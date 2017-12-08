Как Россия подарила государственность Финляндии

В сравнительно мирное слияние русов и финских племен, которое вело к включению финнов в состав русской многонациональной цивилизации, вмешались шведы и римский престол.Рим в то время являлся основным «командным пунктом» западного проекта и цивилизации, направляя её развитие, то есть постоянное расширение, экспансию с целью захвата и поглощения чужих территорий и ресурсов, превращения ранее вольных народов в «двуногие орудия», обслуживающие духовных и светских феодалов, «господ». Рим являлся концептуальным центром западного мира, оформляя несправедливую концепцию господства немногих «избранных» паразитов над народными массами. Идеология порабощения была оформлена в качестве искаженного христианства – католичества, где от изначального учения Христа осталась только форма. Сутью же стал социальный паразитизм и создание глобальной невольничьей цивилизации.Русь и русский народ всегда были «костью в горле» у Рима и Запада, так как изначально имели свою концепцию развития – на основе социальной справедливости, совести и правды. А такая альтернатива рушила планы мирового господства и могла рано или поздно привести к краху глобального рабовладельческого порядка, который строят западные «каменщики». Поэтому хозяева Запада, Рим столетиями вели непримиримую и непрекращающуюся борьбу с Русью и суперэтносом русов. Сначала они в ходе нескольких веков упорной борьбы сокрушили «славянскую Атлантиду» в центре Европы – западное ядро суперэтноса русов – союзы племен известные под именами венетов – венедов — вандалов, лютичей, ободритов-бодричей, руян, вранов-воронов, порусов-прусов и т. д. Славянорусские грады стали германскими замками-бургами, славнорусов частью истребили в жесточайших войнах, частью обратили в рабство, частью ассимилировали, лишив веры, языка и культуры (в частности, многие нынешние австрийцы и немцы – это наши родные братья, потомки утративших язык и самосознание русов), частью подчинили, превратив в людей «второго сорта» обреченных на тяжелую зависимость и постепенную утрату своего самосознания. Часть славян смогли подчинить «западной матрице» — через утрату веры, принятие католичества, искажения языка, внедрение чужих традиций и династий и т. д. В частности, так были «перекодированы» хорваты и поляне-поляки, став злейшими врагами тех славян-русов, которые сохранили своё «я».На этом Рим не остановился и продолжил «натиск на Север и Восток». С восточным ядром русов у Рима вышел облом. Династия Сокола (Рюрика) смогла объединить разрозненные земли и союзы племен в могущественную державу-империю, которая сокрушила Хазарский каганат, бросила вызов Ромейской (Византийской) империи и не дала Риму продвинуться дальше на Восток. Рим не смирился и продолжил борьбу, стараясь тем или иным образом уничтожить русскую цивилизацию и русский суперэтнос, которые мешали Западу стать «царем горы» на планете.В частности, Риму были подчинены скандинавские племена, хотя первоначально они принесли христианским миссионерам немало вреда. После этого Рим бросил свеев-шведов на финнов, карел и русских. Германские, датские и шведские феодалы, в том числе и духовные, методично продвигались в Прибалтике и Финляндии. В 1240 г. Александр Ярославич разгромил шведов на реке Нева, временно приостановил движение врага. В 1293 году на берегу Выборгского залива была заложена шведская крепость Выборг. Великий Новгород обладал большой силой, но его верхушка предпочитала денежные и торговые дела, поэтому не смогла организовать должного отпора шведским захватчикам. Русские же «низовые» князья уже давно погрязли в своих распрях и сварах и тоже мало уделяли внимания северным окраинам Руси.