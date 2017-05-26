Русский Черноморский флот накануне войны с Турцией

К 1876 году Россия на Черном море располагала чрезвычайно слабыми военно-морскими силами. Всего в составе русского Черно­морского военно-морского флота насчитывалось 39 кораблей, однако среди них не было ни одного современного боевого корабля. В результате флот мог оказать только небольшое содействие сухопутным силам.Самыми мощными кораблями были 2 броненосные плавучие батареи, т. н. «поповки». Это были крупные плоскодонные бронированные паровые суда конструкции вице-адмирала А. А. Попова и инженера А. В. Мордвинова. Первый корабль — «Новгород» — представлял собой судно водоизмещением в 2491 т со скоростью хода в 7 узлов; нес на себе 11 орудий калибра 11 дм, 11 — 4-фунтовых пушек, 11 скорострельных пушек; имел броню: бортовую — 11 дм и палубную — 3 дм. Второй — «Вице-адмирал Попов» — водоизмещением 3500 т со скоростью хода в 8 узлов; нес на себе 11-12 дм орудий, 6-4 — фунтовых пушек, 11 скорострельных пушек; имел броню: бортовую — 15 дм, палубную — 3 дм. Однако оба эти судна были предназначены для береговой обороны и из-за свойственной им тихоходности и особенностей конструкции не могли вести борьбу с вражеским флотом в открытом море.Имелось также 4 винтовых деревянных корвета, 7 вооруженных пароходов, 13 винтовых шхун и яхта «Ливадия». К этим кораблям накануне войны были присоединены ещё 12 пароходов, купленных у Русского общества пароходства и торговли, и минные катера. Однако эти суда не были полноценными боевыми единицами, так как не имели брони, вооружены были слабо, да и то не все, являлись устаревшими, мелкими или имевшими лишь вспомогательное значение.Береговой броненосец «Вице-адмирал Попов»Слабость русского Черноморского флота, не так еще давно представлявшего собой грозную военно-морскую силу и прославившего блестящими победами Россию, была связана с двумя основными причинами. Во-первых, после поражения в Крымской войне, по условиям Парижского мирного договора 1856 года Россия провела демилитаризацию своего Причерноморья. В частности, Россия не имела права содержать на Черном море военно-морской флот. В 1870 году эти невыгодные для Российской империи условия Парижского трактата были отменены, Петербург воспользовался разгромом пруссаками Франции. То есть у России было мало времени для создания полноценного флота на Чёрном море в условиях мирного времени, без экстренных мер.Во-вторых, это ложное мнение русского главного морского командования о ненужности иметь полноценный флот на Чёрном море. При политической воле и мобилизации имеющихся ресурсов за последующие шесть лет Черноморский военно-морской флот мог бы быть в значительной мере воссоздан. Однако главное военно-морское командование считало, что поскольку Россия не является ведущей морской державой, то Черноморский флот для нее — большая роскошь, которую можно себе позволить лишь при явном избытке средств. Как мы видим, схожие взгляды до сих пор существуют в России. Мол, зачем России большой океанский флот, мы — сухопутная держава, и обойдёмся дешёвым «москитным флотом». Поэтому оборону Причерноморья было решено строить на основе сухопутных сил, а военно-морской флот собирались использовать только в береговой обороне и то весьма ограниченно.Однако боевая подготовка личного состава русского Черноморского военно-морского флота, так же как и других русских флотов, по-прежнему стояла на высоком уровне. В значительной мере это надо отнести к заслугам активного участника обороны Севастополя, адмирала Г. И. Бутакова. После завершения Крымской войны он командования учебными эскадрами винтовых кораблей, был главным командиром военных портов в Николаеве и Петербурге. Бутаков основное внимание уделял боевой подготовке экипажей и командного состава, разработке новых приёмов и способов тактического использования паровых кораблей. В 1863 году вышла его книга «Новые основания пароходной тактики». Она была удостоена Демидовской премии и переведена на многие иностранные языки. Бутаков являлся не только основоположником новой русской тактики парового флота, но и воспитателем русских моряков в духе прежних славных русских военно-морских традиций, примененных к новым условиям парового флота. Сподвижник В. А. Корнилова, П. С. Нахимова и В. И. Истомина, Бутаков отличался умом, мужеством и крупными организаторскими способностями. Бутаков уделял огромное внимание вопросам маневрирования в бою, артиллерийской и минной подготовке личного состава; он поощрял расчетливый риск и инициативу у подчиненных. Бутаков широко практиковал учения в условиях, близких к боевым.Тактические и военно-воспитательные идеи Бутакова привели к появлению целой школы, получившей широкое признание в русских военно-морских кругах. Учеником и воспитанником Бутакова был и известный впоследствии флотоводец Макаров. Таким образом, если по количеству и качеству судов русский Черноморский военно-морской флот был очень слаб, то зато в смысле боевой подготовки и сплоченности личного состава он был на высоком уровне.Это доказали действия выдающегося русского флотоводца-учёного Степана Осиповича Макарова. Он до войны стал основоположником теории непотопляемости кораблей. Он предложил разделить корабль на водонепроницаемые отсеки, установить на судке трубопровод с мощными помпами для откачки воды из каждого отсека. А для заделывания пробоин в корпусе корабля применять специальный пластырь, способный на некоторое время уменьшить течь. В 1876 году Макаров был переведён на Черноморский флот. Во время войны с Турцией он предложил использовать небольшие минные катера, доставляемые к месту операции (вражеским морским базам) на быстроходном пароходе. Пароход «Великий князь Константин» под командованием С. О. Макарова совершил ряд смелых рейдов к турецким базам, где экипажи минных катеров «Наварин», «Чесма», «Синоп» и «Минер» атаковали противника торпедами Уайтхеда. Активное использование минно-торпедного оружия показало, что небольшие боевые катера могут представлять серьёзную угрозу даже для больших бронированных кораблей. С этого времени началась эпоха активного использования легких сил флота — минных катеров, миноносок, а затем для эскадренных миноносцев и торпедных катеров.