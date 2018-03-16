Все на майдан: о возвращении "минусов" говорить будем!

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Итак, Тиллерсона убрали, с чем всех и поздравляю. Наша понемногу берет. Что, где, а самое главное – зачем она все это берет, поговорим чуть позже.Именно поэтому, а никак не накануне предстоящих Выборов в нашей стране, мы решили всенародно, как и положено, на виртуальном майдане, обсудить такой наболевший вопрос, как ВОЗВРАЩЕНИЕ МИНУСОВ к комментариям!Для тех, кто недавно присоединился к нашему сообществу, поясняем: раньше, в старые добрые времена, читатели могли влиять на рейтинг своих коллег, выставляя оценки «+» или «-» каждому конкретному комментарию. И так продолжалось весьма долго. Пока некоторая часть читателей не начала объединяться в организованные сообщества, усиленно «минусуя» всех неугодных.Таким образом, люди, точка зрения которых была отличной от общепринятой, лишались возможности вообще высказывать свое мнение на сайте. Так было заведено, что «чернопогонные» комментаторы были значительно ограничены в свободе высказываний в количественном моменте.И в итоге все пришло к тому, что администрацией было принято решение убрать возможность выставления отрицательных оценок.Однако, идя навстречу продолжающимся высказываниям о необходимости выставления отрицательных оценок комментариям, администрация решила провести изучения мнения общественности на тему того, стоит это делать, или нет.В новом проекте «» такая возможность УЖЕ реализована и включена.Правда, там нет красивых погон, «Репортёр» - проект гражданский и менее официозный.Говоря о возвращении «минусов» на «Военное обозрение», сразу стоит предупредить, что это займет некоторое время. Так как уже был изменен не только облик, но и внутренняя «начинка», то потребуется время, чтобы «прикрутить» минусы.Но, ориентировочно через пару месяцев, если общественность проголосует «за» возвращение «минусов», возможна реализация этого функционала.Голосуем, уважаемые, на участок тащиться не надо!