Сербия сильнее всех! Кроме Румынии

Переданные 6 истребителей МиГ-29 из состава ВКС

Первый модернизированный легкий истребитель-бомбардировщик J-22 "Орао-2.0" (в двухместном варианте) на его премьере в конце 2016 г.

G-4M "Супер-Галеб" ВВС и ПВО Сербии

М-84АВ1. Найдите 10 отличий с Т-90 (хотя их даже больше)

M-84AS1

БМП BVP M-80AB1

Пуск тяжелой ПТУР ALAS в инертном снаряжении

"Кошава-1" и министр обороны РФ генерал армии С.К. Шойгу

Сербские ВС, конечно, не чета ВС ни "большой" Югославии (Социалистической Федеративной Республики Югославии), то есть ЮНА, Югославской народной армии, ни ВС "малой" Югославии (Союзной Республики Югославия). Да и недолго просуществовавшим ВС СиЧ (Сербии и Черногории) они уступают численностью. Но в деле противостояния соседям не нужно оглядываться на прошлое, а нужно ориентироваться на текущее соотношение сил с соседями. Как говорится, если убегаешь от медведя с соседом, то не обязательно бегать быстрее медведя, но быстрее соседа — непременное условие.Можно констатировать, что ВС Сербии, хоть и сильно отощавшие численно (зато весьма прилично перевооруженные и перешедшие на добровольное комплектование, что имеет свои плюсы и минусы), в целом сильнее почти всех своих соседей, кроме разве что Румынии. В нынешних ВС Сербии, состоящих из двух видов: Сухопутных войск (СВ) и ВВС и ПВО (флот утрачен вместе с Черногорией, а Дунайская флотилия входит в СВ, причем в ее состав входят, почему-то, и понтонные части с нашими парками ПМП) имеется 28 тыс. военнослужащих, не считая гражданских служащих.ВВС и ПВО Сербии еще недавно находились в очень плохом состоянии. Так, в истребительной авиации оставалось в строю всего 4 МиГ-29 устаревшего варианта "9-12Б" и "9-51" (учебно-боевая спарка), причем 1 — в нелетном состоянии, а одновременно и вовсе летало не более 2. Также имеется несколько летных МиГ-21 — 3-4 самолета примерно. Это даже на фоне вступивших в НАТО и окончательно посокращавших армии (полосатый хозяин всех защитит — так там думают) соседей как-то совсем не впечатляло. Недавно Россия передала Сербии 6 истребителей, ранее принадлежавших 31-му гвардейскому истребительному авиационному Никопольскому Краснознамённому, орд. Суворова полку имени Героя Советского Союза Н. Е. Глазова (31-му гв. иап) в Миллерово в Ростовской области. Ныне полк перевооружен на Су-30СМ и получит еще и Су-35С, а часть МиГов после восстановительного ремонта ушла сербам. Россия также отремонтирует и модернизирует имеющиеся старые МиГ-29 сербов до того же стандарта, что и новопереданные — МиГ-29СМ.Работы частично будут осуществляться в самой Сербии, уровень модернизации, скорее всего, такой же, как у сирийских МиГов, способных применять и управляемое и корректируемое вооружение по наземным целям, и современные УР средней дальности РВВ-СД (экспортный вариант Р-77-1) по воздушным. Также ведутся переговоры с РБ о продаже 8 белорусских МиГ-29 "9-13" с хранения после ремонта, возможно, сделка "срастется" в этом году. Эти машины также предусматривается модернизировать в Сербии по тому же варианту "СМ" на авиаремонтном заводе "Мома Самойлович", который планируется, при содействии РФ, превратить в региональный центр ремонта и обслуживания как МиГов, так и вертолетов Ми-8/17. Сейчас там ремонтируются французской разработки, но местной сборки вертолеты "Газель", будут обслуживать и закупленные в этом году ВВС Сербии Airbus H-145M (бывший ВК-117С2, подобные машины есть у МЧС РФ), которых заказано 9.Еще у сербов есть порядка 26 легких дозвуковых истребителей-бомбардировщиков J-22 "Орао" югославско-румынской разработки разных модификаций (J-22, NJ-22, IJ-22 and INJ-22), из которых способны летать 17, а до недавнего времени регулярно поднимались в воздух только 2, а теперь 7 самолетов прошли недавно ремонт и модернизаицю и в ближайшее время полностью боеготовы станут 12, а затем и все 17. Еще есть учебно-боевые дозвуковые самолеты G-4M "Супер-Галеб", способные применяться как легкие штурмовики и буксировщики мишеней, их списочно 21, но летают тоже не все.