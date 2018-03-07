20:40 07 марта

США показали, как будут уничтожать российские С-400

На смену известному американскому разведывательно-ударного БПЛА MQ-1 "Predator" в ближайшие годы должен прийти дрон "Predator-C" или "Avenger". Сейчас он разрабатывается компанией General Atomics Aeronautical Systems.

Полезная нагрузка нового беспилотника должна составить не менее 1300 кг. Он будет способен нести две 220 кг управляемые авиабомбы GBU-38 JDAM, ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-114 "Hellfire" и, возможно, ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-7 "Sparrow".

Помимо этого, "Predator-C" будет оборудован радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой и системами радио-электронной борьбы.


Если судить по представленному американцами видео, создаваемый БПЛА будет способен бороться с российскими зенитно-ракетными системами С-300/400. Причем РЛС обнаружения, как показано на кадрах, может быть выведена из строя лазерным лучом.



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Комментарии 14

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  1. bedinis Сегодня, 15:06
    Хороший ролик, я как в игру поиграл, осталось ам лезер на БПЛА установить
    bedinis
    1. фигвам Сегодня, 15:27
      Цитата: bedinis
      Хороший ролик, я как в игру поиграл, осталось ам лезер на БПЛА установить

      Для западных хомячков сойдёт, победятлы хоть в мультике победят.
      фигвам
      1. vladimirZ Сегодня, 16:23
        Открыт новый сезон войны в картинках и мультиках. Неплохо, "лишь бы не было войны".
        vladimirZ
  2. кедр Сегодня, 15:18
    Поменяйте картинку. В ближайшие годы должен прийти С-500, кроме того по программе "Алабуга", КРЭТ создаёт бомбы и ракеты с ЭМИ, которые не только будут встречать, но и наведываться в расположение противника...
    кедр
  3. -ш- Сегодня, 15:18
    спасибо поржал...ахахаха
    -ш-
  4. Masya Masya Сегодня, 15:25
    Оперативнинько мультик нарисовали... народонаселение штатов успокоилось?
    Masya Masya
    1. -ш- Сегодня, 15:26
      это видео 2012 года
      -ш-
      1. Masya Masya Сегодня, 15:49
        Цитата: -ш-
        это видео 2012 года

        ну, тогда они вообще спокойны должны быть, как три куля цемента... на всю оставшуюся жизнь! wink
        Masya Masya
  5. 501Legion Сегодня, 15:36
    Ну ОК. то что мультики они красивые снимать умеют и так все знают
    501Legion
  6. gromoboj Сегодня, 15:55
    Влажные мечты янки.
    Кто их подпустит на расстояние бомбометания ?
    Лазер это здорово осталось только вес уменьшить. А то пепелац этот не взлетит.
    И ни кого не смущает что С400 оборонительное вооружение а они собираются это громить ?
    gromoboj
  7. Ураган70 Сегодня, 16:00
    Цитата: Masya Masya
    Оперативнинько мультик нарисовали... народонаселение штатов успокоилось?

    Конечно оперативно! Они и полнометражный про ЭТО могут сварганить за неделю со звездами в гл.ролях!!! Сионоголливуд это уже проходил...про Незнайку на Луне!!!
    Ураган70
  8. ksv36 Сегодня, 17:10
    Ох, уж эти сказки! Ох, уж эти сказочники!!!Только в Голливуде и умеют янки снимать кино и в нём всех побеждать. Ни чего не меняется. От полётов на луну до бомбёжек наших "Шилок". Скучно, деньщик....
    ksv36
  9. FalconD Сегодня, 19:49
    Надо международный "кинофестиваль" организовать...награждать ролики демонстрирующие перспективное вооружение! Номинации: лучший сценарий, лучшая графика..и т.д...лучшая система ПВО, лучший танк, лучшая ракета..., лучший испуг.... В этой отрасли мы тоже можем результаты показывать!!!)) И пусть мир лучше роликами мереется, чем реальным оружием!)
    FalconD
  10. DPN Сегодня, 20:28
    Если США находятся в Сирии не законно ,значит ВС Асада могут сбивать F-35 прочую нечисть спокойно ,чего же сикаем , надо пробовать извиниться всегда успеем не привыкать.
    DPN
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