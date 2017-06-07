Разбитая копилка знаний

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Отклик на статью «Конверсия или смерть!»
Нужна качественно новая среда научно-технологического сопровождения производства
По словам президента, наша армия должна опираться не на количественные показатели, а на интеллектуальный потенциал. Поэтому и развиваться в ближайшие годы не экстенсивным, а интенсивным путем.
Можно сказать, что при остром дефиците финансовых средств государство ставит цели качественного совершенствования видов вооружений, средств их создания, а также принимает хорошо технологически оснащенный ОПК как ядро преобразований совокупного отечественного промышленного потенциала. Количественному превосходству ВВТ стран вероятного противника намечено противопоставить качественно иное оружие, в том числе на новых физических принципах. Одновременно принята установка, согласно которой высокотехнологичный сектор ОПК должен являться драйвером роста общегражданского производственного сектора.
За последние годы «оборонка» сделала качественный рывок, за что надо отдать должное и руководству, и всем организаторам-исполнителям. Вместе с тем при дефиците средств и госконтроле их расходования по гособоронзаказу приходится наблюдать неравномерную загрузку мощностей, зачастую низкую заработную плату и одновременно нехватку высококвалифицированных кадров. Есть проблемы на макроуровне – невозможность быстрого расширения производства определенной номенклатуры продукции, в том числе за счет поддержания и задействования потенциала мобилизационных мощностей на должном уровне. Во многом все перечисленные вопросы так или иначе связаны с единой системой технологических знаний (ТЗ), которая необходима для качественного роста экономики и в настоящий момент практически отсутствует.
В данном контексте ТЗ – формализованное представление общества о наилучших способах производства товаров и услуг, а также требуемая в связи с этим информация о свойствах вещества и энергии, условиях их превращения и сопутствующих, либо получаемых эффектах. Перечисленные факторы задают динамику инновационных процессов.
Качество ТЗ имеет определяющее значение в творческом поиске новых технологий, способов получения разработчиком заданного эффекта. Это естественно, так как основная и ценность, и доля использования ТЗ приходится на первую стадию жизненного цикла технологии – идея, эскиз, замысел.
Какова же ситуация с использованием ТЗ в отечественном производстве?
В плановой экономике научно-технический потенциал предприятий состоял из хорошо оснащенной технической библиотеки, актуализированной и периодически пополняемой подборки НТИ и патентного бюро, чертежей на ватмане и в записных книжках конструкторов. Центральные предприятия с соответствующей инфраструктурой – НТИ ГКНТ, МЦНТИ, ГПНТБ.
В 90-е годы под ложным лозунгом оптимизации ликвидировались технические библиотеки, увольнялись ИТР. В целом потери научно-технического потенциала огромны и трудновосполнимы. Безрадостная картина наблюдалась и в области хранения массивов НТИ.
Ныне определенное количество узкоспециализированных и локальных баз данных (БД) присутствует в вузах, специализированных институтах, конструкторских бюро. Предприятия, выжившие в годы перестройки, имеют свои локальные фонды НТИ. Часть специализированных и закрытых БД приобретается с новым программным обеспечением. Безуспешно пытаясь объединить разрозненные части информации, предприятия выпускают множество несовпадающих по формату БД и систем под маркой «Единые». Но в целом существующие информационные массивы и потоки находятся в крайне фрагментированном состоянии, в определенной части зависимы от импорта знаний, по качественному состоянию находятся на уровне от третьего до пятого поколения. Это в лучшем случае информационно-аналитические системы. С точки зрения достижения поставленных целей требуется разработка качественного нового инструментария проектирования и интеллектуального сопровождения производства.
Что конкретно необходимо сделать?
1. При очередных структурных изменениях ввести такой инструмент, как научно-технологическая инфраструктура сопровождения производства.
2. Инициировать процесс перевода разрозненной и фрагментированной научно-технической информации, в том числе хранилищ ЦНТИ, Роспатента, Росстата, РАН или ФАНО, ВИНИТИ, ГПНТБ и прочих, в новый уровень качества – унифицированных ТЗ.
3. Сформировать из доступных ТЗ информационные массивы большой размерности.
4. Вывести интерфейс работы с этими сформированными массивами в инфраструктуру сопровождения производства в виде базы опорных решений.
5. Начать разработку и внедрение нового инфраструктурного проекта – национальной системы обращения технологических знаний (НСОТЗ), саморазвивающейся научно-технологической среды интеллектуального сопровождения производства. Термин «обращение знаний» означает выполнение следующих операций: хранение, использование, пополнение, актуализация, корректировка и транспорт.
Таким образом, все участники процесса создания ВВТ получают сквозную, качественно новую инструментальную среду с задействованным человеческим капиталом (в виде базы опорных решений) для создания инновационных образцов вооружений, в том числе на новых физических принципах. Одновременно появляется предметная возможность задействования существующего технологического потенциала для производства продукции гражданского назначения на всех стадиях жизненного цикла.
Попытка оставить все как есть приведет к увеличению технологического отставания от стран-конкурентов, росту напряжения и конфликтов в социальной сфере. Нельзя безапелляционно отстаивать консервативные способы организации производства, давно пришло время искать новые формы.
В 1907 году прямо у стенки порта одного из островов в Ла-Манше затонул только что спущенный на воду семимачтовый парусник «Томас У. Лоусон». Он строился «утереть нос» конкурентам – паровым судам, по расчетам должен был развивать скорость 22 узла, но оказался настолько неуклюж, что во время ночного шторма перевернулся. Так заканчиваются попытки борьбы с научно-техническим прогрессом.
Сегодня нашим конструкторам и производственникам нужна качественно новая инструментальная среда научно-технологического сопровождения. Не имеет смысла и даже вредно отстаивать устаревшие способы.
Автор: Евгений Дашут
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/37128
Нужна качественно новая среда научно-технологического сопровождения производства
По словам президента, наша армия должна опираться не на количественные показатели, а на интеллектуальный потенциал. Поэтому и развиваться в ближайшие годы не экстенсивным, а интенсивным путем.
Можно сказать, что при остром дефиците финансовых средств государство ставит цели качественного совершенствования видов вооружений, средств их создания, а также принимает хорошо технологически оснащенный ОПК как ядро преобразований совокупного отечественного промышленного потенциала. Количественному превосходству ВВТ стран вероятного противника намечено противопоставить качественно иное оружие, в том числе на новых физических принципах. Одновременно принята установка, согласно которой высокотехнологичный сектор ОПК должен являться драйвером роста общегражданского производственного сектора.
За последние годы «оборонка» сделала качественный рывок, за что надо отдать должное и руководству, и всем организаторам-исполнителям. Вместе с тем при дефиците средств и госконтроле их расходования по гособоронзаказу приходится наблюдать неравномерную загрузку мощностей, зачастую низкую заработную плату и одновременно нехватку высококвалифицированных кадров. Есть проблемы на макроуровне – невозможность быстрого расширения производства определенной номенклатуры продукции, в том числе за счет поддержания и задействования потенциала мобилизационных мощностей на должном уровне. Во многом все перечисленные вопросы так или иначе связаны с единой системой технологических знаний (ТЗ), которая необходима для качественного роста экономики и в настоящий момент практически отсутствует.
В данном контексте ТЗ – формализованное представление общества о наилучших способах производства товаров и услуг, а также требуемая в связи с этим информация о свойствах вещества и энергии, условиях их превращения и сопутствующих, либо получаемых эффектах. Перечисленные факторы задают динамику инновационных процессов.
Качество ТЗ имеет определяющее значение в творческом поиске новых технологий, способов получения разработчиком заданного эффекта. Это естественно, так как основная и ценность, и доля использования ТЗ приходится на первую стадию жизненного цикла технологии – идея, эскиз, замысел.
Какова же ситуация с использованием ТЗ в отечественном производстве?
В плановой экономике научно-технический потенциал предприятий состоял из хорошо оснащенной технической библиотеки, актуализированной и периодически пополняемой подборки НТИ и патентного бюро, чертежей на ватмане и в записных книжках конструкторов. Центральные предприятия с соответствующей инфраструктурой – НТИ ГКНТ, МЦНТИ, ГПНТБ.
В 90-е годы под ложным лозунгом оптимизации ликвидировались технические библиотеки, увольнялись ИТР. В целом потери научно-технического потенциала огромны и трудновосполнимы. Безрадостная картина наблюдалась и в области хранения массивов НТИ.
Ныне определенное количество узкоспециализированных и локальных баз данных (БД) присутствует в вузах, специализированных институтах, конструкторских бюро. Предприятия, выжившие в годы перестройки, имеют свои локальные фонды НТИ. Часть специализированных и закрытых БД приобретается с новым программным обеспечением. Безуспешно пытаясь объединить разрозненные части информации, предприятия выпускают множество несовпадающих по формату БД и систем под маркой «Единые». Но в целом существующие информационные массивы и потоки находятся в крайне фрагментированном состоянии, в определенной части зависимы от импорта знаний, по качественному состоянию находятся на уровне от третьего до пятого поколения. Это в лучшем случае информационно-аналитические системы. С точки зрения достижения поставленных целей требуется разработка качественного нового инструментария проектирования и интеллектуального сопровождения производства.
Что конкретно необходимо сделать?
1. При очередных структурных изменениях ввести такой инструмент, как научно-технологическая инфраструктура сопровождения производства.
2. Инициировать процесс перевода разрозненной и фрагментированной научно-технической информации, в том числе хранилищ ЦНТИ, Роспатента, Росстата, РАН или ФАНО, ВИНИТИ, ГПНТБ и прочих, в новый уровень качества – унифицированных ТЗ.
3. Сформировать из доступных ТЗ информационные массивы большой размерности.
4. Вывести интерфейс работы с этими сформированными массивами в инфраструктуру сопровождения производства в виде базы опорных решений.
5. Начать разработку и внедрение нового инфраструктурного проекта – национальной системы обращения технологических знаний (НСОТЗ), саморазвивающейся научно-технологической среды интеллектуального сопровождения производства. Термин «обращение знаний» означает выполнение следующих операций: хранение, использование, пополнение, актуализация, корректировка и транспорт.
Таким образом, все участники процесса создания ВВТ получают сквозную, качественно новую инструментальную среду с задействованным человеческим капиталом (в виде базы опорных решений) для создания инновационных образцов вооружений, в том числе на новых физических принципах. Одновременно появляется предметная возможность задействования существующего технологического потенциала для производства продукции гражданского назначения на всех стадиях жизненного цикла.
Попытка оставить все как есть приведет к увеличению технологического отставания от стран-конкурентов, росту напряжения и конфликтов в социальной сфере. Нельзя безапелляционно отстаивать консервативные способы организации производства, давно пришло время искать новые формы.
В 1907 году прямо у стенки порта одного из островов в Ла-Манше затонул только что спущенный на воду семимачтовый парусник «Томас У. Лоусон». Он строился «утереть нос» конкурентам – паровым судам, по расчетам должен был развивать скорость 22 узла, но оказался настолько неуклюж, что во время ночного шторма перевернулся. Так заканчиваются попытки борьбы с научно-техническим прогрессом.
Сегодня нашим конструкторам и производственникам нужна качественно новая инструментальная среда научно-технологического сопровождения. Не имеет смысла и даже вредно отстаивать устаревшие способы.
Автор: Евгений ДашутПервоисточник: http://vpk-news.ru/articles/37128
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