06:48 21 декабря

Зачем создали фальшифку про "монгольское" нашествие на Русь

Зачем создали фальшифку про "монгольское" нашествие на Русь 780 лет назад, в ночь с 20 на 21 декабря 1237 года, войска Батыя штурмом взяли Рязань. Началось «татаро-монгольское» нашествие. Мы же должны знать и помнить, что фальшивку о «монголах из Монголии» была запущена католическим Римом – тогдашним «командным пунктом» западного сообщества.

Орды Батыя напали на Русь, взяли Рязань, разорили Рязанское княжество, началось вторжение в остальные русские земли, пылали города и деревни, шли жестокие бои – всё это историческая правда. Орда великого хана-князя Батыя взяла вверх над раздробленной Русью, где большая часть князей «тянула одеяло» на себя. Раздробленность Руси не позволила собрать общую армию, которая бы могла отразить нашествие степняков.

В то же время мы должны помнить, что миф о «монголах из Монголии» был запущен папским шпионом Плано Карпини и другими агентами Рима. Никакие монголы из Монголии до Руси никогда не доходили. Это просто было невозможно – огромную армию из сотен тысяч воинов и ещё больше лошадей нечем было бы прокормить. Да и монголы в этот период просто не соответствовали великим завоевателям, решившим покорить всю «вселенную». Они находились на низкой стадии развития – разложения родоплеменных отношений, не имели ни военно-экономического потенциала, ни людских ресурсов, ни соответствующей пассионарности.


Как известно из истории, великие империи и державы создаются при сложении нескольких факторов: 1) военно-экономический потенциал, способность выставить, вооружить и снабжать мощную армию; 2) передовые технологии, военная революция, к примеру, приручение лошади и использование её в военном деле, железное оружие, македонская фаланга, римские легионы и т. д.; 3) демографический фактор – народ-завоеватель должен иметь соответствующую численность, что выставить большую армию и контролировать завоёванные пространства; 4) пассионарность – великая идея, миссия, способность идти на смерть ради великого дела.

К примеру, этими факторами обладает нынешняя американская империя – «мировой жандарм»: первая экономика мира и самый мощный ВПК, вооруженные силы, контролирующие значительную часть планеты; передовые разработке в военной области; значительная численность населения – более 325 млн. человек (третье место в мире); американское мессианство – строительство американского мирового порядка, защита «демократии» и «прав человека». В прошлом схожие факторы можно выделить в Советском Союзе (Красной империи), Российской империи, Втором и Третьем рейхах (Германия), Римской империи. Ещё один образец - империя Александра Македонского: военная и финансовая реформы царя Филиппа создали военно-экономический потенциал для завоеваний, македонская фаланга стала революцией в военном деле; Александр и его воины были настоящими пассионариями, готовыми преодолеть огонь и воду ради своей цели.

Таким образом, кучка монгольских пастухов и охотников, не имевших ни военно-промышленной базы и организации, ни соответствующей численности и боевого духа, никаким образом не могла завоевать империю Рюриковичей, даже и раздробленную. Никакой великий вождь, вроде Темучина-Чингисхана, не смог бы из малочисленных и полудиких родов, не имеющих соответствующей технологической и производственной базы, создать непобедимую армию вторжения, способную сокрушить ряд сильных государств, завоевать Китай, пройти с боями до Центральной Европы.

Железная дисциплина, десятичная система организации войска, великие лучники и всадники всё это уже было. В частности, в русских дружинах. Издревле русские дружины и рати делились на десятки, сотни, тысячи и тьмы (10 тыс. бойцов). Русский сложный лук был намного мощнее и дальнобойнее знаменитого английского лука.

