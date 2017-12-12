От геополитических столкновений до олимпийских устремлений: грани конфронтации Запада и России
Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, который перед назначением на должность не горел желанием портить отношения с Россией, теперь окончательно признал: восстановление отношений с Москвой на текущем этапе невозможно. И действительно, какое уж там восстановление! Холодная война 2.0 в разгаре. Её признаки проявляются повсюду — от геополитических столкновений до олимпийских устремлений.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, избегая по своей давней привычке намёков и полунамёков, прямо заявил, что Вашингтон никогда не согласится с «российской аннексией» украинского Крыма. Санкции, наложенные на Москву из-за упомянутой аннексии, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт Украине контроль над Крымом.
Такое однозначное заявление, заметим, полностью укладывается в ту политику, которую инициировал ещё мистер Обама перед уходом с поста президента. Именно Обама, а за ним и американские союзники США в Европе, заявили, что «никогда» не признают полуостров Крым российской территорией. И не признали.
Санкции со времён Обамы несколько раз расширялись. В этом смысле команда республиканца Трампа последовательно продолжает линию демократа Обамы. Прослеживается что-то вроде единства внешнеполитической линии. Вероятно, такая линия очень удобна Трампу: ведь он горячий сторонник гонки вооружений, как и кумир его Рейган. Именно за счёт роста ВПК Трамп планирует «сделать Америку снова великой».
Тем временем свою страну «великой» делает и Путин. По крайней мере, идея вооружиться присутствует в России в последние годы как никогда явно, и даже несмотря на пониженные цены на нефть, от которой вместе с газом бюджет получает львиную долю своих доходов.
Мистер Тиллерсон сделал своё громкое заявление перед встречей с коллегой Лавровым. Момент был рассчитан точно: перспектив у американо-российских отношений нет ни в ближайшей перспективе, ни в среднесрочной. Даже преемник Трампа будет расхлёбывать кашу, заваренную при Обаме.
Охарактеризовать период холодной войны 2.0 можно двумя словами: полярные расхождения.
Крым, восток Украины, Сирия, неудобная для США фигура Асада, «вмешательство русских хакеров» в американские выборы, снова «вмешательство в выборы», уже в Европе, — кругом противоречия, частью реальные, частью искусственные, и на их фоне у обеих сторон цветёт и пахнет пропагандистская паранойя. Американским политикам, как и европейским, всюду мерещится рука Путина (и даже его «призрак», мрачно шутят некоторые аналитики), а Кремль с его провалами во внутренней политике избрал США в качестве козла отпущения.
Какое уж тут примирение, если одной стороне требуется упомянутый «козёл», а другой — гонка вооружений!
«Мы никогда не согласимся с российской оккупацией и попыткой аннексии Крыма. Связанные с Крымом санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт контроль над полуостровом Украине», — цитирует «Голос Америки» мистера Тиллерсона, ответственного за внешнюю политику американского начальника.
Припечатал трамповский министр и Донбасс: «В том, что касается восточной Украины, мы присоединяемся к нашим европейским партнёрам в сохранении санкций до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Донбасса и не выполнит взятые на себя минские обязательства».
Тиллерсон, по сути, повторил сказанное накануне. Днём ранее, будучи в Брюсселе, он популярно объяснил: нормальных отношений с Россией быть не может до тех пор, пока Кремль не прекратит поддерживать сепаратистов на Украине и не вернёт Киеву полуостров Крым.
А в городе Брюсселе мистер Тиллерсон был не абы где-то, а на ужине с персонами из НАТО, а именно с министрами иностранных дел стран альянса.
Выступая перед собранием, Тиллерсон сообщил, что, «продолжая использовать средства гибридной войны, Россия пытается расшатать западные институты» путём компьютерных атак, поддерживаемых государством, и кампании по дезинформации в Интернете. «Это существенное препятствие на пути к нормализации наших отношений», — приводит его слова тот же «Голос Америки». Наконец, на этом же ужине Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2016 года в США.
Самым скандальным его заявлением явилось всё же высказывание о «войне» России на Украине.
Главный дипломат Америки публично заявил, что лишь одно действительно стоит на пути «нормальных отношений между США и Россией». Это Украина.
Отношения с Москвой сегодня похолодали до самого низкой точки со времён былой холодной войны. И самым большим препятствием, по словам Тиллерсона, является «постоянная роль Кремля» в войне на Украине.
«Проблема, которая стоит на пути, — это Украина», — цитирует «Foreign Policy» речь Тиллерсона, произнесённую им на встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене.
Тиллерсон не сомневается, что Кремль вооружает, ведёт войну и тренирует бойцов «антиправительственных сил» на востоке Украины.
