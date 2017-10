Итоги недели. Последний президент США

Атлантика наша?

Ещё скромно умолчали, что наши корветы и ПЛ укомплектованы подразделениями русских боевых хакеров, а следит за всем этим и прикрывает сам Великий и Ужасный Путин. Бригада...

автор прав в одном: МЫ ВЕРНУЛИСЬ

как Вам всем вопрос: какое наше присутствие в Индийском окияне?

так и с Балтикой будет через 10-15 лет, если «окраину» не отыграть

а это уже Питер и порты в Финском заливе (кроме Калининграда) и центр России из Рижского залива

За счет Крыма решили вопрос с Кавказом.

За Балтику только впрягаемся ( 300 и 400 лет воевали, а в 2020-е гг прос....и.. ПРОСОРИЛИ)???

а сухогруз с шапками есть в эскадре?

Закон сохранения проходимцев

Козлиный майдан явно в бюджетном варианте или слишком много отпилили. Ни печенок, ни чайку с амфетамином, ни артистов... Никто не поет про щеню вмерла. Скучно как-то...

Все предыдущие майданы рождали недоносков..здесь скорее всего выкидыш будет...

Нет финансирования - нет Майдана.

Та не, просто Гарант там себе баррикады возвел, гусаров по периметру расставил. Это чтоб народ не зацеловал за покращеня.

Говорящая жаба

Ярош не боится, что по нему первому из всех окон лупашить будут...

Это шо, боевой дух зольдатен укровермахта поднимают? бесполезно... лучше бы хероям горилку сбросили, после горилки киборги по минным полям как по бульвару бродят. Не все, правда, возвращаются, ну дык какая Порошенко печаль? На Украине дураков богато, ещё подвезут.

И ведь что творят, гады!

Формат вроде как надо, а вот бумага жесткая глянцевая... Ни тебе самокрутку свернуть, ни ж.... подтереть. Пусть хоть ПарАшенко на туалетной печатают.

Уже и F-35 состарить моГём?..

А что Дейв Маджумдар в отпуск что ли ушёл? Он же главный "специалист" The National Interest по российским вооружениям. Причём по всем сразу.

NI ещё не знает, что у нас на 50% зданий от 5 и выше этажей стоят передатчики струны, а на остальных 50% - приёмники!)) Налогоплательщики Америки, дайте ещё больше денег для обороны (нападения) от Русского агрессора!

Русский гиперзвуковой апокалипсис

«Представьте, что почти все российские корабли несут гиперзвуковые ракеты»

страшилка для конгрессменов, чтобы не скупились на ассигнования.

«поскольку гиперзвуковая маневренная ракета...»

маневрирование на гиперзвуке весьма и весьма проблематично.

Самое главное - ракета под УВП. Под ее размеры. Соответственно никакой 1000км на гиперзвуке, да еще с БЧ на 300кг - не будет! Это нереально просто по факту.

Маневренность на гиперзвуке - тоже из разряда нереальностей.

Управление гравитацией проще открыть, чем создать материалы. способные устроить противозенитный маневр на скорости в М-5,6 - в атмосфере Земли.

Будет высокоскоростная ракета с дальностью 250-300км.

С БЧ в 150-180кг.

У меня на даче морской контейнер стоит.

Посмотрел на карту: 1000 км всю восточную Балтику накрывает, а ещё до Варшавы достает.

Хочу Циркон!

Ещё и птицы поклевали

Арабы ничуть не глупее евреев, просто в массе своей раздолбаи. Что касается пилотов, то это индивидуальный подход к каждому. Пилот, товар штучный. В воздухе евреям не уступят.

Вестник Мордовии знает о Миг больше, чем в МО и в ЦРУ.

Я пока слышал только об успешных авиаударах ВВС Израиля по САР. Ни про успешные ответные удары, ни про успешные перехваты израильских самолетов или ракет я не слышал. Как только услышу – скажу: МиГ-29 рулит. А пока новость не ценнее новости о метеоризме белых медведей).

«Искандер» как претендент на Нобелевку

"Дальность стрельбы не может превышать 450-480 км"

Чушь полнейшая! Уже давно НИКТО никому ничего не должен! Если новые ракеты не могут лететь дальше 500км - за это нужно расстрелять всех тех кто принимал это решение.

