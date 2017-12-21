Зачем создали фальшифку про "монгольское" нашествие на Русь
780 лет назад, в ночь с 20 на 21 декабря 1237 года, войска Батыя штурмом взяли Рязань. Началось «татаро-монгольское» нашествие. Мы же должны знать и помнить, что фальшивку о «монголах из Монголии» была запущена католическим Римом – тогдашним «командным пунктом» западного сообщества.
Орды Батыя напали на Русь, взяли Рязань, разорили Рязанское княжество, началось вторжение в остальные русские земли, пылали города и деревни, шли жестокие бои – всё это историческая правда. Орда великого хана-князя Батыя взяла вверх над раздробленной Русью, где большая часть князей «тянула одеяло» на себя. Раздробленность Руси не позволила собрать общую армию, которая бы могла отразить нашествие степняков.
В то же время мы должны помнить, что миф о «монголах из Монголии» был запущен папским шпионом Плано Карпини и другими агентами Рима. Никакие монголы из Монголии до Руси никогда не доходили. Это просто было невозможно – огромную армию из сотен тысяч воинов и ещё больше лошадей нечем было бы прокормить. Да и монголы в этот период просто не соответствовали великим завоевателям, решившим покорить всю «вселенную». Они находились на низкой стадии развития – разложения родоплеменных отношений, не имели ни военно-экономического потенциала, ни людских ресурсов, ни соответствующей пассионарности.
Как известно из истории, великие империи и державы создаются при сложении нескольких факторов: 1) военно-экономический потенциал, способность выставить, вооружить и снабжать мощную армию; 2) передовые технологии, военная революция, к примеру, приручение лошади и использование её в военном деле, железное оружие, македонская фаланга, римские легионы и т. д.; 3) демографический фактор – народ-завоеватель должен иметь соответствующую численность, что выставить большую армию и контролировать завоёванные пространства; 4) пассионарность – великая идея, миссия, способность идти на смерть ради великого дела.
К примеру, этими факторами обладает нынешняя американская империя – «мировой жандарм»: первая экономика мира и самый мощный ВПК, вооруженные силы, контролирующие значительную часть планеты; передовые разработке в военной области; значительная численность населения – более 325 млн. человек (третье место в мире); американское мессианство – строительство американского мирового порядка, защита «демократии» и «прав человека». В прошлом схожие факторы можно выделить в Советском Союзе (Красной империи), Российской империи, Втором и Третьем рейхах (Германия), Римской империи. Ещё один образец - империя Александра Македонского: военная и финансовая реформы царя Филиппа создали военно-экономический потенциал для завоеваний, македонская фаланга стала революцией в военном деле; Александр и его воины были настоящими пассионариями, готовыми преодолеть огонь и воду ради своей цели.
Таким образом, кучка монгольских пастухов и охотников, не имевших ни военно-промышленной базы и организации, ни соответствующей численности и боевого духа, никаким образом не могла завоевать империю Рюриковичей, даже и раздробленную. Никакой великий вождь, вроде Темучина-Чингисхана, не смог бы из малочисленных и полудиких родов, не имеющих соответствующей технологической и производственной базы, создать непобедимую армию вторжения, способную сокрушить ряд сильных государств, завоевать Китай, пройти с боями до Центральной Европы.
Железная дисциплина, десятичная система организации войска, великие лучники и всадники всё это уже было. В частности, в русских дружинах. Издревле русские дружины и рати делились на десятки, сотни, тысячи и тьмы (10 тыс. бойцов). Русский сложный лук был намного мощнее и дальнобойнее знаменитого английского лука.
«Монголов» и «татар» - представителей монголоидной расы, которые подчинили себе значительную часть Евразии, просто не было. Однако был древний Скифо-сибирский мир русов-язычников, наследующий традиции многих тысячелетий идущих во времена ариев и гипербореев. Это были наследники древнейшей, имеющей истоки в самом зарождении белой расы, северной цивилизации. От легендарной Гипербореи, арийского мира и Великой Скифии, занимающей огромную территорию от Тихого океана, границ Китая Индии и Персии до Балтики и Чёрного (Русского) моря. Собственно русская цивилизация и русский суперэтнос, как прямой наследник древней северной традиции, по-прежнему занимает большую часть этой территории. Духовные, культурные и военные импульсы этой северной цивилизации привели к зарождению и развитию Древней Персии, Индии (там до сих пор помнят о своей северной прародине), Китая и других цивилизаций.
