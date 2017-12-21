Патриотические размышления читателей "Военного обозрения"
Тема материала, который мы предлагаем, написана вами. Мы свою позицию уже выразили в свое время. Но то, что мы прочитали вчера в комментариях к материалу о размещении "атлетов из России", заставило нас задуматься и проанализировать мнения читателей, которые явно разделились.
Напомним, в статье говорилось о том, что российских спортсменов возможно разместят вне олимпийской деревни в бывшей тюрьме. Если честно, сама статья вызывает множество вопросов. Начиная от источника информации и заканчивая теми ужасами, которые там описаны. Но нам сегодня это не важно. Важна реакция читателей. Срез мнений, если угодно.
Честно сказать, ничего нового мы для себя не открыли. У нас действительно достаточно образованные и думающие читатели. Более того, читатели, которые не всегда соглашаются с мнением большинства и готовые отстаивать собственное мнение, в подавляющем большинстве.
Радикализм присутствует чаще среди молодых посетителей. Более старшее поколение становится радикальным только в одном случае. В случае, если дело касается святых для большинства вещей. Флаг, гимн, честь страны, отношение к стране.
Итак, начнем цитировать и комментировать.
kinolog2322
Это один из комментариев такого типа. Жестоко? Возможно. А может по-военному прямо? Точка зрения именно солдата. Умри, но знамя сохрани. Честь сохрани. И не столько свою честь, сколько честь тех, кто служил под этим знаменем раньше. Кто погибал под этим знаменем. Кто совершал подвиги под этим знаменем.
Чёрный
Если честно, то позиция комментаторов во многом сродни позиции авторов. Ну вот не принимает сердце белого флага. Кто бы нам не говорил, что это политика. Политика всегда такая… В общем, если бы было место на планете, где слова «большая политика» и «большой ушат фекалий» не синонимы, мы бы, наверное, туда свалили бы.
Но что делать с извечными ценностями? Гражданская позиция? Патриотизм? Хотя какой патриотизм сегодня. Народ уже насмотрелся интервью "великих" спортсменов. Патриотизм это для солдат и офицеров. Это в Сирии, на Кавказе, других местах.
А для спортсмена главное победить. Чтобы в глазах рекламодателей стоить подороже. Черт знает, но почему-то не понятно нам словосочетание "атлет из России". Российский спортсмен - понятно. И российский атлет понятно. А по-другому не доходит.
Когда на табличке в зоопарке пишут «пингвин из Антарктиды» - вот это понятно. Ареал обитания. Но человек в здравом уме не скажет про другого «перс из Ирана». Скажет – иранец, и будет прав.
А здесь получается, что есть страна Россия, где живут граждане России, россияне, и есть отдельная категория людей. Атлеты из России. Отдельная группа лиц как бы. Хотя, впрочем, она и есть теперь отдельная по факту.
Другая группа читателей, как сегодня модно писать, более толерантны. Они вполне допускают участие "атлетов из России", но возмущаются условиями, на которых их на Игры допускают. Позиция шаткая и, как нам кажется, бесхребетная.
Татьяна
Вот не согласимся. Наших, российских спортсменов, в Корее не будет. Там будут какие-то «атлеты из России», а что это за народность или группа организмов, мы пока четкого понимания не нашли. Надо, наверное, повнимательнее изучить документы из МОК.
Но суть в другом.
Интересно, а по каким правилам вообще можно рассчитывать на "человеческое отношение" к побежденным? На какое-то там право или закон? Ты побежден. Ты сдался на милость победителю. Налицо безоговорочная капитуляция, которую Путин озвучил на своей пресс-конференции.
Но... Кто сказал, что победитель будет милостив? Что он не припомнит старые обиды? Что простит гибель собственных друзей? Фильмов о благородных героях насмотрелись?
Как поступают с побежденными или пленными сегодня прекрасно видно по состоянию пленных республиканцев на Донбассе при обмене пленными. Вот им расскажите о милости к побежденным. О всех этих благородных врагах.
