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Telegram-канал сообщает об атаке на колонну армии США в Сирии
Telegram-канал Directorate 4 публикует материалы, в которых говорится о том, что на территории Сирии были обстреляны автомобили с американскими военнослужащими и их "союзниками". Заявлено, что обстрел автомобилей вооружённых сил США и Сирийского демократического союза произошёл ещё 30 марта на маршруте Тель-Абьяд – Эль-Хасеке. При этом упомянутый мессенджер-канал, занимающийся мониторингом активности боевиков на Ближнем Востоке, сообщает, что обстрел начался после того, как головной автомобиль подорвался на заложенном по ходу движения взрывном устройстве.
В результате атаки группировки, которая называет себя Силами национальной самообороны, были уничтожены два автомобиля. При этом никаких фотографий и видео с места событий пока не публикуется.
Напомним, что накануне мессенджер-канал распространил информацию о том, что сирийская группировка осуществила, по некоторым данным, миномётный обстрел американской военной базы близ населённого пункта Айн-Исса в провинции Ракка. Информации о пострадавших до сих пор не поступало. "Военное обозрение" рассказывало об этом обстреле. Сирийская группировка заявила, что главной её целью является освобождение территории Сирии от американских и проамериканских сил.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что готовится в скором времени принять решение по выводу американского военного контингента из САР. По его словам, «пришло время, когда в Сирии порядок должны обеспечивать другие силы». Какие именно силы, Трамп не уточнил.
В результате атаки группировки, которая называет себя Силами национальной самообороны, были уничтожены два автомобиля. При этом никаких фотографий и видео с места событий пока не публикуется.
Напомним, что накануне мессенджер-канал распространил информацию о том, что сирийская группировка осуществила, по некоторым данным, миномётный обстрел американской военной базы близ населённого пункта Айн-Исса в провинции Ракка. Информации о пострадавших до сих пор не поступало. "Военное обозрение" рассказывало об этом обстреле. Сирийская группировка заявила, что главной её целью является освобождение территории Сирии от американских и проамериканских сил.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что готовится в скором времени принять решение по выводу американского военного контингента из САР. По его словам, «пришло время, когда в Сирии порядок должны обеспечивать другие силы». Какие именно силы, Трамп не уточнил.
Использованы фотографии: Фейсбук
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