Скифо-сибирские русы – в антропологическом (бела кожа, светлые глаза, высокий рост), культурном (общие традиции, обычаи, вера, материальная культура, включая оружие и боевые навыки), хозяйственном отношения были прямыми родственниками русам, которые жили на территории Рязанской, Владимиро-Суздальской, Новгородской и Киевской и Галицкой Руси. До уничтожения Западом славянорусских племен Центральной Европы – Поруссия-Пруссия, Германия, Австрия, Северная Италия, они также были частью огромного суперэтноса русов, единой этнокультурной и языковой общности.
Особенностью скифо-сибирского мира русов был то, что они тысячелетиями вели полукочевой (развитое животноводство) и при этом и земледельческий образ жизни. Также они сохранили языческую веру. Правда, и русы Владимиро-Суздальской, Новгородской Руси ещё в массе своей были ещё двоеверами, сохраняли многие языческие верования и обряды.
Только этот огромный обломок Великой Скифии – Скифо-сибирский мир, обладавший тысячелетней историей, мощной военно-производственной базой, значительной численностью, и боевым духом, мог выставить сильную армию, которая в очередной раз потрясла мир. Именно они завоевали Среднюю Азию, Китай, разгромили и подчинили ещё один обломок Великой Скифии – половцев (они также не были «монголоидами», а типичными северными европеоидами), булгар-волгарей (татар), вторглись на Русь, а затем двинулись в Европу. Орда – это Род, Рада, тумен – тьма, слово хан происходит от «кохан, коханый, «любимый, уважаемый».
Так называемые «монголы» не принесли на Русь ни одного монгольского слова и ни одного черепа представителя монголоидной расы. «Монголов» на Руси не было. «Татаро-монголы», половцы и русы Рязани, Владимира и Киева были представителями единого суперэтноса. Поэтому позднее, когда управленческий центр Евразийской империи перешёл из Сарая в Москву, то подавляющая часть населения Орды просто стала русскими. Так как между русскими из Москвы и Киева и ордынцами не было антропологических, коренных языковых и культурных различий. Если во времена Золотой Орды численность населения Орды и Руси была примерно равна, то после падения Ордынской империи, большая часть её населения – бывшие половцы, стала русской. При этом русские не получили монголоидных черт (монголоидные признаки доминантные), ни монгольских слов.
При этом стоит помнить, что война была, схватки русов Рязани, Владимира, Чернигова и Киева и русов-язычников скифо-сибирского мира были жесткими. Это была ужасающая по накалу схватка, Большая Усобица. Так могут биться только русы. Князь Батый победил в этой войне. В то же время, как воевали, так и братались, как произошло с князем Александром Ярославичем Невским и Батыем и его сыном, роднились (как раньше и с половцами, - они были своими, не чужаками), говорили на одном языке, снова ссорились, воевали и мирились. Позже и вовсе перемешались. Часть русов-скифов приняла православие, другая осела в Золотой Орде, Средней Азии и Китае – дала тамошним племенам княжеские и императорские династии (всё это было и раньше, во времена Великой Скифии).
