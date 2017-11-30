11:48 30 ноября

Россия против НАТО. Предпосылки конфликта



Второй вариант конфликта между РФ и НАТО – безъядерный. По мнению автора, шансы на то, что страны, участвующие в нем, смогут воздержаться от применения ядерного оружия, исчезающе малы, куда выше вероятность начала глобальной ракетно-ядерной войны, но все же какая-то мизерная вероятность неядерного конфликта существует. Здесь роль авианосцев будет весьма сильно зависеть от того, с чего и при каких обстоятельствах начнется такой конфликт. А раз так, то давайте отложим авианосцы до следующей статьи, а пока разберемся, что может привести к полномасштабному неядерному конфликту НАТО против РФ и какие цели такая война может преследовать.

Возможна ли ситуация, при которой Российская Федерация станет агрессором? Исторически Россия никогда не стремилась завоевать Европу, русскому народу такое просто не нужно. Ничего подобного нашествиям Наполеона и Гитлера Российское государство никогда не устраивало Европе, да и зачем? Никакой русский царь, генеральный секретарь или президент никогда не рассматривал завоевание Европы как полезное для России деяние.


Однако отсутствие стремления завоевать Европу вовсе не означает отсутствия у России своих интересов в Европе. Эти интересы исторически заключались в том, чтобы:
1) Обеспечить России свободную торговлю с Европой, для чего были нужны устойчивые выходы к побережьям Балтийского и Черного морей, а на Черном море – еще и Проливы
2) «Вразумить» излишне ретивых соседей, рассматривающих имущество и население России как свою законную добычу (да вот хотя бы и крымские татары в определенный период нашей истории, турки, поляки)
3) Поддержать славянские социумы вне России (братья-славяне)

Кроме этого, Россия иной раз вступала в военные европейские конфликты, выполняя союзнические обязательства перед какой-либо, или несколькими европейскими странами.

Таким образом, можно констатировать: Россия никогда не была (и не станет) страной, которая желала бы завоевать Европу. Но при этом Россия исторически не очень-то склонна терпеть граничащие с ней и открыто враждебные ей народы. Таковые Россией завоевывались (Польша, Крым), после чего Россия пыталась их ассимилировать, не подавляя, при этом, национальной идентичности. Также Россия может вступить в конфликт за свои локальные интересы, если увидит, что интересам этим кто-то угрожает открытой силой.



В последние годы мы уже несколько раз видели, как вооруженные силы России участвуют в операциях за пределами родного Отечества, но термин «агрессия» здесь малоприменим. В случае операции по принуждению к миру Грузии, или войны 08.08.08, у РФ имелись безусловные формальные основания вмешательства в конфликт: вооруженные силы Саакашвили нанесли удар в том числе и по российским миротворцам, погибли русские военнослужащие. Ни с какой стороны не назвать агрессией и действия наших ВКС в Сирии – они там по приглашению официально действующего и полностью легитимного правительства.

Но вот с Крымом уже куда сложнее, потому что по международному законодательству вооруженные силы РФ все-таки вторглись на территорию сопредельного, вполне себе самостийного (и в чем-то даже непидлиглого) государства. Но вот в чем дело – кроме буквы закона, существует его дух, а в данном случае происходило следующее:
1) На Украине совершен инспирированный извне государственный переворот
2) Подавляющая часть крымского населения этот переворот не приветствовало и желало вернуться в состав России
3) Новая украинская власть ни при каких условиях не дала бы крымчанам реализовать право на самоопределение

Иными словами, чужое для крымчан руководство страны, которое они не выбирали, ограничивает их в абсолютно законных с точки зрения международного законодательства правах. И вот вооруженные силы РФ абсолютно незаконно вторгаются на территорию чужого государства и… обеспечивают абсолютно законные права проживающих там граждан. А затем Крым, проведя абсолютно законный референдум, абсолютно законно входит в состав Российской Федерации. В этом, кстати, заключен юридический казус, оказавшийся не по уму Ксении Собчак – вхождение Крыма в состав РФ полностью законно с точки зрения международного законодательства. Незаконным был только ввод войск, но с точки зрения все того же законодательства, оный ввод и референдум в Крыму – это совершенно не связанные между собой события.

Образцовый анализ этой ситуации содержится в статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Автор, профессор Райнхард Меркель из Гамбургского университета, преподаватель философии права, дал совершенно исчерпывающие пояснения по всем нюансам вхождения Крыма в состав РФ с точки зрения международного права:

«Аннексировала ли Россия Крым? Нет. Нарушил ли референдум в Крыму и последовавшее за ним отделение от Украины нормы международного права? Нет. Так они были законными? Нет: они нарушили украинскую конституцию – но это не вопрос международного права. Разве Россия не должна была отклонить присоединение из-за такого нарушения? Нет: действие украинской конституции на Россию не распространяется. То есть действия России не нарушали международное право? Нет, нарушали: факт присутствия российских военных за пределами арендованной ими территории был незаконным. Разве это не означает, что отделение Крыма от Украины, ставшее возможным только благодаря присутствию российских военных, недействительно, а его последующее присоединение к России является ничем иным, как скрытой аннексией? Нет, не означает.»

