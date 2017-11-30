Россия против НАТО. Предпосылки конфликта

Второй вариант конфликта между РФ и НАТО – безъядерный. По мнению автора, шансы на то, что страны, участвующие в нем, смогут воздержаться от применения ядерного оружия, исчезающе малы, куда выше вероятность начала глобальной ракетно-ядерной войны, но все же какая-то мизерная вероятность неядерного конфликта существует. Здесь роль авианосцев будет весьма сильно зависеть от того, с чего и при каких обстоятельствах начнется такой конфликт. А раз так, то давайте отложим авианосцы до следующей статьи, а пока разберемся, что может привести к полномасштабному неядерному конфликту НАТО против РФ и какие цели такая война может преследовать.Возможна ли ситуация, при которой Российская Федерация станет агрессором? Исторически Россия никогда не стремилась завоевать Европу, русскому народу такое просто не нужно. Ничего подобного нашествиям Наполеона и Гитлера Российское государство никогда не устраивало Европе, да и зачем? Никакой русский царь, генеральный секретарь или президент никогда не рассматривал завоевание Европы как полезное для России деяние.Однако отсутствие стремления завоевать Европу вовсе не означает отсутствия у России своих интересов в Европе. Эти интересы исторически заключались в том, чтобы:1) Обеспечить России свободную торговлю с Европой, для чего были нужны устойчивые выходы к побережьям Балтийского и Черного морей, а на Черном море – еще и Проливы2) «Вразумить» излишне ретивых соседей, рассматривающих имущество и население России как свою законную добычу (да вот хотя бы и крымские татары в определенный период нашей истории, турки, поляки)3) Поддержать славянские социумы вне России (братья-славяне)Кроме этого, Россия иной раз вступала в военные европейские конфликты, выполняя союзнические обязательства перед какой-либо, или несколькими европейскими странами.Таким образом, можно констатировать: Россия никогда не была (и не станет) страной, которая желала бы завоевать Европу. Но при этом Россия исторически не очень-то склонна терпеть граничащие с ней и открыто враждебные ей народы. Таковые Россией завоевывались (Польша, Крым), после чего Россия пыталась их ассимилировать, не подавляя, при этом, национальной идентичности. Также Россия может вступить в конфликт за свои локальные интересы, если увидит, что интересам этим кто-то угрожает открытой силой.В последние годы мы уже несколько раз видели, как вооруженные силы России участвуют в операциях за пределами родного Отечества, но термин «агрессия» здесь малоприменим. В случае операции по принуждению к миру Грузии, или войны 08.08.08, у РФ имелись безусловные формальные основания вмешательства в конфликт: вооруженные силы Саакашвили нанесли удар в том числе и по российским миротворцам, погибли русские военнослужащие. Ни с какой стороны не назвать агрессией и действия наших ВКС в Сирии – они там по приглашению официально действующего и полностью легитимного правительства.Но вот с Крымом уже куда сложнее, потому что по международному законодательству вооруженные силы РФ все-таки вторглись на территорию сопредельного, вполне себе самостийного (и в чем-то даже непидлиглого) государства. Но вот в чем дело – кроме буквы закона, существует его дух, а в данном случае происходило следующее:1) На Украине совершен инспирированный извне государственный переворот2) Подавляющая часть крымского населения этот переворот не приветствовало и желало вернуться в состав России3) Новая украинская власть ни при каких условиях не дала бы крымчанам реализовать право на самоопределениеИными словами, чужое для крымчан руководство страны, которое они не выбирали, ограничивает их в абсолютно законных с точки зрения международного законодательства правах. И вот вооруженные силы РФ абсолютно незаконно вторгаются на территорию чужого государства и… обеспечивают абсолютно законные права проживающих там граждан. А затем Крым, проведя абсолютно законный референдум, абсолютно законно входит в состав Российской Федерации. В этом, кстати, заключен юридический казус, оказавшийся не по уму Ксении Собчак – вхождение Крыма в состав РФ полностью законно с точки зрения международного законодательства. Незаконным был только ввод войск, но с точки зрения все того же законодательства, оный ввод и референдум в Крыму – это совершенно не связанные между собой события.