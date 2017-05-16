Великий русский государь Юрий Долгорукий. Ч. 2

Мир не был долгим. Новгород, изгнав племянника Ярополка Всеволода Мстиславича, пригласили княжить Святослава Ольговича, брата черниговского князя. При этом Псков, который был «пригородом» Новгорода, принял Всеволода к себе. Новгородцев это возмутило, они собрались воевать с Псковом. Но всех усмирил Юрий Долгорукий. Новгородская земля была богатой, но традиционно зависела от подвоза хлеба с южных областей Руси. Суздальский князь ввел хлебную блокаду и цены поползли вверх. Новгородцы сразу опомнились. Святослава Ольговича свергли и приняли сына Долгорукого Ростислава.Изгнание Святослава Ольговича (брата Всеволода) из Новгорода стало поводом для новой усобицы в 1138 году. Всеволод Ольгович немедленно начал войну против великого киевского князя Ярополка. Однако на этот раз Ярополк хорошо подготовился: собрал против Чернигова внушительную армию, объединив Мономаховичей и Мстиславичей, а также войска галицких и полоцких князей; войска в помощь Ярополку также прислал венгерский король Бела II. Большая армия осадила Чернигов. Теперь уже черниговский князь просил о мире и каялся. Ярополк проявил милосердие и заключил новое соглашение между Мономаховичами и Ольговичами.Но в феврале 1139 года Ярополк умер. Трон получил его брат Вячеслав Владимирович. Снова началась война. Всеволод Ольгович немедленно восстал и с дружинами братьев занял Вышгород. Он послал сказать Вячеславу: «Иди добром из Киева». Вячеслав ответил: «Я, брат, пришел сюда, на место братьев своих, Мстислава и Ярополка, по завещанию наших отцов; если же ты, брат, захотел этого стола, то, пожалуй, я буду меньше тебя, пойду в прежнюю вотчину, а Киев тебе». Вячеслав вернулся в Туров.Всеволод Ольгович со славой вошёл в Киев. Таким образом, нарушив отцовский обычай, старший стол получил внук Святослава II. Всеволод смог занять киевский престол в нарушении всех правил лишь потому, что могущественные потомки Мономаха враждовали между собой. Старший в роде Вячеслав Владимирович был слабым князем, и оказался неспособным постоять за свой род. Более решительный и энергичный – Юрий Суздальский, не мог действовать от своего имени, как и его союзник и брат Андрей. Изяслав Мстиславович был храбрым воином, люди его любили, но рассорился со старшими в роду князьями. Да вдобавок к этому был шурином Всеволода Ольговича, его сестра была замужем за Ольговичем. Поэтому Всеволод заключил соглашение с Изяславом. Он обещал поддерживать Мстиславичей, как родных братьев, дать хорошие волости, а после смерти завещать Киев Изяславу, если он не будет поддерживать дядьев. Изяслав согласился.Кроме того, Долгорукого нейтрализовали тем, что его противники снова учинили бузу в Новгороде. Партия Ольговичей начала новую смуту, Ростислава Юрьевича изгнали из Новгорода и вернули на княжение Святослава Ольговича. Долгорукий захватил новгородские пригороды Торжок и Волоколамск, снова перекрыл подвоз хлеба. После этого новгородцы снова пришли к выводу, что законные князья Мономаховичи, выпроводили Святослава и приняли Ростислава. Но Всеволод Ольгович подкрепил свою партию, купил новых сторонников. И всё повторилось.Это привело к войне (1142 год) между Всеволодом и Юрием. Причем в этой усобице всё смешалось. На стороне Юрия выступили родные братья Всеволода. Великий князь киевский, раздавая уделы, постарался выделить лучшие волости своим детям. А его братья Игорь и Святослав Ольговичи оказались обделёнными. Они возмутились и выступили против Всеволода. Клан Мономаховичей также раскололся. На стороне киевского князя выступили племянники Юрия: Изяслав Мстиславич Волынский и Ростислав Мстиславич Смоленский. В 1142 году скончался младший брат Юрия Андрей. Его Переяславское княжество освободилось и им Всеволод расплатился с Изяславом. А Новгород великий князь передал другому Мстиславичу, Святополку. Союз Всеволода и Изяслава стал мощной силой. Всеволод умиротворил братьев, раздав им несколько черниговских и волынских городов. Также чтобы укрепить своё положение киевский князь заключил союзы с полоцкими князьями, признал их самостоятельность, заключил ряд выгодных браков.