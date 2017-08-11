Борьба с танками в 1918 году
Публикация на ВО материала о рейде танка «Музыкальная шкатулка» лейтенанта Арнольда в очередной раз вызвала интерес читательской аудитории сайта к вопросам применения танков в годы Первой мировой войны. Ведь это же было ровно 100 лет тому назад, и мы воочию можем убедиться (это совсем не то, что египетские пирамиды изучать!) в том, насколько и как прогресс в области развития БТТ шагнул вперед за это столетие. Ну, а тогда и танки были «впервые», и бороться с ними тоже приходилось «впервые». И вот о том, как это происходило и у союзников по Антанте, и их противников, мы вам сегодня и расскажем, опираясь на материалы британских исследователей.
Введение
Начнем с того, что, по их мнению, у союзников на Западном фронте не было такого организованного, продуманного и массового подхода к противотанковой обороне, как у германской армии. Причина понятна. Они не сталкивались с такой же угрозой. Количество танков, имевшихся в распоряжении германских войск (свои A7V и британские трофейные машины), не шло ни в какое сравнение с танковыми армадами союзников. Более того, на исходе войны, поскольку союзники во второй половине 1918 года больше наступали, чем отступали, гораздо меньше поврежденных британских тяжелых танков (если они были) попадали в руки врага. Более того, возня с эвакуацией поврежденных машин в германский тыл с целью их капитального ремонта перед лицом наступления союзников только ухудшила бы общую ситуацию на фронте. Тем не менее немецкие танки могли в определенной степени представлять тактическую угрозу союзническим войскам. Кроме того, всегда существовала вероятность того, что немцы могут начать производить танки в больших масштабах.
Mk I с «крышей» от ручных гранат!
Тем не менее у союзных войск, похоже, не было налажено обучение борьбе с танками, поэтому-то их солдаты и были удивлены появлением немецких танков. Сыграла здесь роль и пропаганда союзников, только усугубившая страх перед танками, поскольку она сначала преувеличивала превосходство танков над пехотой.
В то же время есть документы о некоторых мерах по противотанковой обороне, которые, вероятнее всего, были организованы на уровне батальона или даже отдельных рот. Конечно, до первого появления немецких танков в Сент-Квентине (21 марта 1918 года) информации о инструкции немецких танков, которые могли быть переданы британским танковым экипажам, практически не было. Дошло до того, что, когда английский танк Фрэнка Митчелла подошел к A7V спустя месяц (!) после появления первых германских танков на фронте, он не имел представления, как выглядел A7V или как он был вооружен. Пехота и артиллерия были одинаково об этом не осведомлены. Все это говорит о том, что союзники не допускали и мысли о том, что Германия сумеет противопоставить им в короткий срок значительные танковые силы и, в принципе, так оно и получилось, хотя тактически пехота союзников оказалась к бою с ними не готовой!
Английский «немецкий» танк «Уиппет».
Бронебойные пули против брони
В 1915 году британское правительство приняло на вооружение .303-дюймовые бронебойные пули, аналогичные по конструкции германской пуле «К», первоначально введенный в немецкой армии для стрельбы по снайперским щитам. Было выпущено несколько типов таких пуль, в том числе: Armor Piercing Mks W Mk 1 и W Mk 1 IP (причем их продолжали выпускать и до, и даже после Второй мировой войны!). Такие боеприпасы были также доступны для австралийских, канадских, индийских и новозеландских войск. И не просто доступны – они точно также производились в Австралии, в Канаде и в Индии во время Второй мировой войны. Пули имели закаленный стальной сердечник, залитый свинцом в томпаковой оболочке. Все бронебойные пули на службе у британских войск и сил Содружества имели зеленый наконечник. Фирма Ремингтон выпускала аналогичные пули для американских войск, но только у них был черный наконечник. В 1918 году бронебойные пули были выпущены во Франции.
Германская бронебойная пуля 7,92×57 мм тип «К» для стрельбы из винтовки Mauser 98. Сердечник пули из инструментальной стали, начало боевого применения июнь 1917 года.
