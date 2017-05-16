Великий русский государь Юрий Долгорукий. Ч. 2
Правление Всеволода. Новые усобицы
Мир не был долгим. Новгород, изгнав племянника Ярополка Всеволода Мстиславича, пригласили княжить Святослава Ольговича, брата черниговского князя. При этом Псков, который был «пригородом» Новгорода, принял Всеволода к себе. Новгородцев это возмутило, они собрались воевать с Псковом. Но всех усмирил Юрий Долгорукий. Новгородская земля была богатой, но традиционно зависела от подвоза хлеба с южных областей Руси. Суздальский князь ввел хлебную блокаду и цены поползли вверх. Новгородцы сразу опомнились. Святослава Ольговича свергли и приняли сына Долгорукого Ростислава.
Изгнание Святослава Ольговича (брата Всеволода) из Новгорода стало поводом для новой усобицы в 1138 году. Всеволод Ольгович немедленно начал войну против великого киевского князя Ярополка. Однако на этот раз Ярополк хорошо подготовился: собрал против Чернигова внушительную армию, объединив Мономаховичей и Мстиславичей, а также войска галицких и полоцких князей; войска в помощь Ярополку также прислал венгерский король Бела II. Большая армия осадила Чернигов. Теперь уже черниговский князь просил о мире и каялся. Ярополк проявил милосердие и заключил новое соглашение между Мономаховичами и Ольговичами.
Но в феврале 1139 года Ярополк умер. Трон получил его брат Вячеслав Владимирович. Снова началась война. Всеволод Ольгович немедленно восстал и с дружинами братьев занял Вышгород. Он послал сказать Вячеславу: «Иди добром из Киева». Вячеслав ответил: «Я, брат, пришел сюда, на место братьев своих, Мстислава и Ярополка, по завещанию наших отцов; если же ты, брат, захотел этого стола, то, пожалуй, я буду меньше тебя, пойду в прежнюю вотчину, а Киев тебе». Вячеслав вернулся в Туров.
Всеволод Ольгович со славой вошёл в Киев. Таким образом, нарушив отцовский обычай, старший стол получил внук Святослава II. Всеволод смог занять киевский престол в нарушении всех правил лишь потому, что могущественные потомки Мономаха враждовали между собой. Старший в роде Вячеслав Владимирович был слабым князем, и оказался неспособным постоять за свой род. Более решительный и энергичный – Юрий Суздальский, не мог действовать от своего имени, как и его союзник и брат Андрей. Изяслав Мстиславович был храбрым воином, люди его любили, но рассорился со старшими в роду князьями. Да вдобавок к этому был шурином Всеволода Ольговича, его сестра была замужем за Ольговичем. Поэтому Всеволод заключил соглашение с Изяславом. Он обещал поддерживать Мстиславичей, как родных братьев, дать хорошие волости, а после смерти завещать Киев Изяславу, если он не будет поддерживать дядьев. Изяслав согласился.
Кроме того, Долгорукого нейтрализовали тем, что его противники снова учинили бузу в Новгороде. Партия Ольговичей начала новую смуту, Ростислава Юрьевича изгнали из Новгорода и вернули на княжение Святослава Ольговича. Долгорукий захватил новгородские пригороды Торжок и Волоколамск, снова перекрыл подвоз хлеба. После этого новгородцы снова пришли к выводу, что законные князья Мономаховичи, выпроводили Святослава и приняли Ростислава. Но Всеволод Ольгович подкрепил свою партию, купил новых сторонников. И всё повторилось.
