13:22 05 января

Миф о "татаро-монгольском иге"

780 лет назад, 1 января 1238 года, остатки рязанских войск и рать Владимиро-Суздальской Русь были разгромлены армией Батыя в битве при Коломне. Это решительное сражение стало вторым после битвы на Калке сражением объединённых русских войск против «монголов». По количеству войск и упорству сражение под Коломной можно считать одним из самых значительных событий нашествия.

Как уже отмечалось ранее, миф о «монголах из Монголии» был придуман в концептуально-идеологическом центре Запада, который хранит «ключи» от истории, в папском Риме. Русский суперэтнос (русы) существует с самого начала появления белой расы на планете, нашей истории минимум уже 40 – 45 тыс. лет. Однако подлинная история Руси и суперэтноса была «обрезана» и искажена в интересах хозяев Запада и их лакеев-холопов в России, желающих любой ценой стать частью «мирового цивилизованного сообщества», хотя бы ценой сдачи родины. Так как подлинная история опасна хозяевам Запада, претендующим на мировое господство. А русских-русов стараются погрузить в невежество, превратить в «этнографический материал». Окончательно расчленить и ассимилировать, превратить в рабов нового мирового порядка, как русских-«украинцев». Это выгодно как хозяевам Запада, так и Востока. Русские отлично ассимилируются, становятся китайцами, турками, арабами, немцами, французами, американцами и т. д. При этом они привносят свежую кровь, часто являются творцами созидателями, давая толчок в развитие цивилизаций, стран и народностей, частью которых они становятся.

На Западе не могут признать, что Русь-Россия, как геополитическая реальность существовала всегда, и появилась раньше самого западного проекта и цивилизации. Причём суперэтнос русов всегда занимал территорию Северной Евразии.


Под термином «монголы» в XIII – XIV вв. ни в коем случае нельзя принимать реальных монголоидов, проживающих не землях нынешней Монголии. Самоназвание, настоящий этноним автохтонов нынешней Монголии – халху. Они не называли себя монголами. И никогда не захватывали Китай, не доходили до Кавказа, Персии-Ирана, Малой Азии, Северного Причерноморья и Руси. Халху, ойраты – антропологические монголоиды, тогда были бедной кочевой общностью, состоявшей из разрозненных родов. Они были примитивными пастухами и охотниками, находившимися на весьма низком первобытно-общинном уровне развития и ни при каких обстоятельствах не могли создать даже самое простое протогосударственное образование, не говоря уж о царстве и империи глобального уровня значения. Для этого нужна была государственная традиция, высокий уровень духовной и материальной культуры, развитое хозяйство, способное вооружить обеспечить армии из десятков тысяч воинов. Примитивные монголоидные племена были на уровне развития тогдашних индейских племен бассейна Амазонки или Северной Америки. То есть даже при самом фантастическом везении и удачном стечении обстоятельств они никак не могли сокрушить Китай, Хорезм, царства Кавказа, могучие племена половцев и аланов, разгромить Руси и вторгнуться в Европу.

Антропологические исследования могильников XIII – XV вв. также показывают абсолютное отсутствие на Руси монголоидного элемента. Современные генетические исследования подтверждают факт отсутствия монголоидного элемента в русском населении. Хотя если бы миф о «монгольском» нашествии был правдой – с сотнями тысяч захватчиков, тысячами разрушенных и сожженных русских селений и городов, десятками тысяч уведенных в рабство людей. С длительным «монгольским» игом (до 1480 года) с сопутствующими вторжениями, набегами, битвами, уводом масс людей в полон и т. д. При этом любая война (достаточно посмотреть на бойню в современном Ираке и Сирии) сопровождается массовым насилием над женщинами и девушками. Женщины всегда добыча успешного завоевателя. Однако монгольского элемента нет! Этот факт, который оспорить невозможно. Русские вопреки лживым мифам, которые стряпают на Западе, были и остаются северными европеоидами.

Таким образом, «монгольского» нашествия не было. И «монгольской» империи не было. Но жестокая война как таковая была. Были кровавые и яростные битвы, осады городов и крепостей, погромы, пожары, грабежи и т. д. Была Орда-Рада, дань-десятина, ярлыки-договора, цари-ханы, совместные походы русских и «монголов» и т. д. Всё описанное летописями было, это подтверждают и данные археологии.

Однако вторглись на Русь не «монголы». В лесостепной полосе Евразии от Кавказа и Чёрного моря до Алтая и Саян, включая Внутреннюю Монголию, в это время жили поздние русы скифо-сибирского мира, наследники Великой Скифии, арийского и бореального мира. Сотни могучих родов, объединенных языком (русский язык подлинный хранитель древнейшей истории, поэтому его так и стремятся исказить и уничтожить, что лишить нас последнего источника духовной силы), бореально-арийскими традициями суперэтноса, единой языческой верой. Только русы могли выставить тысячи отлично вооруженных и подготовленных бойцов, воинов во многих поколениях. Могучих русоволосых и светлоглазых русов-северян. Отсюда и мифы поздних монгольских и тюркских народностей о высоких, русоволосых (рыжих), светлоглазых предках-великанах, это память о том, что часть русов была ассимилирована поздними монгольскими и тюркскими народностями, дав им ханские, княжеские и знатные роды.

Только эти русы и смогли совершить такой великий поход, во многом повторив славные деяния далеких предков, которые приносили импульсы развития в Китая, дошли до Инда и создали индийскую и иранскую цивилизации, в Европе заложили основы Рима – через этрусков-расенов, Древней Греции (все боги Олимпа имеют северное происхождение), кельтского (скифы-сколоты) и германского миров. Вот кто был реальными «монголами». Русам скифо-сибирского мира, наследникам Великой Скифии, арийского мира и Гипербореи – великой северной цивилизации, которая занимала территорию современной России, не мог противостоять никто. Они сокрушили и завоевали Китай, дав ему правящие элиты и русскую гвардию, охранявшую императоров. Они подчинили Среднюю Азию, вернув её в лоно великой северной империи. Средняя Азия с древнейших времен была частью Великой Скифии.

В походе на запад скифо-сибирские русы разбили татар Урала и Поволжья, присоединили их к своей Орде (от русс. «род» - «орда, орднунг»). Разгромили и подчинили себе другие обломки Великой Скифии – татар-булгар (волгари), половцев и алан. Причём татары тогда были язычниками общей бореальской (северной) традиции, и не столь давно вычленились из бореальской этноязыковой и культурной общности и монголоидной примеси ещё не имели (в отличие от рода крымских татар). До XIII в различия между русскими и волгарями-татарами были крайне незначительными. Они появились позже – после исламизации булгаров-воларей и параллельной монголизации в результате проникновения носителей монголоидности в Поволжье.

Таким образом, «татаро-монгольское» нашествие – это миф, придуманный в папском Риме для уничтожения и искажения подлинной истории человечества и России. Это было нашествие скифо-сибирских русов-язычников, которые втянули в свою армию язычников татар-волгарей, язычников-половцев (также близких родственников русов Рязани и Киева), алан, и жителей Средней Азии, ещё не потерявших своих скифских корней. В итоге произошло ожесточённое столкновение русов-язычников Азии и русов-христиан (в основном двоеверов) Рязанской, Владимиро-Суздальской и Черниговской, Киевской, Галицко-Волынской Руси. Сказки про «монголов из Монголии», вроде красивых, но исторически ложных романов В. Яна, нужно забыть.

Битва была жестокой. Бились русы с русами, носители древнейшей воинской традиции планеты. В итоге скифо-сибирские русы взяли вверх и, опираясь на покоренные царства и племена, в том числе и на Русь, создали Великую «монгольскую» империю. Позднее эта империя, под концептуально-идеологическим воздействием враждебных центров Запада и Востока, стала перерождаться и деградировать. Главную роль в деградации Золотой (правильнее, Белой) Орды сыграла исламизация и арабизация. Огромный приток арабов, привлеченных золотом, привёл к победе ислама над древней бореальной традицией. Элита Орды предпочла принять ислам, уничтожив знатные роды, сохранившие верность старой вере, и оттолкнув от себя массы рядовых ордынцев, сохранявших верность старой традиции. Также на окраинах империи активно шёл процесс ассимиляции – русы через несколько поколений стали китайцами, «монголами», тюрками и т. д. Это привело к развала империи. А история Евразийской Империи-Орды дошла до нас в «кривых зеркалах» мусульманских, китайских и западных источников, где постарались подчистить умолчать о ненужных им моментах.

Однако северная империя и традиция не погибли. Период двоеверия на Руси завершился появление огненного русского Православия, которое впитало в себя многое из древней северной традиции (Вседержитель – Род, Иисус – Хорс, Богородица – Матерь-Лада, Роженица, Георгий Победоносец – Перун, крест и огненный крест – свастика-коловрат – имеют многотысячелетние корни в суперэтносе и т. д.). Куликово поле показало, что появился новый центр притяжения всего русского, в том числе и ордынцев, которые не приняли исламизацию своей элиты. За полтора столетия этот новый центр смог восстановить основное ядро империи. Первый царем-императором новой русской империи следует признать Ивана Васильевича Грозного (отсюда к нему такая ненависть со стороны российских западников и хозяев Запада). В его правления Русь стала восстанавливать позиции на юге, на Кавказе и на Каспии, одним ударом вернула всё Поволжье (Казань и Астрахань), открыла дорогу в Сибирь.

Коренное население этих территорий, потомки скифо-сарматского населения, возвращалось под руку единого имперского центра и традиции. Сейчас становится очевидным, что и в позднем Средневековье, как и прежде, вся внутренняя континентальная Евразия, как её называли западные источники «Великая Татария» от Дуная, Днепра и Дона до Сибири была заселена потомками скифов-сарматов, то есть русами, прямыми братьями русских из Новгорода, Москвы и Твери. Не удивительно, что тогда в глазах Западной Европы понятия «Россия» и «Татария» значили одно и то же. Мы всегда были для жителей Запада варварами, дикими «монголо-татарами». Хотя в XIV – XVI вв. Сибирь была заселена никакими не «татарами» и не «монголами», а белыми людьми, удивительно похожими на древних скифов и современных русских (один род и традиция).

Основные вехи вторжения

На собраниях «монгольской» знати 1229 и 1235 гг. было решено идти на запад. Ставка была расположена в низовьях Яика. Отдельные отряды «монголов» начали завоевание Закавказья и Северного Кавказа. В 1231 году захвачен Тебриз, в 1235 г. – Ганджа. Были захвачены многие армянские и грузинские города: Карс, Карин (Эрзерум), Ани, Тбилиси, Дманиси, Самшвилде и др. Отряд Субудея совершил поход в страну асов (аланов) в 1236 г. Затем отряды Менгу-хана и Кадана ходили на черкесов.

В 1229 г. великий кахан (каган) Угедей направил на помощь передовым отрядам войска западной части державы – улуса Джучи. «Монголы» совершили разведывательный поход на Яик, разбили здесь войска половцев, саксинов и болгар-булгар. Болгары-волгари, осознавая опасность с востока, заключили мир с Владимиро-Суздальской Русью. В 1332 г. крупное «монгольское» войско вышло к границе Волжской Болгарии. Но болгары отразили этот удар. В течение нескольких лет «монголы» вели борьбу с болгарами, которые оказывали упорное сопротивление. Волжская Болгария успешно оборонялась, воздвигнув на южных рубежах мощные укрепленные линии-засеки. Одновременно ордынцы продолжали давить сопротивление половцев, борьба с которыми длилась несколько лет.

В 1235 году, по сообщение Рашид-ад-Дина, Угедей второй устроил большой совет (курултай) «относительно уничтожения и истребления остальных непокорных народов, состоялось решение завладеть странами Булгар, Асов и Руси, которые находились по соседству становища Бату, не были ещё покорены и гордились своей многочисленностью». В помощь Бату направили 14 знатнейших ханов, потомков Чингис-хана. Численность армии вторжения достигла 150 тыс. воинов. Обычно каждый из царевичей-чингизидов командовал туменом-тьмой, то есть 10 тыс. конным корпусом.

