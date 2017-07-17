Есть ли у России возможности решения проблемы ядерной безопасности?
Как я и обещал в прошлой статье (Как нам относиться к ядерному оружию? Это фактор сдерживания агрессии или оружие нападения?) сегодня продолжим разговор о ядерном оружии. Оружии способном на многое. Вплоть до уничтожения нашей планеты. А тему статьи определили ваши комментарии. Точнее диалог двух читателей. Пользуясь своим положением, приведу диалог полностью.
AUL: "Эко вас занесло, братец Лис! Ну хорошо, допустим уничтожили все своё ЯО. Полностью, в ноль. И что,сразу мир и благодать? Ага, щаззз! Как вы думаете, потянем мы обычную, неядерную войну против блока НАТО? Увы, нет. Думаю, с этим никто не станет спорить, кроме малолетних уряколок. А претензии Японии на острова? Тоже ведь не в одиночку попрет в случае чего. А масляные глаза Китая на нашу Сибирь? По большому счету, неядерная война - состязание экономик, а в этом плане мы далеко не на первом месте. Поэтому ядерное разоружение нам никак не по средствам! Добро должно быть с кулаками!(С)".
Братец Лис: "Знаете, что обычно говорит пессимист: "Я ничего не буду делать, у меня не получиться!", а оптимист ему отвечает: "А ты попробуй!", что между ними остается, думаю сами догадываетесь. Я знаю, что никто не побежит разоружаться, но заметьте, об этом даже никто не говорит! Конечно, угроза есть и со всех сторон и что это единственный выход - война? А я думал мы разумные (Гомо Сапиенс), по крайней мере, мы так считаем. Были бы сильные лидеры, давно бы уже навели порядок. Держать людей в страхе - выгодно".
А ведь действительно, правы оба комментатора. Что бы мы там не говорили, а без ЯО нам нельзя. Сожрут и не подавятся. Но с другой стороны, мы разумные...Круг замкнулся? Огромные запасы ЯО реально угрожают уничтожением планеты, но они же и являются гарантом её сохранения? Опять возвращаться к предыдущей статье?
Что мы имеем на сегодня в этом плане? Есть ли основания считать ядерное оружие действительно национальным инструментом войны и её успешного завершения? Увы, но таких оснований нет. Более того, риск ядерной войны возрос настолько, насколько возросла некомпетентность в этих вопросах руководителей ведущих ядерных держав.
Понятно, что рядом с президентом всегда есть люди, которые вполне осознают, что может произойти в случае начала ограниченной ядерной войны. Но, эти люди имеют свою точку зрения на такое развитие ситуации. Ястребы, голуби и прочий "птичий двор". Мне, как человеку очень понравилась позиция Братца Лиса. Люди действительно должны быть разумными.
Но вспомните лично своё отношение к сторонам в недавнем конфликте между США и КНДР. Вспомните лично ваше отношение к этому противостоянию. Ударят? Не ударят? И какие итоги будут у этого удара? И никакого ужаса от происходящего. Никакой паники. Разумные люди вполне спокойно восприняли бы и удар, и ответ. Локальный конфликт...Да, с применением ядерного оружия. Но это где-то там, на востоке...И люди погибли не наши. Очередные Хиросима и Нагасаки.
А сколько грязи было вылито на президента Трампа за то, что он не дал приказа "наказать зарвавшегося мальчишку". "Президент великой страны дал слабину"..."Маленькая Северная Корея дала по зубам великой Америке"... Ну и прочая ерунда. А если бы не "проявил слабину"? Если бы пошел на поводу "электората" и диванных аналитиков? Представляете сам процесс? Четыре ядерные державы, как минимум. Процесс неконтролируемой эскалации (кто знает куда прилетели бы ракеты с ЯО после ударов?). А дальше? Дальше всеобщая, уже мировая катастрофа...
Есть ещё один аспект международных отношений, который говорит о слабой позиции защитников разумного человечества. Примером для оценки разумности человечества прекрасно может послужить Сирия. Все хотят окончания войны. Все говорят о собственных усилиях для достижения этой цели. Все показывают своим гражданам, что именно "союзники" и "партнеры" делают что-то не так. А сколько времени понадобилось России и США чтобы решить вопрос с бесполетной зоной? Решен ли вопрос с отношением к различным отрядам противников Асада? И прочая...А ведь ЯО не дает времени на такие многоуровневые и длительные переговоры...
