11:09 03 февраля

Где Вашингтон готовит своих военных дипломатов…

По долгу дипломатической службы мне довольно часто приходилось общаться с представителями различных специальных служб США, в т.ч. с военными дипломатами. В Йемене, в самом начале своей международной деятельности, на одном из дипломатических приемов я пересекся с одним из помощников военного атташе США и с интересом спросил его, как он стал тем, кем стал. Тот не стал уходить от ответа и довольно подробно рассказал мне, через что ему пришлось пройти. Я передал этот разговор нашему военному атташе, на что полковник Овчаренко, едва скрывая улыбку, обескуражил меня: «Это он тебе свою легенду рассказал».

Теперь я сам могу рассказать, откуда выходят военные дипломаты США.

Где Вашингтон готовит своих военных дипломатов…

Объединенная база Анакостия-Боллинг (Федеральный округ Колумбия)



Все сотрудники военных атташатов США, также как и России, являются офицерами военной разведки. Прежде всего, они проходят общую разведывательную подготовку в центрах Разведывательного сообщества США. Здесь, помимо закрытых учебных программ, используются университетские академические учебные программы, которые могут служить основой учебных программ для разведывательной подготовки.



Кроме того, общая подготовка офицеров разведки осуществляется в Объединенном учебном центре военной разведки (JMITC).

Офицеры, успешно закончившие общую разведподготовку, направляются в Объединенную школу военных атташе (JMAS), которая находится на Объединенной базе Анакостия-Боллинг (JBAB), расположенной в Федеральном округе Колумбия. Здесь они усваивают специфику агентурной работы в составе дипломатических и консульских представительств для дальнейшего прохождения службы в Системе военных атташатов (DAS).







Вообще, в JMAS обучаются сотрудники пяти служб Министерства обороны и сотрудники из числа его гражданского персонала, которые состоят в Службе защиты атташе (DAS) военной разведки США. Примечательно, что вместе с сотрудниками DAS на курсах в JMAS обучаются и их супруги.

Что касается Национального разведывательного университета (NIU), то этот вуз является своего рода заведением для повышения квалификации уже состоявшихся военных разведчиков.

Примечательно, что номенклатура языков из перспективного списка министерства обороны США делится на три категории, всего включающие 40 позиций.

Первая категория — языки и диалекты, в специалистах со знанием которых есть срочная необходимость:

1) балучи,
2) йеменский диалект арабского языка,
3) левантийский диалект арабского языка,
4) пушту,
5) сомали,
6) урду,
7) фарси.

Вторая категория — языки и диалекты, необходимость в специалистах со знанием которых появляется на краткосрочную перспективу (до 10 лет):

1) азербайджанский,
2) амхарский,
3) ачоли,
4) бенгали,
5) бирманский,
6) киргизский,
7) пенджаби,
8) таджикский,
9) узбекский,
10) хинди.

Третья категория — языки и диалекты, необходимость в специалистах со знанием которых имеет место быть на долгосрочную перспективу (более 10 лет):

1) арабский литературный (стандартный),
2) вьетнамский,
3) дари,
4) иврит,
5) индонезийский,
6) испанский,
7) китайский (мандаринский),
8) корейский,
9) курдский,
10) малайский,
11) немецкий,
12) португальский,
13) румынский,
14) русский,
15) сербо-хорватский,
16) суахили,
17) тагальский (пилипино),
18) тайский,
19) турецкий,
20) украинский,
21) французский,
22) хауса,
23) японский.

Здесь уместно было бы сказать, что у разведывательных служб России наметилось отставание в подготовке специалистов, в т.ч. офицеров, со знанием ачоли, балучи, пенджаби и сомали.
Автор: Павел Густерин


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Моя статья по теме: Где готовят американских разведчиков
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Комментарии 5

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  1. zyzx Сегодня, 06:55
    Судя по их поведению,в детском саду.
    zyzx
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:58
    То что мерикатосы ни умом ни знаниями не блещут, так и пусть их готовят хоть на Марсе! bully
    a.s.zzz888
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:12
    Все сотрудники военных атташатов США, также как и России, являются офицерами военной разведки. Прежде всего, они проходят общую разведывательную подготовку в центрах Разведывательного сообщества США.


    Хотелось бы об этих центрах узнать побольше...адреса...методики обучения...профили и направления обучения ...имена и адреса проживания преподавателей...сколько получают за работу...состав курсантов...продлолжительность обучения ...какое оборудование используют для обучения и множество других более мелких вопросов.
    Тот же ЛЕХА
    1. aybolyt678 Сегодня, 09:00
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Хотелось бы об этих центрах узнать побольше...адреса...методики обучения...профили и направления обучения

      адресов не знаю, знаю что обучают системщики, которым все равно какая страна, история, культура. В системе главное: найти или создать оппозицию, разрушить систему национальных ценностей через педерастию, индивидуализм, обеспечить оружием по возможности обе стороны конфликта, привести к власти правительство которое согласится взять американские кредиты на много лет.
      из приоритета потребности в языках видно где полыхнет в очередной раз
      aybolyt678
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:55
    Все сотрудники военных атташатов США, также как и России, являются офицерами военной разведки
    А мы и не знали, что военный атташе является кадровым, легальным сотрудником военной разведки. Это даже никогда не скрывалось. А по поводу где они обучаются честно говоря наплевать. Главное, чтобы наши на порядок были профессиональнее.
    rotmistr60
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