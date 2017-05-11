Как планировали взять Константинополь. Дарданелльское сражение

210 лет назад, 10-11 мая 1807 года, русская эскадра под командованием Дмитрия Николаевича Сенявина, блокировавшая Дарданеллы, разгромила турецкий флот под началом капудан-паши Сейит-Али (Саид-Али). Турки пытались прорвать блокаду Дарданелл, но османский флот потерпел неудачу.10 мая русский флот (10 линейных кораблей, 1 фрегат) атаковал вышедшую из Дарданелл турецкую эскадру (8 линейных кораблей, 6 фрегатов, десятки малых судов). После нескольких часов боя турки укрылись в проливе. 11 мая русские корабли пытались уничтожить 3 отставших поврежденных турецких корабля. Отряд Грейга догнал турецкие корабли у самого входа в пролив. Один турецкий корабль, атакованный «Селафаилом» и «Ретвизаном», выбросился на мель. Вице-адмиральский корабль сильно пострадал и сел на мель, только один сильно поврежденный корабль ушел в Дарданеллы. Османы потеряли три корабля и до 2000 человек. В июне турецкий флот предпринял новую попытку снять блокаду пролива, но 19 июня 1807 г. был окончательно разбит в Афонском сражении.Русско-турецкая дружба и военный союз во время правления Павла Петровича направленные против Франции, носили краткосрочный характер. Россия и Турция были историческими противниками, противоречия между ними могли решиться только полным поражением одной из сторон. Только одна держава могла господствовать в Чёрном (Русском) море, а для этого необходимо было контролировать значительную часть побережья и зону проливов. Турецкое руководство, после решающих поражений понесенных в русско-турецких войнах второй половины XVIII в., мечтало о реванше. Порта не отказалась от надежд вернуть Крымский полуостров и Северное Причерноморье и восстановить свое господствующее положение на Кавказе.Аустерлицкий разгром побудил Порту вернуться на традиционную для Турции франкофильскую политику. Султан Селим III был втянут в орбиту блестящей империи Наполеона, и главенствующее положение в Константинополе получил французский посол генерал Себастиани. Угнетения христианских подданных султана снова вышли на повестку дня. В 1804 году бесчинства османов вызвали восстание Сербии под руководством Кара-Георгия. Сербское восстание побудило государя Александра Павловича принять участие в освобождении балканских христиан из-под османского ига, присоединить к Российской империи Молдавию и Валахию, а из остальных христианских областей создать союз под покровительством России.Поводом к войне стало закрытие Турцией (по предложению французов) проливов для русских судов, при этом французские корабли получили право прохода, и смена вопреки условиям Ясского мира прорусских господарей Дунайских княжеств. Протест Петербурга проигнорировали. Тогда в октябре царь приказал русской армии под командованием Ивана Михельсона войти в Дунайские княжества. 11 ноября 1806 года русские войска (около 40 тыс. солдат) начали переходить Днестр. Коменданты крепостей Хотин и Бендеры уступили их без боя. Спеша воспользоваться неподготовленностью турок к войне и захватить с ходу как можно больше, Михельсон двинул авангард генерала Михаила Милорадовича сразу с Днестра на Бухарест, сам же повернул на нижнедунайские крепости и занял без боя Аккерман, Килию и Галац. Только Измаил и Рущук отказались капитулировать. Пожилой Михельсон (родился в 1740 году) сам водил войска в бой, показав себя лихим кавалеристом, каким был ранее, когда воевал с османами и гонял отряды Пугачева.13 декабря Милорадович занял Бухарест, и спас местных жителей, изгнав османов, которые уже начали резню. Таким образом, Молдавия и Валахия были заняты небольшой русской армией без особого сопротивления и без объявления войны. Только 18 декабря последовало со стороны Османской империи объявление войны. Михельсон, расположив свои войска на зимних квартирах в княжествах, вступил в союз с сербами, которые освободили Белград.