Для "отчета" - вы можете показывать ракеты с дальностью, хоть 100 км, но в запасе, на случай РЕАЛЬНОГО БОЕВОГО применения - должен быть ТУЗ в рукаве!

Случись что - всем будет уже глубоко ДО... и ПО... какие ракеты и с какого расстояния на них летят. Лучше мы ПОТОМ извинимся за несоответствие характеристик НА ИХ МОГИЛАХ, чем они будут танцевать на наших!

Как будто сейчас напишут, что на испытаниях ракета пролетела ровно 700 километров!

Такого не напишут. Потому, что испытаний таких не было. Но глубоко в душе конструкторов уверенность что пролетит - есть.

Я бы написал: 499 километров. Пускай "партнёры" пуканы порвут!

Открыли стойло

Поддерживаю и одобряю. Учусь ржать, скалить зубы и есть солому. Вот только пьяным меня по гостиничным коридорам никто не таскал, пролёт такой вот - САМ ВСЕГДА дохожу до номера.

С этого момента фраза «президентская гонка» обретает несколько иной смысл.

Цирк и ипподром в одном флаконе.

Я даже не знаю как реагировать на эту новость...Вот интересно противники ВВП с нашего сайта, не буду озвучивать их ники, по идеи, как ярые противники действующего президента должны воспрять духом и пойти, как один, голосовать за неё - для них главное, чтобы не было "Единой России" и ВВП! А Ксюша - это креативно и свежо!

Удар по сирийской батарее

Интересы, жизненные интересы, и ничего личного. Сейчас для Израиля очень важен вопрос: кто же в Сирии останется после войны — Россия или Иран? Не стоит удивляться, но там у нас с Ираном сильнейшие противоречия. Иран поставил всё на создание полупартизанских отрядов по образцу своего КСИР, который неплохо решает вопросы по религиозным чисткам и в партизанской войне против Израиля. Россия же поставила на возрождение армии Сирии. Хотим мы или не хотим, но уже после победы эти силы схлестнутся в Сирии. Я так понимаю, что Асад не знает, чью сторону принять… В Сирии всё ещё только начинается. И первый шаг к изменениям — это когда произойдёт смена власти, не зря сейчас наша сторона всячески старается пиарить одного из молодых, да ранних генералов армии.

А может, это создание альтернативы Асаду является всего лишь политическим ходом, раскладыванием яиц по разным корзинам? Лучше самим создать ручную оппозицию, чем бороться с реальной. Кстати, эта практика используется всеми правительствами в мире.

А посему Израиль, сведя дебет с кредитом, понял, что нужно срочно договариваться с Москвой. А для переговоров нужны хоть какие-то картишки, которые можно вытащить из рукава. Они, наверное, считают, что это их периодические удары по сирийской армии, о прекращении которых можно и "договориться".

Так и я об этом. Израилю кровь из носу необходимо вскочить в последний вагон уходящего поезда. Т. е. стать участником мирных переговоров. Только в этом случае он сможет что-то выторговать для себя. Сегодня же этого как раз и нет. А на нет и суда нет.

Последний президент США

Если сопоставить информацию, что американцы вывезли главарей террористов из Сирии, с данной информацией, то остается только спросить у правительства США: в каком городе Америки планируется провести новое "11 сентября 2.0"?

Американцы при малейшей угрозе своему финансовому благополучию впадают в ступор и готовы на все тяжкие ради возврата к былому величию. Поэтому вполне реально ожидать от них неадеквата в ближайшее время.

Не будем так категоричны 10 лет, может, больше… Эпоха США подходит к концу, а мы только видим начало этого конца.

Карта, на которой все места заняты

Главным выгодоприобретателем оказался Эрдоган. Вместо того, чтобы сгинуть в пучине несостоявшегося переворота и в гражданской войне с курдами, Эрдоган благодаря поддержке России очень усилился. Стал хозяином части сирийских земель, бьет курдов уже не на своей территории, а на дальних подступах... Но при этом, несмотря на бесценные подарки, полученные от России (туристов, «Поток», С-400, Аккую), он не отказался от идеи пантюркизма, враждебного по отношению к России (расшатывание тюркских народов по периметру России, участие во всех локальных конфликтах, Чечня, Карабах...). Поэтому, хочет кто этого или нет, но в будущем предстоит ожидать ударов в спину. Которые могут быть гораздо болезненнее, чем уничтожение нашего Су-24.