Это привело к войне (1142 год) между Всеволодом и Юрием. Причем в этой усобице всё смешалось. На стороне Юрия выступили родные братья Всеволода. Великий князь киевский, раздавая уделы, постарался выделить лучшие волости своим детям. А его братья Игорь и Святослав Ольговичи оказались обделёнными. Они возмутились и выступили против Всеволода. Клан Мономаховичей также раскололся. На стороне киевского князя выступили племянники Юрия: Изяслав Мстиславич Волынский и Ростислав Мстиславич Смоленский. В 1142 году скончался младший брат Юрия Андрей. Его Переяславское княжество освободилось и им Всеволод расплатился с Изяславом. А Новгород великий князь передал другому Мстиславичу, Святополку. Союз Всеволода и Изяслава стал мощной силой. Всеволод умиротворил братьев, раздав им несколько черниговских и волынских городов. Также чтобы укрепить своё положение киевский князь заключил союзы с полоцкими князьями, признал их самостоятельность, заключил ряд выгодных браков.
Таким образом, Всеволод был искусным политиком и смог удержаться в Киеве. Он сохранял трон, лавируя между Мстиславичами и Мономаховичами, успешно играя на раздорах потомков Мономаха, опираясь на своих братьев и двоюродных братьев (сыновей Давыда Святославича), которым он передал Чернигов, и союз с половцами. Он ссорил сильных противников, а мелким князьям раздавал в управление города на окраинах Руси. При этом снова в силу вошли ростовщики, которых сильно укоротил Мономах.
Повиноваться киевскому князю отказывались только два сильных князя - Юрий Долгорукий на северо-востоке и галицкий князь Владимир (Владимирко) Володаревич, который в своём княжестве установил сильную единоличную власть. В 1144 году Всеволод совершил поход против галицкого князя с полками Киева, Чернигова, Переяславля, Смоленска, Турова и Волыни; на его стороне выступил польский князь Владислав II, а на стороне Владимирко — венгры. Закипела очередная междоусобная война. Владимирко потерпел поражение и был вынужден заплатить большую дань. В 1145 году войска Ольговичей во главе с киевским князем совершили победоносный поход в Польшу. В 1146 году Всеволод снова схватился с галицким князем.
В ходе этих войн Южная Русь лежала в руинах. Сегодня одни князья разоряли владения других, завтра роли менялись. Страдали же в первую очередь простые люди. Княжеские дружины брали русские города и жгли селения, как иноземные находники. Все враждующие стороны приглашали иноземцев – половцев, черных клобуков, венгров, поляков и т. д. Массу народа захватывали в полон и гнали на рынки работорговцев. Работорговцы в Херсоне, Керчи, Буде, Кракове и других городах процветали. Понятно, что люди стали искать новые места для жизни. Кто-то из наиболее смелых, готовых к риску, уходил на юг, становился «бродником», появились предшественники будущего вольного казачества. В частности, на Днестре возник вольных город Берлад.
Но основная масса простых людей, крестьян, ремесленников, направилась туда, где поспокойнее, на север. Они даже основывали поселения, которые хранили названия старой родины. На Оке возник Переяславль-Рязанский, на Клещином озере (Переяславское озеро, Плещеево) – Переяславль-Залесский. На юге был Кснятин, на севере, у впадения Нерли в Волгу, построили Кснятин, на юге был Стародуб, на Клязьме появился свой Стародуб. Наряду с карпатским Галичем в заволжских лесах построили Галич-Мерьский, на юге был Звенигород – на севере возник Звенигород на Москве-реке. Юрий Долгорукий вел разумную политику, беженцев из разорённой Южной и Юго-Западной Руси не закрепощал, принимал всех, давал места для поселения, льготы, ссуды на обустройство, обзаведение хозяйством. Смешение представителей различных славянорусских племен и родов, которые ещё вели род от полян, древлян и вятичей и т. д., привело к появлению северо-восточного ядра суперэтноса русов (будущих великороссов).
Долгорукий зазывал на свои земли и булгар, мордву, другие племена. Его южное владение, Городец, располагался рядом с Белой Вежой, и Юрий установил связи с беловежцами, донскими бродниками. Желающих звал к себе. Таким образом, в то время когда Южная Русь разорялась и разрушалась, Северо-Восточная Русь крепла, там росли новые города, крепости, вставали деревни, расчищались земли под пашню. Ростово-Суздальская земля росла населением, крепла и расцветала.