Если бы у Михельсона была большая армия, то Россия могла закончить войну в 1806-1807 гг., решив основные задачи на Балканах. Турция не могла оказать серьёзного сопротивления.Хотя у России и Франции не было коренных противоречий. И пока великие западные державы были заняты борьбой за гегемонию в Западной Европе, Россия могла спокойно решить задачи на Балканах и по захвату проливов. Однако и Михельсона и последующих главнокомандующих Дунайской армией просто не было сил, чтобы победоносно завершить войну, в итоге она затянулась на долгие годы, когда схватки чередовались перемириями, а болезни и нехватка припасов унесли больше жизней, чем пули и сабли противника. Только М. И. Кутузов, перед самым началом Великой войны 1812 года, смог военно-дипломатическими усилиями склонить Порту к миру.Британцы попытались остановить эту войну, так как по их плану Россия должна была все силы направить на борьбу с Францией. Наполеон претендовал на мировое господство и мешал британцам. Британская эскадра адмирала Дакворта в конце января 1807 года прорвалась через Дарданеллы, сожгла несколько турецких кораблей и остановилась против султанского дворца. Британцы предъявили турецкому султану Селиму III ультиматум: изгнание Себастиани, объявление войны Франции, мир с Россией и сдача турецкого флота вместе с укреплениями в Дарданеллах английскому флоту. По предложению Себастиани Порта завязала с англичанами письменные переговоры, а пока они тянулись, стала энергично укреплять при помощи французских инженеров Дарданелльский проход, угрожая пути отступления эскадры Дакворта. Последний, опасаясь, что его блокируют, в конце февраля ушёл из-под Константинополя. Вслед за тем Порта заключила союз с Францией, Англии же объявила войну. В марте 1807 года британский десант был высажен в Египте и захватил Александрию. Однако Александрия была оставлена в августе, после того как турецкий наместник Мухаммед Али нанес англичанам поражение и вынудил их эвакуироваться после пятимесячной осады.- ни стратегических пунктов, ни земель, ни экономических выгод. Одни потери — десятки и сотни тысяч солдат погибших, умерших от болезней, замёрзших, раненых и больных, огромные материальные средства, в итоге — разоренная европейская часть России (кампания 1812 года). При этом в выигрыше остались «партнеры» России — Австрия, Пруссия и Англия, которые с помощью русского «пушечного мяса» смогли разрушить империю Наполеона.Михельсону приказали действовать от обороны. Поэтому русский главнокомандующий основное внимание обратил на очищение от противника левого берега Дуная. Мейендорф осадил Измаил. Однако, ничего не мог сделать, и простоял у Измаила с начала марта до конца июля, ограничиваясь лишь отражением турецких вылазок. Каменский попытался взять Браилов, но неудачно. Милорадович, направленный на Журжу, успел разбить османский отряд у с. Турбат, но в начале апреля тоже отошёл к Бухаресту.Отказываясь от активного наступления на Дунайском театре, русское правительство решило сосредоточить усилия на море. В январе 1807 г. царь утвердил разработанный морским министром П. В. Чичаговым план войны. Этот план предполагал взятие турецкой столицы одновременным ударом флотов со стороны Черного и Средиземного морей и десантного корпуса, который должен был быть доставлен на черноморских кораблях. Таким образом, в Петербурге попытались возродить планы Екатерины Великой, при которой также готовилась десантная операция по захвату Константинополя (десант должен был возглавить А. Суворов). Дунайская армия должна была выполнять второстепенную задачу — отвлечь основные силы турецкой армии от Константинополя. Захват проливов и Константинополя должен был решить тысячелетнюю историческую задачу, стоявшую перед русской цивилизацией, и привести к победе в войне, решив всё основные вопросы — присоединение к Российской империи Дунайских княжеств, свобода балканских христиан под покровительством России.