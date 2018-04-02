ЮАР. Белые вне закона, или Кто ждёт в Африке русских офицеров (часть 2)

Вторая англо-бурская война разразилась в 1899 году (неофициально гораздо раньше) вопреки всем миролюбивым усилиям буров. Поводом британской агрессии стала якобы «борьба за соблюдение прав человека» - ничего не меняется. Дело в том, что вскоре после обретения независимости африканскими республиками на бурских землях обнаружили залежи золота. Это в копилку уже найденных алмазов, добычу которых прибрал к рукам Сесил Родс, натравливая Британию на буров, мешавших его алмазной империи и планам тотального доминирования на континенте. В общем, началась золотая лихорадка. В страну хлынули толпы иностранцев, в основном британцев. Алчные золотоискатели не понимали ни африканской земли, ни буров, ни их забот по облагораживанию этих чуждых пришлым мест.Один из русских добровольцев бурской армии Владимир Рубанов (бывший петербургский студент) описал буров как бесхитростных и неделовых, но трудолюбивых людей. Более того он разделял их отвращение к «ойтландерам» (т.е. к слетевшимся на золотую лихорадку любителям быстрого заработка). Вот что он писал о «новых» европейцах в Претории: «Это – отбросы европейского общества, отщепенцы, лишённые всяких принципов и духовных интересов, жадные искатели золота, высасывающие из страны всё, что только могут».Британская политика в Африке была точь-в-точь как и эти алчные оборванцы, жаждавшие богатств. Корона также жаждала богатств и контроля над землями, которые даже не осваивала, которые были исследованы бурами. Британцы потребовали предоставить ойтландерам те же права, что были и у граждан бурских республик. В это же время золотоискателям британцы сулили всевозможный хабар и, получив их полную поддержку, легко ликвидировали бы независимость республик. То есть в итоге на абсолютно «законных» основаниях британская корона получала земли и месторождения, а также неспособную к самоорганизации толпу «своих избирателей», а потому неопасную. Вопрос же оставшихся на землях буров, которые после «вторжения» ойтландеров превратились в нацменьшинство, был решён с сатанинским изяществом Алоизовича.Для начала на буров натравили народы банту. Благодаря подстрекательству британских представителей и влиянию магната Родса, зулусы, ндебеле и другие племена регулярно налетали на поселения буров, истощая их и не давая развивать государственные институты. Кстати, ловкий манипулятор Родс и был создателем системы апартеида, открыто заявляя первенство англо-саксонской расы над всеми остальными. Буры к созданию апартеида не имели никакого отношения.Кроме того ещё до войны британская пресса развернула травлю не только политики африканских республик и их руководства, но и самого народа. С виду здесь было бы уместно написать «беспрецедентную травлю», но русскому народу ли не знать, что она вполне традиционна. Газеты туманного Альбиона описывали буров как полузверей, тупых и безалаберных существ. Чтобы подчеркнуть их «животное» происхождение в прессе часто передёргивались цифры народонаселения с намёком на скорость размножения кроликов, а также рефреном шли упоминания о смешанных браках. Словно этого было мало, британцы уже во время ведения войны подключили крупнокалиберную артиллерию – Артура Конан Дойля, тогда старик ещё не был сэром.Официально Конан Дойль участвовал во второй англо-бурской войне в качестве полевого хирурга. Уж не знаю, как часто он там оперировал, но уже в 1900 году, т.е. через год после начала войны, в Лондоне выходит за его авторством книга «Англо-бурская война». В оригинале она звучит подчёркнуто тенденциозно и пафосно – «Великая бурская война». Книга, по сути, соткана из сообщений британской прессы.Уже 8 сентября 1900 года Конан Дойль покинул Южную Африку. В Британии его облизывали власти, и именно за эту агитку он был возведён в рыцарское звание, а не за цикл о Шерлоке Холмсе. Но так как война была ох как далека от завершения, окрылённый таким подобострастием соотечественников, Артур дописывал свой «фундаментальный» труд, пролистывая английские газеты. Дядя вообще был далёк от робости в поступках, какими бы циничными они ни казались. К примеру, Сесила Родса - политиканствующего манипулятора, магната, автора апартеида и человека отчасти виновного в гибели тысяч белых и чёрных африканцев от рук его карательных отрядов – Артур Конан Дойль называл «посланцем небес».Сильно били по развитию африканских республик и всевозможные экономические санкции ещё до войны. В своих воспоминаниях наши добровольцы писали о фантастическом уровне цен в Трансваале и Оранжевом государстве. Это, естественно, сказалось на снабжении армии в преддверии и во время ведения войны. Евгений Августус писал, вспоминая как его ставили на довольствие в бурской армии в Претории: «Тут же в одной из комнат министерства валялись старые винтовки однозарядной системы Генри-Мартини (модификация Пибоди-Мартини) без штыков, патроны, сёдла, уздечки и стремена…. Чиновники приходили в отчаянье, объясняя недовольным, что маузеровских винтовок больше нет, что старые сёдла (прим. авт. – по другим свидетельствам такие сёдла разваливались после 3-дневной езды) и уздечки выдаются за неимением новых, запасы которых истощились. Я сообразил, что в дороге мне ни скорострельная винтовка, ни новое седло не понадобятся, а на поле сражения сумею добыть и то, и другое».Кроме того, отчасти благодаря мощной экспансии Британии и Сесила Родса, отчасти ввиду патриархальности, медлительности и глубоко земледельческого уклада жизни буров, катастрофически не хватало промышленников, чиновников и управленцев с профильным образованием. Учебные заведения строить было либо некогда, либо некому. Эта промышленная и профильная отсталость ударит по бурам кувалдой уже на полях сражений.Т.е. ещё до начала боевых действий бурский вопрос, как я уже обозначил, был решён. Уникальный белый африканский субэтнос должен быть подвергнут либо «культурному» истреблению, либо прямому физическому. Британских цивилизаторов устраивал любой поворот событий.Первыми боевыми действиями, которые можно с небольшой натяжкой причислить ко второй англо-бурской войне, был так называемый рейд Джеймсона. По моему скромному мнению, типичная попытка «цветной революции». План рейда лично разработал пресловутый Родс. 29 декабря 1895 года отряд в полтысячи бойцов, включая конных (своеобразная лёгкая кавалерия), вооружённый винтовками, пулемётами Хайрема Максима и лёгкими орудиями, пересёк границу Трансвааля с британским протекторатом Бечуаналенд. План состоял в том, что к моменту прихода отряда в Претории должен был начаться бунт ойтландеров. Их за деньги Родса заранее сколотили в пару марионеточных политических партий. А люди английского чиновника Линдера Джеймсона как раз и должны были стать ответом на «зов народа, изнывающего под властью буров».Однако, пока Джеймсон как угорелый летел на выручку заранее подготовленного «народа», этот самый «народ» успел внутри себя перегрызться за будущие, только ожидаемые плюшки. Таким образом, начать визг в прессе по поводу угнетаемых «европейских рабочих» было невозможно ввиду отсутствия возмущения этих самых «рабочих», разве что друг другом. В таких условиях отряд Джеймсона из «борцов за свободу и права человека» превращался в обычную, хоть крупную и хорошо вооружённую, шайку.Уже 2 января буры, неплохо осведомлённые о планах отряда и провале заговорщиков в Претории, обнаружили людей Джеймсона. Оказавшись в окружении, несостоявшиеся «революционеры» завязали бой. Несмотря на хорошее вооружение, отряд Джеймсона вскоре потерял множество убитыми и ранеными и был вынужден сдаться.В Претории к пленным отнеслись снисходительно и отправили домой. Так, тогдашне руководство республики Трансвааль и её президент Пауль Крюгер (известный как «дядюшка Пауль», в 1941 году в Германии даже вышел в прокат одноимённый фильм о жизни президента) старались завоевать симпатии пробританского населения, а также, как говорится, мировой общественности. Заодно в результате провальной операции репутация Британии была основательно опущена. Если уж дикие буры, как про них верещала английская пресса, смогли дать по соплям британским знатно вооружённым «патриотам», то, что будет, если буры соберут полнокровную армию?Верно, больше всего раскалились кожаные кресла под ягодицами лондонского истеблишмента. Но и в Претории, несмотря на свою патриархальную созерцательность, прекрасно понимали, что в покое их не оставят, и они по сути стали свидетелями начала войны. Её как раз необходимо было оттянуть всеми силами и начать экстренную подготовку. В 1897 году Трансвааль и Оранжевое государство заключают союз.К 1899 году ситуация перешла все допустимые пределы. Никакие политические уступки буров в надежде отсрочить войну уже были неинтересны Лондону. 19 августа президент Крюгер даже согласился предоставить избирательное право всем ойтландерам, прожившим в Трансваале более 5 лет, в обмен на отказ от вмешательства во внутренние дела республики. По факту почти с самого начала всё это было Лондону безразлично от слова совсем. Волны Атлантики уже взрезали британские транспорты с войсками, а уже прибывшие выходили на марш в сторону границы с Трансваалем. Ну, не за ради же прибытка какой-то старательской и шахтёрской шпаны всё затевалось…9 октября Трансвааль в ультимативной форме потребовал отвести войска от границы. 11 октября началась война. Буры быстро сообразили, что тягаться с промышленной империей и её регулярной армией не резон. Единственным шансом рассматривался молниеносный рейд на территорию британских колоний и протекторатов с целью разбить успевшие высадиться войска англичан, используя элемент неожиданности. Буры рассчитывали, что лондонские скупердяи посчитают, во сколько им станут мечта о трансваальском золоте и алмазах, риски потери, хотя бы на время, существующих колоний и протекторатов, а также международная реакция и собственный престиж. Суммировав всё это, в случае бурской удачи, Лондон вполне мог пойти на мир с взаимными уступками, чтобы не потерять лицо. Естественно, мир временный, но мир.Увы…Продолжение следует…