Безусловно, воссоединение Крыма с РФ совершенно законно. Тем не менее, это присоединение показало со всей определенностью – Российская Федерация может и будет отстаивать свои интересы вооруженной силой, даже в том случае, если это в какой-то мере противоречит международному праву.

Стесняться этого ни в каком случае не нужно. Современный мир плевать хотел на международное право – если бы законы могли плакать, то африканские пустыни стали бы озерами слез, когда европейская коалиция убивала государственность Ливии и семью Муаммара Каддафи. Можно только гордиться тем, что в то время, как нарушение международного законодательства другими странами приводят к войнам, массовым смертям, разгулу бандитизма и внутреннему хаосу, нарушение тех же самых законодательств Российской Федерацией влечет за собой почти бескровное восстановление законности и исторической справедливости, исполнение чаяний двух миллионов людей...

Однако подобные действия России по крайней мере теоретически могут стать причиной вооруженного конфликта, в которой РФ может быть сочтена агрессором по формальному признаку.

Вспомним прискорбный эпизод в Сирии, когда турецкий истребитель сбил наш Су-24. Турки утверждают, что наша «сушка» аж на целых 6 секунд вошла в турецкое воздушное пространство, что с самолетом пытались связаться, что Су-24 был атакован, когда находился в небе Турции. То, что самолет был сбит в небе Сирии, турки не опровергают. МО РФ говорит о том, что Су-24 не входил в воздушное пространство Турции и никаких вызовов наших пилотов на связь зафиксировано не было. В общем, были ли формально нарушены права турок или нет – вопрос спорный. Но совершенно ясно, что если такое нарушение и было, то оно являлось именно формальным, поскольку не содержало никаких угроз для Турции – вход в ее воздушное пространство был кратковременным, никакой угрозы русский самолет для турок не представлял, разведывательных функций не выполнял.



В тот раз российское руководство не сочло гибель Су-24 причиной для ответного применения силы – ограничились эмбарго, да и оно было довольно быстро отменено. Интересно, что многие соотечественники (и автор настоящей статьи в том числе) считали такой ответ несообразно малым и недостойным Российской Федерации. Но в то же время следует признать: если бы РФ предприняла силовую акцию возмездия, это могло бы стать началом полномасштабного конфликта между РФ и Турцией, а она, как известно, член НАТО.

К добру или к худу, но до ответного удара по Турции дело не дошло – руководство РФ не решилось на такие действия, но это не означает, что другой российский президент в будущем поступит так же. Иными словами, в будущем, в схожей ситуации Россия может пойти на эскалацию конфликта, а это, в свою очередь, может повлечь за собой масштабное военное противостояние (хотя, разумеется, может и не повлечь).

Вот собственно, и все причины, по которым РФ могла бы стать "зачинщиком" конфликта с НАТО, как их видит автор. Что до Европы, то тут все проще. Два страшных всеевропейских нашествия наша страна пережила в 1812 и в 1941-45 гг.: Наполеон и Гитлер.

Интересно, что между Гитлером и Наполеоном довольно много общего – нет, людьми они были совершенно разными, и руководствовались различными мотивами, но их действия оказались донельзя схожи. Каждый из них сделал свою страну сильнейшей европейской державой, а потом завоевал Европу. Но, будучи сильнейшими в Европе, они автоматически становились противниками Англии, вся европейская политика которой на протяжении столетий сводилась к тому, чтобы не дать усилиться никакой державе до способности консолидировать Европу, потому что в этом случае Англии приходил быстрый конец.

Так вот и Гитлер, и Наполеон были врагами англичан, оба они располагали мощнейшими армиями, способными легко сокрушить английские войска, но оба не имели флота, способного доставить эти армии в Англию. В результате и тот и другой вынуждены были перейти на непрямые способы ведения войны. Наполеон придумал континентальную блокаду, с тем чтобы воспрепятствовать европейской торговле с англичанами и удушить британцев экономически. Россия не хотела и не могла в то время перестать торговать с Англией, она не могла поддерживать континентальную блокаду Наполеона, и это привело к Отечественной войне 1812 года. Гитлер предположил, что уничтожение последней оставшейся на континенте могучей державы, каковой был СССР, поможет ему добиться мира с Великобританией, поскольку она в лице СССР утратит последнего возможного союзника в Европе.

Посему можно считать, что оба вторжения были предприняты как действия, обусловленные противостоянием с Великобританией, но нужно понимать: даже если бы никакой Англии не существовало, и Гитлер и Наполеон все равно вторглись бы в Россию, хотя это, вероятно, произошло бы позднее. Единственным сколько-то реалистичным способом если не избежать, то хотя бы оттянуть вторжение была вассализация России, т.е. признание нами самих себя государством второго сорта и отказ от самостоятельной роли в политике.

Обладая практически абсолютной властью в Европе, и Наполеон и Гитлер рано или поздно обратили бы свой взор на восток, не потерпев рядом с собой могучей и ведущей самостоятельную политику державы. Наполеон вполне мог обойтись без вторжения в 1812 г если бы Александр с рабской покорностью принял его условия и приложил все усилия для их выполнения. Правда, в этом случае, с огромной долей вероятности уже с самим Александром случился бы «апоплексический удар табакеркой по голове» который постиг его отца, Павла I. В дальнейшем к власти пришел бы новый царь, готовый игнорировать «континентальную блокаду» Наполеона, и война все равно состоялась бы. Но даже если бы и не пришел - вся логика царствования Наполеона вела к тому, что ему совершенно не нужны были сколько-то сильные в военном отношении соседи.