Борьба за киевское княжение
После смерти сильного князя Всеволода Ольговича в 1146 году снова в нарушение лествичной системы киевский стол занял Игорь Ольгович. Однако у него был сильный соперник – Изяслав Мстиславич, который целовал крест, что поддержит Игоря, но имел свои планы на киевский стол. Кроме того, киевская верхушка была недовольна Игорем. Изяслав в Переяславле принимал киевлян, которые говорили: «Поди к нам, князь, хотим тебя». Изяслав собрал войско и двинулся на Киев. Ольговичи были князьями-воинами, всю жизнь воевали, но не смогли оказать серьёзного сопротивления, так как проиграли войну ещё до её начала. Местная знать перешла на сторону Изяслава, а народ был недоволен правлением северских князей. Ольговичи остались только со своими дружинами и бежали. Святослав прорвался. Самого Игоря схватили и заточили в монастырь, затем убили.
Таким образом, старший стол перешёл опять в род Мономаха, но перешёл к младшему князю, минуя дядей. Снова началась усобица, борьба за престиж, княжества, положение среди родственников. Особенно большая ссора разгорелась между Изяславом и Ольговичами, и между Изяславом и Долгоруким. Юрий претендовал на Новгород, где сидели сначала брат Изяслава Мстиславича Святополк, а затем сын Ярослав. Изяслав начал войну против Юрия. Как говорится в Новгородской летописи, приехав в Новгород Изяслав собрал людей на Ярославов двор и сказал: «Братья! Сын мой и вы прислали ко мне жаловаться, что дядя мой Юрий обижает вас; и вот я, оставя Русскую землю, пришел сюда на него, для вас, ради ваших обид; думайте, гадайте, братья, как на него пойти и как – мириться ли с ним, или ратью покончить дело?» Народ отвечал: «Ты наш князь, ты наш Владимир, ты наш Мстислав: рады с тобою идти всюду мстить за свои обиды; пойдём все; только одни духовные останутся бога молить!» Новгородцы сожгли много деревень и городов, взяли в плен 7 тыс. человек. Однако решительной битвы не было, так как распутица помешала встрече ратей Изяслава и Юрия. Все вернулись по домам, Изяслав – в Киев, Ростислав – в Смоленск.
Убийство киевлянами Игоря Ольговича сделало его брата Святослава новгород-северского непримиримым противником Изяслава. В стремлении расколоть союз потомков Святослава Ярославича Изяслав поддерживал претензии черниговских Давыдовичей на Новгород-Северский. Юрий в этой тяжёлой ситуации поддержал Святослава и таким образом обрёл на юге верного союзника. Также его союзником был Владимирко Володаревич Галицкий, который стремился сохранить независимость своего княжества от Киева, и половцы. Долгорукий наладил связи и с Константинополем, через митрополита и галицкого князя. Есть версия, что его вторая супруга принадлежала к царскому дому Комнинов.
Союзниками Изяслава были смоляне, новгородцы и рязанцы, обеспокоенные соседством с сильным Суздалем, черные клобуки (берендеи и торки), а также те правители княжеств на территориях нынешних Венгрии, Чехии и Польши, что находились в династическом родстве с Мстиславичами. Галицкого князя, союзника Юрия, Изяслав обезвредил союзом с венграми. Союз с Ростиславом Рязанским дал Изяславу союзника в тылу Юрия. Дважды Юрий захватывал Киев и дважды изгонялся Изяславом (1149-1151). Побежденный Юрий не хотел сдаваться и продолжал готовиться к схватке за Киев. После поражения на Руте Юрий был вытеснен с юга, утратил Переяславль, а его южные союзники поодиночке разбиты Изяславом.
