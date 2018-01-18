Как прорвали блокаду Ленинграда

18 января 1943 года Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. Крупнейший политический, экономический и культурный центр СССР после тяжелейшей 16-месячной борьбы вновь обрёл сухопутную связь со страной.Утром 12 января 1943 года войска двух фронтов одновременно начали наступление. Предварительно ночью советская авиация нанесла мощный удар по позициям вермахта в полосе прорыва, также по аэродромам, пунктам управления, связи и железнодорожным узлам во вражеском тылу. На немцев обрушились тонны металла, уничтожая его живую силу, разрушая оборонительные сооружения и подавляя боевой дух. В 9 час. 30 мин.началась артиллерийская подготовка: в полосе наступления 2-й ударной армии она продолжалась 1 час 45 минут, а на участке 67-й армии — 2 часа 20 минут. За 40 минут до начала движения пехоты и бронетехники, удар по заранее разведанным артиллерийским, миномётным позициям, опорным пунктам и узлам связи нанесла штурмовая авиация, группами по 6-8 самолётов.В 11 час. 50 мин. под прикрытием «огненного вала» и огня 16-го укрепрайона дивизии первого эшелона 67-й армии пошли в атаку. Каждая из четырёх дивизий — 45-я гвардейская, 268-я, 136-я, 86-я стрелковые дивизии, были усилены несколькими артиллерийскими и миномётными полками, истребительно-противотанковым артиллерийским полком и одним-двумя инженерными батальонами. Кроме того, наступление поддерживали 147 лёгких танков и броневиков, вес которых мог выдержать лёд. Особая сложность операции заключалась в том, что оборонительные позиции вермахта шли по обрывистому обледенелому левому речному берегу, который был выше правого. Огневые средства немцев были расположены ярусами и прикрывали многослойным огнём все подступы к берегу. Чтобы прорваться на другой берег было необходимо надёжно подавить огневые точки немцев, особенно в первой линии. При этом приходилось следить за тем, чтобы не повредить лёд у левого берега.Эскадренный миноносец Балтийского флота «Опытный» ведет обстрел позиций противника в районе Невского лесопарка. Январь 1943 г.Советские солдаты несут лодки для переправы через реку НеваРазведчики Ленинградского фронта во время боя у проволочных загражденийПервыми на другой берег Невы пробились штурмовые группы. Их бойцы самоотверженно проделывали проходы в заграждениях. За ними форсировали реку стрелковые и танковые части. После ожесточённого боя, оборона противника была взломана севернее 2-го Городка (268-я стрелковая дивизия и 86-й отдельный танковый батальон) и в районе Марьино (136-я дивизия и соединения 61-й танковой бригады). К концу дня советские войска сломили сопротивление 170-й немецкой пехотной дивизии между 2-м Городком и Шлиссельбургом. 67-я армия захватила плацдарм между 2-м Городком и Шлиссельбургом, началось строительство переправы для средних и тяжёлых танков и тяжёлой артиллерии (завершена 14 января). На флангах ситуация была более тяжёлой: на правом крыле 45-я гвардейская стрелковая дивизия в районе «невского пятачка» смогла захватить только первую линию немецких укреплений; на левом крыле 86-я стрелковая дивизия не смогла форсировать Неву у Шлиссельбурга (её перебросили на плацдарм в районе Марьино, чтобы ударить по Шлиссельбургу с южного направления).В полосе наступления 2-й ударной и 8-й армий наступление развивалось с большим трудом. Авиация и артиллерия не смогли подавить основные огневые точки противника, а болота даже зимой были труднопроходимыми. Наиболее яростные бои шли за пункты Липка, Рабочий поселок № 8 и Гонтовая Липка, эти опорные пункты находились на флангах прорывающихся сил и даже в полном окружении продолжили сражение. На правом фланге и в центре – 128-я, 372-я и 256-я стрелковые дивизии, смогли к концу дня прорвать оборону 227-й пехотной дивизии и продвинуться на 2-3 км. Опорные пункты Липка и Рабочий поселок № 8 в этот день взять не удалось. На левом фланге наступление некоторого успеха смогла достичь только 327-я стрелковая дивизия, которая заняла большую часть укрепления в роще Круглая. Атаки 376-й дивизии и сил 8-й армии успеха не имели.