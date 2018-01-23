09:32 23 января
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Дирижабль. Реальность мечты и нелепость реальности...

Всем известно присловье - Бог троицу любит! В моём случае это реализовалось в том, что уже третий год мечтаю, размышляю, изучаю любую информацию и пишу на тему возрождения воздухоплавательного транспорта в виде дирижаблей или близких к ним по свойствам летательных аппаратов. Опубликовал по этому поводу две статьи. (https://topwar.ru/90610-potrebnost-v-dutyh-velichinah.html https://topwar.ru/90610-potrebnost-v-dutyh-velichinah.html) Они вызвали интерес и отклики, за что искренне благодарен читателям! И предлагаю им ознакомиться соответственно с третьей статьёй, раз уж Бог троицу любит...

Недавно я открыл для себя тему гибридной схемы: дирижабль-самолёт. Оказывается, эти проекты активно разрабатываются в мире. В частности, такой аппарат проектировали и делали в Америке по заказу Пентагона, не завершили, и его выкупила для завершения и приспособления под гражданские задачи английская корпорация. Аппарат это большой, рассчитан на 100 тонн грузоподъёмности, недавно во время испытаний он "тюкнулся" носом в землю из-за халатности при балансировке грузов на его борту. Ничего катастрофичного, клюнул носом землю, поболтался и был спокойно приземлён без урона и особых повреждений. Ещё одно убедительное доказательство повышенной безопасности подобных летательных аппаратов.

Дирижабль-самолёт привлекателен тем, что будучи слегка тяжелее воздуха, он совершенно не требует аэродромов, ибо взлетает и садится вертикально по схеме конвертоплана либо с минимальным разбегом, имея гораздо лучшую маневренность и управляемость по сравнению с дирижаблем такой же грузоподъёмности. Грузоподъёмность дирижаблей теоретически не имеет пределов, но при её увеличении растёт и объем самого аппарата, снижая его маневренность. А дирижабль-самолёт может резко снизить масштаб этой проблемы, потому что его аэростат будет иметь гораздо меньшие объёмы при одинаковой грузоподъёмности. Аэростату такого аппарата придаётся аэродинамическая форма, добавляются крылья, что и компенсирует за счёт подъёмной силы от двигателя то, что дирижабль-самолёт незначительно тяжелее воздуха. К тому же заметно повысится скорость по сравнению с обычными дирижаблями.


А далее можно посмотреть предложения, которые я сделал применительно к дирижаблям в прошлых статьях, и станет видно, что они абсолютно годятся для схемы дирижабль-самолёт. Тут тебе и беспредельная грузоподъёмность дирижабля, и возможность применения атомных силовых установок для тяги и других нужд летательного аппарата, и бесконечная возможность нахождения в воздухе, почти не нужно капитальное аэродромное оборудование, использование наряду с гелием нагретого воздуха в аэростатах, использование солнечной энергии для нагрева воздуха в аппаратах малой грузоподъёмности без атомных установок. К этому можно добавить использование плавучести и дирижаблей, и гибридных аппаратов, чтобы водные пространства тоже могли служить в качестве площадей взлёта-посадки.

И тут я с грустью вспоминаю, что идея дирижабля-самолёта была наиболее удачно в качестве действующего образца реализована в России, в Тюмени тамошним конструкторским коллективом в виде аппарата "БАРС" под руководством Александра Филимонова. "БАРС" это Безаэродромный с Аэростатической Разгрузкой Самолет. Уже тогда эта модель по характеристикам превосходила то, что сейчас пробуют "лепить" англичане с американцами. К сожалению, и как у нас водится, дальнейшей поддержки тюменский проект так и не получил ни от государства, ни от мощных частных структур.

В конце 2017 года футурологи из Сколково опубликовали свой предполагаемый список профессий будущего. В этом списке есть профессия под названием - проектировщик дирижаблей! Отдаю должное составителям списка, они хорошо чувствуют, чем "заряжен" воздух, какие идеи настойчиво носятся в нём... Ведь ещё ни одна страна в мире не приняла решение массово и программно развивать воздухоплавательный транспорт, гигантские транснациональные корпорации тоже в этом плане для себя ничего не решили. Но и те, и другие с серьёзным интересом приглядываются к нарастающему валу предложений и проектов по воздухоплавательному транспорту, всё чаще и чаще финансируют наиболее практичные опытно-конструкторские и испытательные работы по созданию новых образцов дирижаблей и гибридных аппаратов.

