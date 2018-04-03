Отравленное перо. Слишком короткая память, слишком неумелые риторы (часть 3)

В предыдущих материалах этого цикла рассказывалось, как наши газеты расписывали тяжелую долю немцев в Германии, питавшихся мясом кита и маргарином из опилок. Зато сразу же после того, как наши войска вступили на территорию Германии, вдруг почему-то оказалось, что немецкие граждане отнюдь не пребывали там в полнейшей нищете, голоде и холоде, как об этом сообщали советские газеты всего год назад, а наоборот, они купались в роскоши и обогатились за счет населения оккупированных государств [1]. Их квартиры были забиты «вещами и продуктами, которые немецкая армия грабила во всех городах Европы» [2]. Граждане Германии пили французские вина, ели голландское масло и югославские консервы, скупали по дешевке в специальных магазинах чешскую обувь, богемский хрусталь, французские духи и греческие сласти.Английский истребитель «Харрикейн», поставлявшийся в СССР по лендлизу. Тогда в «Правде» о нем писали совсем не то, что позднее о нем же написал А.С. Яковлев в своей книге «Рассказы авиаконструктора».Причем даже после победы в Великой Отечественной войне советская пресса старалась поддержать негативное отношение советских граждан к гражданскому населению Германии [3] и солдатам немецкой армии, которые, по публикациям советских газет, продолжали бесчинствовать, даже находясь в плену [4], настолько они были «морально испорчены»!Судя по статьям из наших газет, всем немцам без исключения были присущи такие пороки, как скупость и бессердечие. В качестве примера можно привести очерк знаменитых Кукрыниксов «В Германии» [5], в котором рисовалась яркая картина бездушия и жадности немцев, которые вели себя при дележе брошенного репатриированного имущества как «стая шакалов»: «Благопристойного вида мужчины в котелках, с портфелями и тросточками, завитые и одетые по моде фрау жадно накидывались на брошенное тряпье бывших своих рабов и рабынь. Они внимательно разглядывали эти тряпки и, деловито нагружая ими детские коляски, забирали домой. В ясный летний день на фоне аккуратно постриженных зеленых деревьев эти сцены гнусной немецкой алчности выглядели особенно отвратительно». Между тем смысла в этом не было. Ведь мы теперь уже выстраивали отношения с «новой Германией», и смысла писать так не было никакого.Что же касается материалов о жизни в странах воюющей Европы [6], то в первой половине 1941 года там разворачивалась хорошо знакомая советским людям картина: «Нехватка некоторых продовольственных товаров привела к тому, что в различных частях Англии у продовольственных магазинов выстраиваются длинные очереди. В графствах Ноттингем и Дерби надо становиться в очередь, чтобы получить сыр, яйца, рыбу или мясо» [7]. В Италии «запрещается продажа и потребление сливок», в Венгрии «установлены нормы продуктов, которые могут хранить у себя крестьяне», а в Осло «уже в течение нескольких недель нет мяса». Из материалов подобного характера советские читатели могли узнать о том, что гражданское население и военнослужащие Великобритании были поставлены на грань выживания [8], «жены и дети южно-уэльских горняков отдают большую часть своих продовольственных пайков мужьям и отцам, с тем, чтобы они могли выполнять свою работу» [9]. Судя по публикациям советских газет, социальное неравенство в Великобритании проявлялось даже при строительстве бомбоубежищ [10], а в Америке, как водится, отмечались случаи линчевания негров [11].Тут же печатались материалы и ярой антибританской направленности, например, речи Гитлера [12], в которых говорилось о том, что «где бы ни появлялась Англия, мы будем её бить» [13]. А что касается США, то эта страна находилась практически на грани революции [14].Зато сразу после начала военных действий на территории СССР и заключении соглашения между СССР и Великобританией о совместных действиях против гитлеровской Германии 12 июля 1941 года словно по взмаху волшебной палочки публикации подобного рода со страниц советских газет моментально исчезли, и, можно было подумать, что и негров в США линчевать тут же перестали. Так что картина западного мира, рисуемая советскими СМИ, резко поменялась в очередной раз – то есть все, как у Дж. Оруэлла: «Океания всегда воевала с Остазией!» Тут же, например, оказалось, что «озверелый германский фашизм находится в окружении великих демократических держав (вот даже как! – прим. В.