Зачем создали фальшифку про "монгольское" нашествие на Русь

780 лет назад, в ночь с 20 на 21 декабря 1237 года, войска Батыя штурмом взяли Рязань. Началось «татаро-монгольское» нашествие. Мы же должны знать и помнить, что фальшивку о «монголах из Монголии» была запущена католическим Римом – тогдашним «командным пунктом» западного сообщества.Орды Батыя напали на Русь, взяли Рязань, разорили Рязанское княжество, началось вторжение в остальные русские земли, пылали города и деревни, шли жестокие бои – всё это историческая правда. Орда великого хана-князя Батыя взяла вверх над раздробленной Русью, где большая часть князей «тянула одеяло» на себя. Раздробленность Руси не позволила собрать общую армию, которая бы могла отразить нашествие степняков.В то же время мы должны помнить, чтоЭто просто было невозможно – огромную армию из сотен тысяч воинов и ещё больше лошадей нечем было бы прокормить. Да и монголы в этот период просто не соответствовали великим завоевателям, решившим покорить всю «вселенную». Они находились на низкой стадии развития – разложения родоплеменных отношений, не имели ни военно-экономического потенциала, ни людских ресурсов, ни соответствующей пассионарности.Как известно из истории,1) военно-экономический потенциал, способность выставить, вооружить и снабжать мощную армию; 2) передовые технологии, военная революция, к примеру, приручение лошади и использование её в военном деле, железное оружие, македонская фаланга, римские легионы и т. д.; 3) демографический фактор – народ-завоеватель должен иметь соответствующую численность, что выставить большую армию и контролировать завоёванные пространства; 4) пассионарность – великая идея, миссия, способность идти на смерть ради великого дела.К примеру, этими факторами обладает нынешняя американская империя – «мировой жандарм»: первая экономика мира и самый мощный ВПК, вооруженные силы, контролирующие значительную часть планеты; передовые разработке в военной области; значительная численность населения – более 325 млн. человек (третье место в мире); американское мессианство – строительство американского мирового порядка, защита «демократии» и «прав человека». В прошлом схожие факторы можно выделить в Советском Союзе (Красной империи), Российской империи, Втором и Третьем рейхах (Германия), Римской империи. Ещё один образец - империя Александра Македонского: военная и финансовая реформы царя Филиппа создали военно-экономический потенциал для завоеваний, македонская фаланга стала революцией в военном деле; Александр и его воины были настоящими пассионариями, готовыми преодолеть огонь и воду ради своей цели.Таким образом, кучка монгольских пастухов и охотников, не имевших ни военно-промышленной базы и организации, ни соответствующей численности и боевого духа, никаким образом не могла завоевать империю Рюриковичей, даже и раздробленную. Никакой великий вождь, вроде Темучина-Чингисхана, не смог бы из малочисленных и полудиких родов, не имеющих соответствующей технологической и производственной базы, создать непобедимую армию вторжения, способную сокрушить ряд сильных государств, завоевать Китай, пройти с боями до Центральной Европы.Железная дисциплина, десятичная система организации войска, великие лучники и всадники всё это уже было. В частности, в русских дружинах. Издревле русские дружины и рати делились на десятки, сотни, тысячи и тьмы (10 тыс. бойцов). Русский сложный лук был намного мощнее и дальнобойнее знаменитого английского лука., занимающей огромную территорию от Тихого океана, границ Китая Индии и Персии до Балтики и Чёрного (Русского) моря. Собственно русская цивилизация и русский суперэтнос, как прямой наследник древней северной традиции, по-прежнему занимает большую часть этой территории. Духовные, культурные и военные импульсы этой северной цивилизации привели к зарождению и развитию Древней Персии, Индии (там до сих пор помнят о своей северной прародине), Китая и других цивилизаций.Скифо-сибирские русы – в антропологическом (бела кожа, светлые глаза, высокий рост), культурном (общие традиции, обычаи, вера, материальная культура, включая оружие и боевые навыки), хозяйственном отношения были прямыми родственниками русам, которые жили на территории Рязанской, Владимиро-Суздальской, Новгородской и Киевской и Галицкой Руси. До уничтожения Западом славянорусских племен Центральной Европы – Поруссия-Пруссия, Германия, Австрия, Северная Италия, они также были частью огромного суперэтноса русов, единой этнокультурной и языковой общности.Особенностью скифо-сибирского мира русов был то, что они тысячелетиями вели полукочевой (развитое животноводство) и при этом и земледельческий образ жизни. Также они сохранили языческую веру. Правда, и русы Владимиро-Суздальской, Новгородской Руси ещё в массе своей были ещё двоеверами, сохраняли многие языческие верования и обряды.Только этот огромный обломок Великой Скифии – Скифо-сибирский мир, обладавший тысячелетней историей, мощной военно-производственной базой, значительной численностью, и боевым духом, мог выставить сильную армию, которая в очередной раз потрясла мир. Именно они завоевали Среднюю Азию, Китай, разгромили и подчинили ещё один обломок Великой Скифии – половцев (они также не были «монголоидами», а типичными северными европеоидами), булгар-волгарей (татар), вторглись на Русь, а затем двинулись в Европу. Орда – это Род, Рада, тумен – тьма, слово хан происходит от «кохан, коханый, «любимый, уважаемый».Так называемые «монголы» не принесли на Русь ни одного монгольского слова и ни одного черепа представителя монголоидной расы. «Монголов» на Руси не было. «Татаро-монголы», половцы и русы Рязани, Владимира и Киева были представителями единого суперэтноса. Поэтому позднее, когда управленческий центр Евразийской империи перешёл из Сарая в Москву, то подавляющая часть населения Орды просто стала русскими. Так как между русскими из Москвы и Киева и ордынцами не было антропологических, коренных языковых и культурных различий. Если во времена Золотой Орды численность населения Орды и Руси была примерно равна, то после падения Ордынской империи, большая часть её населения – бывшие половцы, стала русской. При этом русские не получили монголоидных черт (монголоидные признаки доминантные), ни монгольских слов.При этом стоит помнить, что война была, схватки русов Рязани, Владимира, Чернигова и Киева и русов-язычников скифо-сибирского мира были жесткими. Это была ужасающая по накалу схватка, Большая Усобица. Так могут биться только русы. Князь Батый победил в этой войне. В то же время, как воевали, так и братались, как произошло с князем Александром Ярославичем Невским и Батыем и его сыном, роднились (как раньше и с половцами, - они были своими, не чужаками), говорили на одном языке, снова ссорились, воевали и мирились. Позже и вовсе перемешались. Часть русов-скифов приняла православие, другая осела в Золотой Орде, Средней Азии и Китае – дала тамошним племенам княжеские и императорские династии (всё это было и раньше, во времена Великой Скифии).То, что западные историки-фальсификаторы называют Великой империей Чингисхана, фактически было Великой империей русов. Переписывать историю начали очень давно, не в XX столетии, когда западники, к примеру, сделали ревизию Великой войны в своих интересах. Переписывали историю историки романо-германского мира, хроникеры римско-католической церкви, историки Восточно-Римской (Византийской) и Римской империй. Настоящим центром по искажению истории человечества является Рим, древнейший «командный пункт» управления Западом.Не признают это и в Японии и Китае, скрывая следы древней цивилизации. Только в Индии прямо говорят, что их предки арии пришли с севера, из России. Что русские и белые индийцы - это потомки одной великой расы. Только русские потомки тех, кто остался на общей прародине, сохранив язык и физические признаки. А индийцы «почернели» на юге. Однако, именно индийцы сохранили древнюю ведическую мифологию, и Индия является своего рода «заповедником» наших древних традиций и обычаев. Отсюда духовная близость русских и индусов.Хозяева Запада искажают мировую историю, подменяя подлинную историю фальшивками, уничтожают и скрывают подлинные памятники прошлого, выпячивают и расширяют хронологические рамки «исторических народов» - англичан, германцев, французов, итальянцев, евреев и т. д. Одновременно обрезают и искажают историю славян и русов-русских, пестуя мифы о «дикости», «ущербности», «неполноценности», «вторичности» Руси, которая всегда всё якобы заимствовала на Западе или Востоке и т. п.Даже создавать новые «народы», вроде «украинцев», которые являются русскими, но превращаются в отдельный от русских «самостийный» народ.Погубила же Великую империю русов новая концептуально-идеологическая диверсия. На юге стали вводить ислам, в чём была заинтересована часть элитарной верхушки. Это стало главной причиной раскола, смуты и дальнейшего распада. Ислам, зародившийся в семитской среде, внёс в общество индоевропейцев-арийцев несвойственные им начала и обычаи, ведя к вырождению и перерождению окраинных родов русов. Наиболее яркий пример – это Иран («Государство Ариев»). Персия – индоевропейское, арийское население которого заставили принять ислам. В результате произошла семитизация (арабизация) и исламизация одной из древних арийских цивилизаций.Однако империя Чингисхана не погибла. Северная цивилизация, как это не раз было в прошлом, приняла новую форму. Центр управления сместился из Орды в Москву. Произошло слияние европейских и скифо-сибирских русов. Это сделало Русь континентальной империей, от океана до океана. И Русь снова бросила вызов хозяевам Запада. Большая Игра продолжается.Предки нынешних монголов тогда находились на низкой стадии развития, были охотниками, скотоводами, не имели военно-промышленного, демографического и культурного потенциала для великих завоеваний. Русы-скифы были европеоидами, армиями-русами – Русью Языческой, Азиатской. По сути, столкнулись два пассионарных ядра единого суперэтноса русов – европейское и азиатское. Две части Великой Скифии, древней северной цивилизации, которая тысячи лет существовала от Тихого океана до Варяжского и Русского (Чёрного) морей, Карпат, от Северного Ледовитого океана до границ Китая, Индии и Персии.Это позже южные роды русов будут исламизированы, подвергнутся ассимиляции со стороны тюркских, монголоидных и семитских народностей Азии. Но в XIII веке на Русь пришли русы-скифы, а не «монголы» или тюрки. И как мы знаем из истории, самые ожесточенные, яростные битвы бывают междоусобными, когда брат встаёт на брата. Битва была жестокой, много городов и селений были обращены в пепел, погибли многие тысячи людей.Но нет худа без добра. Сначала Русь Европейская стала частью огромной империи – Золотой Орды. Затем, по мере деградации, разрушения Орды, инспирированной наши внешними врагами, её распада, вызрел новый центр Евразийской империи русов.Потомки русов-ордынцев стали частью единого суперэтноса русов. Русь стала наследницей древней сверхцивилизации. Запад не смог получить господство на планете и война была продолжена.Продолжение следует…