«Монголов» и «татар» - представителей монголоидной расы, которые подчинили себе значительную часть Евразии, просто не было. Однако был древний Скифо-сибирский мир русов-язычников, наследующий традиции многих тысячелетий идущих во времена ариев и гипербореев. Это были наследники древнейшей, имеющей истоки в самом зарождении белой расы, северной цивилизации. От легендарной Гипербореи, арийского мира и Великой Скифии, занимающей огромную территорию от Тихого океана, границ Китая Индии и Персии до Балтики и Чёрного (Русского) моря. Собственно русская цивилизация и русский суперэтнос, как прямой наследник древней северной традиции, по-прежнему занимает большую часть этой территории. Духовные, культурные и военные импульсы этой северной цивилизации привели к зарождению и развитию Древней Персии, Индии (там до сих пор помнят о своей северной прародине), Китая и других цивилизаций.

Скифо-сибирские русы – в антропологическом (бела кожа, светлые глаза, высокий рост), культурном (общие традиции, обычаи, вера, материальная культура, включая оружие и боевые навыки), хозяйственном отношения были прямыми родственниками русам, которые жили на территории Рязанской, Владимиро-Суздальской, Новгородской и Киевской и Галицкой Руси. До уничтожения Западом славянорусских племен Центральной Европы – Поруссия-Пруссия, Германия, Австрия, Северная Италия, они также были частью огромного суперэтноса русов, единой этнокультурной и языковой общности.

Особенностью скифо-сибирского мира русов был то, что они тысячелетиями вели полукочевой (развитое животноводство) и при этом и земледельческий образ жизни. Также они сохранили языческую веру. Правда, и русы Владимиро-Суздальской, Новгородской Руси ещё в массе своей были ещё двоеверами, сохраняли многие языческие верования и обряды.

Только этот огромный обломок Великой Скифии – Скифо-сибирский мир, обладавший тысячелетней историей, мощной военно-производственной базой, значительной численностью, и боевым духом, мог выставить сильную армию, которая в очередной раз потрясла мир. Именно они завоевали Среднюю Азию, Китай, разгромили и подчинили ещё один обломок Великой Скифии – половцев (они также не были «монголоидами», а типичными северными европеоидами), булгар-волгарей (татар), вторглись на Русь, а затем двинулись в Европу. Орда – это Род, Рада, тумен – тьма, слово хан происходит от «кохан, коханый, «любимый, уважаемый».

Так называемые «монголы» не принесли на Русь ни одного монгольского слова и ни одного черепа представителя монголоидной расы. «Монголов» на Руси не было. «Татаро-монголы», половцы и русы Рязани, Владимира и Киева были представителями единого суперэтноса. Поэтому позднее, когда управленческий центр Евразийской империи перешёл из Сарая в Москву, то подавляющая часть населения Орды просто стала русскими. Так как между русскими из Москвы и Киева и ордынцами не было антропологических, коренных языковых и культурных различий. Если во времена Золотой Орды численность населения Орды и Руси была примерно равна, то после падения Ордынской империи, большая часть её населения – бывшие половцы, стала русской. При этом русские не получили монголоидных черт (монголоидные признаки доминантные), ни монгольских слов.

При этом стоит помнить, что война была, схватки русов Рязани, Владимира, Чернигова и Киева и русов-язычников скифо-сибирского мира были жесткими. Это была ужасающая по накалу схватка, Большая Усобица. Так могут биться только русы. Князь Батый победил в этой войне. В то же время, как воевали, так и братались, как произошло с князем Александром Ярославичем Невским и Батыем и его сыном, роднились (как раньше и с половцами, - они были своими, не чужаками), говорили на одном языке, снова ссорились, воевали и мирились. Позже и вовсе перемешались. Часть русов-скифов приняла православие, другая осела в Золотой Орде, Средней Азии и Китае – дала тамошним племенам княжеские и императорские династии (всё это было и раньше, во времена Великой Скифии).

