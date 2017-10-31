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Ответ на статью: "Крит сегодня или когда-то они поклонялись быку…"
Хочу внести свои 5 копеек в статью автора, который сам не был на Крите, а описывает то, что ему рассказала и показала дочь… Т.е. получается сарафанное радио… В пору интернета и разных познавательных каналов писать такие вещи, как мне кажется, неуместно!
Вот съездили бы сами, и свои эмоции и ощущения передавали – это другое дело.
Я был на Крите в октябре 2012. Поэтому внесу небольшие корректировки.
Вот ссылка на эту статью: Крит сегодня или когда-то они поклонялись быку…
Море теплое – 24-25 градусов, и столько же на воздухе. Правда, тепло до 17.00. Потом начинает дуть прохладный ветерок и нужно на тенниску что-то надеть сверху. На южной стороне острова, естественно (за горами), теплее, чем на северной. На южной даже растут пальмы и это именно там, а не на острове посредине Тихого океана снимали знакомую всем рекламу «Баунти» «Райское наслаждение».
В октябре на северной стороне острова температура вечером ниже 20 градусов особо не опускается. Так что я там в одной футболке гулял. Да, около моря дует прохладный бриз. Но днем там под 30 градусов! На южной стороне не сильно теплее! Море чуточку только потеплее.
Рекламу баунти снимали в разных местах:
- остров Самуи (Таиланд) - крупнейшая в мире кокосовая плантация
- остров Пхукет (Таиланд) - пляж Карон
- остров Крит (Греция) - пляж Ваи
- Мальдивские острова
- остров Роротонга (Острова Кука, Тихий океан)
- остров Саона (Доминиканская республика)
Мы были на этом пляже Ваи. Он располагается на Восточной оконечности острова, а не на южной! И особо не советую туда ехать. Ехать далеко, а делать там нечего от слова СОВСЕМ! И мест для парковки даже в октябре мало!
А если приедете туда с экскурсией, будете там полдня на солнце печься!
Мы через час уехали!
Есть, правда, и одна проблема. Местные люди к этому времени уже «устали» от наплыва туристов. Это может сказаться на меню в ресторане вашего отеля (оно может быть не таким разнообразным, как в июле), но тут уже каждый выбирает себе сам.
Ни разу не заметил, чтобы от туристов кто-то устал…
А нам «свезло»! Т.к. был конец сезона, то нашу столовую в отеле 4 звезды закрыли, а нас перевели есть в столовую 5 этого же отеля!
Вот только с тенью там плохо. Поэтому ходить по раскаленным камням, когда на небе ни облачка, просто жарко.
Есть такое дело. Даже в головном уборе сильно печет! Поэтому подумайте 2 раза по поводу экскурсий! Мы нахаляву присоединились к экскурсии в Минойском дворце. Нам стало жарко, мы ушли. А вот кто заплатил, там и жарились…
Ну, «мелочи» пребывания за границей известным всем: в отеле надо оставлять один евро горничной (некоторые наши туристы даже похваляются тем, что не оставляют, но потом почему-то удивляются почему это русских нигде не любят), мелочь с билета оставлять водителю автобуса (и не забирать ее при выходе, если водитель в это время смотрит в другую сторону!), словом, вести себя как подобает. Вот пьяным неподобающим образом можно быть сколько угодно! Это нормально. Так пьют и немцы, и англичане, а потом хвастаются, как хорошо они отдохнули на Крите – ну, да бог им в помощь!
Это дело лично каждого! Но я принципиально не оставляю! Потому что не за что! И это только расхолаживает персонал. Перед поездкой нам продавец тура говорил – что греки – не чета ленивым арабам. Брехня! Греки более ленивы, потому что у них социалка была офигенная долгое время. И их расхолодили. Даже в 2012г, был уже кризис! Но у них 800 евро в месяц пособие по безработице, которое получают многие на острове те полгода, когда не сезон! А работают они в сфере туризма, чтобы получать это пособие! Т.е. уборщица получает 800 евро зп. И столько же она будет получать пособие!