Для решения этой задачи необходимо было уничтожить турецкий флот. Османский флот насчитывал 15 линейных кораблей, 10 фрегатов, 18 корветов и 100 мелких судов. Он находился в Мраморном море, под защитой береговых укреплений. Русский Черноморский флот эту задачу решить не мог, так как находился в плачевном состоянии: состоял из 6 линейных кораблей (вместо 21 по штату), 5 фрегатов, 2 бригов, 6 малых судов и 80 канонерских лодок.Поэтому основную задачу по уничтожению вражеского флота должна была решить эскадра вице-адмирала Д. Н. Сенявина — боевого соратника и последователя Ф. Ф. Ушакова, находившаяся в Средиземном море с 1805 г. и состоявшая из кораблей, прибывших с Балтики и Черного моря, для действий против войск Наполеона. Эскадра Балтийского флота в 1805 г. совершила поход из Кронштадта в Средиземное море. На Корфу эскадру Сенявина объединилась с эскадрой Алексея Самуиловича Грейга, находящейся в Ионическом море со времён похода Ушакова 1799 года. Два года русские моряки вели борьбу с французами. У побережья Далмации и в других районах Адриатического моря русские корабли совместно с отрядами местного населения вели осаду французских крепостей, высаживали десанты, нарушали вражеские коммуникации.С началом русско-турецкой войны Сенявин оставил небольшой отряд капитана И. А. Баратынского на Корфу и направился в Архипелаг для военных действий против османского флота. Инструкцией морского министра Чичагова, направленной Сенявину в январе 1807 г., предписывалось, при содействии находящейся в Архипелаге союзной английской эскадры, прорваться через Дарданелльский пролив и атаковать Константинополь. У Сенявина были лучшие корабли флота с опытными экипажами, которые совершили длительный переход и уже почти два года участвовали в боях, приобретя огромный боевой опыт. Сенявин 10 февраля 1807 года вышел из Корфу к Дарданеллам с эскадрой из 10 судов: 8 линейных кораблей («Твердый», «Сильный», «Мощный», «Скорый», «Селафаил», «Ярослав», «Рафаил», «Ретвизан»), фрегат «Венус» и шлюп «Шпицберген». На них находился небольшой десант: два батальона сухопутных войск и около 300 албанских стрелков (всего 1300 человек). К русской эскадре присоединились до 20 хорошо вооруженных греческих судов. Находясь при нашей эскадре, греческие суда приносили значительную пользу, исполняли различные поручения.24 февраля русская эскадра, прибыв к Дарданеллам, стала на якорь рядом с английской эскадрой под командованием Дакворта, состоящей из 7 линейных кораблей, 4 фрегатов, 2 бомбардирских судов и 1 брига. Здесь Сенявин узнал, что англичане только три дня как возвратились из Константинополя. Английский адмирал Дакворт, после провала попытки британского флота заставить Порту капитулировать, отказался действовать совместно с русским флотом. Сенявин предлагал британцам вместе атаковать Дарданеллы. Но Дакворт отказался: «Где не имела успеха британская эскадра, вряд ли преуспеет какая другая». Наш адмирал уже не требовал содействия всей английской эскадры, а просил в поддержку только несколько кораблей. Дакворт решительно отказался от совместных действий и, ссылаясь на необходимость спешного ремонта своих поврежденных кораблей, 1 марта ушел со своей эскадрой на Мальту.Сенявин, однако, не отступил и установил блокаду турецкого флота. Чтобы иметь удобную и близкую к проливу стоянку для кораблей эскадры, Сенявин решил захватить остров Тенедос. Оставив 6 марта два корабля у Дарданелл, он с остальными пошел к Тенедосу. 