Таким образом, шведы получили возможность захватить финскую окраину Руси. Тем не менее, шведам удалось занять только южную и часть центральной Финляндии. Об этом говорят условия Ореховского мира (также Ореховецкий мир, Нотебергский мир), заключенного 12 августа 1323 года в новгородской крепости Орешек, после 30 лет военных действий. По Ореховскому мирному договору западная часть Карельского перешейка и соседняя с ней область Саволакс отошли к Шведскому королевству, восточная часть перешейка с Корелой (сейчас Приозерск) осталась в составе Новгородской земли. Впервые официально была установлена государственная граница между Шведским королевством и Новгородской республикой, проходившая от Финского залива по реке Сестре, на севере до озера Сайма и затем на северо-западе до берега Каяно моря (Ботнический залив).После Ореховского мира произошло ещё несколько русско-шведских конфликтов, но во всех случаях в новых мирных соглашениях границы примерно соответствовали Ореховскому миру. Лишь при заключении Тявзинского мирного договора в 1595 году Каянская земля (Эстерботния) отошла Швеции. Затем в Смутное время шведы смогли отхватить значительную часть северных земель Руси. По Столбовскому мирному договору 1617 года Шведскому королевству отходили русские города Ивангород, Ям, Копорье, Корела, вся Нева и Орешек с уездом. Столбовский мир совершенно отрезал Россию от Балтийского моря.В ходе Северной войны царь Пётр смог вернуть России Прибалтику и Западную Карелию. По Ништадтскому мирному договору от 30 августа 1721 г. России «на вечные времена» отошли часть Карелии (часть Кексгольмского округа), расположенной к северу от Ладожского озера, с Выборгом, Ингерманландия от Ладоги до Нарвы, часть Эстляндии с Ревелем, часть Лифляндии с Ригой, острова Эзель и Даго, и острова Финского залива. Была установлена новая линия русско-шведской границы, которая начиналась западнее Выборга и шла оттуда в северо-восточном направлении по прямой линии до старой русско-шведской границы, существовавшей до Столбовского мира. В Лапландии русско-шведская граница сохранялась неизменной.Швеция дважды, в 1741 – 1743 гг. и 1788 – 1790 гг., атаковала Россию, пытаясь взять реванш и отбросить её берегов Балтики. Но шведы оба раза были биты. В 1743 году был заключен Абоский мир. К Российской империи отошла часть Кюменигордского и Нейшлотского лена с крепостью Нейшлот и городами Вильманстранд и Фридрихсгам. В результате граница отдалялась от Петербурга, и тем самым снижалась опасность нападения врага на русскую столицу. Во время войны 1788 – 1790 гг. значительная часть финляндского дворянства хотела отделить от Швеции и перейти в русское подданство. Однако Екатерина Великая слишком была занята войной с Турцией и не воспользовалась такой благоприятной возможностью. Верельский мир 1790 года только подтверждал незыблемость установлений Ништадтского и Абоского мирных договоров, сохраняя статус-кво и неизменность довоенных границ.Новую русско-шведскую войну 1808 – 1809 гг., по сути, вызвала Англия. В июне 1807 года Россия и Франция заключили Тильзитский мир. Соглашение было крайне выгодным для Петербурга. Наполеон не потребовал ни территориальной, ни денежной компенсации за упорство Петербурга в антифранцузской политике. Россия получила 5-летнюю передышку в войне с Франции. Более того, Наполеон даже позволил России расширить свои владения на западе. А в перспективе Россия могла получить ещё больше на севере и юго-западе. Понятно, что такая ситуация не устраивала Лондон, где рассчитывали вести большую европейскую войну до последнего французского и русского солдата, а затем получить все выгоды от этого конфликта.Британское правительство решило покарать Петербург, который перестал воевать за интересы Англии. Нанести удар по России решили на Балтике. Для этого нужно было взять под контроль Датские проливы. Не считаясь с нейтралитетом Дании, британская армада с десантным корпусом в начале августа 1807 года подошла к Дании. 8 августа наследному принцу-регенту Фредерику явился британский посол Джексон и заявил, что Лондону достоверно известно намерение Наполеона принудить Данию к союзу с Францией, что Англия допустить не может. Для обеспечения того, что Дания не пойдёт на союз с Францией, британцы потребовали передать им весь датский флот и позволить оккупировать Зеландию, остров, где стояла столица Дании. Датчане отказались. Тогда британский флот атаковал Копенгаген. Во время обстрелов погибли тысячи мирных жителей, половина города сгорела. Тем временем британский десант окружил датскую столицу. 