Часто слышу разговоры о некоем ядерном сдерживании России и США, как это было во времена "холодной" войны между США и СССР. И что? Разве сегодня можно с уверенностью говорить о паритете наших СЯС? А если можно, то куда деть остальных членов "ядерного клуба"? Увы, но мне кажется, что все ранее существовавшие механизмы контроля и сдерживания в этой области безнадежно устарели. И, главное, не выполняют уже свою функцию.
Один простой пример. Как появилось ЯО у Израиля, Пакистана и прочих неядерных держав? Помните разрекламированный договор о нераспространении? И где он? Прекрасно сказал об этом Яков Кедми в одной из передач российского телевидения. Что-то вроде "я не знаю есть ли ЯО у нас или нет (это один из руководителей израильской разведки в прошлом!), но попробуйте его у нас отнять...". За точность цитаты не ручаюсь, но смысл именно такой.
Таким образом вся система ядерного сдерживания "летит в тартарары". То система, которая была актуальна ещё 20-30 лет назад. А международные конфликты, вроде того, о котором я упоминал выше, приводят мир на грань возникновения глобальной катастрофы.
Однако, это совершенно не означает, что автор поддерживает точку зрения комментатора AUL. Выход из создавшейся ситуации есть. И это не только ядерная война. Просто необходимо подумать о том, что такое война с точки зрения экономики. Банально, но это, кроме всего прочего, утилизация имеющегося ядерного оружия. "Утилизация", которая несет смерть миллионам.
А если вместо этого просто договориться о сокращении уже имеющихся средств? О стабилизации ядерного баланса в мире? Да ещё и на пониженном уровне? Но для этого необходимо срочно монтировать новую систему контроля за ЯО в мире. Включая туда уже не только Россию и США, но все другие ядерные страны. Выводить переговоры на новый уровень.
А сейчас я вновь воспользуюсь своим правом на цитирование ваших комментариев. Боевой Пловец: "ТЯО наше все, не зря нас постоянно подталкивают к его сокращению! Если МБР - это конец всем, то тактические заряды позволяют решать общевойсковые задачи. Причем ТЯО нужно будет применять постоянно, чтобы не скучно было.". Как я понимаю, это очередное сетование на существование (пока ещё) Договора по РСМД от 1987 года.
Честно скажу, у меня отношение к этому договору достаточно скептическое. С одной стороны, я полностью поддерживаю мысль о том, что договор явно проигрышный для России. Утилизировать 1836 российских ракет против 859 американских...Да и потеря Россией способности нанесения ядерного удара по системам ПРО в Европе как-то напрягает.
Но с другой стороны? Мы этим договором убрали целый элемент американской угрозы в виде ракет "Першинг-2". Элемент достаточно серьезный для нас. Согласитесь, имея подлетное время в 7 минут до основных целей на территории европейской части России, можно где-то и "надавить" на переговорах...Да и по второму пункту сомнения. Мы обладаем сегодня такими средствами нападения, которые продемонстрировали в Сирии например, что элементы американских ПРО будут уничтожены и без применения ЯО.
В целом же, если глобально рассматривать этот договор, мы выиграли тогда. Мы убрали оружие, непосредственно угрожающие нашей территории. Американцы же ничего подобного не получили. Те ракеты, которые мы сократили им не угрожали. Просто не долетали. Правда мы "ослабили наручники" на НАТО.
Я не считаю, что широко обсуждаемый сегодня в США и России выход из этого договора, пойдет на пользу России. Более того, я считаю, что этим выходом мы увеличим количество собственных проблем. Причем значительно! Ведь американцы поставят РСМД уже не только там, где они были в 1987-м. Что им помешает поставить их в Польше. Прибалтике, в Румынии? Да и Турция все ещё член НАТО...Недаром в администрации Трампа даже разговоров об этом договоре нет. Хотя, если быть объективным, то и у нас их нет. В "Концепции внешней политики" 2016 года этот договор не упомянут в числе договоров, которым привержена Москва.
Итак обе точки зрения наших читателей спорные. Обе, в конечном итоге, не выполнимы. Где выход?
Как мне кажется, выход в изменении концепции стратегической стабильности. Сегодня необходимо рассматривать не только ЯО, но и другие виды вооружения, способные нанести сопоставимый вред при их применении. К примеру кибер оружие...А если "покопать глубже" то, таких видов оружия найдется достаточное количество.
