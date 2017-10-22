Итоги недели. Последний президент США

Атлантика наша?

Ещё скромно умолчали, что наши корветы и ПЛ укомплектованы подразделениями русских боевых хакеров, а следит за всем этим и прикрывает сам Великий и Ужасный Путин. Бригада...

автор прав в одном: МЫ ВЕРНУЛИСЬ

как Вам всем вопрос: какое наше присутствие в Индийском окияне?

так и с Балтикой будет через 10-15 лет, если «окраину» не отыграть

а это уже Питер и порты в Финском заливе (кроме Калининграда) и центр России из Рижского залива

За счет Крыма решили вопрос с Кавказом.

За Балтику только впрягаемся ( 300 и 400 лет воевали, а в 2020-е гг прос....и.. ПРОСОРИЛИ)???

а сухогруз с шапками есть в эскадре?

Закон сохранения проходимцев

Козлиный майдан явно в бюджетном варианте или слишком много отпилили. Ни печенок, ни чайку с амфетамином, ни артистов... Никто не поет про щеню вмерла. Скучно как-то...

Все предыдущие майданы рождали недоносков..здесь скорее всего выкидыш будет...

Нет финансирования - нет Майдана.

Та не, просто Гарант там себе баррикады возвел, гусаров по периметру расставил. Это чтоб народ не зацеловал за покращеня.

Говорящая жаба

Ярош не боится, что по нему первому из всех окон лупашить будут...

Это шо, боевой дух зольдатен укровермахта поднимают? бесполезно... лучше бы хероям горилку сбросили, после горилки киборги по минным полям как по бульвару бродят. Не все, правда, возвращаются, ну дык какая Порошенко печаль? На Украине дураков богато, ещё подвезут.

И ведь что творят, гады!

Формат вроде как надо, а вот бумага жесткая глянцевая... Ни тебе самокрутку свернуть, ни ж.... подтереть. Пусть хоть ПарАшенко на туалетной печатают.

Уже и F-35 состарить моГём?..

А что Дейв Маджумдар в отпуск что ли ушёл? Он же главный "специалист" The National Interest по российским вооружениям. Причём по всем сразу.

NI ещё не знает, что у нас на 50% зданий от 5 и выше этажей стоят передатчики струны, а на остальных 50% - приёмники!)) Налогоплательщики Америки, дайте ещё больше денег для обороны (нападения) от Русского агрессора!

Русский гиперзвуковой апокалипсис

«Представьте, что почти все российские корабли несут гиперзвуковые ракеты»

страшилка для конгрессменов, чтобы не скупились на ассигнования.

«поскольку гиперзвуковая маневренная ракета...»

маневрирование на гиперзвуке весьма и весьма проблематично.

Самое главное - ракета под УВП. Под ее размеры. Соответственно никакой 1000км на гиперзвуке, да еще с БЧ на 300кг - не будет! Это нереально просто по факту.

Маневренность на гиперзвуке - тоже из разряда нереальностей.

Управление гравитацией проще открыть, чем создать материалы. способные устроить противозенитный маневр на скорости в М-5,6 - в атмосфере Земли.

Будет высокоскоростная ракета с дальностью 250-300км.

С БЧ в 150-180кг.

У меня на даче морской контейнер стоит.

Посмотрел на карту: 1000 км всю восточную Балтику накрывает, а ещё до Варшавы достает.

Хочу Циркон!

Ещё и птицы поклевали

Арабы ничуть не глупее евреев, просто в массе своей раздолбаи. Что касается пилотов, то это индивидуальный подход к каждому. Пилот, товар штучный. В воздухе евреям не уступят.

Вестник Мордовии знает о Миг больше, чем в МО и в ЦРУ.

Я пока слышал только об успешных авиаударах ВВС Израиля по САР. Ни про успешные ответные удары, ни про успешные перехваты израильских самолетов или ракет я не слышал. Как только услышу – скажу: МиГ-29 рулит. А пока новость не ценнее новости о метеоризме белых медведей).

«Искандер» как претендент на Нобелевку

"Дальность стрельбы не может превышать 450-480 км"

Чушь полнейшая! Уже давно НИКТО никому ничего не должен! Если новые ракеты не могут лететь дальше 500км - за это нужно расстрелять всех тех кто принимал это решение.

Для "отчета" - вы можете показывать ракеты с дальностью, хоть 100 км, но в запасе, на случай РЕАЛЬНОГО БОЕВОГО применения - должен быть ТУЗ в рукаве!

Случись что - всем будет уже глубоко ДО... и ПО... какие ракеты и с какого расстояния на них летят. Лучше мы ПОТОМ извинимся за несоответствие характеристик НА ИХ МОГИЛАХ, чем они будут танцевать на наших!

Как будто сейчас напишут, что на испытаниях ракета пролетела ровно 700 километров!

Такого не напишут. Потому, что испытаний таких не было. Но глубоко в душе конструкторов уверенность что пролетит - есть.

Я бы написал: 499 километров. Пускай "партнёры" пуканы порвут!

Открыли стойло

Поддерживаю и одобряю. Учусь ржать, скалить зубы и есть солому. Вот только пьяным меня по гостиничным коридорам никто не таскал, пролёт такой вот - САМ ВСЕГДА дохожу до номера.

С этого момента фраза «президентская гонка» обретает несколько иной смысл.

Цирк и ипподром в одном флаконе.

Я даже не знаю как реагировать на эту новость...Вот интересно противники ВВП с нашего сайта, не буду озвучивать их ники, по идеи, как ярые противники действующего президента должны воспрять духом и пойти, как один, голосовать за неё - для них главное, чтобы не было "Единой России" и ВВП! А Ксюша - это креативно и свежо!

Удар по сирийской батарее

Интересы, жизненные интересы, и ничего личного. Сейчас для Израиля очень важен вопрос: кто же в Сирии останется после войны — Россия или Иран? Не стоит удивляться, но там у нас с Ираном сильнейшие противоречия. Иран поставил всё на создание полупартизанских отрядов по образцу своего КСИР, который неплохо решает вопросы по религиозным чисткам и в партизанской войне против Израиля. Россия же поставила на возрождение армии Сирии. Хотим мы или не хотим, но уже после победы эти силы схлестнутся в Сирии. Я так понимаю, что Асад не знает, чью сторону принять… В Сирии всё ещё только начинается. И первый шаг к изменениям — это когда произойдёт смена власти, не зря сейчас наша сторона всячески старается пиарить одного из молодых, да ранних генералов армии.

А может, это создание альтернативы Асаду является всего лишь политическим ходом, раскладыванием яиц по разным корзинам? Лучше самим создать ручную оппозицию, чем бороться с реальной. Кстати, эта практика используется всеми правительствами в мире.

А посему Израиль, сведя дебет с кредитом, понял, что нужно срочно договариваться с Москвой. А для переговоров нужны хоть какие-то картишки, которые можно вытащить из рукава. Они, наверное, считают, что это их периодические удары по сирийской армии, о прекращении которых можно и "договориться".

Так и я об этом. Израилю кровь из носу необходимо вскочить в последний вагон уходящего поезда. Т. е. стать участником мирных переговоров. Только в этом случае он сможет что-то выторговать для себя. Сегодня же этого как раз и нет. А на нет и суда нет.

Последний президент США

Если сопоставить информацию, что американцы вывезли главарей террористов из Сирии, с данной информацией, то остается только спросить у правительства США: в каком городе Америки планируется провести новое "11 сентября 2.0"?

Американцы при малейшей угрозе своему финансовому благополучию впадают в ступор и готовы на все тяжкие ради возврата к былому величию. Поэтому вполне реально ожидать от них неадеквата в ближайшее время.

Не будем так категоричны 10 лет, может, больше… Эпоха США подходит к концу, а мы только видим начало этого конца.

Карта, на которой все места заняты

Главным выгодоприобретателем оказался Эрдоган. Вместо того, чтобы сгинуть в пучине несостоявшегося переворота и в гражданской войне с курдами, Эрдоган благодаря поддержке России очень усилился. Стал хозяином части сирийских земель, бьет курдов уже не на своей территории, а на дальних подступах... Но при этом, несмотря на бесценные подарки, полученные от России (туристов, «Поток», С-400, Аккую), он не отказался от идеи пантюркизма, враждебного по отношению к России (расшатывание тюркских народов по периметру России, участие во всех локальных конфликтах, Чечня, Карабах...). Поэтому, хочет кто этого или нет, но в будущем предстоит ожидать ударов в спину. Которые могут быть гораздо болезненнее, чем уничтожение нашего Су-24.

Путин выиграл, потому что Эрдоган публично извинился (и понял, как его подставили американцы с нашим самолётом). Мы, кстати, не столько помидорами и туризмом его прижали, сколько более серьёзными вещами: выперли кучу турецких строителей (фирм, подряды отменили), остановили строительство газопровода и АЭС и да, начали бомбить их бизнес с ИГИЛ, на который до времени прикрывали глаза, а предупредили его о перевороте потому, что нам лучше независимый Эрдоган, чем полностью проамериканский Гюлен, и всё это нам выгодно.

Почитал отзывы по поводу этой статьи, и елей растекся по сердцу! Как же много у нас мудрых стратегов! Им бы страной править: в парче и бархате все бы ходили! С золотых блюд хамон с пармезаном лопали! Все! От мала до велика! А тут какой-то Путин под ногами путается. Не даёт, понимаешь, проявить гениальность. Бяда-а-а!

Курдский фактор дестабилизации

Рано автор расставляет фигуры. Курды перебрасывают боеспособные войска под Киркук. А где курды, там и авиация США. Ну а от вмешательства "северного ветра" Россию "дружески" предостерёг лично Нетаньяху.

Если руководство Ирака не перестанет использовать помощь шиитских формирований, то Киркук вернётся к курдам.

Курды отходят, бросая технику, в просторечии это называется «бегут». Киркук они уже не отобьют, а без его нефти, зерна и воды их автономия УЩЕРБНА.

Вполне возможно, что США допустят выдавливание курдов из Ирака в Сирию для создания курдского государства или автономии. Такое новое государство станет щитом от продвижения Ирана в сторону Израиля и др. государств Б. Востока. Это отвечает и интересам России, чтобы оторвать Сирию от Ирана. В политике не бывает дружбы, есть только интересы...

Уничтожить Россию за 60 минут

Похоже, эта одна из основных целей американцев: втянуть нас в очередную "гонку"…

К гадалке не ходи.

СОИ 2.0 и втирание своим вассалам очередной порции успокоительного. Типа покупайте наши деньги, они обеспечены нашим пиф-паф.

Автор не упомянул еще одной важной детали: возможности создания на огромной территории России множества дешевых ЛОЖНЫХ целей для гиперзвуковых ракет США.



Кроме того, есть и российские средства РЭБ, самими американцами признанные очень неплохими.

Противоракетные? Ударные?

Ого! Очередное предупреждение России, что нужно держать порох сухим? Спасибо, обнадёжили, что у нас есть чем ответить. Какой резон Японии нападать на Россию? Чтобы отобрать Курильские острова? Так мы их и так туда тянем, чуть ли не насильно. Они же знают, напав на нас, вообще Японию как государство потеряют.

Не потеряют. А резон простой: расширение своей сферы влияния. И это нельзя забывать. Россия большая — многим хочется откусить кусочек.

Статья трезвая, правильная и по делу. Сообщество комментаторов «ВО» привычно похохатывает над угрозами в адрес России. Ребятушки, угроза не там, где что-то сказали, а там, где что-то сделали. В Японии — сделали. Если в Китае 2-й артиллерийский корпус держит этот район в зоне ответственности, нам надо ставить 3-й ракетный корпус и брать все эти цели на постоянный прицел, да еще строить сверхмалые ПЛ для холулаевцев в достаточном количестве, дабы эти цели из строя выводить втихую. Иначе этот стратегический перевес будет на стороне врага.

Плакали ваши денежки

Компрадоры разве могут вести себя иначе, чем они себя ведут?

Они преданы ЗАПАДУ, продались туда с потрохами, следует ли их воспринимать как нечто свое? Ответ: НЕТ.

Эти сдадут страну, вопрос только в том, кто успеет первым: они нас сдать, или их сдадут куда полагается.

По-любому в конце концов российским олигархам придётся с капиталами, награбленными и вывезенными ими из России в оффшорные зоны, за границей расстаться!

Все эти оффшоры, которые сознательно действуют как финансовые НАКОПИТЕЛИ награбленного компрадорами-олигархами у национальных государств, для того и созданы Ротшильдами, чтобы потом "непосвящённых" в этом туземных олигархов-грабителей смачно самих ограбить по принципу "Грабь награбленное!"

Никто при этом за них не заступится! А если они взбрыкнут против рейдерского их ограбления, то их самих ещё и повесят на шарфике в какой-нибудь ванной комнате в собственном заграничном доме, как Березовского!

А Трамп — это всего лишь рабочее звено в данной грабительской системе финансовых капиталистов-монетаристов ФРС США.

В точку. Но я думаю, хозяева ФРС будут действовать более тонко, конфискации сначала подвергнутся деньги лишь самых "бедных" и невлиятельных особей олигархата РФ, чтоб на их примере показать, что будет с остальными. Зная менталитет особей олигархата РФ, могу утверждать, что остальные сломаются (100%) и сдадут страну хозяевам ФРС.

Германия подрастает вслед за Россией

Подводится почва и готовится общественное мнение под отмену санкций… Евролох не должен почуять подвох!

Я не разу не слышал, что у нас всё хорошо, сам критически отношусь ко многим моментам, но стараюсь быть всесторонне объективным и делаю выводы, что да, особых успехов нет, но это и понятно, санкции, все равно играют свою роль, небольшие цены на нефть, но нет и провалов: все социальные обязательства государство выполняет, при этом осуществляя очень серьёзные проекты стратегического значения!

Ну, по большому счёту, если люди сидят в Интернете, значит, ещё не бомжи на свалке, но с каждым днём всё грустнее. Нет, я понимаю, что Украина и Польша, а также Трамп и Меркель… Но я-то живу здесь, в России.

Если не совсем друзья говорят, что у нас всё хорошо, то надо как минимум задуматься.

Господи, дай ВВП здоровья и хорошего преемника, бо второго Ельцина моя нервная система может и не перенести.