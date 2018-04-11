09:56 11 апреля

Культурными русскими словами о демократии. Ч. 2



Итак, как мы выяснили в предыдущей статье, эффективное управление чем-либо зиждется на трех «должен»:

1. Управленец должен быть профессионален в области, которой берется управлять – знание нюансов профессии/отрасли поможет ему принимать верные решения;


2. Управленец должен хорошо разбираться в людях – это необходимо для подбора команды. Сегодня объем человеческого знания настолько велик, что управленец не может быть одинаково компетентен во всех сферах деятельности даже некрупного предприятия. Соответственно, ему приходится доверять управление отдельными процессами тем, кто в этих процессах профессиональнее его. Таким образом, управленец вынужден подбирать и управлять деятельностью людей, которые в своей специализации более профессиональны чем он сам, и только умение хорошо разбираться в людях может помочь ему в этом;

3. Управленец должен быть мотивирован на «трудовые подвиги» на ниве управления, потому что в отсутствии стимулов делать свою работу хорошо может просто расслабиться и пустить процесс на самотек.

Вне всякого сомнения, в любой стране наиболее сложным объектом управления является она сама. Поэтому умение разбираться в людях – ключевое умение президента, ведь он вынужден управлять сложнейшими отраслями человеческой деятельности, имея самое поверхностное представление о большинстве из них (не существует человека, который был бы сколько-то профессионален в медицине, военном деле, внешней политике, экономике, науке, образовании и т.д. одновременно).

При этом ни профессионализм, ни умение разбираться в людях не является прерогативой элит. Соответственно, для обеспечения наилучшего управления страной очень важны «социальные лифты» – «дорога во власть» (вплоть до верховной) талантливым выходцам из неэлитарных классов общества. На сегодняшний день наилучшие возможности «социальных лифтов» предоставляет демократия, но – не везде, а лишь в тех странах, в которых имеется многопартийная система. Почему?

Потому что там, где есть две (или больше) политические силы, которые никогда не объединятся в одну, но которые недостаточно сильны, чтобы уничтожить своих оппонентов, то возникает своего рода конкуренция, где партии взаимно контролируют друг друга, не давая им «мухлевать» с процедурой выборов или же предоставлять обществу «выборы» из одного кандидата (когда остальные заведомо неспособны занять выборный пост).

В Российской Федерации, увы, демократия работает не слишком хорошо: как уже говорилось раньше, даже среди тех, кто безоговорочно поддерживает действующего президента страны, немного таких, кого бы полностью устраивала ситуация в экономике, медицине, образовании и т.д. В.В. Путина поддерживают многие, но, к примеру, Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подобного уровня народного доверия не имеет, его рейтинг падает - даже по данным «Левады –Центра», а это о чем-то, да говорит.

Все это свидетельствует о том, что в иерархии власти находятся не самые способные в управлении люди, а это означает, что наши «социальные лифты» работают не так хорошо, как нам хотелось бы. Соответственно, у нас есть два варианта – либо привести политическую систему страны в состояние, при котором демократия была бы эффективна, либо же совершенно отказаться от демократии в пользу иного политического режима, который обеспечивал бы лучшее качество управления страной.

Давайте рассмотрим оба варианта

К сожалению, или к счастью (хотя последнее – вряд ли), но на сегодняшний день в Российской Федерации существует одна правящая партия, и эта партия - «Единая Россия». Нет, вне всякого сомнения, существуют коммунисты, ЛДПР и проч., но суть в том, что даже сведенные воедино, они не располагают даже четвертью возможностей и влияния «Единой России». У этих партий нет никакого политического, кадрового, административного ресурса, что очень хорошо характеризуют результаты выборов как в Государственную Думу в 2016 г., так и в президенты РФ в 2018-ом. В первом случае наиболее значимая после «Единой России» партия (КПРФ) получила 42 места из 450, а ее кандидат в президенты (П. Грудинин) набрал 11,8%. Кто-то скажет (про себя, или в комментариях), что, мол, результаты выборов были фальсифицированы, но дело в том, что сам факт фальсификации (если бы он имел место быть) характеризует слабость нашей партийной системы, поскольку говорил бы о том, что КПРФ, ЛДПР и проч. не обладают достаточным ресурсом, чтобы обеспечить честное проведение выборов.

Ну и что тут прикажете делать? Приказать членам партии «Единая Россия» рассчитаться на «первый-второй», всех «вторых» выделить в новую партию, скажем, «Великая Россия», и приказать им конкурировать друг с другом? Так ведь ничего из этого не получится. Весь вопрос в отсутствии предмета конкуренции – можно поделить «единороссов» хоть на две, хоть на двадцать две партии, но суть в том, что им после этого куда привычнее и проще будет договориться между собой.



Ведь для того, чтобы конкурировать, партии должны иметь различные цели и волю к их достижению. Откуда взялась непримиримая вражда демократов и республиканцев в тех же США? Вспомним, что демократическая партия выросла из элиты Юга страны, в то время как республиканцы – это партия Севера. Между этими элитами – кровь гражданской войны США. Представим себе на секундочку, что после нашей гражданской войны в России у нас каким-то чудом утвердилась бы демократия и парламент, причем половину парламента составили бы выходцы из белого движения и им сочувствующие, а вторую половину – коммунисты… Вот это было бы что-то похожее. Но даже эта аналогия далеко не в полной мере отражает глубину водораздела между демократами и республиканцами США, потому что американский Юг, по большому счету, оставался аграрным, Север же склонялся к техническому развитию, то есть кроме политики между ними были еще и серьезнейшие экономические противоречия. И социальные, потому что Северу, в общем, всегда были близки идеи равноправия, в то время как Югу – расовое неравенство.

Ну а «Единая Россия» за все годы своего существования не смогла сформулировать сколько-то вменяемую программу целей своего существования, не говоря уже о том, чтобы (хотя бы для самих себя) отчитаться об их выполнении… У членов «Единой России» и «Великой России» просто не будет оснований для конкуренции и директивно их, увы, не создать.

Таким образом, плохо это или хорошо, но многопартийной системы по образцу и подобию США или Англии у нас нет и в обозримом будущем не будет. Но… теоретически мы можем построить нечто такое, что вполне может ее заменить. Для этого необходимо найти мощные и примерно равноценные силы, которые имели бы заведомо противоположные интересы – и придать им политический вес. А такие силы у нас, в общем, есть.

Если у нас нет соперничающих между собой партий, то у нас есть соперничающие между собой ведомства, сражающиеся за бюджетные преференции и финансирование. Соответственно, можно было бы попробовать выстроить систему государственного управления по отраслевому принципу. Попробуем пояснить идею на шуточном примере.

Что такое сегодня министерство здравоохранения? Государственная структура, привычная брать под козырек, выслушав указание руководства. А вот попробуем представить себе медицину, ставшую самостоятельной политической силой. У нее есть своя программа, базирующаяся на четких измеримых показателях, которые выглядит так: «Сегодня уровень смертности на 1000 чел у нас такой, а финансирование в год – такое. Дайте нам вот столько и вот столько, и мы сможем открыть такое-то количество клиник, увеличить количество действующих врачей на столько-то, заказать и профинансировать такие-то научные исследования в области медицины и т.д. – и в результате к концу года мы гарантируем снижение смертности на столько-то и столько-то». А им противостоят не менее политизированные ученые: «Сегодня мы получаем такое-то финансирование и решаем вот такие и такие задачи, они будут решены в такой-то срок. Дайте нам еще вот столько, чтобы мы построили в дополнении к адронному еще и гудронный коллайдер, и тогда через год мы создадим гравицапу для маршрутного такси на Марс!». Им вторят сельхозпроизводители: «Сегодня у нас во всех магазинах отечественные арбузы продаются круглогодично. Снизьте для нас подоходный налог на 1%, и мы через год сумеем скрестить арбуз с тараканами, что бы при разрезании арбуза семечки сами убегали в мусорное ведро!».