7 сентября датский генерал Пейман подписал акт капитуляции Копенгагена. 21 сентября английский флот направился к родным берегам, уводя с собой конфискованные остатки датского флота. В конце октября 1807 года был заключён франко-датский военный союз, и Дания официально присоединилась к континентальной блокаде.После этого Лондон получил «пушечное мясо» в борьбе с Россией. Британское правительство в феврале 1808 года заключило со Швецией союз. Англия обязалась платить шведам по 1 млн. фунтов стерлингов ежемесячно во время войны с Россией, сколько бы она не продолжалась. Также британцы обещали Швеции вспомогательный 14-тыс. корпус для охраны западных границ Швеции и её портов, пока шведская армия будет воевать на восточном фронте с русскими. Кроме того, британцы обещали поддержку на море, послать большую эскадру на Балтику. Формально повод для начала войны дали сами шведы. 1 (13) февраля 1808 года шведский король Густав IV сообщил послу России в Стокгольме, что примирение между Россией и Швецией невозможно, пока Россия удерживает Восточную Финляндию. Спустя неделю русский царь Александр ответил на вызов Швеции объявлением войны.Реальной помощи Швеции в войне с Россией англичане оказать не смогли (или не захотели). Все их успехи на Балтике в 1808 году свелись к уничтожению корабля «Всеволод» и захвату катера «Опыт». Русские же вооруженные силы успешно разгромили шведов на суше и на море. Русские войска заняли всю Финляндию, весной 1809 года по льду заняли Аландские острова и вступили собственно на шведскую территорию. Тем временем в Стокгольме произошёл государственный переворот. Гвардейцы свергли короля Густава. Новым королем избрали дядю Густава герцога Зюдерманладского, который вступил на престол под именем Карла XIII. 5 (17) сентября 1809 года был заключен Фридрихсгамский мирный договор. Вся Финляндия, включая Аландские острова, отходила к России. Новая граница пролегла по реке Торнио (и его притоку Муонио), разделив шведскую провинцию Вестерботтен. Севернее Вестерботтена новая граница пролегла через провинцию Лаппланд. Граница на море проходила по середине Ботнического залива и Аландского моря.Карта Финляндии с указанием границ России и Швеции в разное время по договорамПосле заключения мира было образовано Великое княжество Финляндское со своей конституцией, вошедшее в состав России. Ещё 12 февраля 1808 года было опубликовано воззвание императора Александра Павловича к финнам, составленное Ф. Ф. Буксгевденом. Воззвание содержало обещание созвать сейм и одновременно провозглашало присоединение Финляндии к Российской империи «наравне с остальными завоеванными провинциями Российского государства». 16 марта Александр Первый объявил, что Финляндия «признается областью, российским оружием покорённой и присоединяется навсегда к Российской империи». Это было закреплено манифестом от 20 марта 1808 года «О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России». Финляндия присоединялась к России на правах обычной провинции. Однако в высочайшей грамоте, подписанной Александром 15 марта 1809 года, говорилось: «Произволением Всевышнего вступив в обладание Великим княжеством Финляндским, признали мы за благо сим вновь утвердить и удостоверить религию, коренные законы, права и преимущества, коими каждое состояние сего княжества… по конституциям их доселе пользовались, обещая хранить оные в нерушимой и непреложной их силе и действии».Таким образом, актом от 15 марта 1809 года император России фактически провозглашал ограничение монархической власти на территории Финляндии. Решение было вполне сознательным. В сентябре 1810 года Александр писал: «Намерение мое при устройстве Финляндии состояло в том, чтобы дать народу сему бытие политическое, что он считался не порабощенным России, но привязанным к ней собственными пользами». Император Александр принял титул великого князя Финляндского и включил в императорский титул наименование «великий князь Финляндский». При этом в официальных документах ничего не говорилось об образовании Великого княжества Финляндского. Термин «Великое княжество Финляндское» впервые появилось в Своде законов империи, который составил М. М. Сперанский.