8 марта эскадра, подойдя к острову, свезла десант в 1550 человек при 10 орудиях и 6 фальконетах, предварительно обстреляв места высадки. Десантом командовал сам Сенявин. После обстрела с кораблей и с берега, крепость 10 марта сдалась, причем было взято 79 пушек, 3 мортиры и захвачено в плен 1200 человек гарнизона. Потери русских: на судах — 2 убитых, 7 раненых, в составе десанта — 2 убитых, 79 раненых, потери турок около 400 человек. По условиям сдачи турецкий гарнизон был перевезен на материк. Занятие Тенедоса обеспечило базирование флота у Дарданелл. Таким образом, Сенявин не только нарушил подвоз припасов в турецкую столицу, блокировал османский флот, но и владел фактически всей северной частью Архипелага. Для усиления эскадры Сенявина 4 апреля из Корфу пришли линейные корабли «Уриил» и «Елена».Провалилась идея десантной операции и на Чёрном море. Командующему эскадрой Черноморского флота контр-адмиралу С. А. Пустошкину предписывалось: «взять в командование Черноморский флот и 17 000 сухопутных войск; выступить в начале апреля из Севастополя к Константинополю незаметно для турок; войдя в пролив Босфор подавить береговые батареи, произвести высадку в Буюкдере, атаковать (с помощью брандеров) турецкий флот; принудив турецкие корабли отступить, следовать к Константинополю, обстреливая его, а десанту наступать на суше; при успехе требовать от Порты прохода через Дарданеллы эскадры Сенявина из Архипелага; если невозможно будет овладеть Царьградом и вернуться в Россию, пробиться через Дарданеллы в Архипелаг и соединиться с эскадрой Сенявина». Для десантной операции дали указание подготовить все имеющиеся суда, чтобы на них можно было перевезти десант численностью 15-20 тыс. человек.Однако Черноморский флот не был готов к такой серьёзной операции. Командующий Черноморскими силами адмирал И. И. де Траверсе и командующий десантным корпусом генерал-лейтенант А. Э. де Ришелье представили 12 апреля 1807 г. донесение в Петербург о недостаточном числе сухопутных войск, в числе которых было 6 тысяч рекрутов. «По такому состоянию войск сих, — представлялось во всеподданнейшем докладе министра П. В. Чичагова, — нельзя обнадеживаться в успехах действий в столь важном предприятии, и они (Траверсе и Ришелье) не осмелились отваживать на удачу чести и славы империи». Таким образом, действительность оказалась далеко не соответствующей заманчивым планам.Источник: Советская военная энциклопедия. Том 1. М.: Воениздат, 1976.Блокаду Дарданелл обычно несли перед проливом у острова Мавро выделяемые поочередно два корабля, одновременно ведя наблюдение за движением вражеского флота. Одновременно с блокадой Дарданелл Сенявин направлял отдельные отряды кораблей и греческие корсарские суда для операций на торговых путях и против различных прибрежных пунктов в расчете выманить османов из пролива, чтобы дать им решительное сражение. Так, контр-адмирал Грейг с отрядом в марте — апреле подходил к Салоникам и Смирне. Однако турки долгое время не решались выйти.Только 7 мая, чтобы отбить Тенедос и прорвать блокаду, из Дарданелл вышел турецкий флот в составе 70 вымпелов: 8 линейных кораблей (из одного 120-пушечного, трех 80-пушечных, четырех 64-пушечных кораблей), 6 50-пушечных фрегатов, 6 легких судов и 50 лансонов и канонерских лодок. То есть численное превосходство было на стороне османов. Командовал флотом капудан-паша Саид-Али, храбро сражавшийся против Ф.Ф. Ушакова в 1791 году. Турки стали на якорь у острова Мавро. Желая заманить противника к Тенедосу и затем отрезать ему путь к отступлению, эскадра Сенявина перешла к острову Имброс, оставив у Тенедоса небольшие силы. После ухода русской эскадры турки пытались высадить на Тенедос десант, перевезенный с малоазиатского берега на мелких судах, но он был отбит гарнизоном и артиллерией «Шпицбергена». 