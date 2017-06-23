Фридландское побоище

После Гейльсбергского сражения Беннигсен планировал продолжить бой на следующий день. В ночь с 30 на 31 мая (11-12 июня) наши войска готовились отражать новые атаки противника: боевые линии были усилены резервами, на их место с правого берега р. Алле перешла гвардия. Утром русская армия была готова продолжать сражение. Началась перестрелка передовых сил, но битва не возобновилась. Вечером Наполеон повёл армию к Ландсбергу. Французские генералы выразили опасения, что русские выйдут на их тыловые коммуникации. Однако Наполеон был уверен, что Беннигсен на это не решится и будет более опасаться за свои операционные линии. Так и произошло.Получив сведения о движении значительных сил противника к Ландсбергу, русский главнокомандующий приказал графу Каменскому спешить через Бертенштейн на соединение с пруссаками Лестока для защиты столицы Восточной Пруссии. Сам Беннигсен был в нерешительности. Следовать за Наполеоном и атаковать противника он опасался. Целесообразно было отойти за реку Прегель, или за Бишофштейн, Рассель и Арис, заняв сильную позицию, далее идти за Нарев, в обоих случаях можно было получить подкрепления и сохранить боеспособную армию. Но в таком случае русские составляли Восточную Пруссию противнику, что вело к капитуляции прусского короля. Продолжая сомневаться, Беннигсен поспешил на спасение Кёнигсберга. В ночь на 31 мая (12 июня) русская армия перешла на правый берег Алле и двинулась на Бертенштейн. Оттуда, получив известие о появлении противника у Домнау, русская армия направилась к Фридланду.1 (13) июня первым к Фридланду вышел авангард князя Голицына и получил известие о том, что города заняли французы из корпуса Ланна. Голицын бросил в атаку уланов. Они выбили противника из города, захватив 60 человек. Вскоре подошла гвардейская конница Кологривова и остальные войска русской армии. Пленные французы сообщили, что авангард корпуса Ланна находится в 3 верстах от Фридланда. Беннигсен приказал Дохтурову переправиться с 7-й и 8-й дивизиями на левый берег Алле, подкрепляя авангард Кологривова. Все остальные войска, по мере их пребывания к Фридланду, располагалась на правом берегу. Беннигсен планировал отойти к Велау на р. Прегель, чтобы атаковать французскую армию во фланг и тыл, если она пойдёт на Кёнигсберг.Поздним вечером, когда разведка доложила Беннигсену о соединении авангарда Удино с остальными силами Ланна, он приказал гвардии и двумя дивизиям перейти Алле. Гвардия расположилась у Сортлакского леса. На реке навели два понтонных моста. Вниз по реке были направлены казаки Платова и часть регулярной кавалерии с целью занятия переправ у Алленбурга и на реке Прегель. Ланн сообщил Наполеону о сосредоточении значительной части русской армии на левом берегу Алле, у Фридланда и занял дороги, ведущие к Кёнигсбергу. Он решил выиграть время до подхода остальных войск. Наполеон направил к Ланну корпус Виктора, и продолжил движение остальных войск на столицу Восточной Пруссии из Эйлау к Домнау. Однако, получив новое донесение Ланна, Наполеон повернул основные силы к Фридланду.Ранним утром 2 (14) июня французы начали перестрелку с русским частям с целью задержать их на невыгодных позициях. Ланн умело расположил свой корпус численностью в 12 тыс. человек таким образом, что холмы, леса и густая рожь скрывали от русского командования действительные силы французов. Это создало видимость, что у Фридланда расположилась значительная часть французской армии. Поверив в эту демонстрацию, русский главнокомандующий перевел на левый берег почти всю армию — около 60 тыс. человек, и приготовился атаковать неприятеля. Русская армия занимала плохую позицию: наши силы сосредоточились на открытой местности и были видны как на ладони, в центре находился глубокий овраг и озеро Мюленфлис, в тылу — река Алле. Через овраг пришлось строить мосты.