В 1154 году скончались главные соперники Юрия – Изяслав Мстиславич и Вячеслав Владимирович, которые некоторое время были соправителями. Вячеслав перед смертью призвал в Киев другого своего племянника — Ростислава Мстиславича Смоленского, который тоже признал его старшим соправителем. Когда скончался Вячеслав, Ростислав понял, что ему не удержать Киев и уехал в Смоленск. Киев временно (до прихода Юрия) занял Изяслав Давыдович.
После смерти Вячеслава (декабрь 1154 г.) Юрий снова отправился в поход на юг. По дороге он помирился с Ростиславом Смоленским и вместе со старым союзником Святославом Ольговичем занял Киев в марте 1155 г. Юрий подошёл к Киеву и послал сказать Изяславу Давыдовичу, что Киев отчина его, а не Изяслава. Без права и поддержки киевлян Изяслав Дывыдович не мог сопротивляться и послал сказать Юрию: «Разве я сам поехал в Киев? Посадили меня киевляне; Киев твой, только не делай мне зла». Правда, правил Долгорукий недолго. 15 мая 1157 Юрий Долгорукий умер, по-видимому, отравленный киевскими боярами. Он был крайне непопулярен среди киевской верхушки, которая ненавидела властного князя.
Юрий был последним великим князем, который пытался возродить прошлую единую и могучую Русь. Но такой Руси уже не существовало. Удельные князья и бояре разорвали её на части и были готовы драться только за свои вотчины, за богатства. Отдельные князья-воины, честные и справедливые уже не ничего не могли изменить, их помыслы и деяния тонули в общем болоте разложения. Киев перестал быть настоящей столицей Руси. Киевская верхушка разложилась и разложила чернь, подбивая её на бунты подачками. Юрий Долгорукий мешал всем, кто предпочитал разлагаться, и его устранили. Однако уже зарождалась новая Русь, новое пассионарное ядро русской цивилизации и русского суперэтноса – Северо-Восточная Русь, Ростово-Суздальская земля, будущая Владимиро-Московская Русь. Это понял сын Юрия – Андрей Боголюбский.
Мир не был долгим. Новгород, изгнав племянника Ярополка Всеволода Мстиславича, пригласили княжить Святослава Ольговича, брата черниговского князя. При этом Псков, который был «пригородом» Новгорода, принял Всеволода к себе. Новгородцев это возмутило, они собрались воевать с Псковом. Но всех усмирил Юрий Долгорукий. Новгородская земля была богатой, но традиционно зависела от подвоза хлеба с южных областей Руси. Суздальский князь ввел хлебную блокаду и цены поползли вверх. Новгородцы сразу опомнились. Святослава Ольговича свергли и приняли сына Долгорукого Ростислава.
Изгнание Святослава Ольговича (брата Всеволода) из Новгорода стало поводом для новой усобицы в 1138 году. Всеволод Ольгович немедленно начал войну против великого киевского князя Ярополка. Однако на этот раз Ярополк хорошо подготовился: собрал против Чернигова внушительную армию, объединив Мономаховичей и Мстиславичей, а также войска галицких и полоцких князей; войска в помощь Ярополку также прислал венгерский король Бела II. Большая армия осадила Чернигов. Теперь уже черниговский князь просил о мире и каялся. Ярополк проявил милосердие и заключил новое соглашение между Мономаховичами и Ольговичами.
Но в феврале 1139 года Ярополк умер. Трон получил его брат Вячеслав Владимирович. Снова началась война. Всеволод Ольгович немедленно восстал и с дружинами братьев занял Вышгород. Он послал сказать Вячеславу: «Иди добром из Киева». Вячеслав ответил: «Я, брат, пришел сюда, на место братьев своих, Мстислава и Ярополка, по завещанию наших отцов; если же ты, брат, захотел этого стола, то, пожалуй, я буду меньше тебя, пойду в прежнюю вотчину, а Киев тебе». Вячеслав вернулся в Туров.
