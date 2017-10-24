"Опустели сёла наши и города наши"

Несмотря на военные таланты Владимира Всеволодовича и его умение быть рачительным хозяином, конец правления великого князя Всеволода Ярославича был отмечен новыми войнами и смутами, вызванными княжескими амбициями и гордыней. Начало правления Святополка Изяславича также было отмечено ожесточенно войной с половцами и междоусобной схваткой Святославичей с Владимиром Мономахом за черниговский удел.На военно-политическую арену в это время вышли новые князья-изгои: сын смоленского князя Игоря Давыд и дети отравленного Ростислава – Рюрик, Володарь и Василько. Давыд и Володарь захватили Тмутаракань, выгнав оттуда великокняжеского посадника. Тем временем в Византийской империи сменилась власть: престол захватил хитроумный и беспринципный Алексей Комнин. Он вызвал с Родоса ссыльного русского князя Олега Святославича, возвысил его, чтобы с помощью него влиять на русские дела. Олег признал себя вассалом константинопольского престола, за это получил корабли и воинов. Олег внезапно появился в Тмутаракани, выгнал самозваных князей Давыда и Володаря.Изгнанный Давыд Игоревич встал на путь откровенного разбоя – разграбил торговый город Олешье в устье Днепра, где вели торговлю греческие и русские купцы. А Рюрик, Володарь и Василько Ростиславичи решились на крупную операцию – они решили взять свою «отчину» Владимир-Волынский, там правил их отец, там они родились. Дождались, когда сидевший там Ярополк Изяславич отбыл в Киев, и взяли город. Великий князь Всеволод послал навести порядок Мономаха. Ростиславичи бой не приняли и убежали.Великий князь попытался успокоить князей-изгоев, выделили им уделы. Давыду Игоревичу дал Дорогобуж на Волыни. Ростиславичам отдал богатые прикарпатские города – Перемышль, Червень и Теребовль. Восстановил права сыновей Святослава, Давыду уступил Смоленск, за Олегом признал права на Тмутаракань. Правда, и это не успокоило князей. Давыд пытался урвать ещё что-нибудь. А Олег в Тмутаракани, под покровительством Византии, считал себя неуязвимым, с великим князем не считался. Его жена-гречанка даже мнила себя «архонтессой Руси».Тем временем Ярополк Изяславич, которому великий князь помог вернуть Волынь, и не думал быть благодарным. Он считал себя достойным лучшего. Ярополк, наследник великого князя Изяслава, считал себя обделённым. Всеволод и Владимир Мономах забрали себе лучшие города – Киев, Чернигов и Переяславль. Его мать Гертруда Польская, бывшая великой княгиней, плела интриги, имела хорошие связи на Западе. Ярополк Изяславич связался с польским королем Владиславом. Тот согласился помочь. Составили стройный план. Сначала Ярополк должен был поднять мятеж и отделиться от Руси, стать вассалом римского престола, а папа провозглашал его королем Волыни. Ярополк уже имел соответствующий опыт: во время изгнания его отца Изяслава из Киева в 1073 году, они бежали на Запад отправились к папе Григорию VII, который поддержал Изяслава и Ярополка, признав своими вассалами. Папа короновал в Риме королевской короной Ярополка и предоставил ему лен святого престола Русское королевство (булла папы от 17 апреля 1075), по которой власть в Киеве должна была принадлежать Изяславу и его сыну Ярополку. После создания Волынского королевства – вассала папского престола, Рим и Польша должны были помочь Ярополку прибрать к рукам остальную Русь. Это казалось реальным. В Новгороде уже сидел брат Ярополка – Святополк, у сыновей Изяслава была мощная боярская партия в самом Киеве, где бояре и торгово-ростовщическая прослойка помнили благодатное для них правление великого князя Изяслава.Ярополк начал готовиться к отделению, набирать дополнительные войска. Однако и у Всеволода и Владимира Мономаха были на Волыни свои люди. Дали занять в Киев. Великий князь немедленно отправил в Волынскую землю своего сына. Мономах шёл налегке, с одной конной дружиной. Вызвал и дружины Давыда Игоревича и Ростиславичей, которые враждовали с Ярополком. Ярополк не решился принять бой, приказал городам держаться, оставил семью и бежал в Польшу. Города сопротивляться не стали, сдались без боя. Мономах захватил семью мятежника и его казну. А Ярополк за границей помощи не получил. Владислав I не был сильным и авторитетным правителем и полностью подчинился диктату крупной знати, провинциальные магнаты выходили из-под власти польского князя, полным крахом закончились польские походы в Западное Поморье. Поэтому воевать с Русью Польша в это время не могла, она сама была на грани новой смуты и развала.В итоге в 1086 году Ярополк заключил мир с Владимиром Всеволодовичем и снова сел во Владимире-Волынском, на который уже претендовал Давыд Игоревич. Однако долго править Ярополк не пришлось. Этой же зимой во время похода на Ростиславичей он был под Звенигородом убит собственным дружинником. Тот бежал в Перемышль под защиту Рюрика Ростиславича. Поэтому виновными в организации убийства Ярополка считали Ростиславичей.Великий князь решил окончательно ликвидировать «наследство Изяслава». Святополк Изяславич, на которого жаловались новгородцы (князь отличался сребролюбием, при нём вольготно себя чувствовали евреи-ростовщики), был лишен новгородского стола. Новгород отдали Мстиславу, сыну Владимира Мономаха. Святополк был переведён в Туров, часть вотчины убитого Ярополка Изяславича. А Давыд Игоречив получил Волынское княжество. Однако и тут получилось неладно. Святополк и Давыд спелись. Давыд преклонялся перед Святополком, который по лествице должен был получить киевский стол, после смерти Всеволода. Оба недолюбливали Всеволода и Владимира Мономаха. Они враждовали с Ростиславичами. Давыд Игоревич взял в жены дочь польского князя Владислава и получил поддержку Польши. Святополк поддерживал связи с ростовщиками-евреями (хазарами), которые плели свою сеть и имели мощные позиции в русской столице. Сложился опасный для великого князя союз.Угроза со стороны Польши и связанных с ней Изяславичей подтолкнула великого князя Всеволода к сближению с Германией. За императора Генриха IV князь выдал замуж свою дочь Евпраксию. Правда, брак не был удачным. Позднее дочь Всеволода бежала из Германии в Италию и предстала перед папой. На церковном соборе в Констанце (апрель 1094) и на синоде в Пьяченце (март 1095) Евпраксия свидетельствовала против Генриха, обвиняя мужа в издевательствах над ней, в принуждениях к блуду с другими лицами, оргиях и участии в сатанинских ритуалах (Генрих состоял в секте николаитов, устраивал со знатью сатанинские шабаши). Разразился страшный скандал, императора снова предали проклятию. Его уже предавали анафеме, во время конфликта с папой Григорием VII. Генрих IV в итоге был отстранён от власти своим собственным сыном. Жалоба Евпраксии была признана справедливой, и она получила отпущение грехов. Вскоре она вернулась в Киев и через некоторое время постриглась в монахини. Кроме того, Владимир Мономах женил сына Мстислава на шведской принцессе. Русские княжны отправлялись замуж в Венгрию, Норвегию и Данию.В 1092 году половецкие орды Боняка и Шарукана объединились, прорвали русскую пограничную линию. Было разгромлено несколько градов, полыхали тысячи деревень. Для князей столько мощный поход был неожиданным. Переяславль и Чернигов затворились в осаде, не успели выставить рати. Великий киевский князь Всеволод, сильно болевший, предпочёл дать большой выкуп.Весной 1093 года великий русский князь Всеволод Ярославич скончался. Все ждали, что киевский стол займёт Владимир Всеволодович Мономах. Он был на Руси самым сильным и авторитетным князем. Грозного и умного князя боялись и уважали. Однако Владимир отказался от такой чести: «Если я сяду в Киеве на столе отца своего, то быть войне со Святополком, так как стол этот был прежде отца его, Изяслава». Он поразмыслил и не стал нарушать порядок лествицы. По ней первенство принадлежало детям старшего из Ярославичей, Изяслава, а из них в живых остался только Святополк. Владимир не стал нарушать ряд, чтобы не было новой междоусобной войны. Он миром уступил престол двоюродному брату, по сути, сам возвёл его на киевский стол. Сам сел в Чернигове. Его младший брат Ростислав Всеволодович сел в Переяславле.Узнавшие о смерти киевского князя половцы решили получить ещё одну дань с нового князя и выслали послов к Святополку. Расставаться с деньгами алчный Святополк и его советники не захотели. А послов бросили в темницу. Это был большой грех в представлениях половцев (как и всех русов). Степняки немедленно собрали большую армию. Святополк спохватился (у него была небольшая дружина – 700-800 бойцов), отпустил послов, но было уже поздно. Половцы вторглись в русские пределы. Осадили Торчевск. Святополк стал готовить дружину к походу. Разумные люди из старшей дружины предостерегали его: «Не пытайся идти против них, ведь у тебя мало воинов… Если бы ты выставил и восемь тысяч, и то было бы немного. Наша земля оскудела от войны и налогов. Пошли лучше к брату своему Владимиру Мономаху, чтобы он тебе помог». Святополк попросил помощи у Владимира. На помощь великому князю вступила черниговская дружина Владимира и переяславская Ростислава.Владимир пришёл в Киев. Здесь князья поссорились, Владимир выступал за переговоры, Святополк хотел победы. Половцы тем временем продолжали разорять земли. И сказали разумные мужи князьям: «Почто вы спорите между собою? А поганые губят землю Русскую. После уладитесь, а ныне идите навстречу поганым – либо с миром, либо с войною.Войска пришли к Треполю, к р. Стугне, где состоялся совет. Владимир, верно оценивая ситуацию (противник имел серьёзное преимущество), предлагал не переходить разлившуюся реку, бывшую барьером на пути противника и вступить в переговоры. Говорил, что степняки предпочтут богатые дары кровавой схватке. Святополк резко воспротивился, его поддержали киевские бояре (не хотели давать золото): «Хотим биться, перейдём на ту сторону реки». Битва состоялась 26 мая 1093 года. Святополк встал на правом фланге, Владимир на левом, Ростислав в центре. Первым же ударом половцы смяли дружину Святополка на правом крыле. Воины Святополка бежали. Затем надавили на Владимира, «и был бой лютый, и побежали Владимир с Ростиславом, и воины его. И падали, раненные, перед врагами нашими, и многие погибли». А на пути была река Стугна, поднявшаяся во время весенних дождей. Многие воины утонули. Среди них был и князь Ростислав. Владимир пытался спасти брата и сам чуть не утонул. Тело Ростислава позднее нашли и оплакали.Святополк вернулся в Киев, Владимир в глубокой печали уехал в Чернигов. Часть половцев принялась разорять оставшиеся без защиты земли, часть продолжила осаду Торческа: «И был плач велик на земле нашей, опустели села наши и города наши, и были мы в бегах перед врагами нашими». Святополк решился на новую битву. Собрал киевское ополчение и вывел в поле. 23 июля он сразился с половцами на Желани. Степняки обманули киевского князя простейшим приёмом, притворным отступлением. Киевляне бросились в атаку. Нарушили строй, тут-то по ним и ударили. Русское войско потерпело страшное поражение. Летопись говорит о гибели двух третей киевлян в этой битве, а также что число мёртвых превосходило потери на Стугне (там в основном полегла дружина князя и его бояр). Сам князь с ближними дружинниками еле успел спастись за стенами града. Осажденный Торческ продержался более двух месяцев. Половцы отвели воду от крепости. Люди изнемогали от голода и жажды, и сдались. Город сожгли, жителей увели в рабство.В итоге Святополк и Владимир ещё раз бились с половцами у Халепа. Обе стороны были обессилены и заключили мир. Его скрепили браком. Святополк взял в жёны дочь половецкого хана Тугоркана (княжна половецкая Елена Тугоркановна).В. П. Верещагин. «Великий Князь Святополк». 1896 г.Беда не приходит одна. Разгром Святополка и Владимира обрадовал выжидавших удобного момента Святославичей. Самостийный Олег Тмутараканский заручился поддержкой у византийского императора Алексея Комнина, получил деньги и нанял половцев (у них было много родов и племен, одни могли заключить мир с русскими князьями, другие – в это время воевать). Расплатился Олег Тмутараканью – отдал её грекам в полное владение. Второй Рим действовал в лучших традициях Первого – разделяй и властвуй. Византийский басилевс, сделав ставку на честолюбивого и обиженного князя Олега, вверг Русь в новую междоусобицу, и без войны приобрёл Тамань и Керчь, лишив Русскую державу выхода к Русскому (Черному) морю, форпоста на Кавказе и крепость, защищавшую важные торговые коммуникации.Начал войну старший брат Давыд Святославич, сидевший в Смоленске. Он вдруг атаковал Новгород и изгнал оттуда сына Владимира Мономаха Мстислава. Владимир Мономах потерял большую часть дружины в ожесточенных боях с половцами и вынужден был поддержать своего сына Мстислава. И в этот момент Олег с половцами вышел к Чернигову. Владимир, не имея сил для брани, затворился в городе. Олег выжег все окрестности города, половцы разграбили и сожгли монастыри. Черниговские бояре поддерживали Святославичей, поэтому Владимир не имел поддержку городского ополчения. Мономаху с небольшой дружиной было не удержать большой город. Тем не менее, он продержался 8 дней. А великий князь Святополк не вмешался, не послал подмогу. Он мог считать себя в выигрыше, сильнейший князь Руси терпел поражение.Мономах, видя невозможность дальнейшего сопротивления, передал Чернигов Олегу, а сам ушёл в Переяслав, на стол своего отца. Олег сел в Чернигове, предоставив половцам полную свободу грабежа, так как ему иначе нечем было заплатить им за поход. «Это уже в третий раз — отмечал летописец,— навел он поганых на землю Русскую, его грех, да простит ему бог, и много христиан загублено было, а другие в плен взяты и рассеяны по разным землям».Продолжение следует…