То, что западные историки-фальсификаторы называют Великой империей Чингисхана, фактически было Великой империей русов. Переписывать историю начали очень давно, не в XX столетии, когда западники, к примеру, сделали ревизию Великой войны в своих интересах. Переписывали историю историки романо-германского мира, хроникеры римско-католической церкви, историки Восточно-Римской (Византийской) и Римской империй. Настоящим центром по искажению истории человечества является Рим, древнейший «командный пункт» управления Западом. Хозяева Запада не могут признать, что Русь-Россия, русский суперэтнос являются прямыми наследниками и хранителями древнейшей северной цивилизации человечества. Это вопрос Большой Игры, геополитики – многотысячелетней схватки за право быть «царем горы» - хозяином планеты. Не признают это и в Японии и Китае, скрывая следы древней цивилизации. Только в Индии прямо говорят, что их предки арии пришли с севера, из России. Что русские и белые индийцы - это потомки одной великой расы. Только русские потомки тех, кто остался на общей прародине, сохранив язык и физические признаки. А индийцы «почернели» на юге. Однако, именно индийцы сохранили древнюю ведическую мифологию, и Индия является своего рода «заповедником» наших древних традиций и обычаев. Отсюда духовная близость русских и индусов.

Хозяева Запада искажают мировую историю, подменяя подлинную историю фальшивками, уничтожают и скрывают подлинные памятники прошлого, выпячивают и расширяют хронологические рамки «исторических народов» - англичан, германцев, французов, итальянцев, евреев и т. д. Одновременно обрезают и искажают историю славян и русов-русских, пестуя мифы о «дикости», «ущербности», «неполноценности», «вторичности» Руси, которая всегда всё якобы заимствовала на Западе или Востоке и т. п. Это информационная война. И история играет в ней ведущую роль. Управление историей позволяет «программировать» ход событий на столетия вперёд. Даже создавать новые «народы», вроде «украинцев», которые являются русскими, но превращаются в отдельный от русских «самостийный» народ.

Погубила же Великую империю русов новая концептуально-идеологическая диверсия. На юге стали вводить ислам, в чём была заинтересована часть элитарной верхушки. Это стало главной причиной раскола, смуты и дальнейшего распада. Ислам, зародившийся в семитской среде, внёс в общество индоевропейцев-арийцев несвойственные им начала и обычаи, ведя к вырождению и перерождению окраинных родов русов. Наиболее яркий пример – это Иран («Государство Ариев»). Персия – индоевропейское, арийское население которого заставили принять ислам. В результате произошла семитизация (арабизация) и исламизация одной из древних арийских цивилизаций.

Однако империя Чингисхана не погибла. Северная цивилизация, как это не раз было в прошлом, приняла новую форму. Центр управления сместился из Орды в Москву. Произошло слияние европейских и скифо-сибирских русов. Это сделало Русь континентальной империей, от океана до океана. И Русь снова бросила вызов хозяевам Запада. Большая Игра продолжается.

Таким образом, никаких «монголов из Монголии» на Руси не было. На Русь Европейскую пришли роды-орды русов Скифо-Сибирского мира, раскинувшегося от Северного Причерноморья до Алтая и Саян, включая и Монголию. Предки нынешних монголов тогда находились на низкой стадии развития, были охотниками, скотоводами, не имели военно-промышленного, демографического и культурного потенциала для великих завоеваний. Русы-скифы были европеоидами, армиями-русами – Русью Языческой, Азиатской. По сути, столкнулись два пассионарных ядра единого суперэтноса русов – европейское и азиатское. Две части Великой Скифии, древней северной цивилизации, которая тысячи лет существовала от Тихого океана до Варяжского и Русского (Чёрного) морей, Карпат, от Северного Ледовитого океана до границ Китая, Индии и Персии.

Это позже южные роды русов будут исламизированы, подвергнутся ассимиляции со стороны тюркских, монголоидных и семитских народностей Азии. Но в XIII веке на Русь пришли русы-скифы, а не «монголы» или тюрки. И как мы знаем из истории, самые ожесточенные, яростные битвы бывают междоусобными, когда брат встаёт на брата. Битва была жестокой, много городов и селений были обращены в пепел, погибли многие тысячи людей.

Но нет худа без добра. Сначала Русь Европейская стала частью огромной империи – Золотой Орды. Затем, по мере деградации, разрушения Орды, инспирированной наши внешними врагами, её распада, вызрел новый центр Евразийской империи русов. Империя Рюриковичей превратилась при Иване Грозном в Евразийскую русскую империю. Русские снова объединили огромную территорию древней северной цивилизации в единую державу. Потомки русов-ордынцев стали частью единого суперэтноса русов. Русь стала наследницей древней сверхцивилизации. Запад не смог получить господство на планете и война была продолжена.

Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. Razvedka_Boem Сегодня, 05:57
    Ну что сказать.. Лучше совсем без комментариев..)
    Razvedka_Boem
  2. Товарищ Сегодня, 05:59
    Если не было никакого татарского нашествия, то с кем же тогда немцы и прочие чехи в XIII веке воевали ?
    Товарищ
    1. 210окв Сегодня, 06:13
      Как с кем!Со злыми русскими! wassat Статью внимательно прочтите..Я только не совсем понимаю как Орда смогла туда дойти...До Смоленска еле запрягали,где и получили по сусалам от дружины Меркурия.Он кстати,признан святым..
      Цитата: Товарищ
      Если не было никакого татарского нашествия, то с кем же тогда немцы и прочие чехи в XIII веке воевали ?
      210окв
    2. venaya Сегодня, 06:41
      Цитата: Товарищ
      Если не было никакого татарского нашествия, то с кем же тогда немцы и прочие чехи в XIII веке воевали ?

      Вот какая заковырка: в те года XIII-ый век ещё никаких ни немцев ни чехов в помине не было, будущие "немцы" прекрасно разговаривали на русском языке, а на месте Чехии была Богемия, но подобные мелочи, к сожалению, в настоящее время уже мало кого интересуют, а жаль.
      venaya
  3. Зяблицев Сегодня, 05:59
    Я бы сказал, что имело место нечто современной конфедерации, и властителям из Сарая русские князья платили дань и получили от них ярлыки на княжение, но это было на добровольной основе и в рамках тогдашних феодальных отношений!Естественно и были военные столкновения, и было разорение Киева и Куликовское битва, и великое стояние на реке Угре, но это исключительно из-за постоянно возникающих и нарастающих противоречиях внутри конфедерации!В конце концов русские князья решили "сами царствовать и всем владети", то есть перешли на более высокий уровень государственного мышления, в отличии от второй половины "татаро-монгол"!
    Зяблицев
  4. Korsar4 Сегодня, 06:05
    И Самарканд с Бухарой не брали? И Хорезм-Шах сам сбежал на остров в Каспийском море? И Калки не было? И Злой город не брали?

    При Все легендарности многих событий, и дискуссионности многих вопросов - например о размере войска, и количестве коней, любое событие оставляет след в мире.

    Это наша история. И нельзя превращаться в Иванов, не помнящих родства.
    Korsar4
  5. К0щей Сегодня, 06:21
    статья на грани фантастики, удивлен что автор не Фоменко. хотя... материал, на основе которого автор делает гениальные выводы о
    Никакие монголы из Монголии до Руси никогда не доходили
    не указан.
    Ув. Самсонов Александр, будьте любезны привести источники, но основании которых вы делаете столь громкие заявления. лично я сомневаюсь в их достоверности, не предвзятости (в том числе отсутствии излишнего славянофильства/ура патриотизма) и многом другом.
    ЗЫ "источники" из разряда "все знают" просьба не указывать, т.к. некоторое время назад все знали, что земля плоская и т.д.
    К0щей
  6. Alone Сегодня, 06:24
    Данная информация,ввиду её полного расхождения с официальной историей,воспринимается, конечно, со скептицизмом.Но зная факт полного перевирания той же истории во времена Екатерины ll и полная нестыковка некоторых вещей,как то(верно указал автор) отсутствие монгольских слов в русском языке(по теме),направление бойниц на некоторых участках в Великой китайской стене во внутреннюю часть Китая и нахождение археологических находок под этой самой стеной принадлежащих Русам(по антропологическим анализам), и т.д., то полного недоверия статья не вызывает.
    Alone
    1. Korsar4 Сегодня, 06:37
      Кафтан, сарафан, булат, богатырь и так далее - не годятся?

      Как-то перед командировкой на Восток купил разговорник: сразу понял, что слова фундук, суджук и сундук - знакомы.

      Конечно, пусть филологи поправят.
      Korsar4
    2. тлауикол Сегодня, 06:47
      дружное монгольское УРА ! афтору !!! жги дальше
      тлауикол
    3. Алексей Антонов Сегодня, 06:47
      Я бы Вам привёл некоторые монгольские слова в русском языке, но, боюсь, по цензурным соображениям их нельзя здесь приводить...
      Алексей Антонов
  7. 27091965i Сегодня, 06:36
    Однако империя Чингисхана не погибла. Северная цивилизация, как это не раз было в прошлом, приняла новую форму. Центр управления сместился из Орды в Москву. Произошло слияние европейских и скифо-сибирских русов. Это сделало Русь континентальной империей, от океана до океана. И Русь снова бросила вызов хозяевам Запада. Большая Игра продолжается.


    "Чудны дела Твои, Господи".
    27091965i
  8. parma Сегодня, 06:43
    ух...забористая штука была у автора...хочу повторить в миллионный раз предложение-Уважаемая Администрация, добавьте раздел "Самые невероятные теории" или что-то вроде того, где любой желающий будет писать альтернативную историю и свои домыслы..
    Касательно статьи-а можно улики, доказательства, аргументы кроме как "монголоиды слишком отсталые для такого похода". Это как минимум расизм. Из приведенных примеров - поход Александра Македонского (Великого) и якобы демографических показателей Македонии... По данным историков самая оптимистичная цифра с которой Александр отправился в Персию 40000 человек (а некоторые историки полагают что и того меньше), и это собрание войска со ВСЕЙ Греции, не только с Македонии! И в лучшем случаи из них 20-25 тысяч были фалангистами (Гоплитами, как хотите). Так что говорить об огромном демографическом потенциале Македонии к завоеваниям как минимум глупо! Плохому танцору все мешает... Есть примеры в истории, когда горстка людей, хорошо обученных, слаженных и мотивированных достигали невозможного согласно Вашим критериям.. Возьмите хотя-бы Египетский поход Цезаря, на начало осады у него было меньше легиона!
    В общем, раз уж нет (пока я надеюсь) раздела для альтернативы и прочих теорий, пишите тогда в начале статьи или в названии что это теория, альтернативная история или еще что, ведь народ должен знать своих героев))
    parma
  9. рюрикович Сегодня, 06:46
    "ФальшиФку" нужно писать так - "ФальшиВку"! (на 6.47 по Минску)
    Самсонову шикарный плюсище за то, что не побоялся высказать своё мнение! hi
    Люди в последнее время вообще разучились думать,анализировать, делать выводы,искать причинно-следственные связи для понимания какого-либо события yes
    Даже постановка простых логических вопросов заставляет усомниться в некоторых исторических событиях(если конечно думать, а не принимать на веру). историки сразу же начинают "мы лучше знаем", "мы думаем,что люди тогда были такие","они это делали добровольно" и т.д.
    А вот что бы поставить под сомнение или признать другие выводы относительно того же "монголо-татарского ига" кишка тонка! Лучше и дальше придумывать трудами целых адептов этой науки как и почему целый народ за тысячи км пошёл завоёвывать неведомые земли, что бы потом сгинуть снова и не оставить после себя даже генотипов(!!!! wassat ) Я постоянно ржу до упаду,когда вспоминаю что "им строго запрещалось прелюбодействовать из-за чистоты крови" fool АГА laughing laughing
    Немцы тоже считали себя чистокровной арийской рассой,но сколько плодов их труда осталось после 3 лет оккупации, не говоря про 300 лет "ига"!
    Лично моё мнение - я не верю в в эту брехню про "иго" как и про полёты амеров на Луну. Мозги ещё есть, что бы думать.
    Повторюсь - лично моё мнение hi
    рюрикович
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