Конечно нафиг ей стараться! Мы 3 дня добивались туалетную бумагу в номер! В Египте ни разу не лучше! Такие же ленивые уборщики! Хотя, не все! И платить за то, что встряхивают половик в твоем номере, и за прочую профанацию… Извините… А вот в ресторане обязательно оставляю чаевые. По поводу автобусов не скажу, не ездил!
Дальше вам надо представлять себе, что там никто особо не стремится вас обмануть (как некоторые себе это представляют). Самым главным «обманщиком» там будет… ваш собственный туроператор, что привезет вас на Кипр. Ведь он же российский! Так, уже на следующий день после прилета вам предложат пакет экскурсий по острову «от фирмы» и вы… ни в коем случае не должны дать себя уговорить и соглашаться на их цены. Наконец вы нашли то, что нужно и… торгуйтесь!
Согласен! Туры брать не следует! Нужно брать в аренду машину и ездить в свое удовольствие. Только берите машину через туроператора, чтобы потом не оказаться в дураках, и не просить посольство помочь! А торговаться на рынках и в лавках надо обязательно! Это правило актуально для любого курорта. Хоть у нас, хоть в Европе, хоть на востоке или Азии (где могут даже отказать продавать что-то, если не будешь торговаться). Хотя, много на Крите не скинут цену.
Сам Крит – это место… где люди, во-первых, практически не работают (а если работают, то мало), а во-вторых, где никто никуда не торопится! А еще у нас говорят о каком-то там кризисе в Греции, огромных долгах, «обнищании народных масс». На самом деле, как они «работали по-гречески», так и работают – вот что.
Верно. Но отчасти. Я уже писал, что работают, но лениво. И тут дело в самом положении Крита. У них там матриархат. Заезжих практически нет, недвижимость и земля практически не продаются. Завозят рабочих только для облуживания. В частности, продавцов в магазины набирают из граждан бывшего СССР, говорящих по-русски! Поэтому там нет всяких мигрантов из Африки и других стран.
Там у каждого в наследство идет надел с оливковыми деревьями. Они раскладывают сетки под деревьями, оливки падают, их собирают и сдают на завод! Тем и живут! А также на пособия. А в «несезон» туристический, когда «холодает» до 20 градусов, они выращивают в теплицах огурцы и помидоры, которые также продают! Но с этим сложнее, поскольку пресной воды на острове мало!
Фиг ли им не жить припеваючи? Куда торопиться? Оливки растут без участия человека! Климат позволяет! А так как там матриархат, то женщины особенно не спешат работать! Были на шоу, где плясали Сиртаки… Мужики еще, вроде бы греки. А вот девушки… Польша, Украина, Россия, Англия… И еще кто-то… Нет гречанок. Матриархат!
А кризис в Греции есть. Только на Крите это не особо заметно. Поскольку у них есть оливковые деревья, которые приносят им определенный доход без напрягов.
Ну, а те, кто не работает… проводят время в кафе. Впечатление такое, кстати, что там проводят время все население острова. Сидят с чашечкой кофе или бокалом вина и… дремлют (те, кто постарше), общаются (те, кто, немного моложе), и обсуждают футбол (молодые). Сидят и мужчины, и женщины.
Есть такое дело. Но причину уже описал выше.
Как отдыхать? Кому как нравится, конечно, особенно, если у вас «все включено», но помните – здесь в отличие от той же Испании, набор «с собой» («пикник») вместо обеда не предусмотрен. Пропал ваш обед из-за того, что вы на него опоздали – это ваши трудности! В любом случае постарайтесь взять машину и ездить на ней. Тогда это будет самое восхитительное приключение в вашей жизни. Это и езда по высокогорному серпантину среди оливковых рощ, и виды, один прекраснее другого. А затем вы сможете спуститься к маленькой уютной бухточке с чистейшим белым песком, где никого кроме вас нет и… купаться хоть в чем мать родила и просто напросто забыть о цивилизации.
