08:51 11 декабря

«Зелёная» революция в Европе: ложь от первого до последнего слова

«Зелёная» революция в Европе: ложь от первого до последнего слова


Никто не пытался собрать воедино цифры и статистику по европейской «альтернативной» энергетике? Рекомендую. Очень увлекательное зрелище. Уже через полчаса увлеченного копания в Интернете я понял: всё, что пишется об энергетической альтернативе, — ложь. Причем ложь от первого до последнего слова.

Предлагаю просчитать себестоимость производимой в Европе «зеленой» электроэнергии. Просчитать и убедиться, что НИКОГДА и НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах она не сравнится с традиционной, и что всё, что сегодня об этом пишут, — обман от первого до последнего слова.


Оговорюсь сразу: нельзя огульно отбрасывать любую идею. Ветрогенерация при стечении определенных обстоятельств может быть экономически выгодна. Есть у нее пусть и очень локальное, но будущее. Правда, к Европе это как раз относится в самую последнюю очередь. Вообще, очень похоже, что вся эта красивая сказка о зеленой энергетике возникла только как следствие энергетической войны, ведущейся уже не первое десятилетие Вашингтоном против СССР. И страдают при этом сами европейцы, которые поверили в эту сказку. Сказку от первого и до последнего слова.

Гладко было на бумаге

Как мы убедились в прошлом материале, самым эффективным и самым подающим надежды видом «зеленой» элетроэнергетики является ветроэнергетика. Остальные способы получения электричества намного более затратные, а потому ниже, чтобы не терять времени, мы их рассматривать не будем.

Кстати, вы не обращали внимания, как сторонники «зеленой энергетики» объясняют свои преимущества? Я поинтересовался и выяснил, что 80-90% цифр в статях кочуют уже второе десятилетие из материала в материал, причем никого особо не волнует, что данные эти давно устарели, а некоторые и просто вымышлены. С другой стороны, о своих достижениях «зеленые» говорят много. Причем каждый год выходят новые цифры, показывающие, как быстро «зеленая энергетика» догоняет традиционалов. Причем они очень не любят вдаваться в подробности. Почему? А вот как раз это я понял только после того, как сам в них погрузился и выяснил, что король-то голый. Причем голым он будет постоянно, как бы ни развивался технический прогресс.

Например, в последних публикациях везде фигурирует цифра стоимости ввода в строй 1 кВт установочной мощности для ветрогенерации в размере примерно 1000 долларов США. Параметр очень важный, так как именно от него во многом зависит и конечная цифра себестоимости производимой «ветряками» электроэнергии.

Но, как показывает документация реальных проектов, это стоимость только одной турбины. Это все равно, если бы мы оценивали стоимость АЭС, исходя из стоимости реактора плюс турбинного зала. А ведь это пусть и важные, но далеко не полные цифры.

При этом данная цифра применима далеко не ко всему оборудованию, а только к самому слабому сегменту (мощность турбин порядка 100 кВт). Но такие генераторы сами по себе неэффективны в силу своих конструкционных ограничений, наиболее мощные стоят уже много дороже. Например, стоимость постройки одного из самых мощных современных ветроагрегатов Enercon E-126 мощностью 7,58 МВт составляет 11 млн. евро. А это уже на сегодня 1,5-1,7 тыс. долларов (в зависимости от кросс курса валют). Плюс нужны еще деньги, чтобы присоединить его к электросетям.

При этом мы пока рассматриваем варианты сухопутных ВЭС. Но в Европе очень трудно найти место, чтобы с одной стороны было дешево строить, а с другой — чтобы там дули достаточные ветра. Именно поэтому сейчас главные проекты ВЭС строятся в море. Но здесь уже работают совершенно другие цифры.



Пример из последних проектов. Самая мощная оффшорная ветряная электростанция (300 МВт) Thanet Wind Farm, графство Кент (Англия). Стоимость — 1,4 млрд. долларов, или 4,67 тыс. долларов на 1 кВт установочной мощности.

Согласитесь, что есть разница между 1,0 тыс. $ и 4,67 тыс. $.

Но даже если рассмотреть самые дешевые американские ВЭС, то мы всё равно не получим заявленной цифры. Согласно данным за 2016 год, средние удельные капитальные затраты в США на 1 кВт установленной мощности для данного типа станций составляли 1590 долларов США при средней стоимости собственно турбин даже чуть ниже 1000 долларов. Причем анализ инвестиционных проектов на 2017 год показывает, что никакого сокращения этой цифры в нынешнем году не предвидится!!!