Действенность данного вида боеприпасов оказалась неожиданно высокой. Мало того, что на близком расстоянии они пробивали относительно тонкую броню, они еще и лучше обычных пуль, раскалывались при ударе о броню рядом со смотровыми щелями, в которые в результате влетали томпаковые осколки оболочки пули и капли расплавленного свинца. В результате 80% ранений танкистов приходилось на глаза. Это вынуждало их носить специальные очки, которые хотя и спасали от этой напасти, но зато сильно ограничивали возможность наблюдения из танка. То есть и без того «слепые танки» тех лет становились «слепыми» еще в большей степени!
Германские трофейные танки форсируют противотанковый ров.
Противотанковые ружья
В это время союзники не производили противотанковых ружей, зато известно, что британские войска использовали захваченные у немцев трофейные винтовки Маузера «Танкгевер M1918» калибра 13,2-мм против своих же танков, ставших немецкими трофеями! Австралийцы также были достаточно знакомы с этим оружием, более того, почему-то дали этому оружию странное прозвище «peashooter», что значит «игрушечное ружье», так что возможно, что некоторые из их юнитов также были доступны. Известно, что американские войска также захватили значительное количество немецких противотанковых ружей этого типа, но как они их использовали неизвестно. На дальности 100 м его пуля под углом 90° пробивала 20 мм броню, а на 300 м под тем же углом – 15. Однако сильная отдача, равно как и большой вес (более 17 кг!), мешали его применению.
А вот на этом фото через ров перебирается английский танк.
Винтовочные гранаты
В 1918 году в Британии была выпущена первая противотанковая винтовочная граната № 44 для стрельбы из стандартной винтовки SMLE. Она имела контактный плавкий предохранитель и могла быть выстреляна с помощью холостого патрона. Заряд составлял 11,5 унций (одна унция – 28,35 г) аматола, то есть немного больше 300 г взрывчатки. Граната имела расправлявшуюся в полете «полотняную юбку», которая гарантировала, что в цель она попадет головной частью, в которой находится контактный предохранитель. Было сделано от 15 000 до 20 000 штук таких гранат, и менее 10 000 поступили в войска прежде, чем граната была выведена из эксплуатации в 1919 году, что говорит о том, что высокими боевыми характеристиками она не обладала. Нет никаких данных о ее использовании против германских танков и показанной эффективности, но все-таки можно считать, что заряд ее для того, чтобы уверенно проламывать броню, был все-таки недостаточен.
Французы выпускали как минимум три типа противотанковых винтовочных гранат калибром 30-мм, 40-мм и 75-мм. Модель 75 мм (3 дюйма) напоминала германскую противотанковую гранату для 37-мм противотанковой пушки периода Второй мировой войны.
У американцев также была противотанковая граната M9 AT, но действительно ли она была на службе в армии в 1918 году неизвестно.
Германский танк, завалившийся в траншею.
Траншейная артиллерия
Французы решили, что их 37-мм траншейная пушка Пюто будет вполне достаточным орудием в качестве противотанковой пушки. В Реймсе, например, 1 июня 1918 года скрытой батарее таких пушек удалось подбить немецкий танк. В той же битве вторая такая же батарея огнем своих орудий заставила второй немецкий танк отступить. Поскольку позиции пулеметов являлись первоочередными мишенями для немецких танков, французы стали использовать их в качестве приманки, а сами устраивали неподалеку замаскированные позиции для 37-мм пушек с возможностью огня с фланга. Однако невысокая скорость снаряда не позволяла этому орудию вести по танкам огонь с большого расстояния.