Функции легкого противопартизанского самолета могут выполнять и 14 новеньких поршневых учебных самолета "Ласта-95" сербской разработки, но толку с такого "летающего танка" откровенно немного — брони никакой, скорость маленькая, несет пару контейнеров с легкими и крупнокалиберными пулеметами, легкие блоки НАР или пару бомб. Транспортной авиации в Сербии, считай, что нет — единственный Ан-26 может выполнять функции по парашютной подготовке или выводу разведгрупп специального назначения, но и все на этом.Вертолетный парк насчитывает 10 Ми-17, около 30 собиравшихся в Югославии французских "Газелей" SA-341/342 (часть этих безбронных вертолетиков оснащены ПТУР и 20мм пушками и могут выполнять противотанковые функции, во всяком случае, других вертолетов с ПТУР в Сербии пока нет). Возможно, что-то появится позже, например, РФ может Ми-24П поделиться, все равно у нас они свое скоро отлетают.Слабостью ВС Сербии можно считать также и ПВО — примерно два десятка батарей устаревших С-125М "Нева" и 2К12 "Куб", пусть и модернизируемых местной промышленностью, не могут служить достойной защитой ни войскам, ни территории страны, в войсковой ПВО — те же "Кубы", а также ЗРК малой дальности "Стрела-10М" (в одной бригаде) и даже "Стрелы-1" (в остальных), и различная зенитная артиллерия. Конечно, С-125 можно переделать в "Печору-2М" и получить за умеренные деньги вполне адекватные системы, но этого мало. Поэтому сейчас идут переговоры с Москвой о поставке 2 дивизионов ЗРС С-300ПМУ-2, но пока эти системы представляются Белграду слишком дорогими и рассматриваются разные варианты сделки. Предполагается получить также 2 дивизиона ЗРК "Бук-М1" от Минска, с последующей модернизацией их Россией до "Бук-М1-2Э". Пока непонятно, состоится ли эта поставка в этом году, как раньше сообщалось. Планируются и закупки, а, может, и передача Россией, более современных РЛС дежурного и боевого режимов, средств РЭБ и прочего.Сухопутные войска состоят из 4 боевых бригад, 1 смешанной артиллерийской (скорее, ракетно-артиллерийской — в ней еще и РСЗО), бригады специального назначения, а также речной Дунайской флотилии и 4 отдельных батальонов: 3-го и 5-го батальон военной полиции, а также — радиационной, химической и биологической защиты и батальон связи.Сербские бригады несколько крупнее стандартных для нынешних европейских армий, отличаются и от наших. Они состоят из 5 боевых батальонов: танкового с 53 танками, 2 механизированных (мотопехотных, или, если по-нашему, мотострелковых) батальонов, 2 пехотных батальонов (в 1-й бригаде такой батальон один), а также имеются самоходный артдивизион, реактивный артдивизион, дивизион ПВО, инженерный, материально-технического обеспечения и штабной батальоны. Такая структура не представляется сбалансированной (в частности, формировать батальонные тактические группы не слишком удобно, да и незачем смешивать легкую пехоту с мотопехотой и танкистами), но является следствием сокращений и реформирования, хотя, в целом, вполне работоспособна. И развертывать на базе такой структуры новые части по мобилизации вполне реально. Но, надо заметить, что у сербов сейчас сильно сокращены запасы вооружения и техники на хранении, в частности, были списаны несколько сотен Т-55 несколько лет назад (частично их уже в лом продали, часть ждет своей участи), поэтому много не отмобилизуют.Дислокация сербских бригад также показывает приоритеты — из 4 боевых бригад одна на севере , со штабом в Нови-Саде, на хорватском и боснийском направлениях, а остальные, со штабами в Нише, Кралево и Вране, окружают границу с косовскими сепаратистами. В Нише — и штаб командования сухопутной армии. Там же дислоцирована и артбригада сербской армии, насчитывающая смешанный дивизион РСЗО (128мм РСЗО М-77 "Огань", аналог "Града", и тяжелые 262мм РСЗО М-87 "Оркан-2" с дальностью до 70км) , а также 2 гаубичных буксируемых (152мм М-84 "Нора", система примерно уровня "Мсты-Б" 2А65) и 2 пушечных буксируемых дивизиона (М-46/84) . Бригада спецназначения сербской армии — наиболее подготовленное соединение, ее части дислоцированы в Белграде, Панчево (в автономной Воеводине) и в Нише, на юге. Она состоит из контртеррористического батальона "Соколы", батальона спецназа военной полиции "Кобра", 63-го парашютно-десантного батальона и 72-го батальона специальной разведки "Коммандо". Эти подразделения регулярно в последнее время проводят совместные учения с коллегами из России и Белоруссии — с десантниками и спецназовцами. Они очень хорошо оснащены, хотя использование, наряду с новыми "Заставами", и G-36, выглядит странновато (купили бы уж тогда SCAR или HK-416/417, если денег лишних много).Всего в строю сербской армии 212 танков М-84 разных модификаций, 13 танков Т-72М1, также 68 танков этих типов находятся на длительном хранении. В целом, танковый парк вполне численно на уровне европейских деградировавших "старых" армий НАТО первой величины, но насыщенность армии танками и бронетехникой выше их — сербская армия меньше, чем, скажем, французские СВ, а тяжелой техники столько же.Модернизация М-84/М-84А в разных вариантах, вплоть до получения машины, аналогичной нашему Т-90 обр. 1992г. — это М-84АВ1, к сожалению, или не начиналась, или были модернизированы незначительные количества и куда более скромно. Так, недавно на параде, в войсках и на выставках засветилась очередная модернизация М-84АS1 с ДЗ по типу устаревшей "Контакт-1", решетчатыми экранами, дистанционно управляемой зенитной турелью и прочими изменениями. Известно, что в ближайшее время Россией в Сербию будет поставлено чуть более 30 танков Т-72Б3, в числе другой военной и специальной техники и вооружения ( 30 БРДМ-2, 6 истребителей МиГ-29 и проч.). По сути, это батальонный комплект танкового полка, если по-нашему, но у сербов свои штаты. Какая это модификация Т-72Б3, образца 2011 года или же 2016 года, который теперь называется Т-72Б3 с УБХ (с улучшенными боевыми характеристиками — с новым МТО, комплектом ДЗ "Реликт" на бортах, дополнительной навесной ДЗ и элементами "Реликта" в старых модулях НКДЗ "Контакт-5") — неизвестно. Но известно, что на этих танках в этом году сербы будут выступать на танковом биатлоне, там и увидим, что им дали. Т-72Б3 даже раннего образца в любом случае намного сильнее М-84 в каком угодно варианте — новый, более точный и быстрый стабилизатор, новая пушка 2А46М5 (5.1), совершенный многоканальный тепловизионный прицел ПНМ "Сосна-У", автомат сопровождения целей, новые боеприпасы (но сербам их не дадут), да и защита тоже лучше значительно.Сербская мотопехота вооружена 550 БМП М-80А (в строю порядка 320 машин в 8 батальонах по 40 машин, остальные в резерве) — машинами югославской разработки, вооруженных ПТУР "Малютка" и 20мм пушками М-55. Планируется 220 таких машин довести до уровня М-80АВ1 к 2020г., такие машины уже показывали на парадах, они вооружены 30мм пушкой, новыми ПТУР сербской разработки, имеют новую СУО и усиленное бронирование.Разработана и поставляется весьма неплохая колесная боевая машина, БТР "Лазар" (в честь князя Лазаря Хребеляновича, погибшего, кстати, на Косовом Поле в битве с турками в 1389г.), выпускаемая в вариантах "Лазар-1", "Лазар-2" и "Лазар-3". Первый из них — 6х6 MRAP весом 16-28т (с разными вариантами защиты), второй — классический, но неплавающий, БТР 8х8 массой 28т, третий — еще более тяжелая машина массой 32т с разными боевыми модулями, в т.ч. с 12.7мм пулеметом или 30мм пушкой 2А42 или ПТУР. Машины имеют защиту от Level 2 STANAG-4569 в базовой конфигурации до Level 4 в боковых и Level 5 в передней проекции в максимальной конфигурации (то есть вполне достойно — 14.5мм пулемет по кругу и в лоб — 25мм БПС). Но этих машин пока мало, считанные десятки, хотя заказано более 200. И конструкция их пока не отработана, говорят, что собираются поштучно и у многих машин имеются отличия даже между собой, то есть пока это опытное производство.Имеется еще сотни три разных колесных и гусеничных легкобронированных машин, включая как местного производства BOV VP, BOV M11, новых легких MRAP BOV M16, так и советского — БРДМ-2, БТР-50, МТЛБу, БТР-60П. Сербская пехота и мотопехота очень имеют достаточно приличное снаряжение (хотя техника, в основном, устаревшая, но для их задач сойдет) неплохо оснащены и прилично подготовлены.Артиллерийский парк насчитывает: 88 РСЗО типов М-94, М-87, М-77 и LRVSM Morava (новая модульная двухкалиберная РСЗО); 100 САУ , включая 30 155мм колесных автоматизированных "Нора" B-52, а также 2С1 "Гвоздика"; 72 буксируемых 152мм и 130мм орудий (еще 300 Д-30 в резерве), минометы.