Ш.), на индустриальном фронте ему противостоит могучая оборонная промышленность Советского Союза, военная индустрия Великобритании и доминионов, быстро растущая мощь Соединенных Штатов Америки» [15]. Причем, если в одном месте мощь США была названа «растущей», то уже буквально через неделю она «выросла» так, что заслужила от «Правды» эпитета «огромной», т.е. газета так и написала, что «огромная экономическая мощь Соединенных Штатов хорошо известна» [16]. Советские газеты печатали статьи, из которых можно было узнать, что еще недавно поголовно голодавший народ Великобритании в единодушном порыве поддерживает советских людей в их борьбе против захватчиков, и тут и там организует митинги [17]. В честь побед Красной Армии и заключении соглашений между СССР и Великобританией британцы разворачивали народные гуляния [18]. О царившем в Англии голоде «Правда» уже не вспоминала. Зато газеты начали создать положительный образ британских военнослужащих [19] и постоянно рассказывали о том, что рядовые граждане США и Великобритании проявляет к нашей стране самый живой интерес [20].Если же говорить о характере информирования советского населения о жизни в США, то можно здесь выделить следующую закономерность: приоритетной темой большинства публикаций об этой стране в 1941 – 1945 гг. стало наращивание военной мощи Соединенных Штатов. Советские центральные и областные газеты регулярно информировали население о расширении военного производства в США [21], при этом приводились цифры и детали, поражавшие воображение советских читателей своей точностью. Население СССР регулярно узнавало о том, что «военная промышленность США в истекшем году выпустила в 2 раза больше продукции, чем военная промышленность всех держав оси» [22]. Для того чтобы убедить советских читателей в непобедимой мощи наших союзников, газеты использовали следующие цифры: «В 1943 году было выпущено 85 919 самолетов всех типов против 47 857 самолетов в 1942 году… В числе построенных в прошлом году кораблей имеются 2 линкора, по 45 000 тонн водоизмещением каждый, 11 крейсеров, 15 авианосцев, 50 конвойных авианосцев, 128 эсминцев, 36 конвойных эсминцев и 56 подводных лодок» [23]. Данные о боевой мощи военных сил США продолжали публиковаться со всеми подробностями на страницах советских газет и в 1945 году: «Морское министерство США сообщило, что флот Соединенных Штатов в настоящее время насчитывает 1 167 боевых кораблей, около 37 тыс. самолетов и 59 878 десантных и вспомогательных судов. Количество боевых кораблей сейчас более чем в 3 раза превышает количество кораблей в начале войны» [24]. То есть советские газеты подробно информировали советских граждан о развитии военного сектора промышленности и о наращивании вооруженных сил США. Ещё одним доказательством этого факта является публикация в советских центральных [25] и областных газетах [26] сведений о поставках по ленд-лизу, где сообщалось даже о количестве поставленных миллионах пар обуви из США, Англии и Канады, т. е. давалась совершенно секретная, по военным понятиям, информация! Впрочем, почему так случилось именно в 1944 году, вполне объяснимо. То, что победа была уже не за горами, было очевидно, и Сталину требовалось с одной стороны показать своему народу, как много нам всего поставляют союзники, а с другой – то же самое показать нашим врагам. Мол, сколько не старайтесь, вам нас не победить!Одна из статей в «Правде» о растущей военной мощи США.При этом пропаганда военно-технических достижений США, равно, как и их американского научного потенциала, носила в советской печати поистине всеобъемлющий характер и имела место не только на страницах центральных и местных газет, но и самых различных журналов, включая и такой популярный журнал, как «Техника-молодежи». Там сообщения о разработках и научных открытиях, сделанных в этой стране, печатались практически из номера в номер. Причем интересно, что газета «Сталинское Знамя» стала помещать фотографии новейших американских боевых кораблей и, в частности, линкора «Вашингтон» ещё до того, как США подверглись нападению со стороны Японии и превратились в участника войны и союзника СССР [27].