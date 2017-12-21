Патриотические размышления читателей "Военного обозрения"

Наши спортсмены в Пхенчан не едут. Там будут те, у кого ничего святого не осталось. Ни Родины, ни флага. Какая разница, что они будут есть, где жить. Их уже определили в касту опущенных. А вам не кажется, что ваше место в Йонг-Чаенкане?? Перефразируя Миколу Питерского…

Не ну а что... место предателя в тюрьме... если так и произойдёт я ещё и поаплодирую... кто выбрал путь унижения, тот пусть хлебает дерьмо до конца...

Я обалдеваю! Скотский приём наших спортсменов на ОИ-2018 со стороны МОК предполагался вообще-то изначально, но не до такой же степени!!!

Надо полагать, что и за решётку российским олимпийцам за пределы экс-тюрьмы тоже лучше будет не выходить без особой нужды!

Надо предположить, что против российских спортсменов следует ожидать готовящиеся провокации в виде оскорбительных пикетов и демонстраций без защиты их со стороны полиции.

Цитата: Татьяна

«Надо предположить, что против российских спортсменов следует ожидать готовящиеся провокации в виде оскорбительных пикетов и демонстраций без защиты их со стороны полиции».



А вот это вполне возможно, их никто не будет охранять и это может привести не только к оскорбительным провокациям и пикетам, а если там окажутся боевики аль-каиды или игил* или ещё кто жаждущие захватить заложников? Наши заклятые "партнеры" могут ведь постараться так сделать!

Поехать и "порвать" соперника "на холодец" - это и есть достойный ответ. И плохие условия проживания, и отдельное питание - все это - в ту же "копилочку"... Несмотря ни на какое давление...

Не поедем, скажут, что без допинга выступать не можем.

Каждый унижается на столько на сколько он хочет быть унижен. Посмотрим на сколько готовы опустится спортсмены, не представляющие страну. Мне стыдно, что по паспорту они граждане РФ.

Может у нас, на фоне этих спортсменов по баблососу, что-нибудь щёлкнет и мы сами начнём по настоящему любить свою Родину. А то у многих патриотизм заканчивается тогда, когда для покупки айфона, надо обфекалить Россию.

Если спортсмены ведущей спортивной державы добровольно и поголовно откажутся от участия в попрании чести и достоинства своей страны - это ПОБЕДА!

В этом случае олимпиада теряет смысл и МОК и ВАДА проигрывают.

Если едут - тогда проигрывает Россия, проигрывает олимпийское движение - выигрывают негодяи от МОК и ВАДА и те, кто за ними стоит!

То есть: поездка - полное и открытое предательство, которое останется на всю жизнь