Балтийский флот был серьёзной силой: 27 броненосных, 26 неброненосных и 2 парусных корабля. Но вследствие стратегической разобщенности театров направить для предстоящих боевых действий все эти корабли, или хотя часть сил на Чёрное море было нельзя. Таким образом, Черноморский флот не мог организовать стратегическую операцию, в частности, по захвату Босфора и Константинополя, и высаживать десанты на кавказское или балканское побережье, поддерживая их огнем корабельной артиллерии.Капитан 2-го ранга Степан Осипович Макаров. 1877 г.Армия Румынии к октябрю 1876 года состояла из постоянных и территориальных войск с их резервом, милиции, национальной гвардии и ополчения. Постоянные войска состояли из восьми пехотных линейных полков двухбатальонного состава (по четыре роты в каждом), четырех батальонов егерей (стрелков), двух четырехэскадронных гусарских полков, трех эскадронов каларашей, четырех полков артиллерии шестибатарейного состава по 6 орудий в батарее, инженерного батальона (четыре роты), санитарного и хозяйственного обоза.Всего Румыния могла выставить 20-тыс. постоянного и 32-тыс. территориального войска при 144 орудиях. По организации военного времени Румыния выставляла два корпуса. Каждый из них состоял из двух пехотных дивизий, корпусного артиллерийского полка (36 орудий) и кавалерийского полка. Пехотная дивизия состояла из двух бригад пехоты, бригады конницы и трех батарей артиллерии; в пехотной бригаде было шесть батальонов, в кавалерийской — двенадцать эскадронов.Пехота постоянных войск была вооружена ружьями Генри-Мартини, а пехота территориальной армии — частично ружьями Дрейзе, частично — Крнка. Кавалерия была вооружена саблями, пистолетами и частично игольчатыми карабинами. На вооружении артиллерии состояли крупповские стальные 4- и 9-фунтовые орудия; последние большей частью повышенной дальнобойности (до 8 км). Кроме того, в запасе и на вооружении состояло 40 нарезных, заряжавшихся с казны, и 100 нарезных, заряжавшихся с дула, орудий.Боевая подготовка румынской армии проводилась на основе русских уставов. Исключение составлял пехотный устав, который был заимствован из Бельгии в 1869 году. Румынская армия имела слабую подготовку. Армия Румынии была молода и ещё не имела достаточного боевого опыта и прочных военных традиций. Правда, она была охвачена воодушевлением, так как поражение Турции в войне принесло бы Румынии окончательное освобождение от всякой зависимости, и против Османской империи выступила могущественная Россия. Наиболее слабым был румынский офицерский корпус, дворяне-офицеры умели хорошо развлекаться, пировать, а военная подготовка была неудовлетворительной.Сербская армия состояла из бригады постоянных войск численностью в 4 тыс. человек («стоячее войско») и народного ополчения. Бригада постоянных войск фактически служила своего рода учебным заведением для подготовки офицерских и унтер-офицерских кадров.Народная ополченческая армия делилась на два класса и комплектовалась из шести округов, делившихся на 18 бригадных и 80 батальонных участков. Округа выставляли 160 батальонов, 33 эскадрона и 18 шестиорудийных батарей. Численность армии по штатам военного времени доходила до 153 тыс. человек. Фактически же Сербия не могла выставить и вооружить более 90-100 тыс. человек. Войска народной армии первого класса были вооружены ружьями Генри-Мартини, второго класса — заряжавшимися с дула и казны ружьями Грина.Однако к войне 1877-1878 гг. сербская армия уже была разбита в ходе неудачной для нее войной с Османской империей (сербо-турецкая война 1876-1877 гг.) и на ближайшее время не представляла собой серьезной боевой силы. В декабре 1876 года ее полевые войска вместе с добровольцами насчитывали всего 9 тыс. человек. Для восстановления сербской армии необходимы была военно-материальная помощь России (оружие, боеприпасы, амуниция и т. д.).Черногорская армия формировалась по старинному принципу поголовного призыва в случае войны всего мужского населения в возрасте от 14-16 до 60 лет. Черногорский народ мог при наибольшем напряжении сил выставить до 26 тыс. бойцов при 20 горных орудиях. Войска сводились в роты (четы) и батальоны, вооруженные австрийскими и трофейными турецкими ружьями.Благодаря географическим особенностям страны (горы) и хорошим боевым качествам бойцов черногорская армия совместно с сербской могла приковать к себе довольно значительные силы турецких войск. Но они не были способны к широким наступательным действиям на значительном удалении от своей территории. Черногория вместе с Сербией уже вступила в войну с Турцией и в 1877 году черногорцы вели тяжелые бои на границе с Герцеговиной и Албанией.Таким образом, в войне 1877-1878 гг. наибольшее содействие могла оказать русским войскам румынская армия. Румыния была дружественная России и могла стать стратегическим плацдармом для наступления на Балканском театре. 4 (16) апреля 1877 г. Румыния и Российская империя подписали договор в Бухаресте, по которому русским войскам разрешено проходить через территории Румынии, с условием, что Россия не оспаривает целостность Румынии. Румыния провела мобилизацию и войска были сосредоточены на юге страны для защиты от возможного нападения сил Османской империи с юга от Дуная. 12 (24) апреля 1877 г. Россия объявила войну Османской империи, и её войска вошли в Румынию через только что построенный Эйфелев мост в Унгенах (на реке Прут).Румынская пехота в сражении у Плевны