Немецкое командование, уже в первый день сражения было вынуждено вводить в бой оперативные резервы: соединения 96-й пехотной дивизии и 5-й горнострелковой дивизии направили на помощь 170-й дивизии, два полка 61-й пехотной дивизии (группа генерал-майора Хюнера) были введены в центр шлиссельбургско-синявинского выступа.Утром 13 января наступление продолжилось. Советское командование, чтобы окончательно переломить ситуацию в свою пользу начало вводить в бой второй эшелон наступающих армий. Однако, немцы опираясь на опорные пункты и развитую систему обороны оказывали упорное сопротивление, постоянно контратаковали, пытаясь восстановить утраченное положение. Бои приняли затяжной и ожесточенный характер.В полосе наступления 67-й армии на левом фланге 86-я стрелковая дивизия и батальон бронеавтомобилей, при поддержке с севера 34-й лыжной бригады и 55-й стрелковой бригады (по льду озера) несколько дней штурмовали подступы к Шлиссельбургу. К вечеру 15-го красноармейцы вышли к окраинам города, немецкие войска в Шлиссельбурге оказались в критическом положении, но продолжали упорно драться.Советские бойцы в бою на окраине ШлиссельбургаБойцы 67-й армии Ленинградского фронта передвигаются по территории Шлиссельбургской крепостиВ центре 136-я стрелковая дивизия и 61-я танковая бригада развивали наступление в направлении Рабочего поселка № 5. Для обеспечения левого фланга дивизии в бой ввели 123-ю стрелковую бригаду, она должна была наступать в направлении рабочего поселка №3. Затем для обеспечения правого фланга ввели в бой 123-ю стрелковую дивизию и танковую бригаду, они наступали в направлении Рабочий посёлок №6, Синявино. После нескольких дней боёв 123-я стрелковая бригада захватила Рабочий поселок № 3 и вышла к окраинам поселков № 1 и № 2. 136-я дивизия пробилась к Рабочему поселку № 5, но сразу взять его не смогла.На правом крыле 67-й армии атаки 45-й гвардейской и 268-й стрелковой дивизий по-прежнему успеха не имели. ВВС и артиллерия не смогли ликвидировать огневые точки в 1-м, 2-м Городках и 8-й ГРЭС. Кроме того, немецкие войска получили подкрепления – соединения 96-й пехотной и 5-й горнострелковой дивизий. Немцы даже предпринимали яростные контратаки, используя и 502-й тяжёлый танковый батальон, на вооружении которого были тяжёлые танки «Тигр I». Советские войска, несмотря на ввод в бой войск второго эшелона — 13-й стрелковой дивизии, 102-й и 142-й стрелковых бригад, так и не смогли переломить ситуацию на этом участке в свою пользу.В полосе 2-й ударной армии наступление по-прежнему развивалось медленнее, чем у 67-й армии. Немецкие войска, опираясь на опорные пункты – Рабочие посёлки № 7 и № 8, Липка, продолжали оказывать упорное сопротивление. 13 января, несмотря на ввод в сражение части сил второго эшелона, войска 2-й ударной армии не достигли серьёзного успеха ни на одном направлении. В последующие дни командование армии попыталось расширить прорыв на южном участке от рощи Круглая до Гайтолово, но без видимых результатов. Наибольших успехов на этом направлении смогла добиться 256-я стрелковая дивизия, 14 января она заняла Рабочий поселок № 7, станцию Подгорную и вышла на подступы к Синявино. На правом крыле на помощь 128-й дивизии, была направлена 12-я лыжная бригада, она должна была по льду Ладожского озера зайти в тыл опорному пункту Липка.15 января в центре полосы наступления 372-я стрелковая дивизия наконец смогла взять Рабочие поселки № 8 и № 4, а 17-го вышла поселку № 1. К этому дню 18-я стрелковая дивизия и 98-я танковая бригада 2 УА уже несколько дней вели упорный бой на подступах к Рабочему поселку № 5. Его же с запада атаковали части 67-й армии. Момент соединения двух армий был близок.К 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов вели ожесточённый бой в районе Рабочего посёлка № 5, и их разделяло всего несколько километров. Немецкое командование, поняв, что удерживать окружённые опорные пункты уже нет необходимости, отдало приказ гарнизонам Шлиссельбурга и Липки пробиваться к Синявино. Чтобы облегчить прорыв силы защищавшие Рабочие поселки № 1 и № 5 (группа Хюнера) должны были держаться максимально долго. Кроме того, был организован контрудар из района Рабочего поселка № 5 по 136-й стрелковой дивизии и 61-й отдельной танковой бригаде, чтобы опрокинуть её и облегчить прорыв окружённых войск. Однако удар был отражён, было уничтожено