Образцовый анализ этой ситуации содержится в статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Автор, профессор Райнхард Меркель из Гамбургского университета, преподаватель философии права, дал совершенно исчерпывающие пояснения по всем нюансам вхождения Крыма в состав РФ с точки зрения международного права:«Аннексировала ли Россия Крым? Нет. Нарушил ли референдум в Крыму и последовавшее за ним отделение от Украины нормы международного права? Нет. Так они были законными? Нет: они нарушили украинскую конституцию – но это не вопрос международного права. Разве Россия не должна была отклонить присоединение из-за такого нарушения? Нет: действие украинской конституции на Россию не распространяется. То есть действия России не нарушали международное право? Нет, нарушали: факт присутствия российских военных за пределами арендованной ими территории был незаконным. Разве это не означает, что отделение Крыма от Украины, ставшее возможным только благодаря присутствию российских военных, недействительно, а его последующее присоединение к России является ничем иным, как скрытой аннексией? Нет, не означает.»Безусловно, воссоединение Крыма с РФ совершенно законно. Тем не менее, это присоединение показало со всей определенностью – Российская Федерация может и будет отстаивать свои интересы вооруженной силой, даже в том случае, если это в какой-то мере противоречит международному праву.Стесняться этого ни в каком случае не нужно. Современный мир плевать хотел на международное право – если бы законы могли плакать, то африканские пустыни стали бы озерами слез, когда европейская коалиция убивала государственность Ливии и семью Муаммара Каддафи. Можно только гордиться тем, что в то время, как нарушение международного законодательства другими странами приводят к войнам, массовым смертям, разгулу бандитизма и внутреннему хаосу, нарушение тех же самых законодательств Российской Федерацией влечет за собой почти бескровное восстановление законности и исторической справедливости, исполнение чаяний двух миллионов людей...Однако подобные действия России по крайней мере теоретически могут стать причиной вооруженного конфликта, в которой РФ может быть сочтена агрессором по формальному признаку.Вспомним прискорбный эпизод в Сирии, когда турецкий истребитель сбил наш Су-24. Турки утверждают, что наша «сушка» аж на целых 6 секунд вошла в турецкое воздушное пространство, что с самолетом пытались связаться, что Су-24 был атакован, когда находился в небе Турции. То, что самолет был сбит в небе Сирии, турки не опровергают. МО РФ говорит о том, что Су-24 не входил в воздушное пространство Турции и никаких вызовов наших пилотов на связь зафиксировано не было. В общем, были ли формально нарушены права турок или нет – вопрос спорный. Но совершенно ясно, что если такое нарушение и было, то оно являлось именно формальным, поскольку не содержало никаких угроз для Турции – вход в ее воздушное пространство был кратковременным, никакой угрозы русский самолет для турок не представлял, разведывательных функций не выполнял.В тот раз российское руководство не сочло гибель Су-24 причиной для ответного применения силы – ограничились эмбарго, да и оно было довольно быстро отменено. Интересно, что многие соотечественники (и автор настоящей статьи в том числе) считали такой ответ несообразно малым и недостойным Российской Федерации. Но в то же время следует признать: если бы РФ предприняла силовую акцию возмездия, это могло бы стать началом полномасштабного конфликта между РФ и Турцией, а она, как известно, член НАТО.К добру или к худу, но до ответного удара по Турции дело не дошло – руководство РФ не решилось на такие действия, но это не означает, что другой российский президент в будущем поступит так же. Иными словами, в будущем, в схожей ситуации Россия может пойти на эскалацию конфликта, а это, в свою очередь, может повлечь за собой масштабное военное противостояние (хотя, разумеется, может и не повлечь).