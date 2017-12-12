От геополитических столкновений до олимпийских устремлений: грани конфронтации Запада и России

«Насколько мне известно, не обсуждалась».

«Могу только одно сказать по этому поводу: видимо (я так предполагаю), в Госдуме есть люди, в интересы которых не входит обсуждение деятельности того же Виталия Мутко на посту министра спорта и его взаимоотношения с Григорием Родченковым».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru