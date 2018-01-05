Миф о "татаро-монгольском иге"

780 лет назад, 1 января 1238 года, остатки рязанских войск и рать Владимиро-Суздальской Русь были разгромлены армией Батыя в битве при Коломне. Это решительное сражение стало вторым после битвы на Калке сражением объединённых русских войск против «монголов». По количеству войск и упорству сражение под Коломной можно считать одним из самых значительных событий нашествия.Как уже отмечалось ранее, миф о «монголах из Монголии» был придуман в концептуально-идеологическом центре Запада, который хранит «ключи» от истории, в папском Риме. Русский суперэтнос (русы) существует с самого начала появления белой расы на планете, нашей истории минимум уже 40 – 45 тыс. лет. Однакои их лакеев-холопов в России, желающих любой ценой стать частью «мирового цивилизованного сообщества», хотя бы ценой сдачи родины. Так как подлинная история опасна хозяевам Запада, претендующим на мировое господство. А русских-русов стараются погрузить в невежество, превратить в «этнографический материал». Окончательно расчленить и ассимилировать, превратить в рабов нового мирового порядка, как русских-«украинцев». Это выгодно как хозяевам Запада, так и Востока. Русские отлично ассимилируются, становятся китайцами, турками, арабами, немцами, французами, американцами и т. д. При этом они привносят свежую кровь, часто являются творцами созидателями, давая толчок в развитие цивилизаций, стран и народностей, частью которых они становятся.Под термином «монголы» в XIII – XIV вв. ни в коем случае нельзя принимать реальных монголоидов, проживающих не землях нынешней Монголии. Самоназвание, настоящий этноним автохтонов нынешней Монголии – халху. Они не называли себя монголами. И никогда не захватывали Китай, не доходили до Кавказа, Персии-Ирана, Малой Азии, Северного Причерноморья и Руси. Халху, ойраты – антропологические монголоиды, тогда были бедной кочевой общностью, состоявшей из разрозненных родов. Они были примитивными пастухами и охотниками, находившимися на весьма низком первобытно-общинном уровне развития и ни при каких обстоятельствах не могли создать даже самое простое протогосударственное образование, не говоря уж о царстве и империи глобального уровня значения. Для этого нужна была государственная традиция, высокий уровень духовной и материальной культуры, развитое хозяйство, способное вооружить обеспечить армии из десятков тысяч воинов. Примитивные монголоидные племена были на уровне развития тогдашних индейских племен бассейна Амазонки или Северной Америки. То есть даже при самом фантастическом везении и удачном стечении обстоятельств они никак не могли сокрушить Китай, Хорезм, царства Кавказа, могучие племена половцев и аланов, разгромить Руси и вторгнуться в Европу.Хотя если бы миф о «монгольском» нашествии был правдой – с сотнями тысяч захватчиков, тысячами разрушенных и сожженных русских селений и городов, десятками тысяч уведенных в рабство людей. С длительным «монгольским» игом (до 1480 года) с сопутствующими вторжениями, набегами, битвами, уводом масс людей в полон и т. д. При этом любая война (достаточно посмотреть на бойню в современном Ираке и Сирии) сопровождается массовым насилием над женщинами и девушками. Женщины всегда добыча успешного завоевателя. Однако монгольского элемента нет! Этот факт, который оспорить невозможно. Русские вопреки лживым мифам, которые стряпают на Западе, были и остаются северными европеоидами.Таким образом, «монгольского» нашествия не было. И «монгольской» империи не было. Но жестокая война как таковая была. Были кровавые и яростные битвы, осады городов и крепостей, погромы, пожары, грабежи и т. д. Была Орда-Рада, дань-десятина, ярлыки-договора, цари-ханы, совместные походы русских и «монголов» и т. д. Всё описанное летописями было, это подтверждают и данные археологии.Однако вторглись на Русь не «монголы». В лесостепной полосе Евразии от Кавказа и Чёрного моря до Алтая и Саян, включая Внутреннюю Монголию, в это время жили поздние русы скифо-сибирского мира, наследники Великой Скифии, арийского и бореального мира. Сотни могучих родов, объединенных языком (русский язык подлинный хранитель древнейшей истории, поэтому его так и стремятся исказить и уничтожить, что лишить нас последнего источника духовной силы), бореально-арийскими традициями суперэтноса, единой языческой верой. Только русы могли выставить тысячи отлично вооруженных и подготовленных бойцов, воинов во многих поколениях. Могучих русоволосых и светлоглазых русов-северян. Отсюда и мифы поздних монгольских и тюркских народностей о высоких, русоволосых (рыжих), светлоглазых предках-великанах, это память о том, что часть русов была ассимилирована поздними монгольскими и тюркскими народностями, дав им ханские, княжеские и знатные роды.Только эти русы и смогли совершить такой великий поход, во многом повторив славные деяния далеких предков, которые приносили импульсы развития в Китая, дошли до Инда и создали индийскую и иранскую цивилизации, в Европе заложили основы Рима – через этрусков-расенов, Древней Греции (все боги Олимпа имеют северное происхождение), кельтского (скифы-сколоты) и германского миров. Вот кто был реальными «монголами». Русам скифо-сибирского мира, наследникам Великой Скифии, арийского мира и Гипербореи – великой северной цивилизации, которая занимала территорию современной России, не мог противостоять никто. Они сокрушили и завоевали Китай, дав ему правящие элиты и русскую гвардию, охранявшую императоров. Они подчинили Среднюю Азию, вернув её в лоно великой северной империи. Средняя Азия с древнейших времен была частью Великой Скифии.В походе на запад скифо-сибирские русы разбили татар Урала и Поволжья, присоединили их к своей Орде (от русс. «род» - «орда, орднунг»). Разгромили и подчинили себе другие обломки Великой Скифии – татар-булгар (волгари), половцев и алан. Причём татары тогда были язычниками общей бореальской (северной) традиции, и не столь давно вычленились из бореальской этноязыковой и культурной общности и монголоидной примеси ещё не имели (в отличие от рода крымских татар). До XIII в различия между русскими и волгарями-татарами были крайне незначительными. Они появились позже – после исламизации булгаров-воларей и параллельной монголизации в результате проникновения носителей монголоидности в Поволжье.которые втянули в свою армию язычников татар-волгарей, язычников-половцев (также близких родственников русов Рязани и Киева), алан, и жителей Средней Азии, ещё не потерявших своих скифских корней. В итоге произошло ожесточённое столкновение русов-язычников Азии и русов-христиан (в основном двоеверов) Рязанской, Владимиро-Суздальской и Черниговской, Киевской, Галицко-Волынской Руси. Сказки про «монголов из Монголии», вроде красивых, но исторически ложных романов В. Яна, нужно забыть.Битва была жестокой. Бились русы с русами, носители древнейшей воинской традиции планеты. В итоге скифо-сибирские русы взяли вверх и, опираясь на покоренные царства и племена, в том числе и на Русь, создали Великую «монгольскую» империю. Позднее эта империя, под концептуально-идеологическим воздействием враждебных центров Запада и Востока, стала перерождаться и деградировать. Главную роль в деградации Золотой (правильнее, Белой) Орды сыграла исламизация и арабизация. Огромный приток арабов, привлеченных золотом, привёл к победе ислама над древней бореальной традицией. Элита Орды предпочла принять ислам, уничтожив знатные роды, сохранившие верность старой вере, и оттолкнув от себя массы рядовых ордынцев, сохранявших верность старой традиции. Также на окраинах империи активно шёл процесс ассимиляции – русы через несколько поколений стали китайцами, «монголами», тюрками и т. д. Это привело к развала империи. А история Евразийской Империи-Орды дошла до нас в «кривых зеркалах» мусульманских, китайских и западных источников, где постарались подчистить умолчать о ненужных им моментах.Однако северная империя и традиция не погибли. Период двоеверия на Руси завершился появление огненного русского Православия, которое впитало в себя многое из древней северной традиции (Вседержитель – Род, Иисус – Хорс, Богородица – Матерь-Лада, Роженица, Георгий Победоносец – Перун, крест и огненный крест – свастика-коловрат – имеют многотысячелетние корни в суперэтносе и т. д.). Куликово поле показало, что появился новый центр притяжения всего русского, в том числе и ордынцев, которые не приняли исламизацию своей элиты. За полтора столетия этот новый центр смог восстановить основное ядро империи. Первый царем-императором новой русской империи следует признать Ивана Васильевича Грозного (отсюда к нему такая ненависть со стороны российских западников и хозяев Запада). В его правления Русь стала восстанавливать позиции на юге, на Кавказе и на Каспии, одним ударом вернула всё Поволжье (Казань и Астрахань), открыла дорогу в Сибирь.Коренное население этих территорий, потомки скифо-сарматского населения, возвращалось под руку единого имперского центра и традиции.прямыми братьями русских из Новгорода, Москвы и Твери. Не удивительно, что тогда в глазах Западной Европы понятия «Россия» и «Татария» значили одно и то же. Мы всегда были для жителей Запада варварами, дикими «монголо-татарами». Хотя в XIV – XVI вв. Сибирь была заселена никакими не «татарами» и не «монголами», а белыми людьми, удивительно похожими на древних скифов и современных русских (один род и традиция).На собраниях «монгольской» знати 1229 и 1235 гг. было решено идти на запад. Ставка была расположена в низовьях Яика. Отдельные отряды «монголов» начали завоевание Закавказья и Северного Кавказа. В 1231 году захвачен Тебриз, в 1235 г. – Ганджа. Были захвачены многие армянские и грузинские города: Карс, Карин (Эрзерум), Ани, Тбилиси, Дманиси, Самшвилде и др. Отряд Субудея совершил поход в страну асов (аланов) в 1236 г. Затем отряды Менгу-хана и Кадана ходили на черкесов.В 1229 г. великий кахан (каган) Угедей направил на помощь передовым отрядам войска западной части державы – улуса Джучи. «Монголы» совершили разведывательный поход на Яик, разбили здесь войска половцев, саксинов и болгар-булгар. Болгары-волгари, осознавая опасность с востока, заключили мир с Владимиро-Суздальской Русью. В 1332 г. крупное «монгольское» войско вышло к границе Волжской Болгарии. Но болгары отразили этот удар. В течение нескольких лет «монголы» вели борьбу с болгарами, которые оказывали упорное сопротивление. Волжская Болгария успешно оборонялась, воздвигнув на южных рубежах мощные укрепленные линии-засеки. Одновременно ордынцы продолжали давить сопротивление половцев, борьба с которыми длилась несколько лет.В 1235 году, по сообщение Рашид-ад-Дина, Угедей второй устроил большой совет (курултай) «относительно уничтожения и истребления остальных непокорных народов, состоялось решение завладеть странами Булгар, Асов и Руси, которые находились по соседству становища Бату, не были ещё покорены и гордились своей многочисленностью». В помощь Бату направили 14 знатнейших ханов, потомков Чингис-хана. Численность армии вторжения достигла 150 тыс. воинов. Обычно каждый из царевичей-чингизидов командовал туменом-тьмой, то есть 10 тыс. конным корпусом.Таким образом, «монголы» собрали огромную армию, в которую вошли отряды из всех улусов (областей). Во главе войска встал внук Чингис-хана, Батый (Бату). В 1236 году ордынские отряды вышли на Каму. Всё лето двигавшиеся из разных улусов отряды двигались к месту назначения, а осенью «в пределах Булгарии царевичи соединились. От множества войск земля стонала и гудела, а от многочисленности и шума полчищ остолбенели дикие звери и хищные животные». Поздней осенью укрепления Болгарии-Булгарии пали. В ожесточенных боях Волжская Болгария была полностью разорена. Штурм была взята столица Болгар (Булгар) славившаяся недоступностью местности и большим населением. В русской летописи отмечалось: «И взяша славный великый город болгарьскый (Болгар) и избиша оружьем от старца до уного и до сущего младенца, и взяша товара множество, а город их пожгоша огнем, и всю землю их плениша». Разрушены были и другие крупнейшие болгарские города: Булар, Кернек, Сувар и другие. В это же время были опустошены мордовские и буртасские земли.Весной 1237 года армия Батыя, завершив погром Болгарии, двинулись в прикаспийские степи, где продолжалась борьба с половцами. Завоеватели форсировали Волгу и широким фронтом (облавой) прочесали степи. Облава была грандиозной по размерам. Левое крыло армии вторжения шло вдоль берега Каспийского моря и далее по степям Северного Кавказа к низовьям Дона, правое крыло двигалось севернее, по половецким владениям. Здесь наступали корпуса Гуюк-хана, Монке-хана и Менгу-хана. Борьба с половцами продолжалась всё лето. Одновременно войска Батыя, Орды, Берке, Бури и Кулькана завоевывали земли на правобережье Средней Волги.Зимой 1237 года захватчики вступили в Рязанское княжество. Русь, разделенная усобицами князей, не выставила единого войска и была обречена на поражение. Отдельные русские дружины и рати оказывали яростное и упорное сопротивление в поле и на стенах городов, ни в чём не уступая воинственным захватчикам, но терпели поражение, уступая большому и дисциплинированному войску. «Монголы» имели такую же организация (десятичную систему), оружие, но они имели возможность задавить отдельные очаги сопротивления, ломая города, земли и княжества по отдельности. Кроме того, в условиях «войны всех против всех» единая веками складывавшаяся система обороны от степи на юге была сломана. Отдельные князья и земли не могли поддерживать её полноценную работу. На смену единой системе обороны страны пришла оборона каждого княжества в отдельности, причём задачи обороны от внешнего врага были не главными. Укрепления строились в основном от своих. Степь уже не представлялась такой опасной, как раньше. К примеру, в Рязанской земле со стороны степей княжество прикрывал только Пронск и выдвинутый далеко на юг Воронеж. А вот с севера, со стороны Владимиро-Суздальской Руси, Рязань имела целую цепь сильных укреплений. Выход из Москвы-реки в Оку прикрывала Коломна, несколько выше по Оке стояла крепость Ростиславль, ниже по течению Оки – Борисов-Глебов, Переяславль-Рязанский, Ожск. Западнее, на реке Осетре, был расположен Зарайск, восточнее и северо-восточнее Рязани – Ижеславец и Исады.Разгром на Калке мало чему научил русских князей, они мало сделали для организации обороны и формирования единой армии, хотя хорошо знали о приближении грозной армии вторжения. Известия о первом после Калки появлении «монголов» на рубежах Волжской Болгарии дошли до Руси. Знали на Руси и о боевых действиях на границе Булгарии. В 1236 году русские летописи сообщили о разгроме Булгарии. Владимирский великий князь Юрий Всеволодович отлично знал об угрозе: в его владения шел основной поток беженцев из разгромленного Поволжья. Волгари-булгары тогда массами бежали на Русь. Владимирский князь «вельми рад сему был и повелел их развести по городам около Волги и в другие». О завоевательных планах «монгольских» ханов Юрию Всеволодовичу было известно от ордынских послов, которые неоднократно проезжали на запад. Знали на Руси и о месте сбора ордынских войск для похода на Русь.О том, где собирались войска Батыя осенью 1237 года, венгерскому монаху Юлиану «передавали словесно сами русские». Венгерский монах Юлиан дважды – в 1235 – 1236 гг. и 1237 – 1238 гг., совершил путешествие в Восточную Европу. Официальной целью продолжительного и опасного путешествия были поиски венгров, которые проживали в Приуралье и сохранили язычество, чтобы привести их к христианству. Но, видимо, главной задачей монаха была стратегическая разведка, предпринятая папским престолом для изучения обстановки в Восточной Европе накануне вторжения ордынцев. Юлиан и его спутники побывали на Таманском полуострове, в Алании, на Нижнем Поволжье, в Булгарии и Приуралье, во Владимиро-Суздальской и Южной Руси.Таким образом, о стратегической внезапности вторжения речи не было Возможно, что новым стал факт зимнего наступления, русские князья привыкли к осенним набегам половцев. После разгрома Волжской Булгарии, появления в русских землях масс беженцев из Поволжья и войны в половецких степях, имевших массу связей с Русью, близость большой войны была очевидна. Многие советовали великому князю владимирскому «городы крепить и со всеми князи согласиться к сопротивлению, ежели оные нечестивые татары придут на землю его, но он, надеялся на силу свою, яко и прежде, оное презрил». В итоге каждая земля встретилась с армией вторжения Батыя один на один. 100-150 тыс. ордынская армия получала полное превосходство над отдельными городами и землями.Повесть о разорении Рязани Батыем. Миниатюра. Лицевой свод XVI в.Рязань первой встретила вторжение. Зимой 1237 года захватчики вступили в Рязанское княжество: «Того же лета на зиму придоша от восточьные страны на Рязаньскую землю лесом безбожнии татари и почаше воевати Рязаньскую землю и пленоваху и (её)…». Враги дошли до Пронска. Отсюда они отправили послов к рязанским князьям, требуя десятину (десятую часть всего), чем те владели. Рязанские князья во главе с великим князем Юрием Игоревичем собрали совет и дали ответ «Аще нас всех не будет, то всё ваше будет». Юрий Игоревич послал за помощью к Юрию Всеволодовичу во Владимир и Михаилу Всеволодовичу в Чернигов. Но ни тот, ни другой не помогли Рязани. Тогда рязанский князь позвал князей со своей земли и из Мурома. Чтобы потянуть время, к Батыю отправили посольство с князем Федором Юрьевичем. Князь Фёдор пришёл на р. Воронеж к царю Батыю, ордынцы приняли дары. Но вскоре разгорелся спор и послов перебили.Тем временем Рязанская земля готовилась к невиданной битве. Мужики брали топоры и рогатины, шли в города в ополчение. Женщины, дети и старики уходили в глухие леса, к Мещерской стороне. Для приграничной Рязанской земли война было делом обычным, селения быстро пустели, люди хоронились в укромных местах, за непролазными лесами и болотами. После ухода степняков возвращались, вновь отстраивались. Перед страшной внешней угрозой рязанцы не дрогнули, русские люди привыкли грудью встречать врага. Князья решили вывести рать в поле, навстречу врагу. Узнав о гибели посольства, князь Юрий начал собирать войско, и сказал другим князьям: «Лучше нам умереть, чем в поганой воле быть!» Объединенное войско Рязанской земли двинулось к границе. Шли профессиональные дружины князей и бояр, умелые бойцы, отлично подготовленные и вооруженные, шло городское ополчение и земская рать. Войско вели Юрий Игоревич с племянниками Олегом и Романом Ингваревичами, муромские князья Юрий Давыдович и Олег Юрьевич.По данным историка В. В. Каргалова, рязанцы не успели дойти до Воронежа и битва произошла на границе княжества. По словам современника, «начали биться крепко и мужественно, и была сеча зла и ужасна. Многие полки сильные пали Батыевы. А Батыева сила была велика, один рязанец бился с тысячью, … Все полки татарские дивились крепости и мужеству рязанскому. И едва одолели их сильные полки татарские». Полегли в неравной сече «многие князья местные, и воеводы крепкие, и воинство: удальцы и резвецы рязанские. Все равно умерли и единую смертную чашу испили. Ни один из них не возвратился вспять: все вместе мертвые лежали…». Однако князю Юрию Игоревичу с немногими дружинниками удалось пробиться и ускакать в Рязань, где он организовал оборону столицы.Ордынская конница устремилась в глубь рязанской земли, к пронским городам, которые остались без погибших дружин. «И начали воевать Рязанскую землю, и велел Батый жечь и сечь без милости. И град Пронск, и град Белгород, и Ижеславец разорил до основания, и всех людей перебили без милости, - так писал «Повести о разорении Рязани Батыем». Разгромив пронские города, армия Батыя двинулась по льду реки Прони к Рязани. 16 декабря 1237 г. ордынцы осадили столицу княжества.Русский город был защищен со всем умением того времени. Старая Рязань стояла на высоком правом берегу Оки, ниже устья Прони. С трех сторон город окружали мощные земляные валы и рвы. С четвёртой стороны к Оке был обрывистый речной берег. Валы крепости достигали высоты 9 – 10 м, при ширине у основания до 23 – 24 м, рвы перед ними имели до 8 м глубины. На валах стояли деревянные стены из срубов, заполненных для прочности утрамбованной землей, глиной и камнями. Такие стены отличались большой устойчивостью. Проблема была в том, что основные силы Рязани уже погибли в битве на Воронеже.Ряды защитников при штурмах быстро редели, и замены не было. Рязань штурмовали днем и ночью. «Батыево войско сменялось, а горожане бились непрерывно, - писал современник, - И многих горожан побили, а иных ранили, а иные от великих трудов изнемогли…». Город пять дней отбивал вражеские штурмы, а на шестой 21 декабря 1237 года его взяли. Жители погибли или были пленены. Князь Юрий Игоревич и остатки его дружины полегли в жестоком уличном бою: «Вси равно умроша…».Затем пали другие рязанские города, и «ни един же от князей… не поиде друг другу на помощь…». Однако, когда ордынцы пошли дальше на север, их с тыла неожиданно атаковала русская дружина. Его возглавлял воевода Евпатий Коловрат, который во время осады Рязани был в Чернигове, пытаясь получить помощь. Но Михаил Черниговский отказал в помощи, потому что «рязанские с ними на Калк не пошли». Коловрат вернулся в Рязань и нашел пепелище. Он собрал 1700 бойцов и стал бить ордынцев.«Повесть о разорении Рязани Батыем» рассказывает: «… погнался за безбожным царем Батыем, чтобы отомстить за кровь христианскую. И догнали его в земле суздальской, и внезапно напали на станы на Батыевы. И начали сечь без милости, и смешались полки татарские. … Воины Евпатия били их так нещадно, что и мечи их притупились, и взяв татарские мечи, секли их, татарские полки проезжая. Татары же думали, что мертвые восстали, и сам Батый боялся. … И послал на Евпатия шурина своего Хозтоврула, и с ним многие полки татарские. Хозтоврул похвалился царю Батыю Евпатия Коловрата руками живого взять и к нему привезти. И сошлись полки. Евпатий наехал на Хозтоврула-богатыря и рассек его мечом надвое до седла; и начал сечь силу татарскую, и многих богатырей и татар побил, одних надвое рассекал, а иных до седла. И известили Батыя. Он же, слышав сие, горевал о шурине своем и повелел навести на Евпатия множество пороков, и начали пороки бить по нему, и едва сумели убить так крепкорукого и дерзкого сердцем и львояростного Евпатия. И принесли его мертвого царю Батыю. Батый же, увидев его, удивился с князьями своими храбрости его и мужеству. И повелел тело его отдать оставшейся дружине его, которая в том бою была пленена. И повелел их отпустить…». А князья татарские сказали Батыю: «Мы со многими царями во многих землях, на многих бранях бывали, а таких удальцов и резвецов не видали, и отцы наши не рассказывали нам. Сию люди крылаты и имеют смерти, так крепко и мужественно бьются, один с тысячей, а два с тьмой. Ни один из них не может уйти живым с поля боя. А сам Батый говорил: «О, Евпатий Коловрат! Многих сильных богатырей моей орды побил ты, и многие полки пали. Если бы у меня такой служил – держал бы я его против сердца своего!»Коловрат. Художник Ожиганов И. Е.Продолжение следует…