Таким образом, «монголы» собрали огромную армию, в которую вошли отряды из всех улусов (областей). Во главе войска встал внук Чингис-хана, Батый (Бату). В 1236 году ордынские отряды вышли на Каму. Всё лето двигавшиеся из разных улусов отряды двигались к месту назначения, а осенью «в пределах Булгарии царевичи соединились. От множества войск земля стонала и гудела, а от многочисленности и шума полчищ остолбенели дикие звери и хищные животные». Поздней осенью укрепления Болгарии-Булгарии пали. В ожесточенных боях Волжская Болгария была полностью разорена. Штурм была взята столица Болгар (Булгар) славившаяся недоступностью местности и большим населением. В русской летописи отмечалось: «И взяша славный великый город болгарьскый (Болгар) и избиша оружьем от старца до уного и до сущего младенца, и взяша товара множество, а город их пожгоша огнем, и всю землю их плениша». Разрушены были и другие крупнейшие болгарские города: Булар, Кернек, Сувар и другие. В это же время были опустошены мордовские и буртасские земли.

Весной 1237 года армия Батыя, завершив погром Болгарии, двинулись в прикаспийские степи, где продолжалась борьба с половцами. Завоеватели форсировали Волгу и широким фронтом (облавой) прочесали степи. Облава была грандиозной по размерам. Левое крыло армии вторжения шло вдоль берега Каспийского моря и далее по степям Северного Кавказа к низовьям Дона, правое крыло двигалось севернее, по половецким владениям. Здесь наступали корпуса Гуюк-хана, Монке-хана и Менгу-хана. Борьба с половцами продолжалась всё лето. Одновременно войска Батыя, Орды, Берке, Бури и Кулькана завоевывали земли на правобережье Средней Волги.

Зимой 1237 года захватчики вступили в Рязанское княжество. Русь, разделенная усобицами князей, не выставила единого войска и была обречена на поражение. Отдельные русские дружины и рати оказывали яростное и упорное сопротивление в поле и на стенах городов, ни в чём не уступая воинственным захватчикам, но терпели поражение, уступая большому и дисциплинированному войску. «Монголы» имели такую же организация (десятичную систему), оружие, но они имели возможность задавить отдельные очаги сопротивления, ломая города, земли и княжества по отдельности. Кроме того, в условиях «войны всех против всех» единая веками складывавшаяся система обороны от степи на юге была сломана. Отдельные князья и земли не могли поддерживать её полноценную работу. На смену единой системе обороны страны пришла оборона каждого княжества в отдельности, причём задачи обороны от внешнего врага были не главными. Укрепления строились в основном от своих. Степь уже не представлялась такой опасной, как раньше. К примеру, в Рязанской земле со стороны степей княжество прикрывал только Пронск и выдвинутый далеко на юг Воронеж. А вот с севера, со стороны Владимиро-Суздальской Руси, Рязань имела целую цепь сильных укреплений. Выход из Москвы-реки в Оку прикрывала Коломна, несколько выше по Оке стояла крепость Ростиславль, ниже по течению Оки – Борисов-Глебов, Переяславль-Рязанский, Ожск. Западнее, на реке Осетре, был расположен Зарайск, восточнее и северо-восточнее Рязани – Ижеславец и Исады.

Разгром на Калке мало чему научил русских князей, они мало сделали для организации обороны и формирования единой армии, хотя хорошо знали о приближении грозной армии вторжения. Известия о первом после Калки появлении «монголов» на рубежах Волжской Болгарии дошли до Руси. Знали на Руси и о боевых действиях на границе Булгарии. В 1236 году русские летописи сообщили о разгроме Булгарии. Владимирский великий князь Юрий Всеволодович отлично знал об угрозе: в его владения шел основной поток беженцев из разгромленного Поволжья. Волгари-булгары тогда массами бежали на Русь. Владимирский князь «вельми рад сему был и повелел их развести по городам около Волги и в другие». О завоевательных планах «монгольских» ханов Юрию Всеволодовичу было известно от ордынских послов, которые неоднократно проезжали на запад. Знали на Руси и о месте сбора ордынских войск для похода на Русь.

О том, где собирались войска Батыя осенью 1237 года, венгерскому монаху Юлиану «передавали словесно сами русские». Венгерский монах Юлиан дважды – в 1235 – 1236 гг. и 1237 – 1238 гг., совершил путешествие в Восточную Европу. Официальной целью продолжительного и опасного путешествия были поиски венгров, которые проживали в Приуралье и сохранили язычество, чтобы привести их к христианству. Но, видимо, главной задачей монаха была стратегическая разведка, предпринятая папским престолом для изучения обстановки в Восточной Европе накануне вторжения ордынцев. Юлиан и его спутники побывали на Таманском полуострове, в Алании, на Нижнем Поволжье, в Булгарии и Приуралье, во Владимиро-Суздальской и Южной Руси.

Таким образом, о стратегической внезапности вторжения речи не было Возможно, что новым стал факт зимнего наступления, русские князья привыкли к осенним набегам половцев. После разгрома Волжской Булгарии, появления в русских землях масс беженцев из Поволжья и войны в половецких степях, имевших массу связей с Русью, близость большой войны была очевидна. Многие советовали великому князю владимирскому «городы крепить и со всеми князи согласиться к сопротивлению, ежели оные нечестивые татары придут на землю его, но он, надеялся на силу свою, яко и прежде, оное презрил». В итоге каждая земля встретилась с армией вторжения Батыя один на один. 100-150 тыс. ордынская армия получала полное превосходство над отдельными городами и землями.

Миф о "татаро-монгольском иге"

Повесть о разорении Рязани Батыем. Миниатюра. Лицевой свод XVI в.

Падение Рязани

Рязань первой встретила вторжение. Зимой 1237 года захватчики вступили в Рязанское княжество: «Того же лета на зиму придоша от восточьные страны на Рязаньскую землю лесом безбожнии татари и почаше воевати Рязаньскую землю и пленоваху и (её)…». Враги дошли до Пронска. Отсюда они отправили послов к рязанским князьям, требуя десятину (десятую часть всего), чем те владели. Рязанские князья во главе с великим князем Юрием Игоревичем собрали совет и дали ответ «Аще нас всех не будет, то всё ваше будет». Юрий Игоревич послал за помощью к Юрию Всеволодовичу во Владимир и Михаилу Всеволодовичу в Чернигов. Но ни тот, ни другой не помогли Рязани. Тогда рязанский князь позвал князей со своей земли и из Мурома. Чтобы потянуть время, к Батыю отправили посольство с князем Федором Юрьевичем. Князь Фёдор пришёл на р. Воронеж к царю Батыю, ордынцы приняли дары. Но вскоре разгорелся спор и послов перебили.

Тем временем Рязанская земля готовилась к невиданной битве. Мужики брали топоры и рогатины, шли в города в ополчение. Женщины, дети и старики уходили в глухие леса, к Мещерской стороне. Для приграничной Рязанской земли война было делом обычным, селения быстро пустели, люди хоронились в укромных местах, за непролазными лесами и болотами. После ухода степняков возвращались, вновь отстраивались. Перед страшной внешней угрозой рязанцы не дрогнули, русские люди привыкли грудью встречать врага. Князья решили вывести рать в поле, навстречу врагу. Узнав о гибели посольства, князь Юрий начал собирать войско, и сказал другим князьям: «Лучше нам умереть, чем в поганой воле быть!» Объединенное войско Рязанской земли двинулось к границе. Шли профессиональные дружины князей и бояр, умелые бойцы, отлично подготовленные и вооруженные, шло городское ополчение и земская рать. Войско вели Юрий Игоревич с племянниками Олегом и Романом Ингваревичами, муромские князья Юрий Давыдович и Олег Юрьевич.

По данным историка В. В. Каргалова, рязанцы не успели дойти до Воронежа и битва произошла на границе княжества. По словам современника, «начали биться крепко и мужественно, и была сеча зла и ужасна. Многие полки сильные пали Батыевы. А Батыева сила была велика, один рязанец бился с тысячью, … Все полки татарские дивились крепости и мужеству рязанскому. И едва одолели их сильные полки татарские». Полегли в неравной сече «многие князья местные, и воеводы крепкие, и воинство: удальцы и резвецы рязанские. Все равно умерли и единую смертную чашу испили. Ни один из них не возвратился вспять: все вместе мертвые лежали…». Однако князю Юрию Игоревичу с немногими дружинниками удалось пробиться и ускакать в Рязань, где он организовал оборону столицы.

Ордынская конница устремилась в глубь рязанской земли, к пронским городам, которые остались без погибших дружин. «И начали воевать Рязанскую землю, и велел Батый жечь и сечь без милости. И град Пронск, и град Белгород, и Ижеславец разорил до основания, и всех людей перебили без милости, - так писал «Повести о разорении Рязани Батыем». Разгромив пронские города, армия Батыя двинулась по льду реки Прони к Рязани. 16 декабря 1237 г. ордынцы осадили столицу княжества.

Русский город был защищен со всем умением того времени. Старая Рязань стояла на высоком правом берегу Оки, ниже устья Прони. С трех сторон город окружали мощные земляные валы и рвы. С четвёртой стороны к Оке был обрывистый речной берег. Валы крепости достигали высоты 9 – 10 м, при ширине у основания до 23 – 24 м, рвы перед ними имели до 8 м глубины. На валах стояли деревянные стены из срубов, заполненных для прочности утрамбованной землей, глиной и камнями. Такие стены отличались большой устойчивостью. Проблема была в том, что основные силы Рязани уже погибли в битве на Воронеже.

Ряды защитников при штурмах быстро редели, и замены не было. Рязань штурмовали днем и ночью. «Батыево войско сменялось, а горожане бились непрерывно, - писал современник, - И многих горожан побили, а иных ранили, а иные от великих трудов изнемогли…». Город пять дней отбивал вражеские штурмы, а на шестой 21 декабря 1237 года его взяли. Жители погибли или были пленены. Князь Юрий Игоревич и остатки его дружины полегли в жестоком уличном бою: «Вси равно умроша…».

Затем пали другие рязанские города, и «ни един же от князей… не поиде друг другу на помощь…». Однако, когда ордынцы пошли дальше на север, их с тыла неожиданно атаковала русская дружина. Его возглавлял воевода Евпатий Коловрат, который во время осады Рязани был в Чернигове, пытаясь получить помощь. Но Михаил Черниговский отказал в помощи, потому что «рязанские с ними на Калк не пошли». Коловрат вернулся в Рязань и нашел пепелище. Он собрал 1700 бойцов и стал бить ордынцев.

«Повесть о разорении Рязани Батыем» рассказывает: «… погнался за безбожным царем Батыем, чтобы отомстить за кровь христианскую. И догнали его в земле суздальской, и внезапно напали на станы на Батыевы. И начали сечь без милости, и смешались полки татарские. … Воины Евпатия били их так нещадно, что и мечи их притупились, и взяв татарские мечи, секли их, татарские полки проезжая. Татары же думали, что мертвые восстали, и сам Батый боялся. … И послал на Евпатия шурина своего Хозтоврула, и с ним многие полки татарские. Хозтоврул похвалился царю Батыю Евпатия Коловрата руками живого взять и к нему привезти. И сошлись полки. Евпатий наехал на Хозтоврула-богатыря и рассек его мечом надвое до седла; и начал сечь силу татарскую, и многих богатырей и татар побил, одних надвое рассекал, а иных до седла. И известили Батыя. Он же, слышав сие, горевал о шурине своем и повелел навести на Евпатия множество пороков, и начали пороки бить по нему, и едва сумели убить так крепкорукого и дерзкого сердцем и львояростного Евпатия. И принесли его мертвого царю Батыю. Батый же, увидев его, удивился с князьями своими храбрости его и мужеству. И повелел тело его отдать оставшейся дружине его, которая в том бою была пленена. И повелел их отпустить…». А князья татарские сказали Батыю: «Мы со многими царями во многих землях, на многих бранях бывали, а таких удальцов и резвецов не видали, и отцы наши не рассказывали нам. Сию люди крылаты и имеют смерти, так крепко и мужественно бьются, один с тысячей, а два с тьмой. Ни один из них не может уйти живым с поля боя. А сам Батый говорил: «О, Евпатий Коловрат! Многих сильных богатырей моей орды побил ты, и многие полки пали. Если бы у меня такой служил – держал бы я его против сердца своего!»


Коловрат. Художник Ожиганов И. Е.

Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр


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Зачем создали фальшивку про "монгольское" нашествие на Русь
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 145

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  1. НЕКСУС Сегодня, 06:04
    Сейчас,по крупицам восстанавливают нашу историю.Сшивая некогда богатое событиями,и древнее полотно нашего народа,разорванного западными учеными ,псевдо историками и просто шарлатанами. Не было Ига и татаро-мангольского нашествия. Все это придумки западных историков,которые либо по заказу,либо из тупого самомнения искажали намеренно нашу историю,вписывая несуществующие страницы в книгу нашей истории,одновременно изымая из нее правду.
    НЕКСУС
    1. 210окв Сегодня, 06:25
      Второй раз читаю статью.Подобная была перед праздником.Мнение автора я разделяю.Хотя точно утверждать конечно нельзя.История эта девка еще та,как ее повернешь...
      210окв
      1. НЕКСУС Сегодня, 06:30
        Цитата: 210окв
        Второй раз читаю статью.Подобная была перед праздником.Мнение автора я разделяю.Хотя точно утверждать конечно нельзя.История эта девка еще та,как ее повернешь...

        Вы это например Миллеру расскажите,с которым всю жизнь "воевал"Ломоносов. Такие ,как Миллер переписали нашу историю,урезав ее до тысячи лет(и на том спасибо,что не меньше),отредактировав и кастрировав ее в угоду Западу,который всегда испытывал свою ущербность и немощь ,находясь рядом с русской цивилизацией.
        НЕКСУС
        1. рюрикович Сегодня, 06:57
          Цитата: НЕКСУС
          .Подобная была перед праздником.Мнение автора я разделяю.Хотя точно утверждать конечно нельзя.

          Цитата: НЕКСУС
          Вы это например Миллеру расскажите,с которым всю жизнь "воевал"Ломоносов

          Цитата: НЕКСУС
          Не было Ига и татаро-мангольского нашествия. Все это придумки западных историков,которые либо по заказу,либо из тупого самомнения искажали намеренно нашу историю,вписывая несуществующие страницы в книгу нашей истории,одновременно изымая из нее правду.

          Щас налетят адепты академиков и школьных учебников и будут(невзирая на наше личное мнение,ибо я согласен с Вами) обвинять в ереси и незнании основ истории, а так же причислят к фоменковцам и расскажут, что десятина - это уж самое страшное при "иге",да такое страшное, что современные почти 30%налога(а кое-где и больше) это детский сад по сравнению с тогдашней десятиной wassat
          А в доказательства приведут доводы современных же историков,как неопровержимые доказательства наличия в прошлом ига. ибо они настоящие историки, а мы,сумневающиеся, и перста ихнего не стОим со своим неверием в сказки drinks
          Ежели кому интересно, то вечером расскажу некоторые моменты из современной истории своего городка(которому по официальной истории уже больше тысячи лет),ибо сейчас надобно бежать на работу hi
          рюрикович
          1. Yarik Сегодня, 10:26
            Смотрите Клима Жукова и просвещайтесь.Сколько уже можно х..нь всякую выдумывать.
            Yarik
          2. Hoc vince Сегодня, 12:58
            рюрикович Сегодня, 06:57
            Ангела на работу.
            Ждём с нетерпением историю вашего городка.
            Hoc vince
        2. Монархист Сегодня, 09:10
          А в угоду "кукурузнику" Киеву прибавили лет сто или сколько? А потом даже в сказках искали борьбу с культом личности
          Монархист
      2. EwgenyZ Сегодня, 12:24
        Цитата: 210окв
        Второй раз читаю статью.Подобная была перед праздником.Мнение автора я разделяю.

        Зачастили "ниспровегатели истории" на сайт; я так думаю, что лет так через 500 "историки" типа Самсонова заявят, что Великая Отечественная война и не была вовсе война против оккупантов, а была гражданской, между древними русами: на одного русского князя Иосифа (выдумки еврейских ученых про Его грузинские корни надо с презрением отвергнуть, т.к. они были придуманы чтоб унизить достоинство русских) напал другой русский князь Адольфий Гиляровский (именно Гиляровский, фамилию Гитлер придумали англосаксы, чтоб поработить русских).
        EwgenyZ
        1. avva2012 Сегодня, 12:39
          Думаю, он был, Адольфий Гитлерович. Из хазар.
          avva2012
          1. ротмистр Сегодня, 13:04
            Цитата: avva2012
            Думаю, он был, Адольфий Гитлерович. Из хазар.

            Нельзя так о представителях богоизбраных, удавят на совсем. на совсем.
            ротмистр
      3. ротмистр Сегодня, 13:05
        Цитата: 210окв
        Второй раз читаю статью.Подобная была перед праздником.Мнение автора я разделяю.Хотя точно утверждать конечно нельзя.История эта девка еще та,как ее повернешь...

        Рекомендую Гумелева, он так же утверждает о том, что ига не было. При этом приводит интересные выкладки. "Древняя Русь и Великая степь".
        ротмистр
    2. андрей юрьевич Сегодня, 06:47
      Цитата: НЕКСУС
      Сейчас,по крупицам восстанавливают нашу историю.Сшивая некогда богатое событиями,и древнее полотно нашего народа

      Звучит смехотворно,Андрей, Народ-лишили национальности,в наши дни. Время-беспощадный Конструктор Истории, она(история) как калейдоскоп при очередном правителе,очередной эпохе,и всё зависит от того,в какую сторону крутанут этот Калейдоскоп,и как лягут "стекляшки"... hi
      андрей юрьевич
      1. НЕКСУС Сегодня, 06:50
        Цитата: андрей юрьевич
        Звучит смехотворно,Андрей, Народ-лишили национальности,в наши дни

        Ой ли...ну давай глянем...Что к примеру ты знаешь о Распутине? Пугачеве?Екатерине? Ну и очень интересно послушать,что вообще известно о времени до князей и бояр...
        НЕКСУС
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
          Цитата: НЕКСУС
          Ой ли...ну давай глянем...Что к примеру ты знаешь о Распутине? Пугачеве?Екатерине? Ну и очень интересно послушать,что вообще известно о времени до князей и бояр...
          знаю,только то,что мне дали знать в моё время,вопрос в том,что об этом знали 100 лет назад,и что будут знать через 100 лет после нашего времени...-уверен,это будут разные "знания".
          андрей юрьевич
          1. НЕКСУС Сегодня, 07:01
            Цитата: андрей юрьевич
            знаю,только то,что мне дали знать в моё время,вопрос в том,что об этом знали 100 лет назад,и что будут знать через 100 лет после нашего времени...-уверен,это будут разные "знания".

            А ты,тезка,уверен ,что твои знания,или знания ПоручикаТетерина верны?м. Что это за знания и кем они вам преподаны? Я к тому,что утверждать ,что все началось лишь 100 лет назад смешно,равно как и утверждение,что не было ни Тартарии ,ни Гардарики...конечно нашей истории всего 1000 лет. wassat Но славянский этнос в мире один из самых многочисленных. Не расскажешь почему?
            НЕКСУС
            1. андрей юрьевич Сегодня, 07:06
              Цитата: НЕКСУС
              А ты,тезка,уверен ,что твои знания,или знания ПоручикаТетерина верны?

              нет, не уверен,-о том я,и говорю,что Историю-трут,мнут,выворачивают...так было ,так есть,так будет. поэтому, человечество,знает о себе, так ничтожно мало,хотя ЕМУ (говорят)сотни тысяч лет, ОНО себя "помнит" лишь "от Рождества Христова"....почему? Куда подевалась История???
              андрей юрьевич
              1. НЕКСУС Сегодня, 07:16
                Цитата: андрей юрьевич
                ОНО себя "помнит" лишь "от Рождества Христова"....почему?

                Видимо до Крещения Руси ,на этой территории жили не славяне со своей культурой,письменностью,самобытностью и историей,а обезьяны,сидящие на пальмах. Только вот видимо тот же Аркаим построили западные мастера...вот пришли и нам неразумным показали как надо. wassat
                НЕКСУС
                1. Weyland Сегодня, 12:19
                  Цитата: НЕКСУС
                  вот видимо тот же Аркаим построили западные мастера.

                  ТОлько вот строителями Аркаима, по данным Клёсова, были индоарии - т.е. ушли они не на Запад, а на юг - в Индию...
                  Weyland
              2. МЮД Сегодня, 11:17
                ОНО себя "помнит" лишь "от Рождества Христова"....почему? Куда подевалась История???

                Смотрите в корень слова - история.
                Из(с) - торы(ия)
                делайте выводы.
                Просто одни воевали, строили государства. А другие тихо незаметно писали то что нужно было их народу.
                МЮД
            2. андрей юрьевич Сегодня, 07:15
              Цитата: НЕКСУС
              Но славянский этнос в мире один из самых многочисленных. Не расскажешь почему?

              серьёзно? Андрей,это ведь тоже Твои знания,от тех Учебников,которыми ты пользовался,которые были напечатаны в наше время,и ни в коем случае,не являются Догмой или Истиной в Последней Инстанции-это просто очередное трактование ,очередных "историков" в определённый отрезок Времени. вот и всё. Заметь: у немцев-своя История,у китайцев-своя,свои книги по которым они эту Историю учат, и несомненно,они тоже считают себя Самыми Великими,Древними и так далее...так где же Истинная История??? НАСТОЯЩАЯ? ответ: нигде . нет Единого Понимания.
              андрей юрьевич
              1. НЕКСУС Сегодня, 07:21
                Цитата: андрей юрьевич
                серьёзно?

                Абсолютно...сам убедись,коль сомневаешься...сомнения,-это путь к просветлению,тезка.
                Цитата: андрей юрьевич
                Андрей,это ведь тоже Твои знания,от тех Учебников,которыми ты пользовался,которые были напечатаны в наше время,и ни в коем случае,не являются Догмой или Истиной в Последней Инстанции-это просто очередное трактование ,очередных "историков" в определённый отрезок Времени. вот и всё

                Помимо традиционной истории,я изучал и альтернативу,которая имеет свои факты и доводы,опровергающие то,что нам скармливают ведрами.
                Цитата: андрей юрьевич
                Заметь: у немцев-своя История,у китайцев-своя,свои книги по которым они эту Историю учат, и несомненно,они тоже считают себя Самыми Великими,Древними и так далее...

                Есть два пути возвеличивания себя по отношению к другим...первый,творить и защищать истинные ценности ,и второй,принизить заслуги ,обезличить историю рядом стоящих,дабы на их фоне выглядеть выше.
                Скажи,историю какой цивилизации славяне принижают или переписывают?
                НЕКСУС
            3. ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:18
              Цитата: НЕКСУС
              ПоручикаТетерина верны?м. Что это за знания и кем они вам преподаны?

              Уважаемый Нексус, эти знания преподаны поколениями (!) ученых-историков, работавших с русскими и зарубежными письменными источниками, с материалами археологических находок, с результатами филологических исследований. Выводы о монгольском нашествии были сделаны после труда тысяч человек на протяжении около полутора столетий. А тут десяток любителей, ни разу даже в раскопе не стоявших и банального битого черепка в руках не державших берут на себя дерзость говорить, что мол, «все не так было, все врут, а мы Правду знаем».
              ПоручикТетеринъ
              1. НЕКСУС Сегодня, 07:28
                Цитата: ПоручикТетеринъ
                Уважаемый Нексус, эти знания преподаны поколениями (!) ученых-историков, работавших с русскими и зарубежными письменными источниками,

                Ути пути...Миллера вы считаете источником? Очень смешно. А куда девались исторические труды Ломоносова после его смерти не расскажите?
                Про какие вы там поколения говорите? Что вы знаете о жизни славян до Крещения,до князей и бояр.Кто был Рюрик? Можете ответить?
                Цитата: ПоручикТетеринъ
                Выводы о монгольском нашествии были сделаны после труда тысяч человек на протяжении около полутора столетий.

                О как...скажу вам,что не меньше трудов было проделано,чтоб обьяснить ,что Ига не было от слова совсем. Только вам удобнее думать ,что оно было,тк вас так научили в школе.
                Знаете,когда Джордано Бруно жгли на костре,за ересь о круглой Земле,до него было написано тысячи трудов,что Земля плоская. Дальше что?
                НЕКСУС
                1. avva2012 Сегодня, 08:34
                  Джордано сожгли не за это. Сатанист, содомит, шпион. Коперник утверждал тоже самое и ничего, его и пальцем не тронули. К тому же о том, что Земля круглая, известно с античных времён и эти знания не были спрятаны за семью печатями.
                  avva2012
                  1. НЕКСУС Сегодня, 08:37
                    Цитата: avva2012
                    К тому же о том, что Земля круглая, известно с античных времён и эти знания не были спрятаны за семью печатями.

                    Вы это католической церкви расскажите с Инквизицией. Или не жгли на кострах инокомыслящих?
                    НЕКСУС
                    1. avva2012 Сегодня, 09:02
                      Жгли. Начали с альбигойцев, если не ошибаюсь. Вы, их идеологией не интересовались? Те ещё кромешники. К тому же, есть теория, куда более правдоподобная, чем самсоновская, что на Инквизицию, бисера (спасибо Вернеру за термин) набрасали протестанты во главе с англиканской церковью. Я не оправдываю инквизицию, но появление ее было жизненно необходимо на тот момент. Акромя альбигойцев в Европе того времени, была распространена мистика, что-то похожее на "Битву экстрасенсов", только не такая забавная. Рецепт приготовления мази для полета не читали или ритуал черной мессы? И, как вы считаете, католическая церковь и власти должны были смотреть на такие вот "шалости"?
                      avva2012
                      1. НЕКСУС Сегодня, 09:12
                        Цитата: avva2012
                        И, как вы считаете, католическая церковь и власти должны были смотреть на такие вот "шалости"?

                        А вы не расскажите сколько трудов и исторических документов сейчас пылится в Ватикане,спрятанных от общественности?
                        НЕКСУС
                      2. verner1967 Сегодня, 09:46
                        Цитата: avva2012
                        Я не оправдываю инквизицию, но появление ее было жизненно необходимо на тот момент.

                        это и есть оправдание, но я с Вами солидарен в этом, на определённых отрезках времени такие организации как инквизиция, опричники, ОГПУ-НКВД, не смотря на их зверские методы, даже полезны для общества в целях предотвращения расползания мракобесия типа
                        Цитата: avva2012
                        мази для полета не читали или ритуал черной мессы

                        но, повторюсь, только на определённом отрезке времени.
                        verner1967
                    2. avva2012 Сегодня, 09:17
                      Некоторые "труды" нельзя показывать, чтобы не смущать малых сих. С другой стороны, уничтожать их тоже противопоказано, т.к., ересь требует изучения и классификации. К тому же, ничто не ново под Луной.
                      avva2012
                  2. verner1967 Сегодня, 09:59
                    Цитата: avva2012
                    Джордано сожгли не за это. Сатанист, содомит, шпион.

                    Да, Джордано сожгли не за форму земли, но за еретизм:
                    много раз слышал от Джордано Бруно Ноланца, когда беседовал с ним, что когда католики говорят, будто хлеб пресуществляется в тело, то это — великая нелепость; что он — враг обедни, что ему не нравится никакая религия; что Христос был обманщиком и совершал обманы для совращения народа — и поэтому легко мог предвидеть, что будет повешен; что он не видит различия лиц в божестве и это означало бы несовершенство Бога; что мир вечен и существуют бесконечные миры…
                    Из доноса на Д. Бруно
                    Утверждал ли, действительно ли признавал или признает теперь и верует в Троицу, Отца, и Сына, и Святого Духа, единую в существе?..
                    Ответил: „Говоря по-христиански, согласно богословию и всему тому, во что должен веровать каждый истинный христианин и католик, я действительно сомневался относительно имени Сына Божия и Святого Духа… ибо, согласно св. Августину, этот термин не древний, а новый, возникший в его время. Такого взгляда я держался с восемнадцатилетнего возраста по настоящее время
                    из материалов следствия Венецианской инквизиции, т.е. осудили его, всё-таки, за еретические высказывания, а не за шпионаж и содомизм.
                    verner1967
                2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:05
                  Цитата: НЕКСУС
                  Миллера вы считаете источником?

                  Уважаемый, Вы от темы спора не уходите. Ваша ненависть к Миллеру (похоже, из-за его немецкого происхождения) не имеет ни малейшего отношения к теме статьи. Речь-то идет об исследованиях монголо-татарского ига. Мои (как всех образованных людей) источники это:
                  -такие русские историки, как Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, В.В. Леонтович, Н.П. Загоскин, В.И. Сергеевич, И. Энгельман, В.А. Рязановский, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, Е.Ф. Шмурло, М.Н. Покровский, Д.И. Багалей, М.Ф. Владимирский-Буданов, М.А. Дьяконов и многие другие;
                  -китайские хроники «Юань ши» , в которой содержится также материал о завоевательных походах монголов на Русь и хроника«Шэн-ву цинь-чжэн Лу» («Описание личных походов священно-воинственного [императора Чингиса]:
                  -труды ученых-востоковедов П.С. Савельева и Г.С. Саблукова.
                  И это не считая множества музейных экспонатов, которые являются результатами работы целой плеяды археологов.
                  Вы что же, вновь будете валить все на беднягу Миллера и заявлять, что мол, все перечисленные мной люди писали ложь? По-Вашему будет, что "коварным наветом злых масонорептилоидов в этих людей вселился дух злодея Миллера, чтобы оболгать миллионы лет истории арийской расы"?

                  Цитата: НЕКСУС
                  не меньше трудов было проделано,чтоб обьяснить ,что Ига не было от слова совсем.

                  Как же, знаем авторов таких "трудов": Фоменко, Носовский, Скляров, Кунгуров и еще уйма самозванцев.
                  Цитата: НЕКСУС
                  Знаете,когда Джордано Бруно жгли на костре,за ересь о круглой Земле

                  Вот искажать историю не надо, пожалуйста. Бруно сожгли за неприкрытый сатанизм. И, если бы Вы были хотя бы отчасти знакомы с ритуалами, за которые его сожгли, Вы бы подписались под приговором инквизиторов...
                  ПоручикТетеринъ
                3. Weyland Сегодня, 12:23
                  Цитата: НЕКСУС
                  когда Джордано Бруно жгли на костре,за ересь о круглой Земле,

                  Знаете, Тордесильясский договор, исходивший из теории о сферической Земле, подписан да 106 лет до сожжения Бруно. А эскпедиция Магеллана, доказавшая эту теорию, закончилась за 78 лет до сожжения Бруно. А сожгли его даже не за теорию о множественности обитаемых миров (такие теории и в древности бытовали) -а за утверждение, что каждую инопланетную цивилизацию создал свой отдельный бог!
                  Weyland
                  1. Ратуш Сегодня, 12:29
                    Цитата: Weyland
                    Знаете




                    Не знает....
                    Ратуш
              2. Boris55 Сегодня, 09:23
                Цитата: ПоручикТетеринъ
                А тут десяток любителей,

                Напомню. Титиник построили учёные, а Ноев ковчег - любитель. Атомную бомбу придумали умные, а Обнинскую АЭС -разумные.
                Boris55
                1. avva2012 Сегодня, 09:55
                  Классика жанра. good Сравнить "Титаник" и Ноев ковчег. В альтернативной истории, все скреплено подобной железной логикой.
                  avva2012
                  1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:45
                    Уважаемый, Вы тёплое то с мягким не путайте)) Ноев ковчег строил не любитель, а личность, направляемая Всевышним, а это намного сильнее любителя.
                    ПоручикТетеринъ
      2. Котище Сегодня, 07:54
        Цитата: Андрей Юрьевич
        Народ-лишили национальности,в наши дни.

        Слова красивые, но есть ли в их правда?
        Я русский, с примесью крови, но русский. По крайней мере я могу отследить своих предков по линии отца до 7 поколений, а матери до - 5. Есть ляп прадеда казака, который взял в жены мою прабабку из чувашей, ну думаю это не фатально.
        Я говорю и мыслю на русском языке. Хотя он и отличается от основных диалектов великорусского, но в этом мой вины нет - так-как я уроженец "Гамаюнщины" - потомок крепостных князя Рамоданова, которых скопом купил Н.Н.Демидов в Калужском уезде и переселил на Камень. Так что, я и еще 300 000 потомков "гамаюнов" разговаривают на неком своем говоре, который не укладывается в стройные схемы филологов. Хотя иногда у "пиканников" возникает печалька, так-как количество анархизмов в словарном запасе гамаюнов на порядок выше, чем у средне-статического жителя России. Словарь Даля им в помощь.
        Живу я России. Если Уральские горы для кого-то не Россия, то лично прийду и "в тапку на.......у". Думаю это не оспоримо.
        Могу продолжать дальше, но думаю, что этого достаточно, чтобы утвердительно сказать - по крови, по почве, по языку - я Русский. Да пускай с изъянами (прабабка виновата да Н.Н. Демидову в тапок не нагадишь, как два с четвертью века на погосте) но я Русский и как-то не наблюдаю "Ваших лишенцев моей национальности"! Возможно ко мне они "на гору" еще не пришли, но не переживайте по говору мы их вычислим и обратно отправим!
        Время-беспощадный Конструктор Истории, она(история) как калейдоскоп при очередном правителе,очередной эпохе,и всё зависит от того,в какую сторону крутанут этот Калейдоскоп,и как лягут "стекляшки"...

        Мои аплодисменты! Лучше и сказать нельзя, но "стекляшки"- если они люди, иногда "не прогибаются". Был у нас такой умник, этмолог - филолог, который в начале прошлого века пытался объяснить топономику Сергинско-Уфалейского горнозаводского округа. Просто все названия "русифицировать": реку Сергу перименовать в - Серьгу, гору Шолм в Холм и т.д. "Стекляшки" не прогнулись и все осталось как есть. Вторая попытка пришлась на 80-90 годы когда проводили топографирование района все как под копирку, только полукилометровую гору Холм, назвали звучным именем Нижне-Сергинская. Дошло до того, что билеты в кассе продавали до Нижних или Верхних Серьег, вместо Серег. Тихо исправили и это.
        Так что "стекляшка" - "стекляшке" рознь. Люди они такие могут и сами "каледоскоп истории" крутануть так, что спустя век будем гадать, а чьи это косточки откопали под Ганиной-ямой. hi
        Котище
        1. андрей юрьевич Сегодня, 10:11
          [quote][quote=Котище][quote=Котище]Слова красивые, но есть ли в их правда?
          Я русский, с примесью крови, но русский.[/quote][/quote][b][/b]
          нет Уважаемый...теперь вы-"россиянин",загляните в паспорт.
          андрей юрьевич
    3. Ольгович Сегодня, 07:01
      Цитата: НЕКСУС
      Сейчас,по крупицам восстанавливают нашу историю.

      Вы считатете ЭТО
      Русский суперэтнос (русы) существует с самого начала появления белой расы на планете, нашей истории минимум уже 40 – 45 тыс. лет.
      историей?! belay
      Или это:
      . В лесостепной полосе Евразии от Кавказа и Чёрного моря до Алтая и Саян, включая Внутреннюю Монголию, в это время жили поздние русы скифо-сибирского мира
      Где следы этих могучих русов-города, дороги, инженерные сооружения? А-нет их. Вообще. Как и могильников и генетических следов в тех областях среди местных народов.
      Если они были такие могучие, то как же
      часть русов была ассимилирована поздними монгольскими и тюркскими народностями, дав им ханские, княжеские и знатные роды.
      ? Где ЛОГИКА?
      А это
      Орде (от русс. «род» - «орда, орднунг»)
      -вообще красота!
      Присоединяю в свою копилку к знаменитым
      Батый-батя
      Мамай-мама       yes
      Ольгович
      1. НЕКСУС Сегодня, 07:11
        Цитата: Ольгович
        Вы считатете ЭТО
        Русский суперэтнос (русы) существует с самого начала появления белой расы на планете, нашей истории минимум уже 40 – 45 тыс. лет.
        историей?!

        У вас есть информация иная? Так озвучьте ее... При этом,обьясните,отчего славянский этнос один из самых многочисленных в мире.
        Цитата: Ольгович
        Где следы этих могучих русов-города, дороги, инженерные сооружения? А-нет их

        Серьезно?Точно нет? wassat Так на вскидку...Аркаим...что вы знаете о нем? А в Крыму дольмены видимо сами выросли. Я уж не говорю о том,что писменность этрусков уж очень схожа с древнеславянской письменностью.Видимо совсем случайно. wassat Ну а про Тартарию ,полагаю вы вообще ничего не слышали.
        НЕКСУС
        1. Ольгович Сегодня, 07:29
          Цитата: НЕКСУС
          У вас есть информация иная? Так озвучьте ее

          Это не информация, а сказка. И таких "информаций", т.е. сказок-миллион.
          Цитата: НЕКСУС
          Серьезно?Точно нет? Так на вскидку...Аркаим...что вы знаете о нем?

          НЕТ! Аркаим-20 век ДО нашей эры, нашествие-13 век НАШЕЙ эры. Где могучие русы прятались 3 тысячелетия?. Где их города, страны и пр.?
          И Аркаим-это УРАЛ, а не внутренняя Монголия и Алтай, где властвовали (по автору) русы.
          ГДЕ следы их 3 тысячелетней деятельности: всего лишь ....орда-орднунг? Или Батый-батя? laughing С Мамай-мамой? lol
          Ольгович
          1. НЕКСУС Сегодня, 07:34
            Цитата: Ольгович
            НЕТ! Аркаим-20 век ДО нашей эры

            25 век приблизительно...куда 5 веков списали?
            Цитата: Ольгович
            Где могучие русы прятались 3 тысячелетия?. Где их города, страны и пр.?

            Так почитайте про Тартарию и будет вам счастье... wassat Вы ссылаетесь на западных авторитетных историков,так гляньте Большую Британскую энциклопедию 19 века,где черным по белому обозначена карта Тартарии и обьяснения,что да как...
            Цитата: Ольгович
            И Аркаим-это УРАЛ, а не внутренняя Монголия и Алтай, где властвовали (по автору) русы.

            А крымские дольмены это видимо по вашему,крымские татары воздвигли 10 тысяч лет назад. wassat
            НЕКСУС
            1. Ольгович Сегодня, 07:49
              Цитата: НЕКСУС
              25 век приблизительно...куда 5 веков списали?

              25-й век...Хоть 30-й.
              Цитата: НЕКСУС
              ак почитайте про Тартарию и будет вам счастье

              Цитата: НЕКСУС
              Так почитайте про Тартарию и будет вам счастье..

              Предъявите ГОРОДА, ПЛОТИНЫ, ДОРОГИ трехтысячелетней деятельности русов от Тихого океана до Европы. Древний Рим существовал гораздо меньше и его подобные следы-везде и всюду. У Вас-нет ничего.
              Цитата: НЕКСУС
              А крымские дольмены это видимо по вашему,крымские татары воздвигли 10 тысяч лет назад.

              Не, -корейцы! yes Ибо в Корее -бопльше всего дольменов. И в Северной Африке,кстати. Или....и это все-РУСЫ забацали?! belay request
              Начинаю догадываться-КЕМ по национальности был Иисус и кем выкопан Мировой Океан! yes (Продолжение же сьатьи- следует)
              Ольгович
              1. НЕКСУС Сегодня, 08:04
                Цитата: Ольгович
                Предъявите ГОРОДА, ПЛОТИНЫ, ДОРОГИ трехтысячелетней деятельности русов от Тихого океана до Европы.

                Ну раз вам лень искать,и проще смириться с тем,что другой истории нет,кроме той,которую вам запихали в голову,извольте..

                А вот и ссылка из ино вики...https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wi
                tsen_-_Tartaria.jpg

                Цитата: Ольгович
                У Вас-нет ничего.

                wassat Конечно,откуда? wassat И у Николая Витсена,в 1705 году тоже совсем ничего не было,а он в Национальную библиотеку Португалии всякую ересь написал,да еще и карту нарисовал. wassat
                НЕКСУС
                1. Ольгович Сегодня, 09:08
                  Цитата: НЕКСУС
                  Ну раз вам лень искать,и проще смириться с тем,что другой истории нет,кроме той,которую вам запихали в голову,извольте..

                  Да знаем, знаем эти "карты". Извольте из той же серии:
                  hi
                  Ольгович
                  1. НЕКСУС Сегодня, 10:28
                    Цитата: Ольгович
                    Да знаем, знаем эти "карты". Извольте из той же серии:

                    Не надо передергивать,уважаемый. Вы попросили города,дороги и плотины...я вам карты показал,а не хрень с зоопарком.Причем из энциклопедии не нашей. И это документы подтвержденые,то есть Тартария-это не тридевятое государство на слонах и китах. А так как крыть вам нечем,вы тут тупые рисунки выкладываете.
                    НЕКСУС
                    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:34
                      Я уже однажды писал об этом, видимо, придётся повторить. Тартария—это европейское название Орды. По нормам того времени государства-данники, платившие дань признавались частью того государства, которому они платили. Приравниваясь к вассалам. Отсюда на европейских картах и рисовали огромную «Татарию»—татарскую Орду вкупе с данниками.
                      ПоручикТетеринъ
          2. venaya Сегодня, 11:45
            Цитата: Ольгович
            Аркаим - 20 век ДО нашей эры, нашествие - 13 век НАШЕЙ эры. Где могучие русы прятались 3 тысячелетия?. Где их города, страны и пр.?

            Даже сейчас есть такой город как Самара, раньше был ещё и город Аркона, суммируем: Самара + Аркона = Самарканд, а ему официально 2400 лет (тогда ещё никаких узбеков не было, и люди там говорили на диалекте русского языка до сих пор называемым фарси. Может не слышали?) Ещё примеры приводить? Места на сайте ведь мало.
            venaya
            1. alatanas Сегодня, 12:30
              Фарси - диалект русского?! laughing уморил!
              alatanas
      2. venaya Сегодня, 09:15
        Цитата: Ольгович
        Цитата: НЕКСУС
        Сейчас,по крупицам восстанавливают нашу историю.

        Вы считатете ЭТО
        Русский суперэтнос (русы) существует с самого начала появления белой расы на планете, нашей истории минимум уже 40 – 45 тыс. лет.
        историей?! belay

        Нет милок, это уже не байка-"история" - это уже пахнет откровенной наукой, основанной на последних научных исследованиях, причём в различных областях науки, а не религиозных выдумках! Думаю что этот момент следует различать: байки и наука - совершенно разные понятия, не надо их путать.
        venaya
        1. Ольгович Сегодня, 09:19
          Цитата: venaya
          Нет милок, это уже не байка-"история" - это уже пахнет откровенной наукой,

          Мил человек, наука не пахнет.
          Следов деятельности сибирских русов-нет
          Ольгович
          1. venaya Сегодня, 09:23
            Цитата: Ольгович
            Следов деятельности сибирских русов - нет

            Это ещё откуда такие выдумки? Может Вам по религиозным соображениям запрещено изучать научные труды учёных другой религиозной конфессии? Тогда другое дело, только не называйте всё это наукой, лучше придумать другой термин, к примеру: "Обрезанная наука"! Ведь так будет точнее, не правда ли?
            venaya
            1. avva2012 Сегодня, 10:09
              И здесь явреи! Науке обрезание сделали.
              avva2012
              1. venaya Сегодня, 10:15
                Цитата: avva2012
                .. Науке обрезание сделали.

                Чего первый раз что-ли? По моему это происходит перманентно, вот уж какое столетие.
                venaya
                1. avva2012 Сегодня, 10:25
                  А, я думал, что пошутил. Хреновый из меня Петросян, придется переквалифицироваться а управдомы.
                  avva2012
    4. василий50 Сегодня, 08:03
      История в общем то циклична. То что сотворили с РУСЬЮ, прикрыв это *монгольским нашествием* вполне возможно соотнести с Гражданской Войной, когда представители дворянства и тех кто им прислуживал, для сохранения собственного благополучия, призывали импортных оккупантов.
      Всё это происходило совсем недавно, вон даже свидетельства очевидцев есть. И сколько же демократического дерь.а выливается на тех кто отстоял свою РОДИНУ. Почему то плачь чуть более 10% населения стараются выдать за страдания всего народа? Вот то что более 80% населения РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ практически не имели никаких прав, это для демократов нормально и приемлемо.
      Ну почему плачь всех этих, и жировавших и их холуёв сегодня столь популярен?
      василий50
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:31
        Цитата: василий50
        Вот то что более 80% населения РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ практически не имели никаких прав,


        Простите, Вы из какой сказки это взяли? Реформы Александра II де-факто уравняли население РИ в правах. Перед судом все были равны—и князь и крестьянин. Посмотрите для примера на количество оправдательных приговоров суда в то время—такого никогда после 1917 года в отечественной юриспруденции не было. А уж Основные законы от 1905 года закрепили базовые права подданных на конституционном уровне.
        ПоручикТетеринъ
    5. 27091965i Сегодня, 09:01
      Цитата: НЕКСУС
      Все это придумки западных историков,которые либо по заказу,либо из тупого самомнения искажали намеренно нашу историю,вписывая несуществующие страницы в книгу нашей истории,одновременно изымая из нее правду.


      В статье есть логика, но отсутствует анализ. Несколько отрывков из статьи;

      Объединенное войско Рязанской земли двинулось к границе. Шли профессиональные дружины князей и бояр, умелые бойцы, отлично подготовленные и вооруженные, шло городское ополчение и земская рать.


      С трех сторон город окружали мощные земляные валы и рвы. С четвёртой стороны к Оке был обрывистый речной берег. Валы крепости достигали высоты 9 – 10 м, при ширине у основания до 23 – 24 м, рвы перед ними имели до 8 м глубины. На валах стояли деревянные стены из срубов, заполненных для прочности утрамбованной землей, глиной и камнями. Такие стены отличались большой устойчивостью. Проблема была в том, что основные силы Рязани уже погибли в битве на Воронеже.


      Как то это все странно. Бросают сильно укрепленный, с запасами опорный пункт, и идут на на встречу огромному войску погибать. Как можно назвать действие такого князя?
      Вы думаете это тоже придумали на западе.
      27091965i
  2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 06:52
    Статье—жирный минус за ее полную антинаучность и поистине фееричную бредовость. Автор не приводит не единой ссылки на научное исследование, но вместо этого статья полна лингвофричества в стиле «этрусски—это русские» и доводов на уровне «а я в этом уверен». Отдельное возмущение вызывают попытки автора переписать историю в угоду псевдоисторическим мифам неоязычников. Нет, я понимаю, что автору тяжело принять реальность и перестать сочинять сказки про «русов-язычников, собравших колоссальную армию, но все же я бы советовал ему принять реальность, равно как и тот факт, что наши предки-славяне осознанно сделали выбор в пользу православного христианства и перестать, наконец, издеваться над историей своего народа и своей Отчизны. И ещё один дружеский совет автору ( если он читает комментарии)—коль скоро Вам так хочется описать могучую империю древних славян—оставьте историю и займитесь прозой. Напишите серию романов в жанре фэнтези или альтернативной истории про Великую Арктическую Империю ариев с могучими героями, ослепительными красавицами, ручными мамонтами и братствами боевых магов. Фантазия у Вас отличная, так что книги должны получиться замечательные. А такое славянское фэнтези даже я с удовольствием почитаю.
    ПоручикТетеринъ
    1. Мар.Тира Сегодня, 07:30
      А вот не совсем согласен с вами.Статья из серии статей и фильмов(посмотрите ссылку)У автора есть некоторые свои домыслы.Но только потому,что нет подтверждённых фактов на некоторые исторические события,которые нам преподносил в школах.Вы же не станете отрицать,что есть провал в целое тысячелетие нашей истории.Почему в тысячелетних курганах захоронениях в глухой сибирской тайге находят светлорусых,славянской внешности,высоко рослых людей.С богатой утварью,фарфором из Китая,и оружием.Я сам был на одном таком,и у меня нет ответа?Я считал коренными народами хантов,эвенков,тунгусов,якутов,и т.д.А оказывается это не так?http://old.archeo-news.ru/2014/09/blog-post_5
      6.html
      Мар.Тира
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:15
        Помилуйте, я ведь никогда и не отрицал наличия в Сибири следов целого ряда культур, которые антропологически могут быть отнесены к европеоидам. Это факт и факт непреложный. К таким культурам относятся, например, андроновская или афафнасьевская культуры, и сама историческая наука давно уже признала факт существования в древности развитых европеоидных культур в Сибири. Дело тут в другом: нет оснований утверждать, что все эти культуры состояли в политической и экономической связи друг с другом и формировали государство наподобие Рима или Египта. Нет ни письменных, ни устных источников, подтверждающих это.
        ПоручикТетеринъ
    2. venaya Сегодня, 09:47
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      Статье—жирный минус за ее полную антинаучность и поистине фееричную бредовость.

      Что это было? Это что же получается, что сегодняшняя, преподаваемая всем в разных странах, причём чаще по разному (в зависимости от требований момента) "История" и есть истинная "наука"? Вам не кажется что тем самым Вы оскорбляете очень многих людей науки, часто жертвующих своими жизнями (здесь вспоминаем М.Ломоносова и др.) в поисках истины, правды. То что сегодня напИсано в современных учебниках просто оскорбляет большинство людей как минимум в нашей стране. да и не только. И опять: "ЭТ-руски - это русские" - так ведь на этот счёт уже и документов собрано предостаточно, кроме откровенного созвучия этого латинского слова с современным термином русского языка. Но Вам всё неймётся - хочется наложить как можно больше своих и чужих испражнений на уже довольно проработанную тему. В чём заключается причина такого пренебрежения к прошлому Руси? Кроме перманентного стремления закабаления остатков русского этноса, другого объяснения пока обнаружить не удаётся.
      venaya
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:26
        Простите великодушно, но уж если кто и пренебрегает прошлым Руси и ее историей, так это фолк-«историки», которые подменяют реальную, подтверждённую материальными, письменными и устными источниками историю славян своими россказнями про «славяно-ариев» и некие империи 30-40 тысячелетней давности. А что же до Ломоносова, то замена реальной биографии на россказни о мифическом заточении и убийстве не менее оскобительны для памяти великого учёного.
        ПоручикТетеринъ
        1. venaya Сегодня, 11:53
          Сам термин "фолк-«историки»" оскорбителен для слуха русского человека, ибо оба корня этих слов не русского происхождения. Насчёт М.Ломоносова информации достаточно много, только вот массовые СМИ чаще обходят эту тему стороной, хотя даже по "Россия 24" как то об этом подробно говорили, поищу скину. Кто-то очень финансово обеспеченный позволяет себе массово взбрасывать дезинформацию в заоблачных объёмах - отсюда и сложности с поисками более достоверной инфы. Надеюсь это многим уже видно.
          venaya
          1. 3x3zsave Сегодня, 13:02
            Ладно, пусть будут "сиволапоть-сказители". Так по-венедски?
            3x3zsave
          2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 13:18
            Цитата: venaya
            термин "фолк-«историки»" оскорбителен для слуха русского человека

            Вот как? Для Вас оскорбительно это слово потому что в нем нет русских корней? Тогда вот Вам еще слова, которыми Вы можете оскорбиться и выбросить из своего лексикона:
            --Богатырь. Название исконно русского, сильного и мудрого героя былин реальности происходит от древнетюркского baatur и дунайско-булгарского batur. Значение слова — «смелый», «герой» или «военачальник».
            --Орда. Слово появилось в нашем лексиконе еще до нашествия монголо-татарских завоевателей — от половцев (предположительно). Первоначальное значение слова «орда» — союз кочевых племен или банда/ беспорядочная толпа.
            --Шатёр. Слово, распространившееся в ряде славянских языков (в т.ч. в русском, сербском, болгарском, польском, словенском). Изначально имеет персидское происхождение (cаtr — «заслон, палатка»), и проникло к нам через тюркские языки.
            --Лошадь. Наряду с однокоренными словами (лошевод — конокрад, лошак — молодой жеребчик), происходит из древнетюркских языков (перевод с чувашского слова lasa; в крымско-татарском — alasa).
            Караул. Основой слова стал тюркский глагол «смотреть». В самих же тюркских языках «караул» имел значение «дозор» или «стража», но имелись и другие равнозначные понятия, нетипичные для нашего языка. Пример — «мушка на ружье».
            Деньги. Слово «деньга» в тюркских языках означало любую монету, сделанную из серебра — оно перекочевало в XIV веке к нам в схожем значении. Интересно отметить, что в ряде языков (киргизский, узбекский, казахский), корень этого слова имеет второе значение — белка. Все дело в том, что в древности пушнина часто использовалась людьми как валюта.
            Хозяин. История слова берет свое начало именно в период нашествия татаро-монгол. Изначально появилось в персидском языке («ходжа» — господин), откуда и перекочевало в тюркские наречия.
            Колчан. Яркий пример прямого заимствования в военной сфере — русской слово «колчан» берет начало от татарского kolcan, kulcan.
            А уж латынь сколько нам слов подарила... юстиция («справедливость», «законность»), алиби («в другом месте»), вердикт («истина произнесена»), адвокат (от латинского «призываю»), нотариус – («писец»), протокол («первый лист»), виза («просмотренное») и т.д. Слова версия («поворот») и интрига («запутывать») также латинского происхождения. Римляне же придумали слово ляпсус – «падение», «ошибка», «неверный шаг». Греческое и латинское происхождение имеет большинство медицинских терминов. В качестве примера заимствований из греческого языка можно привести такие слова, как анатомия («рассечение»), агония («борьба»), гормон («привожу в движение»), диагноз («определение»), диета («образ жизни», «режим»), пароксизм («раздражение»). Латинскими по происхождению являются следующие термины: госпиталь («гостеприимный»), иммунитет («освобождение от чего-либо»), инвалид («бессильный», «слабый»), инвазия («нападение»), мускул («мышонок»), обструкция («закупорка»), облитерация («уничтожение»), пульс («толчок»).
            Так что если Вас оскорбляют заимствованные слова в русском языке--уберите их из своей речи и я с удовольствием посмотрю, на какой версии русского языка Вы будете изъясняться. Если, конечно, смогу Вас вообще понять.
            P.S. Что же до слова "фолк-историк".... то дарю Вам вариант "лже-древнезнатец". Можете использовать сколько душе угодно. laughing
            ПоручикТетеринъ
    3. 3x3zsave Сегодня, 13:11
      Это точно. "ЭКСМО" и "Аст" перережут другдруга в полном составе за право издания.
      3x3zsave
  3. parusnik Сегодня, 07:25
    в это время жили поздние русы скифо-сибирского мира, наследники Великой Скифии, арийского и бореального мира
    ...А чем это подтверждается...
    parusnik
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:57
      Цитата: parusnik
      в это время жили поздние русы скифо-сибирского мира, наследники Великой Скифии, арийского и бореального мира
      ...А чем это подтверждается...

      так написано в книжке! yes
      андрей юрьевич
      1. parusnik Сегодня, 10:02
        В книжке под редакцией Прокопенко....?
        parusnik
        1. venaya Сегодня, 10:17
          Цитата: parusnik
          В книжке под редакцией Прокопенко....?

          Книжка под редакцией Прокопенко уже не книжка а что-то другое? Можно тогда дать определение - что является книжкой и что ей не является?
          venaya
          1. avva2012 Сегодня, 11:04
            Невероятные приключения барона Мюнхгаузена, тоже книжка. Берём себя за скальп, и....
            avva2012
            1. venaya Сегодня, 11:14
              Цитата: avva2012
              Невероятные приключения барона Мюнхгаузена, тоже книжка.

              И чем сегодняшние учебники истории практически во всех странах отличаются от столь талантливо написанной беллетристики? Неужели Вам ещё удаётся находить разницу в подобных литературных произведениях. К сожалению, с самого начала написаний всевозможных "Историй" их научный уровень не далеко ушёл от написания подобных всевозможных баек, и для многих людей сегодняшний уровень "научности" уже никак не может удовлетворять современное ещё не до конца зомбированное общество, особенно как раз у нас в стране.
              venaya
  4. Одиссей Сегодня, 07:56
    Русы вторглись в Русь будучи потомками Скифов ,а до этого основав Древнею Грецию и Рим ?
    Эээээээ,даже и не знаю, как это прокомментировать.Если уважаемый автор шутит, то это троллинг высшего 100 уровня.
    Кстати,один в один напомнило историю "древних укров" которую наши "небратья" теперь уже ведут от шумеров.
    P.S. Смысл создания таких мифов с политической точки зрения лучше всего описан у Пелевина в S.N.U.F.F.Там это было осмысленно убийственно точно и ехидно.
    Одиссей
    1. мыслитель Сегодня, 08:54
      Не, а мне понравилось, скифо-сибиряки - Чингис-хан, Батый, Мамай. yes
      мыслитель
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:35
        Я же говорю, при доле фантазии отличное фэнтези получится. Или роман в жанре альтхистори. smile
        ПоручикТетеринъ
    2. igordok Сегодня, 09:31
      Цитата: Одиссей
      Кстати,один в один напомнило историю "древних укров" которую наши "небратья" теперь уже ведут от шумеров.

      Про древних укров. Они оказывается, пришли на Русь с Востока, из-за Волги. fool

      Прошлый раз - больше 1000 комментариев. Потратить на этот столько времени, пожалейте себя.
      igordok
      1. avva2012 Сегодня, 10:04
        В новогодние праздники, посещаемость падает. Что остаётся делать? Рекламу спасать надо. Сайт не советская телепередача, "Очевидное -невероятное".
        avva2012
    3. parusnik Сегодня, 10:06
      Одиссей

      Кстати,один в один напомнило историю "древних укров" которую наши "небратья" теперь уже ведут от шумеров.
      ...Аналогичные впечатления вызывает данная статья, подождем продолжения, вероятно там будет рассказано , как русы скифо-сибирского мира, выкопали Байкал, Каспийское, Аральское море и бились с древними украми за право выкопать Чёрное море...Но увы, уступили им первенство, те сильнее оказались...
      parusnik
      1. 3x3zsave Сегодня, 12:56
        Господь, с Вами, Алексей! Притомились просто наши предки копамши, вот и отдали украм. "Даждь-бог с вами, копайте! Но Крым -наш!"
        3x3zsave
  5. тасха Сегодня, 08:22
    "И бысть сеча велика..." smile

    Интересно, куда в концепции автора денется история тюркоязычных народов Сибири второй половины 1-го - начала 2-го тысячелетия?
    тасха
    1. сорок восьмой Сегодня, 09:57
      Так ведь не было тюрков. "Тюрк" - это со староарийского "ты юркий", значит это небольшие ростом старорусы жили, и вот их так называли. Откуда вообще могли взяться какие-то там тюрки, если весь мир, вся цивилизация принадлежала славянам-ариям, а потом Ватикан всех обманул?
      сорок восьмой
    2. venaya Сегодня, 09:58
      Цитата: тасха
      .. куда в концепции автора денется история тюркоязычных народов Сибири

      Вы уверены, что все сегодняшние народы живущие в Сибири всегда были тюркоязычны? Какие у Вас к тому доказательства, или они вообще не нужны. К примеру практически вся современная "Европа" (термин с XVI-го века) в течении многих тысячелетий разговаривала на диалектах русского языка (большинство до сих пор на них разговаривает, правда в современных диалектах). Да и интересно: а что вы знаете о происхождении всех этих языков тюрской языковой группы? Тема ведь интересная и на этот счёт уже существуют и теории и проработки самих лингвистов. Может всё же ознакомитесь с этими работами и в конце концов выясните род (народ, этнос) основавший всю эту языковую группу. Думаю, что после этого у Вас все вопросы отпадут сами собой, во всяком случае надеюсь.
      venaya
      1. тасха Сегодня, 10:43
        А Вы уверены в обратном? И на чём основано Ваше "к примеру"? Да, тема интересная и, в отличие от иных теорий достаточно проработанная и подкреплена многочисленными источниками и археологическими данными... Полагаю что Вам следует с этими материалами ознакомиться и после этого задавать ненужные вопросы.... wink
        тасха
        1. venaya Сегодня, 11:23
          Цитата: тасха
          И на чём основано Ваше "к примеру"?

          Моё "к примеру"основано на многочисленных данных в области как лингвистики, топонимики, ДНК гинеалогии, археологии а также набирающие силу довольно многочисленные исследования в этих и других областях науки. Если интересно, то что-нибудь могу скинуть, например в личку, если конечно есть заинтересованность и главное желание к познанию.
          venaya
          1. тасха Сегодня, 11:53
            Рад, что Вам удалось ознакомиться с многочисленными данными в области лингвистики, топонимики, гинеалогии, археологии и других областях науки. Теперь же ознакомьтесь со столь же многочисленными данными, которые не совпадают с Вашими представлениями о мире. Временно апломб великого историка в шкаф, тягу к знаниям достаёте - и вперед! Переверните монетку.... wink
            тасха
            1. venaya Сегодня, 12:03
              Цитата: тасха
              Переверните монетку....

              Попробуйте тоже самое посоветовать самому себе, кстати тоже без апломба, напомню: Наука - это прежде всего борьба мнений. Другое дело религия - Религия не допускает хоть каких либо отклонений от заданных религиозных установок. Так вот: по всем признакам, даже по самому своему названию "История" - есть в большей степени предмет религиозного почитания. Почитайте комменты, и убедитесь в этом сами, самостоятельно. Думаю подсказывать мне особенно здесь не понадобиться.
              venaya
              1. тасха Сегодня, 12:21
                winked Это же Вы влезли к моему комментарию вообще-то... Если Вам удалось освоить перечисленные Вами материалы, то не лейте воду. Пишите конкретнее... А то я Вас буду по носу щёлкать (виртуально, разумеется) wink
                тасха
    3. 3x3zsave Сегодня, 10:57
      А никуда, это все монгольский шпион Гумилев придумал.
      3x3zsave
  6. avva2012 Сегодня, 08:30
    Красивая картинка про Коловрата. Стрела пробила правую сторону грудной клетки. Смерть, возможно, наступила от ранения лёгочной артерии. Правда, тогда, женщина "плавала" бы в луже крови. Но так, как нарисовал художник, так красивее просто. Достоверность? Зачем, художник так видит. Так и Самсонов поступает с историей. Достоверность? Зачем, Самсонов, так видит. Красивее ведь?
    avva2012
    1. 3x3zsave Сегодня, 11:11
      Ой, Доктор, только вот не надо всех этих ужасов из прозекторской судмедэкспертизы! Прошлый раз Вы автору Пулитцера не дали получить, в этот - лишаете простых человеческих радостей, "оливье" не даете доесть.
      3x3zsave
      1. avva2012 Сегодня, 12:53
        Что естественно, то не безобразно. Я уж умолчу, что ещё во время смерти бывает. Лежала бы она не только в кровище. Доедайте, оливье.
        avva2012
  7. avva2012 Сегодня, 08:50
    "Русь-Россия, как геополитическая реальность существовала всегда, и появилась раньше самого западного проекта и цивилизации".
    "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог". Не кажется, что похоже? Библия от Самсонова. А, что, почему не замахнуться? Почему один Шекспир пострадал request
    avva2012
    1. 3x3zsave Сегодня, 10:53
      Доктор, напрасно Вы преуменьшаете влияние delirium tremens на фундаментальные труды современных корифеев от истории. Тут не только Шекспир, тут Гомер в порошок стерт. Да и кто такой Шекспир? Последние исследования российских историков и лингвистов убедительно доказывают происхождение данного персонажа из маленькой деревушки эстов под Тарту ( он же древний и могучий русский город Юрьев). Прозвище поэта происходит от словосочетания "siks biir" в переводе "шесть кружек пива". А что писал на среднеанглийском, так после трех литров темного нефильтрованного еще и не то напишешь. laughing
      3x3zsave
      1. avva2012 Сегодня, 11:06
        Антон, браво! Это пирдуха какой-то!
        avva2012
        1. 3x3zsave Сегодня, 11:42
          Да ладно! Я на полном серьезе! Ребенок читает "Двенадцатая ночь" ( в школе задали на каникулы). Надо срочно отобрать и подсунуть "Колобка". Это ж чисто Коловрат! "И от Субудэ я ушел! И от Джэбэ я ушел! И от тебя, Бату тоже.... ап!.... не свезло..."
          3x3zsave
          1. avva2012 Сегодня, 12:57
            Угу. Русский батыр, Колобок не ушёл от Лисы, Ысил, блин не еврейское имя! Но все равно ж-масоны и Миллер, там были.
            avva2012
      2. alatanas Сегодня, 12:58
        Нет, он балканского произхождения (Шекспир). Его звали Спиро, а прозвище - ешек (ишак). Ешек Спиро - переиначили на англ. манер, вот и получился Шекспир. laughing laughing
        alatanas
  8. серафимамурский Сегодня, 08:54
    Как то с арифметикой здесь проблема: у Коловрата 1700 воинов а у Батыя 100 - 150 тысяч и многие полки пали. А в целом очень интересная статья. Хотя бы объясняющая как так после 300 летнего так называемого ига в русских нет монгольских генов. Мысль о том что 300 лет монгольские воины хранили чистоту крови и были подвержены обету воздержания не выдерживает критики.
    серафимамурский
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:40
      Насколько я понял историю антропологических исследований того времени—большую часть Орды, пришедшей на Русь составляли тюркоязычные народы, а их фенотип от монгольского изрядно отличается. Грубо говоря этих тюрок легко спутать с жителями Юга России, монголоидных черт у них нет совсем. А вот командующие и элита ордынцев как раз были из монголоидов. Иными словами, тюрки постоянно контактировали с населением, а вот монголоиды—только изредка.
      ПоручикТетеринъ
      1. 3x3zsave Сегодня, 11:52
        Ща, подождите, "оператор" подтянется. Он тут всех на гаплогруппы разложт. Вглубь истории, до трилобитов включительно.
        3x3zsave
      2. venaya Сегодня, 12:26
        Цитата: ПоручикТетеринъ
        .. большую часть Орды, пришедшей на Русь составляли тюркоязычные народы, а их фенотип от монгольского изрядно отличается. Грубо говоря этих тюрок легко спутать с жителями Юга России, монголоидных черт у них нет совсем. А вот командующие и элита ордынцев как раз были из монголоидов.

        Это ещё откуда такая информация? Пока что все найденные и исследованные документы говорят что они написаны на русском языке! И зачем это надо было тюркоязычным народам? Кстати: откуда инфа о "элита ордынцев .. из монголоидов" - где соответствующие исследования? Вскрытие могидьника в 1941-ом году показали как раз "европеодниый" (то есть западный) тип черепа. Где найдены хоть какие-нибудь свидетельства о монголоидности элиты орды? Даже ссылку не прошу, просто любое подобное сообщение, в любом виде.
        venaya
      3. alatanas Сегодня, 13:00
        Якуты - монголоиды, а язык - тюркской группы!
        alatanas
    2. Weyland Сегодня, 12:35
      Цитата: серафимамурский
      у Коловрата 1700 воинов а у Батыя 100 - 150 тысяч и многие полки пали.

      Есть воины - и воины. Есть элитные войска, а есть вспомогательные - "пушечное мясо". Гуглите потери в Марафонском бою, при Монжизоре или, что характернее - в бою на Висбю (там оружие и доспехи были вообще одного класса, разным был уровень подготовки). Через вспомогательные войска монголов Коловрат прошел, как нож через масло - а вот когда Батый подтянул элитные войска, наступила финальная битва...
      Weyland
  9. Fedorovich Сегодня, 09:43
    Александр, я вас очень прошу: откажитесь от наркотиков.
    Fedorovich
  10. сорок восьмой Сегодня, 09:51
    Единственная практическая польза статьи - настрогать друг дружке плюсиков за комментарии.
    сорок восьмой
    1. 3x3zsave Сегодня, 11:53
      Ну почему же? Можно постебаться и поржать.
      3x3zsave
      1. igordok Сегодня, 12:34
        Цитата: 3x3zsave
        Ну почему же? Можно постебаться и поржать.

        Извините, но от этого дебилизма, никакого развлечения, только устаешь. От вениподобных пассажей, уши сворачиваются.
        igordok
  11. слава1974 Сегодня, 09:53
    Много чего официальная история не объясняет, поэтому и появляются такие статьи. Да , много домыслов, нет ссылок на источники, а что делать? Официальные историки ничего не могут сказать.
    Летоисчисление на Руси привели к западному при Петре 1, и стали отсчитывать 1700 год, а до этого был 5700-й, куда делись 4000 лет, что там было? В ответ тишина.
    В свое время на Кавказе в Карачаево-Черкессии был на развалинах монастырей 2-4 веков нашей эры. В "школьной" истории про это что-то написано?Ни следа не найдете.
    Много вопросов без ответа, и это дает основания провести ревизию всей истории.
    слава1974
    1. Fedorovich Сегодня, 11:01
      Цитата: слава1974
      етоисчисление на Руси привели к западному при Петре 1, и стали отсчитывать 1700 год, а до этого был 5700-й, куда делись 4000 лет, что там было? В ответ тишина.

      М-да. Вы серьёзно не различаете счёт "от сотворения мира" и "от Рождества Христова" или просто притворяетесь?
      Fedorovich
  12. 452336 Сегодня, 09:54
    Оказывается не было ни какого ТМИ? К черту летописи. Нам в 21 веке виднее, что было, а что не было)
    452336
    1. venaya Сегодня, 10:13
      Цитата: 452336
      .. не было ни какого ТМИ? К черту летописи. Нам в 21 веке виднее, что было, а что не было

      У нас на сегодня, в XXI-ом веке не только развилась наука, но и развились информационные технологии - вот в чём основная причина. Кстати, ссылочку дайте насчёт ТМИ в летописях, а то современные учёные никак не могут найти как раз в этих самых летописях того времени. Просветите пожалуйста этих "неучей", предоставьте пожалуйста им то, чего пока ещё никто своими глазами не видел, думаю что в этом случае как минимум известность Вам будет гарантированна, возможно чего и перепадёт, существенное.
      venaya
  13. 3x3zsave Сегодня, 10:16
    Какой дивный шабаш!!!
    3x3zsave
  14. Монархист Сегодня, 10:32
    Камрады, я с уважением отношусь к чужому мнению( так воспитан),но как говорится:" Платон мне друг,но истина дороже",но позвольте высказать свое мнение.
    Камрад Нексус,"по крупицам восстанавливаем нашу историю"с этим я согласен. Андрей Юрьевич образно сравнил историю с калейдоскоп( я уже взрослый человек ,но пару лет назад охотно покрутил калейдоскоп) и тут я согласен на100%.".... например Миллеру расскажите, с которым всю жизнь"воевал" Ломоносов"жаль, что историю России писал немец,но учтите и Миллер, и Ломоносов и Татищев опирались на одни и те же источники.
    Уважаемый автор утверждает,что нашу историю сфальсифицировали по указке папы Римского. В принципе такое , возможно,но если внимательно посмотреть историю религии и подумать то сомнительно. Получается католические лазутчики проникли в православные монастыри,придушить русских писцов,а иначе как они ВЕЗДЕ подделки летописи?
    Рюрикович, Вы говорите:" адепты академиков и школьных учебников", а позвольте Вас спросить: СОВЕТСКИЕ ИСТОРИКИ ТОЖЕ РАБОТАЛИ на ВАТИКАН?
    Если у автора или у кого-то из карманов есть альтернативные летописи то :" ДОКУМЕНТЫ в СТУДИЮ!!"Но учтите это источники надо тщательно проверить, а то ... Помните при Союзе была музыкально- юмористический передача:" Кабачок 13стульев" и там один персонаж все писал роман "Зайцы",а поскольку его бред никому не нужен ,он его записал на глиняные таблички и закопал в огороде,а профессор нашёл. Я это вспомнил потому, чтобы развеселить камрадов
    Монархист
    1. venaya Сегодня, 10:48
      Цитата: Монархист
      СОВЕТСКИЕ ИСТОРИКИ ТОЖЕ РАБОТАЛИ на ВАТИКАН?

      А почему бы и нет? Вспомним академика А.М.Покровского. К примеру тоже академик Е. В. Тарле не ненавидел, он презирал Покровского! Вас это не удивляет? Все революции (впрочем как и смены монархических династий) финансируются и управляются примерно из одного коллективного центра, в котором роль Ватикана переоценить просто не возможно - Ведь это религиозно идеологический центр. О том что у нас ввели версию авраамического греческого ортодоксального христианства, несколько отличающегося от римско-Католической версии, мало что изменяет. Я думаю что это просто стоит осознать, тогда многие, очень многие вопросы отпадут сами собой. Да кстати:
      Цитата: Монархист
      Если у автора или у кого-то из карманов есть альтернативные летописи то :" ДОКУМЕНТЫ в СТУДИЮ!!"

      Это что же получается: Летописи и альтернативные летописи уже являются не оспоримыми документами? Позвольте спросить - это в каких конкретно летописях Вы нашли упоминания о ТМИ, и почему до Вас этого никто ещё не обнаружил? Кстати, современная наука в состоянии использовать более достоверные данные чем некие, непонятно для каких целей написанные летописи, тем более что оригиналы тех лет просто не сохранились. Учтите - наука и методы исследований прошлого идёт вперёд, как бы кому-то это это было очень не приятно. Учтите, мы сегодня живём уже в XXI-ом веке, стоит хоть об этом вспомнить.
      venaya
  15. серафимамурский Сегодня, 10:36
    А что наши предки были такие мелочные? "Монголы" предложили князьям поделится с ними, выплатив десятину а те предпочли умереть. Вот у нас 13% высчитывают из зарплаты, а уж сколько с юридических лиц и предпринимателей тянет государство..... и никто на баррикады не идёт. Орда и потом согласно яссам Чингизхана с Руси брала дань 10% и Русь поднялась. С такими расценками экономически "Иго" это хорошо или всё таки плохо?
    серафимамурский
    1. renics Сегодня, 11:31
      Не надо путать божий дар с яичницей. Налог и дань — это разные понятия и нечего их совмещать во едино. Разницу между этими понятиями найдёте самостоятельно. И прежде чем писать комментарий следовало бы сначала это уяснить.
      renics
  16. Curious Сегодня, 10:52
    Прочел статью и некоторые комментарии и понял, что легенда о копании Черного моря украми вполне имеет право на существование. И именно древние украинцы были первым суперэтносом. А от него уже произошли другие суперэтносы. Это последняя информация из библиотеки Ватикана, украденная украинскими хакерами.
    Curious
    1. mar4047083 Сегодня, 11:32
      Если не изменяет память ,раньше у автора историю переписывали в жидомасонском центре ,расположенном в Лондоне. Непонятно это конкуренты или просто адрес сменили.
      mar4047083
      1. 3x3zsave Сегодня, 12:08
        Ой, Марат, бухгалтерия спцслужб дело настолько темное, что даже я со Шпаковским никак не разбермся кто кому чего должен. То ли он "Моссаду", то ли мне - "Интеледжен сервис". В любом случае я должен остатся в плюсе, иначе меня в Израиль не пустят, просто не поймут. laughing
        3x3zsave
  17. Korsar4 Сегодня, 10:59
    Из изложенного понял - Чингис-хан, Джучи, Бату - были. Только они ненастоящие.
    Korsar4
    1. 3x3zsave Сегодня, 11:24
      Конечно, их Дисней придумал, задолго до Микки-Мауса.
      3x3zsave
    2. Weyland Сегодня, 12:39
      Цитата: Korsar4
      Чингис-хан, Джучи, Бату - были. Только они ненастоящие.


      Ага, как в "Иване Васильевиче":
      "Коловрат взбунтовался! Говорит, Батый - ненастоящий!"
      Weyland
  18. Cartalon Сегодня, 11:06
    Это ужас, с сайта надо уходить.
    Cartalon
    1. 3x3zsave Сегодня, 12:42
      Как можно? Это ж такой редкий случай в психиатрической практике - наблюдать в динамике скоротечную прогрессирующую шизофрению, имеющую эпидемиологический характер.
      3x3zsave
      1. Ратуш Сегодня, 12:44
        Отнюдь не скоротечную...
        Ратуш
  19. 452336 Сегодня, 11:08
    Цитата: venaya

    Просветите пожалуйста этих "неучей", предоставьте пожалуйста им то, чего пока ещё никто своими глазами не видел, думаю что в этом случае как минимум известность Вам будет гарантированна, возможно чего и перепадёт, существенное.


    Да легко. Битва на Калке в 1223, вторжение в 1237, раздача ярлыков на княжение в Сарае, баскаки, стояние на Угре. Так было или не было. Или вруть?
    452336
    1. 3x3zsave Сегодня, 11:22
      Аккуратнее, уважаемый! Связавшись с данным комментатором Вы рискуете прочитать лекцию тысяч на пять печатных знаков о том как древние венеды (потомком коих он является) Рим основали.
      3x3zsave
    2. venaya Сегодня, 11:32
      Цитата: 452336
      Битва на Калке в 1223, вторжение в 1237, раздача ярлыков на княжение в Сарае, баскаки, стояние на Угре

      И где Вы тут сумели узреть "Иго", да ещё "Татарское", да ещё и "Монгольское". Ведь термин "Иго" появляется в письменных источниках через столетие после его "оффициального", "татары" - появляются ещё позже, "монголы" - вообще в 1817-ом году. Где Вам в первоисточниках удалось обнаружить само ТМИ, никто об этом тогда не только не писал, но даже не помышлял писать, ибо терминов таких на Руси ещё в помине не было. Постарайтесь быть повнимательнее в описании событий и использовании терминов.
      venaya
      1. Fedorovich Сегодня, 12:42
        А "Горестная песнь о разорении Венгерского аоролевства татарами" тоже придумана в Ватикане для "обрезания истории славяно-русов"?
        P.S. Кстати, поклонники всей этой асовщины почему-то всегда отличаются узколобым звериным нацизмом. И почему бы так?..
        Fedorovich
        1. venaya Сегодня, 13:04
          Цитата: Fedorovich
          поклонники всей этой асовщины почему-то всегда отличаются узколобым звериным нацизмом.

          Интересное замечание, это я насчёт: "узколобым", "звериным" и "нацизмом". Знаменательно что все эти три определения относятся как раз к людям с сильно развитым комплексом неполноценности. Какой "комплекс неполноценности" Вы умели обнаружить у людей глубоко интересующимся своим действительным прошлым, а не написанной чужеземцами байкой-"историей"? Попробуйте всё-же поточнее определиться с основополагающими понятиями и постарайтесь не переводить стрелки с больной головы на здоровую!
          venaya
  20. renics Сегодня, 11:17
    Эта тема для учёных историков, а не для блогеров. Тут в комментариях можно нагородить такого, что и во сне не приснится.
    renics
    1. venaya Сегодня, 11:35
      Цитата: renics
      Эта тема для учёных историков, а не для блогеров

      Учтите: учёные-историки на зарплате, и всякое подобное обсуждение может для них закончиться не только финансовыми издержками, но и как подтверждает много-столетняя их практика может закончиться даже пытками с фатальными последствиями.
      venaya
  21. mar4047083 Сегодня, 11:25
    Остаётся дождаться статьи "Миф о том ,что земля шарообразная" . Все прогрессивные люди знают - земля плоская .Доказательств полно ,но масоны скрывают истину.
    mar4047083
    1. 3x3zsave Сегодня, 12:35
      Да нет же! Земля имеет кубическую форму. Грунт-то от копания морей куда было девать? Вот и подравняли по-тихоньку.
      3x3zsave
  22. mavrus Сегодня, 11:36
    Задолбали фоменковцы и иже с ними.
    На днях Руслана Писанка открыла нам глаза, что "Шумер - это Украина"... И надо так понимать, что сам Гильгамеш носил вышиванку, скакал по всему Уруку и визжал на украинском (урукском): "Мокаляку на гиляку!"...
    Ну а сегодня на ВО... Это что? Наш ответ Чемберлену?
    Ну-ну. Забьём баки древним украм!!! Куда им до нас с их шумерами. Надеюсь в следующей статье от сего аффтора увидеть более масштабные "исторические" открытия.
    Хотелось бы почитать, как царь Пётр (он же Гостомысл) выкопал "Окно в Европу" - Балтийское море. И как через сие окошко к нам ломанулись норманы-тевтоны-шведы-наполеоны, и все одновременно в "одном флаконе", так сказать. А то, понимаешь, украм можно моря копать, а мы что, не "белая раса" с сорокатысечелетней историей?
    mavrus
    1. 3x3zsave Сегодня, 12:15
      А я в этом окне живу, в самом проеме! И ведь никто из пробегающих мимо европейцев за собой фрамугу не закрывает! Одно слово: дикари! В шалашах живут. Прикиньте как сквозит!!!
      3x3zsave
    2. Weyland Сегодня, 12:45
      Цитата: mavrus
      Гильгамеш носил вышиванку, скакал по всему Уруку и визжал на украинском (урукском): "Мокаляку на гиляку!".

      А то ж! ЕМНИП, один из наиболее опасных врагов Гильгамеша был Ага, царь города Киш. Ага - титул типично тюркский, а значит, он был явный монголо-кац-ап! laughing
      Weyland
  23. 452336 Сегодня, 12:02
    Цитата: venaya

    И где Вы тут сумели узреть "Иго", да ещё "Татарское", да ещё и "Монгольское".


    Дело в том, что бейджики и шевроны в те времена...Стоп! Кажется пазл собран!
    ПС. А вообще весело тут: )
    452336
  24. Weyland Сегодня, 12:16
    "Халху, ойраты – антропологические монголоиды, тогда были бедной кочевой общностью, состоявшей из разрозненных родов. Они были примитивными пастухами и охотниками, находившимися на весьма низком первобытно-общинном уровне развития и ни при каких обстоятельствах не могли создать даже самое простое протогосударственное образование, не говоря уж о царстве и империи глобального уровня значения. Для этого нужна была государственная традиция, высокий уровень духовной и материальной культуры, развитое хозяйство, способное вооружить обеспечить армии из десятков тысяч воинов. Примитивные монголоидные племена были на уровне развития тогдашних индейских племен бассейна Амазонки или Северной Америки. То есть даже при самом фантастическом везении и удачном стечении обстоятельств они никак не могли сокрушить Китай, Хорезм, царства Кавказа, могучие племена половцев и аланов, разгромить Руси и вторгнуться в Европу."

    По аналогии - "миф об Аттиле":
    Хунну, гунны – антропологические монголоиды, тогда были бедной кочевой общностью, состоявшей из разрозненных родов. Они были примитивными пастухами и охотниками, находившимися на весьма низком первобытно-общинном уровне развития и ни при каких обстоятельствах не могли создать даже самое простое протогосударственное образование, не говоря уж о царстве и империи глобального уровня значения. Для этого нужна была государственная традиция, высокий уровень духовной и материальной культуры, развитое хозяйство, способное вооружить обеспечить армии из десятков тысяч воинов. Примитивные монголоидные племена были на уровне развития тогдашних индейских племен бассейна Амазонки или Северной Америки. То есть даже при самом фантастическом везении и удачном стечении обстоятельств они никак не могли сокрушить Кушанскую империю, империю Сасанидов, готскую Империю Эрманариха, Римскую Империю и дойти до ворот Рима!
    Weyland
  25. Житель Урала Сегодня, 12:27
    Не вполне понял статью.
    Сначала пишут:"Как уже отмечалось ранее, миф о «монголах из Монголии» был придуман в концептуально-идеологическом центре Запада, который хранит «ключи» от истории, в папском Риме. Русский суперэтнос (русы) существует с самого начала появления белой расы на планете, нашей истории минимум уже 40 – 45 тыс. лет."
    Решил что это ирония, но дальше - больше. Тут даже Лев Гумилев нервно курит в сторонке. Монголов не было-были русские во всей Евразии.

    Затем идет подробное и давно известное нам описание татаро-монгольского нашествия.
    Житель Урала
    1. venaya Сегодня, 12:40
      Цитата: Житель Урала
      Лев Гумилев нервно курит в сторонке. Монголов не было-были русские во всей Евразии.

      И что же теперь нам всем делать? Ведь же как генетика (ДНК-гинеалогия), так и лингвистика да ещё и археология говорит всё о том же самом. Вот действительно незадача, как же нам быть с многочисленными научными дисциплинами, а они всё плодятся и плодятся. Видимо становиться тяжело в современном Мире, в мире новых информационных технологий и новых научных дисциплин.
      venaya
      1. Fedorovich Сегодня, 12:49
        Вы голоса-то в голове не слушайте -- это ж жЫдомасоны вам нашёптывают...
        Fedorovich
  26. стилет Сегодня, 12:48
    "На собраниях «монгольской» знати 1229 и 1235 гг. было решено идти на запад."

    Почему так было решено? Нет ответа.

    "Главную роль в деградации Золотой (правильнее, Белой) Орды сыграла исламизация и арабизация. Огромный приток арабов, привлеченных золотом, привёл к победе ислама над древней бореальной традицией. "

    Арабам раздавали золото? Почему ислам победил? Своя вера перестала отвечать на главные вопросы?

    Если татаро-монголы были белые, такие же русские, то почему такие жестокие? Обладая Сибирью ломились в маленькие русские княжества, зачем?

    Статья сырая. Больше ответов дают работы профессора Клесова по ДНК-генеалогии:
    ДНК-генеалогия:
    https://www.youtube.com/watch?v=u59taZFscYs&t
    =2170s

    Анатолий Клёсов. Загадки древних славян
    https://www.youtube.com/watch?v=fz8giYr3AQI

    Профессор Клёсов. "Русские сквозь тысячелетия"
    https://www.youtube.com/watch?v=xKwzflG1y5U
    стилет
  27. belleu Сегодня, 13:03
    Вот это да.Ребята сколько Вам платят и какие лекарства принимаете.Столько веков да такого ни кто не додумывался.Кто руководитель.
    belleu
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