Научно-популярные СМИ и СМИ вообще не особенно часто дают публикации по теме воздухоплавательных аппаратов, но зато какой резонанс имеет в интернете каждая такая публикация, эти статьи обсуждают долго, массово, страстно, очень подробно, причём участники обсуждений и сами выдают многочисленные предложения-идеи по возвращению в жизнь воздухоплавательных платформ для самых разнообразных назначений.

И здесь я вынужден перейти к сравнительному анализу нынешнего положения дел в мире по вопросу возрождения воздухоплавания. Анализ этот, по-моему, печален в том смысле, что по практическим проектам лидирует Америка или Америка совместно с Европой, а вот по кипению мысли, по фейерверку блестящих идей и решений абсолютный лидер - Россия либо мировая русская мысль, независимо от географического места её обитания. Судите сами... Я уже упоминал выше судьбу замечательного проекта "БАРС", а примерно в тот же период, когда этот проект у нас "развернулся и свернулся", американская компания Worldwide Aeros со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе выиграла конкурс на создание опытного экземпляра гибридного дирижабля-самолёта для американской армии, получила необходимый грант и создала этот образец, остроумно решив в процессе работы множество технических проблем. К примеру, главный конструктор этой фирмы придумал насосную систему и систему отдельных балонетов для гелия в аэростате, что позволяет перекачивать гелий из одной емкости в другую, то увеличивая, то снижая его плотность, а это идеально подходит для управляемости взлётом, посадкой и зависанием дирижабля. Конкурс эта фирма выиграла не у кого-нибудь, а у самой "Локхид-Мартин", великой и "ужасной" американской корпорации, имеющей долгую и блестящую историю авиационных достижений.

И всё бы ничего, если не знать, что создатель и главный конструктор компании Worldwide Aeros - это бывший советский инженер из Львова - Игорь Пастернак, который ещё в 1987 создал свой научно-производственный кооператив и начал конструировать, производить и продавать свои первые аэростаты и дирижабли. А в 1994 году, после развала СССР, Игорь перебрался из Львова в Америку, став там нищим и безвестным эмигрантишкой, как когда-то великий русский авиаконструктор Игорь Сикорский, создавший впоследствии американское вертолётостроение. Пастернак тоже не растерялся, а научился добывать гранты и проталкивать свои проекты, и теперь его компания в самом топе мировых лидеров опытного дирижаблестроения.

Русско-советская инженерная школа рулит и жжёт по всему миру!! Вот только в самой России это не "катит"... Друг детства Игоря Пастернака, главный конструктор российской фирмы "Авгуръ" спроектировал целое семейство гибридных аппаратов "Атлант", напоминающих то, что уже запустил в Америке Пастернак, но с ещё более лучшими характеристиками. Ну и где миллионные гранты, сенсационные полёты, заказы?! В Омске конструкторское бюро под руководством Вячеслава Шалаева при Сибирской автодорожной академии (СибАДИ) в 2009 г. представило семейство транспортных дирижаблей нового поколения — «ША». Проект этот красив и дерзок, но вполне реален по скрупулёзности своих расчётов... Как обещают разработчики, их небесный гигант сможет брать на борт 2,5 тысячи тонн груза. Диапазон рабочих высот дирижабля — от 2000 до 12000 м. Скорость движения — от 150 до 450 км/ч. Причем, в любую погоду, независимо от силы ветра. По словам омских инженеров, безопасность конструкции достигается многосекционной системой летательного аппарата. Стоимость перевозки грузов дирижаблями семейства «ША» составит не более $0,16 за тонно-километр, что кажется сегодня фантастикой. Профессор РАН Вилен Азатян уже разработал ингибитор на базе фреонов. Добавка всего 2-х процентов ингибитора от общего объёма газа в аппарате полностью лишает водород взрыво- и пожароопасности, что позволяет его вернуть в дирижаблестроение на замену дорогому гелию, резко удешевив эксплуатацию дирижаблей. Испытания уже успешно проведены на дирижабле фирмы "Авгуръ". Осталось решить технические вопросы закачки смеси водорода и ингибитора. Ну и где поддержка государства вкупе с национальным частным капиталом? Где хотя бы их активная заинтересованность?

В общем, если приводить такие же примеры из мировой и российской практики только по теме дирижаблей, то можно набрать не один десяток страниц. Каждый может всю эту информацию накопать в интернете, если угодно. А мне вспоминается другой случай... Первая локальная компьютерная сеть была создана-испытана в СССР, и этот проект тоже тогда не получил поддержки. Потом на базе этой идеи в Америке был создан интернет, а сотни и сотни блестящих инженеров, программистов, и главное - математиков, которые от постсоветской бесперспективности уехали в Америку, практически за гроши, по американским меркам, подняли и отладили интернет до его нынешнего уровня. Как подсчитали экономисты, создание и эксплуатация интернета принесли Америке на сегодняшний день чистую прибыль равную более чем 3-м (трём!!!) годовым ВВП России.

Напоминаю, уже совсем скоро, по сколковским расчётам, профессия "проектировщик дирижаблей" станет одной из самых востребованных. А потом в том же Сколково будут подсчитывать, какую прибыль снова получит Америка от этих проектировщиков, когда переманит их из России?
Автор: Михаил Гольдреер


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Комментарии 12

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  1. шурави Сегодня, 01:33
    Да уж...
    Недавно я открыл для себя тему гибридной схемы: дирижабль-самолёт. Оказывается, эти проекты активно разрабатываются в мире.

    Вообще я о подобных проектах узнал ещё в семидесятые годы участь в средней школе. И несмотря на восторженные статьи в журналах, развития они не получили.
    Но уже в начале восьмидесятых, когда окончил авиационное училище понял, почему эпоха летающих презервативов, несмотря на всю привлекательность, ушла окончательно и бесповоротно.
    Конечно, заманчив тот факт, что самолёт для создания подъёмной силы, а вертолёт тяги затрачивает мощность, в то время как дирижабль плавая, аки известная субстанция в проруби.
    Ибо всё начинается когда нужно не просто плыть, а плыть в нужном направлении с нужной скоростью.
    Вот как раз с этим у дирижаблей беда. Ибо похвастать скоростью дутые гиганты не могут. 150 км/ч в среднем, 200 предел мечтаний (рекордные не рассматриваю).
    Вся проблема, в чудовищных габаритах и как следствие, Сх.
    Можно конечно создать дирижабль и развивающий 500 км/ч, но экономичность такого аппарата будет куда ниже простого самолёта.
    С одной стороны, можно было и смириться с низкой скоростью, если бы не следующая беда всё из за тех же огромных габаритов. Гигантская парусность, в силу которой дирижабль игрушка ветров. Особенно на взлёте и посадке, где он и в штиль весьма неповоротлив..
    Так что более-менее они способны летать в штилевых условиях хорошей погоды.
    Хорошей потому, что опять же, площадь этого батона такова, что сделать для него полноценную противообледенительную систему просто невозможно.
    Но и хранение на земле. Если самолёты/вертолёты могут прекрасно храниться под открытым небом, то дирижабль требует персональный эллинг. Размеры которого значительно превышают самого дирижабля.
    Как не крути, но аэродром с полосой и стоянками, куда дешевле будет.
    Вот и вопрос, а на кой чёрт нужны эти "чудесные" воздухоплавательные аппараты, которые зависят от погоды, перевозят крайне мало груза по отношению к размерам, требуют много места на аэродроме и сложных построек?
    Увы, но при этом вся халявность подъёмной силы (хотя он плавает) превращается в пузырь.
    шурави
    1. сибиралт Сегодня, 04:47
      Всё бы хорошо, но ветром дюже сносит. lol
      сибиралт
    2. Nikolaevich I Сегодня, 09:16
      Трудно не согласиться с вами ! И я помню,как в последней четверти прошлого века в газетах, ряде журналов разворачивалась кампания за "реанимацию" дирижаблей. Именно тогда я узнал,что водород утрачивает горючесть,если добавить в него фреоны...предлагались и проекты дирижаблей-монгольфьеров ,для которых не требовались ни водород,ни гелий.Причём рассматривались проекты дирижаблей не только традиционной сигарообразной формы; но и "тороидальной", и "летающее крыло",и "катамаран"Да всё это как-то не "срослось....Можно ,конечно,валить на руссо-бюрократов...но,может быть, у "дирижабливой" концепции "минусов" оказалось больше,чем "плюсов" ?Ведь эти идеи "витали" и "за рубежом" ! Но реанимация "эры дирижаблей" не произошла.
      И всё-таки не стоит окончательно класть "нефритовый стержень" на дирижабли.!
      Дирижабли нашли свою нишу в 1МВ...применялись и во 2МВ .Известно,что дирижабли использовались советским ВМФ в В.О.В.К сожалению,в отечественной литературе,этот эпизод освещён весьма слабо.Гораздо больше можно узнать о применении дирижаблей американскими ВМС во 2МВ
      Соединенные Штаты довольно интенсивно использовали их для патрулирования, эскортирования судов и борьбы с подводными лодками. 178 американских дирижаблей совершили за всю войну около 560 тысяч боевых вылетов, в которых провели 89 тысяч кораблей. Из них 55 тысяч в районах наиболее насыщенных немецкими и японскими подводными лодками. При этом они не потеряли ни одно корабля! Охрана морских конвоев дирижаблями обходилась американцам в пять раз дешевле, чем самолетами. Сказывалось преимущество дирижаблей в продолжительности и дальности полета. А их скорость как нельзя больше подходила для таких заданий.
      Я думаю,что уместно будет упомянуть и аэростаты воздушного заграждения,применяемые во 2МВ в СССР и в Англии .Потому что в связи ставшей "модной" темой:борьба с БПЛА-появляются проекты организации объектовой, "антидроновой" ПВО (аэродромы,прочие военные базы...) с использованием аэростатов на "новой основе".Есть и "мирные" проекты:1.Патрульные дирижабли для отслеживания советских (российских) подлодок на акваториях большой протяжённостью;2.Патрулирования границ на сильно пересечённой местности в рамках борьбы с контрабандой наркотиков;3.Метеорология
      Nikolaevich I
  2. тасха Сегодня, 06:05
    Интересная статья, но без картинок. Дополню:
    Дирижабль-самолёт Airlander 10 фото BBC

    Дирижабль-самолёт БАРС

    Дирижабль ША
    тасха
  3. тасха Сегодня, 06:13
    Дирижабли - это, наверное, и хорошо. Но. В условиях нашей страны их эксплуатация будет связана с огромнейшими трудностями. Вкладывать огромные деньги в инфраструктуру, а в итоге получится не массовый транспорт. Я думаю, что гораздо эффективнее развивать ЖД-магистраль на Дальний восток.
    БАРС - это отдельная тема, надо считать.
    тасха
  4. рюрикович Сегодня, 06:25
    - Паааап! А как правильно - сратостат или стратосрат?
    - Дерижополь!
    рюрикович
  5. vlad007 Сегодня, 07:01
    Хочу напомнить об аэростатах во время ВОВ.
    vlad007
  6. Evgeniy667b Сегодня, 07:54
    В начале -90х много упоминалось о проекте "Термоплан", причем конструкцию предполагали иметь из стали. Если не ошибаюсь-замыслили это чудо на Ульяновском авиазаводе. Но постепенно все стихло. Самая большая ошибка проектировщиков-стремление к гигантомании, но гораздо больший вред случается от того, когда начинают делить шкуру неубитого медведя. В России это процветает,, знаю по своему опыту. У нас же как, не успела идея появиться на свет, как уже много желающих погреть на этом руки и наживиться, на халяву, естественно. А еще на Юкрейн киваем. Человеческий разум должен стремиться к созиданию, а не к наживе. Это тупиковый путь, торгашество, через который погиб СССР и то же ждет современную Россию, если ничего не изменится в сознании всех ее жителей.
    Evgeniy667b
    1. tanit Сегодня, 09:05
      https://topwar.ru/901-proekt-boevogo-bronirovanno
      go-termoplana.html Ваш "любимый" термоплан.
      tanit
  7. солдатъ Сегодня, 08:52
    Интересно, как будут смотреться дирижабли в нашей гражданской авиации?
    Читал о таких планах
    солдатъ
  8. EvilLion Сегодня, 08:56
    Спасибо, я поржал. Даже не буду спрашивать, как автор представляет себе эксплуатацию атомных силовых установок на летательных аппаратах, какие размеры будут иметь дирижабли с грузоподъемностью "руслана" и как будет реализован взлетно-посадочный режим у гибридных машин, учитывая, что конвертопланы остаются технически сложными и с точки зрения цены бессмысленными игрушками. V-22 Osprey стоит почти как истребитель.
    EvilLion
    1. tanit Сегодня, 09:03
      А как Вам термоплан? по сылке https://topwar.ru/901-proekt-boevogo-bronirovanno
      go-termoplana.html. Вот где размах то! wassat
      tanit
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