Путин выиграл, потому что Эрдоган публично извинился (и понял, как его подставили американцы с нашим самолётом). Мы, кстати, не столько помидорами и туризмом его прижали, сколько более серьёзными вещами: выперли кучу турецких строителей (фирм, подряды отменили), остановили строительство газопровода и АЭС и да, начали бомбить их бизнес с ИГИЛ, на который до времени прикрывали глаза, а предупредили его о перевороте потому, что нам лучше независимый Эрдоган, чем полностью проамериканский Гюлен, и всё это нам выгодно.

Почитал отзывы по поводу этой статьи, и елей растекся по сердцу! Как же много у нас мудрых стратегов! Им бы страной править: в парче и бархате все бы ходили! С золотых блюд хамон с пармезаном лопали! Все! От мала до велика! А тут какой-то Путин под ногами путается. Не даёт, понимаешь, проявить гениальность. Бяда-а-а!

Курдский фактор дестабилизации

Рано автор расставляет фигуры. Курды перебрасывают боеспособные войска под Киркук. А где курды, там и авиация США. Ну а от вмешательства "северного ветра" Россию "дружески" предостерёг лично Нетаньяху.

Если руководство Ирака не перестанет использовать помощь шиитских формирований, то Киркук вернётся к курдам.

Курды отходят, бросая технику, в просторечии это называется «бегут». Киркук они уже не отобьют, а без его нефти, зерна и воды их автономия УЩЕРБНА.

Вполне возможно, что США допустят выдавливание курдов из Ирака в Сирию для создания курдского государства или автономии. Такое новое государство станет щитом от продвижения Ирана в сторону Израиля и др. государств Б. Востока. Это отвечает и интересам России, чтобы оторвать Сирию от Ирана. В политике не бывает дружбы, есть только интересы...

Уничтожить Россию за 60 минут

Похоже, эта одна из основных целей американцев: втянуть нас в очередную "гонку"…

К гадалке не ходи.

СОИ 2.0 и втирание своим вассалам очередной порции успокоительного. Типа покупайте наши деньги, они обеспечены нашим пиф-паф.

Автор не упомянул еще одной важной детали: возможности создания на огромной территории России множества дешевых ЛОЖНЫХ целей для гиперзвуковых ракет США.



Кроме того, есть и российские средства РЭБ, самими американцами признанные очень неплохими.

Противоракетные? Ударные?

Ого! Очередное предупреждение России, что нужно держать порох сухим? Спасибо, обнадёжили, что у нас есть чем ответить. Какой резон Японии нападать на Россию? Чтобы отобрать Курильские острова? Так мы их и так туда тянем, чуть ли не насильно. Они же знают, напав на нас, вообще Японию как государство потеряют.

Не потеряют. А резон простой: расширение своей сферы влияния. И это нельзя забывать. Россия большая — многим хочется откусить кусочек.

Статья трезвая, правильная и по делу. Сообщество комментаторов «ВО» привычно похохатывает над угрозами в адрес России. Ребятушки, угроза не там, где что-то сказали, а там, где что-то сделали. В Японии — сделали. Если в Китае 2-й артиллерийский корпус держит этот район в зоне ответственности, нам надо ставить 3-й ракетный корпус и брать все эти цели на постоянный прицел, да еще строить сверхмалые ПЛ для холулаевцев в достаточном количестве, дабы эти цели из строя выводить втихую. Иначе этот стратегический перевес будет на стороне врага.

Плакали ваши денежки

Компрадоры разве могут вести себя иначе, чем они себя ведут?

Они преданы ЗАПАДУ, продались туда с потрохами, следует ли их воспринимать как нечто свое? Ответ: НЕТ.

Эти сдадут страну, вопрос только в том, кто успеет первым: они нас сдать, или их сдадут куда полагается.

По-любому в конце концов российским олигархам придётся с капиталами, награбленными и вывезенными ими из России в оффшорные зоны, за границей расстаться!

Все эти оффшоры, которые сознательно действуют как финансовые НАКОПИТЕЛИ награбленного компрадорами-олигархами у национальных государств, для того и созданы Ротшильдами, чтобы потом "непосвящённых" в этом туземных олигархов-грабителей смачно самих ограбить по принципу "Грабь награбленное!"

Никто при этом за них не заступится! А если они взбрыкнут против рейдерского их ограбления, то их самих ещё и повесят на шарфике в какой-нибудь ванной комнате в собственном заграничном доме, как Березовского!

А Трамп — это всего лишь рабочее звено в данной грабительской системе финансовых капиталистов-монетаристов ФРС США.

В точку. Но я думаю, хозяева ФРС будут действовать более тонко, конфискации сначала подвергнутся деньги лишь самых "бедных" и невлиятельных особей олигархата РФ, чтоб на их примере показать, что будет с остальными. Зная менталитет особей олигархата РФ, могу утверждать, что остальные сломаются (100%) и сдадут страну хозяевам ФРС.

Германия подрастает вслед за Россией

Подводится почва и готовится общественное мнение под отмену санкций… Евролох не должен почуять подвох!

Я не разу не слышал, что у нас всё хорошо, сам критически отношусь ко многим моментам, но стараюсь быть всесторонне объективным и делаю выводы, что да, особых успехов нет, но это и понятно, санкции, все равно играют свою роль, небольшие цены на нефть, но нет и провалов: все социальные обязательства государство выполняет, при этом осуществляя очень серьёзные проекты стратегического значения!

Ну, по большому счёту, если люди сидят в Интернете, значит, ещё не бомжи на свалке, но с каждым днём всё грустнее. Нет, я понимаю, что Украина и Польша, а также Трамп и Меркель… Но я-то живу здесь, в России.

Если не совсем друзья говорят, что у нас всё хорошо, то надо как минимум задуматься.

Господи, дай ВВП здоровья и хорошего преемника, бо второго Ельцина моя нервная система может и не перенести.