Полевые пушки
Полевые пушки, использующие огонь прямой наводкой, были главными убийцами немецких танков в годы Первой мировой войны. Во всех артиллерийских дивизиях союзников задача ведения огня по атакующим германским танкам рассматривалась как одна из наиглавнейших. Но некоторые орудия специально ставились в засаду и должны были вести огонь в одиночку. Берт Кокс, стрелок канадской конной артиллерии (60-я батарея Канадской полевой артиллерия 14-я артиллерийская бригада, 5-я канадская дивизия 2-ой британской армии), вспоминал, что в течение части 1918 года он находился в расчете 13-фунтового орудия, то есть калибра 76-мм, которое было специально выделено, чтобы стрелять 12,5-фунтовыми (5,7 кг) фугасными снарядами по германским танкам. Оно имело максимальную дальность действия 5,900 ярдов (5,4 км), причем это расстояние снаряд мог покрыть чуть более чем за 10 секунд. Но нет никаких свидетельств, что орудие Берта Кокса действительно стреляло по немецким танкам.
Вряд ли им удастся вот так просто выкопать его из ямы…
Данные германской стороны свидетельствуют о том, что значительная часть ее танков уничтожена союзной конной артиллерией (британские 13-ти или 18- фунтовые орудия и французские 75-е). К сожалению, нет достаточной информации о том, в какой степени это были специально назначенные для этой цели «противотанковые пушки», или орудия обычной полевой артиллерии, которая оказалась, так сказать, в нужном месте и в нужное время.
Например, 2-ой лейтенант Фрэнк Митчелл описывает, как через 2 часа после поединка его танка с германским A7V (23 апреля 1918 года) к нему на помощь прислали 18-фунтовое орудие, хотя к этому времени его противник уже опрокинулся, а его экипаж сбежал. Далее описывается разговор, который произошел между Митчеллом и молодым офицером артиллерии, подъехавшим к нему верхом: «Я говорю, старик, что меня отправили, чтобы выбить немецкий танк. Но он, по-моему, уже готов?» И он указал в направлении подбитого танка.
«Ты немного опоздал, - лаконично ответил Фрэнк. - Этот уже вышел из игры». «О!» - только и сказал на это всадник. «Понятно. Ну ... спасибо вам большое, что сделали за меня мою работу». И он поскакал назад, откуда появился. И точно так же, когда немецкие танки впервые атаковали французские позиции (1 июня 1918 года), французская конная артиллерия появилась на месте боя с похвальной быстротой. Правда, эффективности действия полевых пушек мешало их тогдашнее устройство. Лафет у них у всех был однобрусный. Чтобы навести ствол хотя бы немного влево-вправо от диаметральной оси, он сдвигался вместе с лафетом винтовым механизмом по… колесной оси! Поэтому-то углы горизонтальной наводки и были ограничены примерно 5° в обе стороны. А дальше требовалось усилиями расчета поворачивать само орудие. В результате попасть в движущийся танк оказывалось довольно-таки сложно. Кроме того, стрелять приходилось обычно шрапнельным снарядом, поставленным на удар. Фугасных снарядов часто не хватало.
Германская «противотанковая винтовка» TGW-18.
Тяжелая артиллерия
Вряд ли, как казалось бы, тяжелая артиллерия союзников использовалась против немецких танков, ведь это должна была быть стрельба по площадям с корректировкой передовыми артиллерийскими наблюдателями. Однако известно, что, например, в Суассоне (1 июня 1918 года) немецкий танк попал под огонь тяжелой артиллерии, который корректировался кружившим над ним самолетом. В результате экипаж покинул танк, после чего экипаж воздушного судна предположил, что он уничтожен, и дал команду прекратить стрельбу. Правда немецкий экипаж потом вновь занял свой танк и продолжил атаку, но в итоге все равно остановился и бросил машину по причинам, которые были не вполне ясны.
Самолеты против танков
Экипажи союзных патрульных самолетов (в основном RAF и US Air Corps) были проинструктированы, что при обнаружении приближающихся немецких танков они должны были сразу оповещать свои войска о пути их движения (сброшенными сообщениями и сигналами клаксона), а затем информировать штаб дивизии этими же средствами.
Бороться с танками должны были и английские бронированные самолеты Sopwith Salamander, вооруженные двумя пулеметами и четырьмя бомбами по 10 кг каждая. Они должны были быть задействованы на фронте уже в конце 1918 года или в начале 1919 года, но до окончания войны только лишь два самолета этого типа были опробованы во Франции.
