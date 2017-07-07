Как Петербург стал «фигурой» в большой игре Лондона
210 лет назад, 7 июля 1807 года, был подписан Тильзитский мир. Россия и Франция подписали мирный договор, завершивший войну 1806-1807 гг., и секретный союзный договор.
Наполеон считал, что добился важнейшей цели, о которой он мечтал со времён правления русского царя Павла Петровича, — стратегического союза с Россией. Однако царь Александр смотрел иначе на этот союз, его поддерживали англо- и германофилы при дворе. В результате этот союз не был долгим и плодотворным, как мечтал французский император. Уже в 1812 году Россия и Франция снова схлестнулись на поле брани. Русско-французский конфликт был выгоден Англии, которая видела в Наполеоне главного конкурента в Западной Европе, а также Австрии и Пруссии, которые желали восстановить свои позиции.
Французская революция привела к серии войн, ряд европейских монархий создавали военно-политические союзы, направленные против Франции. Сначала Франция оборонялась, но вскоре её революционная армия получила новый опыт, была реорганизована, её возглавили молодые, талантливые генералы, включая Наполеона. Франция перешла в наступление, показывая преимущества нового буржуазно-республиканского строя перед старыми феодальными монархиями. В результате Франция стала серьёзным противником Англии внутри западного проекта. Наполеон планировал: сокрушить морское и колониальное могущество Англии, этого традиционного врага французов; вытеснить британцев из Средиземного моря, установив преобладание Франции на Ближнем Востоке (в частности, в Египте); завоевать «естественные границы» по Рейну и Альпам, в Бельгии и Голландии; установить политическое и экономическое лидерство Франции в Западной Европе («Евросоюз» во главе с Францией).
Таким образом, Франция претендовала на лидерство в Западной Европе и в западном проекте в целом, что абсолютно не устраивало Лондон. Британцы, сосредоточив усилия на сохранении морского владычества и борьбе за колонии, посулами, интригами и золотом стали натравливать на Францию остальные европейские державы. Главными противниками Франции стали Австрия и Пруссия, не желающие уступать французам лидерство в Западной Европе. И Россия, хотя русские не имели ни общих границ, ни коренных противоречий с французами.
Государь Павел Петрович, после Итальянского и Швейцарского походов А. Суворова и морской экспедиции Ф. Ушакова в Средиземном море, понял, что Россия воюет за интересы Англии и Австрии. Он заключил мир с Наполеоном, начались переговоры о союзе. Павел приступил к организации против «владычицы морей» новой Лиги вооруженного нейтралитета, в которую должны были войти сильнейшие державы Северной Европы — Дания, Швеция, Пруссия, также страдавшие от хозяйского поведения британцев на морях. Шла подготовка похода в Индию, главную колонию Британии. Антианглийский союз России и Франции был смертельно опасен для Лондона. Павла убивают российские масоны-западники, при организационной и финансовой поддержке британцев. Убийство русского государя стало отличным примером диверсионной, разрушительной политики британцев. Эта чудовищная акция позволила британцам решить сразу несколько важных задач: 1) был ликвидирован русский царь, который поднялся до понимания глобальной политики (необходимость борьбы с англосаксами, союз с Францией, поворот к Южным морям); 2) на трон взошёл молодой Александр, запуганный убийством отца и окружённый молодыми «друзьями»-масонами, западниками. Убийцы Павла не понесли никакого наказания. Новый русский царь в целом проводил политику в стратегических интересах Англии; 3) русско-французский союз был разрушен, русских вскоре снова превратили в «пушечное мясо» в борьбе Англии против Франции. Англия смогла на столетие сохранить лидерство в западном проекте глобализации.
Царское правительство вместо того, чтобы спокойно наблюдать за внутриевропейской схваткой хищников, занимаясь развитием страны (Сибирь, Дальний Восток, Русская Америка, Кавказ), развивая экспансию на Восток и Юг, созидая проект русской глобализации, решая тысячелетнюю задачу занятию Константинополя-Царьграда и проливов, позволило втянуть себя в длительный, кровопролитный и весьма затратный по ресурсам конфликт с Францией.