до 600 немцев, в плен взяли до 500 человек. Советские воины, преследуя противника ворвались в посёлок, где в примерно в 12 часов дня войска 2-й ударной и 67-й армии соединились. Встретились войска двух армий и в районе Рабочего поселка № 1 – это были 123-я отдельная стрелковая бригада Ленинградского фронта во главе с заместителем командира по политической части майором Мелконяном и 372-я стрелковая дивизия Волховского фронта во главе с начальником 1-го отделения штаба дивизии майором Мельниковым. В этот же день был полностью очищен от немцев Шлиссельбург, а концу дня южное побережье Ладожского озера было освобождено от врага, а его разрозненные группы уничтожены или пленены. Были освобождены и Липки.«Я увидел, — вспоминал Г.К. Жуков, — с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость!» Таким образом, 18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана.В. Серов, И. Серебряный, А. Казанцев. Прорыв блокады Ленинграда. 1943 г.Однако нельзя было сказать, что ситуация полностью стабилизировалась. Общий фронт 67-й и 2-й ударной армий ещё не был достаточно плотным, поэтому часть окружённых немецких войск (около 8 тыс. человек), бросив тяжёлые вооружения и рассредоточившись, прорвались мимо Рабочего поселка № 5 в южном направлении и к 20 января вышли к Синявино. Немецкое командование, отвело отступающие войска на заранее подготовленные позиции по линии Городки № 1 и № 2 — Рабочий поселок № 6 — Синявино — западная часть рощи Круглая. Туда заблаговременно перебросили Полицейскую дивизию СС, 1-ю пехотную дивизию и соединения 5-й горнострелковой дивизии. Позднее командование 18-й немецкой армии усилило это направление частями 28-й егерской, 11-й, 21-й и 212-й пехотных дивизий. Командование 67-й армии и 2-й ударной армии не исключало возможности проведения противником контрнаступления, с целью восстановления утраченных позиций. Поэтому войска двух армий прекратили наступательные действия и стали закрепляться на достигнутых рубежах.18 января, как только в Москве получили известие о прорыве блокады, ГКО принял решение о форсированном строительстве на освобожденной полосе земли железнодорожной ветки, которая должна была соединить Ленинград с Волховским железнодорожным узлом. Железную дорогу от станции Поляна до Шлиссельбурга должны были соорудить за 18 дней. Одновременно через Неву был построен временный железнодорожный мост. Железнодорожную линию назвали Дорогой Победы. Уже утром 7 февраля ленинградцы с большой радостью встретили первый железнодорожный эшелон, пришедший с Большой земли и доставивший 800 т. сливочного масла. Кроме того, вдоль южного берега Ладожского озера стало функционировать и автомобильное движение. Продолжала действовать и Дорога жизни. Через две недели в Ленинграде начали действовать нормы продовольственного снабжения, установленные для крупнейших промышленных центров страны: рабочие стали получать по 700—600 грамм хлеба в день, служащие — по 500, дети и иждивенцы — 400 грамм. Увеличились нормы снабжения другими видами продовольствия.Правда, Дорога Победы действовала в сложнейших условиях. Немецкая артиллерия насквозь простреливала узкий коридор освобожденный советскими войсками, так как путь проходил в 4—5 км от линии фронта. Составы приходилось водить под бомбежкой и артиллерийским огнем. Бывало, что осколки поражали и машинистов, и кочегаров, и кондукторов. Ремонт путей зачастую делался подручными средствами. С наступлением лета составы, вопреки всем существующим правилам, двигались по ступицу в воде. В результате артобстрелов и бомбардировок железнодорожное сообщение часто нарушалось. Основные грузопотоки по-прежнему шли по Дороге жизни через Ладогу. К тому же существовала угроза, что немцы сумеют восстановить положение.Таким образом, крупнейший политический, экономический и культурный центр СССР после тяжелейшей 16-месячной борьбы вновь обрёл сухопутную связь со страной. Значительно было улучшено снабжение города продовольствием и товарами первой необходимости, а промышленные предприятия стали получать в большем количестве сырьё и топливо. Уже в феврале 1943 года в Ленинграде резко возросла выработка электроэнергии, заметно увеличилось производство вооружения. Восстановление коммуникаций позволило непрерывно усиливать войска Ленинградского фронта и Балтийского флота пополнением, вооружениями и боеприпасами. Это улучшило стратегическое положение советских войск, действовавших на северо-западном направлении.Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов у Рабочего поселка №1 во время операции по прорыву блокады ЛенинградаВстреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов около Рабочего поселка №5 во время операции по прорыву блокады ЛенинградаПосле того как войска 67-й и 2-й ударной армии образовали общий фронт и закрепились на новых рубежах, было принято решение продолжить операцию и выйти на рубеж Мустолово – Михайловский (по реке Мойка), а затем захватить Кировскую железную дорогу. 20 января Жуков доложил Сталину план Мгинской операции, подготовленный совместно с Ворошиловым, Мерецковым и Говоровым.Однако немецкое командование уже успело хорошо подготовиться к возможному советскому наступлению. Заранее подготовленная оборонительная линия защищалась силами 9 дивизий, значительно подкреплённых артиллерией и авиацией. Противник перебросил под Синявино 11-ю и 21-ю пехотную дивизии, до предела оголив остальной фронт: от Новгорода до Погостья, под Ленинградом и Ораниенбаумом у Линдеманна осталось 14 пехотных дивизий. Но риск себя оправдал. К тому же наступающие советские армии были лишены манёвра, и им приходилось атаковать позиции противника в лоб. Соединения советских армий были уже сильно измотаны и обескровлены предшествующими жестокими боями за шлиссельбургско-синявинский выступ. Рассчитывать на успех в таких условиях было сложно.20 января после артиллерийской подготовки армии пошли в наступление. 67-я армия силами 46-й, 138-й стрелковых дивизий и 152-й танковая бригады нанесла удар юго-восточнее 1-го и 2-го Городков. Армия была должна захватить Мустолово и обойти Синявино с запада. 142-я бригада морской пехоты, 123-я стрелковая бригада наступали на Синявино. 123-я стрелковая дивизия, 102-я стрелковая, 220-я танковая бригады имели задачу сломить сопротивление противника в районе 1-го и 2-го Городков и выйти к Арбузово. Но советские войска встретили мощное сопротивление и не смогли решить поставленные задачи. Успехи были незначительными. Комфронта Говоров решил продолжить атаки и выделили из резерва фронта 4 стрелковые дивизии, 2 стрелковые и 1 танковая бригады. 25 января войска снова пошли в наступление, но, несмотря на ввод в сражение подкреплений, прорвать немецкую оборону не удалось. Упорные бои продолжались до конца января, но 67-я армия так и не смогла сломить немецкие порядки.Схожим образом развивались события и на участке 2-й ударной армии. Войска были вынуждены наступать по болотистой местности, что лишило их должной поддержки артиллерии и танков. Немецкие войска, опираясь на сильные позиции, оказывали ожесточённое сопротивление. 25 января 2-я ударная армия смола захватить Рабочий поселок № 6. До конца месяца части армии вели тяжёлые бои за Синявинские высоты, часть рощи Круглой и рощу Квадратную в районе Рабочего поселка № 6. 31 января 80-я стрелковая дивизия даже смогла занять Синявино, но немецкие войска сильной контратакой выбили её. На других участках армия больших успехов не имела.К концу месяца стало ясно, что наступление провалилось и реализовать план освобождения Невы и Кировской железной дороги пока не выходит. План нуждался в сильной корректировке, позиции немцев на линии: 1-го и 2-го Городков – Синявино – Гайтолово, оказались слишком сильными. Чтобы исключить возможные попытки врага восстановить блокаду, войска 67-й и 2-й ударной армий 30 января перешли к обороне на рубеже севернее и восточнее 2-го Городка, южнее Рабочего Посёлка № 6 и севернее Синявино, западнее Гонтовой Липки и восточнее Гайтолово. Войска 67-й армии продолжали удерживать небольшой плацдарм на левом берегу Невы в районе Московской Дубровки. Советское командование начинает готовить новую операцию, которую проведут в феврале 1943 года.Сообщение Совинформбюро о прорыве блокады ЛенинградаСоветские войска создали «коридор» по берегу Ладожского озера шириной 8–11 км, прорвали длительную вражескую блокаду, которая душила Ленинград. Произошло событие, которого так долго ждали все советские люди. Появилась сухопутная связь между второй столицей СССР и Большой землёй. Были сорваны военно-стратегические замыслы немецкого военно-политического руководства в отношении Ленинграда – город предполагалось «зачистить» от жителей путём длительной блокады, голода. Была сорвана возможность непосредственного соединения немецких и финских войск восточнее Ленинграда. Ленинградский и Волховский фронта получили непосредственную связь, что увеличило их боевые возможности и значительно улучшило стратегическое положение Красной Армии на северо-западном направлении. Таким образом, операция «Искра» стала переломным моментом в битве за Ленинград, с этого момента стратегическая инициатива полностью перешла к советским войскам. Угроза штурма города на Неве была исключена.Надо отметить, что прорыв блокады Ленинграда стал серьёзным ударом по престижу Третьего рейха в мире. Не зря военный обозреватель британского агентства Рейтер отметил, что «прорыв немецкой укрепленной линии южнее Ладожского озера является таким же ударом по престижу А. Гитлера, как и сокрушительное поражение немецких войск у Сталинграда».Американский президент Ф. Рузвельт от имени своего народа прислал специальную грамоту Ленинграду «…в память о его доблестных воинах и его верных мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи, изолированными захватчиком от остальной части своего народа и несмотря на постоянные бомбардировки и несказанные страдания от холода, голода и болезней, успешно защищали свой любимый город в течение критического периода от 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года и символизировали этим неустрашимый дух народов Союза Советских Социалистических Республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии».Советские воины в этом сражении показали возросшее воинское мастерство, нанеся поражение войскам 18-й немецкой армии. За мужество и героизм, проявленные в боях с гитлеровцами, 25 воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, около 22 тыс. солдат и командиров были награждены орденами и медалями. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин в приказе от 25 января 1943 г. за успешные боевые действия по прорыву блокады Ленинграда объявил благодарность войскам Ленинградского и Волховского фронтов, поздравил их с одержанной над врагом победой. За мужество и героизм личного состава 136-я (командир генерал-майор Н. П. Симоняк) и 327-я (командир полковник Н. А. Поляков) стрелковые дивизии были преобразованы соответственно в 63-ю и 64-ю гвардейские стрелковые дивизии. 61-я танковая бригада (командир полковник В. В. Хрустицкий) была преобразована в 30-ю гвардейскую танковую бригаду, а 122-ю танковую бригаду отметили орденом Красного Знамени.О том, в каких сложных условиях проходила операция, и о мощи немецкой обороны на этом участке фронта хорошо говорят потери. Советские войска потеряли за период 12-30 января (операция «Искра») 115 082 человек (их них — 33 940 безвозвратные потери). Потери Ленинградского фронта — 41264 человека (12320 — погибшими), а Волховского — 73818 человек (21620 — безвозвратно). За этот же период были потеряны 41 танк (по другим данным, более 200), 417 орудий и минометов и 41 самолет. Немцы сообщают об уничтожении 847 танков и 693 самолетов (за период 12 января — 4 апреля). Советские источники сообщают, что за период 12 – 30 января немцы потеряли более 20 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Советские войска 7 дивизий противника.В то же время советские войска не смогли победоносно завершить операцию. Группа армий «Север» по-прежнему была серьёзным противником, и немецкое командование своевременно отреагировало на потерю шлиссельбургско-синявинского выступа. Советские ударные группировки были ослаблены ожесточёнными боями за сильно укреплённый район и не смогли взломать новую немецкую оборонительную линию. Разгром мгинско-синявинской немецкой группировки пришлось отложить на февраль 1943 года. Ленинград, после прорыва блокады, ещё год находился на осадном положении. Полностью освободить город на Неве от немецкой блокады удалось лишь в январе 1944 года в ходе операции «Январский гром».Памятник «Разорванное кольцо» Зеленого пояса славы защитников Ленинграда. Авторы мемориала: автор идеи памятника скульптор К.М. Симун, архитектор В.Г. Филиппов, инженер-конструктор И.А. Рыбин. Открыт 29 октября 1966 г.