При этом собственно пропаганда так таковая дополнялась ещё и жизненным опытом самих граждан СССР, а также солдат и офицеров, непосредственно владевших информацией по этому вопросу, так как в ходе войны они постоянно сталкивались с техникой и вооружением, поставлявшимися из Англии и США. Это были танки и артиллерия, знаменитые «джипы», «доджи» и «студебеккеры», более совершенные, чем советские автомобили, самолеты, радиостанции, колесно-гусеничные бронетранспортеры (которых промышленность СССР не выпускала), в то время как ПВО Москвы осуществляли английские истребители «Спитфайр». Из США в СССР поставлялся высококачественный авиационный бензин и технические алмазы, многотонные прессы, штамповавшие башни лучшего танка Второй мировой войны, советского Т-34, многие виды ценного военного сырья и металлопроката. Все это подтверждало в умах людей информацию из газет и журналов, что США – это самая передовая во всех отношениях страна и то, что о её достижениях сообщают газеты – абсолютная правда!Таким образом, именно наша советская пресса наряду с непосредственными контактами советских граждан с гражданами западных демократий с промышленной продукцией западных стран создала вокруг тех же США ореол могущественной в техническом отношении и высокоразвитой державы, с которой ей же пришлось впоследствии бороться после войны в период преследований «низкопоклонства перед Западом». Именно тогда в противовес «тлетворному» влиянию Запада в Советском Союзе развернется борьба за приоритеты в научных и географических открытиях, в технических изобретениях и культурных достижениях. Однако время во многом уже будет упущено. Более того – сами того не осознавая, советские идеологи пойдут в этой борьбе по уже проторенному пути и станут повторять тезисы и аргументы славянофилов, сторонников особого, российского пути в истории. То есть всех тех, кого они в 1920 и 1930 годы нещадно бичевали как великодержавных националистов и шовинистов, что также не останется незамеченным среди достаточно умных и образованных людей, мнением которых отнюдь не следовало пренебрегать.В годы войны совершенно упускалось из вида, что США и Англия по-прежнему остаются странами с отличным от СССР общественным и экономическим строем, и что сегодняшний друг может стать завтра врагом, что очень скоро и подтвердилось. Малейшее изменение политической конъюнктуры в этом случае привело бы к необходимости теперь уже не восхвалять своего вчерашнего союзника, а ругать его, а это потребовало бы разрушения у населения страны ранее сложившегося информационного стереотипа, что всегда является крайне сложной и затратной задачей. Однако, советские руководители, видимо, свято верили в могущество как своей газетной пропаганды, так и репрессивных органов, и считали, что все издержки неумелого информирования населения с их помощью могут быть успешно преодолены. Поэтому никакая «похвала» столь могущественному союзнику в этом плане именно сейчас не чрезмерна. Так, в 1943 г. в советской прессе появились, например, публикации, посвященные десятилетию установления дипломатических отношений между СССР и США, крайне оптимистичные по своему содержанию. В них, в частности, отмечалось, что «советско-американские отношения на протяжении этих 10 лет становились всё более дружественными, и «американцы могут радоваться той программе дружбы с Россией, которую президент Рузвельт начал проводить 10 лет тому назад» [28]. Причем, ни о какой пролетарской революции, которая должна была вот-вот вспыхнуть в США, советская пресса теперь уже не писала, равно как и о тяжелой участи негров и индейцев. Эта тема сразу стала не актуальной. Зато о том, что перспективы дружбы между США и Советским Союзом в послевоенное время весьма благоприятны [29], в газетах сообщалось постоянно. Причем в целях усиления симпатий к гражданам США они писали о том, что американцы очень интересуются советской культурой [30], восхищаются успехами советской медицины [31], и даже стали отмечать у себя памятные для граждан СССР даты [32]. При этом никакой меры не соблюдалось ни в те годы, когда наша пресса предрекала США полный крах и скорую гибель, ни в то время, когда силой обстоятельств Англия и США стали нашими союзниками по антигитлеровской коалиции!Дополняли подобные материалы ещё и литературные произведения, и, в частности, опубликованный в журнале «Техника-молодежи» научно-фантастический роман А. Казанцева «Арктический мост». Главная тема которого основывалась на идее советско-американского сотрудничества, начавшегося в годы войны, дружбы и взаимопонимания между нашими государствами [33]. При этом следует иметь в виду, что по своей силе художественное слово намного превосходит публицистический жанр. То есть необходимо отметить разнообразие средств, используемых для донесения до советского населения идеи сотрудничества с США. Между тем в реальной политике ни о чем подобном не было и речи, и нашим руководителям и пропагандистам следовало бы это понимать и соответствующим образом отражать эту ситуацию в печати, а не выдавать желаемое за действительное.