Что до Гитлера, то он окончательно решился на вторжение в СССР, когда переговоры со Сталиным показали ему, что СССР совершенно не приемлет роль младшего партнера, «без речей» довольствующегося тем, что разрешит ему гегемон. Можно предположить, что если бы Сталин принял столь унизительную для СССР роль, то, возможно, вторжение в СССР состоялось бы не в 1941-ом, а немного позднее.

Таким образом, мы приходим к тому, что необходимой предпосылкой для глобального вторжения Европы в РФ является некая сильнейшая в военном отношении держава, способная консолидировать Европу и поставить ее под централизованное руководство. С некоторыми оговорками мы такую силу имеем – это США и НАТО.

Безусловно, наполеоновская или гитлеровская Европа имеют принципиальные отличия от НАТО, уже хотя бы в том, что НАТО – это, в сущности, конгломерат не могущих договориться между собой стран. Это отнюдь не объединенная Европа, потому что каждый ее член пытается преследовать свои интересы и старается переложить чисто военный аспект на гегемона, сиречь – США.

Но при всем при этом сегодняшнее НАТО имеет как минимум две пугающе схожие с наполеоновской и гитлеровской Европой черты:
1) НАТО крайне болезненно реагирует на всякую политическую самостоятельность России. То есть НАТО абсолютно устроила бы РФ, плетущаяся в хвосте европейской политики и не имеющая собственного голоса ни в чем, но всякая наша попытка проявить самостоятельность (не говоря уже о защите собственных интересов) воспринимается в самом негативном ключе.
2) НАТО рассматривает войну как нормальное, естественное средство решения своих политических проблем (смотрим ту же Ливию)

Таким образом, мы вынуждены признать, что не то, чтобы угроза, но предпосылки для масштабного вторжения НАТО в РФ все-таки существуют. Но почему автор считает подобную возможность исчезающе малой? По одной простой причине: страна может стать агрессором только в том случае, если в результате войны она сможет достичь мира, который будет лучше довоенного.

Наполеон был недоволен тем, что Россия продолжает торговать с Англией и не исключено, что английские товары (уже под русскими марками) проникают в Европу. Если бы он принудил Россию присоединиться к блокаде, то смог бы одержать верх над своим основным врагом – Англией и тем закрепил бы свою окончательную гегемонию на континенте. Гитлер в случае победы над СССР также получал возможность уладить свои дела с Англией и устранял всякую континентальную угрозу для Германии, а кроме того получал свой «лебенсраум». Таким образом оба они рассчитывали путем войны с Россией добиться для своих империй лучшего положения, чем довоенное.

В неядерном конфликте НАТО может рассчитывать на успех. Военный потенциал НАТО сегодня значительно превосходит таковой у РФ. Поэтому, если США и НАТО, соответствующим образом подготовившись и сосредоточив силы, предпримут "неядерное" вторжение, остановить его обычными вооружениями будет едва ли возможно. Но сегодня Россия – ядерная сверхдержава. И хотя, как мы писали в предыдущей статье, ее ядерного арсенала совершенно недостаточно, чтобы стереть с лица земли Европу и США, или хотя бы одни только США, но РФ вполне способна причинить и тем и другим неприемлемый ущерб.



Неприемлемый ущерб – это вовсе не "весь мир в труху" и не "мы убьем всех американцев восемь раз". Это такой ущерб, который полностью исключает для агрессора достижения мира, лучшего чем довоенный.

Если армии США и НАТО вторгнутся в РФ, то РФ вполне может применить ядерное оружие первой. НАТО ответит, что им еще останется и Армагеддон все же состоится: вполне вероятно, что в этом случае США и НАТО одержат верх. Но сами они при этом понесут настолько тяжелые потери, что понадобятся десятки (а может и сотни) лет тяжелейшей работы, чтобы не то, что вернуть, а хотя бы приблизиться к довоенному уровню. Иными словами, если масштабное вторжение в РФ автоматически повлечет за собой Армагеддон, а он, в свою очередь, не принесет США и НАТО ничего, кроме "крови, пота и боли", зачем все это начинать?

Собственно говоря, именно поэтому глобальный ракетно-ядерный Армагеддон, по мнению автора, более вероятен, чем масштабный неядерный конфликт. Дело в том, что обмен ядерными ударами чрезвычайно скоротечен и почти не оставляет времени на совместные консультации и принятие решений. Уже бывали случаи, когда системы раннего обнаружения ошибочно сообщали о начале ракетно-ядерного нападения, к счастью, до сих пор удавалось разобраться с этим до того, как последует полномасштабный ответ. Но никакая система не гарантирует 100% отсутствия сбоев. И потому всегда имеется отличная от ноля вероятность того, что одна из сторон, будучи абсолютно (хотя и ошибочно) уверенной в том, что она подверглась неспровоцированному ядерному нападению, и имея время на принятие решения в лучшем случае в пределах 15-20 минут, даст не менее полномасштабный ядерный ответ. Другая сторона, уже безо всякой ошибки и столь же масштабно ответит и… вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Поэтому первая (и, пожалуй, единственная реальная) причина ядерного Армагеддона – это ошибка.

