20:39 07 марта

Ан-148: крылатая жертва «майдана»

История Ан-148 началась уже в 21 веке. В парках авиакомпаний было полно устаревших машин, и нужно было их менять. За это дело, помимо "Сухого" с его "Суперджетом" и "Туполева" с Ту-334 (о нем вы рассказывали ранее), взялся и "Антонов". Сначала украинцы планировали создать новый самолет на базе турбовинтового Ан-140. Но взвесив все за и против, антоновцы решили создать лайнер с нуля.

Работать над проектом Ан-148 начали с 2001 году. Уже на этапе проектирования в него закладывался серьезный модернизационный потенциал. И он реализовался. Сейчас в небе можно увидеть увеличенный Ан-158 и военно-транспортный Ан-178. В 2004 году Ан-148 впервые оторвался от земли. Его "гоняли" три года, и в 2007 он получил свой первый сертификат.

Сегодня эта машина, как это не печально, стала жертвой политических разногласий между Россией и Украиной.




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Комментарии 10

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  1. avt Сегодня, 15:49
    Но взвесив все за и против, антоновцы решили создать лайнер с нуля.
    wassat Та ты шо-о-о-о!?? А сами ,,антоновцы" за это знають ??? Что то когда его собственно проектировали , никто на Антонове, включая тогдашнего главного конструктора , что машину делают на основе ,,Чебурашки"Эдакий вариант Ан-26/24 , но с двиглом под крыльями .Получилось кстати весьма добротно.Но ........
    Сегодня эта машина, как это не печально, стала жертвой политических разногласий между Россией и Украиной.
    Причём выкупленная Россией и в серию на ВАСО поставленная - втройне обидно.
    avt
    1. Avis-bis Сегодня, 16:28
      Цитата: avt
      сами ,,антоновцы" за это знають ??? Что то когда его собственно проектировали , никто на Антонове, включая тогдашнего главного конструктора , что машину делают на основе ,,Чебурашки"Эдакий вариант Ан-26/24 , но с двиглом под крыльями .

      Знают. Несмотря на сходство общей компоновки с Ан-74ТК-300, 148-й это совершенно новый самолёт. Общего между ними не больше, чем между Як-40 и Як-42.
      Avis-bis
      1. шура матросов Сегодня, 17:43
        good для самых 'упоротых' - это тяжело для понимания (net им в помощь). Машина создавалась 'с нуля', без оглядок на прошлые наработки. Создавалась в кооперации с российскими авиастроителями (как и Ан-70, к примеру).
        отдельно для avt - причем разработка 'не выкупленная', а являющяяся СОВМЕСТНЫМ проектом (разницу ощущаете?).
        шура матросов
        1. avt Сегодня, 17:55
          Цитата: шура матросов
          отдельно для

          Цитата: шура матросов
          шура матросов

          Для начала разберитесь что такое кооперация , а что такое проектирование .Пото-о-ом поговорим про то что и когда стало
          Цитата: шура матросов
          СОВМЕСТНЫМ проектом

          Ну когда
          Цитата: шура матросов
          (разницу ощущаете?).

          ощутите . Затем поговорим про серийное производство с поставкой из Харькова кажись комплектов плоскостей крыла. Ну а после , про правовладение на документцию права выпуска и оставшееся у ,,Антонова" сертификат типа.Верю
          Цитата: шура матросов
          это тяжело для понимания
          и одним
          Цитата: шура матросов
          (net им в помощь)

          Тут трудно обойтись . Но попытаться надо ., но это не для
          Цитата: шура матросов
          самых 'упоротых'

          википедистов.
          avt
          1. шура матросов Сегодня, 18:25
            Да чтож вы все такие упоротые - считаете себя выше остальных, прям высшая нация (такое НАШИ народы уже проходили). Права на производство Ан-148 есть только у России? Или Ан-148 был создан в России? То, что вы докупили документацию - молодцы,искренне рад за вас, не более
            шура матросов
        2. Avis-bis Сегодня, 18:01
          Цитата: шура матросов
          Машина создавалась 'с нуля', без оглядок на прошлые наработки.

          Такого, к счастью, не бывает у вменяемых конструкторов. Опирались на наработки по Ан-74ТК-300.
          Avis-bis
          1. шура матросов Сегодня, 18:27
            Опирались на наработки братьев Райт (с тем же успехом).
            шура матросов
            1. Avis-bis Сегодня, 18:33
              Цитата: шура матросов
              Опирались на наработки братьев Райт (с тем же успехом).

              Шутка не получилась. Потренируйтесь ещё немного.
              Avis-bis
              1. шура матросов Сегодня, 19:34
                Дело не в шутке. В конструкции Ан-148 и Ан-74-300 общего как в самолете братьев Райт и "Илья Муровец" - они могут летать
                шура матросов
                1. Avis-bis Сегодня, 19:47
                  Цитата: шура матросов
                  Дело не в шутке. В конструкции Ан-148 и Ан-74-300 общего как в самолете братьев Райт и "Илья Муровец" - они могут летать

                  Конечно, не в шутке. Шутить Вы не умеете. А до серьёзных вещей не доросли. отрицать, что в Ан-148 использованы наработки по Ан-74ТК-300 может только полный второгодник. Никто не отрицает, что самолёт другой. Но...
                  У АНТК не было опыта разработки Т-образного оперения до Ан-72/-74. (Ан-Бе-20 не в счёт).
                  У АНТК не было опыта разработки самолёта с двигателями на пилонах под крылом. Всё это встретилось друг с другом только на Ан-74ТК-300. И нужно быть полным дебилом, чтобы не использовать этот опыт в самолёте такой же компоновки. И полным дебилом, чтобы это отрицать. Выбор за Вами.
                  Avis-bis
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