Глубинные противоречия между Францией и Англией привели в 1803 году к новой войне. Царское правительство, рассматривая проблемы Италии и Германии, как зону национальных интересов, в итоге снова стало проводить антифранцузскую политику. В 1804 году оборонительные союзы были заключены с Данией, Пруссией, Австрией и Швецией. В 1804 году заключен англо-русский союз. В 1805 году с Россией подписала союзный договор Порта. Была образована 3-я антифранцузская коалиция. В результате Наполеон вынужден был отказаться от идеи десантной операции в Англии, к которой он с большим энтузиазмом готовился и совершил бросок на восток. Австрия совершила военно-стратегическую ошибку, начав наступление до подхода русской армии. Это позволило Наполеона сначала в октябре 1805 года сокрушить австрийцев под Ульмом, в ноябре занять столицу Австрийской империи — Вену, а в декабре нанести решительное поражение русско-австрийской армии под Аустерлицем (Битва трёх императоров). Это заставило австрийцев капитулировать. Антифранцузская коалиция потерпела поражение и развалилась. Однако англичане смогли решить главную для себя задачу — уничтожили французский флот под Трафальгаром и отвели от себя угрозу французского десанта на Английские острова.
Пруссия, которая собиралась начать войну с Францией, после Аустерлица сразу изменила свою позицию и заключила союз с Наполеоном. В уплату за эту изменчивую позицию Наполеон подарил Берлину Ганновер (занятое французами владение английской короны). С Габсбургами Наполеон теперь не церемонился. В Прессбурге был подписан мир. Австрийцы признали все французские захваты в Западной Европе и выплачивали контрибуцию. Кроме того, Вена уступала Наполеону, как королю Италии, Венецианскую область, Истрию и Далмацию. Французы вышли в западную часть Балканского полуострова. Германским союзникам Франции Австрия уступала Тироль и ряд других владений. Империя Габсбургов потеряла шестую часть своих владений. Кроме того, Габсбурги потеряли главенство в Германии. 6 августа 1806 года император Франц сложил с себя почётное и сакральное звание германского императора. «Священная Римская империя германской нации», таким образом, рухнула под ударами победоносного французского оружия. Между Рейном и Эльбой утверждалось главенство французской державы. Старинная мечта Ришелье и Мазарини воплощалась в явь. В июле 1806 года 16 западных германских государств образовали Германский союз, во главе которого стоял французский император в лице «протектора». Согласно союзным договорам, заключенным с Францией, каждый член нового союза обязывался поставлять воинские контингенты в Великую армию Наполеона.
Таким образом, с созданием Итальянского королевства и Рейнского союза были заложены основы к существованию новой великой европейской империи, напоминавшей времена Карла Великого. То есть Наполеон, по сути, создал «Европейский союз» во главе с французами. Франция становилась экономическим ядром нового блока, связанные с Францией «дочерние» и вассальные, зависимые государства становились источниками сырья для растущей французской промышленности и рынками сбыта. Одновременно создавалась «общеевропейская армия» — «Великая армия», где ядром была победоносная французская армия и гвардия во главе с целым рядом талантливых и решительных французских генералов и маршалов. Также Наполеон создавал предпосылки для распространения французского влияния на Ближний Восток, а затем и на Средний Восток. Захват Далмации на Адриатическом побережье позволял Наполеону оказывать влияние на балканские области Турецкой империи. Так Наполеон во многом предвосхитил и единую Европу во главе с Третьим Рейхом Гитлера и нынешний Европейский союз.
Понятно, что это не устраивало британцев, они оставались за бортом единой Западной Европы, рушился их проект «нового мирового порядка» (мировой Британской империи) во главе с англосаксами, Британия могла потерять положение «мастерской мира» и «морской владычицы». Наполеон, имея под рукой основные ресурсы Западной Европы и спокойный тыл в лице России (к чему он постоянно стремился), рано или поздно поставил бы Британию на колени или британцы наши бы способ его устранить. Это также не устраивало Австрию и Пруссию, которые теряли доминирующее положение в раздробленной Германии и Центральной Европе, также австрийцы теряли гегемонию в разделенной Италии. Поэтому Берлин, Вена и Лондон активно стремились использовать главную ударную силу в борьбе с Наполеоном — русских.
Победа Наполеона над Австрией и Россией в 1805 году и закрепление французов на побережье Адриатики резко изменили отношение Порты к Парижу. Османский султан Селим III тут же изменил прежним союзникам. Он признал Наполеона «падишахом Франции» и в его лице приветствовал «самого давнего, самого верного и необходимого союзника» Турции. В Константинополь прибыл французский представитель генерал Себастиани, который всеми силами пытался натравить Порту на Россию, чтобы отвлечь внимание русских от европейских дел. Под его влиянием султан заменил дружественных России господарей в Молдавии и Валахии боярами-франкофилами. В результате Россия ввела войска в Дунайские княжества. В декабре 1806 года Турция объявила войну России.
Тем временем Россия, после поражения 1805 года, не отказалась от войны с Францией. Александр, не желая связывать себе руки и надеясь новых союзников против Наполеона, направил в Париж только второстепенного дипломата Убри. В июле 1806 года было подписано мирное соглашение. Однако Александр Павлович не захотел ратифицировать этот документ. Как он и желал к осени 1806 года военно-политическая обстановка в Европе заметно изменилась. Пруссия была раздражена политикой Франции в Германии, созданием Рейнского союза. Берлин снова пошёл на сближение с Англией и Россией. 1 июля 1806 года в Берлине была подписана секретная декларация. Прусский король Фридрих Вильгельм III подтверждал свою верность России и заверял, что никогда «не присоединится к Франции». Одновременно Англия обещала Пруссии субсидии. Сложилась Четвёртая антифранцузская коалиция.
1 октября 1806 года прусский король предъявил Парижу ультиматум в 10-дневный срок вывести французские войска за Рейн. Началась война. Пруссаки, самоуверенно начавшие войну и считавшие, что разгромят французскую армию, повторили ошибки Вены образца 1805 года. Они начали наступление, не дождавшись подхода русской армии. 14 октября прусская армия потерпела сокрушительное поражение в двойном сражении под Йеной и Ауэрштедтом (Как Наполеон уничтожил прусскую армию). На плечах совершенно деморализованных прусских войск армия Наполеона, в короткий срок без особых усилий заняла основные стратегические крепости Пруссии и 27 октября вошли в Берлин. Военная катастрофа Пруссии стала важным шагом на пути создания мировой империи Наполеона. Находясь в Берлине, французский император 21 ноября подписал декрет, который запрещал всем зависимым и подвластным странам какие-либо отношения с Англией и её колониями. Уже не имея возможности сокрушить Англию путем высадки десанта на островах, Наполеон решил экономически задушить Британию, закрыв для неё рынки европейских стран.
Война с Россией и Пруссией тем временем продолжалась. В декабре 1806 года боевые действия были перенесены на территорию Польши (принадлежавших Пруссии польских областей) и Восточной Пруссии. Кампания была упорной и кровопролитной, русские и французские войска яростно дрались, никто не хотел уступать. Это были битвы титанов, равных по мощи противников. Однако весной 1807 года французская армия смогла оттеснить союзников. 14 июня под Фридландом русская армия потерпела поражение в решительном сражении (Фридландское побоище) и французы вышли к Неману, русской границе. Александру пришлось просить перемирие. Наполеон, который также желал мира, немедленно дал согласие. 13 (25) июня 1807 года произошла историческая встреча двух императоров. Александр и Наполеон встретились на плоту, поставленном посредине Немана.
7 июля был подписан мирный договор и соглашение о союзе двух континентальных империй, направленном против Англии. 9 июля было подписано дополнительное соглашение о владениях России в Средиземном море. Россия уступала союзнику бухту Каттаро в Далмации и Ионические острова. Наполеон пошёл навстречу Александру в прусском вопросе. Наполеон вообще хотел уничтожить «подлую династию» Гогенцоллернов и Прусское королевство. По настоянию Александра Пруссия как государство было сохранено. Однако почти все польские земли Пруссии (отошли Берлину по итогам разделов Речи Посполитой) отторгались от неё, и из них создавали Великое герцогство Варшавское, зависимое от империи Наполеона и изначально враждебное русским. Наполеон предлагал полюбовный раздел этих земель по Висле, но Александр не желая получить в лице Пруссии нового врага, отказался от земель своего бывшего союзника. Но всё же дал согласие на получение принадлежащего Прусскому королевству Белостокского округа. Понятно, что создание Варшавского герцогства было опасным процессом для Петербурга. Польская элита традиционно ненавидела Россию и мечтала восстановить Речь Посполитую от Балтийского до Чёрного морей, понятно, в основном за счёт русских земель. Не помогло и то, что многие представители польской верхушки вполне процветали в Российской империи. Варшавское герцогство стало плацдармом Французской империи в Восточной Европе, угрожая своим существованием Пруссии и России.
Россия признавала все изменения, которые произвёл Наполеон Бонапарт в Европе. Петербург выводил войска из бухты Каттаро и «Республики семи островов», которые поступали «в полную собственность и обладание императора Наполеона». Подписанный союзный договор предусматривал: 1) совместные действия обеих держав против всякой враждебной им третьей европейской державы; 2) посредничество России при заключении англо-французского мирного договора и обязательство в случае отказа Англии от заключения мира на предложенных ей условиях порвать с нею к 1 декабрю 1807 года, предусматривалось присоединение России к континентальной блокаде; 3) посредничество Франции в русско-турецкой войне и в случае совместной войны против Османской империи — раздел её европейских провинций между союзниками, кроме Румелии и Константинополя. Таким образом, в Тильзите Наполеон легко подставил своего турецкого «партнера» султана Селима III, хотя ему обещали неприкосновенность его владений. Наполеон хотел восстановить планы раздела Турецкой империи и дальнейшего движения на Восток, в Индию, о чем он планировал при Павле I.
Через два дня после подписания основных франко-русских соглашений, 9 июля, в Тильзите был подписан и франко-прусский мирный договор. Пруссия лишалась заэльбских, западных, а также восточных польских владений. Прусское королевство уменьшалось по территории и населению почти вдвое. Берлин обязался примкнуть к континентальной блокаде и уплатить огромную контрибуцию. Пруссия, по сути, хоть и сохранилась как государства, но стала вассальным государством, особенно до вывода французских оккупационных войск.
В российской аристократической верхушке, где были сильны позиции англо- и германофилов, встретили весть о заключении союза с Францией отрицательно. Наполеона считали «узурпатором», «корсиканским чудовищем», который незаконно захватил власть во Франции и насилует Европу. Кроме того, Англия была ведущим экономическим партнером России, туда везли русское сырье и получали промышленные и колониальные товары. Зависимость части русского дворянства и купечества от торговли с Англией заставляла высший свет с недовольством смотреть на Тильзитский союз. Сам Александр также не хотел прочного мира и союза с Наполеоном. Поэтому Тильзитский мир, воспринятый с большим восторгом самим французским императором, долго не продержался. Вскоре русские и французские доблестные войска снова сойдутся на полях сражений, проливая кровь в интересах Британии, Австрии и Пруссии. А Франция, после столкновения с Российской империей, уже не сможет на равных соперничать с Британией внутри западного проекта.
Автор: Самсонов Александр
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти