Ответ на статью: "Крит сегодня или когда-то они поклонялись быку…"

Море теплое – 24-25 градусов, и столько же на воздухе. Правда, тепло до 17.00. Потом начинает дуть прохладный ветерок и нужно на тенниску что-то надеть сверху. На южной стороне острова, естественно (за горами), теплее, чем на северной. На южной даже растут пальмы и это именно там, а не на острове посредине Тихого океана снимали знакомую всем рекламу «Баунти» «Райское наслаждение».

Есть, правда, и одна проблема. Местные люди к этому времени уже «устали» от наплыва туристов. Это может сказаться на меню в ресторане вашего отеля (оно может быть не таким разнообразным, как в июле), но тут уже каждый выбирает себе сам.

Вот только с тенью там плохо. Поэтому ходить по раскаленным камням, когда на небе ни облачка, просто жарко.

Ну, «мелочи» пребывания за границей известным всем: в отеле надо оставлять один евро горничной (некоторые наши туристы даже похваляются тем, что не оставляют, но потом почему-то удивляются почему это русских нигде не любят), мелочь с билета оставлять водителю автобуса (и не забирать ее при выходе, если водитель в это время смотрит в другую сторону!), словом, вести себя как подобает. Вот пьяным неподобающим образом можно быть сколько угодно! Это нормально. Так пьют и немцы, и англичане, а потом хвастаются, как хорошо они отдохнули на Крите – ну, да бог им в помощь!

Дальше вам надо представлять себе, что там никто особо не стремится вас обмануть (как некоторые себе это представляют). Самым главным «обманщиком» там будет… ваш собственный туроператор, что привезет вас на Кипр. Ведь он же российский! Так, уже на следующий день после прилета вам предложат пакет экскурсий по острову «от фирмы» и вы… ни в коем случае не должны дать себя уговорить и соглашаться на их цены. Наконец вы нашли то, что нужно и… торгуйтесь!

Сам Крит – это место… где люди, во-первых, практически не работают (а если работают, то мало), а во-вторых, где никто никуда не торопится! А еще у нас говорят о каком-то там кризисе в Греции, огромных долгах, «обнищании народных масс». На самом деле, как они «работали по-гречески», так и работают – вот что.

Ну, а те, кто не работает… проводят время в кафе. Впечатление такое, кстати, что там проводят время все население острова. Сидят с чашечкой кофе или бокалом вина и… дремлют (те, кто постарше), общаются (те, кто, немного моложе), и обсуждают футбол (молодые). Сидят и мужчины, и женщины.

Как отдыхать? Кому как нравится, конечно, особенно, если у вас «все включено», но помните – здесь в отличие от той же Испании, набор «с собой» («пикник») вместо обеда не предусмотрен. Пропал ваш обед из-за того, что вы на него опоздали – это ваши трудности! В любом случае постарайтесь взять машину и ездить на ней. Тогда это будет самое восхитительное приключение в вашей жизни. Это и езда по высокогорному серпантину среди оливковых рощ, и виды, один прекраснее другого. А затем вы сможете спуститься к маленькой уютной бухточке с чистейшим белым песком, где никого кроме вас нет и… купаться хоть в чем мать родила и просто напросто забыть о цивилизации.

По поводу езды… Так как это остров, то с наступление темноты там становится ТЕМНО, как у негра…. в ухе… Нет освещения на трассах, кроме как в городе! Ехать боязно! Особенно, когда не знаешь куда, а едешь по карте!

Поэтому имейте в виду этот фактор!

Прокат авто – малолитражки, конечно, а именно на таких машинах ездят на Крите все местные и большинство из туристов. То есть на хайвее вы можете запросто встретить авто с местными жителями, плетущееся со скоростью 40 км/ч. Скорость 60 км/ч - это уже быстрая езда. А со скоростью 90 км/ч ездят только одни «ненормальные русские». О том, что «они (то есть мы) ездят не так» осведомлены все греки и общение с такими бесшабашными людьми в пунктах проката доставляет им истинное удовольствие. «Ну, вот теперь и выпить будет нельзя!» – было высказано некоторое сожаление при оформлении проката. И получен ответ: «Почему нельзя? Небольшую рюмочку коньяка можно!» Такие вот на Крите… «правила на дорогах».

Есть и еще одно важное обстоятельство. Мы привыкли ездить по знакам. Там знаков на дорогах практически нет. То есть, конечно, есть, но очень мало. Поэтому заблудиться и «свернуть не туда» легче легкого. Поэтому ездить надо или по карте автомобильных дорог, или по навигатору. Иначе… иначе будете просто плутать!

Но если вы не водитель, расстраиваться тоже не стоит. На Крите действует отличное автобусное сообщение. Только в Ираклионе три автовокзала, с которых можно добраться в любую точку острова. А вот по городу еще и ездят двухэтажные английские туристические автобусы.

Вы можете позавтракать в кафе за 3-5 евро, но если пожелаете выбрать что-нибудь местное, мусаку, например, то одно блюдо вам обойдет уже в 10-12 евро, а вот настоящий свежайший омар (живого принесут и покажут, как он шевелит клешнями, потом отнесут на кухню!), обложенный на блюде всякой снедью – уже в 80! Так что на Крите отдых может быть и очень даже бюджетным, много дешевле, чем на нашем юге включая перелет (!!!), так и очень дорогим.

На Крите, особенно когда ты едешь в горах, ульи стоят на каждом шагу.

Кстати, привозить с Крита в качестве памятных сувениров ну просто нечего. Конечно, всякого «античного дерьма» там хватает, но все такое аляповатое… б-р-р! Есть хорошее мыло на оливковом масле, есть хороший шоколад (на оливковом масле – шутка!), есть коньяк «Метакса» (кому нравится), есть ракия и анисовая водка (это вообще… кому о-о-чень нравится!), есть оливковое масло. А так – все!