Так Финляндия попала в «тюрьму народов». Это образное выражение Ленина о царской России стало аксиомой как для советской историографии, так и для либералов-западников, люто ненавидевших СССР. Однако была ли Россия «тюрьмой» для финнов? Если сравнить положение имперского русского народа, который нёс основные тяготы в деле созидания великой державы, её хозяйства, коммуникаций и проливал кровь, обороняя общее здание империи, и финнов, то получается, что закрепощены были русские, а не финны и другие народности с национальных окраин империи.Со времен Петра Первого русские монархи стали консервировать старые порядки в национальных окраинах, присоединенных к Российской империи. Это коснулось Эстляндии и Курляндии, где привилегии сохранило немецкое (остзейское) дворянство, Царства Польского – польские паны по-прежнему сохранили преимущество не только над польским крестьянством, но западнорусским населением (что в итоге привело к восстаниям), Туркестана и Великого княжества Финляндского. Более того, население этих территорий получало льготы, которые не могли сниться жителям внутренних губерний России. Послабления были в налогах, таможенном контроле, призыве на военную службу, приеме войск на постой и т. д. Западные окраины России были, по сути, «свободными экономическими зонами».Чаще всего эта практика вела к негативным последствиям, вроде сохранения власти поляков в западнорусских областях в сфере управления, культуры, образования и т. д. Но поляком этого было мало и они рано или поздно формировали заговор и поднимали восстание. В позднем СССР также пошли по этому же порочному пути – отдавая приоритет в развитии национальным окраинам, в то время когда коренные русские области останавливались в развитии, и теряли наиболее активную молодую часть населения, которая шла на «стройки коммунизма», осваивала целину, укрепляла своими кадрами образование, культуру, здравоохранение в республиках и т. д. В итоге получилось так, что население в национальных окраинах несло меньше имперских тягот, но получало преимущества в пользовании общими благами, а местная специально взращиваемая этнократия приняла самое активное участие в деле развала Российской, а затем и советской империи.Схожая система сложилась и в Финляндии. Александр сделал Финляндии царский подарок – передал Великому княжеству Выборгскую губернию, присоединенную к России ещё при Петре I. В то время, казалось, что сугубо формальный жест. В советское время Хрущёв также подарил Украине Крым. Ведь никто тогда не мог помыслить, что могущественная Российская империя рухнет, и Петроград окажется перед угрозой вражеской атаки из-за утраты Выборга и Финляндии в целом. Позднее, в СССР также не думали, что Союз будет разрушен. И Украина-Малороссия с Крымом – исконные русские земли (Киев – древняя столица Руси!) будут «самостийны», и что в Одессе, Харькове, Киеве и Севастополе могут оказать войска НАТО.Русские императоры наивно полагали, что население новых территорий будет бесконечно благодарно и сохранит навеки верность престолу. Кроме того, Романовы сознательно вели курс на сближение с западными монархическими домами и аристократией. Прибалтийское (немецкое) и отчасти финское (то есть шведское) дворянство становилось частью русской элитарной прослойки.Таким образом, Романовы сознательно отказались от проведения глубокой интеграции присоединенных национальных окраин. Позднее отдельные попытки русификации делались (к примеру, при Александре III), но они были запоздавшими, несистемными, и не привели к успеху. Такая политика дала несколько сбоев, к примеру, в Крыму и Царстве Польском, где под угрозой потери этих регионов русское правительство было вынуждено пойти по пути русификации. Но в целом, как уже отмечалось, эти меры были явно недостаточными для полноценной интеграции их с остальными частями империи.Декларация Александра I, март 1808Продолжение следует…