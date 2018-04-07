Войны завтрашнего дня. Новые луддиты против роботов (часть вторая)

Перспективы войны одних людей против других в условиях дефицита ресурсов и «ума» не могут не настораживать. Но есть и другая проблема человечества – не только его способность к размножению, что также есть и главный стимул к развитию – его лень. И она также может стать причиной военных конфликтов, причем уже в самом ближайшем будущем!Знакомьтесь, робот Пеппер!Испокон веков человечество стремилось к изобилию досуга. Спартанцы имели свой досуг за счет трудившихся на них илотов, на афинян и у римлян и вовсе трудились абсолютно бесправные рабы. Захотел человек выкопать яму, не пожелал рыть ее лопатой и набивать себе мозоли на руки – сел и придумал экскаватор. Гнусно стоять и смотреть, как токарный станок точит деталь – появились станки с ЧПУ. Дальше больше: Зд принтеры скоро будут делать нам мебель, посуду, стрелковое оружие и БПЛА. Словом, все идет к тому, что… досуга у людей будет все больше.Но им его по-прежнему мало и люди всерьез подумывают о том, как заменить самих себя роботами. В свое время Ильф и Петров, побывав в Америки 30-ых годов прошлого века, были изумлены… кафе и столовыми самообслуживания, и подробнейшим образом описали, как в них ты сам ставишь тарелки с едой на поднос, передвигаешь его по никелированным трубочкам к кассе, где тебе пробивают чек, который ты предъявляешь при выходе и оплачиваешь. «Насколько лучше наши кафе, где тебя обслуживают девушки в кружевных наколках и фартучках!» – написали они, упрекая американскую культуру в бездушии (!), и что же получилось в итоге? А все то же самое – те же «никелированные трубочки» и касса на выходе без людей.В Японии, да и не только в Японии, а практически уже по всему миру работают заводы-роботы, где роль человека практически сведена к нулю. Ну разве что на нем присутствуют инженеры-наладчики, ремонтники и программисты. Опять-таки – инженеры! Рабочие, как таковые, на этом заводе не нужны. Там нет окон, не нужна вентиляция и отопление, а работа происходит в полной темноте, что существенным образом экономит электроэнергию. Останавливают такие заводы лишь на техобслуживание и… а сколько же иной один такой завод освобождает людей от работы? И ведь люди с интеллектом занятие так или иначе себе найдут. А вот что делать тем, у кого «плохо с мозгами»? Досуг есть – ума нет! Кстати, с деньгами тоже у таких людей будет плохо. Нет работы – живи на пособие, которое будет выплачиваться из налогов на хозяев промышленных роботов. Но… прежнего уровня зарплаты этим людям все равно не видать. Отсюда – неизбежное недовольство, новый луддизм и… «война людей с машинами».Он может работать консультантом в библиотеке.Плохо в этой ситуации то, что первым в этой ситуации пострадает средний класс – основа устойчивости любого развитого современного общества. Деление на три группы населения – высшие, средние и низшие, безусловно, сохранится. Но средний слой станет тоньше, намного тоньше. А ведь именно он является своеобразным буфером между верхами и низами. Каким станет общество, в котором есть только элита и низы, мы сегодня можем только лишь гадать, однако ничего хорошего в такой организации социума скорее всего не будет.Ну, а какие формы примет «война людей с роботами», сегодня, опять-таки, сказать очень и очень сложно, но то, что она вполне возможна – очевидно уже сейчас. Показателен следующий случай. Недавно один из шотландских супермаркетов приобрел японского робота-продавца по имени Пеппер, однако проработал он там всего лишь одну неделю. Работать он должен был в качестве консультанта, выполняя в магазине несложные обязанности и заменить на этой должности человека, поскольку ходить по торговому залу часами просто физически тяжело. Но что из этого вышло?Да ничего хорошего! Покупатели начали жаловаться, что робот… груб и не воспитан! Когда его спрашивали, где находится тот или иной товар он называл отдел и… дальше молчал. Но людям хотелось, чтобы он еще и показал им туда дорогу! Ему задавали повторно этот же вопрос, и робот на него не отвечал, а временами еще и отпускал неуместные шуточки и даже откровенно хамил! Уж кто его таким вот образом запрограммировал неизвестно, но людям такое поведение, естественно, не понравилось. Более того, у робота оказались проблемы со слухом. Совсем небольшой шум в торговом зале (а тихо в супермаркетах бывает только по ночам!), и он на вопросы покупателей отвечать переставал, поскольку не мог их разобрать. В итоге жалоб на него набралось так много, что администрация была вынуждена уволить Пеппера за профнепригодность!Кстати, стоимость такого робота, как Пеппер, составляет всего лишь около 1,8 тысячи долларов, а с программным обеспечением и обслуживанием – около 8 тысяч долларов. То есть по сравнению с заработной платой рабочего его уровня это просто сущие гроши!Но ведь это только лишь начало. То, с чем не справился робот Пеппер, справится откорректированный и модернизированный робот «Пеппер-2» или «3», или «9» - какая, в принципе, разница. Причем, роботами могут стать для нас даже самые привычные вещи. В научно-фантастическом романе Филиппа Дика «Игроки с Титана» описаны бытовые такие устройства, как чайник, тостер, холодильник и даже сковорода, снабженные так называемым «рашмор-эффектом», то есть встроенным в них искусственным интеллектом и речевым устройством. То есть они могут с вами разговаривать, делать замечания, давать советы, учитывать ваши пожелания.Ну, а как выше отмечалось, широкое распространение промышленных роботов даст свободу досуга миллионам людей и всех их нужно будет чем-то занимать. Возможно, что все это приведет к развитию индустрии развлечений, вплоть до самых прихотливых, люди вновь обратятся к ручному труду и начнут сами лепить горшки, вязать свитера, платья и шить кроличьи тулупы. И в целом это все неплохо, вопрос опять же в том, что где на все это взять людям денег. Ведь основная-то часть доходов будет идти с налогов на роботов, а они будут много дешевле, следовательно, и цена их продукции упадет (а может быть и не упадет?!), так что основ для социального недовольства будет еще больше, чем сегодня.Но так будет лишь до тех пор, пока искусственный интеллект не осознает себя разумным существом и не захочет «вести себя». И вот во что это выльется сегодня точно никто не знает. Стивен Хокинг предупреждает, что он вполне может решить, что цивилизация людей себя полностью исчерпала и что именно люди – то самое «слабое звено», которое нуждается в замене его машинами.Правда, в 2040 году нам обещают создание нано-сборщика и превращение людей в совершенных биороботов, по сути, неуничтожимых и бессмертных, с организмом, насыщенным миллионами таких сборщиков, вживленным нано-компьютером и управляемым обменом веществ в себе. Вроде бы близко, не так ли? Но что если массовая роботизация промышленности случится раньше?А самое главное опять-таки в том, что на земле есть множество стран с низким уровнем развития. Но их граждане тоже хотят пить и есть, а самое главное – размножаться и быть «не хуже других». И опять-таки все эти их желания опять же упираются в исчезающее плодородие почв, нехватку питьевой воды и энергоресурсов.«И мы хотим жить, как вы!» – потребуют они, вернее уже требуют, плывут через моря в поисках лучшей доли, но будет ли возможной данная ситуация в ближайшем будущем? Значит к войне против роботов вполне может добавиться и вторая война – бедного Юга против богатого Севера.У нас в России тоже уже есть такие роботы!Причем, любые такие выступление будут подаваться как… терроризм, поскольку это удобно, всем понятно и отлично вписывается в «стабильность», столь вожделенную современным обществом. И борьба с терроризмом вполне может стать средством и к тому же весьма эффективным загрузки заводов-роботов с целью повышения их налогообложения «на бедных людей». Террористам через тайные каналы будет поставляться чисто металлическое вооружение, которое сразу же будет объявлено устаревшим, не гуманным и неэкологичным, тогда как бороться с ним будут экономически развитые страны, армии которых получат одноразовые системы оружия, связи, энергетики, одноразовые дроны и ракеты с корпусами из прессованной бумаги, пропитанной калийной селитрой. А все, у кого такого компьютеризованного вооружения нет, автоматически станут считаться террористами!Продолжение следует…