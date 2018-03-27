Защитят ли ВКС наш Дальний Восток? Прошлое и настоящее 11-й Краснознамённой армии Воздушно-космических сил. Ч. 2

Спутниковый снимок Gооgle Еarth: позиция ЗРС С-300ПС в Князе-Волконском, в 40 км к северу от Хабаровска

Дивизион С-300В на марше

Су-30М2 на аэродроме «Дзёмги» (фото автора)

Макеты ракет ближнего воздушного боя Р-73 на истребителе Су-27 (фото автора)

Модернизированный МиГ-31БМ 22-го иап

F-15C взлетает с авиабазы «Кадена»



Спутниковый снимок Gооgle Еarth: самолёты 5-го авиакрыла ВМС США на авиабазе «Ацуги»



Спутниковый снимок Gооgle Еarth: истребители F-22A на авиабазе «Эльмендорф-Ричардсон»



Сброс крылатой ракеты AGM-158A JASSM с бомбардировщика В-1В



Крылатая ракета AGM-158A JASSM



Сброс КР AGM-86 с бомбардировщика В-52Н



КР AGM-84Н SLAM-ER

Пуск AGM-88 HARM с F-16С



Китайский лёгкий истребитель J-10



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The Military Balance 2017

Во второй части обзора попробуем проанализировать, насколько силы и средства противовоздушной обороны ВКС РФ на Дальнем Востоке способны противостоять потенциальной агрессии.В данный момент на территории Приморского и Хабаровского краёв развёрнуто 8 зрдн С-300ПС и два С-400. А в Еврейской автономной области и на Сахалине — четыре дивизиона С-300В. Камчатский узел противовоздушной обороны, где имеется два развёрнутых дивизиона С-400 и один С-300ПС, является слишком отдалённым и обособленным от остальных сил ВКС РФ, и в случае начала боевых действий будет вынужден воевать автономно.В составе мобильной многоканальной зенитной ракетной системы С-300ПС, помимо средств обнаружения воздушных целей и управления, может быть до четырех пусковых комплексов 5П85СД, каждый из которых состоит из одной основной пусковой установки 5П85С и двух дополнительных ПУ 5П85Д. На каждой самоходной пусковой установке имеется четыре вертикально запускаемых ЗУР, в герметичны транспортно-пусковых контейнерах. Темп стрельбы — 3-5 секунд, одновременно может быть обстреляно до 6 целей 12 ракетами при наведении на каждую цель до двух ракет.Всего на огневой позиции может находиться до 48 готовых к бою зенитных ракет, однако судя по имеющимся в нашем распоряжении спутниковым снимкам, боевое дежурство зенитно-ракетный дивизион С-300ПС обычно несёт тремя-двумя пусковыми батареями – таким образом, готовый к применению боекомплект составляет 32-24 ракеты. По всей видимости, это связано как с износом материальной части построенных в 80-е годы зенитных систем, так и с нехваткой кондиционных ракет типа 5В55Р гарантийный срок эксплуатации которых закончился в 2013 году. Впрочем, это не означает, что данные ракеты нельзя применять по воздушным целям, но после окончания гарантийного срока хранения сокращается коэффициент технической надёжности, то есть при запуске может произойти отказ ракеты – срыв сопровождения или несвоевременный старт маршевого двигателя, что не раз бывало во время контрольно-учебных пусков на полигоне.В зенитно-ракетном дивизионе ЗРС большой дальности С-400 может быть до 12 буксируемых транспортно-пусковых установок типа 5П85ТЕ2 или 5П85СЕ2. На каждой пусковой установке по 4 ЗУР. То есть боекомплект одного зенитного ракетного дивизиона составляет 48 ракет. По сравнению с ЗРС семейства С-300П боевые возможности С-400 существенно возросли. Средства управления С-400 способны одновременно сопровождать до 300 воздушных целей и обеспечивать обстрел 36 из них при наведении 72 ракет. Командный пункт зенитно-ракетной системы способен управлять действиями других зенитно-ракетных систем и комплексов. В составе С-400 могут применяться ЗУР 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 с дальностью пуска 150-250 км и высотой поражения до 27 км, используемые в составе модернизированных ЗРС С-300ПМ1/ПМ2, а также новые высокоманёвренные ракеты 9М96Е и 9М96Е2 с зоной поражения до 135 км. К сожалению, в боекомплекте строевых дивизионов С-400 до сих пор нет дальнобойной ракеты 40Н6Е, что не даёт полностью раскрыть потенциал зенитной системы.Зенитная ракетная система С-300В разрабатывалась как фронтовое средство защиты сухопутных войск от ударов ядерными тактическими и оперативно-тактическими ракетами и для перехвата на дальних подступах крылатых ракет и ударных самолётов стратегической, тактической и палубной авиации. Многообразие задач стало причиной того, что в составе С-300В используются две ракеты различного назначения: 9М82 – для поражения баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков и самолётов-постановщиков помех на большой дальности и 9М83 — для поражения аэродинамических целей на дальности до 100 км. В модернизированном варианте С-300ВМ зона поражения боевых самолётов и крылатых ракет увеличена до 200 км. В 2015 году появилась информация о принятии на вооружение модификации С-300В4 с дальность пуска ракет до 400 км.Все боевые средства ЗРС С-300В размещены на унифицированных самоходных гусеничных шасси высокой проходимости, оснащены унифицированными средствами автономного электроснабжения, навигации, ориентирования, топопривязки, жизнеобеспечения, телекодовой, радио и телефонной связи.В составе зенитной системы имеются две самоходные пусковые установки 9А82 — с двумя ракетами 9М82 и четыре СПУ 9А83 — с четырьмя ЗУР 9М83. Для работы с СПУ 9А82 предназначена одна пуско-заряжающая установка 9А84 с двумя ракетами, а для СПУ 9А83 – две ПЗУ 9А85 с четырьмя ракетами. Помимо транспортировки и заряжания ракет, имеется возможность запуска ЗУР с ПЗУ 9А84 и 9А85 при сопряжении с боевыми машинами 9А82 и 9А83. Таким образом, готовый к применению боекомплект одного зрдн С-300В составляет 30 ракет.Помимо частей и соединений 11-й Краснознамённой армии Воздушно-космических сил, в Восточном военном округе имеется силы ПВО Сухопутных войск. Хотя боевому потенциалу противовоздушной обороны ПВО СВ после изъятия ЗРС С-300В и части ЗРК «Бук» был нанесён серьёзный ущерб в войсках до сих пор имеется значительное количество мобильных ЗРК малой дальности «Стрела-10» и «Оса-АКМ», ЗСУ-23-4 «Шилка» и 23-мм спаренных зенитных автоматов ЗУ-23. Кроме того, в каждой общевойсковой армии (в Восточном округе их четыре), должна быть зрбр оснащенная ЗРК «Бук».В составе трёх дальневосточных истребительных авиаполков суммарно имеются немногим более сотни истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-35С и МиГ-31. Истребители Су-27СМ и Су-30М2 имеют боевой радиус с четырьмя ракетами (2хР-27 и 2хР-73) около 1000 км. При этом время дежурства в воздухе с полной заправкой составляет 4 часа.Максимальная дальность пуска ракет Р-27 последних модификаций на встречных курсах составляет 95 км. Но для наведения ракеты с полуактивной ГСН требуется подсветка цели бортовым радиолокатором. Ракеты Р-73 с тепловой охлаждаемой головкой самонаведения предназначены для поражения воздушных целей в ближнем манёвренном бою. Максимальная дальность пуска в переднюю полусферу может достигать 40 км.По сравнению с Су-27СМ и Су-30М2 боевые возможности истребителей Су-35С существенно возросли. В состав БРЭО Су-35С входит БРЛС с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис», с дальностью обнаружения целей с ЭПР 3 м² до 400 км. В дополнение к активным радиолокационным средствам используется пассивная оптико-локационная станция, не демаскирующая самолёт радиолокационным излучением.В состав вооружения Су-35С помимо Р-27 и Р-73 вошли новые ракеты средней дальности Р-77-1 (РВВ-СД) с моноимпульсной допплеровской АГСН. В отличие от Р-27Р для Р-77-1 не требуется подсветка цели на всей траектории полёта ракеты. Дальность пуска – до 110 км.На аэродромах Приморья и Камчатки базируется три десятка дальних сверхзвуковых перехватчиков МиГ-31. Часть самолётов модернизирована до уровня МиГ-31БМ. Основу системы управления вооружением самолёта МиГ-31 составляет импульсно-допплеровская радиолокационная станция с пассивной фазированной антенной решёткой РП-31 Н007 «Заслон» способная обнаружить истребитель или крылатую ракету на дальности 180 км. С 2008 года в войска поступают модернизированные МиГ-31БМ с БРЛС «Заслон-М», с максимальной дальностью обнаружения воздушных целей до 320 км. Дополнительным средством обнаружения воздушных целей является теплопеленгатор 8ТП, с дальностью действия до 56 км.Бортовой радиолокационный комплекс МиГ-31БМ способен одновременно обнаруживать до двадцати четырёх воздушных целей, восемь из которых могут быть одновременно обстреляны ракетами Р-33С. Ракеты большой дальности Р-33С имеют комбинированную систему наведения — инерциальная на среднем участке полета и полуактивная радиолокационная с радиокоррекцией на конечном участке. Дальность пуска – до 160 км. В ряде российских источников имеется информация, что модернизированные перехватчики МиГ-31БМ несут ракеты большой дальности Р-37 (РВВ-БД) с активной РЛ ГСН. Максимальная дальность пуска в передней полусфере – до 200 км. Для МиГ-31 с четырьмя ракетами и двумя подвесными топливными баками, пуском ракет на середине пути, сбросом подвесных баков после их выработки практическая дальность на дозвуковой скорости полёта составляет 3000 км.