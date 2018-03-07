Ан-148: крылатая жертва «майдана»
История Ан-148 началась уже в 21 веке. В парках авиакомпаний было полно устаревших машин, и нужно было их менять. За это дело, помимо "Сухого" с его "Суперджетом" и "Туполева" с Ту-334 (о нем вы рассказывали ранее), взялся и "Антонов". Сначала украинцы планировали создать новый самолет на базе турбовинтового Ан-140. Но взвесив все за и против, антоновцы решили создать лайнер с нуля.
Работать над проектом Ан-148 начали с 2001 году. Уже на этапе проектирования в него закладывался серьезный модернизационный потенциал. И он реализовался. Сейчас в небе можно увидеть увеличенный Ан-158 и военно-транспортный Ан-178. В 2004 году Ан-148 впервые оторвался от земли. Его "гоняли" три года, и в 2007 он получил свой первый сертификат.
Сегодня эта машина, как это не печально, стала жертвой политических разногласий между Россией и Украиной.
Работать над проектом Ан-148 начали с 2001 году. Уже на этапе проектирования в него закладывался серьезный модернизационный потенциал. И он реализовался. Сейчас в небе можно увидеть увеличенный Ан-158 и военно-транспортный Ан-178. В 2004 году Ан-148 впервые оторвался от земли. Его "гоняли" три года, и в 2007 он получил свой первый сертификат.
Сегодня эта машина, как это не печально, стала жертвой политических разногласий между Россией и Украиной.
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