Но, быть может, если существует (а она существует!) вероятность гибели сотен миллионов в результате банальной ошибки – может быть, имеет смысл отказаться от ядерного оружия вообще? Ни в каком случае. Потому что в силу сложившейся политической ситуации (самостоятельная Россия и консолидированная Европа) и при отсутствии «великого миротворца», каковым является ядерный арсенал, третья мировая война, фактически, неизбежна. Стоит вспомнить, что зачинщики и первой, и второй мировых войн не предполагали той апокалиптической бойни, которая последовала за их началом. Никто не рассчитывал на то, что первая мировая затянется на годы, а творец второй мировой – Гитлер – уповал на блицкриг. Но итог – годы сражений, десятки миллионов жертв.

Так будет и в третьей (пусть даже и безъядерной) мировой, если мы ее допустим. При этом мощь и возможности современного неядерного оружия таковы, что все, чем сражались армии первой и второй мировых войн, на его фоне – просто детские игрушки. Соответственно, нет никакого смысла отказываться от ядерного оружия из-за крайне маловероятного Апокалипсиса, почти гарантированно заплатив за это десятками миллионов жизней, потерянных в очередной мировой войне.

США и НАТО могут рискнуть и все-таки осуществить вторжение в РФ только при одном условии – если их руководство будет абсолютно уверено в том, что Россия не применит свой ядерный арсенал. А откуда может возникнуть такая уверенность? Ей неоткуда взяться.

«Обезоруживающий удар»? Не смешно, подлетное время крылатых ракет до ракетных шахт Сибири более чем достаточно для принятия решения о ядерном возмездии. Применение гиперзвукового неядерного оружия? Полноте, если вдруг системы обнаружения зафиксируют масштабный пуск ракет в направлении нашей страны, никто не будет разбираться, ядерные на них боеголовки, или нет, и ядерное оружие немедленно будет применено. ПРО? На сегодняшний день все, на что могут рассчитывать творцы подобных систем – отражение удара несколькими баллистическими ракетами, да и то… далеко не со стопроцентной вероятностью. Иными словами, никаких технических средств, способных защитить или не допустить сколько-то масштабного ядерного удара, сегодня не существует. И не будет существовать в обозримом будущем.

А какое еще оружие есть у наших врагов? Доллар? Это, безусловно, серьезно. Многие комментаторы на ВО утверждают, что наша властная верхушка предпочтет сдать собственную страну, сохранив свои жизни и накопления в оффшорных компаниях. Но вот в чем дело… даже если бы это и было так, то все равно ничего подобного не случилось бы. Как ни странно, причиной тому - крайне недальновидная политика США и НАТО.

Можно в чем угодно упрекать руководство Российской Федерации (обосновано или нет – другой вопрос), но уж в инстинкте самосохранения ему никто и никогда не отказывал. А что должен подсказывать этот самый инстинкт? Как заканчивали свой жизненный путь руководители государств, подвергнувшихся вторжению армий Запада? Они прожили остаток дней, наслаждаясь жизнью на виллах у моря, тратя заработанные «честным трудом» миллиарды? Отнюдь.

Что случилось со Слободаном Милошевичем? Умер от инфаркта миокарда в тюремной камере. Что случилось с Саддамом Хусейном? Повешен. Что случилось с Муаммаром Каддафи? Убит разъяренной толпой после многих часов насилия. Кто из руководства Российской Федерации захочет последовать их примеру? Вопрос риторический…

Тут можно возразить, что, в конце концов, того же Каддафи убивали отнюдь не солдаты НАТО, а свои же соотечественники, и это, безусловно, так. Но неужели кто-то думает, что толпа наших оппозиционеров, дай ей власть, проявит больше милосердия?

Кто бы ни занял в дальнейшем пост Президента Российской Федерации, какими бы личными качествами этот человек не обладал, он будет твердо убежден, что проигрыш России в войне означает его личную физическую, и, быть может, весьма мучительную смерть, да еще и, весьма вероятно, гибель родных и близких. Не нужно и говорить, что от человека, поставленного в такие условия, можно ожидать многого, но вот капитуляции – никогда.

Соответственно, массированное вторжение США и НАТО в РФ с применением неядерного оружия крайне маловероятно. Но если все вышеизложенное верно, то возможна ли вообще ситуация, при которой державы – обладатели мощнейших ядерных потенциалов планеты вступят в конфликт, не применяя ядерное оружие?

Теоретически, такой вариант возможен. Но лишь в том маловероятном случае, если РФ и НАТО столкнутся в некоем локальном конфликте, не разрешаемом на дипломатическом уровне, при том что цели такого конфликта не оправдывают применения ядерного оружия ни для одной из сторон.