Уважаемый читатель, конечно, может сказать, что мол все вышесказанное (хотелось бы верить!) и так происходит на этапах формирования и утверждения бюджета Российской Федерации. И что же тут может дать публичность?

А вот что. Представьте себе, что министерства и ведомства подали свои «хотелки» и предложения, президент выбрал, бюджет сформирован и в рамках этого сформированного бюджета каждое министерство и ведомство приняло на себя определенные обязательства. В нашем примере – медицина получила запрашиваемые суммы, а вот наука и сельское хозяйство – нет. Прошел год, деньги освоены, министерства отчитываются. Медицина сообщает, что цели не просто достигнуты, а перевыполнены – больницы построены, сколько обещали, а смертность снижена даже больше обещанного. Молодцы! Ученые денег не получили, гудронный коллайдер не построили, гравицапу не открыли. Но те задачи, которые брались решать на текущем уровне финансирования – решили. Тоже неплохо – свой план выполнили, хоть и без перевыполнения. А вот сельхозники денег не получили, арбуз с тараканами не скрестили, и даже арбузов сколько надо не вырастили, так что их пришлось докупать за границей. Плохо сработали товарищи фермеры! И это видно всей России.

Иными словами, не так уж сложно установить основные задания для каждой отрасли (десяток, не больше) так, чтобы они были понятны широким слоям населения. Вот приняли бюджет, вот полученные задания, год прошел – отчитались о выполнении и тут уже хорошо видно, кто сработал хорошо и кто – не слишком. Но зачем все это надо? В конце концов, это ведь как будто дело президента и правительства разбираться в том, кто и как работал, наказать невиновных, поощрить непричастных… или наоборот?

Но представим себе, что когда приходят очередные выборы президента, каждая отрасль выдвигает собственного кандидата. А мы с Вами из них выбираем. То есть на протяжении 6 лет мы видим, какая отрасль выполняла принятые на себя обязательства, а какая – нет, оцениваем весомость слов тех или иных руководителей… И делаем свой выбор.

А как же военные, полиция, дипломаты и т.д.? Так ведь и им никто не мешает действовать так же – согласовывать у действующего президента свои задачи и отчитываться потом об их исполнении. И выдвигать кандидатов в президенты из своих рядов. Конечно, тут на каждом шаге – масса сложностей (ну вот, например, а как же секретность?), но все это можно предусмотреть – кроме этого, следует понимать, что в формате небольшой статьи в принципе невозможно расписать все нюансы новой форы госуправления, поэтому автор ограничивается только ключевыми, принципиальными отличиями от существующих систем.

Другой вариант. Не секрет, что общество всегда пребывает в расслоении – оно состоит из различных социальных классов. И мы, возможно, могли бы строить свое политическое устройство не на партийной основе, а, скажем, на сословном представительстве. Как ни крути, но интересы пролетариата и буржуазии «немного» различны, бытие и ценности «офисного планктона» «немного» не совпадает с жизнью офицеров вооруженных сил и т.д. Можно попытаться превратить сословия в организованную силу, и выбирать президента и представителей Госдумы из кандидатов, которых выдвигают сословия. Или же возможно некое совмещение, когда государственная Дума формируется по сословному принципу (с равным количеством голосов от каждого сословия), а управление страной – по «отраслевому» методу.

Понятно, что все это нелегко и спорно, но суть такова – если мы хотим, чтобы у нас заработала демократия, мы должны найти внутри страны такие силы, чьи интересы находятся в противоречии, но которые не могут друг друга уничтожить или поглотить (как не может буржуазия поглотить рабочий класс, или же врачи не могут поглотить ученых). Затем необходимо придать им политический вес и заставить их соревноваться между собой, причем в условиях, когда бы результаты этого соревнования были измеримыми и понятными большинству населения. Им нужно дать право и обязанность выдвигать кандидата в президенты из своей среды и понятно, что подобная возможность будет сильно мотивировать руководство отрасли или представительство сословия на конкуренцию. Тогда демократия в нашей стране будет работать достаточно хорошо.