Но есть и очень взвешенные комментарии. Чувствуется, что автор "в теме":
татарин 174
Целиком и полностью согласны. Частным образом поехавшие туда без делегации, «атлеты из России», хоть и не считаются российскими спортсменами, гражданами России они остаются. И вполне допускаем, что инциденты такого характера могут иметь место.
Здесь есть один положительный момент. В таком случае, заниматься вопросами будут представители МИДа России, они, в отличие от импотентов из министерства спорта, работать умеют.
Но есть среди наших читателей и сторонники "государственной" точки зрения. Поехать, разорвать всех и вся в клочья. И этим кому-то что-то доказать.
Горный стрелок
сибиралт
Не понятно, это чьи спортсмены хотят всех порвать? Российские? Так команда не едет. Или те, как их… атлеты?
Россия хочет что-то выиграть и кого-то порвать. Простите, чем? Или все-таки – кем? С какими спортсменами? Со вторым, третьим или четвертым составом? Остальных отстранили из-за допинга как бы. Невзирая на лица и пробы.
Как-то странно читать мнения о том, что мы опять что-то там должны. Должны порвать, должны доказать. А что мы занимали, чтобы быть должны? Кто-то может сказать? Почему КНДР, по слухам, упрашивают выступить на ОИ, а Россию выгоняют? У Ына спортсмены круче? А может просто "яйца стальные"? Может "голодные" северные корейцы реально патриоты, а не за денежку зеленую потом исходят?
серафимамурский
igorra
А ведь вопрос автора последнего комментария вполне резонный. Может и правда для того, чтобы по-настоящему любить Родину необходимо увидеть тех, кто эту Родину ненавидит или презирает?
Понятно, что страна сегодня "разорвана" точно так же, как и читатели нашего издания. Каждый пытается найти разумное объяснение своей позиции. Каждый старается преуменьшить аргументы оппонентов и преувеличивает собственные.
Закончить статью так же просто, как начать. Это тоже пишете вы.
nikolaev
Даже добавлять ничего не надо. Что поделаешь. У каждого в этой жизни наступает время, когда необходимо сделать свой главный выбор. Человек ты, или тварь дрожащая. Патриот, или просто не посчастливилось родиться в этой стране.
Может быть, немного некорректное сравнение, но по нашему мнению, ситуация схожая. Если посмотреть на восток, то там в скором времени мы увидим кучку изгоев, о которых будут вытирать ноги все, кому не лень. Слуги ВАДА, судьи, пресса, болельщики «чистых» атлетов.
Заслужено, если так. И тут претензии как к ним, сдавшимся на милость победителей ради денег, так и к государству, которое довело спорт до шприца, таблетки и полного попадалова.
И никакого тут патриотизма, никакого представления интересов России. Чистый бизнес, ничего гражданского. Причем тут флаг, гимн, герб… С долларом при любом гражданстве жить можно неплохо. И даже без него. А какое-то там уважение каких-то там болельщиков…
Вы о чем вообще?
Если же посмотреть на запад, то мы там тоже можем увидеть людей без гражданства. Без государства. Без гимна. Фактически без флага и герба, потому, что их никто не признает в «цивилизованном» мире.
Тем не менее, донбасские триколоры являются и флагом, и боевым знаменем для людей, которые продолжают жить, воевать и работать. Тоже не взирая. Не убегают, не оправдываются, что «мы всю жизнь готовились» не к тому, чем приходится заниматься.
Разный подход, разное понимание, не находите?
Одни, по факту являясь жителями не пойми чего, то ли непризнанных республик, то ли оккупированных областей Украины, уважают и держатся за тот флаг, что сами придумали. И именно за это мы их и уважаем, собственно.
Другие, простите, плевать хотели на флаг и прочие атрибуты, потому что деньги важнее.
Век спортсмена короток? Расскажите это парням в Горловке, хорошо?