Таким образом, Всеволод был искусным политиком и смог удержаться в Киеве. Он сохранял трон, лавируя между Мстиславичами и Мономаховичами, успешно играя на раздорах потомков Мономаха, опираясь на своих братьев и двоюродных братьев (сыновей Давыда Святославича), которым он передал Чернигов, и союз с половцами. Он ссорил сильных противников, а мелким князьям раздавал в управление города на окраинах Руси. При этом снова в силу вошли ростовщики, которых сильно укоротил Мономах.Повиноваться киевскому князю отказывались только два сильных князя - Юрий Долгорукий на северо-востоке и галицкий князь Владимир (Владимирко) Володаревич, который в своём княжестве установил сильную единоличную власть. В 1144 году Всеволод совершил поход против галицкого князя с полками Киева, Чернигова, Переяславля, Смоленска, Турова и Волыни; на его стороне выступил польский князь Владислав II, а на стороне Владимирко — венгры. Закипела очередная междоусобная война. Владимирко потерпел поражение и был вынужден заплатить большую дань. В 1145 году войска Ольговичей во главе с киевским князем совершили победоносный поход в Польшу. В 1146 году Всеволод снова схватился с галицким князем.В ходе этих войн Южная Русь лежала в руинах. Сегодня одни князья разоряли владения других, завтра роли менялись. Страдали же в первую очередь простые люди. Княжеские дружины брали русские города и жгли селения, как иноземные находники. Все враждующие стороны приглашали иноземцев – половцев, черных клобуков, венгров, поляков и т. д. Массу народа захватывали в полон и гнали на рынки работорговцев. Работорговцы в Херсоне, Керчи, Буде, Кракове и других городах процветали. Понятно, что люди стали искать новые места для жизни. Кто-то из наиболее смелых, готовых к риску, уходил на юг, становился «бродником», появились предшественники будущего вольного казачества. В частности, на Днестре возник вольных город Берлад.Но основная масса простых людей, крестьян, ремесленников, направилась туда, где поспокойнее, на север. Они даже основывали поселения, которые хранили названия старой родины. На Оке возник Переяславль-Рязанский, на Клещином озере (Переяславское озеро, Плещеево) – Переяславль-Залесский. На юге был Кснятин, на севере, у впадения Нерли в Волгу, построили Кснятин, на юге был Стародуб, на Клязьме появился свой Стародуб. Наряду с карпатским Галичем в заволжских лесах построили Галич-Мерьский, на юге был Звенигород – на севере возник Звенигород на Москве-реке. Юрий Долгорукий вел разумную политику, беженцев из разорённой Южной и Юго-Западной Руси не закрепощал, принимал всех, давал места для поселения, льготы, ссуды на обустройство, обзаведение хозяйством. Смешение представителей различных славянорусских племен и родов, которые ещё вели род от полян, древлян и вятичей и т. д., привело к появлению северо-восточного ядра суперэтноса русов (будущих великороссов).Долгорукий зазывал на свои земли и булгар, мордву, другие племена. Его южное владение, Городец, располагался рядом с Белой Вежой, и Юрий установил связи с беловежцами, донскими бродниками. Желающих звал к себе. Таким образом, в то время когда Южная Русь разорялась и разрушалась, Северо-Восточная Русь крепла, там росли новые города, крепости, вставали деревни, расчищались земли под пашню. Ростово-Суздальская земля росла населением, крепла и расцветала.После смерти сильного князя Всеволода Ольговича в 1146 году снова в нарушение лествичной системы киевский стол занял Игорь Ольгович. Однако у него был сильный соперник – Изяслав Мстиславич, который целовал крест, что поддержит Игоря, но имел свои планы на киевский стол. Кроме того, киевская верхушка была недовольна Игорем. Изяслав в Переяславле принимал киевлян, которые говорили: «Поди к нам, князь, хотим тебя». Изяслав собрал войско и двинулся на Киев. Ольговичи были князьями-воинами, всю жизнь воевали, но не смогли оказать серьёзного сопротивления, так как проиграли войну ещё до её начала. Местная знать перешла на сторону Изяслава, а народ был недоволен правлением северских князей. Ольговичи остались только со своими дружинами и бежали. Святослав прорвался. Самого Игоря схватили и заточили в монастырь, затем убили.Таким образом, старший стол перешёл опять в род Мономаха, но перешёл к младшему князю, минуя дядей. Снова началась усобица, борьба за престиж, княжества, положение среди родственников. Особенно большая ссора разгорелась между Изяславом и Ольговичами, и между Изяславом и Долгоруким. Юрий претендовал на Новгород, где сидели сначала брат Изяслава Мстиславича Святополк, а затем сын Ярослав. Изяслав начал войну против Юрия. Как говорится в Новгородской летописи, приехав в Новгород Изяслав собрал людей на Ярославов двор и сказал: «Братья! Сын мой и вы прислали ко мне жаловаться, что дядя мой Юрий обижает вас; и вот я, оставя Русскую землю, пришел сюда на него, для вас, ради ваших обид; думайте, гадайте, братья, как на него пойти и как – мириться ли с ним, или ратью покончить дело?» Народ отвечал: «Ты наш князь, ты наш Владимир, ты наш Мстислав: рады с тобою идти всюду мстить за свои обиды; пойдём все; только одни духовные останутся бога молить!» Новгородцы сожгли много деревень и городов, взяли в плен 7 тыс. человек. Однако решительной битвы не было, так как распутица помешала встрече ратей Изяслава и Юрия. Все вернулись по домам, Изяслав – в Киев, Ростислав – в Смоленск.Убийство киевлянами Игоря Ольговича сделало его брата Святослава новгород-северского непримиримым противником Изяслава. В стремлении расколоть союз потомков Святослава Ярославича Изяслав поддерживал претензии черниговских Давыдовичей на Новгород-Северский. Юрий в этой тяжёлой ситуации поддержал Святослава и таким образом обрёл на юге верного союзника. Также его союзником был Владимирко Володаревич Галицкий, который стремился сохранить независимость своего княжества от Киева, и половцы. Долгорукий наладил связи и с Константинополем, через митрополита и галицкого князя. Есть версия, что его вторая супруга принадлежала к царскому дому Комнинов.Союзниками Изяслава были смоляне, новгородцы и рязанцы, обеспокоенные соседством с сильным Суздалем, черные клобуки (берендеи и торки), а также те правители княжеств на территориях нынешних Венгрии, Чехии и Польши, что находились в династическом родстве с Мстиславичами. Галицкого князя, союзника Юрия, Изяслав обезвредил союзом с венграми. Союз с Ростиславом Рязанским дал Изяславу союзника в тылу Юрия. Дважды Юрий захватывал Киев и дважды изгонялся Изяславом (1149-1151). Побежденный Юрий не хотел сдаваться и продолжал готовиться к схватке за Киев. После поражения на Руте Юрий был вытеснен с юга, утратил Переяславль, а его южные союзники поодиночке разбиты Изяславом.В 1154 году скончались главные соперники Юрия – Изяслав Мстиславич и Вячеслав Владимирович, которые некоторое время были соправителями. Вячеслав перед смертью призвал в Киев другого своего племянника — Ростислава Мстиславича Смоленского, который тоже признал его старшим соправителем. Когда скончался Вячеслав, Ростислав понял, что ему не удержать Киев и уехал в Смоленск. Киев временно (до прихода Юрия) занял Изяслав Давыдович.После смерти Вячеслава (декабрь 1154 г.) Юрий снова отправился в поход на юг. По дороге он помирился с Ростиславом Смоленским и вместе со старым союзником Святославом Ольговичем занял Киев в марте 1155 г. Юрий подошёл к Киеву и послал сказать Изяславу Давыдовичу, что Киев отчина его, а не Изяслава. Без права и поддержки киевлян Изяслав Дывыдович не мог сопротивляться и послал сказать Юрию: «Разве я сам поехал в Киев? Посадили меня киевляне; Киев твой, только не делай мне зла». Правда, правил Долгорукий недолго. 15 мая 1157 Юрий Долгорукий умер, по-видимому, отравленный киевскими боярами. Он был крайне непопулярен среди киевской верхушки, которая ненавидела властного князя.Юрий был последним великим князем, который пытался возродить прошлую единую и могучую Русь. Но такой Руси уже не существовало. Удельные князья и бояре разорвали её на части и были готовы драться только за свои вотчины, за богатства. Отдельные князья-воины, честные и справедливые уже не ничего не могли изменить, их помыслы и деяния тонули в общем болоте разложения. Киев перестал быть настоящей столицей Руси. Киевская верхушка разложилась и разложила чернь, подбивая её на бунты подачками. Юрий Долгорукий мешал всем, кто предпочитал разлагаться, и его устранили. Однако уже зарождалась новая Русь, новое пассионарное ядро русской цивилизации и русского суперэтноса – Северо-Восточная Русь, Ростово-Суздальская земля, будущая Владимиро-Московская Русь. Это понял сын Юрия – Андрей Боголюбский.