14 октября начался атлантический поход небольшой корабельной ударной группировки Балтийского флота ВМФ России в составе двух улучшенных корветов проекта 20380 («Сообразительный» с б/н 531 и «Бойкий» с б/н 532) и одного среднего морского танкера пр. 160 «Кола» с целью демонстрации Андреевского флага в различных участках Атлантического океана. Поход анонсировал представитель БФ Роман Мартов.На фоне отправки из Санкт-Петербурга на Кубу транспорта с тепловозами на борту, который объявили чуть ли не вторым «Анадырем», теперь любая новость о российских кораблях (тем более военных) в Атлантике подобна грому. А ведь можно и развить тему. Для этого всего-то пару способных двигаться по морю кораблей с удлинёнными контейнерами на верхних палубах. Нет таких контейнеров? Нет, - значит, надуть.Рядовой, за насосом бегом-арш...Майданы на Украине всегда начинаются осенью, после копки картошки и окончания сезона уборки садов в Польше. Это не просто традиция, это очень разумное решение, здорово удешевляющее все мероприятие.Стотыщ новостей и статей о том, как один проходимец вывел на улице Киева других проходимцев, к которым присоединились третьи проходимцы, чтобы как бы пощипать четвёртого проходимца. Тут даже чисто физически: закон сохранения проходимцев на Украине в любом случае выполняется, даже никаких дополнительных допусков и субконстант вводить не требуется. А без субконстант, то есть печенек, майданы на Украине не разгораются. Цэ факт...Депутат Верховной Рады, лидер «Украинской добровольческой армии», сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», Дмитрий Ярош заявил, что гражданам страны следует раздать оружие для борьбы с якобы возможным вторжением российских войск.Внимание, внимание! Говорит и показывает Ярош. Тьфу... Четвёртый год это существо, напрямую поучаствовавшее в фактическом развале Украины на кровавом майдане, продолжает что-то изрыгать о российской армии. Причём риторика меняется чуть ли не на диаметрально противоположную. То существо сообщало, что на «белом коне» войдёт в Донецк, оттуда - в Ростов, а потом – доскачет и до Москвы, публиковало фотожабы с самим собой в залах Кремля. А что теперь – «жаба» сдулась?.. – Верещит о том, что всё не то и всё не так и что надо готовиться к «встрече» российских войск? В общем, проявила своё типичное бандеровское нутро – воевать в открытую не умели никогда, а вот на деньги спонсоров устраивать новую резню с криками о «зверствах российской/советской армии» - это пожалуйста... А деньги подкинут, не заржавеет.14 октября американское издание The National Interest опубликовало статью под заголовком «How Russia Is Trying to Make America's F-22 and F-35 as Obsolete as Battleships» («Каким образом Россия пытается сделать американские F-22 и F-35 устаревшими подобно линкорам»). Статья из рубрик The Buzz и «Безопасность», отличающаяся специфическим заголовком, посвящена одной из российских разработок в области радиолокации.У западных экспертов смешалось всё: кони, люди, линкоры и F-35. Не достаёт, разве что, нейтронных хакеров и кибер-ядерного оружия.Не успели мы обсудить, как идут испытания Т-50 (Су-57), как что ж получается – новейший истребитель сразу отправлять на свалку истории? Ну, в самом деле - если у нас ведутся такие разработки в области радиоэлектроники и радиолокации, что по их окончанию, как утверждает американский эксперт, любая авиация будет «приземлена», то будущего у авиации нет вообще?.. Вот только что-то подсказывает, что в The National Interest всё-таки перебрали. Состаривать F-35, при всём уважении к нашим разработчикам, и при всём декларативном несовершенстве этого самолёта, будем ещё долго – думается, пока не состарится сам, своими силами...Несколько дней назад тему гиперзвуковых ударных систем вновь подняло американское интернет-издание War Is Boring. 11 октября оно опубликовало статью Роберта Бекхасена «Imagine Almost Every Russian Warship With Hypersonic Missiles» («Представьте, что почти все российские корабли несут гиперзвуковые ракеты»). Материал, отнесенный к рубрикам «воздух» и «море», рассматривает текущие успехи российской промышленности в области гиперзвуковых технологий, а также пытается предугадать дальнейшее развитие событий в этой сфере.Казалось бы, мы уже «перетираем всех и вся в порошок» своими радиоэлектронными разработками в военной сфере, а тут ещё и «повсеместный гиперзвук». Страшные русские армады занимают всё пространство: от подводного до космического, ершатся гипезвуковыми ракетами, выжигают электронику F-22 и F-35, взламывают покемонами американских негров, выводя их на акции протеста. Империя зла, не иначе... Ну, разве ж можно с такой дружбу водить?.. Нет, нет и ещё раз нет, как подсказывает телеканал CNN, который снова перепутал Австрию с Австралией...Сирийские истребители МиГ-29СМ представляют реальную угрозу F-35, недавно поступившим на вооружение ВВС Израиля?Да что ты будешь делать! Ну, никуда уже этому американскому бедняге «эф-35» от нас не деться. Радиоэлектронными «выжигалками» выжжем? – выжжем. Гиперзвуковыми ракетами достанем? – достанем. А тут на арену выходят ещё и МиГ-29СМ с сирийскими пилотами, чтобы теперь перемолотить в труху ещё и израильские средства боевой авиации...Тут, конечно, нужно учитывать, что на стороне сирийских лётчиков ещё и местные птицы. Вон как на неделе израильский самолёт поклевали. Ну а как ещё? Всё правильно – самолёт невидимый? – конечно, невидимый. Стэлс, всё такое. Вот стая галок, не освоившая хитростей стэлс-технологий, не сразу и приметила. Пилот, конечно, кричал, отгонял голосом, но тут незадача – у галок-то и с ивритом большие проблемы. Вот и скажите, куда этим F-35 деться?..Минобороны РФ завершило испытания новой ракеты для комплекса «Искандер-М», приводит «Парламентская газета» заявление зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.У «Искандера» есть неоспоримое преимущество – это система, которая вполне может претендовать на Нобелевскую премию мира. А что? Установили в Калининградской области – и вот уже на всём балтийском побережье мир и безмятежность. Вот только натовские танки, постоянно накручивающие тину латвийских болот, портят картину. Ну, это в целом поправимо...Звезда эпатажа, телеведущая, журналист и представительница «почти внесистемной оппозиции» Ксения Собчак заявила о своём выдвижении в качестве кандидата на пост президента. Об этом Собчак сообщила в своём Инстаграме. Из заявления «телезвезды»:«Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России».Нет, ну пиар-менеджерам этого проекта в чувстве юмора, безусловно, не откажешь. Выборы оживили, и теперь история про «Россия долго запрягает...» заиграет новыми красками. А то по Украине вон Дарт Вейдер хаживал. А у нас из супергероев кто? Зюганов, Жириновский, Миронов... Нужно же как-то свежо, современно. Либеральная молодёжь желала новизны – и вот она новизна... – рысью...Авиация военно-воздушных сил Израиля нанесла удар по батарее ПВО армии САР. Информация подтверждается и в ЦАХАЛ. По сообщениям израильских СМИ, самолёты, не входя в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики, нанесли удар по расположению сил и средств ПВО Сирии, располагавшимся восточнее Дамаска. Утверждается, что израильские самолёты находились в воздушном пространстве Ливана. Якобы с сирийской территории по одному из самолётов был нанесён ракетный удар. Из сообщения пресс-службы ЦАХАЛа: «Все израильские самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования».Сирийская батарея ПВО состояла из зенитных ракетных комплексов С-200. 2-й канал ТВ Израиля заявил, что об ответном ударе по сирийским позициям была проинформирована Россия. Сделано это было незадолго до визита главы российского Минобороны в Израиль.Что касается упомянутого визита, то на встрече С. Шойгу с израильским премьер-министром Б. Нетаньяху состоялся обмен мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, а также по проблемам глобальной и региональной безопасности. Сергей Шойгу и Биньямин Нетаньяху выразили уверенность, что проведённые на израильской земле встречи придадут дополнительный импульс развитию российско-израильского «взаимодействия». Подробностей по поводу упомянутого военно-технического сотрудничества нет.Американскую «империю» при президенте Трампе разрушат войны. Катастрофа состоится в течение ближайших 10 лет. Соединённые Штаты не придут ни к каким реформам, ибо олигархия в государстве стоит «над законом». Трампу диктует Уолл-Стрит — точно так же, как она диктовала раньше Обаме.Стоило одному альтернативному американскому аналитику написать об этом, как гром грянул среди ясного неба: Э. Дьюк, дама, исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США, сообщила о готовящейся против США атаке, подобной 9/11.Очевидно, что «объявление» Дьюк и мысли альтернативных конспирологов — всё-таки нечто разное. Если вторые считают, что Америку погубит Уолл-Стрит, то первые ищут повод развязать очередную войнушку с «террористами». Вероятной мишенью может стать Иран: мистер Трамп считает это государство террористическим. Мишенью номер два может стать Северная Корея: мистеру Трампу не нравится и она. С таким поиском целей Трамп и вправду рискует стать последним президентом США — и вот тут уже намечается связь между мрачным прогнозом насчёт десяти лет и заботах о «внутренней безопасности».В ночь на пятницу, 13-е, турецкие войска пересекли границу с Сирией и вошли в провинцию Идлиб. Без боев они заняли территорию вдоль границ с курдским анклавом Африн, практически замкнув кольцо окружения анклава вместе с де-факто террористическим крылом ИГ, бывшей ан-Нусрой, ныне именуемой Хаят Тахрир аль-Шам (террористические организации, запрещённые в России).Ничего удивительного в этом альянсе нет, полагает Михаил Онуфриенко. Турция много лет помогала США поддерживать террористические организации на Ближнем Востоке. Сегодня, когда благодаря вмешательству России правительство Башара Асада устойчивее, чем все последние 6 лет, а ИГ на грани полного разгрома, в Сирии формируется множество как устойчивых, так и ситуативных союзов. Как раньше к террористам ИГ примыкали все, кому не лень, так сегодня от него открещиваются и отпочковываются разнородные отряды. Не столько желающие "искупить кровью" и оказаться в рядах победителей, сколько не желающие пополнить посмертные списки проигравших.Сложившийся де-факто и частично закрепленный де-юре союз России, Турции, Сирии, Ирака, Египта и Ирана привлекает даже Катар и Саудовскую Аравию, делает возможным примирение с Йеменом и даже новые взаимоотношения с Израилем. Этот союз полностью перекраивает сложившуюся политическую карту не только Ближнего Востока. Карту, на которой для США места нет.Сдача Киркука иракским войскам, произошедшая вследствие ухода с поля боя вооруженных формирований Патриотического союза Курдистана (ПСК), в корне изменила соотношение сил в Иракском Курдистане, считает Ильяс-эфенди. Таким образом, стабилизация региона в целом остается под вопросом и после взятия Ракки, т.е. фактического завершения войны против ИГ и разгрома этой организации, деятельность которой запрещена в России.Россия, имеющая собственные интересы в регионе (как то показала всему миру военная операция ВКС РФ в Сирии), заинтересована в скорейшем восстановлении мира на Ближнем Востоке. В связи с этим курдский сепаратизм может рассматриваться в качестве нового фактора дестабилизации региона, поскольку отсутствуют пути и механизмы политического разрешения противоречий интересов всех субъектов.В российских СМИ, впечатлённых запуском программы Министерства обороны США по разработке комплексов, соответствующих концепции «Быстрого глобального удара» (БГУ), случился переполох. Несмотря на то, что активная фаза проектирования и доводки сверхзвуковых и гиперзвуковых средств доставки высокоточного оружия, по заявлениям представителя МО России Александра Емельянова, началась лишь недавно, отдельные проекты проводятся американскими оборонными гигантами на протяжении более чем 8 лет. К ним можно причислить межконтинентальные баллистические ракеты с моноблочным и многоблочным неядерным «снаряжением», представляющим собой маневрирующие ББ индивидуального наведения с продвинутым комплексом средств преодоления ПРО (стратегические виды БГУ), а также тактические сверхзвуковые или гиперзвуковые противокорабельные/многоцелевые крылатые ракеты большой дальности.Однако ничего сверхъестественного для осведомлённого в военной технике и геостратегическом переделе человека в этой информации нет, полагает аналитик Евгений Даманцев. И всё же на информационных ресурсах и форумах появились признаки панических настроений, вызванных громкой публикацией под названием «Глобальный удар: США уничтожат Россию за 60 минут». Для человека неосведомлённого подобный материал может вылиться в реальный стресс.Судя по всему, такое название было вызвано именно заявлением А. Емельянова на полях 1-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Высокопоставленный представитель МО отметил тот факт, что Пентагон намеренно форсировал темпы выхода средств БГУ на уровень оперативной боевой готовности для значительного увеличения эффективности американской системы региональной ПРО в кратчайшие сроки. Ведь предполагаемый ответный удар российских и китайских РВСН после «звёздного налёта» штатовских средств БГУ должен быть на порядок более слабым, нежели упреждающий.Теоретически мнение российского военного представителя верно отражает суть действий американцев, но истерия прессы, иные представители которой недостаточно осведомлены в вопросе расстановки российских средств ПВО, по-видимому, не знает пределов…Итоги сентябрьских двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на первый взгляд, стали своеобразной стартовой ступенью для выхода на новый уровень взаимоотношений между государствами. В частности, между лидерами стран была достигнута договорённость о заключении «мирного договора», который так и не был ратифицирован со времён Второй мировой войны. Синдзо Абэ назвал ситуацию «ненормальной» и анонсировал ноябрьские консультации по вопросу «мирного договора», которые должны состояться в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме. Более того, был дан старт сотрудничеству по многочисленным проектам, среди которых можно отметить такие направления, как: ветроэнергетика, разработка пакетных туристических туров, аквакультура и т.д. Также российская сторона предельно облегчила японским гражданам процедуру прохождения пограничного контроля для посещения мест захоронения родственников на Южных Курилах. Но все эти шаги являются исключительно отвлекающим манёвром от той программы милитаризации, которая реализуется Министерством обороны Японии с целью сохранения доминирования ВМС США над ТОФ и ВМС Китая в северо-западной части Тихого океана.