А если мы не хотим демократию вообще и желаем строить государственное управление без нее?

Тогда все намного сложнее. Начнем с того, что ни одна из ранее существовавших политических систем государства не работала лучше, чем современная демократическая. Не будем всерьез разбирать недостатки первобытнообщинного и рабовладельческого строя (полагаю, туда не хочется никому из уважаемых читателей, хотя... кто-то может, от деревеньки в полсотни душ и не отказался бы). Феодализм? Это раздробленность, помните аксиому: «вассал моего вассала – не мой вассал»? Это внутренние дрязги и междоусобицы, и в сегодняшнем мире это прямая дорога на свалку Истории. Вспомним, что все «оранжевые революции» и прочие «арабские вёсны» как раз и базируются на использовании «втемную» протестных масс, готовых надеть кастрюлю на голову ради «лучшего мира» - ну а при феодализме таковых масс всегда в избытке. Может быть, абсолютная монархия? Вообще говоря, эта форма правления очень мощна… если во главе государства стоит по-настоящему сильный и энергичный монарх. Проблема в том, что «монархическая сила», увы, не передается по наследству, и потому на одного сильного государя приходилось много средних или слабых. Российской Империей правили 14 императоров и императриц (до Петра Великого были цари, ранее – князья, но мы их не считаем), а тех из них, чьи деяния врезались в народную память, тех, кого считают настоящими руководителями, всего трое: Петр Великий, Екатерина II да Александр III - и то, по поводу Петра I много спорят сегодня. Хотя я бы добавил в этот список еще и Александра I, при котором был повержен Наполеон, но по нему споров будет еще больше. Итого, в лучшем случае, четверо из четырнадцати: на одного сильного государя приходится два с половиной «так себе» монарха. Стоит ли удивляться, что после почти двухсот лет императризма Россия имела, в сравнении с прочими странами, всего только пятую по силе промышленность и далеко не самый выдающийся научный потенциал? В общем, нет ни одной причины, по которой мы могли бы предположить, что самодержавие даст нашему обществу лучшие социальные лифты, чем те, что мы имеем сейчас, да и исторические параллели не внушают оптимизма. Так что самодержавие отпадает также.

Конституционная монархия? Те же проблемы, что и с абсолютной – совершенно непонятно, что даст нам лучшие социальные лифты при этом строе. Кроме этого, конституционная монархия бывает двух видов – это парламентарная монархия, когда страной, по сути, правит не король, а премьер-министр. Но в этом случае не слишком понятно, для чего вообще нужен монарх?

В теории такой монарх мог бы играть роль противовеса слишком уж большим полномочиям того, кто выбран премьером, но… проблема в том, что два медведя в берлоге не уживаются. Никогда и нигде. И потому в современных парламентарных монархиях (Англия!) роль Государя сведена к чисто номинальной и представительской – он «царствует, но не управляет». Конечно, в теории, были бы неплохо создать какую-то альтернативу действующему премьер-министру, президенту, генсеку и т.д., с тем чтобы мотивировать последнего на более эффективное управление. Но на практике подобный дуализм крайне опасен – в армии очень хорошо знают, что лучше один плохой командир, чем два хороших, а именно к такому и придет система, где высшая исполнительная власть окажется распределенной между двумя сильными людьми.

Есть еще дуалистическая монархия – когда монарх обладает исполнительной властью, а законодательной – парламент, но проблема в том, что обычно век таких монархий очень недолог. Это Германия (1871—1918) и Япония (1890—1947) – в общем, не самый лучший идеал для подражания, правда? При этом, как и в случае с абсолютной монархией, эффективность подобной системы будет сильно зависеть от личности монарха, при том что, как мы видим, среди монархов по-настоящему достойные руководители - нечастое явление.

Что еще? Анархия? Бррр, 90-е помним хорошо, спасибо, но не в этой жизни. И не в следующей. Диктатура? Ну, однопартийная система и так очень близка к этому. Аристократия? Так у нас и так уже есть правящий класс – буржуазия, «аристократы 90-х годов». При Ельцине эта «знать» чуть не привела к распаду страны.

Что-то совершенно новое, чего никогда не было раньше? Увы, автор не настолько гениален, чтобы придумать новый общественный строй, не имеющий аналогов в истории, но будет благодарен за любые комментарии по этому поводу.

Так куда все же идти России? Ответ, на самом деле, очень прост и лежит на поверхности. В какой период своего развития страна добилась наибольших своих успехов? Какая система управления государством сделала нас сверхдержавой? При каком политическом режиме два таких простых слова: «Говорит Москва!» в исполнении Юрия Левитана могли заставить вздрогнуть целые континенты?

СССР и социализм

Но нужно помнить и другое – да, социализм действительно привел нас к научным, политическим, экономическим высотам, но он же и низверг нас оттуда в грязь и дичь 90-х. Социализм поднял нашу державу настолько высоко, насколько мы никогда не поднимались при князьях и царях – но он же оказался самым непродолжительным политическим строем в истории нашего государства. И потому нам следует внимательно изучить опыт СССР и понять, что двигало нас вперед и вверх, а что – вело к стагнации и гибели. Но если и существует государственное устройство, которое могло бы оказаться эффективнее для нашей страны, нежели существующие формы западных демократий – то это будет некая, усовершенствованная форма социализма, не исключено, кстати, что перемешанная с демократическими методами.



Продолжение… следует?

Не знаю. Посмотрим на отклик, который вызовет эта статья. Если продолжение данной темы будет интересно сообществу ВО, то почему бы и нет?
Автор: Андрей из Челябинска


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Культурными русскими словами о демократии
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Комментарии 31

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  1. Vard Сегодня, 05:40
    Демократия это конечно хорошо... Но вот что интересно... Научные разработки которые были сделаны при Сталине и Гитлере до сих пор актуальны...с этим как?
    Vard
    1. К0щей Сегодня, 05:49
      Цитата: Vard
      Демократия это конечно хорошо... Но вот что интересно... Научные разработки которые были сделаны при Сталине и Гитлере до сих пор актуальны...с этим как?

      это вы куда-то не туда... так-то научные открытия сделанные в Древней Греции до сих пор актуальны (закон Архимеда к примеру).
      К0щей
    2. народник (юрий) Сегодня, 06:15
      В Российской Федерации, увы, демократия работает не слишком хорошо

      Демократия это конечно хорошо... Но

      Демократия в РФ почти не работает no И это очень плохо. crying Демократия абсолютно необходима ещё с 60х годов 20 века. Но в массе народа нет ни понимания необходимости демократии, ни даже представления, что такое демократия. Поэтому разговор о Демократии крайне важен. hi
      народник
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:21
        Поэтому разговор о Демократии крайне важен. hi


        Конечно важен...это все равно что рассказывать народу о морковке перед носом осла.
        Наши реалии совершенно отличаются от реалий в странах с западной демократией.
        Тот же ЛЕХА
        1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:26
          Демократия подразумевает выбор.А на выбор влияет ответственность власти,то чего у нас нет.
          Владивосток1969
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:31
            Демократия подразумевает выбор.

            Выбор можно сделать и в золотой клетке сидя в тюрьме...так что демократия это на мой взгляд что то вроде пустынного миража ФАТА МОРГАНА...
            подходишь ближе а там пустышка.
            Прежде всего нужно думать о благополучии рядовых граждан...а не о мифической демократии прикрываясь которой как фиговым листком некоторые исключительные нации возомнили себя венцом эволюции человеческого общества.
            Тот же ЛЕХА
            1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:35
              Прежде всего нужно думать о благополучии рядовых граждан...а не о мифической демократии прикрываясь которой как фиговым листком некоторые исключительные нации возомнили себя венцом эволюции человеческого общества..

