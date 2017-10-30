100 лет русской славы. Российская императорская армия накануне Первой мировой войны



Корниш Н. Русская армия 1914-1918 гг.

Самсонов А. Русская императорская армия и стратегический план России накануне Первой мировой войны ИсточникиКорниш Н. Русская армия 1914-1918 гг.

Перед тем как приступить к рассмотрению боевых действий на Восточном фронте в период Первой мировой войны, необходимо вспомнить/выяснить/пояснить/рассказать (нужное подчеркнуть), что представляла Русская Императорская армия в данный период.Во многих источниках (как импортных, так и отечественных) много говорится о том, что перед Первой мировой Русская Императорская армия была самой многочисленной, но самой отсталой по вооружению в Европе.Мы категорически не согласны с такой трактовкой ситуации, и имеем сказать следующее:После поражения в Русско-японской войне стало ясно, что армии нужны реформы.В марте 1909 г. генерал Владимир Александрович Сухомлинов был назначен военным министром, и военная реформа получила приоритетный статус.Почему не раньше?С 1905 по 1907 годы в стране происходили события Первой Русской революции, и было, мягко говоря, не до реформ. Когда страсти улеглись, настало время подумать и об армии, чтобы не допустить поражений по типу Русско-японской войны, хотя мы ставим под некоторое сомнение проигрыш в военном плане. Здесь, скорее, было политическое поражение.Стоит также отметить, что в данный период произошло создание Главного Управления Генерального штаба, которые было отделено от Военного министерства.Первому передавались все функции и вопросы подготовки страны к войне. Второму оставлены административная часть и хозяйство.Генерал Владимир Александрович СухомлиновПараллельно с военной реформой нужно было проводить и ускоренное развитие промышленности.Ни для кого сегодня не является секретом, что значительную часть заказов на производство вооружений Россия в то время была вынуждена размещать за границей, так как своих мощностей не хватало.И дело тут не в каверзах пятой колонны, как думают некоторые, а в специфике исторического развития. Да, Россия перед Первой мировой кормила хлебом всю Европу, сельское хозяйство было флагманом экономики. Промышленность хоть и развивалась семимильными шагами, но сильно отставала от ведущих стран Европы.Из основных направлений деятельности нового министра можно отметить следующее:— создание автомобильных частей;— Императорский военно-воздушный флот (хотя здесь огромная заслуга одного из родственников Николая Второго, но об это в подробностях в соответствующей статье);— создание военной контрразведки;— введение пулемётных команд в пехотных полках и авиаотрядов в корпусах;— расформирование резервных и крепостных (гарнизоны крепостей) частей, за счет чего удалось усилить полевые армии, общее число корпусов выросло с 31 до 37.Необходимы изменения были проведены в офицерском корпусе, так как часть его не соответствовала занимаемым ими командным должностям.Сотни офицеров из-за своей некомпетентности был отправлены в отставку. Подобное явление, имеется ввиду некомпетентность, было присуще не только русской армии того периода, но и к примеру, английской армии. В Великобритании даже во время войны должность и звания получали по происхождению, а не по умениям и заслугам. У нас же с этим стали бороться до начала боевых действий.Царская армия представляла из себя достаточно большую организованную группу людей с гигантским по меркам того времени мобилизационным запасом.Сухопутные войска состояли из постоянной армии и ополчения.Постоянная армия в свою очередь делилась на регулярную армию и резерв, казачьи войска и инородческие части.В мирное время в армии насчитывалось почти 1,5 млн. человек, за 45 суток при объявлении всеобщей мобилизации она могла быть увеличена до 5 млн. человек (что и произошло в августе 1914 года).Военнообязанными были мужчины в возрасте от 21 года до 43 лет.В то время в пехоте служили 3 года, что позволяло постоянно иметь более 60% личного состава нижних чинов 2-го и 3-го года службы, то есть, достаточно подготовленных для ведения активных боевых действий солдат.По истечению срока на действительной службе в сухопутных войсках, человек 7 лет состоял в резерве 1-го разряда, 8 лет — 2-го разряда.В Российской империи в начале ХХ века проживало 170 млн. человек, поэтому призывали не всех граждан призывного возраста, а примерно половину. Остальных кто не служил, но был по всем критериям годен, записывали в ополчение. Сюда зачислялась большая часть мужчин в возрасте от 21 года до 43 лет.Ополчение делилось на две категории.Первая категория — те, кто в случае войны должен будет пополнить действующую армию.Вторая категория — мужчины, не годные к строевой службе по состоянию здоровья, их записывали в батальоны (или дружины) ополчения. В случае начала войны предполагалось сформировать 640 подобных дружин.Также в русскую армию принимали на добровольной основе, что давало некоторые привилегии. Хочешь служить и хорошее здоровье — милости просим.Стоит отметить, что представители не всех национальностей подпадали под воинский призыв. Это были мусульмане Кавказа и Средней Азии (они платили специальный налог), финны, малые народы Севера.Правда, горцы с Кавказа все же могли попасть на действенную службу, благодаря «инородческим войскам» (иррегулярные конные соединения, формировавшиеся на добровольной основе).Отдельным военным сословием являлось казачество, но об этом мы поговорим в отдельной статье.В мирное время территория Империи делилась на 12 военных округов, во главе с командующими войсками: Санкт-Петербургский, Виленский, Варшавский, Киевский, Одесский, Московский, Казанский, Кавказский, Туркестанский, Омский, Иркутский и Приамурский.До войны в императорской армии насчитывалось 208 пехотных полков. Полевая армия делилась на 37 армейских корпусов: Гвардейский, Гренадерский, I-XXV пехотные, I—III Кавказские, I и II Туркестанские, I—V Сибирские.В данные корпуса входили все пехотные дивизии со своей артиллерией. Штатный состав корпуса был следующим: две пехотные дивизии, дивизион легких гаубиц (две 6-орудийные батареи), саперный батальон.В каждом пехотном полку 4-х батальонного (16 ротного) состава по штату от 6 мая 1910 года была пулемётная команда с 8-ю станковыми пулемётами Максима. В военное время в полку должно было быть по штату 3776 человек. У наших прямых противников — немцев, было шесть пулемётов (7,92 мм пулемёт MG08), на полк 12 ротного состава.Основным вооружением пехотинцев была 7,62-мм винтовка системы Мосина обр. 1891 года. Винтовки выпускалась в драгунском, пехотном и казачьем вариантах. В 1910 году в связи с введением нового патрона, потребовалась модернизация. Так была введена новая изогнутая прицельная планка системы Коновалова, компенсировавшая изменение траектории пули.Внешний вид разных модификаций винтовки Мосина.Несмотря на то, что винтовка производилась на трёх оружейных заводах, заводы все равно не справлялись с необходимыми объёмами производства. Поэтому заказы были вынуждены размещать в США и Франции. Это существенно удорожало производство винтовок, но деваться было некуда.Как уже писалось выше, в состав пехотного полка была введена пулеметная команда. Это был существенный шаг по увеличению огневой мощи пехотных частей, так как до этого пулеметы закупало в основном морское ведомство, и они предназначались для размещения в крепостях. При орудийном лафете и весе в 250 кг, это было не удивительно. НО! Во время русской японской войны в русской армии смогли оценить эффективность данного вида оружия и суровую необходимость наличия его у пехоты.Пулемёт системы Максима на артиллерийском лафетеПулемёт прошел модернизацию, и в пехотном варианте стал весить прядка 60 кг. Что существенно увеличило его мобильные свойства.Начиная с 1914 года, в русскую армию активно внедряли бронеавтомобили.Первые полевые радиостанции, созданные Поповым и Троицким, появились в вооруженных силах ещё в 1900 году. К 1914 году радиостанции стали если не конкурентом проводной телефонной связи, то помощником.К 1914 году во всех корпусах были созданы «искровые роты», первые в мире части РЭБ, рожденные в русско-японскую войну и получившие дальнейшее признание и развитие.Развивалась военная наука, были изданы труды ряда военных теоретиков: Н. П. Михневич — «Стратегия», А. Г. Елчанинов — «Ведение современного боя», В. А. Черемисов — «Основы современного военного искусства», А. А. Незнамов — «Современная война».В 1912 году издан «Устав полевой службы», «Наставление для действий полевой артиллерии в бою», в 1914 году «Наставление для действий пехоты в бою», «Наставление по ведению стрельбы из винтовки, карабина и револьвера».Главным видом боевых действий считали наступление, но большое внимание уделялось и обороне. В атаке пехоты применялись интервалы до 5 шагов (более редкие боевые порядки, чем в других европейских армиях).Разрешалось переползание, движение перебежками, выдвижение отделениями и отдельными солдатами от позиции к позиции под прикрытием огня товарищей. От солдат требовали окапываться, не только в обороне, но и при наступательных действиях.Изучался встречный бой, действия в ночных условиях. Кавалеристов учили действовать не только в конном, но и в пешем строю.Хоть работы по реформированию армии шли полным ходом, и были существенные подвижки, не обошлось и без негативных моментов.Часть офицерского корпуса противилась изменениям, отрицательно сказывалась зависимость от поставок вооружения зарубежными фирмами, мало внимания было уделено подготовке резервов, только казаки регулярно проводили смотры и учения.Ополчение было обучено недостаточно или вовсе не имело подготовки. В последствии скажется пренебрежение развитием тяжелой артиллерии (но об этом в отдельной статье), и надежда на быструю войну (отсюда и недостаточный запас снарядов).Не была реализована в полной мере идея строительства большого числа железных дорог на западе империи, что во время войны ускорило бы мобилизацию, переброску и снабжение армии.Но тут мы тоже зависели от западных «друзей», не удивляйтесь кавычкам, ссуду на данное мероприятие хотели взять у Англии. Той самой страны, которые без малого 10 лет назад помогала противникам России.Войны всегда начинаются неожиданно, и можно сказать что Русская Императорская Армия была готова к войне, не на 100%, но готова. А вот почему она в ряде крупных сражений потерпела поражения — тема для отдельного разговора.В любом случае, даже несмотря на то, что реформы в русской армии не были доведены до конца, это была далеко не та армия, что сражалась под Мукденом и при Порт-Артуре. Неприятные уроки были усвоены, и РИА встала на путь эволюции.В следующей же статье мы подробней рассмотрим вооружение и амуницию пехотинца Русской Императорской армии обр. 1914 года.