Почему не предвидится? Об этом чуть ниже, а пока давайте подумаем вот о чем.

Мало построить станцию. В конечном итоге она может быть построена и не проработать ни одного дня. В этом случае мы получаем чистый убыток, сколько бы нам это ни стоило. В энергетике есть такой параметр, как коэффициент использования установочной мощности (КИУМ). Причем он в отличие от КПД может быть и выше единицы, то есть 100%. Например, у современных АЭС он сегодня в среднем составляет примерно 75-80%. Но это в разрезе года, а если блок не останавливался в течение месяца на ремонт, КИУМ его может быть и 105% и даже чуть выше.



За счет чего? Просто изначально блок был рассчитан на одни ТВЭЛы. Но технологии не стоят на месте не только в ветроэнергетике. Но и у атомщиков. Разрабатываются новые сборки, которые имеют улучшенные характеристики и позволяют в том же реакторе получить большее количество тепла, а значит, и электроэнергии. Именно поэтому КИУМ АЭС сегодня иногда достигает 95-98%, за топливную сессию, даже с учетом необходимого технологического простоя, связанного с заменой части топлива и отработавших свой срок запчастей. В общем, цифра стабильно выше 80% в целом по отрасли сегодня вполне достижима, и это еще не предел.

А что у нас с КИУМ для ветрогенерации? Самые эффективные ветряки находятся в Америке. Например, в США этот параметр редко опускается ниже 25%. У вот у Китая бывает и 15%. В Германии, как показывают долговременные замеры (с 2002 года), всего от 15 до 20%. Причем здесь пока не наблюдается никакого прогресса.



И это как раз объяснимо. У США с точки зрения ветрогенерации одни из самых лучших условий в мире. Есть много мест, где дуют постоянные и сильные ветра. У Китая и Германии их меньше. И также очевидно, что чем дальше, тем меньше будет оставаться мест с подобными условиями. Тут либо смириться с постоянным падением КИУМ и компенсировать его высотой поднятия турбины, либо строить в море, что как мы видели выше, имеет свои недостатки. Цена такой электростанции кратно растет, как и обслуживание.

Так за счет же чего сегодня мы наблюдаем уменьшение себестоимости выработки электроэнергии на ВЭС? Все очень просто. Здесь нет никакого технического секрета или ноу-хау. Теория была проработана еще в 1950-х, и она гласит, что КПД таких агрегатов можно увеличивать, поднимая их как можно выше и увеличивая размеры несущих лопастей.

Собственно, именно поэтому сегодня все разработчики «ветряков» и погнались за мощностью генераторов. Если еще 10 лет назад вовсю монтировались турбины мощностью 100-300 кВт, то сегодня мы уже имеем мегаватные агрегаты. Они получаются большими, но, даже несмотря на высокую стоимость, экономически более эффективными, чем агрегаты малой мощности.

Но такой рост не может быть бесконечным. Уже сегодня самые мощные генераторы представляют из себя 120 метровые башни с высотой верхней кромки лопастей до 180 метров.



Нельзя эти размеры увеличивать до бесконечности, как нельзя и увеличивать среднюю скорость ветра на земле. На каком-то этапе дальнейший рост стоимости такого агрегата начнет превышать рост его эффективности. И «технический прогресс» на этом остановится так же ожидаемо, как он и начался 20 лет назад.

С этим вопросом, думаю, все ясно. А теперь самое интересное. А есть ли шанс у ВЭС хотя бы в теории стать конкурентами, например, АЭС? Ну, хотя бы по себестоимости произведенной электроэнергии.

Про стабильность поставок энергии, понятно, в данном случае говорить просто некорректно.

Итак, рассчитываем стоимость электроэнергии для современных американских ВЭС. Капитальные затраты 1600 долларов США на 1 кВт, срок работы оборудования 25 лет (срок работы оборудования, указанный производителем), КИУМ 0,25. Цена электроэнергии по капитальным затратам 2,9 цента.

Вспоминаем, какие цифры мы получили для строящейся Белорусской АЭС:

Капитальные расходы с учетом постройки городка атомщиков со всей его инфраструктурой 0,93 евроцента за 1 кВт*ч, или 1,1-1,3 американского цента. Если не считать сопутствующей инфраструктуры (для корректности), то имеем 0,62 евроцента или 0,8-0,9 американских цента за 1 кВт*ч произведенной электроэнергии.

Возможно, накладные расходы поставят все на свои места? Эксплуатационные расходы АЭС мы уже получили из данных экологов (то есть оппонентов). Это примерно 1,1 американского цента за 1 кВт*ч. Данные по ВЭС найти было трудно, но я их нашел в брошюре российских продавцов данного оборудования. Они утверждают, что эта сумма составляет не более 1 рубля на 1кВт*ч. То есть по нынешнему курсу примерно 1,7 цента. Пусть 1,5.

Причем, акцентирую внимание, цифры взяты для ВЭС самые благоприятные, то есть те, на которых настаивают разработчик и продавец оборудования, а для АЭС, наоборот, цифры взяты из докладов оппонентов.

Итого с учетом стоимости эксплуатации станции, ВЭС США, которые ввели в строй в 2016 году, в среднем будут иметь себестоимость производства электроэнергии на уровне 4,5 цента за 1 кВт*ч.

У АЭС этот параметр получается 2,8-3 цента за 1 кВт*ч. Чтобы выйти на одни и те же цифры эффективности, что и у атомщиков, американским ветровикам нужно снизить удельные капитальные затраты на строительство минимум вдвое. Либо менее, но тогда нужно также обиться и уменьшения эксплуатационных расходов. Которые во многом составляют ЗИП и ЗП обслуживающего персонала, а тут много не сэкономишь.

Но, повторяю, это случай США, то есть самый что ни на есть идеальный случай. В Европе, как вы уже догадались, все много хуже.

Берем уже рассмотренный нами выше реальный (а не теоретический) проект ветряной электростанции Thanet Wind Farm.

Нетрудно подсчитать, что при стоимости капитальных затрат в районе 4 670 долларов США за 1 кВт*ч и КИУМ 17% (в среднем по Европе) себестоимость такой электроэнергии возрастет до 15 центов за 1 кВт час.

И даже если этот параметр когда-нибудь удастся уменьшить втрое (а это нереально в теории), то и тогда такая ветрогенерация будет дороже минимум вдвое, чем сегодняшние показатели АЭС.

Еще у кого-то есть вопросы о том, почему я считаю европейскую «зеленую энергетику» большой профанацией и величайшим обманом? По-моему, все и так предельно ясно.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 34

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  1. Шурале Сегодня, 06:53
    Самая большая проблема в том что основная часть мировых электростанций это угольные. В каменном угле присутствует большая доля радиоактивных материалов, при сжигании угля с пеплом эти материалы выбрасываются в атмосферу в просто ужасающих количествах , эту часть проблемы стараются умалчивать. Теперь понимаете почему многие развитые страны всеми силами пытаются уйти от угольных станций даже убыточными способами. Ветровые, приливно-отливные, гидро , солнечные батареи , во Франции по-моему вообще только атомные остались. Любые - только не угольные. Так что критиковать ветрогенераторы думаю не совсем корректно...

    Автор не раскрыл тему.
    "Креотиф гуано - афтыр мудаг" ... (С)
    Шурале
    1. Chertt Сегодня, 07:04
      Цитата: Шурале
      В каменном угле присутствует большая доля радиоактивных материалов, при сжигании угля с пеплом эти материалы выбрасываются в атмосферу в просто ужасающих количествах

      Читал много публикаций на эту тему. Так вот, это как минимум не доказано, а как по мне, так просто ложь и подтасовка фактов. Это как с мобильниками которые разрушают мозг, хочешь верь, хочешь нет. "исследований" якобы подтверждающих или опровергающих противоположные точки зрения полно, выбирай что нравится
      Chertt
      1. Шурале Сегодня, 07:22
        Увы но я это выложил не потому что прочитал это где-то в газете, я работаю в атомной промышленности , и знаком с этими данными по ходу работы.
        Шурале
        1. Chertt Сегодня, 07:29
          Цитата: Шурале
          я работаю в атомной промышленности