Справа от озера расположились 3-я, 4-я, 6-я и 7-я дивизии и большая часть кавалерии под командованием князя Горчакова, простираясь своим правым крылом до Домерауского леса. На левом фланге остальные войска под началом князя Багратиона. На правом берегу Алле осталась только 14-я дивизия. Таким образом, ошибка Беннигсена заключалась в том, что он сбил свое войско в кучу в узкой излучине реки Алле, и в случае неудачи армия могла спастись только через Фридландский мост, находящийся у неё в тылу. Внутри позиции не было удобных для обороны опорных пунктов, где можно было сдерживать врага.Примерно до 7 часов русские войска прибывали на плацдарм, а когда выходили к полю боя, то занимались бесплодной перестрелкой с врагом. Тем временем силы французов постепенно увеличились до 33 тыс. человек. К Ланну подошли отряд Латур-Мобура, корпус Виктора, драгунская дивизия Нансути и кирасирская Груши. Постепенно сражение разгоралось, особенно горячо было на левом фланге, у Сортлакского леса. Авангард русских был атакован кавалерией и пехотой, вышедшей из Сортлакского леса. Русская конница была опрокинута стремительной атакой и укрылась за линиями пехоты. В 7 часов утра несколько русских пехотных батальонов и Александрийский гусарский полк атаковали противника и загнали французов в глубь леса. На правом фланге произошло несколько кавалерийских стычек с переменным успехом. Таким образом, из-за нерешительности и неосведомленности Беннигсена в этот период была упущена возможность нанести французам удар превосходящими силами до подхода помощи и разбить передовые силы врага.В 12 часов на поле битвы прибыл французский император и сразу же оценил всю слабость занятой противником позиции. Осмотрев поле сражения, Наполеон принял решение после прибытия подкреплений окружить и уничтожить русскую армию. При этом переоценивал русские силы. Он приказал Мюрату оставить против Кёнигсберга корпус Сульта и спешить с резервной кавалерией и корпусов Даву к Фридланду. Тем временем прибывали новые французские войска: корпуса Нея и Мортье, гвардия и резервная кавалерия. Ней расположился на правом французском крыле, между Постененом и Сортлакским лесом; Ланн и драгуны — в центре, примыкая правым флангом к Постенену; Морье, кирасиры Груши и одна драгунская дивизия — на левом фланге, у Генрихсдорфа. Корпус Виктора, гвардия и драгунская дивизия Лагуссе были оставлены в резерве в центре позиции.К 17 часам Наполеон решился атаковать русскую армию. Он уже имел перевес в силах и концу дня сосредоточил до 85 тыс. штыков и сабель. Маршалы пытались уговорить Наполеона перенести начало атаки на следующий день. Но император, учитывая явно неудачное расположение русской армии, ответил: «Нет, нет, дважды неприятель не ловится на такой ошибке», — и приказал немедленно начинать наступление. Войска Нея, за ним Виктора, гвардия, драгуны Лагуссе и Латур-Мобура должны были атаковать русское левое крыло, опрокинуть противника, ворваться в город и захватить переправу, перерезав путь отхода войскам русского правого крыла, стоявшим за оврагом. Стоявший на левом фланге французов маршал Мортье и командовавший центром Ланн получили приказ сдерживать атаки Горчакова. Эта задача облегчалась тем, что Мортье занимал укрепленные позиции в деревне Генрихсдорф, а Ланн еще с ночи укрепился на возвышенности Постенен. После того, как французское правое крыло прорвется во Фридланд и переправе, Мортье и Ланн должны были пойти в наступление, завершая разгром русской армии.Тем временем Беннигсен бездействовал, хотя получил сведения о прибытии больших сил противника. А Багратион предсказывал серьёзную атаку, которую поведут на левый фланг и просил подкреплений. После некоторых сомнений, в 5 часу главнокомандующий всё же приказал отходить на левый берег Алле. Таким образом, в результате нерешительности Беннигсен потерял превосходство и инициативу. Он не сумел до подхода Наполеона разбить Ланна, а когда противник получил превосходство, до последнего сомневался, не отдавая приказа на отход.Князь Горчаков сообщил, что не может отступать на виду у врага, необходимо держаться до темноты. Багратион приказал тыловым частям отступать. Как только наши войска стали отходить, корпус Нея после перестрелки занял Сортлакский лес, затем вышел из него и овладел деревней Сортлак, выйдя к реке. На правом крыле корпуса наступала дивизия Маршана, на левом — Биссона. Войска Маршана неожиданно попали под обстрел русской батареи с правого берега Алле. Картечный обстрел смешал французские ряды. Наполеон бросил на помощь Маршану дивизию Дюпона, но опоздал. Русская кавалерия врубилась в ряды расстроенной дивизии Маршана и смяла её, захватила орла. Затем русская конница ринулась на конную батарею дивизии Дюпона, но была опрокинута картечью и драгунской дивизией Латур-Мобура. Также к Нею спешили войска Виктора и гвардия.Генерал Сенармон собрал всю артиллерию корпуса Виктора (36 орудий), выстроил её вблизи войск Багратиона и открыл жесточайший огонь, буквально расстреливая наши войска. Удивленные неожиданным появлением мощной вражеской батареи, наши пытались отвечать с отдельных батарей, но французы сосредоточенным огнем подавили их. Подавив артиллерию крыла Багратиона, Сенармон начал обстрел пехоты и кавалерии. Первая русская линия дрогнула. Несколько полков второй линии, в том числе Гвардейские егеря, Измайловский и Конно-гвардейский, отважно бросились на врага. Но были сметены сильнейшим огнем и понесли большие потери. Так, из 520 человек 3-го батальона Измайловского полка за четверть часа убитыми и ранеными выбыло около 400 человек.Войска Багратиона, продолжая упорно сопротивляться, стали отходить. Наши войска отступали в пространство между Алле и оврагом, и с каждым шагом, места становилось всё меньше. В результате русские войска несли большие потери от действий французской артиллерии. Сенармон придвинул орудия почти вплотную к русским порядкам (несколько десятков саженей) и расстреливал их в упор. Все это время Наполеон лично руководил боем под огнем противника и выразил опасение, что Сенармон слишком близко подошёл к русским. Храбрый генерал ответил: «Не мешайте мне и моим канонирам. Доложите императору, что я ручаюсь за успех». Русская конница снова попыталась атаковать врага, но была расстроена и при отходе умножила беспорядок наших войск. Наши лучшие командиры Багратион, Раевский, Ермолов, Багговут, Марков и другие пытались восстановить порядок. Но французская картечь по-прежнему рвала русские ряды и противник рвался вперед с криками: «Да здравствует император!» Багговут и Марков пали ранеными. Багратион сплотил Московский гренадерский полк, напомнил солдатам о славе Суворова, победах в Италии. Московские гренадеры бесстрашно бросились в атаку, но были отброшены. Русские отчаянно сопротивлялись, ходили в контратаки, несли огромные потери, но их теснили. Лучшие гвардейские части несли огромные потери.Участник сражения Ермолов так описывал этот момент: «Все войска начали отступать к мостам; к главному из них дорога идет через город; и в улицах от стеснения происходил величайший беспорядок, который умножал действие неприятельской артиллерии, обращенной на город». В 8 часов вечера, когда прижатый к городу и реке, Багратион поджег предместье Фридланда и начал переправу, мосты уже горели. Лейб-гвардии Измайловский и Павловский полки, прикрывая отступление, неоднократно ходили в штыки под огнем превосходящих сил противника. В итоге войска Багратиона с большими потерями перешли на правый берег Алле и отступили к р. Прегель. К 20 часам Ней вошел в город, захватил замок Фридланд, но овладеть переправами не успел, так как они сгорели.Атака русской лейб-гвардии в битве под Фридландом. В. В. МазуровскийНа правом фланге русской армии ситуация сложилась ещё хуже. Войска Горчакова мужественно сражались, сдерживая противника. Но вскоре по характеру артиллерийского обстрела (начали стрелять со стороны, где раньше располагались войска Багратиона), стало ясно, что дело плохо. Вскоре было получено известие о поражении нашего левого фланга. Правофланговая группировка русских войск, отделенная от частей Багратиона озером Мюленфлис, оказалась отрезанной. Получив приказ к отступлению, Горчаков приказал отходить через Фридланд к мостам. Ланн и Мортье по замешательству войск Горчакова поняли, что Ней выполнил поставленную перед ним задачу и усилили давление. В результате пока арьергард Горчакова отбивал яростные наскоки французской кавалерии, его передовые части спешили к Фридланду, который уже был захвачен врагом. Отчаянно русские солдаты ворвались в пылающее предместье и горящий город, под градом пуль, штыками в жесточайшей резне выбили французов из Фридланда. В пылу ярости даже пытались преследовать противника.А мостов то уже не было! Они полностью сгорели. Во все стороны разослали офицеров, искать броды. Первый брод нашёл адъютант Уварова штабс-ротмистр Александр Чернышёв (будущий военный министр). Затем нашли и другие броды. Войска под огнем противника стали переправляться через них. В итоге войска правого крыла, понеся большие потери, прорвались. Однако часть солдат погибла, прикрывая отход остальных сил, другие утонули, третьи попали в плен. Большая часть артиллерии была утрачена. В 23 часа побоище завершилось.Точных данных о потерях нет. Французы преувеличивали русские потери, преуменьшали свои. Так, пишут о 8 тыс. французских потерь и 18-22 тыс. убитых, раненых и пленных русских. По другим данным, потери были примерно равны, русская армия потеряла около 15 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными и 80 орудий. Потери французов составили 12 тыс. человек.Несмотря на страшное поражение, русские войска в этой битве в очередной раз показали всему миру свои удивительные боевые качества. Британский посланник доносил в Лондон: «Мне недостаёт слов описать храбрость русских войск. Они победили бы, если бы только одно мужество могло доставить победу. Офицеры и солдаты исполняли свой долг самым благородным образом. В полной мере заслужили они похвалы и удивление каждого, кто видел Фридланское сражение».Русская армия была разгромлена, война была проиграна. Четвертая антифранцузская коалиция развалилась. Наполеон был горд своей фридландской победой, одержанной в годовщину битвы при Маренго. В этот день он «своей победой завоевал русский союз», к которому давно стремился. Он выиграл кампанию. Пруссия и Россия прекратили сопротивление. Лесток и Каменский, по приказу Беннигсена, покинули Кёнигсберг. Маршал Сульт вошел в Кёнигсберг, где захватил огромные запасы оружия, боеприпасов, продовольствия и обмундирования. Англичане только что пополнили запасы столицы Восточной Пруссии, не догадываясь о близости военной катастрофы. Прусское королевство утратило последнюю свою твердыню. Прусский король стал просить мира. 7 (19 июня) армия Наполеона подошла к Неману, остатки русских войск успели переправиться через реку. Теперь император стоял на самой границе Российской империи у Тильзита.Император Александр решил прекратить борьбу. Россия была связана войной с Турцией. Почти треть русской гвардии погибла под Фридландом. Войска сражались геройски, но были деморализованы поражением, утомлены и не могли больше воевать. Как признавал сам Александр I, в результате этой бойни русская армия потеряла огромное количество офицеров и солдат; все генералы, и в особенности лучшие, ранены или больны в ходе кровавой кампании. Беннигсен, ранее такой боевитый и решительный, теперь требовал немедленного перемирия. Он тяжело болел и не знал, что делать дальше.Выход был только один. Александр I послал к Наполеону своего представителя с предложением заключить перемирие. Наполеон, также желавший прекращения этой кровопролитной войны, утвердил перемирие в тот же день. Он вообще не желал воевать с Россией, хотел союза с ней. 9 (21) июня 1807 года подписано перемирие и через 2 дня его ратифицировал Александр. 13 (25) июня 1807 оба императора встретились на плоту, поставленном посредине реки. 25 июня (7 июля) 1807 года между Россией и Францией был подписан Тильзитский мир.Наполеон достиг вершины славы. При этом он, как и раньше, был настроен положительно в отношении России и говорил: «В согласии с Россией нам нечего бояться». Когда на острове Святой Елены Наполеона спросили, какое время он считает самым счастливым, он ответил: Тильзит.