Дело в том, что ни РФ, ни США с НАТО совершенно не горят желанием выпустить ядерного шайтана на волю. Даже терпя поражения в Корее и Вьетнаме, американцы не применили атомные бомбы. Великобритания, после захвата Фолклендских островов Аргентиной, вполне могла отправить «Резолюшн» или «Ревендж» в Атлантику, шандарахнуть по территории Аргентины «Поларисом» с ядерной боеголовкой (подальше от США, чтобы не иметь проблем с гегемоном) и отбить эль президенте телеграмму следующего содержания: «Если аргентинские вояки в недельный срок не покинут Фолклендские острова, то Буэнос-Айрес и еще пара-тройка городов на усмотрение Королевы будут стерты с лица земли». Но вместо этого Корона затеяла весьма рискованную и затратную военную экспедицию, призванную отбить Фолкленды неядерным оружием. При том что, положа руку на сердце, Королевский военно-морской флот формально не имел превосходства в зоне конфликта, да и технически не был готов к подобным подвигам (отсутствие тральщиков, вменяемой палубной авиации и т.д.).

Поэтому наиболее вероятный (при всей своей невероятности) вариант конфликта НАТО и РФ – это внезапно вспыхнувший военный конфликт за пределами РФ, которого никто не ожидал. Сценарий? Да хотя бы тот же Су-24, сбитый турками. РФ проводит некую военную операцию на территории Сирии, турки сбивают наш самолет, якобы вторгшийся в пределы их воздушного пространства, в ответ на это РФ объявляет об операции по принуждению турок к миру и сжигает крылатыми ракетами военную базу, откуда вылетели перехватчики. Турция не согласна… И вот представим себе, что после всего этого уже НАТО объявляет о начале операции по принуждению России к миру. Операцию, строго ограниченную рамками конкретных стран – в нашем случае – Турции и Сирии.

Пространство для такого сценария готово - кое-кто прикладывает нешуточные усилия для повышения градуса русофобии в граничащих с Российской Федерации странах. Вот вспомнить ту же Украину... А это чревато военными конфликтами - конечно, пока все ограничивается антироссийской риторикой, ничего случиться не может, но кто-то может перейти от слов к делу, как это случилось с одним грузинским президентом...

И все же приведенный выше сценарий противостояния РФ и НАТО почти невероятен: просто потому, что подобная эскалация конфликта запросто может переродиться в ядерный Армагеддон, а этого никому не хочется. Но если каким-то образом политикам удастся договориться о локализации боевых действий и неприменении ядерного оружия, то… все же, куда более вероятный в таких условиях вариант – внезапно начавшийся неядерный конфликт между РФ и НАТО на поздних своих этапах все же перерастет в ядерный.

И еще одно условие - период напряженности, предшествующий конфликту. Возможна ситуация, при которой никакого «подготовительного периода» не случится, потому что начало конфликта может оказаться совершенно неожиданным, внезапным для всех вовлеченных в него сторон. Эрдоган, давая добро на уничтожение русского самолета, явно не рассчитывал на полномасштабную войну с Россией. Он просто хотел продемонстрировать собственную значимость и надеялся, что это ему сойдет с рук. Россия, сосредоточившись на делах Сирии, не ожидала вмешательства Турции. Но (здесь мы уже говорим о возможном сценарии) нанеся ракетный удар, РФ даст адекватный, со своей точки зрения, военный ответ и будет ожидать, что Турция не пойдет на дальнейшую эскалацию. А если она пойдет, то для НАТО все придуманные нами события станут совершенно неожиданным и пренеприятным сюрпризом, но действовать-то надо…

Но может произойти и по-другому – политическое напряжение между РФ и НАТО в силу каких-либо причин достигло наивысшей точки, обе стороны решили подтвердить серьезность своих намерений «бряцаньем железа» у границ, США осуществили массовую переброску своих вооруженных сил в Европу, РФ и НАТО «в силах тяжких» смотрят друг на друга в прицелы через границу… и вдруг что-то провоцирует начало конфликта.

В следующей нашей статье мы рассмотрим применение авианосцев США во внезапно разгоревшемся полномасштабном неядерном европейском конфликте, и в столь же масштабном, но таком, которому предшествовал многомесячный период обострения отношений. Но если уважаемые читатели видят еще какие-то варианты, то автор просит высказываться в комментариях - Ваши предложения будут учтены.

Продолжение следует...
Автор: Андрей из Челябинска


Статьи из этой серии:

РФ против НАТО. Роль авианосцев в ядерном конфликте
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:36
    потому что по международному законодательству вооруженные силы РФ все-таки вторглись на территорию сопредельного, вполне себе самостийного (и в чем-то даже непидлиглого) государства


    Тут не согласен с Андреем...наши вооруженные силы находились в Крыму на законном основании на тот момент...имелся договор с УКРАИНОЙ о военных базах в Севастополе...так что тут все нормально...
    что касается зеленных человечков...они сработали в высшей степени отлично не допустив сжигания в своих домах и расстрелов русского населения украинскими нацистами...так что все правильно.

    Что касается военного конфликта с НАТО и США в частности...то смотря на современную обстановку в предверии Олимпиады и выборов президента в РОССИИ ставка англосаксов будет сделана на информационную войну и пятую колонну в РОССИИ.
    Тот же ЛЕХА
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:57
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Тут не согласен с Андреем...наши вооруженные силы находились в Крыму на законном основании на тот момент...имелся договор с УКРАИНОЙ о военных базах в Севастополе...так что тут все нормально...