Согласен. Но в отеле всегда можно заказать сухпаек с собой. Правда, он так себе. Но лучше, чем ничего!
По поводу езды… Так как это остров, то с наступление темноты там становится ТЕМНО, как у негра…. в ухе… Нет освещения на трассах, кроме как в городе! Ехать боязно! Особенно, когда не знаешь куда, а едешь по карте!
Поэтому имейте в виду этот фактор!
Прокат авто – малолитражки, конечно, а именно на таких машинах ездят на Крите все местные и большинство из туристов. То есть на хайвее вы можете запросто встретить авто с местными жителями, плетущееся со скоростью 40 км/ч. Скорость 60 км/ч - это уже быстрая езда. А со скоростью 90 км/ч ездят только одни «ненормальные русские». О том, что «они (то есть мы) ездят не так» осведомлены все греки и общение с такими бесшабашными людьми в пунктах проката доставляет им истинное удовольствие. «Ну, вот теперь и выпить будет нельзя!» – было высказано некоторое сожаление при оформлении проката. И получен ответ: «Почему нельзя? Небольшую рюмочку коньяка можно!» Такие вот на Крите… «правила на дорогах».
Враки! По правилам там ездят только туристы! Потому что потому… Попадись патрулю, будете большой штраф платить. А если не заплатите, шенген потом не дадут! Меня обгоняли и сигналили мне, как тормозу, греки! Пересечь сплошную для них – как 2 пальца об асфальт! Спидкамеры у них там закрашены из баллончиков краской… А патруль дорожный на острове за 3 дня видали только 2 раза! Может поэтому, местные и гоняют как хотят!
Выпить? Да на здоровье! Только попади Вы в ДТП с травмами, в страховке по здоровью Вам откажут! Потому что были в состоянии опьянения! Поэтому не ведитесь! Такие же правила действуют везде. В отеле Олинклюзив! Но при травме, если Вы были выпивши, Вам откажут в страховке! Имейте в виду! В 2012 бензин стоил почти 2 евро.
Есть и еще одно важное обстоятельство. Мы привыкли ездить по знакам. Там знаков на дорогах практически нет. То есть, конечно, есть, но очень мало. Поэтому заблудиться и «свернуть не туда» легче легкого. Поэтому ездить надо или по карте автомобильных дорог, или по навигатору. Иначе… иначе будете просто плутать!
Знаков действительно немного. Мы несколько раз пропускали поворот в свою деревню! Пришлось колесить для возврата и разворота! А ночью вообще беда. Ориентировались на «нашей» горе с большой антенной на верху!
Но если вы не водитель, расстраиваться тоже не стоит. На Крите действует отличное автобусное сообщение. Только в Ираклионе три автовокзала, с которых можно добраться в любую точку острова. А вот по городу еще и ездят двухэтажные английские туристические автобусы.
Автобусы есть. Но ходят по расписанию. Т.к. это остров, и люди никуда не торопятся, то и ездят они нечасто! Неудобно! Такси дорогое!
Вы можете позавтракать в кафе за 3-5 евро, но если пожелаете выбрать что-нибудь местное, мусаку, например, то одно блюдо вам обойдет уже в 10-12 евро, а вот настоящий свежайший омар (живого принесут и покажут, как он шевелит клешнями, потом отнесут на кухню!), обложенный на блюде всякой снедью – уже в 80! Так что на Крите отдых может быть и очень даже бюджетным, много дешевле, чем на нашем юге включая перелет (!!!), так и очень дорогим.
Согласен отчасти. Обед в районе 10-12 евро. Но вот в ресторане отеля за 50 евро на человека был ужин. В частности, одно из блюд – лобстер. То, что раки и креветки вкуснее – это отдельный разговор. Но про 80 евро за одно блюда, Вы были в каком-то ОЧЕНЬ дорогом ресторане…
На Крите, особенно когда ты едешь в горах, ульи стоят на каждом шагу.