              Наверное вы не до конца прочитали.А перед кем должна быть ответственна власть уверен понимаете hi
              Владивосток1969
              1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:39
                А перед кем должна быть ответственна власть уверен понимаете hi

                smile Власть опасная штука...даже в демократическом обществе...а длительная власть одного человека или партии опасна вдвойне...а ответственность власти перед народом не мешает власти творить подковерные делишки за спиной народа.
                Тот же ЛЕХА
                1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:44
                  а ответственность власти перед народом не мешает власти творить подковерные делишки за спиной народа

                  Вот это и наглядно доказывает отсутствие ответственности.А демократии у нас не было,нет ,а надо ли,не знаю? hi
                  Владивосток1969
                2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:10
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  а длительная власть одного человека или партии опасна вдвойне.

                  Кроме случаев наследственной монархии. Жильцы к съёмной квартире всегда хуже относятся, чем к собственной. hi
                  Ингвар 72
          2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:08
            Цитата: Владивосток1969
            Демократия подразумевает выбор

            Это утопия, не больше. Морковка для ишака.
            Ингвар 72
      2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:30
        К сожалению пропустил первую статью. Обязательно прочту, эту перечитаю. Пока могу сказать одно-----написано в статье:""Социализм низверг в грязь и дичь"" Вот никак не социализм!!!!! Это подмена понятий. !!!!!Я бы сказал----государственный переворот, или антигосударственный переворот, как правильней? Низверг.
        До нашего социализма других подобных стран не было. Но ведь и капитализм не мгновенно создавался и укреплялся по всему миру? Примерно за 200 лет. И противников была масса. А у социализма противникоа гораздо больше и они более сильные.
        Я думаю, ОН вернётся.....
        Reptiloid
        1. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 07:32
          Цитата: Reptiloid
          Я бы сказал----государственный переворот, или антигосударственный переворот, как правильней?

          Контрреволюция, так правильней. В 17-м была революция, а в конце 80-х - начале 90-х, произошла контрреволюция.
          Цитата: Reptiloid
          Я думаю, ОН вернётся

          А я в этом уверен. Хотя бы потому, что социализм самый эффективный строй из всех существовавших и существующих. А откаты назад, регресс, это и раньше случалось. Новое далеко не всегда сразу побеждало старое. Как вы правильно заметили - "и капитализм не мгновенно создавался и укреплялся по всему миру".
          rkkasa 81
          1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:41
            Только, по-моему, насчёт терминов, додумать. То, что было в 90х----кропотливо, обдуманно, более 30лет, готовился контрреволюционный переворот.
            Reptiloid
  2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 06:07
    Андрей.Спасибо Вам за Ваши статьи.Одни из них интересно читать,а другие заставляют думать. hi
    Владивосток1969
  3. К.А.С (Костя) Сегодня, 07:06
    Социализм поднял нашу державу настолько высоко, насколько мы никогда не поднимались при князьях и царях
    Бумага все стерпит! Интересно как другие страны без социализма поднялись ещё выше! И не могли бы вы привести конкретные примеры! Я например считаю что царская Россия добилась не меньших успехов только это было сделано без рывков и надрывов!
    И что изучать в опыте советского союза? Как грабить и уничтожать свою страну или как советский союз пытался догнать отсталую РИ по показателям 13 года?
    К.А.С
    1. BAI Сегодня, 09:27
      Максимальное влияние России в мире было в 1960 - 63. При СССР.
      BAI
      1. yehat (Сергей) Сегодня, 09:46
        а вот не факт. В 30-е годы в СССР активно переезжали иностранцы, темпы роста были пугающие.
        мне кажется, именно тогда влияние было наивысшим. А в 60-е годы наверное максимальной была мировая доля прямой силы, но идеалогически СССР был слабее.
        yehat
  4. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:16
    А надо то всего лишь взглянуть на нашего людного восточного соседа, что перенять?! Да хотя бы самое примитивное, борьбу с коррупцией. А если Вы ребята уж и с этим не справитесь то "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь" хоть совет старейшин рассмотрите как политический строй.
    Nix1986
  5. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 07:40
    Социализм поднял нашу державу настолько высоко, насколько мы никогда не поднимались при князьях и царях – но он же оказался самым непродолжительным политическим строем в истории нашего государства.

