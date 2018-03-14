Как Англия подарила Гитлеру Австрию

13 марта 1938 года Гитлер торжественно въехал в Вену, его встречали овациями и цветами. В тот же день был опубликован закон «О воссоединении Австрии с Германской империей». Рейх получил стратегический плацдарм для развития экспансии: захвата Чехословакии и дальнейшего наступления в Юго-Восточной Европе и на Балканах. Австрийская промышленность, ресурсы и население укрепили потенциал Германской империи.В истории поглощения Германией Австрии необходимо также отметить роль Италии. В первые годы Гитлер, не имея мощной военной промышленности и вооруженных сил, не мог захватить Австрию без согласия Италии. Муссолини сам претендовал на часть Австрии и считался гарантом её независимости. На Гитлера итальянский дуче тогда смотрел свысока. Он уже давно выстроил свой режим, создавал новую Римскую империю. Гитлер же казался тогда лишь новым вождем, который копирует режим Муссолини.В 1933 – 1934 гг. канцлер Э. Дольфус установил в Австрии ультраправый авторитарный режим (австрофашизм). Дольфус и его преемник Курт Шушниг многое скопировали у фашистского режима в Италии, опираясь на поддержку Муссолини. Дольфус был стойким врагом германского влияния, и не собирался ложиться под Гитлера. Он запретил деятельность немецких национал-социалистов (НСДАП) на территории Австрии. Однако в июле 1934 года Дольфус был убит австрийскими нацистами при попытке прогерманского переворота.Мятежники объявили об аншлюсе с Германией. Но не получили поддержки со стороны армии и полиции. Верные правительству войска окружили здание парламента. К вечеру стало известно, что оказывавший Дольфусу открытую поддержку Муссолини, в ответ на попытку переворота, мобилизовал войска, которые немедленно двинулись через Бреннерский перевал к границе Австрии. В результате Берлин ничего не сделал, чтобы поддержать мятежников. Им осталось только капитулировать. Германское правительство открестилось от мятежников. Мол, знать их не знаем и это внутреннее дело Вены. Все сделали вид, что поверили.Но вскоре всё изменилось. Третий рейх и режим Гитлера окрепли, одержали первые победы. А «Римская империя» Муссолини испытывала проблемы. В 1936 году Муссолини, нуждавшийся в поддержке Германии в условиях сложной войны в Эфиопии, отказался от споров с Гитлером из-за Австрии, тем самым сдав австрийскую независимость. Кроме того, война в Испании, где Италия и Германия вместе поддерживали генерала Франко, ещё больше сблизила Рим и Берлин. Дуче перестал цепляться за Австрию. В результате австрийский канцлер Шушниг заключил 11 июля 1936 года договор с Третьим рейхом, по которому Австрия фактически обязалась следовать в русле германской политики. Со своей стороны, Берлин признавал суверенитет и независимость Австрии и обещал не оказывать никакого давления на её внешнюю политику. Чтобы подтвердить положения договора, Шушниг назначил на различные административные посты австрийских нацистов, согласился допустить некоторые их организации в Отечественный фронт и, наконец, амнистировал несколько тысяч осуждённых нацистов.Понимая, что Италия и Англия не будут защищать Вену, гитлеровцы форсировали свои планы захвата Австрии. Опираясь на австро-германское соглашение 1936 года, они развернули широкую пропагандистскую кампанию за присоединение Австрии к Германии. На границах Австрии и Чехословакии сколачивают военизированные отряды, Австрийский легион и Добровольческий корпус из судетских немцев. Объявлялось, что это самостоятельные общества эмигрантов-добровольцев, и Берлин тут ни при чем. При этом отряды получали армейское оружие, их натаскивали профессиональные офицеры. В то же время в самой Австрии и Чехословакии активизируются местные нацистские партии и различные организации. Берлин не только поддерживал и направлял их деятельность, но оказывал откровенное дипломатическое давление, когда эти партии и организации попадали в поле зрения полиции и властей.Гитлер, чувствуя слабость канцлера Шушнига, усилил нажим. Посылал в Вену резкие ноты. Начал вызвать канцлера Австрии к себе, будто своего проштрафившегося министра. Кричал на него, угрожал. Шушниг, видя отсутствие внешней поддержки, проявлял «гибкость», старался удовлетворить любые требования. Но становилось только хуже. Австрийские нацисты почувствовали, что настало их время, и в открытую бесчинствовали, терроризировали своих противников. Полиция закрывала на это глаза. Американский посол в Вене Мессершмит сообщал: «Перспектива захвата власти нацистами не позволяет властям проводить по отношению к ним эффективные полицейские и судебные действия из боязни репрессий со стороны будущего нацистского правительства против тех, кто, пусть даже правомерно, принял бы против них меры».Тем временем ни США, ни Англия, ни Франция, ничего не сделали для защиты суверенитета Австрии. Они уже «списали» Австрию. При этом аппетиты Гитлера, до определённого времени сдерживала не только Италия, но и собственный генералитет. Стоит помнить, что армия в Германии имела большую силу, и многие генералы старой школы презирали выскочку Гитлера, его партию и СС. Германский генералитет был в восторге от политики возрождения прежней военной мощи, которую проводил Гитлер. Однако очень боялся новой большой войны. Немецкие генералы трезво мыслили, хорошо усвоили уроки Первой мировой войны и помнили об опасности войны на два фронта. Они отлично знали всю слабость военной машины Третьего рейха, которой ещё только предстояло стать «непобедимой». Третий рейх был крайне слаб в эти годы, Франция и Англия легко могли поставить фюрера на место. Достаточно было угрозы и военной демонстрации, чтобы генералы сами убрали фюрера и его окружение. Даже для ввода войск в демилитаризованную Рейнскую область у границ Франции в марте 1936 года Гитлеру долго пришлось уламывать своих генералов. Ведь у Третьего рейха не было ещё мощной армии, воздушного флота и танковых армад. Всё было в процессе создания и становления. Поэтому немецкие генералы боялись. А вдруг действия Германии спровоцируют большую войну? Германия тогда не могла воевать, и её ждал полный крах в случае, если бы Франция или Англия решительно ответили, а их поддержали Чехословакия, Австрия и Польша.Очевидно, что немецкий генералитет не знал того, что понимал Гитлер – хозяева Запада уже отдали ему Австрию, Чехословакию, всю Восточную и Центральную Европу, чтобы он организовал «крестовый поход» на Восток, против «коммунистической угрозы». Поэтому Лондон и Париж не собирались воевать с Германией. Они проводили политику «умиротворения», чтобы направить Третий рейх на Восток.Генералы этого не знали. Поэтому среди военных была мощная оппозиция внешнеполитическому курсу Гитлера. Генералитет хотел сначала восстановить вооруженные силы, военно-промышленный комплекс и только затем осторожно расширять свою сферу влияния. А до этого не лезть на рожон. Военный министр и генерал-фельдмаршал Вернер фон Бломберг представил доклад, в котором отмечал, что «Германии не грозит нападение с чьей-либо стороны», в том числе и со стороны России. Следовал вывод, что Германии война не грозит, поэтому нужно укреплять оборону и не провоцировать войну с великими державами. На совещании 5 ноября 1937 года фон Бломберг и командующий сухопутными вооруженными силами генерал Вернер фон Фрич (второй по рангу человек в армии) открыто выступили против планов Гитлера по захвату соседних стран.Тогда Гитлер решил сменить военную верхушку. Однако он ещё не был настолько силён, чтобы просто отправить генералов в отставку за пререкания и иное мнение. Решили организовать провокацию. Главными организаторами выступили рейхсфюрер СС и шеф тайной полиции Гиммлер вместе с шефом госбезопасности Гейдрихом. Активо помогал и Геринг, который хотел занять пост военного министра. Бломберга соблазнили «медовой ловушкой». На пути пожилого вдовца вдруг возникла смазливая стенографистка Ева Грун. Она очаровала военного министра. В январе 1938 года Бломберг женился на Еве. Казалось, что всё хорошо, сам Гитлер и Геринг были свидетелями. Но вскоре всплыло досье на Еву. Её мать держала «массажный салон», была судима. Ева работала «массажисткой» в салоне матери и вообще была девушкой с «низкой социальной ответственностью» и давно стояла на заметке у полиции как проститутка, причём в нескольких городах. Кроме того, она привлекалась к ответственности за позирование для порнографических открыток. Бломбергу после такого скандала пришлось подать в отставку.Устранили и командующего сухопутными войсками Фрича. Для этого извлекли старое дело Шмидта, сидевшего в тюрьме. Так, в 1936 году гестапо допросило отбывавшего срок гомосексуалиста, сутенера и шантажиста Отто Шмидта. Его жертвами были в основном извращенцы. Гестапо хотело получить информацию о политических противниках. На допросе всплыло имя Фрича, которого Шмидт назвал высоким офицером. Гестапо сразу же решило, что это генерал Вернер фон Фрич. Шмидт также рассказал, что этот человек дал ему деньги за молчание. Вскоре Гиммлер положил Гитлеру на стол протокол допроса Шмидта, но тот в то время и слышать не хотел об этом «свинстве». Клевета нашла себе опору в том факте, что Фрич не общался с женщинами, интересуясь только службой, и никогда не был женат. При повторном допросе Шмидт ещё раз подтвердил свои показания. Фрич отверг все обвинения.В ходе параллельного расследования, предпринятого по инициативе Артура Небе, начальника уголовной полиции, выяснилось, что у генерал-полковника Фрича был однофамилец. Шмидт имел дело с пожилым и офицером в отставке. После того как фон Фрич вступил против захватнических планов Гитлера, это дело снова вытащили на свет. И хотя фон Фрич всё отрицал, он ничего не смог сделать. Генерала уволили «по состоянию здоровья». Вскоре вскрылось, что обвинение ложное. 18 марта 1938 года фон Фрич был оправдан, однако не восстановлен в должности. Позднее его восстановили на службе в армии, но высокий пост не вернули.Гитлер же на фоне этого скандала перетасовал военную верхушку так как ему было надо. Военное министерство распустили, а вместо него создали три: для сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил. Сам Гитлер стал главнокомандующим. Кейтель возглавил Верховное командование вермахта (ОКВ). Командование сухопутными войсками было поручено прусскому генералу Браухичу. Геринг произведён в звание генерал-фельдмаршала авиации введённое персонально для него. Вильгельм Кейтель не смел спорить с фюрером и был полностью послушен. Кроме того, в ходе реорганизации лишились ещё несколько десятков генералов и несколько сотен старших офицеров были перемещены на нижестоящие должности или отправлены в отставку. Серьёзная чистка была проведена и в министерстве иностранных дел. Министра иностранных дел Нейрата заменили на Риббентропа, сместили ряд послов и чиновников.Таким образом, Гитлер подготовил Третий рейх к вступлению в новый этап её истории. Оппозиция, которая могла помешать его планам по форсированной подготовке и развязыванию большой войны в Европе, была устранена. Германия дозрела, пришла пора активной внешней экспансии.Австрийский канцлер Курт Шушниг12 февраля 1938 года австрийский канцлер Шушниг в очередной раз был вызван в гитлеровскую резиденцию Берхтесгаден. Гитлер запугал Шушнига. Тот под угрозой немедленного военного вторжения был вынужден подписать предъявленный ему ультиматум из трёх пунктов: 1) в правящую коалицию Австрии, Отечественный фронт, вступала нацистская партия; 2) лидер австрийских нацистов Артур Зейсс-Инкварт назначался министром внутренних дел и начальником сыскной полиции, что обеспечивало нацистам полный контроль над правоохранительными органами Австрии; 3) объявлялась новая политическая амнистия для нацистов, ещё имевших ограничения свободы или гражданских прав. По сути это была капитуляция Вены.Тут же Гитлер получил подтверждение со стороны Лондона, что Австрию спасать никто не будет. 22 февраля 1938 года, британский премьер Чемберлен заявил в парламенте, что Австрия не может рассчитывать на защиту Лиги Наций: «Мы не должны обманывать, а тем более не должны обнадёживать малые слабые государства, обещая им защиту со стороны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей стороны, поскольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять». Кроме того, английским послом в Берлин в конце 1937 года был назначен Гендерсон – один из самых убежденных сторонников соглашения с Гитлером. Он не пытался остановить нацистов, наоборот, искал для них оправдания. 3 марта 1938 года состоялась беседа Гендерсона с Гитлером на тему соглашения двух великих держав. Английский посол дал понять Гитлеру, что Англия желает содействовать в деле успокоения Европы, чему «может содействовать ограничение вооружений и умиротворение в Чехословакии и Австрии». Лондон также передал желание не только рассмотреть колониальный вопрос, но и продвинуться в деле его разрешения. В дальнейшем, до аншлюса, влиятельные лица из окружения Чемберлена при встречах с немецкими дипломатами показали, что Лондон не возражает против захвата Австрии. Но хочет получить плату: Гитлер должен не трогать колониальную империю Англии. Кроме того, Лондон настаивал, чтобы присоединение прошло без применения силы.Вернувшись в Вену, австрийский канцлер попытался вывернуться. 9 марта Шушниг объявил на ближайшее воскресенье, 13 марта 1938 года, плебисцит по вопросу о независимости Австрии. Единственным вопросом на нём должен был быть: желает ли народ иметь «свободную и немецкую, независимую и социальную, христианскую и собственную Австрию», а бланки — содержать только ответ «да». Австрийский канцлер надеялся, что Берлин не успеет отреагировать, а Запад и «мировое общественное мнение» увидят истинное настроение большинства народа и вмешаются.Но просчитался. Гитлер не опасался вмешательства Запада. Фюрер отреагировал на объявление о плебисците приказом о мобилизации предназначенной для вторжения в Австрию 8-й армии. Границу с Германией в Зальцбурге закрыли, железнодорожное сообщение между двумя странами перекрыли. 10 марта он приказал Зейсс-Инкварту предъявить канцлеру ультиматум и начать мобилизацию сторонников. На следующий день отмены плебисцита и отставки Шушнига в пользу Зейсс-Инкварта в ультимативной форме потребовал Геринг. Позже в тот же день Геринг ещё раз подтвердил его в телефонном разговоре с Шушнигом. По указанию из Берлина австрийские национал-социалисты устроили беспорядки. 11 марта Шушниг согласился на отмену плебисцита, а вечером под давлением Гитлера подал в отставку и согласился на передачу власти Зейсс-Инкварту. Шушниг объявил о своей отставке по радио и приказал австрийской армии в случае вступления немецких войск в Австрию отступать, не вступая в боевые действия.Президент Австрии Вильгельм Миклас сначала отказался поручить формирование нового правительства Зейсс-Инкварту и предложил пост премьера другим политикам. Все они отказались. В итоге Миклас также капитулировал. Австрийское правительство сделало последнюю попытку спасти страну. Вена обратилась к правительствам Англии и Франции. Из Парижа ответили, что Франция не может ничего предпринять. А из Лондона заявили, что британское правительство не может дать никаких гарантий и даже совета. Так состоялась сделка хозяев Запада с Третьим рейхом за счёт суверенного государства.По приказу Геринга с согласия Гитлера была написана телеграмма с просьбой об отправке в Австрию немецких войск, которую новое австрийское правительство отправило от имени Зейсс-Инкварта. В ночь с 11 на 12 марта 1938 года германские войска, заранее сосредоточенные на границе в соответствии с планом «Отто», вошли на территорию Австрии. Австрийская армия, получившая приказ не оказывать сопротивления, капитулировала. Германские войска ещё только пересекали границу, а в Вене ранним утром приземлились несколько самолетов. Прибыл с отрядом эсэсовцев в качестве первого представителя нацистского правительства Гиммлер в сопровождении Гейдриха, Шелленберга и Гесса. Они имели заранее составленные списки противников нацистов политиков, общественных деятелей, депутатов, журналистов и т. д. Нацисты имели большой опыт по «перевоспитанию» недовольных. Тысячи людей были арестованы. В Австрии появился свой концлагерь – Маутхаузен и множество его отделений.13 марта в 19 часов Гитлер торжественно въехал в Вену в сопровождении Кейтеля. Толпы народа встречали их овациями и цветами. Многие действительно радовались – они снова стали гражданами большой и сильной империи. Германия была на взлёте, с каждым годом становилась всё богаче. Фюрера многие любили. В тот же день был опубликован закон «О воссоединении Австрии с Германской империей». Австрия объявлялась «одной из земель Германской империи» и отныне стала называться «Остмарк». Выступая 15 марта в венском дворце Хофбург перед людьми, собравшимися на площади Хельденплац, Зейсс-Инкварт провозгласил Гитлера «протектором короны», а сам Гитлер заявил: «Я объявляю немецкому народу о выполнении самой важной миссии в моей жизни». 10 апреля в Германии и Австрии состоялся плебисцит об аншлюсе. По официальным данным, в Германии за аншлюс проголосовало 99,08 % жителей, в Австрии — 99,75 %.13 марта 1938 года: жители Австрии встречают германские войскаТаким образом, Гитлер получил стратегический плацдарм для захвата Чехословакии и дальнейшего наступления в Юго-Восточной Европе и на Балканах, австрийскую промышленность, источники дополнительного сырья и людские ресурсы. В результате аншлюса территория Германии увеличилась на 17 %, население — на 10 % (на 6,7 млн. человек). В состав вермахта были включены 6 сформированных в Австрии дивизий. Австрийцы оставались верны Гитлеру вплоть до падения Рейха.По поводу захвата Австрии «мировая общественность», полностью зависимая от хозяев Запада, ничего не сказала и не озаботилась. Подал свой голос только Советский Союз! 17 марта советское правительство сделало заявление, в котором отмечалось, что австрийский народ в результате военного вторжения насильственно лишен политической, экономической и культурной независимости. Москва предложила созвать международную конференцию для рассмотрения «практических мер против развития агрессии и опасности новой мировой бойни». Англия эту инициативу тут же заблокировала! Лондон расценил предложение Москвы как «усиливающее тенденцию к образованию блоков и подрывающее перспективы установления мира в Европе»! То есть Гитлер действовал с согласия хозяев Англии, Франции и США. Политика гитлеровцев «перспектив мира», по мнению Лондона, не подрывала.Гитлер принимает овации депутатов Рейхстага после объявления о «мирном» присоединении Австрии