Очередным этапом столь заметного расширения боевого потенциала Сил самообороны Японии является план закупки большого количества сверхдальнобойных зенитных управляемых ракет-перехватчиков RIM-174 ERAM (SM-6), которыми изначально будут оснащены эсминцы УРО «Конго» и «Атаго», а позднее — наземные модули универсальных вертикальных пусковых установок Mk 41 VLS противовоздушных/противоракетных/многофункциональных комплексов «Aegis Ashore». Ракетные арсеналы «Aegis Ashore» официально хоть и считаются противоракетными, могут быстро конвертироваться в ударные варианты, указывает Евгений Даманцев.Известно, к примеру, о разработке противокорабельной/многоцелевой модификации зенитной управляемой ракеты сверхбольшой дальности RIM-174 ERAM. Благодаря применению мощнейшей стартовой ступени Mk 72, а также двухрежимного маршевого двигателя Mk 104, разгоняющего вторую (боевую) ступень до 3,7—4М, баллистическая траектория полёта с верхней точкой более 35 км может обеспечить дальность действия по надводной цели 320—380 км. После модернизации радиус действия может приблизиться до 450—500 км, за счёт чего «Ашоры» смогут дотянуться не только до надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в Японском море, но и до береговой линии Приморского края. Другими словами, у наших восточных границ развёртывается мощнейший ударный ракетный комплекс, возможности которого потребуют немедленного усиления противовоздушной составляющей ТОФ.Деоффшоризация в России стала таким же мемом, как импортозамещение. Лозунг есть, результата нет. Уже выяснилось, что «системные компании» не станут заставлять уходить из оффшоров: в правительстве передумали! Если заставить, то это создаст риски для российской экономики: вот какой вывод сделали большие специалисты.Тем временем независимые эксперты углядели явную финансовую угрозу со стороны США: сегодня оффшорные деньги у России вроде бы есть, а завтра (в феврале 2018 г., аккурат перед мартовскими выборами) их отнимет Дональд Трамп. Отнимет при помощи нового закона о санкциях, который превратил Россию в такую же «плохую» страну, как Иран и КНДР.Вон оно что! У России-то денег нет: родное правительство из этого тайны не делает. Зато российские деньги водятся за границей! Но скоро они из относительно российских станут абсолютно американскими.Как же быть господам олигархам?Вероятно, богатеи должны покаяться перед правительством и поскорее вложить «нажитое непосильным трудом» в местные «проекты развития», а накапливать денежки на Кипре и Виргинских островах прекратить. Иначе их ждёт финансовый меч беспощадного Трампа, который составил самый хитрый в мире план: изъять миллиарды у российских олигархов и перевооружить на эти деньги родную Америку.Недавно В. В. Путин встречался с представителями немецкой экономики, напоминает Штефан Кауфманн в газете «Frankfurter Rundschau» (Fr.de). Обсуждались вопросы развития торговли и инвестиций.В материале Кауфманна отмечается, что западные ограничительные меры «не навредили российской экономике»: последняя «уже восстанавливается», в том числе благодаря ценам на нефть, поднявшимся до двухлетнего максимума. Инфляция снизилась на 3,3 процента — и это «рекордный уровень в постсоветской России». Международный валютный фонд прогнозирует экономический рост РФ в 1,8 и 1,6% (текущий и следующий годы), и это после –0,2% в 2016 году!«Несмотря на политику западных санкций, поводов для тревоги мало», — отмечают экономисты «Raiffeisen Capital Management».Зато «сильно пострадали» экономики «некоторых стран ЕС». В период с 2014 по 2016 гг. общий объём экспорта ЕС в Россию сократился на 15,7% в год (расчёт экономического института «Wifo», Австрия). В натуральном выражении экспорт съёжился со 120 до 72 миллиардов евро. Согласно данным «Wifo», до 40 процентов снижения связано с санкциями против РФ. Особенно сильно сокращение затронуло Кипр: его экспорт упал из-за санкций почти на 35%. Среди других основных «проигравших» называются Греция (минус 23%) и Хорватия (минус 21%).Зато германо-российская торговля снова растёт. В прошлом году её объём составил 48 миллиардов евро («всего лишь» вдвое меньше, чем несколько лет назад). По данным Восточного комитета немецкой экономики, за первые пять месяцев 2017 года объём торговли вырос почти на треть. В целом за год в Восточном комитете рассчитывает на «прибавку» экспорта на 20 процентов.Герр Кауфманн, отметим, полон оптимизма. И повод для того имеется: Германия, сильно пострадавшая от «общеевропейских» санкций против России, теперь наращивает объёмы торговли. Следом за «путинской империей» выздоравливает и немецкая экономика, для которой экспорт является важнейшей составляющей национального благосостояния.