Все зенитно-ракетные подразделения дислоцированные на Дальнем Востоке при условии их технической исправности и боеготовности теоретически в первом залпе могут запустить: С-300ПС – 216-288 ракет, С-300В – 120 ракет, С-400 – 192 ракеты. Итого в ходе отражения первого массированного налёта мы имеем – до 552 ЗУР с зоной поражения до 90-250 км. С учётом того, что на одну воздушную цель обычно наводится две зенитные ракеты, в идеальных условиях, при отсутствии огневого противодействия в виде нанесения по пусковым позициям ударов противорадиолокационными и крылатыми ракетами с автономной системой наведения и в простой помеховой обстановке, с вероятность поражения около 0,9 может быть обстреляно примерно 270 целей. Однако такая вероятность может быть достигнута против самолётов тактической и палубной авиации летящих с околозвуковой скоростью на высотах не ниже 200 м. Гораздо более сложными целями являются крылатые ракеты, идущие с огибанием рельефа местности на малой высоте. В этом случае вероятность поражения может составлять 0,5 – 0,7, что, в свою очередь, увеличивает расход ЗУР. Кроме того есть все основания полагать, что на первом этапе по позициям радиотехнических и зенитно-ракетных подразделений, узлам связи, штабам, пунктам управления и аэродромам будут наноситься интенсивные удары противорадиолокационными и крылатыми ракетами. До того момента, пока разведывательные средства противника, а в первую очередь это самолёты радиотехнической разведки и спутники радиолокационной и оптоэлектронной разведки будут выявлять работоспособные зенитные системы средней и большой дальности, противник с целью минимизации потерь будет воздерживаться от применения пилотируемых боевых самолётов для нанесения бомбовых ударов. Уже после подавления системы ПВО в ход могут пойти корректируемые и свободнопадающие бомбы. Согласно экспертным оценкам ЗРС С-300П и С-400 способны уничтожить более 80% воздушных целей в зоне поражения. Зенитно-ракетным войскам на первом этапе конфликта в сложной помеховой обстановке, находясь под огневым воздействием противника, придётся в основном бороться с крылатыми ракетами летящими на малых высотах. При этом с учётом сложного рельефа местности, обнаружение КР и наведение на них ЗУР в ряде районов Дальнего Востока может быть затруднено. Также следует понимать, что часть старых ракет ЗРС С-300ПС откажет после старта и число обстрелянных целей будет меньше. Зная число боеготовых ЗУР первой очереди, исходя из вероятности поражения, очень хорошим результатом можно будет считать уничтожение 120-130 воздушных целей. Однако в случае продолжительного военного конфликта ввиду неизбежных потерь и истощения запасов зенитных ракет произойдёт снижение боевого потенциала зенитно-ракетных войск и истребительной авиации. Зенитно-ракетные дивизионы С-400 по сравнению с со старыми С-300ПС в части защиты огневых позиций от прорыва маловысотных средств воздушного нападения находятся в более выигрышном положении, так как прикрываются самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1». Позиции С-300ПС должны защищаться 12,7-мм пулемётами и ПЗРК, но эти средства огневого поражения способны обстреливать только визуально видимые цели.С учётом того, что часть боевых самолётов постоянно находится в ремонте и в резерве, командование 11-й А ВКС сможет выделить для отражения массированного налёта около 70 истребителей, что конечно недостаточно для столь обширной территории. При выполнении задач перехвата на максимальном боевом радиусе и подвеске четырёх ракет воздушного боя средней дальности и двух ракет ближнего боя, можно ожидать, что пара С-35С способна сбить четыре вражеских крылатых ракеты в одном боевом вылете. Однако возможности Су-27СК и Су-30М2, оснащенных менее продвинутыми БРЛС, в боекомплекте которых нет УР с АГСН, существенно скромней. Число модернизированных МиГ-31БМ в составе 865-го и 23-го иап относительно невелико, хотя эти машины обладают достаточно высокими способностями по противодействию не только крылатым ракетам, но и их носителям. Нет никаких сомнений, что самолёты-носители крылатых ракет будут прикрываться истребителями до рубежа пуска. В то же время противник может быть хорошо информирован о воздушной обстановке, так как на территории Японии и на Аляске размещено значительное количество самолётов ДРЛО. В то же время на Дальнем Востоке нет постоянного базирования самолётов ДРДО А-50 и заправщиков Ил-78, что существенно ограничивает возможности перехватчиков. В последний раз один самолёт А-50 присутствовал в наших краях в сентябре 2014 года, во время крупных учений флота, боевой авиации и сил ПВО на Камчатке. По-видимому, это связано с тем, что в дальневосточном регионе можно по пальцам пересчитать аэродромы, где могут базироваться тяжелые воздушные суда. В отличие от фронтовых бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей действовать с подготовленных участков автострад наши самолёты радиолокационного дозора не способны.Так постоянные места дислокации истребительных авиаполков и зенитно-ракетных подразделений в мирное время прекрасно известны, при наступлении «особого периода», истребители должны рассредоточиться по полевым аэродромам, а зенитные дивизионы перебраться на секретные запасные позиции. Однако в случае внезапного нападения выполнить это будет весьма проблематично. Кроме того, северней Хабаровска состояние и разветвленность дорожной сети оставляет желать много лучшего. Большая часть этой территории – крутые сопки покрытые тайгой и заболоченные мари – абсолютно непроходимые для тяжелой техники. К тому же не стоит переоценивать подвижность наземных авиационных подразделений обеспечивающих подготовку и обслуживание боевых самолетов, и проходимость самоходных элементов зенитно-ракетных систем. Как и любое оружие С-300 и С-400 имеют как достоинства, так и ограничения. Основная пусковая установка 5П85С ЗРС С-300ПС на шасси МАЗ-543М с четырьмя ЗУР, отдельными кабинами подготовки и управления стартом ракет и системами автономного или внешнего электропитания при длине 13 и ширине 3,8 метра имеет массу более 42 тонн. Понятно, что при таких массогабаритных показателях, несмотря на четырёхосную базу, проходимость машины по слабым грунтам и различным неровностям будет далеко не идеальной. А все имеющиеся на Дальнем Востоке ЗРС С-400 выполнены в прицепном варианте что, безусловно, является шагом назад в части мобильности и ещё больше затруднит перебазирование.Основным потенциальным противником ВКС РФ в Тихоокеанско-азиатском регионе считается Командование ВВС США в зоне Тихого океана (Pacific Air Force) со штабом на авиабазе «Хиккам», Гавайи. Тихоокеанскому командованию подчиняются: 5-я (Япония), 7-я (Республика Корея), 11-я (Аляска) и 13-я (Гавайи) воздушные армии. В составе 5-й армии ВВС со штабом на авиабазе «Йокота» основной ударной силой считается 18-е авиакрыло развернутое на авиабазе «Кадена». Здесь базируются истребители F-15C / D 44-й и 67-й эскадрилий. Частые гости на авиабазе истребители 5-го поколения F-22А Raptor размещённые на постоянной основе на Гавайях.Дозаправку в воздухе истребительных эскадрилий обеспечивают KC-135R 909-й эскадрильи самолётов-заправщиков. Наведение на воздушные цели и общее руководство действиями боевой авиации за пределами зоны видимости наземных радаров возложено на 961-й отряд радиолокационного дозора и управления оснащенный самолётами ДРЛО и У E-3С Sentry. Разведку у берегов России, КНДР и КНР ведут самолёты RC-135V/W Rivet Joint и дальние высотные беспилотные разведчики RQ-4 Global Hawk. Разведывательные функции также возложены на базовые патрульные самолёты P-8А Poseidon, Р-3С Orion и самолёты радиотехнической разведки EP-3E Aries II ВМС США, которые размещаются на авиабазе «Кадена». На авиабазе «Мисава» развернуты F-16C/D 35-го истребительного авиакрыла. В его составе имеется 13-я и 14-я эскадрильи, основной задачей которых является обеспечение ПВО американских баз на территории Японии. Численность истребителей в эскадрильях, размещённых на территории Японии различна. Так в составе 44-й эскадрильи – 18 одноместный и двухместных F-15C / D, а в 14-я эскадрильи – 36 легких F-16C/D. Всего на японских авиабазах имеется около 200 самолётов ВВС США. Кроме того с октября 1973 года военно-морская база «Йокосука» является местом постоянного передового базирования американских авианосцев. С 2008 года здесь находился атомный авианосец типа «Нимитц» — «Джордж Вашингтон» (USS George Washington (CVN-73)). Недавно его сменил на дежурстве в Японии авианосец «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan (CVN-76)). Боевые самолёты с авианосцев в ВМБ «Йокосука» для берегового базирования используют авиабазу «Ацуги» в 7 км от японского города Ацуги.