«Метла для окопов» и «противотанковый самолет» «Сопвич-Саламандра», прототип. Два пулемета на нем были направлены вниз по курсу!
Гранаты и противотанковые мины
Похоже, что единственной специальной противотанковой гранатой союзников, использовавшейся в боях, была французская MLE 18. Она имела корпус из медного сплава в форме прямоугольной коробки, деревянную рукоять и модифицированный запал системы Billiant (дистанционный) с удлиненным прямым предохранительным рычагом. Заряд состоял из 900 граммов мелинита, но как вы сами понимаете, метать такую гранату было совсем нелегко. Очевидно предполагалось бросать их под гусеницы, иначе зачем такая форма? Немцы забрасывали английские танки своими обычными «картофелемялками», иногда привязывая проволокой несколько боеголовок к одной гранате с рукояткой. Именно так появились сетки на английских танках Mk I – Mk V. Расчет был на то, что граната скатится с нее раньше, чем взорвется, либо просто отскочит от пружинящей сетки.
Специальных противотанковых мин в то время еще не было, но на пути возможного движения танков уже зарывали в землю мины из артиллерийских снарядов и ящики со взрывчаткой. Взрыватель был простейший – заряд с тетрилом, а поверх него ампула с серной кислотой и… деревянная доска, прикрытая травой!
Танковые ловушки и противотанковые рвы
Германский танк A7V оказался особенно чувствителен к опрокидыванию. А конструкция передней части танка была такова, что закрывала водителю обзор вперед и вниз. Это сделало использование скрытых танковых ловушек весьма популярным делом. Французы использовали танковые ямы-ловушки, поскольку два немецких танка (вероятно, A7V) въехали в такую ловушку прямо перед французскими траншеями на линии фронта в Суассоне. Правда, одному из них удалось выбраться из нее задним ходом, но зато другой был разрушен огнем артиллерии.
Английский танк, разбитый огнем германской артиллерии.
Сами немцы широко применяли противотанковые рвы, на что англичане ответили появлением удлиненных танков Мк* («со звездой») и Мк** («с двумя звездами») и применением на танках фашин, которыми их экипажи эти самые рвы заваливали. Но выполнять эту операцию под огнем германской артиллерии было делом нелегким.
Введение
Начнем с того, что, по их мнению, у союзников на Западном фронте не было такого организованного, продуманного и массового подхода к противотанковой обороне, как у германской армии. Причина понятна. Они не сталкивались с такой же угрозой. Количество танков, имевшихся в распоряжении германских войск (свои A7V и британские трофейные машины), не шло ни в какое сравнение с танковыми армадами союзников. Более того, на исходе войны, поскольку союзники во второй половине 1918 года больше наступали, чем отступали, гораздо меньше поврежденных британских тяжелых танков (если они были) попадали в руки врага. Более того, возня с эвакуацией поврежденных машин в германский тыл с целью их капитального ремонта перед лицом наступления союзников только ухудшила бы общую ситуацию на фронте. Тем не менее немецкие танки могли в определенной степени представлять тактическую угрозу союзническим войскам. Кроме того, всегда существовала вероятность того, что немцы могут начать производить танки в больших масштабах.
Mk I с «крышей» от ручных гранат!
Тем не менее у союзных войск, похоже, не было налажено обучение борьбе с танками, поэтому-то их солдаты и были удивлены появлением немецких танков. Сыграла здесь роль и пропаганда союзников, только усугубившая страх перед танками, поскольку она сначала преувеличивала превосходство танков над пехотой.