Не видал ни одного! Видал одни оливки!
Кстати, привозить с Крита в качестве памятных сувениров ну просто нечего. Конечно, всякого «античного дерьма» там хватает, но все такое аляповатое… б-р-р! Есть хорошее мыло на оливковом масле, есть хороший шоколад (на оливковом масле – шутка!), есть коньяк «Метакса» (кому нравится), есть ракия и анисовая водка (это вообще… кому о-о-чень нравится!), есть оливковое масло. А так – все!
Метаху, лучше покупать в дюти-фри! Дешевле будет! Я анисовую водку – Узо и Самогонку – Раки привез. Узо прикольная штука! Вкус тархуна. Раки – как и наша самогонка. Разницы нет! Везите оливковое масло. На заводе не берите. В магазине такое же купите дешевле. Лучше покупать не около гостиницы, а там, где покупают местные. Там есть спар!
И еще чуть-чуть красок! Греки, в частности Критяне – большие хавозники! Грязи вдоль дорог – немеряно! Бутылки, бумажки и прочее… Бардак! Такой же бардак у них в заброшенных магазинчиках и недостроях! На Крите Греческий и Критский салат – это что-то. Рубят помидору на 4 части, крупно рубят огурец (как будто топором) и так далее… Причем это не в одном месте так ели! А Критский салат – это греческий с корками хлеба! На шоу с Сиртаки было ощущение, что туда накидали объедков хлеба!
Греки и Критяне в частности – лентяи! Приехали на парковку на южной части острова, на пляже хиппи! Так там парковщик свалил пить пиво, и потом дрых в сторожке (нам это сказали в кафе, где мы узнали – надо ли платить!).
Т.е. он берет с нескольких человек плату за парковку, идет бухает, идет спит! В бухте Святого Николая тоже за парковку не платили, потому как парковочный автомат не работал, и работников парковки тоже не было!
Коммунизм прямо!
Автор: Владимир Владимирович
Вот съездили бы сами, и свои эмоции и ощущения передавали – это другое дело.
Я был на Крите в октябре 2012. Поэтому внесу небольшие корректировки.
Вот ссылка на эту статью: Крит сегодня или когда-то они поклонялись быку…
Море теплое – 24-25 градусов, и столько же на воздухе. Правда, тепло до 17.00. Потом начинает дуть прохладный ветерок и нужно на тенниску что-то надеть сверху. На южной стороне острова, естественно (за горами), теплее, чем на северной. На южной даже растут пальмы и это именно там, а не на острове посредине Тихого океана снимали знакомую всем рекламу «Баунти» «Райское наслаждение».
В октябре на северной стороне острова температура вечером ниже 20 градусов особо не опускается. Так что я там в одной футболке гулял. Да, около моря дует прохладный бриз. Но днем там под 30 градусов! На южной стороне не сильно теплее! Море чуточку только потеплее.
Рекламу баунти снимали в разных местах:
- остров Самуи (Таиланд) - крупнейшая в мире кокосовая плантация
- остров Пхукет (Таиланд) - пляж Карон
- остров Крит (Греция) - пляж Ваи
- Мальдивские острова
- остров Роротонга (Острова Кука, Тихий океан)
- остров Саона (Доминиканская республика)
Мы были на этом пляже Ваи. Он располагается на Восточной оконечности острова, а не на южной! И особо не советую туда ехать. Ехать далеко, а делать там нечего от слова СОВСЕМ! И мест для парковки даже в октябре мало!
А если приедете туда с экскурсией, будете там полдня на солнце печься!
Мы через час уехали!
Есть, правда, и одна проблема. Местные люди к этому времени уже «устали» от наплыва туристов. Это может сказаться на меню в ресторане вашего отеля (оно может быть не таким разнообразным, как в июле), но тут уже каждый выбирает себе сам.
Ни разу не заметил, чтобы от туристов кто-то устал…
А нам «свезло»! Т.к. был конец сезона, то нашу столовую в отеле 4 звезды закрыли, а нас перевели есть в столовую 5 этого же отеля!
Вот только с тенью там плохо. Поэтому ходить по раскаленным камням, когда на небе ни облачка, просто жарко.
Есть такое дело. Даже в головном уборе сильно печет! Поэтому подумайте 2 раза по поводу экскурсий! Мы нахаляву присоединились к экскурсии в Минойском дворце. Нам стало жарко, мы ушли. А вот кто заплатил, там и жарились…
Ну, «мелочи» пребывания за границей известным всем: в отеле надо оставлять один евро горничной (некоторые наши туристы даже похваляются тем, что не оставляют, но потом почему-то удивляются почему это русских нигде не любят), мелочь с билета оставлять водителю автобуса (и не забирать ее при выходе, если водитель в это время смотрит в другую сторону!), словом, вести себя как подобает. Вот пьяным неподобающим образом можно быть сколько угодно! Это нормально. Так пьют и немцы, и англичане, а потом хвастаются, как хорошо они отдохнули на Крите – ну, да бог им в помощь!
Это дело лично каждого! Но я принципиально не оставляю! Потому что не за что! И это только расхолаживает персонал. Перед поездкой нам продавец тура говорил – что греки – не чета ленивым арабам. Брехня! Греки более ленивы, потому что у них социалка была офигенная долгое время. И их расхолодили. Даже в 2012г, был уже кризис! Но у них 800 евро в месяц пособие по безработице, которое получают многие на острове те полгода, когда не сезон! А работают они в сфере туризма, чтобы получать это пособие! Т.е. уборщица получает 800 евро зп. И столько же она будет получать пособие!
Конечно нафиг ей стараться! Мы 3 дня добивались туалетную бумагу в номер! В Египте ни разу не лучше! Такие же ленивые уборщики! Хотя, не все! И платить за то, что встряхивают половик в твоем номере, и за прочую профанацию… Извините… А вот в ресторане обязательно оставляю чаевые. По поводу автобусов не скажу, не ездил!
Дальше вам надо представлять себе, что там никто особо не стремится вас обмануть (как некоторые себе это представляют). Самым главным «обманщиком» там будет… ваш собственный туроператор, что привезет вас на Кипр. Ведь он же российский! Так, уже на следующий день после прилета вам предложат пакет экскурсий по острову «от фирмы» и вы… ни в коем случае не должны дать себя уговорить и соглашаться на их цены. Наконец вы нашли то, что нужно и… торгуйтесь!
Согласен! Туры брать не следует! Нужно брать в аренду машину и ездить в свое удовольствие. Только берите машину через туроператора, чтобы потом не оказаться в дураках, и не просить посольство помочь! А торговаться на рынках и в лавках надо обязательно! Это правило актуально для любого курорта. Хоть у нас, хоть в Европе, хоть на востоке или Азии (где могут даже отказать продавать что-то, если не будешь торговаться). Хотя, много на Крите не скинут цену.
Сам Крит – это место… где люди, во-первых, практически не работают (а если работают, то мало), а во-вторых, где никто никуда не торопится! А еще у нас говорят о каком-то там кризисе в Греции, огромных долгах, «обнищании народных масс». На самом деле, как они «работали по-гречески», так и работают – вот что.
Верно. Но отчасти. Я уже писал, что работают, но лениво. И тут дело в самом положении Крита. У них там матриархат. Заезжих практически нет, недвижимость и земля практически не продаются. Завозят рабочих только для облуживания. В частности, продавцов в магазины набирают из граждан бывшего СССР, говорящих по-русски! Поэтому там нет всяких мигрантов из Африки и других стран.