Аэродром является домом для палубных самолётов 5-го авианосного авиакрыла. В его составе имеется три истребительно-штурмовых эскадрильи F/A-18E/F Super Hornet, эскадрилья радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler, эскадрилья ДРЛО E-2С/D Hawkeye, а также палубные транспортные самолёты и вертолёты различного назначения. Таким образом, на территории Японии на постоянной основе находится около 200 боевых самолётов ВВС и ВМС США, что почти в два раза больше численности российских истребителей размещённых на всём Дальнем Востоке. Кроме американских истребителей в Воздушных силах самообороны Японии имеется: 190 тяжелых истребителей F-15J/DJ, 60 легких F-2A/В (более продвинутый японский вариант F-16), около 40 многоцелевых F-4EJ и примерно 10 разведчиков RF-4EJ/ EF-4EJ. Также в США заказано 42 истребителя F-35A. То есть с учётом парка японских боевых самолётов превосходство над российскими ВКС в регионе получается четырёхкратным.Силы 7-й воздушной армии размещённые в Южной Корее представлены 8-м истребительным авиаполком – 42 F-16C/D на авиабазе «Кунсан», и 51-м истребительным авиакрылом – 36 F-16C/D принадлежащие 36 истребительной эскадрильи и 24 штурмовика А-10С Thunderbolt II из состава 25-й истребительной эскадрильи.На Аляске в шаговой доступности от Чукотки и Камчатского края размещены силы 11-й американской воздушной армии. Её наиболее боеспособной частью считается 3-е истребительное авиакрыло, в составе которого две истребительные 90-я и 525-я эскадрильи на истребителях F-22A, 962-я авиагруппа радиолокационного дозора и управления Е-3С и 517-я военно-транспортная эскадрилья С-17А Globemaster III. Все эти самолёты размещены на авиабазе «Эльмендорф-Ричардсон».Авиабаза «Эилсон» является домом для 354-го истребительного авиаполка оснащенного F-16C / D. В случае обострения ситуации часть истребителей должна перебазироваться на остров Шемия, Алеутского архипелага. В интересах авиационного контингента на Аляске действуют KC-135R 168-го крыла самолётов-заправщиков и 176-е военно-транспортное крыло оснащённое C-130 Hercules, HC-130J Combat King II и С-17А. По своей численности силы ВВС США на Аляске примерно равны российскому истребительному парку на Дальнем Востоке.База ВВС США «Андерсен» на Гуаме находится под управлением 36-го авиакрыла. Хотя к базе нет постоянно приписанных боевых самолётов, здесь на ротационной основе базируются истребители F-15C и F-22А (12-16 единиц), беспилотные разведчики RQ-4 Global Hawk (3-4 единицы), бомбардировщики В-52Н Stratofortress, B-1В Lancer, B-2A Spirit. Обычно на Гуаме несут дежурство 6-10 стратегических бомбардировщиков, но в случае необходимости здесь свободно способны разместиться до полусотни тяжелых бомбовозов. Для обеспечения дальних беспосадочных полётов истребителей, стратегических бомбардировщиков и самолётов противолодочной авиации к «Андерсен» приписаны 12 заправщиков KC-135R.К авиабазе «Хиккам» на Гавайях приписаны истребители F-15C и F-22A, заправщики KC-135R, и военно-транспортные С-17А принадлежащие 15-му авиакрылу и 154-му авиакрылу ВВС Национальной гвардии. Хотя авиабаза «Хиккам» достаточно удалена от российского Дальнего Востока, она может использоваться в качестве промежуточного аэродрома, и для базирования самолётов-заправщиков и дальних бомбардировщиков. А постоянно базирующиеся здесь истребители могут быть быстро переброшены на авиабазы Японии. Исходя из вышеизложенного следует, что даже без учета боевой авиации Японии и Южной Кореи, против российского Дальнего Востока может быть задействовано около 400 истребителей F-15C/D, F-16C/D, F-22A и штурмовиков А-10С. Сюда также следует добавить примерно 60 палубных F/A-18E/F Super Hornet.Носителями крылатых ракет AGM-158 JASSM в конвенционном снаряжении являются бомбардировщики В-1В, В-2А и В-52Н на постоянной основе присутствующие на острове Гуам, а также самолёты тактической и палубной авиации F-16C/D, F-15Е и F/A-18E/F. Бомбардировщик B-52Н может взять 12 ракет, B-1B — 24 ракеты, B-2А — 16 ракет, истребители F-16C/D, F/A-18E/F – 2 ракеты, F-15E — 3 ракеты.