19:09 16 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Все на майдан: о возвращении "минусов" говорить будем!

Нужны минусы в комментариях на ВО?

Итак, Тиллерсона убрали, с чем всех и поздравляю. Наша понемногу берет. Что, где, а самое главное – зачем она все это берет, поговорим чуть позже.



Именно поэтому, а никак не накануне предстоящих Выборов в нашей стране, мы решили всенародно, как и положено, на виртуальном майдане, обсудить такой наболевший вопрос, как ВОЗВРАЩЕНИЕ МИНУСОВ к комментариям!

Для тех, кто недавно присоединился к нашему сообществу, поясняем: раньше, в старые добрые времена, читатели могли влиять на рейтинг своих коллег, выставляя оценки «+» или «-» каждому конкретному комментарию. И так продолжалось весьма долго. Пока некоторая часть читателей не начала объединяться в организованные сообщества, усиленно «минусуя» всех неугодных.

Таким образом, люди, точка зрения которых была отличной от общепринятой, лишались возможности вообще высказывать свое мнение на сайте. Так было заведено, что «чернопогонные» комментаторы были значительно ограничены в свободе высказываний в количественном моменте.

И в итоге все пришло к тому, что администрацией было принято решение убрать возможность выставления отрицательных оценок.

Однако, идя навстречу продолжающимся высказываниям о необходимости выставления отрицательных оценок комментариям, администрация решила провести изучения мнения общественности на тему того, стоит это делать, или нет.

В новом проекте «Репортёр» такая возможность УЖЕ реализована и включена.

Правда, там нет красивых погон, «Репортёр» - проект гражданский и менее официозный.

Говоря о возвращении «минусов» на «Военное обозрение», сразу стоит предупредить, что это займет некоторое время. Так как уже был изменен не только облик, но и внутренняя «начинка», то потребуется время, чтобы «прикрутить» минусы.

Но, ориентировочно через пару месяцев, если общественность проголосует «за» возвращение «минусов», возможна реализация этого функционала.

Голосуем, уважаемые, на участок тащиться не надо!

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Комментарии 132

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  1. RASKAT Сегодня, 17:55
    Двадцать минусов, трибунал и расстрел. laughing
    RASKAT
    1. P0LYM Сегодня, 18:05
      100 плюсов снимается одно предупреждение (очень актуально для меня) laughing
      P0LYM
      1. Комментарий был удален.
      2. сибиралт Сегодня, 18:29
        Предупреждения можно бы и "амнистировать", хотя бы раз в год, как дисциплинарное наказание, не "оставлять клеймом навеки". Тут я с вами согласен.
        сибиралт
        1. Кроу Сегодня, 18:37
          Теперь банды "плюсовщиков" будут свою политику вести. Кто с ними не согласен - в черепа.
          Люди опомнитесь! У вас отберут право на свободу слова. Гляньте, сколько стало лжегенералов и лжемаршалов: сам видел генералов с 400 комментами. Они и меня плюсонули, чтоб я не рыпался. Они будут вас минусовать. Их -80 и -100 против полковничьих -25 - не потянете. Многие сайт покинут. Опомнитесь!
          Кроу
          1. Logall Сегодня, 18:52
            Товарищи, считаю правильным предложить:
            Если минусы введут, то не минусовать за отличное мнение. Ставить минус за откровенный троллинг и грубости. За это можно скинуться толпой. А если минусовать всех несогласных, тогда потеряем собеседников.
            Logall
            1. Кроу Сегодня, 18:57
              А вот один из них. Взгляните на его рейтинг и кол-во комментариев.
              Ком-тов - 4 177, а рейтинг за два миллиона.
              Кроу
              1. vovanpain Сегодня, 19:05
                Цитата: Кроу
                А вот один из них. Взгляните на его рейтинг и кол-во комментариев.
                Ком-тов - 4 177, а рейтинг за два миллиона.

                Вам завидно?У меня комментов 7496,это 7497 коммент и рейтинг за 2 миллиона,вы разрешаете,побыть в маршалах? laughing laughing Пишите сами комментарии и другие форумчане вас оценят и рейтинг поднимется и звание,смотрите за собой коллега.а в чужих карманах вам нечего делать. hi hi
                vovanpain
            2. Banshee Сегодня, 19:00
              Цитата: Logall
              если минусовать всех несогласных, тогда потеряем собеседников.


              Не потеряете. Это как бы предусмотрено.
              Banshee
              1. Logall Сегодня, 19:04
                Цитата: Banshee
                как бы предусмотрено.

                А можно по подробнее? Интересует, как это будет действовать.
                Logall
            3. Не либероид Русский Сегодня, 19:04
              бесполезно даже говорить об этом... все равно здесь есть стада, которые толпой навязывают свое "мнение"... или постят фейки и потом быкуют в 5-6 рыл на всех кто пытается их на чисту воду вывести... или те, кто пости ради погон, ЧСВ свое чешет
              Не либероид Русский
          2. APASUS Сегодня, 18:56
            Цитата: Кроу
            Теперь банды "плюсовщиков" будут свою политику вести. Кто с ними не согласен - в черепа.
            Люди опомнитесь! У вас отберут право на свободу слова. Гляньте, сколько стало лжегенералов и лжемаршалов: сам видел генералов с 400 комментами. Они и меня плюсонули, чтоб я не рыпался. Они будут вас минусовать. Их -80 и -100 против полковничьих -25 - не потянете. Многие сайт покинут. Опомнитесь!

            Вы хотите высказать свое мнение или стать генералом ВО ? Давайте попросим администрацию и я Вам отдам свои звездочки ....................
            APASUS
          3. Banshee Сегодня, 18:59
            Цитата: Кроу
            Теперь банды "плюсовщиков" будут свою политику вести. Кто с ними не согласен - в черепа.


            Кто вам такое сказал? Вас обманули.
            Banshee
          4. Татьяна Сегодня, 19:03
            А я уже привыкла к полемике без минусов!
            Если мнения в комментариях у разных пользователей не сходятся, то обмениваются вопросами друг к другу, уточняют доводы, ищут точки соприкосновения для единства мнений.
            При системе с минусами - люди минус поставят и без какого-либо оппонирования и собственных доводов обычно просто неслись дальше. Диалога не получается.
            А между тем обмен мнений нужен и весьма полезен для поиска объективной истины, которая и способна идейно объединить народ. Адекватное единство мнений также необходимо для обеспечения национальной безопасности нашей страны.