«У нас могут быть расхождения на других аренах, в Сирии, у нас могут быть расхождения в других областях, однако, когда одна страна вторгается в другую, это та разница, которую трудно не заметить и с которой трудно примириться, — сказал Тиллерсон. — Это единственное и самое трудное препятствие, стоящее перед нормализацией отношений с Россией, что мы очень хотели бы сделать».
Вместе с тем, отмечает «Foreign Policy», мистер Тиллерсон уже несколько месяцев твердит, что нормализация отношений с Россией — один из главных приоритетов внешней политики Трампа.
Другим фронтом холодной войны до сих пор является олимпийская борьба, которая превратилась за последние годы в борьбу с «русским допингом». Здесь тоже налицо «расхождения». И здесь тоже Запад намерен до конца (очевидно, до новой победы в новой холодной войне) стоять на своём. И западная «борьба» принесла свои результаты, и весьма ощутимые.
Из-за недопущения сборной Россию на Зимнюю Олимпиаду под национальным флагом в стране произошёл настоящий раскол. Одни граждане (а с ними и иные спортсмены) считают, что в нейтральном статусе на игры ехать нужно: следует победить и отстоять честь страны хотя бы таким образом. Другие граждане (а с ними и иные спортсмены) полагают, что это позор — плясать под дудку Запада и ехать на Олимпиаду под белым флагом. В споре участвуют и очень большие знаменитости. Запад может радоваться: он действительно достиг своей цели и расколол спортивную Россию изнутри.
«Я видел многие победы сборной СССР. И для меня ехать на Олимпиаду в белой форме — всё равно, что выбросить белый флаг, — написал в Интернете заслуженный тренер РФ Владимир Плющёв. — Моё мнение: Россия не должна соглашаться на подачку с нейтральным статусом».
Александр Карелин, участник четырёх Олимпиад и трёхкратный чемпион по греко-римской борьбе, имеет на проблему взгляд противоположный.
«Я предпочитаю не обращать внимания на подобные выкрики [о бойкоте]. Они не имеют никакого отношения к нашему месту в истории олимпийского движения. Глубоко убеждён: если мы сейчас поддержим своё реноме спортивной державы даже в нейтральном статусе, то выразим свою признательность организаторам игр в Пхёнчхане и самой Южной Корее. И, очевидно, заработаем уважение мирового сообщества», — приводит его мнение «Свободная пресса».
«СП» задала вопрос Виталию Милонову, депутату Госдумы: «Тогда скажите, пожалуйста, обсуждалась ли на Охотном ряду возможная вина Виталия Мутко, много лет бывшего министром спорта, а сейчас вице-премьера РФ, курирующего спорт? И его коллеги Александра Жукова, возглавляющего Национальный олимпийский комитет? Справедливо наказал обоих МОК?»
И это весь ответ!
Далее последовал короткий комментарий:
Тем временем В. Жириновский выдал призыв провести референдум на тему участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 и упомянул «власовскую форму». «Пусть народ решит. Или мы займём жёсткую позицию и всех заставим [нас] уважать, или все наденем власовскую форму, олимпийскую форму и будем молчать, что есть в России русский флаг и русский гимн», — цитирует Жириновского ТАСС.
Российским спортсменам Жириновский, понятно, не указ. На Зимнюю Олимпиаду они уже собрались. Да, под нейтральным флагом. И это означает одно: победу Запада в очередном этапе холодной войны.
На днях сборная РФ по санному спорту единогласно приняла решение выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Об этом сообщила ТАСС Наталия Гарт, президент Федерации санного спорта России.
Лыжники сборной тоже решили ехать в Пхёнчхан. «Да, они проголосовали за», — сообщила «Интерфаксу» Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России.
Собственно, почему нет? Кремль не возражает.
Президент России ничего не имеет против того, чтобы спортсмены страны представляли её на играх без флага. Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию тех, кто согласится с условиями МОК.
Невесёлый итог: со стороны экономической на Россию давят западные санкции из-за присоединения Крыма, со стороны спортивной западные санкции давят из-за допинга. И последняя тема грозит стать такой же вечной, как тема Крыма.
Потому-то Тиллерсон с его прямотою и сообщил, что восстановление отношений с Москвой на текущем этапе невозможно. Зачем сейчас восстанавливать-то?
Запад не сомневается, что санкции из-за Крыма и олимпийские запреты ослабили Россию. Когда противник ослаблен и соглашается на «нейтральный» флаг, атакующий уже считает себя победителем. Запад в лице Тиллерсона, а заодно в лицах министров стран НАТО, ждёт, когда Россия проиграет окончательно — и вот тогда навяжет ей свои условия. Так уже было при Ельцине. Теперь американцы хотят победы и во второй холодной войне.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, избегая по своей давней привычке намёков и полунамёков, прямо заявил, что Вашингтон никогда не согласится с «российской аннексией» украинского Крыма. Санкции, наложенные на Москву из-за упомянутой аннексии, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт Украине контроль над Крымом.
Такое однозначное заявление, заметим, полностью укладывается в ту политику, которую инициировал ещё мистер Обама перед уходом с поста президента. Именно Обама, а за ним и американские союзники США в Европе, заявили, что «никогда» не признают полуостров Крым российской территорией. И не признали.
Санкции со времён Обамы несколько раз расширялись. В этом смысле команда республиканца Трампа последовательно продолжает линию демократа Обамы. Прослеживается что-то вроде единства внешнеполитической линии. Вероятно, такая линия очень удобна Трампу: ведь он горячий сторонник гонки вооружений, как и кумир его Рейган. Именно за счёт роста ВПК Трамп планирует «сделать Америку снова великой».
Тем временем свою страну «великой» делает и Путин. По крайней мере, идея вооружиться присутствует в России в последние годы как никогда явно, и даже несмотря на пониженные цены на нефть, от которой вместе с газом бюджет получает львиную долю своих доходов.
Мистер Тиллерсон сделал своё громкое заявление перед встречей с коллегой Лавровым. Момент был рассчитан точно: перспектив у американо-российских отношений нет ни в ближайшей перспективе, ни в среднесрочной. Даже преемник Трампа будет расхлёбывать кашу, заваренную при Обаме.
Охарактеризовать период холодной войны 2.0 можно двумя словами: полярные расхождения.
Крым, восток Украины, Сирия, неудобная для США фигура Асада, «вмешательство русских хакеров» в американские выборы, снова «вмешательство в выборы», уже в Европе, — кругом противоречия, частью реальные, частью искусственные, и на их фоне у обеих сторон цветёт и пахнет пропагандистская паранойя. Американским политикам, как и европейским, всюду мерещится рука Путина (и даже его «призрак», мрачно шутят некоторые аналитики), а Кремль с его провалами во внутренней политике избрал США в качестве козла отпущения.
Какое уж тут примирение, если одной стороне требуется упомянутый «козёл», а другой — гонка вооружений!
«Мы никогда не согласимся с российской оккупацией и попыткой аннексии Крыма. Связанные с Крымом санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт контроль над полуостровом Украине», — цитирует «Голос Америки» мистера Тиллерсона, ответственного за внешнюю политику американского начальника.
Припечатал трамповский министр и Донбасс: «В том, что касается восточной Украины, мы присоединяемся к нашим европейским партнёрам в сохранении санкций до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Донбасса и не выполнит взятые на себя минские обязательства».
Тиллерсон, по сути, повторил сказанное накануне. Днём ранее, будучи в Брюсселе, он популярно объяснил: нормальных отношений с Россией быть не может до тех пор, пока Кремль не прекратит поддерживать сепаратистов на Украине и не вернёт Киеву полуостров Крым.
А в городе Брюсселе мистер Тиллерсон был не абы где-то, а на ужине с персонами из НАТО, а именно с министрами иностранных дел стран альянса.
Выступая перед собранием, Тиллерсон сообщил, что, «продолжая использовать средства гибридной войны, Россия пытается расшатать западные институты» путём компьютерных атак, поддерживаемых государством, и кампании по дезинформации в Интернете. «Это существенное препятствие на пути к нормализации наших отношений», — приводит его слова тот же «Голос Америки». Наконец, на этом же ужине Тиллерсон обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2016 года в США.
Самым скандальным его заявлением явилось всё же высказывание о «войне» России на Украине.
Главный дипломат Америки публично заявил, что лишь одно действительно стоит на пути «нормальных отношений между США и Россией». Это Украина.
Отношения с Москвой сегодня похолодали до самого низкой точки со времён былой холодной войны. И самым большим препятствием, по словам Тиллерсона, является «постоянная роль Кремля» в войне на Украине.
«Проблема, которая стоит на пути, — это Украина», — цитирует «Foreign Policy» речь Тиллерсона, произнесённую им на встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене.
Тиллерсон не сомневается, что Кремль вооружает, ведёт войну и тренирует бойцов «антиправительственных сил» на востоке Украины.
«У нас могут быть расхождения на других аренах, в Сирии, у нас могут быть расхождения в других областях, однако, когда одна страна вторгается в другую, это та разница, которую трудно не заметить и с которой трудно примириться, — сказал Тиллерсон. — Это единственное и самое трудное препятствие, стоящее перед нормализацией отношений с Россией, что мы очень хотели бы сделать».
