10:33 30 октября

100 лет русской славы. Российская императорская армия накануне Первой мировой войны

100 лет русской славы. Российская императорская армия накануне Первой мировой войны


Перед тем как приступить к рассмотрению боевых действий на Восточном фронте в период Первой мировой войны, необходимо вспомнить/выяснить/пояснить/рассказать (нужное подчеркнуть), что представляла Русская Императорская армия в данный период.

Во многих источниках (как импортных, так и отечественных) много говорится о том, что перед Первой мировой Русская Императорская армия была самой многочисленной, но самой отсталой по вооружению в Европе.


Мы категорически не согласны с такой трактовкой ситуации, и имеем сказать следующее:

После поражения в Русско-японской войне стало ясно, что армии нужны реформы.

В марте 1909 г. генерал Владимир Александрович Сухомлинов был назначен военным министром, и военная реформа получила приоритетный статус.

Почему не раньше?

С 1905 по 1907 годы в стране происходили события Первой Русской революции, и было, мягко говоря, не до реформ. Когда страсти улеглись, настало время подумать и об армии, чтобы не допустить поражений по типу Русско-японской войны, хотя мы ставим под некоторое сомнение проигрыш в военном плане. Здесь, скорее, было политическое поражение.

Стоит также отметить, что в данный период произошло создание Главного Управления Генерального штаба, которые было отделено от Военного министерства.

Первому передавались все функции и вопросы подготовки страны к войне. Второму оставлены административная часть и хозяйство.


Генерал Владимир Александрович Сухомлинов

Параллельно с военной реформой нужно было проводить и ускоренное развитие промышленности.

Ни для кого сегодня не является секретом, что значительную часть заказов на производство вооружений Россия в то время была вынуждена размещать за границей, так как своих мощностей не хватало.

И дело тут не в каверзах пятой колонны, как думают некоторые, а в специфике исторического развития. Да, Россия перед Первой мировой кормила хлебом всю Европу, сельское хозяйство было флагманом экономики. Промышленность хоть и развивалась семимильными шагами, но сильно отставала от ведущих стран Европы.

Из основных направлений деятельности нового министра можно отметить следующее:

— создание автомобильных частей;
— Императорский военно-воздушный флот (хотя здесь огромная заслуга одного из родственников Николая Второго, но об это в подробностях в соответствующей статье);
— создание военной контрразведки;
— введение пулемётных команд в пехотных полках и авиаотрядов в корпусах;
— расформирование резервных и крепостных (гарнизоны крепостей) частей, за счет чего удалось усилить полевые армии, общее число корпусов выросло с 31 до 37.

Необходимы изменения были проведены в офицерском корпусе, так как часть его не соответствовала занимаемым ими командным должностям.

Сотни офицеров из-за своей некомпетентности был отправлены в отставку. Подобное явление, имеется ввиду некомпетентность, было присуще не только русской армии того периода, но и к примеру, английской армии. В Великобритании даже во время войны должность и звания получали по происхождению, а не по умениям и заслугам. У нас же с этим стали бороться до начала боевых действий.

Царская армия представляла из себя достаточно большую организованную группу людей с гигантским по меркам того времени мобилизационным запасом.

Сухопутные войска состояли из постоянной армии и ополчения.

Постоянная армия в свою очередь делилась на регулярную армию и резерв, казачьи войска и инородческие части.

В мирное время в армии насчитывалось почти 1,5 млн. человек, за 45 суток при объявлении всеобщей мобилизации она могла быть увеличена до 5 млн. человек (что и произошло в августе 1914 года).

Военнообязанными были мужчины в возрасте от 21 года до 43 лет.

В то время в пехоте служили 3 года, что позволяло постоянно иметь более 60% личного состава нижних чинов 2-го и 3-го года службы, то есть, достаточно подготовленных для ведения активных боевых действий солдат.

По истечению срока на действительной службе в сухопутных войсках, человек 7 лет состоял в резерве 1-го разряда, 8 лет — 2-го разряда.

В Российской империи в начале ХХ века проживало 170 млн. человек, поэтому призывали не всех граждан призывного возраста, а примерно половину. Остальных кто не служил, но был по всем критериям годен, записывали в ополчение. Сюда зачислялась большая часть мужчин в возрасте от 21 года до 43 лет.

Ополчение делилось на две категории.

Первая категория — те, кто в случае войны должен будет пополнить действующую армию.

Вторая категория — мужчины, не годные к строевой службе по состоянию здоровья, их записывали в батальоны (или дружины) ополчения. В случае начала войны предполагалось сформировать 640 подобных дружин.

Также в русскую армию принимали на добровольной основе, что давало некоторые привилегии. Хочешь служить и хорошее здоровье — милости просим.

Стоит отметить, что представители не всех национальностей подпадали под воинский призыв. Это были мусульмане Кавказа и Средней Азии (они платили специальный налог), финны, малые народы Севера.

Правда, горцы с Кавказа все же могли попасть на действенную службу, благодаря «инородческим войскам» (иррегулярные конные соединения, формировавшиеся на добровольной основе).



Отдельным военным сословием являлось казачество, но об этом мы поговорим в отдельной статье.

В мирное время территория Империи делилась на 12 военных округов, во главе с командующими войсками: Санкт-Петербургский, Виленский, Варшавский, Киевский, Одесский, Московский, Казанский, Кавказский, Туркестанский, Омский, Иркутский и Приамурский.

До войны в императорской армии насчитывалось 208 пехотных полков. Полевая армия делилась на 37 армейских корпусов: Гвардейский, Гренадерский, I-XXV пехотные, I—III Кавказские, I и II Туркестанские, I—V Сибирские.

В данные корпуса входили все пехотные дивизии со своей артиллерией. Штатный состав корпуса был следующим: две пехотные дивизии, дивизион легких гаубиц (две 6-орудийные батареи), саперный батальон.

В каждом пехотном полку 4-х батальонного (16 ротного) состава по штату от 6 мая 1910 года была пулемётная команда с 8-ю станковыми пулемётами Максима. В военное время в полку должно было быть по штату 3776 человек. У наших прямых противников — немцев, было шесть пулемётов (7,92 мм пулемёт MG08), на полк 12 ротного состава.

Основным вооружением пехотинцев была 7,62-мм винтовка системы Мосина обр. 1891 года. Винтовки выпускалась в драгунском, пехотном и казачьем вариантах. В 1910 году в связи с введением нового патрона, потребовалась модернизация. Так была введена новая изогнутая прицельная планка системы Коновалова, компенсировавшая изменение траектории пули.


Внешний вид разных модификаций винтовки Мосина.

Несмотря на то, что винтовка производилась на трёх оружейных заводах, заводы все равно не справлялись с необходимыми объёмами производства. Поэтому заказы были вынуждены размещать в США и Франции. Это существенно удорожало производство винтовок, но деваться было некуда.

Как уже писалось выше, в состав пехотного полка была введена пулеметная команда. Это был существенный шаг по увеличению огневой мощи пехотных частей, так как до этого пулеметы закупало в основном морское ведомство, и они предназначались для размещения в крепостях. При орудийном лафете и весе в 250 кг, это было не удивительно. НО! Во время русской японской войны в русской армии смогли оценить эффективность данного вида оружия и суровую необходимость наличия его у пехоты.


Пулемёт системы Максима на артиллерийском лафете


Пулемёт прошел модернизацию, и в пехотном варианте стал весить прядка 60 кг. Что существенно увеличило его мобильные свойства.

Начиная с 1914 года, в русскую армию активно внедряли бронеавтомобили.

Первые полевые радиостанции, созданные Поповым и Троицким, появились в вооруженных силах ещё в 1900 году. К 1914 году радиостанции стали если не конкурентом проводной телефонной связи, то помощником.

К 1914 году во всех корпусах были созданы «искровые роты», первые в мире части РЭБ, рожденные в русско-японскую войну и получившие дальнейшее признание и развитие.

Развивалась военная наука, были изданы труды ряда военных теоретиков: Н. П. Михневич — «Стратегия», А. Г. Елчанинов — «Ведение современного боя», В. А. Черемисов — «Основы современного военного искусства», А. А. Незнамов — «Современная война».

В 1912 году издан «Устав полевой службы», «Наставление для действий полевой артиллерии в бою», в 1914 году «Наставление для действий пехоты в бою», «Наставление по ведению стрельбы из винтовки, карабина и револьвера».

Главным видом боевых действий считали наступление, но большое внимание уделялось и обороне. В атаке пехоты применялись интервалы до 5 шагов (более редкие боевые порядки, чем в других европейских армиях).

Разрешалось переползание, движение перебежками, выдвижение отделениями и отдельными солдатами от позиции к позиции под прикрытием огня товарищей. От солдат требовали окапываться, не только в обороне, но и при наступательных действиях.

Изучался встречный бой, действия в ночных условиях. Кавалеристов учили действовать не только в конном, но и в пешем строю.

Хоть работы по реформированию армии шли полным ходом, и были существенные подвижки, не обошлось и без негативных моментов.

Часть офицерского корпуса противилась изменениям, отрицательно сказывалась зависимость от поставок вооружения зарубежными фирмами, мало внимания было уделено подготовке резервов, только казаки регулярно проводили смотры и учения.

