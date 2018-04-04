Как закрепить на самурае сасимоно? (Часть вторая)

Но тут возникла проблема уже с индивидуальной идентификацией самураев. Как узнать, кто из них кто, если все они, допустим, сражаются под одним нобори или десятью, а вся армия идет под стягами традиционных хата-дзируси? Решение было найдено в размещении флажка с моном за спиной самурая! Такой флажок представлял уменьшенную копию нобори и получил название сасимоно. Одинаковые сасимоно с эмблемой дайме получили отряды асигару-аркебузиров, лучников и копьеносцев и сразу же стало намного легче их различать на поле боя, а вот самураи имели разные сасимоно, подчеркивавшие их статус. Их отряды выделялись только по нобори, так что количество их тоже стало расти!Нобори участников знаменитой битвы при Сэкигараха – «предателей» и командующего армией «западных».Нобори участников знаменитой битвы при Сэкигараха – «предателей» и гонцов Иэясу Токугава.У асигару сасимоно были очень простые. Например, у асигару клана Ии – простое полотнище красного цвета.Очень скоро, однако, носить за спиной обычные флажки самураям показалось… «как-то не интересно». Им нужно было выделиться любой ценой, в том числе и своим внешним видом. Поэтому их сасимоно приобрели вид совершенно экстравагантный. Прежде всего, они стали объемными. Но так как тяжелым такой знак не мог быть по определению, то и делать их начали из бумаги, перьев и меха. Это могли быть два-три меховых шара на бамбуковом стержне разного цвета, шест, с висящими на них молитвенными дощечками эма или фигуркой… медведя или журавля. Известны сасимоно в виде «рисового песта», «якоря», «светильника», «зонта», «веера», «черепа». То есть фантазия их создателей была поистине безграничной. Причем, очень часто мон у самурая был один, а вот сасимоно изображало нечто совсем иное.Штандарты клана Мори Нагатсугу (1610 – 1698)Штандарты клана Хори НайориСовременная реконструкция нобори Исида МицунариДаймё, если им предстояло идти в бой, нередко тут же снимали дзимбаори и прикрепляли к доспеху сасимоно, поскольку носить одновременно и то, и другое было невозможно. Так, например, даймё Хирадо имел сасомоно в виде золотого диска на черном поле.Сасимоно Такеда Сингена. Реконструкция.Но с появлением такого огромного количества флагов вновь обострилась проблема идентификации уже собственно даймё, его штаба и окружения. И вот к началу XVII века ее удалось решить с началом использования так называемых «большого штандарта» и «малого штандарта» – соответственно – о-ума-дзируси и ко-ума дзируси. Очень часто это были флаги, похожие на нобори, но только с полотнищем в форме квадрата. Но куда чаще и они тоже приняли форму различных предметов – буддийских колоколов, зонтов, вееров, солнечных дисков.Нобори участников осады замка Осака. Иэясу Токугава имел простое белое полотнище.Некоторые штандарты были очень большими и тяжелыми. Нести такой штандарт доверяли самым сильным простолюдинам, и это было для них огромной честью. Иногда их крепли за спиной, как сасимоно, но сам знаменосец поддерживал древко за пару растяжек, а еще два человека удерживали его за растяжки с боков.Вот так носили фукинуки. Иногда (явный пережиток матриархата) знаменем отряда самураев становилась… женщина, обычно мать самурая, принявшая обет мщения. Рисунок из журнала «Армор моделлинг»Но самым сложным и тяжелым делом было ношение фукинуки – длинного вымпела, похожего на эмблему в виде карпа на Празднике мальчиков. Ветер надувал его словно огромный чулок, и это было очень красиво, но вот удержать его от падения было по-настоящему тяжело.Японцы не были бы японцами, если бы не придумали массу приспособлений для того, чтобы носить сасимоно и нобори и постарались придать им законченный и элегантный вид.На этом рисунке мы видим все основные детали, при помощи которых сасимоно крепилось на доспехе самурая у него на спине.Древко сасимоно вставлялось в пенал, который мог быть в сечении и квадратным, и круглым, и который назывался укэ-дзуцу. Его было принято покрывать лаком, так что хотя эта принадлежность была сугубо утилитарной, она имела вид подлинного произведения искусства. Поскольку флагов за спиной могло быть и два, и три, и даже пять, их количеству соответствовало и число пеналов.В верхней части панциря укэ-дзуцу удерживался при помощи кронштейна гаттари. Он мог состоять из одной и двух деталей, а также известны гаттари из деревянной пластины, опять-таки с одним или несколькими отверстиями по количеству флагов. Крепилась эта деталь к наспинным пластинам доспеха на петлях. Это позволяло легко разобрать наспинную конструкцию с креплением сасимоно и убрать сам доспех для хранения в ящик корабицу, а с ним положить в него и все его принадлежности.На уровне пояса крепилась «пята» пенала – мати–укэ (укэцудо). Обычно это деталь была металлической и покрывалась лаком в цвет доспехов.На этой фотографии изображен пенал для сасимоно в полностью собранном виде. Для асигару было предусмотрено стандартное приспособление из дерева в форме треугольника, с закругленными углами. Носили его на завязках подобно рюкзаку. При этом доспеха оно не требовало, что позволяло произвести на противника впечатление численностью своих войск даже в том случае, когда большая их часть не имела доспехов вообще. (Токийский национальный музей)Кронштейн гаттари.Существовало еще несколько знаков опознавания, использовавшихся японцами в боевой обстановке. Это полевые ширмы маку или ибаку, которыми со всех сторон огораживался командный пункт. Как правило, на них очень крупно изображался мон полководца. Рядом с командным пунктом располагался отряд гонцов – цукай-бан, при помощи которых полководец отдавал приказы. И здесь же находился самый главный его штандарт, видимый издали. Кажется, странным, а как он вообще командовал, сидя за занавесками, но вообще-то, обзор в сторону неприятеля ему оставлялся. Но главным было то, что все японские полководцы прекрасно умели читать карту, имели при войске разведчиков синоби, а самое главное – могли рассчитывать не беспрекословное подчинение своих командиров. То есть там, куда их ставили, указав расположение на карте, там они и должны были стоять, а двигаться вперед-назад только приказу, переданному гонцами. В рамках всего этого можно было сколько угодно проявлять свою личную храбрость, рубить сколько угодно голов и собирать их по полю боя. Но приказ должен был выполняться незамедлительно.Хоро из журнала «Армор моделлинг». Иногда хорошо представляли собой просто удивительные по сложности конструкции!Кстати, гонцов опознавали еще по одному очень занятному приспособлению – хоро – большому мешку из цветной ткани, похожему на огромный пузырь. Он имел основу из гибких прутьев, так что при скачке даже под напором ветра формы своей не терял. Носили хоро не только гонцы, но и воины отряда телохранителей. Крепилось оно точно так же, как и сасимоно. Для этого на нем имелся штырь, вставлявшийся в укэ-дзуцу. Но как всегда находились оригиналы, которым одного только хоро было мало. К нему крепилась еще и трубка для сасимоно или значка офицеров коси-саси. Форма «корзины» хоро могла быть самая разнообразная. Например – походить на купол или… европейский дамский кринолин! Поскольку хоро имело очень большой объем, что, кстати, хорошо видно на приведенном здесь рисунке из журнала «Армор моделлинг», то фигура самурая с хоро за плечами приобретала гротесковые размеры, что, как считается, пугало неприятельских лошадей!Хоро обычно шились из ткани яркого цвета, да к тому же на них еще и изображался мон даймё, что позволяло провести мгновенную идентификацию гонца. Но хоро могло служить и для других целей. Так, в одном из японских манускриптов указывалось, что и хоро, и сасимоно могли служить для того, чтобы заворачивать в них отрубленные головы их обладателей. «Сняв голову с воина, носившего хоро, заверните ее в шелковую накидку хоро, а если это голова простого воина, заверните ее в шелковый сасимоно». Эти указания говорят нам не только о том, что в качестве ткани для сасимоно и хоро использовался шелк, но и что у воинов, носивших хоро, был особый статус, более высокий, чем у других.Интересно, что японцы довольно рационально подходили к изготовлению тех же сасимоно. И если для самураев делать их старались, то для простых асигару подчас даже лишней палки для поперечины жалели, а просто изгибали бамбуковый шест и надевали на него узкий кусок ткани. Главную роль в этом случае играла… его длина!Продолжение следует...