    Самым непродолжительным строем в нашей стране, пока является капитализм. В 17-м меньше года, и последних лет 30. Надеюсь, что он так и останется самым непродолжительным.
    rkkasa 81
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 07:45
      Судя по количеству проголосовавших за президента ваши надежды напрасны!!!!
      Непонимаю чем так не нравится капитализм? От каждого по способностям каждому по труду!!!
      Многие люди хотят иметь все как при капитализме, а работать и жить при СССР так не бывает
      К.А.С
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:48
      Цитата: rkkasa 81
      Социализм поднял нашу державу настолько высоко, насколько мы никогда не поднимались при князьях и царях – но он же оказался самым непродолжительным политическим строем в истории нашего государства.

      Самым непродолжительным строем в нашей стране, пока является капитализм. В 17-м меньше года, и последних лет 30. Надеюсь, что он так и останется самым непродолжительным.

      Наверно, капитализм и до 17 года был, наверно, в начале 20 века в РИ.
      Reptiloid
    3. BAI Сегодня, 09:32
      Самым непродолжительным строем в нашей стране, пока является капитализм. В 17-м меньше года, и последних лет 30.

      Россия вступила на путь капиталистического развития в 1860-х годах, после отмены крепостного права в 1861.
      BAI
  6. Усталый (Александр Барчев) Сегодня, 07:44
    Это каким таким образом социализм отделяется от демократии? Социализм по своей сути демократию требует. И в СССР на первых порах демократия была такая, что вся Европа с завистью смотрела. Позднее мобилизационный характер экономики и народившийся на её фоне бюрократический произвол потребовал прижать свободы советской демократии, но сами демократические принципы оставались ценны, пусть и на словах. Хотя противопоставление буржуазной демократии и социалистической демократии имело место быть и порой использовалось как оправдание для зажимания демократических институтов.
    Усталый
  7. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 08:07
    Так выводы то где? Статья в духе сериальных детективов, основная интрига переходит в следующую серию. Но я так думаю, т.к. автор перебрал и отверг все имевшиеся на планете варианты политического устройства страны, то остаётся один вариант, ещё никем не опробованный - полный коммунизм wassat Ну что ж, как говорится, ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШЕ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, ДРУДЯЩИЕСЯ! drinks
    Рысь33
  8. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 08:25
    Но нужно помнить и другое – да, социализм действительно привел нас к научным, политическим, экономическим высотам, но он же и низверг нас оттуда в грязь и дичь 90-х.

    В СССР социализм построен не был. Равенство худо-бедно еще было, а свободы и справедливости явно не хватало.
    Не устану повторять, я глубоко убежден - СССР сделал фальшстарт в деле перехода к будущему. Не было в начале и середине 20-го века базы для перехода к социализму, ошибочка закралась. Не были разведаны и практические пути к такому переходу. В результате чистая идея на практике трансформировалась под воздействием этих факторов в нечто, далекое от социализма. Но нечто стоящее к социализму несоизмеримо ближе, нежели устройство других стран. СССР имел задел, шел на опережение, хоть и с ошибками, но в результате переворота 1991 года сдал эти наработки и предпочел вернуться на столетие назад (если не больше). При этом в странах которым мы противостояли предпосылки к переходу в социализм к нашему времени уже сформировались сами-собой, естественным путем. Если бы в СССР это понимали, то был шанс путем реформ откорректировать курс и сегодня оставаться лидером планеты на острие прогресса. Вместо этого мы скатились в капитализм и в до индустриальную эпоху, и перед нами снова стоит задача пройти эпоху модерна и индустриализации. Опять двадцать пять!
    Горбачев с командой совершили преступление не против СССР, а против человечества, правда этого никто не понимает.
    В 21-м веке переход в социализм неизбежен, и фактически уже совершается в Швеции, Франции, Норвегии, Италии, частично Германии. США и КНР еще до этого далековато, но дальше всех теперь нам. А были в числе лидеров.
    Что делать сегодня я не знаю. Нет в стране сил готовых отстаивать идеи на благо общества, а не только управлять финансовыми потоками. Пассионариев нет. Сытое брюхо и мояхатаскраю. Не видно Мартина Лютера Кинга, не видно желания отстаивать свои права. А если такие появляются, то их протест тут же пытаются оседлать всякие либералы, набегают толпы Навальных с утятами и такой гражданско-правовой протест сразу начинает дурно пахнуть, и людям вставшим на защиту своих прав уже первыми хочется свалить подальше с такой акции.
    Alex_59
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 09:48
      социализм - это всего-лишь общественный строй, который ставит прямые цели заботы о социальной жизни населения. И это было построено, но с таким количеством недостатков в организации экономики, что была скомпрометирована сама идея.
      yehat
  9. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 08:59
    На нашей почве произрастает только уродливый капитализм и уродливая демократия. Но к социализму вернутся, у наших руководители силы воли не хватит. Максимум военная диктатура.
    vladimirvn
  10. andrej-shironov Сегодня, 09:08
    Засируууха метель засируууха..(поёт) wink Андрей мой вам совет, лучше не надо продолжений. Потому как сравнить государство и предприятие это конечно мощно! Хрень про новых технократов мы слышали не раз, но вот результатов ноль. Если социализм возвёл нас на вершины то либеральный капитализм современного разлива за 30 лет не то что чуть приподнял, а даже более низверг нас в пучины. Пучины стяжательства, глупости, потребительства и т.д.
    andrej-shironov
  11. yehat (Сергей) Сегодня, 09:38
    автор статьи пишет
    для обеспечения наилучшего управления страной очень важны «социальные лифты» – «дорога во власть» (вплоть до верховной) талантливым выходцам из неэлитарных классов общества

    но эта формула как раз и рождает некомпетентную власть!
    важно понимать, что управленческая работа - далеко не одно и то же с властью.
    Наряду с возможностями, управленец паравозиком должен получать багаж обязательств и ответственности. Это было уже с блеском реализовано при Сталине в СССР и сейчас работает в ряде стран - например, в Японии.
    Это не должно идти врозь - только вместе всегда.
    Наконец, управленец неплохо описывается теорией лидерства, а там куда больше требований, чем описано в статье.
    yehat
  12. апро (Фролов Олег) Сегодня, 09:41
    Писательский зуд..одно не вытекает из другово.
    Основа жизни средства жизнеобеспечения.и главный вопрос кому они пренадлежат.и от этого можно и плясать.часная собственность во всех извращениях и общенародная.какая эфективнее?вопрос сложный есть и сга но есть и гондурас и бангладешь.хотя и капиталестические.демократия это не решение проблеммы если не решить экономические.повысить продуктивность производства средств жизнеобеспечения.
    Решать экономические проблеммы консолидацией общества это прямой путь к социализму.и некоторые капстраны на это идут и добиваються результата.при этом ограничивают частные аппетиты капиталистов.но не все на это способны.само сообщество наемных рабочих.пролетариев.должны научиться стойко отстаивать свои экономические интересы.в европе это получалось.и общество образованней и побогаче.
    С россией не все так просто.деградирует все слои общества.обьединения по экономическим интересам не наблюдаеться.
    апро
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