Мы всё ближе и ближе подходим к ситуации, когда "взрыв" может произойти в совершенно неожиданном месте. Когда страна может быть втянута в конфликт даже не желая этого. А значит, нужно возрождать наши проверенные временем контакты. Нужно вновь начать переговоры о Договоре о нераспространении ядерного оружия. Только добавив туда новые системы вооружений, о которых я упомянул выше. Именно этот Договор должен стать фундаментом для дальнейшего "строительства" новой системы безопасности мира.
Может стоит вообще отказаться от контроля за количеством и перейти к контролю за качеством? Может стоит вообще изменить тематику переговоров? Говорить уже не о сокращении (уничтожении) ЯО, а о возможностях координации? Нужно говорить о стабильности? Тут я говорю с позиции Братца Лиса. Люди разумны. Но, с другой стороны, Как можно будет что-то решать с представителями КНДР или того-же Израиля?
Стоит ли сегодня рассчитывать на помощь в этом вопросе от США, НАТО, да и Китая, по большому счету? Увы, но мы находимся в такой ситуации, что о такой помощи можно только мечтать.
Экономически мы пока не достигли того уровня, который позволил бы нам "стать СССР". Т.е. противостоять НАТО в полном объеме. Наш бюджет "трещит" по многим направлениям. Затем, как я упоминал выше, геополитически мы в более уязвимом положении, чем США. К нам "лететь ближе". И потом, судя по последним событиям, именно США сегодня будут инициаторами гонки вооружений.
Что нужно сделать нам? Прежде всего, необходимо сохранить договор по РСМД! В этом нам помогут...ведущие страны Европы. Германия, Франция, Великобритания, Италия... Практически вся "старая Европа" понимает, что с появлением РСМД они превращаются в заложников российско-американских отношений. Вашингтон и Москва смогут "снести" Европу в случае конфликта достаточно быстро.
Ровно так же, как мне кажется, отреагируют и азиатские страны. Прежде всего Китай и Япония. Для них такое оружие тоже проблема. Индия и Пакистан, как я писал в предыдущей статье, скорее всего сделают вид, что их это не касается...пока.
Возникает естественный вопрос? Американцы пойдут на такие предложения? Нужно ли это США? Нужно ли это Трампу? Ведь прекрасно видно, что США сегодня хотят вновь разыграть "советскую карту", хотят создать в России экономический хаос и деградацию.
Ответ прост. А куда они денутся. Кто-то ещё сомневается в том, что на самом деле президенту Трампу ограничивают свободу действий? Что внутри политической элиты США много его противников? Особенно после достаточно противоречивых высказываний перед "большой двадцаткой". Кто-нибудь надеется на какие-то предложения от Вашингтона по улучшению отношений? Даже хотя бы на то, что американцы с восторгом воспримут наши предложения? Сомнительно.
А вот если мы предложим действительно действенный договорной механизм, который будет поддержан "старой Европой" и ведущими азиатскими странами, отмахнуться от этого США не смогут! При любом раскладе сил переговоры будут неизбежны. Причем даже не двусторонние, а с участием других "столпов" мировой политики. Нам просто необходимо "загнать" американцев в договорные рамки. Им тоже.
А дальше? Дальше просто развивать отношения. Дальше договора и о контроле, и о нераспространении, и о запрещении испытаний...Поле деятельности огромно. А главное, мы уйдем от того, что практикуется сегодня. От взаимных упреков и претензий. Мы начнем говорить...
В какой-то мере мы даже поможем Трампу в его борьбе с внутренними противниками. Переговоры по одному вопросу всегда заставляют думать о возможности переговоров по другим. Если можно договариваться, то это необходимо делать. А значит, вполне реально договориться о Сирии, Украине, Иране, Северной Корее...Трамп сможет заявить о своей победе во внешней политике. Он сможет решать вопросы там, где Абама мог только "громить посудную лавку".
В целом же, хотим мы этого или не хотим, а положение великой державы обязывает нас задумываться не только о собственной стране, но и о тех народах, которые не могут самостоятельно противостоять внешним угрозам. Малые страны, как ни крути, всегда всего лишь "члены стаи". Им не быть "вожаком". Роль, которую мы сегодня играем в мире обязывает нас нести ответственность за других. А значит, договариваться. Иногда "огрызаться" военными действиями. Но сохранить жизнь на этой маленькой планете.
Проблема контроля над вооружением не просто осталась. Она разрослась до невиданных раньше размеров. Она глобальна. А значит, от её решения будет зависеть всё. Всё, что есть в этом мире.
Автор: Александр Ставер
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