Также в Сербии существует такая структура, как жандармерия — наследница ПЖП — специальных полицейских частей, успешно действовавших против косовских террористов в ходе войны 1999г. и до нее. Конечно, она куда меньше частей ПЖП по численности (менее 4000 чел.), но личный состав хорошо обучен именно контртеррору, борьбе с иррегулярными формированиями и неплохо оснащен, хотя техника и вооружение, конечно, легкие — броневики, джипы с пулеметами и легкими минометами, грузовики.Надо сказать, что для небольшой страны у Сербии достаточно неплохой ОПК — наследие Югославии, которое не удалось полностью разломать "демократическим" властям даже совместно с Брюсселем. Танки сербы выпускать не могут — завод остался у хорватов, но комплектующие к М-84 делали, в основном, в Сербии, так что и у хорватов нет возможности выпуска. Но модернизировать и ремонтировать — да, выпускать САУ, артсистемы, легкую бронетехнику, боеприпасы, стрелковое вооружение, легкие самолеты и БПЛА — тоже могут. Надо сказать, что у сербов есть ряд и очень интересных разработок, имеющих мало аналогов в мире. И, хотя разработаны они, в основном, на деньги инозаказчиков, но появление их на вооружении Сербии весьма вероятно — вспомним, как в свое время у нас появился "Тигр" или ЗРПК "Панцирь-С", созданные в "святые" для кое-кого 90-е.Речь идет о самоходном ПТРК загоризонтной большой дальности ALAS, создаваемом на деньги ОАЭ — системе на автомобильном шасси "Нимр" (эмиратский родич нашего "Тигра"), с 6 тяжелыми дозвуковыми ПТУР с телетепловизионными камерами и ручным наведением по волоконно-оптическому кабелю с высоты в 200-500м, цель атакуется в крышу. Такой принцип в свое время разрабатывался французами в их системе "Полифем", используется он на израильской системе Spike и не только там, но достаточно редок в мире. Дальность ракеты ALAS-A объявлена в 25км, возможно, будет версия ALAS-B с 60км дальности и легкая ПКР, летящая на 5м высоты. Минусом этих ракет можно считать немалые для ПТУР габариты и низкую скорость, делающую их хорошей мишенью для ПВО, плюсы же — высокая помехозащищенность и большая дальность. ALAS находится на испытаниях, которые обещают вскоре завершить. Есть еще разрабатываемая по заказу, вероятно, Пакистана корректируемая планирующая бомба наземного базирования (!) вариантов "Кошава-1" и "Кошава-2", запускаемых из одинаковых с ALAS контейнеров. По сути, "Кошава-1" (это не кошка, это ветер такой сухой в Сербии так зовут) — это планирующая бомба с ТВ/ИК ГСН, массой 248кг, с БЧ 100кг, но с твердотопливным разгонщиком в 61кг весом. После старта и отделения разгонщика устройство планирует с высоты к цели на скорости порядка 200м/с. Достаточно интересное оружие и недорогое, для локальных войн. Эти системы сербы даже руководству нашего МО демонстрировали, возможно, пытаясь заинтересовать, будучи сами заинтересованы в наших технологиях. Но в целом, с ОПК Сербии есть, в чем сотрудничать, вне зависимости от того, будут ли какие-то военные осложнения в регионе или нет.Так, в России сверхдальнобойный ЗРК "Клевок-Гермес", правда, со значительно более совершенными системами наведения, куда более мощными БЧ, со сверхзвуковыми и куда менее заметными ПТУР и дальностью до 100км, пока находится на испытаниях, за исключением авиационной версии. Но он куда сложнее и дороже.В общем, на местном балканском уровне сербские ВС и военная промышленность стоят достаточно высоко, и военные возможности для решения косовской проблемы имеются. Тем более что противостоящие им "полицейские силы" и "Силы безопасности" Косово общей численностью менее 5 тыс. чел. не имеют тяжелого вооружения, вооружены максимум броневиками, гранатометами и минометами. Но не стоит обольщаться, что случись что и даже без прямого столкновения с KFOR у местных боевиков не появятся ПЗРК, ПТРК и прочие полезные вещи. Не исключено, что там уже есть и то, и другое, ввезенное американцами заранее. Была и информация о том, что часть боевиков из Сирии перебрасывалась именно в Косово. А сирийские боевики обладают немалым боевым опытом, которого нет у сербских военных. Что, несомненно, все может осложнить. Но главное, что может осложнить сербской армии решение каких-то задач в Косово, ограниченных или максимальных, — отсутствие воли у руководства, пытающегося удержаться на "двухвекторной" модели развития, хотя известно, что попытка усидеть на двух стульях заканчивается отбитой "пятой точкой".