Здесь, впрочем, следует заметить, что советские газеты в годы войны, как и в предыдущее время, очень чутко реагировали на малейшие нестыковки, возникавшие на внешнеполитической арене и появление любых противоречий между СССР и США, сразу вызывавших на страницах советских газет появление публикаций критического содержания. Так, в 1945 г. они вновь начали публиковать материалы о бедственном положении американских трудящихся [34], и только потому, что позиции наших стран не совпали по вопросам послевоенного мироустройства. Тогда на страницах «Правды» развернулась оживленная полемика по поводу книги Уолтера Липпмана «Военные цели США», в которой он выдвинул свои идеи в этой области. Согласно материалу, напечатанному в «Правде» [35], «Липпман делит мир на несколько географических центров, вокруг которых чертит орбиты: одну – вокруг США и называет её «Атлантическим содружеством наций», другую – вокруг СССР и называет её «Российской сферой», третью – вокруг Китая; создание четвертой он предвидит в будущем в районе Индии и мусульманских стран». Так как такая точка зрения шла вразрез с внешнеполитическими целями советского правительства, её немедленно подвергли резкой критике. Например, некто А. Георгиев написал о том, что «орбиты Липпмана – сплошная фикция», так как «всякая попытка строить мир без участия Советского Союза и против него чревата страшными последствиями для человечества». Затем «Правда» опубликовала ответ Липпмана, который, однако, был также подвергнут суровой критике [36]. И ведь, кстати, так в итоге оно и вышло. Липпман как в воду глядел. Но… наши руководители считали иначе, поэтому в газетах его не шельмовал тогда разве что только самый ленивый журналист…Затем в советских газетах начали появляться критические материалы о якобы имевших место антисоветских публикациях в американской и европейской печати [37], содержание которых шло в разрез с создаваемым в те годы советским правительством образом нашей страны, как демократического государства и государства-миротворца. Например, сообщалось о том, что «с упорством, достойным лучшего применения, американская газета «Нью-Йорк Таймс» неоднократно заявляла, будто в Болгарии, Румынии и Венгрии имеют место «тоталитарные режимы» [38]. Публиковались статьи об антисоветских настроениях ряда американских и британских политиков [39]. Однако в то время такие статьи на страницах советских газет появлялись ещё нечасто и имели вид своего рода «пробных шаров».Одновременно на страницах советской прессы Советский Союз позиционировался как некая точка пересечения всех мировых внешнеполитических интересов всех стран, и вызывал либо тотальную ненависть, либо самую безграничную любовь. Середины просто не было! И вот что печально. Сейчас то же самое! На какой информационный портал не заглянешь, либо мы «всех натянули», либо нас все обижают и обманывают. Очень поверхностное, черно-белое видение мира.Об этом свидетельствовали такие материалы, как отклики зарубежной прессы на события в СССР, обширность географии которых невольно производила очень сильное впечатление [40], а главное – из-за того, что это были отклики, опубликованные в прессе, создавалось полное впечатление их достоверности, равно как и достоверности всех других, публикующихся в советских газетах материалов. Прежде всего, это касалось тех материалов иностранных газет, в которых говорилось об успехах наших войск в военных действиях против гитлеровцев [41], причем особенно много их появилось в 1941 – 1942 гг. – и почему именно в этот период тоже понятно. Из них советские люди узнавали, что «у русских имеются миллионы солдат и колоссальные ресурсы, их армия крепнет с каждым днем» [42], что «Красная Армия гонит немцев с родной земли… Россия по-прежнему остается единственным фронтом, с которого поступает благоприятная информация» [43]. Причем её непобедимость, судя по материалам советских газет, признавали даже японцы и румыны [44]. А уж техническое и военное оснащение нашей армии уже в самом начале войны «превзошло все ожидания» [45] зарубежных журналистов. Здесь необходимо отметить тот факт, что на страницах наших газет никогда не появлялись материалы зарубежной прессы с критическими замечаниями по поводу ведения Красной Армией военных действий. Зато в период, когда наши войска испытывали военные неудачи, никаких откликов зарубежной печати о ходе войны на нашей территории не печаталось вообще, как если они бы полностью отсутствовали!Говоря о характере подачи материалов зарубежной прессы на страницах советских газет, необходимо обратить внимание на специфику создания образа Сталина как руководителя страны, рисуемого в этих сообщениях. Хотя некоторые исследователи отмечают уменьшение количества славословий в адрес всенародного вождя в годы войны [46], из откликов зарубежной прессы, появлявшихся на страницах наших газет, этого не видно совершенно. Иностранным СМИ, по материалам советских газет, было свойственно восторженно отзываться о роли Сталина в руководстве боевыми действиями [47], военное мастерство советского руководителя было известно даже в Мексике, что явствовало, например, из многочисленных публикаций в журнале «Тодо» [48]. Советские читатели могли лишний раз убедиться в том, что им нечего бояться, потому что «гений Сталина озарил мир» [49]. Получалось, что иностранные журналисты восхищались личностью Сталина точно так же, как и весь советский народ. Например, сообщалось, что «радиокомментатор Генле заявил, что замечание Сталина о важном вкладе США и Англии в войну показывает, что Сталин является великим политическим руководителем и реалистом» [50], т.е. другими словами, иностранной прессе была свойственна та же самая манера подачи материалов о советских реалиях, что и советской, хотя на самом деле это было далеко не так!Печально, что тенденция советских СМИ рассматривать всё происходящее в мире через призму внутриполитических событий и собственного взгляда на жизнь была не только смехотворной, но главное, что она не приносила никакой пользы системе советской пропаганды в проведении агитационных кампаний, направленных на войска противника в военные годы. Наоборот, это мешало достигать ей поставленных целей. Об говорит, например, в своей работе Ф. Вергасов [51], анализировавший методы и приемы деятельности нашей пропаганды против военнослужащих германской армии в годы войны. По его мнению, в этом плане они оказались абсолютно неэффективными. О нерезультативности приемов советской пропаганды против солдат немецкой армии говорил и фельдмаршал Ф. Паулюс: «Ваша пропаганда в первые месяцы войны обращалась в своих листовках к немецким рабочим и крестьянам, одетым в солдатские шинели, призывала их складывать оружие и перебегать в Красную Армию. Я читал ваши листовки. Многие ли перешли к вам? Лишь кучка дезертиров. Предатели бывают в каждой армии, в том числе и в вашей. Это ни о чем не говорит и ничего не доказывает. И если хотите знать, кто сильнее всего поддерживает Гитлера, так это именно наши рабочие и крестьяне. Это они привели его к власти и провозгласили вождем нации. Это при нем люди из окраинных переулков, парвеню, стали новыми господами. Видно, в вашей теории о классовой борьбе не всегда сходятся концы с концами» [52].Интересно, что в 1945 году советские газеты очень скупо писали о ядерной бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки только потому, что освещение этих событий шло вразрез с внешнеполитическим курсом советского правительства того времени. Кроме того, публикации об этих событиях могли бы разрушить созданный советскими газетами образ США, как государства-миротворца, если бы советский народ узнал о подлинных последствиях этих бомбежек. В частности, центральная пресса не размещала на своих страницах никаких материалов, касающихся этой темы, и, соответственно, областные газеты об этом тоже не писали.Печально, но факт, что наряду с многочисленными искажениями действительности и нелепицами советские газеты (естественно по указаниям «сверху») так же, как и в 30-ые годы, скатывались до самой откровенной лжи и замалчивания поистине вопиющих фактов, которые, между тем, как раз бы и следовало использовать в целях антифашистской пропаганды.Например, в советской печати ничего не сообщалось о террористическом налете на Сталинград 23 августа 1942 года. Как по количеству участвовавших в этой операции самолетов, так и по весу сброшенных на город бомб это был самый массированный налет германской авиации на советскую территорию с момента начала войны. Английский историк А. Кларк позднее писал, что некоторые экипажи успели совершить по три вылета, а более половины сброшенных на город бомб были зажигательными [53]. Из-за того, что лето было очень жарким и засушливым, использование именно таких бомб для создания массовых очагов пожаров оказалось очень эффективным. Было разрушено или сгорели почти 42 тыс. зданий или 85% жилого фонда Сталинграда, а уж сколько при этом погибло людей невозможно и сосчитать, потому что город был переполнен эвакуированными и беженцами.«Пытало все, что могло гореть: дома, заборы, трамваи, пароходы, – приводит историк Д.Б. Хазанов [54] воспоминания писателя-фронтовика А.В. Иванкина. – Горела нефть, разлившаяся по Волге. Огонь ревел, пожирая все и забирая остатки кислорода из воздуха, который, смешавшись с дымом, становился непригодным для дыхания. Те, кто не сгорел или не получил тяжелых ожогов, гибли от удушья в подвалах и завалах сгоревших домов. По некоторым горящим улицам пожарные машины не могли проехать: они так нагревались, что были случаи взрыва бензобаков».Между тем, что можно было в эти дни узнать из сообщений Совинформбюро? Да только то, что 23 августа бои в районе Котельниково, а также южнее Краснодара продолжались, что пленный Эрих Вейхельд [55] сообщил, что от его роты осталось всего лишь несколько человек и… все! Причем ни в утренней, ни в вечерних сводках от 25-ого августа о бомбардировке Сталинграда не сообщалось! Самым впечатляющим было подобранное на поле боя письмо Энрико Каллючи в Милан, где он писал о том, что на них напали казаки… погибло 200 человек, и что положение его части ужасно [56]. Но опять-таки о боях под Сталинградом было сказано очень скупо – бои у Котельниково и у станицы Клетской.Чего или кого боялась наша власть, засекретившая эту информацию, вернее спустившую её на уровень слухов и домыслов? Конечно, своего народа и потери кредита доверия с его стороны. Между тем, в аналогичной ситуации – террористический налет на Ковентри, – У. Черчилль использовал его пропагандистский эффект по максимуму. Он не только выступил с обращением к Англии, а его правительство организовало всестороннюю помощь жителям разрушенного города, но буквально всю страну по его приказу завесили плакатами с надписью: «Помни о Ковентри!» Аналогичным образом можно было поступить и у нас, поучиться у тех же британцев, объявить всенародный день помощи Сталинграду, начать сбор средств на его послевоенное восстановление, установить по дорогам биллборды с надписью: «Помни Сталинград!» Вот чем надо было вселять уверенность в том, что «победа будет за нами», но… ничего подобного сделано не было. Газеты промолчали. Биллборды не появились.И вряд ли это можно оправдаться разговорами о том, что, дескать «в годину бедствий все средства хороши, лишь бы только они поднимали настроение у народных масс и этим самым приближали победу». Нет, не все! Далеко не все, потому что вслед за войной наступает мирное время, люди начинают оглядываться вокруг себя, вспоминают, задумываются и… постепенно уже полностью перестают доверять «партийной печати», а вместе с ней и самому правительству, которому она принадлежит! Что и говорить, любые парадоксы в современных средствах массовой информации вещь опасная и тем, кто за эти самые средства в стране отвечает, необходимо это знать и не забывать об этом!Продолжение следует…1. В. Шилкин. В Германии // Сталинское Знамя. 28 февраля 1945. №41. С.12. Б. Полевой. В немецких домах // Правда. 16 марта 1945. №64. С.33. «Майские лилии» и сорняки // Правда. 18 июля 1945. №170. С.4; Связи германских промышленников с американскими фирмами // Сталинское Знамя. 2 августа 1945. №153. С.24. Расследование вопроса о поведении немецких военнопленных в США // Правда. 16 февраля 1945. №40. С.45. Правда. 6 июля 1945. №160. С.36. Экономические затруднения в Европе // Известия. 10 января 1941. №8. С.2; Экономические затруднения в Европе // Известия. 19 января 1941. №16. С.2; Экономические затруднения в Европе // Известия. 26 января 1941. №21. С.2; Продовольственные затруднения в Европе // Известия. 8 февраля 1941. №32. С.2; Продовольственные затруднения в Европе // Известия. 6 мая 1941. №105. С.27. Продовольственные затруднения в Европе // Известия. 17 января 1941. №14. С.28. Недостаток мяса в Англии // Сталинское Знамя. 5 января 1941. № 4. С.4; Сокращение продовольственного пайка в английской армии. // Сталинское Знамя. 5 марта 1941. № 53. С.4; Сокращение норм выдачи продуктов командам и служащим военно-морского флота Англии // Сталинское Знамя. 6 марта 1941. № 54. С.49. Положение английских горняков // Сталинское Знамя. 15 марта 1941. № 62. С.410. Американские корреспонденты о положении в Англии // Известия. 3 января 1941. №2. С.211. Линчевание негров // Известия. 7 января 1941. №5.С.212. Речь Гитлера // Сталинское Знамя. 26 февраля 1941. № 47. С.413. Речь Гитлера// Сталинское Знамя. 1 февраля 1941. № 26. С.4;14. Забастовочное движение в США // Известия. 25 января 1941. №20. С.2; Забастовка на военном заводе // Известия. 2 февраля 1941. №27. С.2; Забастовки в США // Известия. 5 февраля 1941. №29. С.2; Забастовочное движение в США // Известия. 23 марта1941. №69. С.2; Забастовочное движение в США // Известия. 28 марта1941. №73. С.2; Борьба с забастовочным движением в США // Известия. 2 апреля1941. №77. С.2; Забастовочное движение в США // Известия. 10 апреля 1941. №84. С.2; Стачечное движение в США. // Известия. 13 апреля 1941. №87. С.2; Борьба полиции с бастующими рабочими в США // Сталинское Знамя. 16 января 1941. №13. С.4; Забастовочное движение в США // Сталинское Знамя. 26 января 1941. №21. С.4; Забастовочное движение в США. // Сталинское Знамя. 4 марта 1941. №52. С.4; Забастовка шоферов автобусов в Нью-Йорке // Сталинское Знамя. 12 марта 1941. №59. С.415. Узкие места германской промышленности // Известия. 16 августа 1941. №193. С.216. Ресурсы промышленности США // Известия. 24 августа 1941. №200. С.217. Известия. 3 июля 1941. №155. С.1; Трудящиеся Англии выражают солидарность с Советским Союзом // Известия. 15 июля 1941. №165. С.4; Мощное движение солидарности с Советским союзом // Известия. 24 июля 1941. №173. С.418. Народное гулянье в Англии, посвященное англо - советскому сотрудничеству. // Известия. 5 августа 1941. №174. С.1; Митинги в Англии, посвященные 27-й годовщине Красной Армии // Правда. 4 марта 1945. №54. С.419. О-кей, Британия! // Правда. 16 января 1942. №16. С.2; Английский солдат возвращается на Родину // Правда. 16 марта 1945. №64. С.320. Учительские семинары в Англии по ознакомлению с СССР // Правда. 13 марта 1942. №72. С.4; Интерес в США к Советскому Союзу // Правда. 28 марта 1942. №87. С.4; Конференция научно - исследовательских работников в Лондоне. // Правда. 6 февраля 1943. №37. С.4; Интерес в США к советской культуре // Правда. 31 мая 1943. №138. С.421. Военное производство в США // Правда. 18 января 1942. №18. С.4; Темпы производства вооружений в США // Правда. 26 января 1942. №26. С.4; Производство вооружений в США // Правда. 16 января 1943. №16. С.4; Спуск на воду нового американского авианосца // Правда. 25 января 1943. №25. С.4; Строительство грузовых судов в США // Правда. 8 марта 1943. №66. С.4; Рост морской мощи Англии и США // Правда. 13 мая 1943. №122. С.4; Рост вооруженных сил США // Правда. 16 июня 1943. №151. С.4; Ассигнования на армию и флот в США // Правда. 20 июня 1943. №155. С.4; Строительство грузовых летающих лодок в США // Правда. 7 января 1944. №6. С.4; Военные расходы США // Правда. 15 января 1944. №13. С.4; Постройка новых мощных военных кораблей в США // Правда. 27 января 1944. №23. С.4; Успехи американского авиастроения // Правда. 18 февраля 1944. №42. С.4; Производство вооружений в США в январе // Правда. 27 февраля 1944. №50. С.4; Военное производство в США в феврале// Правда. 31 марта 1944. №78. С.4; Строительство десантных судов в США // Правда. 2 апреля 1944. №80. С.4; Ассигнования на военно-морские нужды США // Правда. 14 апреля 1944. №90. С.4; Экономика США в первой половине 1944г. // Правда. 9 августа 1944. №190. С.4; Производство вооружений в США // Правда. 5 января 1945. №4. С.4; Расширение программы военно-морского строительства США // Правда. 10 марта 1945. №59. С.4; Производство новых сверхмощных бомбардировщиков в США// Правда. 21 марта 1945. №68. С.422. Производство вооружений в США в 1943 году // Правда. 5 января 1944. №4. С.423. Производство вооружений в США // Правда. 30 января 1944. №26. С.424. Военно-морские силы США // Правда. 4 января 1945. №3. С.425. О поставках Советскому Союзу вооружения, стратегического сырья, промышленного оборудования и продовольствия Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой // Правда. 11 июня 1944. №140. С.1; О поставках Советскому Союзу вооружения, стратегического сырья, промышленного оборудования и продовольствия Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой // Известия. 11 июня 1944. №138. С.126. О поставках Советскому Союзу вооружения, стратегического сырья, промышленного оборудования и продовольствия Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой // Сталинское Знамя. 13 июня 1944. №116. С.1-227. Сталинское Знамя. 29 октября 1941. №255. С.228. Десятилетие установления дипломатических отношений между США и СССР // Правда. 17 ноября 1943. №283. С.129. Перспективы американо-советской торговли // Правда. 13 февраля 1944. №38. С.4; Митинг американо-советской дружбы // Правда. 28 января 1945. №24. С.430. Рост американо-советских культурных связей // Правда. 22 октября 1944. №254. С.431. Американская газета об успехах советской военной медицины // Правда. 19 февраля 1944. №43. С.432. Празднование в США 25-й годовщины Красной Армии // Правда. 25 февраля 1943. №56. С.4; Подготовка в США ко Дню Красной Армии // Правда. 20 февраля 1944. №44. С.4; Собрание в Нью-Йорке в честь Красной Армии // Правда. 24 февраля 1944. №46. С.4; Празднование в США 27-й годовщины Красной Армии // Правда. 24 февраля 1945. №47. С.4; Собрание в США в честь Международного женского дня // Международное обозрение // Правда. 8 июля 1945. №162. С.433. См. Техника-молодежи. №9.1943. С.15-2534. Забастовка в США // Правда.28 июля 1945. №232. С.4; Забастовочное движение в США // Правда.1 ноября 1945. №261. С.4; Забастовочное движение в США // Правда.5 ноября 1945. №265. С.4; Забастовочное движение в США // Сталинское Знамя. 17 октября 1945. № 206.С.2; Борьба американских профсоюзов за повышение зарплаты // Сталинское Знамя. 17 октября 1945. №206. С.235. А. Георгиев. О книге Уолтера Липпмана «Военные цели США» // Правда. 16 марта 1945. №64. С.436. О книге Уолтера Липпмана «Военные цели США» // Правда. 20 апреля 1945. №94. С.437. Международное обозрение // Правда. 8 июля 1945. №162. С.4; Конкурс клеветников // Правда. 16 июля 1945. №169. С.4; Международное обозрение // Правда. 30 сентября 1945. №234. С.438. Международное обозрение // Правда. 9 сентября 1945. №216. С.439. Истерика госпожи Клэр Люс // Правда. 14 июля 1945. №167. С.4; Статья Уэллеса о политике в отношении Германии // Правда. 25 июля 1945. №178. С.440. Печать Латинской Америки о боевых успехах советских войск // Правда. 20 января 1943. №20. С.4; Австралийская газета об успехах советских войск // Правда. 21 января 1943. №21. С.4; Иранская печать о победе Красной Армии под Сталинградом // Правда. 8 февраля 1943. №39. С.4; Сирийская печать о наступлении Красной Армии // Правда. 16 февраля 1943. №47. С.4; Отклики за границей на первомайский приказ товарища Сталина// Правда. 5 мая 1943. №115. С.4; Канадская печать о решении Верховного Совета СССР // Правда. 4 февраля 1944. №30. С.4; Комментарии газеты «Франс» к решениям Верховного Совета СССР// Правда. 5 февраля 1944. №31. С.4; Швейцарская газета о победах Красной Армии // Правда. 23 февраля 1944. №46. С.4; «Таймс» об успехах Красной Армии // Правда. 28 февраля 1944. №51. С.4; Мексиканская печать об успехах Красной Армии // Правда. 11 марта 1944. №61. С.4; Отклики за рубежом на решения Крымской конференции руководителей трех союзных держав // Правда. 15 февраля 1945. №39. С.341. Английский военный обозреватель о больших успехах Красной Армии // Известия. 26 июля 1941. №175. С.4; Иностранная печать отмечает доблесть и военное искусство Красной Армии // Известия. 27 июля 1941. №176. С.4; Иностранная печать о боевых операциях Красной Армии // Правда. 7 января 1942. №7. С.4; Иностранная печать о боевых операциях Красной Армии // Правда. 9 января 1942. №9. С.4; Успешное наступление Красной Армии в оценке иностранной печати // Правда. 19 января 1942. №19. С.4; Югославская газета о 27-й годовщине Красной Армии // Сталинское Знамя. 24 февраля 1945. №38. С.242. Иностранная печать о новых победах Красной Армии // Правда. 5 января 1942. №5. С.443. Иностранная печать о наших успехах на фронте // Правда. 16 января 1942. №16. С.444. Известия. 6 июля 1941. №158. С.1; Известия. 26 августа 1941. №201. С.145. Канадская печать об успехах Красной Армии // Правда. 6 января 1942. №6. С.446. Ломовцев А.И. СМИ и их воздействие на массовое сознание в годы ВОВ: Дисс…канд. ист. наук. Пенза. 2002.С.13047. Правда. 7 февраля 1943. №38. С.4; Отклики за рубежом на доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И.В.Сталина // Правда. 8 ноября 1944. №269. С.448. Статьи о товарище Сталине в мексиканском журнале // Правда. 25 марта 1944. №73. С.449. Правда. 14 января 1945. №115. С.350. Отклики иностранной печати и радио на первомайский приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища И.В.Сталина // Правда. 5 мая 1944. №108. С.451. Вергасов Ф. Россия и Запад. Формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой половины ХХ века// Глава IV. Образ Запада в контексте мировых войн.www.pseudology.org52. Бланк А., Хавкин Б. Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса. М.1990.С.17353. Clark A. «Barbarossa». The Russian-German Conflict 1941-1945. London, 1965. P.225.54. Хазанов Д.Б. Сталинград: 23 августа 1942 года // Военно-исторический журнал. 2009.. №12. С.14.55. Сталинское Знамя. 25 августа 1942. №200. С.2.56. Там же. 26 августа 1942. №201. С.2.Продолжение следует…