9 мая из-за свежего ветра и отсутствия удобной якорной стоянки у острова Имброс эскадра Сенявина вернулась к Тенедосу, где, став на якорь, готовилась к бою.Русская эскадра состояла из 10 линейных кораблей: «Уриил» (капитан 1 ранга М. Т. Быченский), «Твердый» (флаг Д. Н. Сенявина, капитан 1 ранга Д. И. Малеев), «Сильный» (капитан-командор И. А. Игнатьев), «Ярослав» (капитан 2 ранга Ф. К. Митьков), «Селафаил» (капитан 2 ранга П. М. Рожнов), «Елена» (капитан 2 ранга И. Т. Быченский), «Скорый» (капитан 1 ранга Р. П. Шельтинг), «Мощный» (капитан 1 ранга В. Кровве), «Рафаил» (капитан 1 ранга Д. А. Лукин), «Ретвизан» (флаг контр-адмирала А. С. Грейга, капитан 2 ранга М. М. Ртищев) и фрегат «Венус» (капитан-лейтенант Е. Ф. Развозов). За несколько часов до сражения Д.Н. Сенявин подчинил находившиеся при эскадре легкие суда командиру «Венуса». Он предоставил капитану Развозову право действовать самостоятельно, не дожидаясь сигналов адмирала.С утра 10 мая дул легкий северо-западный ветер, благоприятный для турецкого флота, но Саид-Али не воспользовался им и не атаковал русскую эскадру. Видя, что турецкий флот не спешит атаковать, Сенявин, воспользовавшись благоприятным для русских кораблей юго-западным ветром, который задул после 13 часов, снялся с якоря, чтобы напасть на противника. Но османский флот стал отходить к Дарданеллам, избегая решительного сражения. Сигналом адмирала русским кораблям было приказано нести всевозможные паруса и атаковать противника при первой возможности. В 14.30 вся эскадра в ордере баталии шла к турецкому флоту.Вскоре ветер опять стих и боевой порядок русской эскадры расстроился. Около 18 часов задул западный ветер, и русские корабли стали догонять противника. Нагоняя врага, вблизи Дарданелл, они поодиночке вступали в бой с ближайшими кораблями противника. Первым открыл огонь фрегат «Венус», атаковав отставший турецкий корабль. Ближе остальных кораблей к туркам находились «Ретвизан», «Рафаил» и «Селафаил». Умело маневрируя, они шли за уходящим противником к проливу и атаковали турецкие корабли на самом близком расстоянии. В 18.15 «Ретвизан» и «Рафаил» начали бой. «Ретвизан» атаковал вице-адмиральский корабль, дав залп ему в корму. Затем он поразил двумя залпами следующий в строю турецкий корабль. «Рафаил» вступил в бой с турецким кораблем, который ранее атаковал «Венус». «Селафаил», догнав в 18.30 100-пушечный корабль капудан-паши, дал ему два залпа в корму, Саид-Али вынужден был изменить курс. В этот момент к турецкому флагману подошел «Твердый» и дал залп всем бортом. При этом он так приблизился к турецкому кораблю, что реи их почти соприкасались. Сенявин стремился в первую очередь атаковать турецкого флагмана. Но поскольку «Твердый» слишком близко подошел к берегу, он вынужден был повернуть на обратный галс. Турецкого флагмана успел поразить продольным залпом «Селафаил», после чего сильно избитый корабль капудан-паши скрылся в Дарданеллах. Затем «Селафаил» подошел под корму другого турецкого корабля, идущего к Дарданеллам, и сделал несколько залпов, прежде чем тот вошел в пролив. «Твердый» нанес серьезные повреждения одному из кораблей под вице-адмиральским флагом.Преследуя противника, русские корабли вели бой, по необходимости меняя курс, убавляя и прибавляя парусов, часто заходя под корму кораблей противника. Они смело атаковали врага, несмотря на то, что сами часто оказывались среди турецких кораблей. «Твердый», «Скорый», «Мощный», «Св. Елена» сражались на оба борта. Но османы этим не воспользовались, спеша укрыться в проливе. Турецкие береговые батареи вели огонь и в наступающей темноте поражали корабли обеих эскадр. Из-за наступившего штиля течением русские корабли отнесло так близко к берегу, что по ним турками был открыт ружейный огонь. Во втором часу ночи течение вынесло русские корабли из пролива, и они стали на якорь.Таким образом, противник испугался вступить в решительное сражение с русской эскадрой, пустился наутёк. Темнота позволила турецкому флоту скрыться в проливе. При этом три поврежденных турецких корабля не успели войти в пролив и стали на мель у азиатского берега. Утром 11 мая они были обнаружены, и как только позволил ветер, Сенявин направил Грейга с кораблями «Ретвизан», «Селафаил», «Скорый», «Ярослав» и фрегатом «Венус», чтобы отрезать их от главных сил. Отряд Грейга догнал турецкие корабли у самого входа в пролив. Один турецкий корабль, атакованный «Селафаилом» и «Ретвизаном», выбросился на мель. Вице-адмиральский корабль сильно пострадал и сел на мель, только один корабль ушел в Дарданеллы.В итоге русские вывели из строя три турецких линейных корабля. Турки потеряли до 2 тыс. чел. убитыми и ранеными, русские — 83 чел. В числе убитых при Дарданеллах был капитан-командор И. А. Игнатьев, вместо него командиром «Сильного» был назначен капитан-лейтенант Д. С. Шишмарев. Наибольшие повреждения русским кораблям нанесла мощная береговая артиллерия. Мраморными ядрами на «Рафаиле» и «Ярославе» были пробиты оба борта. Ядра же турецких кораблей, которые вели беспорядочную пальбу, иногда попадая в борт, не пробивали его и застревали в обшивке. Наибольшее количество повреждений получил «Твердый» — 10 пробоин в корпусе и 47 — в парусах. Все повреждения на русских кораблях были исправлены в течение нескольких дней. Турки восстанавливали свою боеспособность почти месяц.Таким образом, русский флот одержал очередную убедительную победу над османами. Турецкие адмиралы не решились на генеральное сражение и бежали. Только близость пролива, поддержка береговых батарей и благоприятный западный ветер спасли османский флот от полного разгрома. Морская блокада турецкой столицы была продолжена.Дмитрий Николаевич СенявинТем временем турки сосредоточили армию у Шумлы и готовились к вторжению в Валахию. Однако в Константинополе произошёл переворот. Янычары сверли султана Селима III и провозгласили султаном Мустафу IV. Новый султан решил продолжить войну и приказал визирю атаковать русских. Визирь с 40-тыс. армией перешёл Дунай у Силистрии и двинулся к Бухаресту, рассчитывая на дороге соединиться с корпусом Алемдар Мустафы-паши, следовавшего туда же от Журжи. Однако Милорадович не дал им соединиться. Имея всего 4,5 тыс. отряд, он двинулся навстречу противнику и разбил у Обилешти авангард визиря, который после этого опять ушёл на правый берег Дуная. Д Н. Сенявин разгромил османский флот в Дарданелльском и Афонском морских сражениях. На Кавказе наши войска также действовали успешно: граф Гудович 18 июня разбил эрзурумского сераскира Кёр Юсуф Зияюддина-пашу на реке Арпачай. Черноморская эскадра контр-адмирала Пустошкина овладела Анапой.Потеряв надежду на помощь Наполеона, который заключил с Россией Тильзитский мир, и военные успехи на Дунайском и Кавказском театре, где русские теснили противника, султан Мустафа вступил в переговоры с Россией. Михельсон умер, и переговоры вёл вступивший во временное командование генерал Мейендорф. Перемирие было заключено 12 августа 1807 года, сроком по 3 марта 1809 года. Русские войска должны были оставить Дунайские княжества, туркам возвращались захваченные корабли и остров Тенедос. Османы, сохранив всё ещё державшиеся Измаил, Браилов и Журжу, обязались не вступать в княжества и прекратить военные действия в Сербии.Император Александр был очень недоволен этим перемирием, так как хотел получить Дунайские княжества и приказал остановить эвакуацию русской армии. Состав Дунайской армии был удвоен с прибытием из Польши новых четырех дивизий и доведён до 80 тыс. человек. Главнокомандующим был назначен очередной ещё елизаветинский ветеран князь Александр Прозоровский (родился в 1733 году). Этот болезненный старец также умрет на фронте в 1809 году.