      Нет, не нормально, потому что они вышли за территории арендованной территории:)))
      Андрей из Челябинска
  2. parma Сегодня, 07:02
    Мне очень "нравится" начало статьи...Автор очень классно оперирует к миролюбивости русского народа, мол присоединение крымского ханства или еще кого из соседей не есть агрессия, ибо не мы их, а они нас, это оборонительные нападения...Поход Суворова в 1799 тоже как-бы не считается, мы же там в составе союза были! Вечные войны с турками не в счет, мы славянам помогали, да и вообще соседи, набить морду соседу это нормально. Видимо исключительно оборонительно наши цари смогли отхапать себе самый большой кусок суши... Видимо всякие там чукчи и прочие малые народы подло вторгались на русскую землю, а потом, после нашей исключительно оборонительной победы (в частности поход Ермака) сами добровольно к России присоединялись...С Крымом вообще классно сказано-это какбэ агрессия, но они плохие хохлы, а мы хорошие (хотя тут с автором частично согласен-хоть и факт агрессии на лицо, но выполнено грамотно). Если верить статье-войны не будет не потому что Россия в меньшинстве, нет, не потому что без ЯО у РФ в конфликте с НАТО практически нет шансов(и по другую сторону это понимают), а потому что мы очень добрые... Ну и в целом статья-словоблудие....
    parma
    1. andrewkor Сегодня, 08:39
      Полностью с Вами согласен,чего только стоит рескрипт Александра 3-го предворяющий завоевание Туркестана:"...Во имя расширения пределов Империи!"Но законы общественного развития таковы ,что Империи должны расширяться,кто не успел хапнуть кусок побольше тот опаздал(Италия,Германия,Австро-Венгрия,Япония) и начинается борьба за передел Мира,которая продолжается до сих пор.Не помню уж кто из британских деятелей,ещё в 19 веке, высказался:" Это не справедливо, что Россия одна владеет Сибирью!"Вот Вам постоянный вектор отношений Запада и России!
      andrewkor
    2. К0щей Сегодня, 08:44
      Цитата: parma
      Мне очень "нравится" начало статьи...Автор очень классно оперирует к миролюбивости русского народа, мол присоединение крымского ханства или еще кого из соседей не есть агрессия, ибо не мы их, а они нас, это оборонительные нападения...

      ммм... про ханство: терпеть столетия, повторю столетия нашествий из Крыма, а потом завоевать его, чтобы больше не было тысяч убитых и обращенных в рабство, и при этом не извести под корень всех местных жителей, как продвинутые европейцы в колониях - очень даже миролюбивая политика.
      про Казань - аналогичная ситуация, из Казани на Русь регулярно осуществлялись набеги. причем ее завоевывал ее вроде еще Иван 3. да только не присоединил, а набеги потом продолжились.
      про турок: а какие земли мы у них-то отобрали?
      Цитата: parma
      Поход Суворова в 1799 тоже как-бы не считается, мы же там в составе союза были!
      а то, что его, именно его, специально требовали отправить австрийцы - считается? и что он там завоевывал? какие земли планировал присоединить?
      наша "агрессия" шла на восток, и хотя местные в правах были ниже "русских", но по большей части не слишком возмущались, т.к. жизнь после завоевания, как-то стала получше, чем до. а уж ее качество при советской власти и вовсе сравнивать не стоит, т.к. все равны были.
      ЗЫ да, безусловно Россия - это не пушистый белый зайчик (хотя на фоне Европы - просто ангелы), но касательно Европы у нас никогда не было поползновений дальше, чем наказать врага (та же Польша - чуть ли не самый злобный противник на протяжении всей истории ее независимости) и выйти к морю (собственно выход к балтийскому морю - чуть ли не единственная "завоевательная" история в Европе).
      К0щей
    3. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:00
      Цитата: parma
      Поход Суворова в 1799 тоже как-бы не считается

      В статье есть такие слова
      Кроме этого, Россия иной раз вступала в военные европейские конфликты, выполняя союзнические обязательства перед какой-либо, или несколькими европейскими странами.

      Что Вас не устраивает? Или по Вашему Суворов предпринял всеевропейское завоевание?:)))
      Цитата: parma
      Вечные войны с турками не в счет, мы славянам помогали, да и вообще соседи, набить морду соседу это нормально

      Это не аннексия Европы, а турки - это исторически враждебный нам народ.
      Цитата: parma
      Видимо всякие там чукчи и прочие малые народы подло вторгались на русскую землю,

      Не знал, что чукчи живут в Европе wassat
      Андрей из Челябинска
    4. bistrov. Сегодня, 09:07
      Цитата: parma
      Видимо всякие там чукчи и прочие малые народы подло вторгались на русскую землю,