Там у каждого в наследство идет надел с оливковыми деревьями. Они раскладывают сетки под деревьями, оливки падают, их собирают и сдают на завод! Тем и живут! А также на пособия. А в «несезон» туристический, когда «холодает» до 20 градусов, они выращивают в теплицах огурцы и помидоры, которые также продают! Но с этим сложнее, поскольку пресной воды на острове мало!
Фиг ли им не жить припеваючи? Куда торопиться? Оливки растут без участия человека! Климат позволяет! А так как там матриархат, то женщины особенно не спешат работать! Были на шоу, где плясали Сиртаки… Мужики еще, вроде бы греки. А вот девушки… Польша, Украина, Россия, Англия… И еще кто-то… Нет гречанок. Матриархат!
А кризис в Греции есть. Только на Крите это не особо заметно. Поскольку у них есть оливковые деревья, которые приносят им определенный доход без напрягов.
Ну, а те, кто не работает… проводят время в кафе. Впечатление такое, кстати, что там проводят время все население острова. Сидят с чашечкой кофе или бокалом вина и… дремлют (те, кто постарше), общаются (те, кто, немного моложе), и обсуждают футбол (молодые). Сидят и мужчины, и женщины.
Есть такое дело. Но причину уже описал выше.
Как отдыхать? Кому как нравится, конечно, особенно, если у вас «все включено», но помните – здесь в отличие от той же Испании, набор «с собой» («пикник») вместо обеда не предусмотрен. Пропал ваш обед из-за того, что вы на него опоздали – это ваши трудности! В любом случае постарайтесь взять машину и ездить на ней. Тогда это будет самое восхитительное приключение в вашей жизни. Это и езда по высокогорному серпантину среди оливковых рощ, и виды, один прекраснее другого. А затем вы сможете спуститься к маленькой уютной бухточке с чистейшим белым песком, где никого кроме вас нет и… купаться хоть в чем мать родила и просто напросто забыть о цивилизации.
Согласен. Но в отеле всегда можно заказать сухпаек с собой. Правда, он так себе. Но лучше, чем ничего!
По поводу езды… Так как это остров, то с наступление темноты там становится ТЕМНО, как у негра…. в ухе… Нет освещения на трассах, кроме как в городе! Ехать боязно! Особенно, когда не знаешь куда, а едешь по карте!
Поэтому имейте в виду этот фактор!
Поэтому имейте в виду этот фактор!
Прокат авто – малолитражки, конечно, а именно на таких машинах ездят на Крите все местные и большинство из туристов. То есть на хайвее вы можете запросто встретить авто с местными жителями, плетущееся со скоростью 40 км/ч. Скорость 60 км/ч - это уже быстрая езда. А со скоростью 90 км/ч ездят только одни «ненормальные русские». О том, что «они (то есть мы) ездят не так» осведомлены все греки и общение с такими бесшабашными людьми в пунктах проката доставляет им истинное удовольствие. «Ну, вот теперь и выпить будет нельзя!» – было высказано некоторое сожаление при оформлении проката. И получен ответ: «Почему нельзя? Небольшую рюмочку коньяка можно!» Такие вот на Крите… «правила на дорогах».
Враки! По правилам там ездят только туристы! Потому что потому… Попадись патрулю, будете большой штраф платить. А если не заплатите, шенген потом не дадут! Меня обгоняли и сигналили мне, как тормозу, греки! Пересечь сплошную для них – как 2 пальца об асфальт! Спидкамеры у них там закрашены из баллончиков краской… А патруль дорожный на острове за 3 дня видали только 2 раза! Может поэтому, местные и гоняют как хотят!
Выпить? Да на здоровье! Только попади Вы в ДТП с травмами, в страховке по здоровью Вам откажут! Потому что были в состоянии опьянения! Поэтому не ведитесь! Такие же правила действуют везде. В отеле Олинклюзив! Но при травме, если Вы были выпивши, Вам откажут в страховке! Имейте в виду! В 2012 бензин стоил почти 2 евро.