Если бы все население Донбасса было столь же патриотично, как «атлеты из России», то там бы уже два года назад была бы тишь, гладь и пустота**. Там никого не готовили к смерти, прикрывшись такой мотивацией, которая сродни белой тряпке, все бы сбежали в Россию или вернулись на Украину.
Вот и вся разница во мнениях и пониманиях.
*ИГИЛ – запрещенная в России организация
** Авторы приносят свои извинения жителям Донбасса за столь неприглядное сравнение
Напомним, в статье говорилось о том, что российских спортсменов возможно разместят вне олимпийской деревни в бывшей тюрьме. Если честно, сама статья вызывает множество вопросов. Начиная от источника информации и заканчивая теми ужасами, которые там описаны. Но нам сегодня это не важно. Важна реакция читателей. Срез мнений, если угодно.
Честно сказать, ничего нового мы для себя не открыли. У нас действительно достаточно образованные и думающие читатели. Более того, читатели, которые не всегда соглашаются с мнением большинства и готовые отстаивать собственное мнение, в подавляющем большинстве.
Радикализм присутствует чаще среди молодых посетителей. Более старшее поколение становится радикальным только в одном случае. В случае, если дело касается святых для большинства вещей. Флаг, гимн, честь страны, отношение к стране.
Итак, начнем цитировать и комментировать.
kinolog2322
Наши спортсмены в Пхенчан не едут. Там будут те, у кого ничего святого не осталось. Ни Родины, ни флага. Какая разница, что они будут есть, где жить. Их уже определили в касту опущенных. А вам не кажется, что ваше место в Йонг-Чаенкане?? Перефразируя Миколу Питерского…
Это один из комментариев такого типа. Жестоко? Возможно. А может по-военному прямо? Точка зрения именно солдата. Умри, но знамя сохрани. Честь сохрани. И не столько свою честь, сколько честь тех, кто служил под этим знаменем раньше. Кто погибал под этим знаменем. Кто совершал подвиги под этим знаменем.
Чёрный
Не ну а что... место предателя в тюрьме... если так и произойдёт я ещё и поаплодирую... кто выбрал путь унижения, тот пусть хлебает дерьмо до конца...
Если честно, то позиция комментаторов во многом сродни позиции авторов. Ну вот не принимает сердце белого флага. Кто бы нам не говорил, что это политика. Политика всегда такая… В общем, если бы было место на планете, где слова «большая политика» и «большой ушат фекалий» не синонимы, мы бы, наверное, туда свалили бы.
Но что делать с извечными ценностями? Гражданская позиция? Патриотизм? Хотя какой патриотизм сегодня. Народ уже насмотрелся интервью "великих" спортсменов. Патриотизм это для солдат и офицеров. Это в Сирии, на Кавказе, других местах.
А для спортсмена главное победить. Чтобы в глазах рекламодателей стоить подороже. Черт знает, но почему-то не понятно нам словосочетание "атлет из России". Российский спортсмен - понятно. И российский атлет понятно. А по-другому не доходит.
Когда на табличке в зоопарке пишут «пингвин из Антарктиды» - вот это понятно. Ареал обитания. Но человек в здравом уме не скажет про другого «перс из Ирана». Скажет – иранец, и будет прав.
А здесь получается, что есть страна Россия, где живут граждане России, россияне, и есть отдельная категория людей. Атлеты из России. Отдельная группа лиц как бы. Хотя, впрочем, она и есть теперь отдельная по факту.
Другая группа читателей, как сегодня модно писать, более толерантны. Они вполне допускают участие "атлетов из России", но возмущаются условиями, на которых их на Игры допускают. Позиция шаткая и, как нам кажется, бесхребетная.
Татьяна
Я обалдеваю! Скотский приём наших спортсменов на ОИ-2018 со стороны МОК предполагался вообще-то изначально, но не до такой же степени!!!
Надо полагать, что и за решётку российским олимпийцам за пределы экс-тюрьмы тоже лучше будет не выходить без особой нужды!
Надо предположить, что против российских спортсменов следует ожидать готовящиеся провокации в виде оскорбительных пикетов и демонстраций без защиты их со стороны полиции.
Надо полагать, что и за решётку российским олимпийцам за пределы экс-тюрьмы тоже лучше будет не выходить без особой нужды!
Надо предположить, что против российских спортсменов следует ожидать готовящиеся провокации в виде оскорбительных пикетов и демонстраций без защиты их со стороны полиции.
Вот не согласимся. Наших, российских спортсменов, в Корее не будет. Там будут какие-то «атлеты из России», а что это за народность или группа организмов, мы пока четкого понимания не нашли. Надо, наверное, повнимательнее изучить документы из МОК.
Но суть в другом.
Интересно, а по каким правилам вообще можно рассчитывать на "человеческое отношение" к побежденным? На какое-то там право или закон? Ты побежден. Ты сдался на милость победителю. Налицо безоговорочная капитуляция, которую Путин озвучил на своей пресс-конференции.
Но... Кто сказал, что победитель будет милостив? Что он не припомнит старые обиды? Что простит гибель собственных друзей? Фильмов о благородных героях насмотрелись?
Как поступают с побежденными или пленными сегодня прекрасно видно по состоянию пленных республиканцев на Донбассе при обмене пленными. Вот им расскажите о милости к побежденным. О всех этих благородных врагах.
Но есть и очень взвешенные комментарии. Чувствуется, что автор "в теме":
татарин 174
Цитата: Татьяна
«Надо предположить, что против российских спортсменов следует ожидать готовящиеся провокации в виде оскорбительных пикетов и демонстраций без защиты их со стороны полиции».
А вот это вполне возможно, их никто не будет охранять и это может привести не только к оскорбительным провокациям и пикетам, а если там окажутся боевики аль-каиды или игил* или ещё кто жаждущие захватить заложников? Наши заклятые "партнеры" могут ведь постараться так сделать!
«Надо предположить, что против российских спортсменов следует ожидать готовящиеся провокации в виде оскорбительных пикетов и демонстраций без защиты их со стороны полиции».
А вот это вполне возможно, их никто не будет охранять и это может привести не только к оскорбительным провокациям и пикетам, а если там окажутся боевики аль-каиды или игил* или ещё кто жаждущие захватить заложников? Наши заклятые "партнеры" могут ведь постараться так сделать!
Целиком и полностью согласны. Частным образом поехавшие туда без делегации, «атлеты из России», хоть и не считаются российскими спортсменами, гражданами России они остаются. И вполне допускаем, что инциденты такого характера могут иметь место.
Здесь есть один положительный момент. В таком случае, заниматься вопросами будут представители МИДа России, они, в отличие от импотентов из министерства спорта, работать умеют.
Но есть среди наших читателей и сторонники "государственной" точки зрения. Поехать, разорвать всех и вся в клочья. И этим кому-то что-то доказать.
Горный стрелок
Поехать и "порвать" соперника "на холодец" - это и есть достойный ответ. И плохие условия проживания, и отдельное питание - все это - в ту же "копилочку"... Несмотря ни на какое давление...
сибиралт
Не поедем, скажут, что без допинга выступать не можем.
Не понятно, это чьи спортсмены хотят всех порвать? Российские? Так команда не едет. Или те, как их… атлеты?
Россия хочет что-то выиграть и кого-то порвать. Простите, чем? Или все-таки – кем? С какими спортсменами? Со вторым, третьим или четвертым составом? Остальных отстранили из-за допинга как бы. Невзирая на лица и пробы.
Как-то странно читать мнения о том, что мы опять что-то там должны. Должны порвать, должны доказать. А что мы занимали, чтобы быть должны? Кто-то может сказать? Почему КНДР, по слухам, упрашивают выступить на ОИ, а Россию выгоняют? У Ына спортсмены круче? А может просто "яйца стальные"? Может "голодные" северные корейцы реально патриоты, а не за денежку зеленую потом исходят?
серафимамурский
Каждый унижается на столько на сколько он хочет быть унижен. Посмотрим на сколько готовы опустится спортсмены, не представляющие страну. Мне стыдно, что по паспорту они граждане РФ.
igorra
Может у нас, на фоне этих спортсменов по баблососу, что-нибудь щёлкнет и мы сами начнём по настоящему любить свою Родину. А то у многих патриотизм заканчивается тогда, когда для покупки айфона, надо обфекалить Россию.
А ведь вопрос автора последнего комментария вполне резонный. Может и правда для того, чтобы по-настоящему любить Родину необходимо увидеть тех, кто эту Родину ненавидит или презирает?
Понятно, что страна сегодня "разорвана" точно так же, как и читатели нашего издания. Каждый пытается найти разумное объяснение своей позиции. Каждый старается преуменьшить аргументы оппонентов и преувеличивает собственные.
Закончить статью так же просто, как начать. Это тоже пишете вы.
nikolaev
Если спортсмены ведущей спортивной державы добровольно и поголовно откажутся от участия в попрании чести и достоинства своей страны - это ПОБЕДА!
В этом случае олимпиада теряет смысл и МОК и ВАДА проигрывают.
Если едут - тогда проигрывает Россия, проигрывает олимпийское движение - выигрывают негодяи от МОК и ВАДА и те, кто за ними стоит!
То есть: поездка - полное и открытое предательство, которое останется на всю жизнь
В этом случае олимпиада теряет смысл и МОК и ВАДА проигрывают.
Если едут - тогда проигрывает Россия, проигрывает олимпийское движение - выигрывают негодяи от МОК и ВАДА и те, кто за ними стоит!
То есть: поездка - полное и открытое предательство, которое останется на всю жизнь
Даже добавлять ничего не надо. Что поделаешь. У каждого в этой жизни наступает время, когда необходимо сделать свой главный выбор. Человек ты, или тварь дрожащая. Патриот, или просто не посчастливилось родиться в этой стране.
Может быть, немного некорректное сравнение, но по нашему мнению, ситуация схожая. Если посмотреть на восток, то там в скором времени мы увидим кучку изгоев, о которых будут вытирать ноги все, кому не лень. Слуги ВАДА, судьи, пресса, болельщики «чистых» атлетов.
Заслужено, если так. И тут претензии как к ним, сдавшимся на милость победителей ради денег, так и к государству, которое довело спорт до шприца, таблетки и полного попадалова.
И никакого тут патриотизма, никакого представления интересов России. Чистый бизнес, ничего гражданского. Причем тут флаг, гимн, герб… С долларом при любом гражданстве жить можно неплохо. И даже без него. А какое-то там уважение каких-то там болельщиков…
Вы о чем вообще?
Если же посмотреть на запад, то мы там тоже можем увидеть людей без гражданства. Без государства. Без гимна. Фактически без флага и герба, потому, что их никто не признает в «цивилизованном» мире.
Тем не менее, донбасские триколоры являются и флагом, и боевым знаменем для людей, которые продолжают жить, воевать и работать. Тоже не взирая. Не убегают, не оправдываются, что «мы всю жизнь готовились» не к тому, чем приходится заниматься.
Разный подход, разное понимание, не находите?
Одни, по факту являясь жителями не пойми чего, то ли непризнанных республик, то ли оккупированных областей Украины, уважают и держатся за тот флаг, что сами придумали. И именно за это мы их и уважаем, собственно.
Другие, простите, плевать хотели на флаг и прочие атрибуты, потому что деньги важнее.
Век спортсмена короток? Расскажите это парням в Горловке, хорошо?
Если бы все население Донбасса было столь же патриотично, как «атлеты из России», то там бы уже два года назад была бы тишь, гладь и пустота**. Там никого не готовили к смерти, прикрывшись такой мотивацией, которая сродни белой тряпке, все бы сбежали в Россию или вернулись на Украину.
Вот и вся разница во мнениях и пониманиях.
*ИГИЛ – запрещенная в России организация
** Авторы приносят свои извинения жителям Донбасса за столь неприглядное сравнение
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти