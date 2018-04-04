ЛаГГ-3: поперёк «экспертных» мнений и легенд

полностью соответствовал задачам

Читая многое из того, что появляется на просторах необъятной сети по поводу военной техники прошлого, сделал забавный вывод. Не умеет народ думать и рассуждать — это раз. А два — понял, почему так живуча идея «трупамизавалили».Действительно, расцвет и становление интернета пришлось на пик антисоветчины. И в сеть вываливали тысячи тонн откровенного информдерьма. И завалили, что характерно.И сегодня, если кто-то вдруг решил, что пора ему стать «икспердом» и начать вываливать свое мнение по тому или иному поводу, нет ничего проще. Скопипастил у кого-то, переписал, добавил пару-тройку фоток – и вуаля!Вся проблема в том, что в сети в основном что? Ага, вот то, о чем я выше говорил.Яркий пример. Натолкнулся недавно на целых три «исследования» по поводу самолета ЛаГГ-3. Как под копирку: «лакированный гарантированный гроб» и так далее. По текстам образца 90-х.А давайте попробуем порассуждать серьезно. Не пользуясь «изинтернетными» творениями и домыслами, а просто применив логику.Интересно? Мне тоже.Итак, 10 октября 1940 года вышло постановление Совнаркома о принятии на вооружение и запуске в серийное производство самолетов МиГ-1, Як-1 и ЛаГГ-3.Мы привыкли воспринимать этот факт как данность. Ну, решили три истребителя запустить в серию, и решили.И крайне редко звучит вопрос «почему?» и еще реже появляются попытки разобраться в этом вопросе и ответить на него.Для начала давайте договоримся о следующем: Сталин идиотом не был. Надеюсь, основное большинство с этим спорить не будет. Дальше: народный комиссар авиационной промышленности СССР Алексей Шахурин идиотом не был.Первый заместитель НКАП Александр Яковлев мало того, что не был идиотом, он еще был талантливым авиаконструктором.Все согласны? Отлично.Умные люди знают, что близость Яковлева к Сталину никак не гарантировала работы спустя рукава и обеспечению себе, любимому, режима благоденствия. Наоборот, там вылетали, как из пушки, люди и покруче, и не всегда на Колыму. Пример – тот же Шахурин.Итак, три неглупых человека, двое – специалисты в авиации, принимают на вооружение ТРИ самолета. Три РАЗНЫХ самолета. Три СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ самолета.Я почему ставлю так много больших букв? Действительно, множество «икспердов» просто не в состоянии понять, почему. Другое дело, что им это и не надо. Главное – бабахнуть погромче, что «Як был хорош, а МиГ и ЛаГГ – нет». И ловим лайки.На самом деле тот же Александр Яковлев тщательно облазил всю Германию, перебухал там с Танком, Мессершмиттом и прочими, ручкался с Гитлером. И все ради чего? И все ради закупки немецких самолетов. Так что к 1940 году у нас прекрасно представляли, с кем придется воевать.И три разных самолета – это проявление ума.Яковлев и компания вообще отлично сработали. То, что уже было у Германии и стояло на вооружении, и то, что планировалось, хорошо исследовали и проанализировали.МиГ – высотный истребитель-перехватчик.Отличная скорость на больших высотах, хорошее вооружение. Да-да, именно так. У МиГа было очень неплохое оружие. ТРИ пулемета БС (12,7 мм) и два ШКАСа. И работать перехватчик должен был именно на высоте, где пойдут бомбардировщики. И трех крупнокалиберных пулеметов на начало войны было более чем достаточно, чтобы расковырять любой бомбер.Собственно, тут уместно вспомнить мемуары Александра Покрышкина. Он был МиГом весьма доволен. Летал. Сбивал. А жалобы начались когда? Правильно, когда крыльевые БС сняли. И остался 1х12,7-мм БС и 2х7,62-мм ШКАС. И все, сбития резко закончились, ибо маловато это для того же «Хейнкеля-111».Нашел, кстати, фото этих пулеметов. Вот как выглядел "настоящий" МиГ-3. Вот из-за чего бунтовал Покрышкин:И понятно, что на низких высотах МиГи были «утюгами». Это да. Тем не менее, умный человек Покрышкин на «Аэрокобре», которая весьма по свойствам напоминала МиГ-3, воевал точно так же, как в начале войны (с доработками, конечно), и весьма преуспел.И, кстати, никак не вина Микояна и Гуревича, что те самолеты, против которых предназначался МиГ, в серию не пошли. Не-177, Не-274, Ju-89 и прочие.Як – истребитель маневренного боя.О Яках можно говорить долго, но постараюсь быть покороче. Истребитель маневренного боя. Легкий, быстрый и так далее. Скорость-маневр-огонь.Увы, с ними тоже не все прекрасно оказалось. Но виной общая беда: в СССР самолеты строились под двигатели. Увы. А двигатели, являющиеся лицензионными копиями не самых лучших импортных моторов (кто бы нам дал еще лучшее копировать!), скажем так, не являлись сильной стороной нашей промышленности.Климовские ВК-105 и ВК-107 всех модификаций – это ведь всего лишь «Испано-Сюиза» 12Y образца 1932 года…Тем не менее, на климовских моторах летали все самолеты, в которые их можно было впихнуть. Но гонку с немецкими наши двигатели проиграли вчистую, поскольку «Мессершмитты» всегда имели 100-150 л.с. преимущества. Со всеми вытекающими.ЛаГГ – тяжелый истребитель.Двусмысленно, но так. Истребитель был реально тяжелый, по массе сопоставим с МиГ-3, а вот по двигателю это был Як-1. Ждать высоких скоростей от этого самолета мог бы только закоренелый оптимист.Потому 550 км/ч, показанные ЛаГГом, уже были за благо.Теперь «иксперды» воют: дескать, какое дерьмо приняли на вооружение, летчики гибли на нем, «мессеры» что хотели, то и творили.Смотрим выше. Где про идиотов написано.Что получается, Шахурин, Яковлев, Гудков, Лавочкин, Горбунов запилили черт знает что, и никто не сел? Лаврентий Павлович в отпуск ушел? Так вроде война…Все просто. Для господ «икспердов» сложно, а вот для нормального человека просто.ЛаГГ прошел ВСЕ этапы государственных испытаний. Которые тогда, замечу, за бабло не проходили. И был принят на вооружение потому, что по своим ТТХ, которые на него возлагали в ВВС.Горбунов как ведущий конструктор взяток не совал за самолет ни Яковлеву, ни Шахурину. К Петлякову и Туполеву никто в соседи не спешил.А задумывался ЛаГГ как тяжелый истребитель не по массе своей. По оружию.Пушка ШВАК 20-мм или ВЯ 23-мм, 2 пулемета БС 12,7-мм, 2 ШКАСА 7,62-мм. И все это товарищи Лавочкин, Горбунов и Гудков умудрились запихать В НОС!!! В крыльях огневых точек не было!!!Я вообще плохо понимаю, как там техники двигатель обслуживали. Куда ни сунься — либо пулемет, либо патроны.На крыльях потом направляющие для РС или подвески бомб устанавливали.Так что ЛаГГ был мощнейшим оружием в умелых руках. Развалить бомбер? Да не вопрос. Проштурмовать слабо защищенный объект? Заверните два.И главный плюс: в отличие от Яка и МиГа – не горел. Дельта-древесина не умела этого. И был очень прочным. Это первый советский истребитель, в который смогли засунуть 37-мм пушку НС-37. И у которого, замечу, планер не трещал, как у Яка, от выстрела этого чудовища.Против истребителей противника был плох. Да, это факт. Но предполагалось наличие Яков, которые свяжут истребители противника в маневренном бою, а ЛаГГи будут шинковать бомберов на мелкие кусочки.Кстати, именно такая тактика нарисовалась после 1943 года в наших ВВС. Только вместо ЛаГГов были «Аэрокобры» и «Лавочкины».Так что сгубила ЛаГГ не глупость. Точнее, глупость, но не там, где обычно указывают «иксперды».Сгубил слабый двигатель и полная невозможность «нарыть» где-то новый? Нет же! Как только эксперименты у Гудкова с его Гу-82 и Лавочкина с Ла-5 по установке на планер ЛаГГ-3 двигателя АШ-82 (прародитель – американский «Райт» R-1820-F3) успешно завершились, то и появился самолет на страх врагам.И – неправильное использование. Понятно, что 22.06 играть пришлось по совершенно другим правилам, но это уже дело совершенно другое. Факт в том, что вместо борьбы с бомбардировщиками ЛаГГи начали посылать «прикрывать пехоту» (был такой идиотизм), штурмовать передний край обороны, бомбить мосты днем и так далее.Соответственно, вот и потери.А в ПВО Москвы, Ленинграда и вообще как истребитель ПВО ЛаГГ-3 очень хорошо зашел. Особенно «пятибачные», с увеличенным запасом топлива. И как ночной истребитель тоже вполне оказался. Очень долго мог в воздухе находиться, полезное качество.Главной проблемой в РККА, в общем, для того времени было правило «умри, но сделай». Это нанесло больше вреда, чем слабые советские моторы.Когда Александр Покрышкин на МиГ-3 на бреющем летит на разведку танки искать – это бред. Николай Скоморохов на ЛаГГ-3, прикрывающий пехоту, – из той же оперы.Даже винтовку Мосина в разных ситуациях можно использовать по-разному. И в зависимости от того, как подойти к использованию, будет на выходе или чудо-оружие, или дрын-дубина.С самолетами то же самое.Наши летчики научились работать головой, думать, анализировать и строить бой в уме. Дорогой ценой, но научились. «Иксперды» пока эту функцию в основном своем большинстве не освоили. Да им это и не нужно. Ctrl+C и Ctrl+V работают, да и ладно.Кстати, еще покрышка от ТБ-3 в огород «икспердам». Ну хоть бы один привел, откуда прозвища ЛаГГ-3 взялись. Типа, народное творчество. А на деле-то «широко известные» прозвища самолета «Лакированный гарантированный гроб» или «Летающий авиационный гарантированный гроб» во время войны не употреблялись.Появились они после выхода одной книжонки в 90-х, где Лавочкина грязью поливали. Намалевал ее человечишко, совершенно отношения к авиации не имевший. Зато со связями в одном из правдорубских наших издательств. Вот там они и появились. Короче, издали, и забудем о них.Фактически же в конце хочу сказать только одно. ЛаГГ-3 был весьма продуманным и грамотным самолетом. В стране были проблемы с авиационным алюминием. Потому и дельта-древесина. В отличие от Яка и МиГа, где даже без нее обошлись. Да, был тяжелый. Но если бы Гудкову дали возможность свободно экспериментировать с АШ-82, то самолет был бы готов еще раньше. В 1942 году. Не факт, что он был бы лучше Ла-5, но на год раньше.И главное – вопрос применения. «Аэрокобра» в Штатах тоже полным отстоем считалась…ЛаГГ-3 надо было применять в соответствии с разработанной концепцией. Увы, не получилось. Но рассуждать о том, что «по дурости» ни на что не годную машину приняли на вооружение и послали в бой, – это тоже дурь.Дураков тогда было много, их много и сейчас, но самолет был хороший. Для своих задач. Не отличный, но хороший. Как подойти к вопросу выполнения этих задач…И то, что ЛаГГ-3 стал платформой для создания Ла-5, — единственный его плюс, тоже бред. Если бы это был плохой самолет, его бы отправили на свалку, а не кинулись дорабатывать и Лавочкин, и Гудков, и Горбунов. Они как конструкторы верили в свое детище. Знали, что полетит.Или что, в добавление к Сталину, Шахурину, Яковлеву еще и Лавочкина, Гудкова и Горбунова в идиоты запишем?Простите, если нелиберально вышло! А как тогда страна дураков под командованием идиотов войну выиграла?