          Я служил в срочником в РВСН в "Зеленом", и так же как вы в атомной энергетике, так и я в ракетных двигателях, ничего не понимал
          Chertt
          1. Шурале Сегодня, 07:38
            Нормальное заявление )))))
            Вы реально считаете что доказали свое мнение? Я работаю в атомной промышленности не рабочим кидающим уран лопатой. Я инженер и просто по специфике работы кое что знаю , чего не известно вам милейший.
            Шурале
            1. Chertt Сегодня, 07:49
              До того, как вы стали ссылаться на свое место работы, я высказал тезис, что нет объективных исследований, по поводу особой вредности радиоактивного заражения, при сжигании угля. (ну кроме очевидного, эффекта распыления) Точнее, что есть исследования et pro con
              Chertt
              1. Шурале Сегодня, 07:55
                Посоветую вам почитать методы добычи атомного сырья, где и как залегает то из чего добывают , и какой процент этого добра находится в пластах угольных месторождений. Прочитаете - поговорим.
                Шурале
      2. victorsh Сегодня, 07:42
        Посмотрите одну из программ"Галилео".Между двумя телефонами поставили яйцо.И позвонили на них.Через 30 мин.яйцо сварилось.Согласен"дорогой"способ варки яйца.
        victorsh
        1. Chertt Сегодня, 07:53
          Цитата: victorsh
          Через 30 мин.яйцо сварилось.

          Ну на такой "баян" вестись......Я озадачен...Вы сторонник навального ?
          Chertt
          1. victorsh Сегодня, 08:08
            А причем здесь ЛеХа?Я более 20 лет прослужил в РТВ.И прибывшей молодежи на практике показывали,что такое РЛС.Ловили горностая,привязывали к шесту и на расстоянии в 100 метров включали РЛС на 50% мощности.10 сек. и он сварен.Жестоко по отношению к животному?НО ПОНЯТНО парням.
            victorsh
            1. Шурале Сегодня, 08:15
              У меня отец на РЛС служил около Ключевской сопки, отслеживали пуски ракет. Так вот у них разок ЧП было , антенна во время работы наклон изменила, кто успел нырнул за укрытия, а один паренек - нерасторопный , полысел.
              Шурале
          2. Шурале Сегодня, 08:10
            А вы сторонник Путина?
            (Не сдержался laughing , уж больно данный выпад напоминает крики - ты что против руководящей роли партии ?!! Прям мичуриновщина какая-то ...)
            Шурале
            1. victorsh Сегодня, 08:27
              Причем здесь, чей я сторонник?Обсуждаем статью.Человек усомнился в информации.У меня д.ж. дети(когда были маленькими)знали зачем стоит сетка перед ДОСом.И по сотовому не балаболят.
              victorsh
    2. ДэнСабака Сегодня, 07:09
      чуго ж там нераскрыто то? хоршая статья....
      а от себя чуток юморку добавлю, чёрненького....
      ДэнСабака
      1. Waltasar Сегодня, 07:53
        Угольные- грязно, газовые- зависимость от кровавого Путинского режима, ГЭС- рек мало, АЭС- фукусимоопасно, ветряные сантаклаусов рубят...
        Везде минусы есть. Тут вопрос выбора с чем смириться и за что переплатить.
        Waltasar
    3. сибиралт Сегодня, 07:40
      Таки, гужевой транспорт будет дешевле в перерасчете бензин/овес, да далеко не уедешь. lol
      сибиралт
      1. ДэнСабака Сегодня, 07:56
        дешевле в перерасчете бензин/овес

        не будет.... если в персчёте на л/с - рубль....
        ДэнСабака
    4. ССИ Сегодня, 08:48
      Цитата: Шурале
      "Креотиф гуано - афтыр мудаг" ... (С)

      Ну, ну.... Мы же культурные люди, не надо так сразу!
      ССИ
  2. василий50 Сегодня, 06:54
    Любому кто знаком с физикой понятно что без ядерной энергетики развитие невозможно. Все эти *зелёные* и прочие ревнители природы требуют много чего, но ведь отказываться от удобств цивилизации они не готовы, похоже на: - *Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте ...*.
    Простота взглядов притягательна для *простых* обывателей*, не отягощённых знаниями, и конечно для тех кто пользуется этими *простыми* гражданами.
    василий50
    1. Chertt Сегодня, 07:08
      Цитата: василий50
      Любому кто знаком с физикой понятно что без ядерной энергетики развитие невозможно

      Знаком с физикой, считаю что развитие возможно и без атомной энергетики,возможно развитие и без колеса, но зачем
      Chertt
  3. sa-ag Сегодня, 07:37
    такое впечатление. что это реклама Росатомпрома:-)
    sa-ag
    1. MadCat Сегодня, 08:13
      Цитата: sa-ag
      такое впечатление. что это реклама Росатомпрома:-)