Есть и еще одно важное обстоятельство. Мы привыкли ездить по знакам. Там знаков на дорогах практически нет. То есть, конечно, есть, но очень мало. Поэтому заблудиться и «свернуть не туда» легче легкого. Поэтому ездить надо или по карте автомобильных дорог, или по навигатору. Иначе… иначе будете просто плутать!
Знаков действительно немного. Мы несколько раз пропускали поворот в свою деревню! Пришлось колесить для возврата и разворота! А ночью вообще беда. Ориентировались на «нашей» горе с большой антенной на верху!
Но если вы не водитель, расстраиваться тоже не стоит. На Крите действует отличное автобусное сообщение. Только в Ираклионе три автовокзала, с которых можно добраться в любую точку острова. А вот по городу еще и ездят двухэтажные английские туристические автобусы.
Автобусы есть. Но ходят по расписанию. Т.к. это остров, и люди никуда не торопятся, то и ездят они нечасто! Неудобно! Такси дорогое!
Вы можете позавтракать в кафе за 3-5 евро, но если пожелаете выбрать что-нибудь местное, мусаку, например, то одно блюдо вам обойдет уже в 10-12 евро, а вот настоящий свежайший омар (живого принесут и покажут, как он шевелит клешнями, потом отнесут на кухню!), обложенный на блюде всякой снедью – уже в 80! Так что на Крите отдых может быть и очень даже бюджетным, много дешевле, чем на нашем юге включая перелет (!!!), так и очень дорогим.
Согласен отчасти. Обед в районе 10-12 евро. Но вот в ресторане отеля за 50 евро на человека был ужин. В частности, одно из блюд – лобстер. То, что раки и креветки вкуснее – это отдельный разговор. Но про 80 евро за одно блюда, Вы были в каком-то ОЧЕНЬ дорогом ресторане…
На Крите, особенно когда ты едешь в горах, ульи стоят на каждом шагу.
Не видал ни одного! Видал одни оливки!
Кстати, привозить с Крита в качестве памятных сувениров ну просто нечего. Конечно, всякого «античного дерьма» там хватает, но все такое аляповатое… б-р-р! Есть хорошее мыло на оливковом масле, есть хороший шоколад (на оливковом масле – шутка!), есть коньяк «Метакса» (кому нравится), есть ракия и анисовая водка (это вообще… кому о-о-чень нравится!), есть оливковое масло. А так – все!
Метаху, лучше покупать в дюти-фри! Дешевле будет! Я анисовую водку – Узо и Самогонку – Раки привез. Узо прикольная штука! Вкус тархуна. Раки – как и наша самогонка. Разницы нет! Везите оливковое масло. На заводе не берите. В магазине такое же купите дешевле. Лучше покупать не около гостиницы, а там, где покупают местные. Там есть спар!
И еще чуть-чуть красок! Греки, в частности Критяне – большие хавозники! Грязи вдоль дорог – немеряно! Бутылки, бумажки и прочее… Бардак! Такой же бардак у них в заброшенных магазинчиках и недостроях! На Крите Греческий и Критский салат – это что-то. Рубят помидору на 4 части, крупно рубят огурец (как будто топором) и так далее… Причем это не в одном месте так ели! А Критский салат – это греческий с корками хлеба! На шоу с Сиртаки было ощущение, что туда накидали объедков хлеба!
Греки и Критяне в частности – лентяи! Приехали на парковку на южной части острова, на пляже хиппи! Так там парковщик свалил пить пиво, и потом дрых в сторожке (нам это сказали в кафе, где мы узнали – надо ли платить!).
Т.е. он берет с нескольких человек плату за парковку, идет бухает, идет спит! В бухте Святого Николая тоже за парковку не платили, потому как парковочный автомат не работал, и работников парковки тоже не было!
Коммунизм прямо!
Автор: Владимир Владимирович
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