            А что касается минусов якобы за различного рода нарушений (троллинг, хамство, мат и т.п.), то они не столь нужны, поскольку на службе отслеживания соблюдения правил сайта надёжно стоят наши модераторы сайта "ВО".
            Татьяна
            1. Logall Сегодня, 19:08
              Здравствуйте, милейшая Татьяна, а я и не застал минуса. Сразу к точкам соприкосновения... Ну, Вы помните, как это у нас с Вами было? love Я Вас любят ведьмой назвал. love love love
              Logall
        2. Banshee Сегодня, 18:58
          Предупреждения снимаются. Именно через год.
          Banshee
      3. RASKAT Сегодня, 18:36
        Да да у меня тоже есть пару залетов. Хотелось бы избавиться. Я теперь больше не балуюсь, слушаюсь маму, кушаю кашу, и весь такой из себя правильный. feel
        RASKAT
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 18:06
      Но, ориентировочно через пару месяцев, если общественность проголосует «за» возвращение «минусов», возможна реализация этого функционала.

      На сайте минусы отменили вроде бы перед выборами в Госдуму. Я говорил, что вот выборы пройдут и минусы вернут. Ан нет, ошибся. Теперь всё ясно: выборы президента пройдут, можно и минусы вернуть. Всё правильно! Если бы минусы были разрешены во время президентской предвыборной кампании, то сайт покраснел бы от минусов противников Путина. В их оголтелой критике президента, нормальные посетители сайта, которые поддерживают политику Путина, были бы нещадно заминусованы. Ну а теперь, после выборов, пусть минусуют от души. smile
      СРЦ П-15
      1. Комментарий был удален.
        1. Андрей К Сегодня, 18:36
          Цитата: ЖИГАН
          ...По мне так "путиноиды" бесноватые fool...

          А по мне так прежде чем обсуждать каких либо "ля-ля-ля ноидов" в России, надо как минимум вымпел российский иметь.
          Вам не кажется?
          Для меня лично - матрас вместо флага, отличительная особенность бесноватых и содомитов.
          Андрей К
          1. ЖИГАН Сегодня, 18:46
            Я ниже написал почему.. Читайте.. А ниже уже угрожают, что из за флага в минуса уйду request я и говорю бесноватые, так и в жизни... Грустно смотреть на это все crying я против минусов...
            ЖИГАН
        2. Монос Сегодня, 18:37
          Цитата: ЖИГАН
          По мне так "путиноиды" бесноватые fool

          laughing laughing Вам минус. Введут минуса в "черепах" умрёте. laughing
          Монос
        3. СРЦ П-15 Сегодня, 18:37
          Цитата: ЖИГАН
          По мне так "путиноиды" бесноватые

          Куда уж нам, до госдеповских подпевал! tongue
          СРЦ П-15
        4. vovanpain Сегодня, 18:40
          Цитата: ЖИГАН
          По мне так "путиноиды" бесноватые fool

          Мил человек,вот теперь я точно определился,минусы нужны yes Обязательно бы вам влепил бы от всей души и не за позицию.ее я уважаю,как и ваше мнение,а за ХАМСТВО,вас мил человек никто ни ",не "грудиноидом","ни Собчаконоидом" не называет и за кого вы голосовать будете ваше право и дело,но хамить оппонентам не надо. hi
          Цитата: Венд
          Если не нравится статья или комментарий, пиши с чем не согласен, дискутируй, оперируй фактами. А так не согласен минус и "пошел дальше", а автору не понятно, в чем причина минусов.

          А для этого Анатолий можно сделать так,щелкнул по числу лайков и открывается окно,где видны были кто проголосовал против и кто проголосовал за и можно попросить обосновать за что минус или плюс,я зарегался когда уже было бессловестное плюсование и минусование,но раньше так и было и в черепа вгоняли уж совсем откровенных русофобов и матюжников.Люди думали что писали в комментах,а не как сейчас,а не нравится мне этот и пошло и поехало. hi hi
          vovanpain
          1. ЖИГАН Сегодня, 18:48
            Я не агитирую не за кого я критикую всего лишь нынешнюю власть... Думайте немного и будет вам счастье... love
            ЖИГАН
            1. vovanpain Сегодня, 18:55
              Цитата: ЖИГАН
              Я не агитирую не за кого я критикую всего лишь нынешнюю власть... Думайте немного и будет вам счастье... love

              Еще раз повторю,слава Богу что не агитируете,эта агитация на сайте так достала,многие просто ушли с сайта до 19 числа и вернутся ли неизвестно.А критиковать,да ради Бога,критикуйте с аргументами и фактами,а не с поливаниями друг друга иноидами и бесноватыми,мы все граждане одной страны и желаем ей процветания и развития и в спорах как говориться рождается истина,а в оскорблениях только мордобой и кому это надо. hi hi
              vovanpain
              1. Архивариус Вася Сегодня, 19:08
                Что-то Михана не видно кстати... как же без него теперь. sad
                Архивариус Вася
      2. Комментарий был удален.
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:39
          Цитата: ОБЕРЕГ
          И в этой связи минусы будут полезны,поубавив пыл как троллей,так и горячие головы нормальных форумчан.

          Верно: минус на минус - получается плюс! yes
          СРЦ П-15
        2. helmi8 Сегодня, 18:53
          Цитата: ОБЕРЕГ
          И тут вопрос ставится вот как-пока модер не отреагировал на коммент тролля или провокатора,форумчане с горячими головами успевают ответить на его работу на ВО и ,когода модер начинает удалять и банить тролля,под раздачу попадают и нормальные форумчане,которые просто не прошли мимо.И в итоге,тролли выбивают из обоймы сайта нормальных посетителей,тк модеры банят их до кучи с троллем.

          Прошу прощения за нескромность, хочу поделиться опытом... Я являюсь модератором на музыкальном сайте. У нас там система такая: есть и плюсы и минусы. При наведении курсора на количество, выпадает список тех, кто ставил эти плюсы-минусы. А при наведении курсора на ник под оценкой - видны все оценки данного человека, и плюсы и минусы. Так мы там выявляем троллей и тех, кто минусует конкретного автора комментария. Кто-то поясняет свою позицию, кто-то нет. Но за постоянное и необоснованное минусование чел просто банится без всяких проблем. Вот как-то так...
          Если Администрации интересно - могу скрины сбросить в ЛС.
          helmi8
          1. ОБЕРЕГ Сегодня, 19:00
            Цитата: helmi8
            Но за постоянное и необоснованное минусование чел просто банится без всяких проблем. Вот как-то так...

            Очень интересная практика. Почему бы Вам,не поделится этим опытом с администрацией ВО.
            Знаете,вот спросите у любого форумчанина не ниже генерал-майора о том,сколько у них предупреждений.Я больше чем уверен,не менее 5-8,а то и больше.А после десятого бана,администрация банит навсегда. Тролль счастлив,который пару месяцев тут поболтался на сайте,а форумчанин,который несколько лет приходил сюда чтоб поделится мыслями,пообщаться с друзьями не у дел уже.И все довольны. В итоге,модеры не шибко то и разбираются...есть ругань,надо наказать всех,а не только того,кто эту ругань начал.
            ОБЕРЕГ
          2. Комментарий был удален.
      3. Banshee Сегодня, 19:03
        Цитата: СРЦ П-15
        Теперь всё ясно: выборы президента пройдут, можно и минусы вернуть. Всё правильно! Если бы минусы были разрешены во время президентской предвыборной кампании, то сайт покраснел бы от минусов противников Путина.


        Дурь. Два года назад мы предвидели все это? Комплимент, однако...
        Banshee
    3. Венд Сегодня, 18:09
      Не вижу смысла. Если не нравится статья или комментарий, пиши с чем не согласен, дискутируй, оперируй фактами. А так не согласен минус и "пошел дальше", а автору не понятно, в чем причина минусов.
      Венд
      1. Ныробский Сегодня, 18:26
        Цитата: Венд
        Не вижу смысла. Если не нравится статья или комментарий, пиши с чем не согласен, дискутируй, оперируй фактами. А так не согласен минус и "пошел дальше", а автору не понятно, в чем причина минусов.

        Отчасти поддержу. Я за возврат минуса, но через обоснование, дабы оставалась возможность для "беседы" в ходе которой стороны могли бы либо обоснованно переубедить оппонента, либо признать свой косяк при наличии у оппонента железобетонных аргументов пдтв его правоту. Попадаются конечно "кренделя" которые заходят чисто для того, что бы потроллить публику -дождь из минусов им на голову, но в основной массе посетители сайта вполне себе приличные собеседники.
        Ныробский
      2. reservist Сегодня, 18:31
        вот если бы "минус" без аргументации нельзя было поставить ...
        reservist
        1. Irokez Сегодня, 19:02
          Цитата: reservist
          вот если бы "минус" без аргументации нельзя было поставить ...

          Мало того:
          - у кого звание ещё до капитана, то вообще не может минусы ставить только те у кого капитан и выше. (это для случайно зашедших тролей минусовщиков).
          - далее минусы становятся видимыми только начиная с трёх-пяти штук и выше. (а то увидел минус и тут же другой форумчанин ему лепит не вчитываясь в содержимое).
          - лимит минусов либо по времени 1 в 5 минут, либо по общему количеству в чате например не более 5, а чем выше звание на 1 минус можно добавлять от звезды. (чтоб на право и на лево абы как не раздавать награды, а думать кому за дело, а кого осознанно пропустить ибо дело говорит).
          Irokez
      3. сибиралт Сегодня, 18:41
        После отмены минусов, на форуме стало намного легче дышать от разного рода сброда случайных или умышленных "пришельцев". Форум стал намного демократичнее и чище от похабщины. Как можно объяснить тот факт, что после отмены минусов приблудные фейкометы куда то исчезли или стали редкостью? Это уже попахивало эффектом толпы. Пару тройку звонких высказываний против и понеслась!
        Опять же о черных погонах. Стоило кому-то их заслужить по неумению встроиться в струю (канву) форума, его тут же закапывали минусами до черепов на погонах.
        В нынешнем же варианте пустой (нулевой) пост уже может обозначать его неприятие участниками форума или то что он никого не "зацепил. Но в любом случае это уже воспринимается как минус. Нужно ли для этого еще дополнительное знаковое обозначение? Думается, что это совсем не обязательно.
        сибиралт
        1. Венд Сегодня, 18:47
          Цитата: сибиралт
          После отмены минусов, на форуме стало намного легче дышать от разного рода сброда случайных или умышленных "пришельцев". Форум стал намного демократичнее и чище от похабщины. Как можно объяснить тот факт, что после отмены минусов приблудные фейкометы куда то исчезли или стали редкостью? Это уже попахивало эффектом толпы. Пару тройку звонких высказываний против и понеслась!
          Опять же о черных погонах. Стоило кому-то их заслужить по неумению встроиться в струю (канву) форума, его тут же закапывали минусами до черепов на погонах.
          В нынешнем же варианте пустой (нулевой) пост уже может обозначать его неприятие участниками форума или то что он никого не "зацепил. Но в любом случае это уже воспринимается как минус. Нужно ли для этого еще дополнительное знаковое обозначение? Думается, что это совсем не обязательно.

          Согласен, с вашими аргументами. Меня частенько закапывали минусами в начале.
          Венд
          1. Banshee Сегодня, 19:07
            Цитата: Венд
            Меня частенько закапывали минусами в начале.


            Но вас также и откапывали. Нет?
            Banshee
        2. ЖИГАН Сегодня, 19:03
          Поставил плюс! Толковое обоснование, оставить все как есть! good
          ЖИГАН
      4. AndreyS Сегодня, 18:50
        Цитата: Венд
        Не вижу смысла. Если не нравится статья или комментарий, пиши с чем не согласен, дискутируй, оперируй фактами. А так не согласен минус и "пошел дальше", а автору не понятно, в чем причина минусов.

        Так в том и суть уважаемый Венд, что оголтелые товарищи с обоих сторон берегов как то забывают о том, что просто необходимо свое мнение аргументировать, вот и появляются такие комментарии, после которых очень хочется минус поставить, так как аргументов в комменте ноль просто тупые наезды с придуманными фактами и историями, а те кто с ними в одной лодке быстренько плюсиков накидывают и оп,ля "капитаны" за пару дней после регистрации.
        AndreyS
        1. Венд Сегодня, 18:53
          Цитата: AndreyS
          Цитата: Венд
          Не вижу смысла. Если не нравится статья или комментарий, пиши с чем не согласен, дискутируй, оперируй фактами. А так не согласен минус и "пошел дальше", а автору не понятно, в чем причина минусов.

          Так в том и суть уважаемый Венд, что оголтелые товарищи с обоих сторон берегов как то забывают о том, что просто необходимо свое мнение аргументировать, вот и появляются такие комментарии, после которых очень хочется минус поставить, так как аргументировать свои нападки на действующего или будущего правителя просто не собираются, а те кто с ними в одной лодке быстренько плюсиков накидывают и оп,ля "капитаны" за пару дней после регистрации.

          Вот против меня часто было на один комментарий 5 минусов, а иногда и больше. Лучше погоны отменить, а минусы не вводить.
          Венд
    4. Dimontius Сегодня, 18:19
      дада,и чтоб как раньше большие цифры зеленый или красный！ чтоб сразу.было ясно че читать. а то много пустых комментов или популистских....
      Dimontius
  2. Banshee Сегодня, 17:55
    Сколько за прошедший год было криков на тему "Верните минусы!!!"... Сколько, видимо, слез вытерто по ночам... Ну все теперь в руках ваших)))
    Banshee
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:00
      да будут минусы!
      с-т Petrov
      1. ЖИГАН Сегодня, 18:04
        Да будет минус wink ты здесь на работе что ли? lol
        ЖИГАН
        1. Piramidon Сегодня, 18:11
          Цитата: ЖИГАН
          Да будет минус wink ты здесь на работе что ли? lol

          Вот за такой коммент можно бы смело "минус" ставить
          Piramidon
          1. Комментарий был удален.
            1. Андрей К Сегодня, 18:43
              Цитата: ЖИГАН
              ...Ты переобулся что ли немецко-русский потриот laughing А как же старый ник русланд? lol...

              Я Вам замечание делаю.
              Не хамите, пишите по русски грамотно - "потриот".
              Андрей К
              1. ЖИГАН Сегодня, 18:52
                Я так написал специально, для пирамидона! Пишу кириллицей, так почему не даёте замечания тем у кого Ники латиницей wassat раньше у пирамидона ник Russland был...?
                ЖИГАН
      2. AUL Сегодня, 18:08
        Хотелось бы, чтоб при постановке минуса было бы необходимо пояснить своим комментарием, за что ставится минус. Без комментария минус бы не засчитывался. А если просто вернуть минусы - я против!
        А вот черный список необходим позарез! А то некоторые индивидуумы так загаживают сайт, что читать невозможно!
        AUL
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:10
          было бы необходимо пояснить своим комментарием


          как?

          Прошу меня премного извинить, но я поставил Вам минус потому что считаю, что...


          так ?
          с-т Petrov
          1. AUL Сегодня, 18:15
            было бы необходимо пояснить своим комментарием
            как?
            Прошу меня премного извинить, но я поставил Вам минус потому что считаю, что...
            так ?
            Трудно отвечать на глупые вопросы...
            AUL
          2. ЖИГАН Сегодня, 18:28
            Только за такие комментарии нахватаешь ся по самые гланды yes
            ЖИГАН
        2. свой1970 Сегодня, 18:34
          ага,пробежался и че?
          свой1970
    2. vorobey Сегодня, 18:07
      Цитата: Banshee
      Сколько за прошедший год было криков на тему "Верните минусы!!!"... Сколько, видимо, слез вытерто по ночам... Ну все теперь в руках ваших)))


      Ромаан, Доброго здоровья.. hi Да здравствуют новые заговоры маршалов.. laughing минусы тоже убирали по просьбам телезрителей старожилы помнят все перепитии. laughing погорячились.. надо возвращать.. должен быть цивилизованный способ выразить не согласие с мнением.. устал лопатой махать.. laughing

      а как это я за один вечер и ген майоров в генполковника превратился.. вроде и гениальных мыслей не высказывал как обычно.. feel
      vorobey
      1. Терский Сегодня, 18:30
        Вернуть минусы однозначно. Сами участники ВО смогут хотя бы минусами урезонивать некоторых особо прытких пользователей скачущих с темы на тему с одной лишь целью - флуд и троллинг.
        Терский
        1. vorobey Сегодня, 18:34
          Цитата: Терский
          с одной лишь целью - флуд


          Охренел? А я, а Мы.. а поговорить? Привет Вить drinks
          vorobey
          1. Андрей К Сегодня, 18:47
            Цитата: vorobey
            ...Охренел? А я, а Мы.. а поговорить? Привет Вить drinks...

            Приветствую Саш, так Виктор о том речь и ведёт, что выскочки пообщаться про то, как в "Гондурасе" всё х...орошо мешают laughing
            Андрей К
          2. Терский Сегодня, 19:02
            Цитата: vorobey
            А я, а Мы.. а поговорить?

            Привет, Саня! drinks ! Сто лет сто зим. Воробей вроде птица не перелетная, но ты как "улетел" осенью, и вот только зачирикал laughing ! А говоришь - флуд.... laughing
            Терский
    3. ОБЕРЕГ Сегодня, 18:08
      Цитата: Banshee
      Сколько, видимо, слез вытерто по ночам...

      Дело не в слезах и бессонных ночах,а в том,что на ВО наблюдается засилие троллей,которым не суть важно общение,а важно нагнать ажиотажу и ругани. И очень часто модераторы тупо не справляются со своими обязанностями,не присекая такие провокации на корню.
      Тут большинство форумчан не сосунки 18-ти летние,а состоявшиеся взрослые люди,которые тоже способны следить за порядком на ветках(даже таким способом,как минусы),дабы осаживать троллей,хамов,и просто дураков,которые захламляют сайт дурацкими,а под час провокационными комментариями.
      ОБЕРЕГ
      1. фигвам Сегодня, 18:30
        Если есть плюс, значит должен быть минус.
        фигвам
      2. vorobey Сегодня, 18:38
        Цитата: ОБЕРЕГ
        И очень часто модераторы тупо не справляются со своими обязанностями,не присекая такие провокации на корню.


        а как иной раз провокацию отличить от мнения.. ? не поговорив и не разговорив.. не ну я могу в провокаторы писать всех с кем не согласен... но отчасти вы правы чаще просто не справляемся так как не все новости и комментарии отслеживаются.. сигнализируйте сами чаще.. hi
        vorobey
        1. ОБЕРЕГ Сегодня, 18:43
          Цитата: vorobey
          а как иной раз провокацию отличить от мнения.. ?

          Мнение -есть величина обоснованная и аргументированная.А если вас просто подстрекают к ругани,оскорбляют ,или банально троллят,то тут семи пядей во лбу быть не надо,чтоб понять,с кем вы имеете дело. Реакция модеров запоздалая...а когда модеры начинают чистить ветку от оскорбительных комментов,то под раздачу попадают и нормальные люди,которые просто не сдержались.Мы же не в инкубаторе выращены,чтоб быть всем как под копирку.
          В итоге,обойма сайта редеет,а троллей,дураков и провокаторов на сайте все больше. Вам напомнить сколько народу ,которые действительно спецы в военном деле отсюда ушло в силу того,что их провоцировали,тролили и вызывали на ругань в ветках?
          ОБЕРЕГ
          1. vorobey Сегодня, 18:47
            Цитата: ОБЕРЕГ
            А если вас просто подстрекают к ругани,оскорбляют ,или банально троллят,то тут семи пядей во лбу быть не надо,чтоб понять,с кем вы имеете дело


            Вот лишь после второго третьего комментария в полемике и понимаешь.. wink
            vorobey
    4. БАРХАН Сегодня, 18:16
      Цитата: Banshee
      Сколько за прошедший год было криков на тему "Верните минусы!!!"... Сколько, видимо, слез вытерто по ночам... Ну все теперь в руках ваших)))

      Мне лично всё равно будут минусы или нет.Так и проголосовал.
      Меня больше смущает ,что будут гадить исподтишка,из вредности,ну или за израильский флаг.Было бы например справедливо наверно раз ставишь минус написать аргументацию или минус не засчитывается...
      Если задача у администрации просто поднять "накал бойни" тогда сойдёт и так минусовать анонимно.
      БАРХАН
      1. ЖИГАН Сегодня, 18:37
        За израильский флаг ладно! Мне предъявляют за флаг США или Великобритании! Хотя пишу с Челябинской области! Как с этим бороться не знаю request но нахватался бы минусов, только из за этого... stop
        ЖИГАН
        1. vorobey Сегодня, 18:40
          Цитата: ЖИГАН
          За израильский флаг ладно! Мне предъявляют за флаг США или Великобритании! Хотя пишу с Челябинской области! Как с этим бороться не знаю request но нахватался бы минусов, только из за этого... stop


          Ерунда полная.. только за один флаг здесь не бьют...
          vorobey
          1. Андрей К Сегодня, 18:52
            Цитата: vorobey
            ...Ерунда полная.. только за один флаг здесь не бьют...

            Саш,как в народе говорят - бьют не по паспорту, а по лицу laughing
            Обычно за звиздлявый язык yes
            Андрей К
          2. ЖИГАН Сегодня, 18:56
            Это вы с-ту Петрову скажите и пирамидону... wink я на них как красная тряпка на быков действую lol аргументировать когда нечем, цепляются за флаг.. Как то так.. angry
            ЖИГАН
          3. Tatanka Yotanka Сегодня, 18:57
            Цитата: vorobey
            Ерунда полная.. только за один флаг здесь не бьют...

            но предьявляют fellow
            Цитата: Андрей К
            Для меня лично - матрас вместо флага, отличительная особенность бесноватых и содомитов.
            Tatanka Yotanka
          4. dauria Сегодня, 18:59
            Ерунда полная.. только за один флаг здесь не бьют...


            laughing "Профессор" однажды "меркаву" защищал. В итоге скатился с полковников до капитана в одной лишь статье. Знатное было "избиение совсем не за флаг wassat ". Модераторы, вы уж постарайтесь не допускать повторения такого . Первое время понадобится ручной контроль, потом всё "устаканится". Думаю, качество сайта улучшится в целом с возвратом минусов.
            dauria
            1. stalkerwalker Сегодня, 19:02
              Цитата: dauria
              "Профессор" однажды "меркаву" защищал. В итоге скатился с полковников до капитана в одной лишь статье.

              Согласен. Соколов - первый на прицеле...
              stalkerwalker
        2. Андрей К Сегодня, 18:54
          Цитата: ЖИГАН
          ...За израильский флаг ладно! Мне предъявляют за флаг США или Великобритании! Хотя пишу с Челябинской области! Как с этим бороться не знаю request но нахватался бы минусов, только из за этого... stop...

          А что Вы таки имеете против сионистского флага? Там тоже звиздень и больше размером, чем на матрасе lol
          Челябинские мужики настолько суровы, что чтоб получить хайпа - вывешивают над собой хайповый флаг laughing
          Андрей К
    5. stalkerwalker Сегодня, 18:40
      Цитата: Banshee
      Сколько за прошедший год было криков на тему "Верните минусы!!!".

      Проголосовал "Мне всё равно".
      Но.
      Прошедший год показал, что отсутствие минусов способствовало снижению накала как в комментах (спасибо админам), так и уменьшению негативных откликов. На сайте стало как-то поспокойнее...
      hi
      stalkerwalker
      1. vorobey Сегодня, 18:46
        Цитата: stalkerwalker
        На сайте стало как-то поспокойнее...


        скучно стало.. ни цыган, ни медведей.. ни водки попить.. request
        vorobey
        1. stalkerwalker Сегодня, 18:46
          Цитата: vorobey
          скучно стало.. ни цыган, ни медведей.. ни водки попить..

          Да... И Сашка Романов потому в Сирию уехал...
          laughing
          stalkerwalker
      2. ОБЕРЕГ Сегодня, 18:54
        Цитата: stalkerwalker
        На сайте стало как-то поспокойнее...

        Потому что спецы настоящие с ВО уходят и остаются лишь ура-патриоты,всепопропальщики,юнцы,которые не знают с какой стороны к автомату подойти,эксперты танк оф ворд и тролли с дураками ,и есть горстка людей,которые всерьез интересуются военной тематикой,либо являются действующими военными с реальным багажем знаний. Но последних все меньше...и отчасти,я считаю,это вина администрации сайта и модераторов.Уж извините.
        ОБЕРЕГ
        1. stalkerwalker Сегодня, 18:59
          Цитата: ОБЕРЕГ
          Цитата: stalkerwalker
          На сайте стало как-то поспокойнее...
          Потому что спецы настоящие с ВО уходят и остаются лишь ура-патриоты,всепопропальщики,юнцы,которые не знают с какой стороны к автомату подойти,эксперты танк оф ворд и тролли с дураками ,и есть горстка людей,которые всерьез интересуются военной тематикой,либо являются действующими военными с реальным багажем знаний.

          Да ладно.... Ну никак не стыкуется...
          Я ещё "зелёным" был, когда видел комменты от "спецов" типа "скучно, неинтересно, потому ухожу".
          У нас до сих пор на сайте такие "мамонты", что токма удивляешься их "долгожительству" и терпению.
          А последний из ушедших спец "Нексус" - ушёл не сам....
          stalkerwalker
          1. ОБЕРЕГ Сегодня, 19:03
            Цитата: stalkerwalker
            Я ещё "зелёным" был, когда видел комменты от "спецов" типа "скучно, неинтересно, потому ухожу".

            Скучно,потому что на ветках лозунги,ругань,а в статьях под час инфы либо вообще никакой полезной,либо откровенная дурость. Поэтому и уходят.
            ОБЕРЕГ
    6. Lek3338 Сегодня, 18:47
      Я за возвращение минусов ,но желательно чтобы было ясно кто поставил .
      Я как рядовой заявляю ,погоны не важны этот вывод сделал ещё во время службы .
      Пришла проверка неожиданная ,собрали всех сержантов нарисовали устно ситуацию, ждём ваш анализ и приказов сказал майор .Все сержанты начали екать-бекать ком роты сказал хоть кто то выйдите ,не позорьте .
      Вышел я отдал приказ ,дал ориентиры и так далее и прочее ,шли первые месяцы службы .Дедам не понравилось ,начали гнобить и сказали сержанта захотелось?выручит захотелось сказал я . Три раза после этого демонстративно отказался идти в сержант школу ,за срок службы .Это так пример что погоны не важны .
      А вот минусы нужны ,анонимно никого гнобить минусами не собираюсь ,пусть все видят что я поставил минус .
      Но объяснять Михану что он Михан очень трудно местами .Легче поставить Минус ,например в случаях оскорблений это облегчает работу и модераторам .А то один ляпнет ,второй такой же поддержит спорить с ними ни нервов ни смысла .Вроде кого то оскорбил а ходить с плюсиком ,тоже не правильно .
      Lek3338
    7. сибиралт Сегодня, 18:55
      Отдать правосудие в виртуальное общественное пространство это не демократия, а анархия, дорогой! winked
      Поговорим об авторах. У авторов тоже имеется рейтинг и знаки для оценки. Уже то, что автор трудился и выложил свою думку по поводу... на форум заслуживает уважения. Но минусовать автора безапелляционно это дикость. И, если администрация решит вернуть каждому по "топору" рубить без объяснений, то хотя бы авторов нужно от таких рубак освободить.
      С уважением, Олег. hi
      сибиралт
  3. DEZINTO Сегодня, 17:57
    Так было заведено, что «чернопогонные» комментаторы были значительно ограничены в свободе высказываний в количественном моменте

    Не ну ограничивать не надо конечно, но оставить минусы для того что-бы люди могли выражать своё мнение по моему было бы не плохо. Ну то-есть пусть он там что-то написал, мне не понравилось, я сказал (поставил минус) и в принципе да пусть и дальше пишет, но будет знать к нему отношение.
    DEZINTO
    1. vadsonen Сегодня, 18:11
      Как минусы, так и, собственно, плюсы, влияют на восприятие комментария. А раз так, то это - инструмент влияния на общественное мнение.
      vadsonen
      1. DEZINTO Сегодня, 18:16
        Как минусы, так и, собственно, плюсы, влияют на восприятие комментария

        Это понятно. Но мы же ведём дискуссию, о чём то спорим, говорим, и эти плюсы и минусы они как бы нужны как мимика в разговоре, что-бы хоть примерно понимать что человек подумал о твоей фразе.
        Я вот совсем не прочь минусов в свой адрес, если это чьёто субьективное мнение то я заинтересуюсь и отвечу - а где же я не прав, и узнаю что-то новое.....
        Так это должно работать. А не тупо хэйтерство.
        DEZINTO
        1. vorobey Сегодня, 18:44
          Цитата: DEZINTO
          Я вот совсем не прочь минусов в свой адрес, если это чьёто субьективное мнение то я заинтересуюсь и отвечу - а где же я не прав, и узнаю что-то новое.....
          Так это должно работать. А не тупо хэйтерство.


          абсолютно согласен с Вами.. Вы давно в теме и тоже знаете мое отношение и к минусам и рейтингам.. и должны помнить сколько минусов за свою позицию я отхватывал порой.. но мы спорили я отстаивал свое и в общем на характер взаимоотношений с форумчанами никак не влияло ,
          vorobey
    2. vorobey Сегодня, 18:13
      Тереза Мэй тоже знает отношение к ней однако это не мешает ей продолжать гадить.. feel

      Петя попрошенко тоже знает.. однако это не мешает ему... как тролей изолировать будем.. стрелять нельзя.. перепи...деть нереально laughing

      охренеть.. я уже маршал.. laughing
      vorobey
      1. сибиралт Сегодня, 19:00
        Поздравляю с заслуженным званием за многолетнюю службу на форуме. good drinks
        сибиралт
    3. сибиралт Сегодня, 18:58
      Мнение выражается словами, а не руками. Хотя в некоторых случаях второе лучше доходит, но не в виртуальном мире.
      сибиралт
  4. Комментарий был удален.
  5. Piramidon Сегодня, 18:00
    Если это возможно, то хорошо бы дать возможность "минусовать" не просто, тупо нажимая на кнопку, а только в комплекте с конкретными претензиями к оппоненту. То есть, если есть, что предъявить - напиши и можешь "минусовать". А в целом, я ЗА возврат такой кнопки.
    Piramidon
  6. keeper03 Сегодня, 18:00
    Как вариант, может вернуть минусы, но ограничить их в количестве, например, не более 10 минусов в сутки на аккаунт или сделать динамический рассчёт количества минусов на пользователя, в зависимости от его активности. Иначе просто мы наступим на старые грабли ! hi
    keeper03
    1. Летун_64 Сегодня, 18:13
      есть еще дополнительный вариант, набрал лимит минусов лишился звезды на погоне. типа как в армии, понижение в звании.
      Летун_64
      1. faridg7 Сегодня, 18:32
        Цитата: Летун_64
        есть еще дополнительный вариант, набрал лимит минусов лишился звезды на погоне. типа как в армии, понижение в звании.

        Ну ведь так и было
        faridg7
      2. Василенко Владимир Сегодня, 18:37
        так и было, а после черепа на погонах появлялись
        Василенко Владимир
  7. weksha50 Сегодня, 18:01
    Вернуть бы минусы надо было... Слишком уж иногда одиозные монстры со своими высказываниями появляются... Их, кстати, количество увеличилось именно после отмены минусов...
    Однако, побаиваюсь, что опять с этим возвратом минусов получится по Черномырдински: "Хотели как лучше, а получилось - как всегда"... Опять будут и необоснованные нападки и баны на здраво-, но несколько инакомыслящих людей, имеющих свою точку зрения...
    Вот и получается нечто с расставлением запятой в "казнить нельзя помиловать"... hi
    weksha50
    1. DEZINTO Сегодня, 18:05
      hi
      Вот и я о том же пусть будут минусы хоть до посинения и не банить а просто пусть в минусах валяются и со своим мнением и всё такое мы конечно выслушаем, прочитаем, - и ещё минус, и просто будет понятно кто есть кто.
      Я не против чужого мнения, у всех есть на него право. Просто иногда хочется сказать что не согласен. Вот для этого и минусы.
      DEZINTO
  8. Геркулесыч Сегодня, 18:03
    Хотя кто то и начнет на радостях "сводить счеты " с неугодными, тупо минусуя каждый их коментарий! Но, все же минусы нужны, как воспитательная мера, как тот самый ушат холодной воды, ибо много тех, кто на умняке комментирует комментарий, а не статью, кто приходит на сайт, влазает ради плюстков в чужие комментарии, и многие комментарии просто теряют смысл, ибо они разорваны высказываниями не к месту и не в тему.
    Геркулесыч
    1. ЖИГАН Сегодня, 18:07
      Есть такие.. Привет Андрюха!... ООО будь здрав Саня!.. Как там у жены месячные кончились?... wassat... Да Саня все норм... laughing если вы про это то я за, good
      ЖИГАН
  9. ОБЕРЕГ Сегодня, 18:05
    Давно пора было минусы вернуть. Однобоко как-то получается.Ты можешь либо плюсануть комментарий,либо тупо пройти мимо. Но опять же,просто молча минусы ставить тоже не дело. Если ты не согласен с точкой зрения человека,которому ты ставишь минус,обьясни за что ,а не тупо ,как тролль накидывай и "опускай" неугодных.
    ОБЕРЕГ
  10. svp67 Сегодня, 18:05
    Все на майдан: о возвращении "минусов"
    и отмене плюсов
    говорить будем!
    svp67
  11. bogart047 Сегодня, 18:06
    та да, прямо как на Украине - сказал что-то против "святого", сразу же заминусуют рейтинг. Хорошо хоть на сайт "миротворец" не вносят. Фу, если честно...
    bogart047
  12. major071 Сегодня, 18:06
    Да воздастся каждому по речам его! wink
    Пусть будут, вспомним старые веселые времена : good
    Но человек, уличенный в необоснованных "минусованиях", особенно на фоне личной неприязни (а такие люди на сайте есть), просто уйдет в бан. hi
    major071
  13. Blue Fox Сегодня, 18:08
    "Старые" минусы помогали наказывать неугодных, к месту и нет, чего уж тут греха таить, однако чертовски здорово помогали отделить зёрна от плевел среди комментариев, что были написаны компетентно и аргументировано, в отличие от многобуквенных растеканий мыслью по древу из бездумного копипаста, источников ОБС, урякалок или оголтелого русофобства.
    Минусам быть!
    Blue Fox
  14. Леков Л Сегодня, 18:08
    Я бы еще к минусам добавил бы список - табличку который показывает кто чего поставил.
    По моему на миртесен такое присутствует.
    Кондовый "межличностный разбор" таким образом частично переносится в "личку", естественно с соблюдением совершенного уважения к оппоненту, никого из незаинтересованного сообщества этот скандал не касается, от темы коллег не уводит.
    Как то так.. может не прав, но если мнение спросили отчего не высказать.
    С уважением коллеги hi и тем более администрация wink
    Леков Л
  15. mathkiller Сегодня, 18:09
    Минусы однозначно нужны. Раньше было удобно смотреть комментарии и визуально обращать внимание на те, которые набрали много плюсов, а так же сразу видеть те, которые сильно заминусованы. Таким образом можно было сразу получить представление о мнении людей о каком-либо коменте. А на тему того, что за коменты, у которых было много минусов раньше банили - я даже и не знал. Этого наверно не стоит делать. Может максимум сделать так, чтобы шрифт становился более бледным при увеличении количества минусов?
    mathkiller
  16. ПСАКИ Сегодня, 18:09
    Минусы дело нужное..Это мнение о том или ином форумчанине и его высказываниях ! Но есть один ньюанс, чтобы травли не было , а вот здесь сложнее . Минусовать или плюсовать нужно разрешить именно под статьей на сайте, а не в профиле и следить чтобы за "минусовщиками" и "плюсовщиками" Есть такие на всех сайтах любители .. hi А еще сделать , чтобы видно было кто + или - поставил! И будет ВСЕМ счастье считаю .
    ПСАКИ
  17. Machete Сегодня, 18:10
    Народ должен знать врага в лицо!!! am
    Machete
  18. ЖИГАН Сегодня, 18:10
    та да, прямо как на Украине - сказал что-то против "святого", сразу же заминусуют рейтинг. Хорошо хоть на сайт "миротворец" не вносят. Фу, если честно...[/quote]
    Есть тут адепты нынешней власти sad заминусуют хоть кого, если точка зрения с их не сходится.. Какие то они бесноватые что ли fool
    ЖИГАН
  19. Василенко Владимир Сегодня, 18:12
    нужны, но ставить условия что минус без ответа на пост который минусуется не появляется, это ограничит тупое минусование
    Василенко Владимир
  20. Антоха Сегодня, 18:15
    Я не застал старых войн с минусованиями (присоединился к сайту позднее), но мне кажется можно ограничить число минусов суммой с плюсами с неким общим баллом, например нулём. Принцип такой: чтобы твои минусы и плюсы суммировались к нулю. Больше нуля можно, меньше - нет. Тогда нельзя будет просто минусовать и всё. Хоть кого-то придётся плюсовать. И пусть не будет банов, пусть пишут и дальше, но будет видно как к ним относятся. А то может у них и правда непопулярное, но полезное мнение (я сам такое мнение на км ру). И еще предложение в тему "о нелюбви к другим форумчанам": а можно было бы создавать черные списки? Личные. Чтобы я от этих людей в своей ленте просто не видел ничего. Тогда и минусовать мне никого не придётся.
    Антоха
    1. Василенко Владимир Сегодня, 18:36
      Цитата: Антоха
      Тогда нельзя будет просто минусовать и всё.

      почему нельзя например кто-то написал к статье энное количество постов получил ну скажем по 5 плюсов, с кем-то поссорился и он в отместку навалял по минусу к каждому из постов в результате у него по 5 плюсов и по одному минусу
      Василенко Владимир
      1. Антоха Сегодня, 18:48
        Извините, не очень понял. Я имел в виду плюсы и минусы, которые ставит один и тот же человек. Тот, который ставит по минусу к каждому из постов другого, должен будет иметь возможность поставить эти пять минусов. Для этого он должен был ранее кому-то плюсы поставить. А тот, у кого в каждом комментарии "рейтинг" из-за мести с 5ти упал до 4х, не пострадал. Ну, разве что, его "минуснули" маленько. Но от этого никто не может быть застрахован. Поэтому, наверное, лучше не удалять заминусованные комментарии. Пусть все видят, но и прочитать смогут. В более сплоченной аудитории на "сделано у нас" минусование приводит к увеличению прозрачности комментария и его последующему удалению. Но там очень строгие правила, там это работает.
        Антоха
  21. Petr petrov Сегодня, 18:16
    Я проголосован за!
    Ну а что они дают???
    Petr petrov
  22. samarin1969 Сегодня, 18:20
    Каждый имеет право на мнение. Откровенных глупцов на сайте, спасибо, немного. За хамами пусть следит "полиция нравов" из модераторов. "Ноль" в разгар дискуссии достаточно красноречив.
    samarin1969
  23. Trevis Сегодня, 18:34
    Минусы выиграли с большим отрывом! laughing Поздравляю. lol
    Trevis
  24. naidas Сегодня, 18:35
    А "Комментарий был удален."будет оставлено?Тогда получается за мнениями будет следить модер и активные граждане.(как на Украине).
    Можно еще как на цензоре. нет сделать рубрику стукачей в помощь модеру ,для удаления неправильных мнений.
    И служба безопасности военного обозрения будет выезжать к неугодным или просто банить навсегда?
    naidas
  25. Нонна Сегодня, 18:38
    Минусы нужны обязательно - отрицательное мнение - это тоже мнение и позиция человека.Считаю, что не нужны пояснения и обоснования к минусам, потому что - чего это ради я должна оправдываться за свой минус и за свое мнение? Тем людям, с которыми у меня близкая жизненная позиция - ставлю плюс. Минус и плюс - это плюрализм мнений. Отсутствие минусов - это цензура.
    Нонна
    1. Azim77 Сегодня, 18:49
      Если вносить минусы, то желательно убрать арифметику. Т.е. указывать отдельно кол-во минусов, отдельно плюсов, чтобы не суммировалось, а было вроде голосования. Тогда будет ясна цена комментария, который тоже по своему несет смысл в статью. А то получится 50 на 50, в итоге ноль и пойди пойми может никто и не отмечал вообще.
      Azim77
    2. Антоха Сегодня, 18:54
      Цензура - не что-то плохое. Она всегда есть и должна быть. Цензура любого сайта - границы дозволенного: правила + модераторы. Цензура общества - прокуратура и уголовный кодекс. Здесь дискуссия о путях исключения минусования как способа мести и забивания неугодного мнения. Но если это всего лишь отображение числа рядом с комментарием - почему нет! Дали же высказаться. Я тоже проголосовал за минусы.
      Антоха
    3. ЖИГАН Сегодня, 19:00
      Вот.. Жизненная позиция одинаковая.. Тогда плюс... Странно все! Вам нравится существующий строй... А мне нет.. Чё мне из за этого минусы охватывать от тех с кем у вас позиция одинакова... Слово то какое ПОЗИЦИЯ.. хихи lol
      ЖИГАН
  26. смерш Сегодня, 18:41
    Как правил, введение минусов приводит у уменьшению количества пользователей сайта. Именно поэтому их во многих местах отменили.
    смерш
  27. 16112014nk Сегодня, 18:42
    По поводу "минусов" - 50/50. Снятие предупреждений - раз в год ( если не было в течении года ) - "За".
    16112014nk
    1. Zaurbek Сегодня, 18:50
      У меня, допустим, трех-двух летние пара БАНов висит....почему их не обнулить? Кто сюда хамить приходит - довольно быстро набирают свои 10 БАНов и вылетают.
      Zaurbek
  28. Zaurbek Сегодня, 18:46
    У меня еще предложение - обнулять предупреждения хотя бы раз в год или прошел год - сгорают...а то мало того что банят в 40% случаев не за дело, а потом получается, что набралось БАНов года за три и все?! Я написал пару тройку писем, но Администраторы настолько великие, что не отвечают.
    Zaurbek
  29. Черный_Ватник Сегодня, 18:46
    Это что, теперь, если какой-нибудь старожил с генеральскими погонами попал в немилость школоты, его за пару вечеров до рядового опустят?)




    Пока некоторая часть читателей не начала объединяться в организованные сообщества, усиленно «минусуя» всех неугодных.

    В этом куске вы сами пишете, во что превратится сайт - в вакханалию.
    Лучшее - враг хорошего.
    Черный_Ватник
  30. AGG024 Сегодня, 18:48
    Важен сам факт того ,что стало понятно сколько человек согласны с высказыванием человека , а сколько нет.Всё таки мнение есть мнение и реакция на него важна для понимания кто здесь кто и что из себя представляет.
    AGG024
  31. Шаска Сегодня, 18:49
    почитал... подумал... попахивает то-ли радой, то-ли госдепом... а, может думой? Но воняет конкретно...
    Нет не полезу...
    Шаска
  32. Siberia 9444 Сегодня, 18:50
    А зачем убирали ! Или модераторов поменяли ! Походу поменяли из за слова кострюля мне влепили бан с формулировкой разжигание нацрозни laughing laughing
    Siberia 9444
    1. Zaurbek Сегодня, 18:51
      а мне за Х...... (привожу дословно) влепили БАН
      Zaurbek
  33. Macross Сегодня, 18:50
    Минусы нужны, но меры надо изменить.
    Macross
  34. пушкарь Сегодня, 18:51
    Больше года висит у меня предупреждение и, как следствие, баллы не в зачёт. Первое время расстраивался, а теперь успокоился. Всё это мелкие игры самолюбия, а погоны у меня свои есть, реальные. Так что, вводите или не вводите, на интерес к статьям и выражение своего мнения это не влияет. Был бы сайт интересен и профессионален.
    пушкарь
  35. I am Сегодня, 18:52
    Минусы нужны. но предупреждение снимать только за 500 плюсов (ну если такое будет). так правильнее, но это на мой взгляд)))
    I am
    1. Zaurbek Сегодня, 18:54
      Развивать популизм?
      Zaurbek
  36. 1536 Сегодня, 19:02
    Наверное, надо оставить все как есть и не заморачиваться с «минусами». Всегда можно «ответить», процитировать и ответить на комментарий, вступить в адекватную полемику без оскорблений. А минусы - это какая-то детская болезнь. Где вероятность, что за их возврат не проголосуют сейчас те же тролли? На других сайтах, где эти минусы есть, кроме укропатриотов и разных деятелей «ниоткуда» и не бывает-то никто, ветви дискуссий дальше «пи...» в геометрической прогрессии не прорастают.
    1536
  37. Canecat Сегодня, 19:02
    Два предложения по минусам.
    1. Разрешить минусы с обязательным комментом. (Если система этот формат поддерживает)
    2. Ограничить возможность постановки минуса званием. (с майора или полковника)
    Canecat
  38. Hexagon Сегодня, 19:03
    Да по моему проще разрешить ставить оценку только аккаунтам с определенным возрастом, званием и количеством комментариев. Большинство тролей как бы и сами отвалятся с такими условиями. Чего проблемы то городить?
    Hexagon
  39. Шурале Сегодня, 19:05
    Если минуса не будут отражаться на карме , то количество минусов будет только отражать общее мнение о статье или высказывании человека, и это исключит масштабное заминусовывание кучками минусаторов до состояния невозможности высказывать свое мнение - как говорил автор статьи...
    Шурале
  40. Altona Сегодня, 19:09
    Цитата: ОБЕРЕГ
    А модер не разбирается,он тупо всем раздает баны и предупреждения. И в этой связи минусы будут полезны,поубавив пыл как троллей,так и горячие головы нормальных форумчан.

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    Мне честно говоря, все равно, я дважды маршал по обеим системам, у меня 5 предупреждений, я не принадлежу к поклонникам чьего-то управленческого таланта и государственных заслуг. Если разжалуют "расстрелом" из предупреждений, то снова стану просто рядовым. Это же всего лишь площадка для обсуждения и все мы живые люди, можем и вспылить, и хамить, если что-то нас выводит из себя. Вместо минусов тут есть "жалоба" на троллинг или русофобское поведение.
    Altona
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