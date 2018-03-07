США показали, как будут уничтожать российские С-400
На смену известному американскому разведывательно-ударного БПЛА MQ-1 "Predator" в ближайшие годы должен прийти дрон "Predator-C" или "Avenger". Сейчас он разрабатывается компанией General Atomics Aeronautical Systems.
Полезная нагрузка нового беспилотника должна составить не менее 1300 кг. Он будет способен нести две 220 кг управляемые авиабомбы GBU-38 JDAM, ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-114 "Hellfire" и, возможно, ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-7 "Sparrow".
Помимо этого, "Predator-C" будет оборудован радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой и системами радио-электронной борьбы.
Если судить по представленному американцами видео, создаваемый БПЛА будет способен бороться с российскими зенитно-ракетными системами С-300/400. Причем РЛС обнаружения, как показано на кадрах, может быть выведена из строя лазерным лучом.
Полезная нагрузка нового беспилотника должна составить не менее 1300 кг. Он будет способен нести две 220 кг управляемые авиабомбы GBU-38 JDAM, ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-114 "Hellfire" и, возможно, ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-7 "Sparrow".
Помимо этого, "Predator-C" будет оборудован радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой и системами радио-электронной борьбы.
Если судить по представленному американцами видео, создаваемый БПЛА будет способен бороться с российскими зенитно-ракетными системами С-300/400. Причем РЛС обнаружения, как показано на кадрах, может быть выведена из строя лазерным лучом.
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