Вот собственно, и все причины, по которым РФ могла бы стать "зачинщиком" конфликта с НАТО, как их видит автор. Что до Европы, то тут все проще. Два страшных всеевропейских нашествия наша страна пережила в 1812 и в 1941-45 гг.: Наполеон и Гитлер.Интересно, что между Гитлером и Наполеоном довольно много общего – нет, людьми они были совершенно разными, и руководствовались различными мотивами, но их действия оказались донельзя схожи. Каждый из них сделал свою страну сильнейшей европейской державой, а потом завоевал Европу. Но, будучи сильнейшими в Европе, они автоматически становились противниками Англии, вся европейская политика которой на протяжении столетий сводилась к тому, чтобы не дать усилиться никакой державе до способности консолидировать Европу, потому что в этом случае Англии приходил быстрый конец.Так вот и Гитлер, и Наполеон были врагами англичан, оба они располагали мощнейшими армиями, способными легко сокрушить английские войска, но оба не имели флота, способного доставить эти армии в Англию. В результате и тот и другой вынуждены были перейти на непрямые способы ведения войны. Наполеон придумал континентальную блокаду, с тем чтобы воспрепятствовать европейской торговле с англичанами и удушить британцев экономически. Россия не хотела и не могла в то время перестать торговать с Англией, она не могла поддерживать континентальную блокаду Наполеона, и это привело к Отечественной войне 1812 года. Гитлер предположил, что уничтожение последней оставшейся на континенте могучей державы, каковой был СССР, поможет ему добиться мира с Великобританией, поскольку она в лице СССР утратит последнего возможного союзника в Европе.Посему можно считать, что оба вторжения были предприняты как действия, обусловленные противостоянием с Великобританией, но нужно понимать: даже если бы никакой Англии не существовало, и Гитлер и Наполеон все равно вторглись бы в Россию, хотя это, вероятно, произошло бы позднее. Единственным сколько-то реалистичным способом если не избежать, то хотя бы оттянуть вторжение была вассализация России, т.е. признание нами самих себя государством второго сорта и отказ от самостоятельной роли в политике.Обладая практически абсолютной властью в Европе, и Наполеон и Гитлер рано или поздно обратили бы свой взор на восток, не потерпев рядом с собой могучей и ведущей самостоятельную политику державы. Наполеон вполне мог обойтись без вторжения в 1812 г если бы Александр с рабской покорностью принял его условия и приложил все усилия для их выполнения. Правда, в этом случае, с огромной долей вероятности уже с самим Александром случился бы «апоплексический удар табакеркой по голове» который постиг его отца, Павла I. В дальнейшем к власти пришел бы новый царь, готовый игнорировать «континентальную блокаду» Наполеона, и война все равно состоялась бы. Но даже если бы и не пришел - вся логика царствования Наполеона вела к тому, что ему совершенно не нужны были сколько-то сильные в военном отношении соседи.Что до Гитлера, то он окончательно решился на вторжение в СССР, когда переговоры со Сталиным показали ему, что СССР совершенно не приемлет роль младшего партнера, «без речей» довольствующегося тем, что разрешит ему гегемон. Можно предположить, что если бы Сталин принял столь унизительную для СССР роль, то, возможно, вторжение в СССР состоялось бы не в 1941-ом, а немного позднее.Таким образом, мы приходим к тому, что необходимой предпосылкой для глобального вторжения Европы в РФ является некая сильнейшая в военном отношении держава, способная консолидировать Европу и поставить ее под централизованное руководство. С некоторыми оговорками мы такую силу имеем – это США и НАТО.Безусловно, наполеоновская или гитлеровская Европа имеют принципиальные отличия от НАТО, уже хотя бы в том, что НАТО – это, в сущности, конгломерат не могущих договориться между собой стран. Это отнюдь не объединенная Европа, потому что каждый ее член пытается преследовать свои интересы и старается переложить чисто военный аспект на гегемона, сиречь – США.Но при всем при этом сегодняшнее НАТО имеет как минимум две пугающе схожие с наполеоновской и гитлеровской Европой черты:1) НАТО крайне болезненно реагирует на всякую политическую самостоятельность России. То есть НАТО абсолютно устроила бы РФ, плетущаяся в хвосте европейской политики и не имеющая собственного голоса ни в чем, но всякая наша попытка проявить самостоятельность (не говоря уже о защите собственных интересов) воспринимается в самом негативном ключе.2) НАТО рассматривает войну как нормальное, естественное средство решения своих политических проблем (смотрим ту же Ливию)Таким образом, мы вынуждены признать, что не то, чтобы угроза, но предпосылки для масштабного вторжения НАТО в РФ все-таки существуют. Но почему автор считает подобную возможность исчезающе малой? По одной простой причине:Наполеон был недоволен тем, что Россия продолжает торговать с Англией и не исключено, что английские товары (уже под русскими марками) проникают в Европу. Если бы он принудил Россию присоединиться к блокаде, то смог бы одержать верх над своим основным врагом – Англией и тем закрепил бы свою окончательную гегемонию на континенте. Гитлер в случае победы над СССР также получал возможность уладить свои дела с Англией и устранял всякую континентальную угрозу для Германии, а кроме того получал свой «лебенсраум». Таким образом оба они рассчитывали путем войны с Россией добиться для своих империй лучшего положения, чем довоенное.В неядерном конфликте НАТО может рассчитывать на успех. Военный потенциал НАТО сегодня значительно превосходит таковой у РФ. Поэтому, если США и НАТО, соответствующим образом подготовившись и сосредоточив силы, предпримут "неядерное" вторжение, остановить его обычными вооружениями будет едва ли возможно. Но сегодня Россия – ядерная сверхдержава. И хотя, как мы писали в предыдущей статье, ее ядерного арсенала совершенно недостаточно, чтобы стереть с лица земли Европу и США, или хотя бы одни только США, но РФ вполне способна причинить и тем и другим неприемлемый ущерб.Неприемлемый ущерб – это вовсе не "весь мир в труху" и не "мы убьем всех американцев восемь раз". Это такой ущерб, который полностью исключает для агрессора достижения мира, лучшего чем довоенный.Если армии США и НАТО вторгнутся в РФ, то РФ вполне может применить ядерное оружие первой. НАТО ответит, что им еще останется и Армагеддон все же состоится: вполне вероятно, что в этом случае США и НАТО одержат верх. Но сами они при этом понесут настолько тяжелые потери, что понадобятся десятки (а может и сотни) лет тяжелейшей работы, чтобы не то, что вернуть, а хотя бы приблизиться к довоенному уровню. Иными словами, если масштабное вторжение в РФ автоматически повлечет за собой Армагеддон, а он, в свою очередь, не принесет США и НАТО ничего, кроме "крови, пота и боли", зачем все это начинать?Собственно говоря, именно поэтому глобальный ракетно-ядерный Армагеддон, по мнению автора, более вероятен, чем масштабный неядерный конфликт. Дело в том, что обмен ядерными ударами чрезвычайно скоротечен и почти не оставляет времени на совместные консультации и принятие решений. Уже бывали случаи, когда системы раннего обнаружения ошибочно сообщали о начале ракетно-ядерного нападения, к счастью, до сих пор удавалось разобраться с этим до того, как последует полномасштабный ответ. Но никакая система не гарантирует 100% отсутствия сбоев. И потому всегда имеется отличная от ноля вероятность того, что одна из сторон, будучи абсолютно (хотя и ошибочно) уверенной в том, что она подверглась неспровоцированному ядерному нападению, и имея время на принятие решения в лучшем случае в пределах 15-20 минут, даст не менее полномасштабный ядерный ответ. Другая сторона, уже безо всякой ошибки и столь же масштабно ответит и… вот тебе, бабушка, и Юрьев день.Поэтому первая (и, пожалуй, единственная реальная) причина ядерного Армагеддона – это ошибка.Но, быть может, если существует (а она существует!) вероятность гибели сотен миллионов в результате банальной ошибки – может быть, имеет смысл отказаться от ядерного оружия вообще? Ни в каком случае. Потому что в силу сложившейся политической ситуации (самостоятельная Россия и консолидированная Европа) и при отсутствии «великого миротворца», каковым является ядерный арсенал, третья мировая война, фактически, неизбежна. Стоит вспомнить, что зачинщики и первой, и второй мировых войн не предполагали той апокалиптической бойни, которая последовала за их началом. Никто не рассчитывал на то, что первая мировая затянется на годы, а творец второй мировой – Гитлер – уповал на блицкриг. Но итог – годы сражений, десятки миллионов жертв.Так будет и в третьей (пусть даже и безъядерной) мировой, если мы ее допустим. При этом мощь и возможности современного неядерного оружия таковы, что все, чем сражались армии первой и второй мировых войн, на его фоне – просто детские игрушки. Соответственно, нет никакого смысла отказываться от ядерного оружия из-за крайне маловероятного Апокалипсиса, почти гарантированно заплатив за это десятками миллионов жизней, потерянных в очередной мировой войне.США и НАТО могут рискнуть и все-таки осуществить вторжение в РФ только при одном условии – если их руководство будет абсолютно уверено в том, что Россия не применит свой ядерный арсенал. А откуда может возникнуть такая уверенность? Ей неоткуда взяться.«Обезоруживающий удар»? Не смешно, подлетное время крылатых ракет до ракетных шахт Сибири более чем достаточно для принятия решения о ядерном возмездии. Применение гиперзвукового неядерного оружия? Полноте, если вдруг системы обнаружения зафиксируют масштабный пуск ракет в направлении нашей страны, никто не будет разбираться, ядерные на них боеголовки, или нет, и ядерное оружие немедленно будет применено. ПРО? На сегодняшний день все, на что могут рассчитывать творцы подобных систем – отражение удара несколькими баллистическими ракетами, да и то… далеко не со стопроцентной вероятностью. Иными словами, никаких технических средств, способных защитить или не допустить сколько-то масштабного ядерного удара, сегодня не существует. И не будет существовать в обозримом будущем.А какое еще оружие есть у наших врагов? Доллар? Это, безусловно, серьезно. Многие комментаторы на ВО утверждают, что наша властная верхушка предпочтет сдать собственную страну, сохранив свои жизни и накопления в оффшорных компаниях. Но вот в чем дело… даже если бы это и было так, то все равно ничего подобного не случилось бы. Как ни странно, причиной тому - крайне недальновидная политика США и НАТО.Можно в чем угодно упрекать руководство Российской Федерации (обосновано или нет – другой вопрос), но уж в инстинкте самосохранения ему никто и никогда не отказывал. А что должен подсказывать этот самый инстинкт? Как заканчивали свой жизненный путь руководители государств, подвергнувшихся вторжению армий Запада? Они прожили остаток дней, наслаждаясь жизнью на виллах у моря, тратя заработанные «честным трудом» миллиарды? Отнюдь.Что случилось со Слободаном Милошевичем? Умер от инфаркта миокарда в тюремной камере. Что случилось с Саддамом Хусейном? Повешен. Что случилось с Муаммаром Каддафи? Убит разъяренной толпой после многих часов насилия. Кто из руководства Российской Федерации захочет последовать их примеру? Вопрос риторический…Тут можно возразить, что, в конце концов, того же Каддафи убивали отнюдь не солдаты НАТО, а свои же соотечественники, и это, безусловно, так. Но неужели кто-то думает, что толпа наших оппозиционеров, дай ей власть, проявит больше милосердия?Кто бы ни занял в дальнейшем пост Президента Российской Федерации, какими бы личными качествами этот человек не обладал, он будет твердо убежден, что проигрыш России в войне означает его личную физическую, и, быть может, весьма мучительную смерть, да еще и, весьма вероятно, гибель родных и близких. Не нужно и говорить, что от человека, поставленного в такие условия, можно ожидать многого, но вот капитуляции – никогда.Соответственно, массированное вторжение США и НАТО в РФ с применением неядерного оружия крайне маловероятно. Но если все вышеизложенное верно, то возможна ли вообще ситуация, при которой державы – обладатели мощнейших ядерных потенциалов планеты вступят в конфликт, не применяя ядерное оружие?Теоретически, такой вариант возможен. Но лишь в том маловероятном случае, если РФ и НАТО столкнутся в некоем локальном конфликте, не разрешаемом на дипломатическом уровне, при том что цели такого конфликта не оправдывают применения ядерного оружия ни для одной из сторон.Дело в том, что ни РФ, ни США с НАТО совершенно не горят желанием выпустить ядерного шайтана на волю. Даже терпя поражения в Корее и Вьетнаме, американцы не применили атомные бомбы. Великобритания, после захвата Фолклендских островов Аргентиной, вполне могла отправить «Резолюшн» или «Ревендж» в Атлантику, шандарахнуть по территории Аргентины «Поларисом» с ядерной боеголовкой (подальше от США, чтобы не иметь проблем с гегемоном) и отбить эль президенте телеграмму следующего содержания: «Если аргентинские вояки в недельный срок не покинут Фолклендские острова, то Буэнос-Айрес и еще пара-тройка городов на усмотрение Королевы будут стерты с лица земли». Но вместо этого Корона затеяла весьма рискованную и затратную военную экспедицию, призванную отбить Фолкленды неядерным оружием. При том что, положа руку на сердце, Королевский военно-морской флот формально не имел превосходства в зоне конфликта, да и технически не был готов к подобным подвигам (отсутствие тральщиков, вменяемой палубной авиации и т.д.).Поэтому наиболее вероятный (при всей своей невероятности) вариант конфликта НАТО и РФ – это внезапно вспыхнувший военный конфликт за пределами РФ, которого никто не ожидал. Сценарий? Да хотя бы тот же Су-24, сбитый турками. РФ проводит некую военную операцию на территории Сирии, турки сбивают наш самолет, якобы вторгшийся в пределы их воздушного пространства, в ответ на это РФ объявляет об операции по принуждению турок к миру и сжигает крылатыми ракетами военную базу, откуда вылетели перехватчики. Турция не согласна… И вот представим себе, что после всего этого уже НАТО объявляет о начале операции по принуждению России к миру. Операцию, строго ограниченную рамками конкретных стран – в нашем случае – Турции и Сирии.Пространство для такого сценария готово - кое-кто прикладывает нешуточные усилия для повышения градуса русофобии в граничащих с Российской Федерации странах. Вот вспомнить ту же Украину... А это чревато военными конфликтами - конечно, пока все ограничивается антироссийской риторикой, ничего случиться не может, но кто-то может перейти от слов к делу, как это случилось с одним грузинским президентом...И все же приведенный выше сценарий противостояния РФ и НАТО почти невероятен: просто потому, что подобная эскалация конфликта запросто может переродиться в ядерный Армагеддон, а этого никому не хочется. Но если каким-то образом политикам удастся договориться о локализации боевых действий и неприменении ядерного оружия, то… все же, куда более вероятный в таких условиях вариант – внезапно начавшийся неядерный конфликт между РФ и НАТО на поздних своих этапах все же перерастет в ядерный.И еще одно условие - период напряженности, предшествующий конфликту. Возможна ситуация, при которой никакого «подготовительного периода» не случится, потому что начало конфликта может оказаться совершенно неожиданным, внезапным для всех вовлеченных в него сторон. Эрдоган, давая добро на уничтожение русского самолета, явно не рассчитывал на полномасштабную войну с Россией. Он просто хотел продемонстрировать собственную значимость и надеялся, что это ему сойдет с рук. Россия, сосредоточившись на делах Сирии, не ожидала вмешательства Турции. Но (здесь мы уже говорим о возможном сценарии) нанеся ракетный удар, РФ даст адекватный, со своей точки зрения, военный ответ и будет ожидать, что Турция не пойдет на дальнейшую эскалацию. А если она пойдет, то для НАТО все придуманные нами события станут совершенно неожиданным и пренеприятным сюрпризом, но действовать-то надо…Но может произойти и по-другому – политическое напряжение между РФ и НАТО в силу каких-либо причин достигло наивысшей точки, обе стороны решили подтвердить серьезность своих намерений «бряцаньем железа» у границ, США осуществили массовую переброску своих вооруженных сил в Европу, РФ и НАТО «в силах тяжких» смотрят друг на друга в прицелы через границу… и вдруг что-то провоцирует начало конфликта.В следующей нашей статье мы рассмотрим применение авианосцев США во внезапно разгоревшемся полномасштабном неядерном европейском конфликте, и в столь же масштабном, но таком, которому предшествовал многомесячный период обострения отношений. Но если уважаемые читатели видят еще какие-то варианты, то автор просит высказываться в комментариях - Ваши предложения будут учтены.Продолжение следует...