Крылатая ракета AGM-158A JASSM разработана корпорацией Lockheed Martin специально для поражения точечных укреплённых стационарных и подвижных целей прикрытых высокотехнологичными системами ПВО. Ракета оснащённая турбореактивным двигателем, выполнена с элементами малой радиолокационной заметности и несёт боевую часть массой 450 кг. Оболочка боевой части, снаряженная 109 кг взрывчатки выполнена из высокопрочного вольфрамового сплава при скорости 300 м/с может проникать в грунт на глубину от 6 до 24 метров и пробивать железобетонные укрытия толщиной 1,5-2 метра. Также предусмотрена возможность использования кассетной боевой части. Для наведения используется инерциальная система с коррекцией накопленной ошибки по данным приёмника сигналов спутниковой навигационной системы NAVSTAR. На конечном участке траектории полёта может использоваться ИК ГСН или программно-аппаратные средства автономного распознавания целей по заранее записанному образу. По данным компании-производителя КВО составляет 3 м. При длине 2,4 м ракета имеет стартовую массу 1020 кг и дальность полёта 360 км. Скорость на маршруте – 780-1000 км/ч.На сегодняшний день компания Lockheed Martin построила более 2000 КР AGM-158. В 2010 году начались поставки усовершенствованной КР AGM-158B JASSM-ER с дальностью пуска 980 км. При такой дальности, пуск ракеты может быть произведен с носителя не только задолго до входа в зону поражения ЗРС С-400, но и за пределами сверхзвукового рубежа перехвата истребителей МиГ-31.Впрочем, AGM-158 не единственный тип крылатой ракеты состоящей на вооружении ВВС и авиации ВМС и КМП США. В состав вооружения бомбардировщиков В-52Н входят крылатые ракеты AGM-86C / D CALCM с дальностью пуска 1100 км. Один В-52Н способен нести до 20 КР.Крылатая ракета со стартовой массой до 1950 кг может быть оснащена боевой частью весом 540-1362 кг с программной точкой подрыва. Хотя первые AGM-86 поступили на вооружение в начале 80-х, благодаря поэтапной модернизации они до сих пор представляют собой достаточно эффективное оружие. Ракеты, оснащённые конвенционной боевой частью, имеют инерциальную систему наведения Litton с коррекцией по сигналам спутниковой навигации GPS 3-го поколения с высокой помехозащищённостью. Круговое вероятное отклонение от точки прицеливания составляет 3 м. Скорость — 775—1000 км/ч (0,65-0,85 М). Контроль высоты полёта производится с помощью радио или лазерного высотомера. Самая совершенная на данный момент модификация AGM-86D CALCM Block II оперативно развёрнута в 2002 году. По состоянию на 2017 год в ВВС США имелось около 300 КР AGM-86C / D.Самолёты ВМС США F/A-18C/D, F/A-18E/F, P-3C,Р-8А способны поражать наземные цели ракетами AGM-84 SLAM. Эта ракета создана на базе ПКР AGM-84 Harpoon, но отличается системой наведения. Вместо активной РГСН в SLAM использована инерциальная система с коррекцией по GPS и возможностью дистанционного теленаведения. В 2000 году на вооружение принята КР AGM-84H SLAM-ER представляющая собой глубокую переработку AGM-84E SLAM. Аэродинамическая схема ракеты была полностью пересмотрена. Вместо прежних X-образных коротких крыльев унаследованных от «Гарпуна», SLAM-ER получила два низко расположенных удлинённых крыла, выполненных по схеме «обратная чайка». Размах крыльев достигает 2,4 м. За счёт этого удалось значительно увеличить подъёмную силу и дальность полёта. При создании SLAM-ER значительное внимание уделялось снижению радиолокационной заметности ракеты.Система наведения ракеты была также модифицирована. SLAM-ER может самостоятельно идентифицировать цель по предварительно заложенным в бортовой компьютер ракеты данным и не нуждается в участии оператора. Возможность удалённого управления, впрочем, сохраняется, так что оператор может в любой момент вмешаться в процесс наведения. Ракета массой 675 кг, оснащена 225 кг боеголовкой и способна поражать цели на дальности 270 км. Скорость полёта – 855 км/ч. Кроме самолётов морской авиации КР SLAM-ER введены в состав вооружения F-15E Strike Eagle.Специально для уничтожения станций наведения ЗРК, ЗРС и обзорных радиолокаторов предназначена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM. Согласно данным, опубликованным компанией-производителем Raytheon Corporation ПЛР модификации AGM-88C способна наводиться на источники радиоизлучения работающие в диапазоне 300-20,000 МГц.Твердотопливная ракета со стартовой массой 360 кг несёт 66 кг боевую часть и способна поражать цели на дальности до 150 км. Максимальная скорость полёта – 2280 км/ч. Последняя модификация AGM-88E AARGM введённая в эксплуатацию в 2012 году кроме пассивной радиолокационной ГСН оснащена аппаратурой спутниковой навигации, с запоминанием координат источника радиосигнала и бортовым радаром миллиметрового диапазона, с помощью которого осуществляется точное наведение на цель.Помимо крылатых ракет воздушного базирования большую опасность для прибрежных районов представляют морские КР RGM/UGM-109 Tomahawk. Эти ракеты широко использовалась во всех крупных военных конфликтах с участием США в 21-м веке. По состоянию на 2016 год в ВМС США может быть одновременно установлено около 4600 КР «Томагавк» на более чем 120 надводных и подводных носителях. В данный момент наиболее современной считается КР RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk. Для управления в полёте используется инерциальное наведение, система TERCOM и навигация по сигналам GPS. Так же имеется система двухсторонней спутниковой связи, позволяющая перенацеливать ракету прямо в полете. Изображение полученное с бортовой телекамеры позволяет оценить состояние цели в реальном времени и принять решение по продолжению атаки или удару по другому объекту. Дальность пуска около 1600 км позволяет запускать «Томогавки» на значительном удалении от рубежей перехвата и зоны поражения наших береговых противокорабельных комплексов. Ракета оснащена кассетной или фугасной боевой частью массой 340 кг, и на маршруте развивает скорость до 880 км/ч. Круговое вероятное отклонение – 10 м. В составе дежурных сил американского 7-го флота постоянно имеются носители, способные обеспечит запуск не менее 500 крылатых ракет морского базирования.Помимо близости баз ВВС и ВМС США, представляющих потенциальную опасность для наших дальневосточных территорий, Россия имеет протяженную границу с КНР. В данный момент у нас нормальные отношения с Китаем, но не факт, что так будет всегда. Ведь никто не мог в середине 50-х предположить, что через 15 лет обстановка на советско-китайской границе обострится настолько, что дело дойдет до применения тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Да и сейчас, не смотря на болтовню о стратегическом партнёрстве, «стратегические партнёры» не только не спешат заключать с нами какие либо военные союзы, но и воздерживаются от активной поддержки России на международной арене. В то же время в КНР идёт интенсивное наращивание военной мощи, и ежегодно происходит увеличение военных расходов. Вопреки оптимистическим заявлениям наших «патриотов» об отсталости китайской боевой авиации, она представляет собой достаточно грозную силу. Уже сейчас в ВВС НОАК имеется более 100 модернизированных дальних бомбардировщиков Н-6 способных нести крылатые ракеты CJ-10A с дальностью действия около 1000 км. Устаревшие штурмовики Q-5 заменяются истребителями-бомбардировщиками JH-7А, которых уже построено не менее 200 единиц. В сегменте современных лёгких истребителей выступает J-10 (около 350 самолётов).Двухдвигательные тяжелые истребители в ВВС НОАК представлены: Су-27СК (40 ед.), Су-27УБК (27 ед.), Су-30МК (22 ед.), Су-30МКК (70 ед.), Су-35С (14 ед.). Кроме того, на авиазаводе в Шеньяне ведётся строительство самолётов J-11В, которые имеют очень много общего с российским Су-30МК. На данный момент в Китае эксплуатируется уже более 200 истребителей J-11 собственной постройки. Также до сих пор в строю около 150 перехватчиков J-8 и разведчиков построенных на их базе. В тыловых и учебных авиаполках эксплуатируется приблизительно 300 лёгких истребителей J-7 (китайский аналог МиГ-21). В составе китайской морской авиации имеется ещё более 400 боевых самолётов. Таким образом, в ВВС и авиации ВМС НОАК на вооружении состоит около 1800 боевых самолётов, из которых 2/3 являются современными. Значительная часть китайских истребителей и ударных машин оборудованы заправочными штангами. Дозаправка в воздухе возложена на самолёты JH-7 и Н-6 ранних модификаций и Ил-78 российского производства. Для управления действиями китайской авиации и своевременного обнаружения целей могут быть использованы два десятка самолётов ДРЛО KJ-2000, KJ-200 и KJ-500. Ведение радиотехнической разведки возложено на самолёты Ту-154МД и Y-8G. Самолёты радиотехнической разведки «стратегического союзника» регулярно летают вдоль российской границы на Дальнем Востоке.Учитывая многократное численное превосходство потенциальных противнико, наши силы ПВО на Дальнем Востоке могут не справиться с обилием очень сложных для поражения средств воздушного нападения. Позиции ЗРС С-400 под Находкой, Владивостоком и Петропавловском-Камчатским находятся не далеко от побережья, и в условиях сложной помеховой обстановки и большого числа потенциально опасных воздушных целей немногочисленные зенитно-ракетные дивизионы после израсходования готового к применению боекомплекта могут быть подавлены. Наведение и управление действиями перехватчиков будет затруднено ввиду постановки сильных радиопомех и нанесения ударов по радиолокационным постам и пунктам управления. Мощному огневому воздействию также неизбежно подвергнуться авиабазы с капитальными взлётно-посадочными полосами.В случае эскалации напряженности на Дальнем Востоке, сюда могут быть переброшены дополнительные силы из западных регионов страны. Но резервы эти не так велики, что бы оказать заметное влияние на расклад сил. Кроме Москвы Питера и некоторых других территорий остальная часть страны очень слабо прикрыта от ударов с воздуха. Начавшиеся примерно 10 лет назад поставки новой техники и вооружения пока не позволили ликвидировать бреши образовавшиеся в ВВС и ПВО за годы «реформирования». Перебросить быстро дальнобойные зенитные системы из центральной части страны не получиться. В лучшем случае это займёт около недели, притом, что Транссиб очень уязвим. Более мобильными являются истребительные авиаполки, но как уже говорилось, 2/3 построенных в советские времена капитальных аэродромов в настоящее время непригодны для использования, и может так случиться, что имеющиеся истребители просто не куда будет садить.Как известно, лучшее средство ПВО – это собственные танки на аэродроме противника. Впрочем, серия бетонобойных бомб точно положенная по ангарам с авиатехникой и взлётно-посадочной полосе тоже весьма эффективна. Однако наши возможности в части воздействия неядерными средствами на авиабазы Японии и Аляски очень скромные. Фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34 277-го бап базирующиеся на авиабазе «Хурба», и Су-30МС 120-го авиаполка с авиабазы «Домна», с учётом того насколько хорошо территория Японии прикрыта зенитно-ракетными комплексами MIM-104 Patriot и сколько там перехватчиков F-15C, имеют немного шансов нанести ответный удар, даже при использовании управляемых ракет Х-59М с дальностью пуска более 200 км. До 2011 года в районе Советской гавани и недалеко от Уссурийска базировалось два полка ракетоносцев Ту-22М3. Эти машины несущие сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 рассматривались потенциальным противником как серьёзная угроза авианосцам и береговым аэродромам. Однако в 2011 году наше высшее военно-политическое руководство приняло решение ликвидировать морскую ракетоносную авиацию. После чего самолёты способные подняться в воздух перегнали в центральную часть страны, а остальные Ту-22М3 нуждающиеся в ремонте «утилизировали». В настоящее время в ВКС РФ в лётном состоянии имеется примерно три десятка Ту-22М3. Но так как КР Х-22 устарели и выработали свой ресурс, в составе вооружения имеются только свободнопадающие бомбы.Для ударов по авиабазам противника могут задействоваться дальние бомбардировщики Ту-95МС 182-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиационного полка, размещённые на авиабазе «Украинка» в Амурской области. В состав вооружения доработанных Ту-95МС входит крылатая ракета большой дальности Х-101. Согласно сведениям опубликованным в российских СМИ крылатая ракета массой 2200-2400 кг, способна доставить 400 кг боевую часть на дальность более 5000 км. Ракета оснащённая комбинированной системой наведения может быть перенацелена в полёте после сброса с борта носителя, и на испытаниях продемонстрировала точность попадания около 5 м. Однако количество Ту-95МС оснащённых КР Х-101 пока относительно не велико и дальние бомбардировщики потребуют истребительного прикрытия в боевых вылетах в случае действий по целям в Японии, Южной Корее и на Гуаме.Исходя из вышеизложенного, совершенно очевидно, что 11-я Краснознамённая армия ВКС не в состоянии конкурировать на равных с авиацией США, Японии и КНР, и сможет вести главным образом оборонительные боевые действия. В случае затягивания конфликта прогноз видится неблагоприятным. Наши потенциальные противники на Дальнем Востоке обладают гораздо большими ресурсами и способны многократно нарастить свои силы. В силу удалённости от центральных районов страны, недостаточного числа крупных аэродромов, уязвимости и низкой пропускной способности транспортных коммуникаций переброска наших резервов на Дальний Восток выглядит весьма проблематичной. В этих условиях единственным решением, позволяющим избежать разгрома наших войск и разрушения структуры жизнеобеспечения населения и промышленного потенциала, является применение тактических ядерных зарядов, что позволит обесценить численное превосходство агрессора.Р.S.: Все сведения, изложенные в данной публикации, почерпнуты в открытых и общедоступных источниках, список которых приведён.