      конечно, нужно же успокоить электорат, а то проснется вот патриот и узнает что Россия уже и не энергетическая сверхдержава и поставки в прежних объемах то и не нужны в "полностью зависимую Европу"...
      MadCat
  4. WildFox Сегодня, 07:42
    Автор не вполне прав, его рассуждения справедливы только для промышленности. При доставке электроэнергии конечному потребителю цифра меняется. Допустим на ДВ и других не густо населенных районах (фермерские хозяйства, тракторные бригады, небольшие поселки) выгоднее строить ВЭС , ибо постоянный ремонт сетей тоже дело не дешевое.
    Итог в гражданском секторе и малым предприятиям ВЭС выгоднее hi
    WildFox
  5. Кот Маркиз Сегодня, 07:43
    Ветряки работают якобы "эффективно, только в развитых странах, которые субсидируют этот вид энергетики. В странах "третьего" мира ветряки или работают там, где невозможна постройка другого вида электростанций или....не работают. Совсем недавно был в бразильском городе Форталеза, где установлено несколько таких ветряных электростанций. Эти ветряки стоят и не используются. Оказалось, что стоимость эксплуатации ветряных электростанций очень высокая из-быстрого выхода из строя подшипников нагруженных частей из-за горизонтального (а не вертикального) расположения вращающихся валов. Проще и дешевле оказалось провести дополнительную линию от гидроэлектростанции
    Кот Маркиз
  6. andrej-shironov Сегодня, 07:50
    Ах это опять Юрий! Автор, никто и никогда не говорил что зелёная энергетика выгоднее экономически нежели традиционная! Я на ВО не видел ни одного такого сообщения. И кстати, следуя логике автора, спрошу: а как автор сможет оценить экологическую безопасность эксплуатации, подчёркиваю для некоторых, именно эксплуатации, зелёных технологий, и почему автор свято уверен что в зелёных технологиях технологии не развиваются. Естьещё пара-тройка вопросов, но буду экономить время.
    andrej-shironov
  7. NordOst16 Сегодня, 07:54
    Мне кажется или автор не разобрался с значением КИУМ? Если попросить гугл любезно нам оказать услугу, то мы увидим, что КИУМ равен отношению среднеарифметической мощности к установленной мощности электроустановки за определённый интервал времени. Т.е. фактическая/максимальная - и я тут что-то не вижу вариантов увеличения КИУМ кроме как волшебным образом из воздуха (на фоне ветроустановок двояко звучит). Если касаться АЭС, то не стоит забывать что строители АЭС любят срывать сроки строительства блоков (что ведёт к удоражанию проекта) и только корейцы в ОАЭ свою АЭС строют согласно плану. Так же не стоит забывать о очень большом периоде окупаемости, что тоже сказывается на стоимости кредита для блока. Потенциально большой вред при аварии, конечно, современные АЭС в плане защиты крайне хорошо продуманы и риски все просчитаны, вероятность аварии низкая. Но инженеры, как и генералы, готовятся к прошлым авариям и не всегда знаешь, что мирный атом может выкинуть. Так же не решена проблема не то что захоронения радиоактивных отходов, но и просто переработка (ибо большая часть отработанных твэллов от отечественных реакторов стоят находятся во временных хранилищах).
    Ну и на сладкое - один из дивизионов Росатома занимается бгопротивнрй ветряной энергетикой.
    NordOst16
    1. антивирус Сегодня, 08:39
      все должно быть
      и ветер тож
      скоро Норвегия будет (?)гнать на экспорт эл\эн лишь бы не из РФ . ветер и др возможны и станут эффективными.
      и нам надо такие на отшибах и солнечные панели.
      фся наша эффективность--- от бедности.
      30 лет назад газ+ уголь или мазут были в крупных заводских ( и + поселок завода)котельных
      сейчас модульная газовая или еще какая и нет второго топлива-- только уехать в др жилье при аварии
      антивирус
  8. iDr Сегодня, 07:56
    Получается, как всегда. Все и.д.и.о.ты, (Америка, Европа, Китай) а русские умные.... Странно, как-то и не логично.
    Как то странно сравнивать себестоимость электроэнергии в России и Америке. И на этом основании делать какие-то далеко идущие выводы.
    Ну а теперь по существу. Стоимость генерации по сути, это только один из многих комнонетов себестоимость электроэенергии у потребителя. И уж что-что, а на Западе деньги считать умеют. Вот давайте и подсчитаем ВЫГОДНО это делать там или НЕ ВЫГОДНО.
    Для примера, в развитых странах Запада стоимость содержания сетей составляет более 50% от стоимости электрорэенергии у потребителя, т.е. если в Австралии 1 Квт.ч стоит порядка 30 центов, то более 15 центов идет на содержание сетей. Установочная стоимость солнечных батарей для дома составляет $3899 для 6.4 KW системы
    http://skysolarenergy.com.au/solar/?gclid=CjwKCAi
    A07PRBRBJEiwAS20SIBdHbX8QyRSIDwtgWAfqWEZ25PwOOHdu
    ZHEO_IDWeSmm-2n0G55qhhoCuLIQAvD_BwE
    которая будет генерить около 25 квт.ч в день или 25х0.3= 7.5 доллара в день, время окупаемости при этом будет 3899/7.5=519 дней. Или около 1.4 годаДаже если допустить, что стоимость генерации электроэенергии =0 то в силу того, что стоимость доставки ее до потребителя будет НЕ НИЖЕ 15 центов за 1 квт.ч, то срок окупаемости будет всего 2.8 года...т.е. проинвестировав сегодня 3899 долларов, через 1.4 года средний австралиец будет получать энергию БЕСПЛАТНО. Вот и вся арифметика. Я уже не говорю о том, что автономность и живучесть такой системы на ПОРЯДКИ выше... Вспомните, как вымерзают целые города и районы в России при авариях на ТЭЦ. Во время войны, так даже предстватить сложно и жутко,что будет зимой. А ведь всего-то нужно супостату бабахнуть по всем маломальски значимым генераторам мощности или сетевым обьектам... Имея же распределенную и очень автономную систему энергоснабжения задача ее уничтожения будет практически НЕВЫПОЛНИМОЙ... Вы вот об этом подумайте...
    iDr
  9. Гардамир Сегодня, 08:05
    автору за слова
    НИКОГДА и НИ ПРИ КАКИХ
    бААльшой минус.
    Во первых помню телепередачу середины 80х. Чернобыля тогда ещё не случилось. И большинство учёных голосовало за атомную энергетику. Но встал один и сказал, что если бы те деньги, что вложены в атом, вкладывались в солнечную, то неизвестно что было бы выгоднее.
    Во вторых факультативно, для себя интересовался как "заменить Чубайса". Оказывается созданы системы производства газа из бытовых отходов. Дальше не только в Китае, но и в России производятся солнечные панели, где можно подключить дом автономно, смотреть телевизор работать холодильник, заряжаться смартфон.
    Единственная глобальная проблема для всей энергетики это накопление и сохранение электричества.
    Гардамир
    1. iDr Сегодня, 08:10
      Полность согласен. Как только разработают дешевые батареи вся традиционная энергетика посыпется...
      iDr
  10. AndreyM Сегодня, 08:11
    Ребята, давайте жить дружно (с).

    Во-первых, Шурале, вспомните основной физический закон природы - закон сохранения массы. При горении угля новых, дополнительных радиоактивных изотопов не образуется - они просто перемещаются из земли в атмосферу. Содержащиеся в угле радиоактивные изотопы относятся к "естественному фону" - дозе облучения, к которой мы привыкли с зачатия и которая не наносит вреда организму.

    Во-вторых, добываемое природное урановое сырьё и используемый в ТВЭЛах АЭС обогащенный уран - это две большие разницы. Обогащенный уран не добывают - его производят на специальных обогатительных заводах.

    В-третьих, хотя от ТЭС действительно стараются избавляться, но причины этого совсем другие, к радиоактивности отношения не имеют ни какого:
    1. Выбросы в атмосферу углекислого газа и копоти
    2. Ограниченность запасов угля в природе
    3. Сложность и опасность добычи угля закрытым способом.
    AndreyM
  11. М.Михельсон Сегодня, 08:36
    Ну, видя с какой настойчивостью продвигается "зеленая" энергетика, можно задаться сакраментально-коспирологическим вопросом: а точно, что мировые экономики стоят на рыночной основе? belay
    М.Михельсон
  12. Горный стрелок Сегодня, 08:39
    Промышленные предприятия не могут зависеть от силы ветра. В штиль они закрываться должны?
    Альтернативная энергетика может только дополнять традиционную. Да вот беда, традиционная дешевле. Но что им стоит чёрное назвать белым? Если они готовы американский сжиженный газ покупать, лишь бы не пользоваться Российским трубопроводным...
    Горный стрелок
  13. prior Сегодня, 08:41
    Вывод из статьи напрашивается - не спешите Родиной торговать, в смысле газ, нефть, уголь, лес....
    - придёт время самим сгодится.
    prior
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