Облезлый британский лев: "Ступай прочь, старая палёная кошка!" (ч.2)

В боевом составе королевских ВВС — 137 одноместных и двухместных истребителей "Еврофайтер Тайфун" (22 двухместных, первых серий которого, т.н. "Транш-1", будут в ближайшее время отправлены на слом по финансовым причинам, чтобы продолжить производство последнего Транша), 15 новых F-35B "Лайтнинг-2" (совместное имущество с авиацией ВМС), 30 старых истребителей-бомбардировщиков "Торнадо" GR.4 (перехватчики этого типа уже списаны, да и эти спишут в начале 2019г.). С "Тайфунами" проблем всегда было много, например, несколько лет назад выявлен был брак в конструкции хвостовой части фюзеляжа, вынудивший пользователей самолета в Британии, Германии и других странах сократить количество летных часов для этих машин вдвое, чтобы снизить нагрузку на фюзеляж. Но "Лайтнинг-2", можно сказать заранее, легко заткнет его по проблемам за пояс. К тому же, этот самолет своим появлением нанес тяжелый удар по карману ВВС, заставив принять решение о том, что через год в ВВС останется всего 6 боевых эскадрилий, включая одну на F-35B.Кроме этого, есть еще 56 учебно-тренировочных самолетов "Хок", пополам старой модификации Т.1 и новой Т.2 (Т.1 имеются еще и в резерве). Также в составе 6 самолетов ДРЛО E-3D и 3 самолета РТР RC-135W. Транспортное "крыло" составляют 18 военно-транспортных А-400М (с которыми масса проблем) и 22 С-130J (которые ,вместе с зафрахтуемыми самолетами различных транспортных компаний, основной груз перевозок и несут), а также около сотни различных вертолетов, в основном типов "Чинук" и "Пума" . Исправность авиапарка также невысока, но в целом, наверное, не отличается от остальных европейских "старых" стран НАТО. Правда, в отличие от Британии, у ряда этих стран есть свои базовые патрульные противолодочные самолеты, а у британцев их нет сейчас. Старые "Нимроды" давно на свалке, новый вариант "Нимрода" зарезали по причине высокой цены, а теперь вот думают заказать 9 Р-8А "Посейдон" у сюзерена из-за океана, причем за 330млн. фунтов за борт, по цене корвета на Западе и фрегата — у нас. Но денег на это пока нет. Вот и приходится выпрашивать самолеты попользоваться у союзников, а то как же — путинские орды десантных подлодок скоро высадят танковые армии в Дувре, и чем их отражать?На "далекую линию овеянных бурями кораблей" "правящей морями" Британии рассчитывать не приходится, с ней дела еще хуже, чем с авиацией.В боевом составе ВМС находятся 4 ПЛАРБ типа "Вэнгард", 6 многоцелевых АПЛ — 3 новых, типа "Эстьют" и 3 старых "Трафальгар", с трудом доживающих последние годы. Эти АПЛ могут стрелять КРМБ "Томагавк", но исключительно в неядерном оснащении, как и американцы. Просто других достаточно давно нет, как и зарядов для них нет."Эстьюты", несмотря на ряд проблем с этим типом, продолжают строить, недавно на волне "отражения российской агрессии" нашли деньги на постройку седьмой лодки, но будет это очень нескоро. В состав надводных кораблей недавно с помпой ввели первый из двух авианосцев типа "Куин Элизабет" — первый за долгие десятилетия авианосец нормальный, а не "карманный" под "вертикалки" — самолеты с коротким или вертикальным взлетом. К тому же, королевский флот и вовсе жил ряд лет даже без "карманного" авианосца, и флагманом был десантный вертолетоносец "Океан". "Куин Элизабет", по кличке "Большая Лиззи", хотя введен в строй сугубо формально, уже прожрал огромную дыру в бюджете, вместе со своим систершипом, который в достройке. По сути, Британия оказалась в роли тех слаборазвитых стран, про которые британские джентльмены в эпоху зенита мощи Британской Империи шутили, что давайте, мол, подарим им броненосец и разорим их. Чтобы довести "Лизу" до ума, британцы списывают бывший флагман "Океан" — его уже покупает Бразилия. А следом за ним идут то ли на продажу, то ли на "Берег Мертвецов" в Индии, на разделку, и 2 десантно-вертолетных корабля-дока "Альбион" и "Булварк" — хорошие корабли, в строю чуть больше 10 лет по факту пробыли. Но за них в Британии идут пока тяжелые бои в прессе, парламенте и интернете, и судьба их окончательно еще не решена. Может, англичане нам их продадут по сходной цене? А то от ОСК пока еще первые "Прибои" получим. Но нет, не продадут — удавятся. Да и мы теперь сами не купим.Также в строю 6 эсминцев ПВО типа 45 "Дэринг", 13 фрегатов типа 23 "Дьюк" и различные тральщики, патрульные катера и пр. "Дэринги", в общем, тоже не шедевр кораблестроения, имеет достаточно проблемный ЗРК, слабое ударное вооружение (или его вообще нет- на части корпусов) и вообще в значительной степени является плодом стремления сэкономить.Зато британская пресса, при всех проблемах своего флота, обожает писать про российский, выдумывая про него небылицы.Вспомните хоть недавний поход КАГ с "Адмиралом Кузнецовым" и "Петром Великим" — там хватало и паникерства в стиле "морской кулак Путина идет захватывать Алеппо" и насмешек над "ржавыми кораблями" (на свои сначала посмотрите) и над "дымящим, как броненосец на угле" авианосцем, хотя у самих, вон, "Большая Лиззи" с новыми газовыми турбинами дымит периодически немногим хуже. Хотя в этой истерике британских СМИ топили раздражение тем фактом, что в русском авианосце и тяжелом крейсере суммарно поместится четверть тоннажа королевского флота, да и сам "Петр" вполне способен как минимум уполовинить "Гранитами" эскортные силы "владычицы морей". Но и в этом особой нужды не было, потому что сопровождавший нашу КАГ эсминец "Дункан" попросту поломался, не выдержав борьбы со штилем в Ла-Манше.