В то же время есть документы о некоторых мерах по противотанковой обороне, которые, вероятнее всего, были организованы на уровне батальона или даже отдельных рот. Конечно, до первого появления немецких танков в Сент-Квентине (21 марта 1918 года) информации о инструкции немецких танков, которые могли быть переданы британским танковым экипажам, практически не было. Дошло до того, что, когда английский танк Фрэнка Митчелла подошел к A7V спустя месяц (!) после появления первых германских танков на фронте, он не имел представления, как выглядел A7V или как он был вооружен. Пехота и артиллерия были одинаково об этом не осведомлены. Все это говорит о том, что союзники не допускали и мысли о том, что Германия сумеет противопоставить им в короткий срок значительные танковые силы и, в принципе, так оно и получилось, хотя тактически пехота союзников оказалась к бою с ними не готовой!
Английский «немецкий» танк «Уиппет».
Бронебойные пули против брони
В 1915 году британское правительство приняло на вооружение .303-дюймовые бронебойные пули, аналогичные по конструкции германской пуле «К», первоначально введенный в немецкой армии для стрельбы по снайперским щитам. Было выпущено несколько типов таких пуль, в том числе: Armor Piercing Mks W Mk 1 и W Mk 1 IP (причем их продолжали выпускать и до, и даже после Второй мировой войны!). Такие боеприпасы были также доступны для австралийских, канадских, индийских и новозеландских войск. И не просто доступны – они точно также производились в Австралии, в Канаде и в Индии во время Второй мировой войны. Пули имели закаленный стальной сердечник, залитый свинцом в томпаковой оболочке. Все бронебойные пули на службе у британских войск и сил Содружества имели зеленый наконечник. Фирма Ремингтон выпускала аналогичные пули для американских войск, но только у них был черный наконечник. В 1918 году бронебойные пули были выпущены во Франции.
Германская бронебойная пуля 7,92×57 мм тип «К» для стрельбы из винтовки Mauser 98. Сердечник пули из инструментальной стали, начало боевого применения июнь 1917 года.
Действенность данного вида боеприпасов оказалась неожиданно высокой. Мало того, что на близком расстоянии они пробивали относительно тонкую броню, они еще и лучше обычных пуль, раскалывались при ударе о броню рядом со смотровыми щелями, в которые в результате влетали томпаковые осколки оболочки пули и капли расплавленного свинца. В результате 80% ранений танкистов приходилось на глаза. Это вынуждало их носить специальные очки, которые хотя и спасали от этой напасти, но зато сильно ограничивали возможность наблюдения из танка. То есть и без того «слепые танки» тех лет становились «слепыми» еще в большей степени!
Германские трофейные танки форсируют противотанковый ров.
Противотанковые ружья
В это время союзники не производили противотанковых ружей, зато известно, что британские войска использовали захваченные у немцев трофейные винтовки Маузера «Танкгевер M1918» калибра 13,2-мм против своих же танков, ставших немецкими трофеями! Австралийцы также были достаточно знакомы с этим оружием, более того, почему-то дали этому оружию странное прозвище «peashooter», что значит «игрушечное ружье», так что возможно, что некоторые из их юнитов также были доступны. Известно, что американские войска также захватили значительное количество немецких противотанковых ружей этого типа, но как они их использовали неизвестно. На дальности 100 м его пуля под углом 90° пробивала 20 мм броню, а на 300 м под тем же углом – 15. Однако сильная отдача, равно как и большой вес (более 17 кг!), мешали его применению.
А вот на этом фото через ров перебирается английский танк.
Винтовочные гранаты
В 1918 году в Британии была выпущена первая противотанковая винтовочная граната № 44 для стрельбы из стандартной винтовки SMLE. Она имела контактный плавкий предохранитель и могла быть выстреляна с помощью холостого патрона. Заряд составлял 11,5 унций (одна унция – 28,35 г) аматола, то есть немного больше 300 г взрывчатки. Граната имела расправлявшуюся в полете «полотняную юбку», которая гарантировала, что в цель она попадет головной частью, в которой находится контактный предохранитель. Было сделано от 15 000 до 20 000 штук таких гранат, и менее 10 000 поступили в войска прежде, чем граната была выведена из эксплуатации в 1919 году, что говорит о том, что высокими боевыми характеристиками она не обладала. Нет никаких данных о ее использовании против германских танков и показанной эффективности, но все-таки можно считать, что заряд ее для того, чтобы уверенно проламывать броню, был все-таки недостаточен.
Французы выпускали как минимум три типа противотанковых винтовочных гранат калибром 30-мм, 40-мм и 75-мм. Модель 75 мм (3 дюйма) напоминала германскую противотанковую гранату для 37-мм противотанковой пушки периода Второй мировой войны.
У американцев также была противотанковая граната M9 AT, но действительно ли она была на службе в армии в 1918 году неизвестно.
Германский танк, завалившийся в траншею.
Траншейная артиллерия
Французы решили, что их 37-мм траншейная пушка Пюто будет вполне достаточным орудием в качестве противотанковой пушки. В Реймсе, например, 1 июня 1918 года скрытой батарее таких пушек удалось подбить немецкий танк. В той же битве вторая такая же батарея огнем своих орудий заставила второй немецкий танк отступить. Поскольку позиции пулеметов являлись первоочередными мишенями для немецких танков, французы стали использовать их в качестве приманки, а сами устраивали неподалеку замаскированные позиции для 37-мм пушек с возможностью огня с фланга. Однако невысокая скорость снаряда не позволяла этому орудию вести по танкам огонь с большого расстояния.
Полевые пушки
Полевые пушки, использующие огонь прямой наводкой, были главными убийцами немецких танков в годы Первой мировой войны. Во всех артиллерийских дивизиях союзников задача ведения огня по атакующим германским танкам рассматривалась как одна из наиглавнейших. Но некоторые орудия специально ставились в засаду и должны были вести огонь в одиночку. Берт Кокс, стрелок канадской конной артиллерии (60-я батарея Канадской полевой артиллерия 14-я артиллерийская бригада, 5-я канадская дивизия 2-ой британской армии), вспоминал, что в течение части 1918 года он находился в расчете 13-фунтового орудия, то есть калибра 76-мм, которое было специально выделено, чтобы стрелять 12,5-фунтовыми (5,7 кг) фугасными снарядами по германским танкам. Оно имело максимальную дальность действия 5,900 ярдов (5,4 км), причем это расстояние снаряд мог покрыть чуть более чем за 10 секунд. Но нет никаких свидетельств, что орудие Берта Кокса действительно стреляло по немецким танкам.
Вряд ли им удастся вот так просто выкопать его из ямы…
Данные германской стороны свидетельствуют о том, что значительная часть ее танков уничтожена союзной конной артиллерией (британские 13-ти или 18- фунтовые орудия и французские 75-е). К сожалению, нет достаточной информации о том, в какой степени это были специально назначенные для этой цели «противотанковые пушки», или орудия обычной полевой артиллерии, которая оказалась, так сказать, в нужном месте и в нужное время.
Например, 2-ой лейтенант Фрэнк Митчелл описывает, как через 2 часа после поединка его танка с германским A7V (23 апреля 1918 года) к нему на помощь прислали 18-фунтовое орудие, хотя к этому времени его противник уже опрокинулся, а его экипаж сбежал. Далее описывается разговор, который произошел между Митчеллом и молодым офицером артиллерии, подъехавшим к нему верхом: «Я говорю, старик, что меня отправили, чтобы выбить немецкий танк. Но он, по-моему, уже готов?» И он указал в направлении подбитого танка.
«Ты немного опоздал, - лаконично ответил Фрэнк. - Этот уже вышел из игры». «О!» - только и сказал на это всадник. «Понятно. Ну ... спасибо вам большое, что сделали за меня мою работу». И он поскакал назад, откуда появился. И точно так же, когда немецкие танки впервые атаковали французские позиции (1 июня 1918 года), французская конная артиллерия появилась на месте боя с похвальной быстротой. Правда, эффективности действия полевых пушек мешало их тогдашнее устройство. Лафет у них у всех был однобрусный. Чтобы навести ствол хотя бы немного влево-вправо от диаметральной оси, он сдвигался вместе с лафетом винтовым механизмом по… колесной оси! Поэтому-то углы горизонтальной наводки и были ограничены примерно 5° в обе стороны. А дальше требовалось усилиями расчета поворачивать само орудие. В результате попасть в движущийся танк оказывалось довольно-таки сложно. Кроме того, стрелять приходилось обычно шрапнельным снарядом, поставленным на удар. Фугасных снарядов часто не хватало.
Германская «противотанковая винтовка» TGW-18.
Тяжелая артиллерия
Вряд ли, как казалось бы, тяжелая артиллерия союзников использовалась против немецких танков, ведь это должна была быть стрельба по площадям с корректировкой передовыми артиллерийскими наблюдателями. Однако известно, что, например, в Суассоне (1 июня 1918 года) немецкий танк попал под огонь тяжелой артиллерии, который корректировался кружившим над ним самолетом. В результате экипаж покинул танк, после чего экипаж воздушного судна предположил, что он уничтожен, и дал команду прекратить стрельбу. Правда немецкий экипаж потом вновь занял свой танк и продолжил атаку, но в итоге все равно остановился и бросил машину по причинам, которые были не вполне ясны.
Самолеты против танков
Экипажи союзных патрульных самолетов (в основном RAF и US Air Corps) были проинструктированы, что при обнаружении приближающихся немецких танков они должны были сразу оповещать свои войска о пути их движения (сброшенными сообщениями и сигналами клаксона), а затем информировать штаб дивизии этими же средствами.
Бороться с танками должны были и английские бронированные самолеты Sopwith Salamander, вооруженные двумя пулеметами и четырьмя бомбами по 10 кг каждая. Они должны были быть задействованы на фронте уже в конце 1918 года или в начале 1919 года, но до окончания войны только лишь два самолета этого типа были опробованы во Франции.
«Метла для окопов» и «противотанковый самолет» «Сопвич-Саламандра», прототип. Два пулемета на нем были направлены вниз по курсу!
Гранаты и противотанковые мины
Похоже, что единственной специальной противотанковой гранатой союзников, использовавшейся в боях, была французская MLE 18. Она имела корпус из медного сплава в форме прямоугольной коробки, деревянную рукоять и модифицированный запал системы Billiant (дистанционный) с удлиненным прямым предохранительным рычагом. Заряд состоял из 900 граммов мелинита, но как вы сами понимаете, метать такую гранату было совсем нелегко. Очевидно предполагалось бросать их под гусеницы, иначе зачем такая форма? Немцы забрасывали английские танки своими обычными «картофелемялками», иногда привязывая проволокой несколько боеголовок к одной гранате с рукояткой. Именно так появились сетки на английских танках Mk I – Mk V. Расчет был на то, что граната скатится с нее раньше, чем взорвется, либо просто отскочит от пружинящей сетки.
Специальных противотанковых мин в то время еще не было, но на пути возможного движения танков уже зарывали в землю мины из артиллерийских снарядов и ящики со взрывчаткой. Взрыватель был простейший – заряд с тетрилом, а поверх него ампула с серной кислотой и… деревянная доска, прикрытая травой!
Танковые ловушки и противотанковые рвы
Германский танк A7V оказался особенно чувствителен к опрокидыванию. А конструкция передней части танка была такова, что закрывала водителю обзор вперед и вниз. Это сделало использование скрытых танковых ловушек весьма популярным делом. Французы использовали танковые ямы-ловушки, поскольку два немецких танка (вероятно, A7V) въехали в такую ловушку прямо перед французскими траншеями на линии фронта в Суассоне. Правда, одному из них удалось выбраться из нее задним ходом, но зато другой был разрушен огнем артиллерии.
Английский танк, разбитый огнем германской артиллерии.
Сами немцы широко применяли противотанковые рвы, на что англичане ответили появлением удлиненных танков Мк* («со звездой») и Мк** («с двумя звездами») и применением на танках фашин, которыми их экипажи эти самые рвы заваливали. Но выполнять эту операцию под огнем германской артиллерии было делом нелегким.
Автор: Вячеслав Шпаковский
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