Ополчение было обучено недостаточно или вовсе не имело подготовки. В последствии скажется пренебрежение развитием тяжелой артиллерии (но об этом в отдельной статье), и надежда на быструю войну (отсюда и недостаточный запас снарядов).

Не была реализована в полной мере идея строительства большого числа железных дорог на западе империи, что во время войны ускорило бы мобилизацию, переброску и снабжение армии.

Но тут мы тоже зависели от западных «друзей», не удивляйтесь кавычкам, ссуду на данное мероприятие хотели взять у Англии. Той самой страны, которые без малого 10 лет назад помогала противникам России.

Войны всегда начинаются неожиданно, и можно сказать что Русская Императорская Армия была готова к войне, не на 100%, но готова. А вот почему она в ряде крупных сражений потерпела поражения — тема для отдельного разговора.

В любом случае, даже несмотря на то, что реформы в русской армии не были доведены до конца, это была далеко не та армия, что сражалась под Мукденом и при Порт-Артуре. Неприятные уроки были усвоены, и РИА встала на путь эволюции.

В следующей же статье мы подробней рассмотрим вооружение и амуницию пехотинца Русской Императорской армии обр. 1914 года.

Источники
Корниш Н. Русская армия 1914-1918 гг.
Самсонов А. Русская императорская армия и стратегический план России накануне Первой мировой войны
Автор: Александр Прокурат, Роман Скоморохов


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Комментарии 13

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  1. parusnik Сегодня, 07:44
    Что ж ждем продолжения...
    parusnik
    1. Венд Сегодня, 08:50
      Статье огромны +
      Венд
  2. Boris55 Сегодня, 08:05
    Цитата: Александр Прокурат, Роман Скоморохов
    100 лет русской славы.

    Всего то 100 лет? wassat
    Boris55
  3. Ольгович Сегодня, 08:59
    Не сказано об одном из главных обстоятельств: в момент начала Второй Отечественной армия и флот проходили перевооружение, которое должно было завершиться к 1917г. Русская Армия становилась непобедимой для Германии. Именно это обстоятельство нач. Генштаба Мольтке назвал в мае 1914 г одной из причин войны : разбить Россию раньше этого момента, потом это не в силах Германии..

    Еще один момент: не только Россия, но и никто (кроме Германии) не был готов к войне.
    В войну оружие импортировали и англичане и французы тоже.

    Статьи этой серии -абсолютно необходимы, авторам-спасибо hi
    Ольгович
    1. ranger Сегодня, 09:44
      Цитата: Ольгович
      Не сказано об одном из главных обстоятельств: в момент начала Второй Отечественной армия и флот проходили перевооружение, которое должно было завершиться к 1917г.

      По странному совпадению?основные мероприятия по реорганизация и перевооружение РККА должны были закончиться в 1942 г. Это и переход на новую технику и вооружение и формирование главной ударной силы СВ -мехкорпусов и и завершение строительства УР на новой границе и т.д.
      В Германии закупались станки и оборудование для ВПК, новые образцы вооружения... С Италией было налажено сотрудничество в области строительства и проектирования кораблей для ВМФ - так как мощностей отечественного судостроения было недостаточно...
      Несмотря на все видимые различия в исторических условиях обстановка накануне ВОВ напоминала то что происходило в России накануне ПМВ....
      ranger
      1. Ольгович Сегодня, 09:46
        Цитата: ranger
        Несмотря на все видимые различия в исторических условиях обстановка накануне ВОВ напоминала то что происходило в России накануне ПМВ.

        "Никакой разницы между ними, по сути, нет" В.В. Путин
        Ольгович
        1. avt Сегодня, 10:21
          Цитата: Ольгович
          "Никакой разницы между ними, по сути, нет" В.В. Путин

          bully Прям таки
          Цитата: ranger
          ranger

          Не имеешь права! Старший приказал! bully
          Цитата: Сан Саныч
          объективная статья, без очернительства, но и без приукрашивания

          Та ты шо-о-о-о? Лозунга заглавного не читамши ?
          100 лет русской славы. Российская императорская армия накануне Первой мировой войны
          Гишторию ,,славы " с 1817-го освежить неохота ? Ну Крымскую кампанию там, Русско-Японскую, да собственно самую ,,славную" страницу - Первую мировую с арестом Верховного и просером собственно Империи . Дайте угадаю - БОЛЬШЕВИКИ , оне проказники ! Оне ,,разогнали Учредительное собрание ....тем что встали с СР-ами и меньшивиками и ушли , оставив оставшихся без кворума . bully ,,Разогнали" понимаш. Но хрустобулочники вам только про матроза , что устал и разогнал оставшихся ,расскажут , да кусок фильмы Эйзенштейна покажут , ну как документальное подтверждение ,,штурма" Зимнего.
          Цитата: ranger
          овать Жалоба