То, что западные историки-фальсификаторы называют Великой империей Чингисхана, фактически было Великой империей русов. Переписывать историю начали очень давно, не в XX столетии, когда западники, к примеру, сделали ревизию Великой войны в своих интересах. Переписывали историю историки романо-германского мира, хроникеры римско-католической церкви, историки Восточно-Римской (Византийской) и Римской империй. Настоящим центром по искажению истории человечества является Рим, древнейший «командный пункт» управления Западом. Хозяева Запада не могут признать, что Русь-Россия, русский суперэтнос являются прямыми наследниками и хранителями древнейшей северной цивилизации человечества. Это вопрос Большой Игры, геополитики – многотысячелетней схватки за право быть «царем горы» - хозяином планеты. Не признают это и в Японии и Китае, скрывая следы древней цивилизации. Только в Индии прямо говорят, что их предки арии пришли с севера, из России. Что русские и белые индийцы - это потомки одной великой расы. Только русские потомки тех, кто остался на общей прародине, сохранив язык и физические признаки. А индийцы «почернели» на юге. Однако, именно индийцы сохранили древнюю ведическую мифологию, и Индия является своего рода «заповедником» наших древних традиций и обычаев. Отсюда духовная близость русских и индусов.
Хозяева Запада искажают мировую историю, подменяя подлинную историю фальшивками, уничтожают и скрывают подлинные памятники прошлого, выпячивают и расширяют хронологические рамки «исторических народов» - англичан, германцев, французов, итальянцев, евреев и т. д. Одновременно обрезают и искажают историю славян и русов-русских, пестуя мифы о «дикости», «ущербности», «неполноценности», «вторичности» Руси, которая всегда всё якобы заимствовала на Западе или Востоке и т. п. Это информационная война. И история играет в ней ведущую роль. Управление историей позволяет «программировать» ход событий на столетия вперёд. Даже создавать новые «народы», вроде «украинцев», которые являются русскими, но превращаются в отдельный от русских «самостийный» народ.
Погубила же Великую империю русов новая концептуально-идеологическая диверсия. На юге стали вводить ислам, в чём была заинтересована часть элитарной верхушки. Это стало главной причиной раскола, смуты и дальнейшего распада. Ислам, зародившийся в семитской среде, внёс в общество индоевропейцев-арийцев несвойственные им начала и обычаи, ведя к вырождению и перерождению окраинных родов русов. Наиболее яркий пример – это Иран («Государство Ариев»). Персия – индоевропейское, арийское население которого заставили принять ислам. В результате произошла семитизация (арабизация) и исламизация одной из древних арийских цивилизаций.
Однако империя Чингисхана не погибла. Северная цивилизация, как это не раз было в прошлом, приняла новую форму. Центр управления сместился из Орды в Москву. Произошло слияние европейских и скифо-сибирских русов. Это сделало Русь континентальной империей, от океана до океана. И Русь снова бросила вызов хозяевам Запада. Большая Игра продолжается.
Таким образом, никаких «монголов из Монголии» на Руси не было. На Русь Европейскую пришли роды-орды русов Скифо-Сибирского мира, раскинувшегося от Северного Причерноморья до Алтая и Саян, включая и Монголию. Предки нынешних монголов тогда находились на низкой стадии развития, были охотниками, скотоводами, не имели военно-промышленного, демографического и культурного потенциала для великих завоеваний. Русы-скифы были европеоидами, армиями-русами – Русью Языческой, Азиатской. По сути, столкнулись два пассионарных ядра единого суперэтноса русов – европейское и азиатское. Две части Великой Скифии, древней северной цивилизации, которая тысячи лет существовала от Тихого океана до Варяжского и Русского (Чёрного) морей, Карпат, от Северного Ледовитого океана до границ Китая, Индии и Персии.
Это позже южные роды русов будут исламизированы, подвергнутся ассимиляции со стороны тюркских, монголоидных и семитских народностей Азии. Но в XIII веке на Русь пришли русы-скифы, а не «монголы» или тюрки. И как мы знаем из истории, самые ожесточенные, яростные битвы бывают междоусобными, когда брат встаёт на брата. Битва была жестокой, много городов и селений были обращены в пепел, погибли многие тысячи людей.
Но нет худа без добра. Сначала Русь Европейская стала частью огромной империи – Золотой Орды. Затем, по мере деградации, разрушения Орды, инспирированной наши внешними врагами, её распада, вызрел новый центр Евразийской империи русов. Империя Рюриковичей превратилась при Иване Грозном в Евразийскую русскую империю. Русские снова объединили огромную территорию древней северной цивилизации в единую державу. Потомки русов-ордынцев стали частью единого суперэтноса русов. Русь стала наследницей древней сверхцивилизации. Запад не смог получить господство на планете и война была продолжена.
Продолжение следует…
Орды Батыя напали на Русь, взяли Рязань, разорили Рязанское княжество, началось вторжение в остальные русские земли, пылали города и деревни, шли жестокие бои – всё это историческая правда. Орда великого хана-князя Батыя взяла вверх над раздробленной Русью, где большая часть князей «тянула одеяло» на себя. Раздробленность Руси не позволила собрать общую армию, которая бы могла отразить нашествие степняков.
В то же время мы должны помнить, что миф о «монголах из Монголии» был запущен папским шпионом Плано Карпини и другими агентами Рима. Никакие монголы из Монголии до Руси никогда не доходили. Это просто было невозможно – огромную армию из сотен тысяч воинов и ещё больше лошадей нечем было бы прокормить. Да и монголы в этот период просто не соответствовали великим завоевателям, решившим покорить всю «вселенную». Они находились на низкой стадии развития – разложения родоплеменных отношений, не имели ни военно-экономического потенциала, ни людских ресурсов, ни соответствующей пассионарности.
Как известно из истории, великие империи и державы создаются при сложении нескольких факторов: 1) военно-экономический потенциал, способность выставить, вооружить и снабжать мощную армию; 2) передовые технологии, военная революция, к примеру, приручение лошади и использование её в военном деле, железное оружие, македонская фаланга, римские легионы и т. д.; 3) демографический фактор – народ-завоеватель должен иметь соответствующую численность, что выставить большую армию и контролировать завоёванные пространства; 4) пассионарность – великая идея, миссия, способность идти на смерть ради великого дела.
К примеру, этими факторами обладает нынешняя американская империя – «мировой жандарм»: первая экономика мира и самый мощный ВПК, вооруженные силы, контролирующие значительную часть планеты; передовые разработке в военной области; значительная численность населения – более 325 млн. человек (третье место в мире); американское мессианство – строительство американского мирового порядка, защита «демократии» и «прав человека». В прошлом схожие факторы можно выделить в Советском Союзе (Красной империи), Российской империи, Втором и Третьем рейхах (Германия), Римской империи. Ещё один образец - империя Александра Македонского: военная и финансовая реформы царя Филиппа создали военно-экономический потенциал для завоеваний, македонская фаланга стала революцией в военном деле; Александр и его воины были настоящими пассионариями, готовыми преодолеть огонь и воду ради своей цели.
Таким образом, кучка монгольских пастухов и охотников, не имевших ни военно-промышленной базы и организации, ни соответствующей численности и боевого духа, никаким образом не могла завоевать империю Рюриковичей, даже и раздробленную. Никакой великий вождь, вроде Темучина-Чингисхана, не смог бы из малочисленных и полудиких родов, не имеющих соответствующей технологической и производственной базы, создать непобедимую армию вторжения, способную сокрушить ряд сильных государств, завоевать Китай, пройти с боями до Центральной Европы.
Железная дисциплина, десятичная система организации войска, великие лучники и всадники всё это уже было. В частности, в русских дружинах. Издревле русские дружины и рати делились на десятки, сотни, тысячи и тьмы (10 тыс. бойцов). Русский сложный лук был намного мощнее и дальнобойнее знаменитого английского лука.
«Монголов» и «татар» - представителей монголоидной расы, которые подчинили себе значительную часть Евразии, просто не было. Однако был древний Скифо-сибирский мир русов-язычников, наследующий традиции многих тысячелетий идущих во времена ариев и гипербореев. Это были наследники древнейшей, имеющей истоки в самом зарождении белой расы, северной цивилизации. От легендарной Гипербореи, арийского мира и Великой Скифии, занимающей огромную территорию от Тихого океана, границ Китая Индии и Персии до Балтики и Чёрного (Русского) моря. Собственно русская цивилизация и русский суперэтнос, как прямой наследник древней северной традиции, по-прежнему занимает большую часть этой территории. Духовные, культурные и военные импульсы этой северной цивилизации привели к зарождению и развитию Древней Персии, Индии (там до сих пор помнят о своей северной прародине), Китая и других цивилизаций.