Но не только островные СМИ, но и власти очень щедры на "креативы" в отношении России. Вспомним из недавнего, например, доклад сэра Пича (маршал авиации, глава Штаба Обороны) о том, что ВМФ РФ непременно оставит британцев без интернета и телефонной связи, перерезав волоконно-оптические линии своими атомными глубоководными станциями ГУГИ и подводными аппаратами. А другой сэр, Уильямсон (министр обороны) рассказал, что Россия собирается перерезать электрические линии и газовые трубы, соединяющие острова с континентом. Россия, конечно, действительно может все это сделать, и большими, чем у ГУГИ, возможностями для тайной глубоководной войны, не обладает на планете никто. Но не в мирное же время! Видно, британцы просто помнят, как сами резали телеграфные кабели, идущие из Германской Империи в тогда еще мирные и нейтральные САСШ, во время первой мировой, чтобы вынудить немцев передавать сообщения по радио, а шифры у бриттов были. Кончилась эта история "телеграммой Циммермана", которая стала последним доводом для вступления САСШ в войну. В общем, вор обычно опасается, что и его могут обокрасть.Уильямсон считает, что "Россия может предпринять действия, неприемлемые для любой другой страны"! Это говорит деятель из страны, которая изобрела чудесный способ уморить десятки тысяч мирных жителей в концлагерях, опробовав его на бурах и используя его большую часть 20 века в колониях? Концлагеря бритты практиковали и после Первой мировой в Палестине, и после Второй мировой в Кении, загоняя в них местных сотнями тысяч, и не только там. Немцы были лишь их прилежными учениками, которые смогли обойти учителей. Также среди британских "подвигов" значатся работорговля собственными подданными, речь об ирландцах — больше нигде даже в Средние века белые христиане белых единоверцев в рабов на плантациях не превращали — для этого существовали негры. Можно и другие "неприемлемые действия" найти. В 1982г. во время Фолклендской (Мальвинской) войны англичане подумывали поначалу и о применении ТЯО против неядерной страны, не имеющей ядерных союзников и не угрожающей существованию и независимости королевства. Да много у британцев опыта "неприемлемых действий". Так что не британцам рассуждать о них. Но виновата-то все равно Россия!При этом, однако, часть британских военно-политических кругов сохраняет частично адекватную оценку реальности. У них ВС РФ обладают возможностями, которых нет и не предвидится у ВС Британии. Например, генерал Картер (начштаба сухопутных войск) заявил, что нечем парировать угрозу со стороны высокоточных КР и БР, которые прекрасно показали себя в Сирии (это его оценка). Также он давал самые высокие оценки российской артиллерии, ПВО, РЭБ и многому другому. Картер сказал, что и британская армия, и остальные армии НАТО полностью утратили компетенцию в деле противостояния с настоящей высокотехнологичной армией. И возможностей тоже, мол, не имеют, привыкнув воевать с разными инсургентами. И надо сказать, что он полностью прав — посмотрим хоть на британскую пехоту на открытых слабобронированных машинах для покатушек по пустыне, или на MRAP, которые суть частный случай развития БТР, но для общевойскового боя подходят еще меньше, чем БТР, будучи машинами для транспортировки личного состава по опасным прифронтовым дорогам, а не для боя. Понятно, что генерал "резал правду-матку" не просто так, а финансирования ради, но в объективности ему не откажешь.Но при этом британский облезлый лев зачем-то продолжает дергать игнорирующего его русского мишку за уши. И недавнее "злодейское отравление" ставшего ненужным предателя — лишь очередной эпизод в длинной цепи событий такого рода. Вспомним Литвиненко, самоубившегося Березовского да и ряд других персонажей, безусловно, заслуживших то, что получили, но смерть которых пытались вешать на Россию. Правда, "ультиматумов" до этого не предъявлялось. По крайней мере, после известного "ультиматума Керзона" ничего подобного не припоминается. Который, в общем, был также в достаточной степени надуманным. Только вот в 1923г. у Британской Империи были и силы и возможности подтвердить свой ультиматум силовыми действиями, особенно в отношении "никакого" в военном отношении на тот момент СССР. Поэтому частично условия "ультиматума Керзона" были выполнены. А от нынешнего попросту отмахнулись, как от очередных заявлений украинской стороны на тему Крыма или Донбасса. Да и "мощный ответ" Британии на "невыполнение условий ультиматума Терезы" как-то тоже не произвел впечатления. Очевидно, потому, что в глубине души и комик-труппа "Тереза и Борис" понимают, что есть грань, за которой к ним самим применят то, чем они запугивают народ. Тем более что счет у нас к англосаксам длинный, чтобы все описать, статьи точно не хватит.