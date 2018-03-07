США показали, как будут уничтожать российские С-400

На смену известному американскому разведывательно-ударного БПЛА MQ-1 "Predator" в ближайшие годы должен прийти дрон "Predator-C" или "Avenger". Сейчас он разрабатывается компанией General Atomics Aeronautical Systems.



Полезная нагрузка нового беспилотника должна составить не менее 1300 кг. Он будет способен нести две 220 кг управляемые авиабомбы GBU-38 JDAM, ракеты класса "воздух-поверхность" AGM-114 "Hellfire" и, возможно, ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-7 "Sparrow".



Помимо этого, "Predator-C" будет оборудован радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой и системами радио-электронной борьбы.





Если судить по представленному американцами видео, создаваемый БПЛА будет способен бороться с российскими зенитно-ракетными системами С-300/400. Причем РЛС обнаружения, как показано на кадрах, может быть выведена из строя лазерным лучом.