Всеволод Ольгович со славой вошёл в Киев. Таким образом, нарушив отцовский обычай, старший стол получил внук Святослава II. Всеволод смог занять киевский престол в нарушении всех правил лишь потому, что могущественные потомки Мономаха враждовали между собой. Старший в роде Вячеслав Владимирович был слабым князем, и оказался неспособным постоять за свой род. Более решительный и энергичный – Юрий Суздальский, не мог действовать от своего имени, как и его союзник и брат Андрей. Изяслав Мстиславович был храбрым воином, люди его любили, но рассорился со старшими в роду князьями. Да вдобавок к этому был шурином Всеволода Ольговича, его сестра была замужем за Ольговичем. Поэтому Всеволод заключил соглашение с Изяславом. Он обещал поддерживать Мстиславичей, как родных братьев, дать хорошие волости, а после смерти завещать Киев Изяславу, если он не будет поддерживать дядьев. Изяслав согласился.
Кроме того, Долгорукого нейтрализовали тем, что его противники снова учинили бузу в Новгороде. Партия Ольговичей начала новую смуту, Ростислава Юрьевича изгнали из Новгорода и вернули на княжение Святослава Ольговича. Долгорукий захватил новгородские пригороды Торжок и Волоколамск, снова перекрыл подвоз хлеба. После этого новгородцы снова пришли к выводу, что законные князья Мономаховичи, выпроводили Святослава и приняли Ростислава. Но Всеволод Ольгович подкрепил свою партию, купил новых сторонников. И всё повторилось.
Это привело к войне (1142 год) между Всеволодом и Юрием. Причем в этой усобице всё смешалось. На стороне Юрия выступили родные братья Всеволода. Великий князь киевский, раздавая уделы, постарался выделить лучшие волости своим детям. А его братья Игорь и Святослав Ольговичи оказались обделёнными. Они возмутились и выступили против Всеволода. Клан Мономаховичей также раскололся. На стороне киевского князя выступили племянники Юрия: Изяслав Мстиславич Волынский и Ростислав Мстиславич Смоленский. В 1142 году скончался младший брат Юрия Андрей. Его Переяславское княжество освободилось и им Всеволод расплатился с Изяславом. А Новгород великий князь передал другому Мстиславичу, Святополку. Союз Всеволода и Изяслава стал мощной силой. Всеволод умиротворил братьев, раздав им несколько черниговских и волынских городов. Также чтобы укрепить своё положение киевский князь заключил союзы с полоцкими князьями, признал их самостоятельность, заключил ряд выгодных браков.
Таким образом, Всеволод был искусным политиком и смог удержаться в Киеве. Он сохранял трон, лавируя между Мстиславичами и Мономаховичами, успешно играя на раздорах потомков Мономаха, опираясь на своих братьев и двоюродных братьев (сыновей Давыда Святославича), которым он передал Чернигов, и союз с половцами. Он ссорил сильных противников, а мелким князьям раздавал в управление города на окраинах Руси. При этом снова в силу вошли ростовщики, которых сильно укоротил Мономах.
Повиноваться киевскому князю отказывались только два сильных князя - Юрий Долгорукий на северо-востоке и галицкий князь Владимир (Владимирко) Володаревич, который в своём княжестве установил сильную единоличную власть. В 1144 году Всеволод совершил поход против галицкого князя с полками Киева, Чернигова, Переяславля, Смоленска, Турова и Волыни; на его стороне выступил польский князь Владислав II, а на стороне Владимирко — венгры. Закипела очередная междоусобная война. Владимирко потерпел поражение и был вынужден заплатить большую дань. В 1145 году войска Ольговичей во главе с киевским князем совершили победоносный поход в Польшу. В 1146 году Всеволод снова схватился с галицким князем.
В ходе этих войн Южная Русь лежала в руинах. Сегодня одни князья разоряли владения других, завтра роли менялись. Страдали же в первую очередь простые люди. Княжеские дружины брали русские города и жгли селения, как иноземные находники. Все враждующие стороны приглашали иноземцев – половцев, черных клобуков, венгров, поляков и т. д. Массу народа захватывали в полон и гнали на рынки работорговцев. Работорговцы в Херсоне, Керчи, Буде, Кракове и других городах процветали. Понятно, что люди стали искать новые места для жизни. Кто-то из наиболее смелых, готовых к риску, уходил на юг, становился «бродником», появились предшественники будущего вольного казачества. В частности, на Днестре возник вольных город Берлад.
Но основная масса простых людей, крестьян, ремесленников, направилась туда, где поспокойнее, на север. Они даже основывали поселения, которые хранили названия старой родины. На Оке возник Переяславль-Рязанский, на Клещином озере (Переяславское озеро, Плещеево) – Переяславль-Залесский. На юге был Кснятин, на севере, у впадения Нерли в Волгу, построили Кснятин, на юге был Стародуб, на Клязьме появился свой Стародуб. Наряду с карпатским Галичем в заволжских лесах построили Галич-Мерьский, на юге был Звенигород – на севере возник Звенигород на Москве-реке. Юрий Долгорукий вел разумную политику, беженцев из разорённой Южной и Юго-Западной Руси не закрепощал, принимал всех, давал места для поселения, льготы, ссуды на обустройство, обзаведение хозяйством. Смешение представителей различных славянорусских племен и родов, которые ещё вели род от полян, древлян и вятичей и т. д., привело к появлению северо-восточного ядра суперэтноса русов (будущих великороссов).
Долгорукий зазывал на свои земли и булгар, мордву, другие племена. Его южное владение, Городец, располагался рядом с Белой Вежой, и Юрий установил связи с беловежцами, донскими бродниками. Желающих звал к себе. Таким образом, в то время когда Южная Русь разорялась и разрушалась, Северо-Восточная Русь крепла, там росли новые города, крепости, вставали деревни, расчищались земли под пашню. Ростово-Суздальская земля росла населением, крепла и расцветала.
Борьба за киевское княжение
После смерти сильного князя Всеволода Ольговича в 1146 году снова в нарушение лествичной системы киевский стол занял Игорь Ольгович. Однако у него был сильный соперник – Изяслав Мстиславич, который целовал крест, что поддержит Игоря, но имел свои планы на киевский стол. Кроме того, киевская верхушка была недовольна Игорем. Изяслав в Переяславле принимал киевлян, которые говорили: «Поди к нам, князь, хотим тебя». Изяслав собрал войско и двинулся на Киев. Ольговичи были князьями-воинами, всю жизнь воевали, но не смогли оказать серьёзного сопротивления, так как проиграли войну ещё до её начала. Местная знать перешла на сторону Изяслава, а народ был недоволен правлением северских князей. Ольговичи остались только со своими дружинами и бежали. Святослав прорвался. Самого Игоря схватили и заточили в монастырь, затем убили.
Таким образом, старший стол перешёл опять в род Мономаха, но перешёл к младшему князю, минуя дядей. Снова началась усобица, борьба за престиж, княжества, положение среди родственников. Особенно большая ссора разгорелась между Изяславом и Ольговичами, и между Изяславом и Долгоруким. Юрий претендовал на Новгород, где сидели сначала брат Изяслава Мстиславича Святополк, а затем сын Ярослав. Изяслав начал войну против Юрия. Как говорится в Новгородской летописи, приехав в Новгород Изяслав собрал людей на Ярославов двор и сказал: «Братья! Сын мой и вы прислали ко мне жаловаться, что дядя мой Юрий обижает вас; и вот я, оставя Русскую землю, пришел сюда на него, для вас, ради ваших обид; думайте, гадайте, братья, как на него пойти и как – мириться ли с ним, или ратью покончить дело?» Народ отвечал: «Ты наш князь, ты наш Владимир, ты наш Мстислав: рады с тобою идти всюду мстить за свои обиды; пойдём все; только одни духовные останутся бога молить!» Новгородцы сожгли много деревень и городов, взяли в плен 7 тыс. человек. Однако решительной битвы не было, так как распутица помешала встрече ратей Изяслава и Юрия. Все вернулись по домам, Изяслав – в Киев, Ростислав – в Смоленск.
Убийство киевлянами Игоря Ольговича сделало его брата Святослава новгород-северского непримиримым противником Изяслава. В стремлении расколоть союз потомков Святослава Ярославича Изяслав поддерживал претензии черниговских Давыдовичей на Новгород-Северский. Юрий в этой тяжёлой ситуации поддержал Святослава и таким образом обрёл на юге верного союзника. Также его союзником был Владимирко Володаревич Галицкий, который стремился сохранить независимость своего княжества от Киева, и половцы. Долгорукий наладил связи и с Константинополем, через митрополита и галицкого князя. Есть версия, что его вторая супруга принадлежала к царскому дому Комнинов.
Союзниками Изяслава были смоляне, новгородцы и рязанцы, обеспокоенные соседством с сильным Суздалем, черные клобуки (берендеи и торки), а также те правители княжеств на территориях нынешних Венгрии, Чехии и Польши, что находились в династическом родстве с Мстиславичами. Галицкого князя, союзника Юрия, Изяслав обезвредил союзом с венграми. Союз с Ростиславом Рязанским дал Изяславу союзника в тылу Юрия. Дважды Юрий захватывал Киев и дважды изгонялся Изяславом (1149-1151). Побежденный Юрий не хотел сдаваться и продолжал готовиться к схватке за Киев. После поражения на Руте Юрий был вытеснен с юга, утратил Переяславль, а его южные союзники поодиночке разбиты Изяславом.
В 1154 году скончались главные соперники Юрия – Изяслав Мстиславич и Вячеслав Владимирович, которые некоторое время были соправителями. Вячеслав перед смертью призвал в Киев другого своего племянника — Ростислава Мстиславича Смоленского, который тоже признал его старшим соправителем. Когда скончался Вячеслав, Ростислав понял, что ему не удержать Киев и уехал в Смоленск. Киев временно (до прихода Юрия) занял Изяслав Давыдович.
После смерти Вячеслава (декабрь 1154 г.) Юрий снова отправился в поход на юг. По дороге он помирился с Ростиславом Смоленским и вместе со старым союзником Святославом Ольговичем занял Киев в марте 1155 г. Юрий подошёл к Киеву и послал сказать Изяславу Давыдовичу, что Киев отчина его, а не Изяслава. Без права и поддержки киевлян Изяслав Дывыдович не мог сопротивляться и послал сказать Юрию: «Разве я сам поехал в Киев? Посадили меня киевляне; Киев твой, только не делай мне зла». Правда, правил Долгорукий недолго. 15 мая 1157 Юрий Долгорукий умер, по-видимому, отравленный киевскими боярами. Он был крайне непопулярен среди киевской верхушки, которая ненавидела властного князя.
Юрий был последним великим князем, который пытался возродить прошлую единую и могучую Русь. Но такой Руси уже не существовало. Удельные князья и бояре разорвали её на части и были готовы драться только за свои вотчины, за богатства. Отдельные князья-воины, честные и справедливые уже не ничего не могли изменить, их помыслы и деяния тонули в общем болоте разложения. Киев перестал быть настоящей столицей Руси. Киевская верхушка разложилась и разложила чернь, подбивая её на бунты подачками. Юрий Долгорукий мешал всем, кто предпочитал разлагаться, и его устранили. Однако уже зарождалась новая Русь, новое пассионарное ядро русской цивилизации и русского суперэтноса – Северо-Восточная Русь, Ростово-Суздальская земля, будущая Владимиро-Московская Русь. Это понял сын Юрия – Андрей Боголюбский.
Автор: Самсонов Александр
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