10:08 03 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Telegram-канал сообщает об атаке на колонну армии США в Сирии

Telegram-канал Directorate 4 публикует материалы, в которых говорится о том, что на территории Сирии были обстреляны автомобили с американскими военнослужащими и их "союзниками". Заявлено, что обстрел автомобилей вооружённых сил США и Сирийского демократического союза произошёл ещё 30 марта на маршруте Тель-Абьяд – Эль-Хасеке. При этом упомянутый мессенджер-канал, занимающийся мониторингом активности боевиков на Ближнем Востоке, сообщает, что обстрел начался после того, как головной автомобиль подорвался на заложенном по ходу движения взрывном устройстве.



В результате атаки группировки, которая называет себя Силами национальной самообороны, были уничтожены два автомобиля. При этом никаких фотографий и видео с места событий пока не публикуется.


Напомним, что накануне мессенджер-канал распространил информацию о том, что сирийская группировка осуществила, по некоторым данным, миномётный обстрел американской военной базы близ населённого пункта Айн-Исса в провинции Ракка. Информации о пострадавших до сих пор не поступало. "Военное обозрение" рассказывало об этом обстреле. Сирийская группировка заявила, что главной её целью является освобождение территории Сирии от американских и проамериканских сил.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что готовится в скором времени принять решение по выводу американского военного контингента из САР. По его словам, «пришло время, когда в Сирии порядок должны обеспечивать другие силы». Какие именно силы, Трамп не уточнил.

Использованы фотографии: Фейсбук
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:03
    А их никто в Сирию не звал.
    Венд
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:06
      Цитата: Венд
      А их никто в Сирию не звал.

      Более того - Все будут счастливы, если они уйдут от туда!
      Вот и провожать - начали! hi
      Охотовед 2
  2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:04
    хорошая погода,хорошие новости,день удался.
    Дедкастарый
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:07
    Трамп заявлял, что готовится в скором времени принять решение по выводу американского военного контингента из САР

    так поспешать надо, что бы "скорое время" быстрее наступило... вам недвусмысленно об этом говорят... Янки гоу хоум!
    Masya Masya
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:08
    Если информация достоверна, то хорошо, что нашлись силы, которые решились открыто противостоять американской оккупации. Не так давно американский сенатор призывал давить на Россию увеличением гробов из Сирии в т.ч с прямым вмешательством Сша в этот процесс. Может когда начнут увеличиваться потери американцев их политики будут более трезво относиться к своим заявлениям?
    rotmistr60
Картина дня