      Вы сами-то словоблудием не занимайтесь.А то можно договориться до того,что каждое отдельное сельцо-"субъект международного права".Чукчи и прочие малые народы находились в то время на уровне родоплеменных отношений и жили в ярангах и чумах,не знали ни письменности ,ели сырое мясо,по слухам и человечинкой не брезговали,Россия принесла им более высокую культуру, а не уничтожила ,или загнала в резервации, как американские колонизаторы,в результате сейчас представители этих народов занимают высшие государственные посты.Говорить о том,что Россия захватила их земли -это высшая степень демагогии и извращение действительности.
      Тоже самое и с "кусками территории" в Азии,где царили феодальные отношения, а тут сразу они шагнули в социализм,правда некоторые представители этих народов не оценили этого и предпочли отделиться,в результате в некоторых среднеазиатских республиках вернулись феодальные порядки.
      bistrov.
      1. parma Сегодня, 09:25
        Вы не поняли видимо моего посыла...В мировой политике добрые, милые, белые и пушистые не живут! В статье сказано что Россия НИКОГДА НЕ БЫЛА АГРЕССОРОМ! Да, Сибирь не Европа, но ее ПОКОРЕНИЯ не было? Не было походов Ермака? Можно начать сравнивать разные методы разных стран, если мы не делали так же, не значит что мы не завоевывали соседей в принципе! И не надо тут про несение культуры, цивилизации и прочее, для каждого свое видения как жить лучше, или уж тогда не осуждайте действия США на БВ и в Сирии, что за двойные стандарты? У агрессии не всегда цель именно завоевать-походы русских князей на Царьград носили исключительно грабительских характер (от чего это не перестает быть агрессией). Участие России в войнах против Франции на протяжении почти 30 лет было чередой взаимных агрессий! Какие территории мы отбили у Турции? хм, Кавказ, не?
        ЗЫ: Я вовсе не утверждаю что Россия агрессор, что раньше что сейчас. Все зависит от ситуации, и быть агрессором это вовсе не плохо..
        parma
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:39
          Цитата: parma
          В статье сказано что Россия НИКОГДА НЕ БЫЛА АГРЕССОРОМ!

          Извините, что за бред?:) Процитируйте соответствующее место в статье
          Цитата: parma
          Да, Сибирь не Европа, но ее ПОКОРЕНИЯ не было? Не было походов Ермака?

          Казанского ханства тоже не было? И набегов на Россию?
          Цитата: parma
          У агрессии не всегда цель именно завоевать-походы русских князей на Царьград носили исключительно грабительских характер (от чего это не перестает быть агрессией).

          Вы не понимаете. В статье речь идет о том, что Россия никогда не стремилась завоевать Европу. Из этого не следует, что Россия никогда не была агрессором:)
          Андрей из Челябинска
    5. bistrov. Сегодня, 09:29
      Цитата: parma
      . Видимо всякие там чукчи и прочие малые народы подло вторгались на русскую землю

      Следуя вашей логике,нужно сейчас предложить американскому населению освободить Североамериканский континент и вернутся назад на английские острова. Ну, попробуйте предложить это США.
      Во первых, в те времена никакого "международного права" не существовало, было одно "международное право"- ПРАВО СИЛЬНОГО , да и сейчас этим "международным правом" вертят,как хотят,особенно страдают этим главный "демократизатор" и подвластные ему государства Европы.
      bistrov.
  3. Soho Сегодня, 07:44
    на самом деле поводов для ядерной войны может быть куда больше, чем думает автор. Вспомним, что балансирование на грани ядерного апокалипсиса в Карибском кризисе возникло не из-за вторжения США в СССР или наоборот. Атомный пожар мог вспыхнуть только из-за того, что американцы увидели угрозу в размещении советских ракет в непосредственной близости от своей территории. И именно Макнамара убеждал Кеннеди о "допустимом ущербе" в случае ядерного конфликта с русскими. И тех пор горячих голов в Пентагоне не поубавилось.
    Soho
    1. bistrov. Сегодня, 09:13
      Цитата: Soho
      не из-за вторжения США в СССР или наоборот.

      Будьте уже точны. Размещение советских ракет на Кубе произошло в ответ на размещение средств ВВС США в Турции , средств борьбы тогда против них в СССР не было.
      bistrov.
  4. andrewkor Сегодня, 08:27
    Наш несчастный Су-24 сбили не по приказу Эрдагана,а по приказу командующего ВВС Турции,как оказалось главой заговора против Эрдогана.Буквально тот час вспыхнул путч военных и Путин ,буквально в последнюю минуту,спас Эрдогана от смерти,предупредив о заговоре.
    andrewkor
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:22
      Цитата: andrewkor
      Буквально тот час вспыхнул путч военных

      Угу. Ничего, что Су-25 сбили 24 ноября 2015, а военный переворот был в июле 2016 го? Для Вас только час прошел?:)))))))))
      Андрей из Челябинска
  5. Евродав Сегодня, 09:10
    А откуда у уважаемого Андрея такая уверенность то? И то что вы с кем то "писали в предыдущей статье" - это то же только ваше мнение? Но рассуждаете то вы с полной уверенностью:
    "И хотя, как мы писали в предыдущей статье, ее ядерного арсенала совершенно недостаточно, чтобы стереть с лица земли Европу и США, или хотя бы одни только США..."
    Сколько бы чего не демонстрировалось и не выкладывалось в свободный доступ, о всех возможностях РФ в перспективе нанесения ядерного удара просто не может знать Андрей из Челябинска. Это моё мнение, не навязываемое никому...
    Евродав
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:18
      Цитата: Евродав
      А откуда у уважаемого Андрея такая уверенность то?

      Описано в предыдущей статье:)
      Цитата: Евродав
      Сколько бы чего не демонстрировалось и не выкладывалось в свободный доступ, о всех возможностях РФ в перспективе нанесения ядерного удара просто не может знать Андрей из Челябинска.

      задумайтесь хотя бы вот над чем - если Вы считаете, что 1600 боеголовок могут уничтожить и европу и США, зачем СССР произвел их 46 000? Из любви к искусству?:)
      Андрей из Челябинска
      1. bistrov. Сегодня, 09:50
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: Евродав
        А откуда у уважаемого Андрея такая уверенность то?

        Описано в предыдущей статье:)
        Цитата: Евродав
        Сколько бы чего не демонстрировалось и не выкладывалось в свободный доступ, о всех возможностях РФ в перспективе нанесения ядерного удара просто не может знать Андрей из Челябинска.

        задумайтесь хотя бы вот над чем - если Вы считаете, что 1600 боеголовок могут уничтожить и европу и США, зачем СССР произвел их 46 000? Из любви к искусству?:)

        Всё совершенствуется и развивается. Ранее доказывалось , что всего 50 американских ракет Титан- 1 и Титан-2 с боеголовками мегатонного класса(до 9 мегатонн) могли полностью разрушить инфраструктуру СССР .
        bistrov.
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:22
          Цитата: bistrov.
          Ранее доказывалось , что всего 50 американских ракет Титан- 1 и Титан-2 с боеголовками мегатонного класса(до 9 мегатонн) могли полностью разрушить инфраструктуру СССР .

          А кто доказывал, если не секрет? Не помню конкретно этого случая, а было бы интересно узнать
          Андрей из Челябинска
  6. Fedor1 Сегодня, 10:02
    Суровая статья,но есть и такой вариант который Вы не рассмотрели:НАТО нападает на нас неядерными силами мы отвечаем(в лучшем случае)ядерным ударом по США,а они продолжают захватывать Россию обычным вооружением(т.к. его у них предостаточно и по численности армии превосходство)и конечно захватывают, они жертвуют некоторыми городами миллионниками и даже некоторыми европейскими странами уничтоженными нашими ракетами,но России больше нет т.е. она захвачена(цель достигнута),население в короткое время сокращают до 15 млн.(т.к. такое колличество легче контролировать и оно уже не сможет восстать и оказать какое либо сопротивление) рабочей силы для добычи полезных ископаемых т.е. в рабов.Сами переселяются на не зараженную территорию при том у них остается неиспользованное ядерное оружие для шантажа других стран.А мы оставшиеся по их милости обеспечиваем как рабы благодатную жизнь победителей.Ещё почему такой сценарий вероятен, время сейчас работает не на нас с каждым днем наше положение ухудшается военные бюджеты несравнимы, противоракет у них становится всё больше,у западных границ концентрируется тяжелая военная техника, а у нас в стране возрастает диверсионно-разведывательная деятельность это хорошо видно по ситуации в стране.Они на наши же деньги вооружаются и готовятся к войне с нами,т.к. в оффшорах у них триллионы $ наших денег,которые вернуться к нам только в качестве боевых зарядов ракет.Дополняйте или опровергайте;-)
    Fedor1
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:21
      Цитата: Fedor1
      но есть и такой вариант который Вы не рассмотрели:НАТО нападает на нас неядерными силами мы отвечаем(в лучшем случае)ядерным ударом по США,а они продолжают захватывать Россию обычным вооружением(

      Ну почему же - не рассмотрел? Дело в том, что в предыдущей статье я говорил о том, что даже ядренапокалипсис не приведет к концу и довоевывать будем все равно обычными вооружениями и ТЯО. А здеь я пишу что неядрный конфликт скорее всего перерастет в ядерный, но это, конечно, не значит, что на применении СЯС все закончится
      Андрей из Челябинска
  7. Житель Урала Сегодня, 10:33
    Спасибо. Андрей. Продолжайте писать статьи. Ваш взгляд всегда интересен и необычен - и заставляет задуматься о тех фактах, которые не всегда видны на поверхности. Споры неизбежны, но: "в спорах рождается истина, будь она неладна (цит. из к\ф "Сталкер")".
    Замучили уже простые ура -патриотические статейки-лозунги, которые меняются согласно конъюнктуре и спросу.
    У вас всегда размышление, основанное на фактах и очень необычный анализ. Ждем нового!
    Житель Урала
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:47
      Спасибо большое! drinks
      Андрей из Челябинска
  8. Шалтай Сегодня, 11:36
    Цитата: andrewkor
    ,чего только стоит рескрипт Александра 3-го предворяющий завоевание Туркестана:"...Во имя расширения пределов Империи!"

    Скажите , мил человек , какие завоевания в Туркестане предворил Александр 3-й ? Успешные и совершенно оправданные операции против Кокандского и Хивинского ханств проведены при правлении Александра 2-го , с молчаливого согласия Персии . При этом русские войска за редким исключением , вели себя крайне деликатно по отношению к местному населению и побежденным ханам , некоторые из которых находили потом политическое убежище в России от восставших . Ряд народностей переходили добровольно в состав России , так им было выгодно и удобно . Что-то китайцы ушами прохлопали , не до того им было ,слишком накуренные были в 19-м веке .
    Шалтай
Картина дня