Скифо-сибирские русы – в антропологическом (бела кожа, светлые глаза, высокий рост), культурном (общие традиции, обычаи, вера, материальная культура, включая оружие и боевые навыки), хозяйственном отношения были прямыми родственниками русам, которые жили на территории Рязанской, Владимиро-Суздальской, Новгородской и Киевской и Галицкой Руси. До уничтожения Западом славянорусских племен Центральной Европы – Поруссия-Пруссия, Германия, Австрия, Северная Италия, они также были частью огромного суперэтноса русов, единой этнокультурной и языковой общности.
Особенностью скифо-сибирского мира русов был то, что они тысячелетиями вели полукочевой (развитое животноводство) и при этом и земледельческий образ жизни. Также они сохранили языческую веру. Правда, и русы Владимиро-Суздальской, Новгородской Руси ещё в массе своей были ещё двоеверами, сохраняли многие языческие верования и обряды.
Только этот огромный обломок Великой Скифии – Скифо-сибирский мир, обладавший тысячелетней историей, мощной военно-производственной базой, значительной численностью, и боевым духом, мог выставить сильную армию, которая в очередной раз потрясла мир. Именно они завоевали Среднюю Азию, Китай, разгромили и подчинили ещё один обломок Великой Скифии – половцев (они также не были «монголоидами», а типичными северными европеоидами), булгар-волгарей (татар), вторглись на Русь, а затем двинулись в Европу. Орда – это Род, Рада, тумен – тьма, слово хан происходит от «кохан, коханый, «любимый, уважаемый».
Так называемые «монголы» не принесли на Русь ни одного монгольского слова и ни одного черепа представителя монголоидной расы. «Монголов» на Руси не было. «Татаро-монголы», половцы и русы Рязани, Владимира и Киева были представителями единого суперэтноса. Поэтому позднее, когда управленческий центр Евразийской империи перешёл из Сарая в Москву, то подавляющая часть населения Орды просто стала русскими. Так как между русскими из Москвы и Киева и ордынцами не было антропологических, коренных языковых и культурных различий. Если во времена Золотой Орды численность населения Орды и Руси была примерно равна, то после падения Ордынской империи, большая часть её населения – бывшие половцы, стала русской. При этом русские не получили монголоидных черт (монголоидные признаки доминантные), ни монгольских слов.
При этом стоит помнить, что война была, схватки русов Рязани, Владимира, Чернигова и Киева и русов-язычников скифо-сибирского мира были жесткими. Это была ужасающая по накалу схватка, Большая Усобица. Так могут биться только русы. Князь Батый победил в этой войне. В то же время, как воевали, так и братались, как произошло с князем Александром Ярославичем Невским и Батыем и его сыном, роднились (как раньше и с половцами, - они были своими, не чужаками), говорили на одном языке, снова ссорились, воевали и мирились. Позже и вовсе перемешались. Часть русов-скифов приняла православие, другая осела в Золотой Орде, Средней Азии и Китае – дала тамошним племенам княжеские и императорские династии (всё это было и раньше, во времена Великой Скифии).
То, что западные историки-фальсификаторы называют Великой империей Чингисхана, фактически было Великой империей русов. Переписывать историю начали очень давно, не в XX столетии, когда западники, к примеру, сделали ревизию Великой войны в своих интересах. Переписывали историю историки романо-германского мира, хроникеры римско-католической церкви, историки Восточно-Римской (Византийской) и Римской империй. Настоящим центром по искажению истории человечества является Рим, древнейший «командный пункт» управления Западом. Хозяева Запада не могут признать, что Русь-Россия, русский суперэтнос являются прямыми наследниками и хранителями древнейшей северной цивилизации человечества. Это вопрос Большой Игры, геополитики – многотысячелетней схватки за право быть «царем горы» - хозяином планеты. Не признают это и в Японии и Китае, скрывая следы древней цивилизации. Только в Индии прямо говорят, что их предки арии пришли с севера, из России. Что русские и белые индийцы - это потомки одной великой расы. Только русские потомки тех, кто остался на общей прародине, сохранив язык и физические признаки. А индийцы «почернели» на юге. Однако, именно индийцы сохранили древнюю ведическую мифологию, и Индия является своего рода «заповедником» наших древних традиций и обычаев. Отсюда духовная близость русских и индусов.
Хозяева Запада искажают мировую историю, подменяя подлинную историю фальшивками, уничтожают и скрывают подлинные памятники прошлого, выпячивают и расширяют хронологические рамки «исторических народов» - англичан, германцев, французов, итальянцев, евреев и т. д. Одновременно обрезают и искажают историю славян и русов-русских, пестуя мифы о «дикости», «ущербности», «неполноценности», «вторичности» Руси, которая всегда всё якобы заимствовала на Западе или Востоке и т. п. Это информационная война. И история играет в ней ведущую роль. Управление историей позволяет «программировать» ход событий на столетия вперёд. Даже создавать новые «народы», вроде «украинцев», которые являются русскими, но превращаются в отдельный от русских «самостийный» народ.
Погубила же Великую империю русов новая концептуально-идеологическая диверсия. На юге стали вводить ислам, в чём была заинтересована часть элитарной верхушки. Это стало главной причиной раскола, смуты и дальнейшего распада. Ислам, зародившийся в семитской среде, внёс в общество индоевропейцев-арийцев несвойственные им начала и обычаи, ведя к вырождению и перерождению окраинных родов русов. Наиболее яркий пример – это Иран («Государство Ариев»). Персия – индоевропейское, арийское население которого заставили принять ислам. В результате произошла семитизация (арабизация) и исламизация одной из древних арийских цивилизаций.
Однако империя Чингисхана не погибла. Северная цивилизация, как это не раз было в прошлом, приняла новую форму. Центр управления сместился из Орды в Москву. Произошло слияние европейских и скифо-сибирских русов. Это сделало Русь континентальной империей, от океана до океана. И Русь снова бросила вызов хозяевам Запада. Большая Игра продолжается.
Таким образом, никаких «монголов из Монголии» на Руси не было. На Русь Европейскую пришли роды-орды русов Скифо-Сибирского мира, раскинувшегося от Северного Причерноморья до Алтая и Саян, включая и Монголию. Предки нынешних монголов тогда находились на низкой стадии развития, были охотниками, скотоводами, не имели военно-промышленного, демографического и культурного потенциала для великих завоеваний. Русы-скифы были европеоидами, армиями-русами – Русью Языческой, Азиатской. По сути, столкнулись два пассионарных ядра единого суперэтноса русов – европейское и азиатское. Две части Великой Скифии, древней северной цивилизации, которая тысячи лет существовала от Тихого океана до Варяжского и Русского (Чёрного) морей, Карпат, от Северного Ледовитого океана до границ Китая, Индии и Персии.
Это позже южные роды русов будут исламизированы, подвергнутся ассимиляции со стороны тюркских, монголоидных и семитских народностей Азии. Но в XIII веке на Русь пришли русы-скифы, а не «монголы» или тюрки. И как мы знаем из истории, самые ожесточенные, яростные битвы бывают междоусобными, когда брат встаёт на брата. Битва была жестокой, много городов и селений были обращены в пепел, погибли многие тысячи людей.
Но нет худа без добра. Сначала Русь Европейская стала частью огромной империи – Золотой Орды. Затем, по мере деградации, разрушения Орды, инспирированной наши внешними врагами, её распада, вызрел новый центр Евразийской империи русов. Империя Рюриковичей превратилась при Иване Грозном в Евразийскую русскую империю. Русские снова объединили огромную территорию древней северной цивилизации в единую державу. Потомки русов-ордынцев стали частью единого суперэтноса русов. Русь стала наследницей древней сверхцивилизации. Запад не смог получить господство на планете и война была продолжена.
Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти