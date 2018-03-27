Самые дорогие шлемы. Часть вторая. Шлем Халлатон

«Шлем Халлатон» - еще один дорогой и даже очень дорогой украшенный железный парадный шлем, принадлежавший римскому кавалеристу, первоначально покрытый листовым серебром и местами украшенный еще и золотом. Его нашли в 2000 году у городка Халлатон, в Лестершире вскоре после того, как Кен Уоллес, член местной поисковой группы, нашел здесь же монеты римской эпохи. Археологов из Археологической службы Университета Лестера это место заинтересовало. Они начали искать и нашли! Однако то, что они нашли на шлем походило очень мало. Поэтому потребовалось целых девять лет тяжелого труда по его восстановлению. Работу проводили эксперты из Британского музея при поддержке гранта Фонда лотерей в размере 650 000 фунтов стерлингов. Сегодня шлем находится на постоянной экспозиции в Музее Харбоу в Маркет-Харбоуде вместе с другими артефактами из находок в Халлатоне.Шлем из Халлатона. Вид спереди.Шлем нашли разбитым на тысячи кусочков и к тому же он сильно поврежден ржавчиной. Но несмотря на это шлем является прекрасным образцом римского кузнечного мастерства. Он весь покрыт серебром и украшен чеканными изображениями богинь и лошадей. Считается, что его носил римский кавалерист вспомогательных частей как на парадах, так, возможно, и в бою. То, что его нашли рядом с тысячами монет римского времени говорит о том, что он мог принадлежать местному жителю, который сражался вместе с римлянами в ходе римского завоевания Британии.Такие шлемы римские кавалеристы вспомогательных частей использовали также на состязаниях хиппика гимнасия. Для участия в них всадники надевали роскошные одежды, доспехи и шлемы, украшенные плюмажами из страусовых перьев, и воссоздавали на поле исторические и легендарные битвы. Известно, например, что маски на шлемах могли иметь женские черты – и тогда это была команда амазонок, и мужские – копировавшие образ Александра Македонского.Шлем-маска с лицом Александра Македонского, бронза. Смедерево, II век н.э. (Народный музей, Белград)Шлем состоит из трех частей и сделан из листового железа. На сегодня это единственный римский шлем, когда-либо найденный в Британии, который сохранил большую часть своего серебряного покрытия. Первоначально у шлема было два нащечника, прикрепленные к нему через отверстия возле ушей.Нащечник «Император» (№ 1), изображающий римского императора, увенчанного фигурой богини Победы, и попирающего варвара копытами своего коня.Как и в случае с другими римскими кавалерийскими шлемами, «шлем Халлатон» очень богато украшен. Похож на него шлем, найденный в Хантен-Вард в Германии, который, как и халлантонский, сделан из серебристо-золоченого железа с короной в форме венка, центральной фигуры над бровями и гирляндой цветов на нашейнике. Чаша английского шлема тоже украшена лавровыми венками, а в центре тульи находится (теперь сильно поврежденный) бюст женщины, окруженной львами. Возможно, она была императрицей или богиней. Иконография напоминает изображения Кибелы, Великой Матери, образ которой использовался в эпоху императора Августа.Интересно, что в чаше шлема нашли шесть нащечников и еще расщепленные остатки седьмого, хотя требовалось только два. Также были найдены шарниры, как и штырьки одного из нащечников. Непонятно, почему для одного шлема их было сделано так много. Неужели это «запчасти» на случай повреждения? Или их меняли в зависимости от… чего? Надо заметить, что сохранившиеся нащечники конструктивно очень сложны. На пяти из них изображены конные сцены; один изображает триумф римского императора. Коварный варвар изображен ниже и растоптан копытами его коня. Еще один менее хорошо сохранившийся нащечник изображает фигуру с большим рогом изобилия, римский шлем и щит.Шлем типа Монтефортино (350 – 300 гг. до н.э.). (Музей национальной археологии в Перудже. Италия)Шлем был найден вместе с 5296 монетами римской эпохи, в основном относящимися к 30-50 гг. н.э., и это самая большая коллекции монет этого времени из когда-либо найденных в Великобритании. Они были погребены на месте… «убоя животных»; там же, где было обнаружено около 7000 фрагментов их костей, 97 процентов из которых были свиные, на вершине холма, окруженного вдобавок канавой и палисадом. То есть это был явно какой-то жертвенник, куда со всей округи приводили свиней и где их убивали. Либо их сначала убивали, мясо съедали, а кости относили сюда. Точнее сегодня не скажешь. В любом случае археологи считают, что найти шлем в таком вот месте дело весьма необычное. Принимая во внимание его возможные датировки, можно утверждать, что на сегодня это один из наиболее ранних римских шлемов, когда-либо вообще найденных на территории Англии. Другие шлемы, как тот же «шлем Гисборо» или уже известный нам «шлем Кросби Гарретт», как и «шлем из Ньюстеда», принадлежат к более позднему времени. Были выдвинуты различные предложения относительно того, почему шлем оказался в Халлантоне; возможно, он принадлежал британцу, который служил в римской кавалерии, возможно, это был дипломатический подарок от римлян какому-то местному вождю, или он, напротив, был захвачен как трофей на войне, а затем принесен в жертву местным божествам. По словам доктора Джереми Хилла из Британского музея, первое объяснение наиболее вероятно: «Скорее всего имела место ситуация, когда местные воины сражались на стороне римлян».«Пленение Децибала». Сцена на колонне Траяна в Риме. Хорошо видны римские шлемы с кольцом для переноски, пластинчатые доспехи лорика сегментата и кольчуги с зубчатым подолом – лорика гамата.Подобная точка зрения основана на том, что римляне имели обыкновение набирать конницу из аборигенов, справедливо считая, что для местных условий больше всего подходят именно местные кони и люди. Они выполняли роль разведчиков и дозорных, но в битвах римская кавалерия играла незначительную роль. Дело в том, что ростом римские лошади были невелики. Кроме того, римляне ездили на них без седла и стремян. Нимидийская конница даже поводьев не имела. Как и индейцы, нумидийцы управляли конем шенкелями и разве что имели ремень на шее у лошади, за который в принципе могли ухватиться. И все! На колонне Траяна, где изображены нумидийские всадники, никакой иной сбруи их кони не имеют. Оружием нумидийцев служили два дротика, которые они метали на скаку, что усиливало дальность их полета и силу удара, и меч фальката.Бронзовый трензель из клада в Полден Хилл, Сомерсет.Что касается снаряжения вспомогательной конницы римских войск на землях Британии, то ее воины имели шлем, кольчугу, овальный щит, меч спату и копье гасту с наконечником в форме лаврового листа. Опять-таки при атаке копья метали и… возвращались в лагерь за новыми. Именно поэтому, кстати, игры хиппика гимнасия и были в то время так популярны: требовалось умение метко бросать копья и дротики на скаку, и… в общем-то, ничего больше! Роскошные сцены из кинофильма «Даки», где римская конница на скаку рубит своих противников мечами, не более, чем красочная картинка, ничего общего с реальностью не имеющая.Тактической единицей в коннице служила ала (на латыни – «крыло»), подразделение, насчитывающее 512 воинов и делившееся на более мелкие единицы – турмы, состоявшие из 32 кавалеристов каждая. Сравним это с численностью легиона, который в эпоху Империи состоял из 6000 воинов, и получим… значимость конницы в римской армии. А причина была проста: римские всадники не знали стремян, хотя и знали шпоры. Впрочем, шпору почему-то носили только на одной ноге, парными шпоры не были.Всадник римской конницы в снаряжении для хиппики гимнасии. Наконечники дротиков были деревянными. Но при попадании в открытые части тела ранения были неизбежны, поэтому шлемы в обязательном порядке имели маски. Рис. А. Шепса.Реставрированный шлем был представлен публике в январе 2012 года. Совет графства Лестер смог собрать 1 миллион фунтов стерлингов, чтобы купить весь клад и заплатить за сохранение шлема при помощи пожертвований от Фонда лотерей благотворительных организаций. Шлем был оценен в 300 000 фунтов стерлингов. В соответствии с положениями Закона о сокровищах, Кену Уоллесу и землевладельцу, на земле которого был найден шлем, было выплачено по 150 000 фунтов стерлингов каждому. После этого он попал в экспозицию в Маркет-Харбоу, в девяти милях от места, где был найден сам клад, наряду с другими артефактами, найденными в Халлатоне.Шлем в экспозиции музея.Считается, что шлем выглядит пышно, но оформлен крайне безвкусно, что отражает упадочность римской культуры эпохи империи. Однако если он был сделан для аборигенов, то этому можно и не удивляться. Безвкусно, но зато красиво. Блестит, много фигур, серебро, золото, чего еще нужно человеку, стремящемуся перенять высокие стандарты уровня жизнь столь удачливых завоевателей?!Продолжение следует…