Вместе с тем, отмечает «Foreign Policy», мистер Тиллерсон уже несколько месяцев твердит, что нормализация отношений с Россией — один из главных приоритетов внешней политики Трампа.
Другим фронтом холодной войны до сих пор является олимпийская борьба, которая превратилась за последние годы в борьбу с «русским допингом». Здесь тоже налицо «расхождения». И здесь тоже Запад намерен до конца (очевидно, до новой победы в новой холодной войне) стоять на своём. И западная «борьба» принесла свои результаты, и весьма ощутимые.
Из-за недопущения сборной Россию на Зимнюю Олимпиаду под национальным флагом в стране произошёл настоящий раскол. Одни граждане (а с ними и иные спортсмены) считают, что в нейтральном статусе на игры ехать нужно: следует победить и отстоять честь страны хотя бы таким образом. Другие граждане (а с ними и иные спортсмены) полагают, что это позор — плясать под дудку Запада и ехать на Олимпиаду под белым флагом. В споре участвуют и очень большие знаменитости. Запад может радоваться: он действительно достиг своей цели и расколол спортивную Россию изнутри.
«Я видел многие победы сборной СССР. И для меня ехать на Олимпиаду в белой форме — всё равно, что выбросить белый флаг, — написал в Интернете заслуженный тренер РФ Владимир Плющёв. — Моё мнение: Россия не должна соглашаться на подачку с нейтральным статусом».
Александр Карелин, участник четырёх Олимпиад и трёхкратный чемпион по греко-римской борьбе, имеет на проблему взгляд противоположный.
«Я предпочитаю не обращать внимания на подобные выкрики [о бойкоте]. Они не имеют никакого отношения к нашему месту в истории олимпийского движения. Глубоко убеждён: если мы сейчас поддержим своё реноме спортивной державы даже в нейтральном статусе, то выразим свою признательность организаторам игр в Пхёнчхане и самой Южной Корее. И, очевидно, заработаем уважение мирового сообщества», — приводит его мнение «Свободная пресса».
«СП» задала вопрос Виталию Милонову, депутату Госдумы: «Тогда скажите, пожалуйста, обсуждалась ли на Охотном ряду возможная вина Виталия Мутко, много лет бывшего министром спорта, а сейчас вице-премьера РФ, курирующего спорт? И его коллеги Александра Жукова, возглавляющего Национальный олимпийский комитет? Справедливо наказал обоих МОК?»
«Насколько мне известно, не обсуждалась».
И это весь ответ!
Далее последовал короткий комментарий:
«Могу только одно сказать по этому поводу: видимо (я так предполагаю), в Госдуме есть люди, в интересы которых не входит обсуждение деятельности того же Виталия Мутко на посту министра спорта и его взаимоотношения с Григорием Родченковым».
Тем временем В. Жириновский выдал призыв провести референдум на тему участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 и упомянул «власовскую форму». «Пусть народ решит. Или мы займём жёсткую позицию и всех заставим [нас] уважать, или все наденем власовскую форму, олимпийскую форму и будем молчать, что есть в России русский флаг и русский гимн», — цитирует Жириновского ТАСС.
Российским спортсменам Жириновский, понятно, не указ. На Зимнюю Олимпиаду они уже собрались. Да, под нейтральным флагом. И это означает одно: победу Запада в очередном этапе холодной войны.
На днях сборная РФ по санному спорту единогласно приняла решение выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Об этом сообщила ТАСС Наталия Гарт, президент Федерации санного спорта России.
Лыжники сборной тоже решили ехать в Пхёнчхан. «Да, они проголосовали за», — сообщила «Интерфаксу» Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России.
Собственно, почему нет? Кремль не возражает.
Президент России ничего не имеет против того, чтобы спортсмены страны представляли её на играх без флага. Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию тех, кто согласится с условиями МОК.
Невесёлый итог: со стороны экономической на Россию давят западные санкции из-за присоединения Крыма, со стороны спортивной западные санкции давят из-за допинга. И последняя тема грозит стать такой же вечной, как тема Крыма.
Потому-то Тиллерсон с его прямотою и сообщил, что восстановление отношений с Москвой на текущем этапе невозможно. Зачем сейчас восстанавливать-то?
Запад не сомневается, что санкции из-за Крыма и олимпийские запреты ослабили Россию. Когда противник ослаблен и соглашается на «нейтральный» флаг, атакующий уже считает себя победителем. Запад в лице Тиллерсона, а заодно в лицах министров стран НАТО, ждёт, когда Россия проиграет окончательно — и вот тогда навяжет ей свои условия. Так уже было при Ельцине. Теперь американцы хотят победы и во второй холодной войне.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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