          Самсонов как то тут на сайте писал ,правда в отношении русско-японской ,
          Ну а Россия очередной раз, по меткому и едкому замечанию одного советского генерала , встретила войну со спущенными штанами . Как всегда не доделали , не доучили...
          request УВЫ но факт.
          avt
      2. bistrov. Сегодня, 10:00
        Цитата: ranger
        обстановка накануне ВОВ напоминала то что происходило в России накануне ПМВ

        Да и сейчас международная обстановка резко обостряется именно в тот момент,когда в российской армии, а особенно на флоте начато перевооружение. И по "странному обстоятельству" станки и многие комплектующие для этого Россия вынуждена закупать за границей, у своих вероятных противников. И по "странному обстоятельству" эти "партнеры" объявляют России "санкции",которые мешают и замедляют перевооружение российской армии.Чем ,вообще, занимаются ФСБ,ГРУ и СВР вместе взятые? Почему все эти кудрины,чубайсы.навальные и собчаки до сих пор не расстреляны, или ,хотя бы, не машут кайлом в местах не столь отдаленных? Не пришлось бы народу опять расчитываться за все эти просчеты и бардак своей кровью.
        bistrov.
    2. армеец Сегодня, 10:16
      Да, много о чем не сказано или затронуто вскользь
      Но главное ведь идеология - не так ли? Подход так сказать...
      А русская армия была на общеевропейском уровне.
      И даже кое в чем превосходила врага
      Недаром билась с несколькими сразу и на одном фронте
      Спасибо hi
      армеец
  4. ALEA IACTA EST Сегодня, 09:07
    Без развитой оборонной промышленности никакая армия эффективно воевать не может.
    ALEA IACTA EST
  5. bistrov. Сегодня, 09:20
    Солдат учили в русской императорской армии хорошо. Решающую роль в этом играли унтер-офицеры,которые были весьма высококвалифицированными,кадровыми военными.Они командовали отделениями и взводами, были фельдфебелями( старшинами рот). Недаром практически все выдающиеся военачальники СССР довоенного периода и периода ВОВ вышли из унтер-офицеров. Очень хорошо процесс воспитания и обучения новобранцев в царской армии периода первой мировой войны описан в книге Н.Брыкина "На восточном фронте перемены" и основан ,во многом, на документальном материале.Например, главный персонаж этой книги фельдфебель Новожилов,хотя и вороват, и выставляется немного комедийно,но несомненно, является очень высокоподготовленным профессионалом.Весь Устав он знает практически наизусть ! Может без ошибок цитировать целые страницы! Интересующимся историей русской армии советую прочитать это произведение. Немного говорит о подготовке унтер-офицеров и маршал Жуков в своей книге "Воспоминания и размышления",который сам прошел эту школу, но о роли сержантов в Красной Армии умалчивает.
    Отказ в Красной Армии от института унтер-офицеров и переход к комплектованию сержантами срочной службы,по моему мнению, одна из главных ошибок военного строительства советской власти,приведшая к резкому понижению уровня подготовки как рядового, так и самого сержантского состава,что впоследствии привело к огромным ,неоправданным потерям в годы ВОВ. Даже после войны не был сделан должный вывод ,чем объясняется появление в армии такого явления ,как "дедовщина",которое поставило армию на грань деградации и самоуничтожения. Введение в 1972 году института прапорщиков облегчило комплектование только технических должностей,но коренного изменения с дисциплиной в Советской Армии так и не произошло.
    Только сегодня в российской армии начата работа по комплектованию сержантских должностей контрактниками, да и то ,по моему мнению,эта работа вызвана во многом научно-технической революцией , а не заботой высшего командования о наведении в войсках дисциплины и порядка и профессиональной подготовке рядового солдата. А "дедовщина" ,судя по всему,так и не искоренена.
    bistrov.
  6. Сан Саныч Сегодня, 09:31
    объективная статья, без очернительства, но и без приукрашивания
    Сан Саныч
  7. Nehist Сегодня, 10:25
    Статья интересная,ждём продолжения. Есть и ньюансы. Например про ЖД дороги... Как ни странно денег в казне было с избытком так что ссуду брать у англичан было не обязательно,тут скорее очередной распил был бы. А вот специалистов для постройки ЖД катастрофически не хватало. Про производственные мощности и говорить нет смысла так как для маштабного перевооружения задуманным армией и флотом их просто не было
    Nehist
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