09:54 11 апреля

Как Раву Русскую штурмовали. Часть 2

К концу дня 24-го августа для русского командования стало очевидным, что на фронте главных сил 3-й армии противник перешел в решительное наступление (начало статьи см. Как Раву Русскую штурмовали. Часть 1).

Сводка Ставки Верховного главнокомандующего за 24-е августа гласила: «В районе Равы Русской - упорные бои с большими австрийскими силами». Выполнение двойной задачи, поставленной командованием фронта, привело к распылению сил корпусов 3-й армии, затруднив их взаимодействие. 9-му и 10-му армейским корпусам приходилось действовать при наличии постоянной угрозы прорыва левого фланга 3-й армии - от Городокской позиции.

25-го августа командование русской 3-й армии, продолжая наступление на Раву Русскую, решило охватить ее с севера 11-м и 21-м армейскими корпусами. Армейская конница получила следующие задачи: 9-я кавалерийская дивизия - прикрыть правый фланг 21-го корпуса и проводить разведку на Тарнаватку-Томашев; 11-я кавалерийская дивизия - содействовать 9-му корпусу, 3-я Кавказская казачья дивизия - содействовать 10-му корпусу.


Удар, наносимый 11-м армейским корпусом, выводил его во фланг и тыл австрийских войск, оборонявших позиции у Равы Русской от наступающих с юга частей 9-го корпуса. Еще более глубокий охват со стороны 21-го корпуса (фактически создающего внешнее кольцо окружения) должен был привести к полному и гарантированному окружению австрийской группировки. Главные силы русской 3-й армии вели бои на фронте Вышенька-Магирув-Рава.

Австрийские 4-я и 3-я армии в свою очередь получили задачу продолжить наступление на Львов.



25-го августа 11-я и 78-я пехотные дивизии 11-го корпуса продолжали наступать на Раву Русскую (Заборже-Сенковице), а 32-я пехотная дивизия оперировала в районе Унув-Михайловка для обеспечения наступления корпуса с севера.

У Карува части 32-й пехотной дивизии вели упорные бои с австрийской 3-й пехотной дивизией, занимавшей этот район. Русские части вновь применили обходной маневр, заставив противника отойти. Несмотря на сильную поддержку 5-ти батарей, бой развивался трудно. К концу дня части 32-й дивизии потеряли свыше 500 человек. Австрийская 3-я дивизия, несмотря на то, что была ослаблена гибелью в ночь с 24-го на 25-е августа 2-го Тирольского стрелкового полка, оборонялась упорно и успешно.

На фронте 78-й пехотной дивизии противник к 17-ти часам стал отступать на Раву Русскую - русские подразделения преследовали его до мест. Сенковицы. У последнего, получив подкрепления, австрийцы перешли в контрнаступление, отбросив на 5 км части 78-й дивизии.

На фронте 9-го корпуса с юга на Раву Русскую наступала 5-я пехотная дивизия в направлении на Липник, а также части 58-й и 42-й пехотных дивизий от Магирува на Монастырек. Австрийцы упредили наступление частей корпуса, атаковав 5-ю пехотную дивизию. Последняя, при поддержке частей 42-й пехотной дивизии, медленно теснила противника. На участке 58-й дивизии наступление на высоты близ Каменной Горы (противник - подразделения 39-й гонведной пехотной дивизии) несмотря на поддержку 9-ти батарей и частей 42-й пехотной дивизии также развивалось малоуспешно. Австрийские стрелковые цепи, напротив, действуя с высот, постепенно продвигались на Магирув.

10-й армейский корпус действовал западнее дороги Магирув - Рава Русская, начав наступать на правом фланге (в центре и на левом фланге он оборонялся). Дивизии корпуса вели серьезный бой с наступающими австрийскими 6-м и 9-м армейскими корпусами.

Рано утром русские 60-я и 9-я пехотные дивизии были атакованы на всем фронте от Магирува до Майдана. Войска 27-й и 15-й пехотных дивизий австрийского 6-го армейского корпуса атаковали 60-ю дивизию в укрепленном районе, носящем название «Козий хребет», а 10-я пехотная и 26-я ландверная пехотная дивизии австрийского 9-го армейского корпуса атаковали 9-ю дивизию в районе Майдан - Вишенька Мл.

После ожесточенных лесных боев, в ходе которых «Козий хребет» многократно переходил из рук в руки, части 60-й пехотной дивизии к 16-ти часам удержались вдоль хребта, но вперед продвинуться не смогли. К 17-ти часам противник, потеснив внутренние фланги 60-й и 58-й дивизий, оттеснил их к западной окраине Магирува – Бяле. И между дивизиями образовался 3-км разрыв.

21-й корпус 25-го августа наступал на Лащув-Унув. Он вел упорные бои за г. Радостав – пытался наступать и отбивал атаки противника. Город был захвачен – при этом части 44-й пехотной дивизии, потеряв 1034 человека, захватили 1,6 тыс. пленных (в т. ч. 51 офицера), 24 орудия и 3 пулемета. Были созданы предпосылки для действий против левого фланга и тыла противника, атаковавшего 3-ю армию.

25-го августа 3-я армия оказалась в тяжелой ситуации – ее корпуса разобщены на боевые группы: 21-й армейский корпус выдвинулся далеко на север и не мог помочь 11-му и 9-му армейским корпусам, изнемогавшим в тяжелых боях у Равы Русской. 10-й армейский корпус был сбит с р. Верещица, а его фронт прорван у Вальдорфа.

Без помощи соседних 8-й и 5-й армий 3-ю армию могла постигнуть тяжелая неудача. 12-й корпус был возвращен 8-й армии – и последняя должна была овладеть Городокской позицией, обеспечив Львов и действия 3-й армии. А 5-я армия должна была содействовать 3-й 5-м и 17-м армейскими корпусами (должны были выйти севернее Томашева), а кавалерийский корпус (дивизии - 7-я и Сводная кавалерийские, бригада 1-й Донской казачьей дивизии) должен был действовать во фланг противнику, который оборонялся у Равы Русской.

Русская 3-я армия сосредоточила для того, чтобы овладеть Равой Русской, мощь 3-х правофланговых корпусов (10-й армейский корпус должен был обеспечить операцию с направления Городокской позиции). Кроме того, армии предстояло ликвидировать прорыв на стыке с 8-й армией.

Как Раву Русскую штурмовали. Часть 2


К 26-му августа обстановка еще более усложнилась – противник развивал прорыв у Вальдорфа, а между 10-м корпусом 3-й и 12-м корпусом 8-й армии образовался разрыв.

Австрийская 3-я армия атаковала стык между русскими армиями, нанося удар по корпусам внутренних флангов. Противнику удалось сосредоточить на этом направлении превосходящие силы.

Бои 26-27-го августа за Раву Русскую стали одними из тяжелейших в ходе Галицийской битвы. Русская 3-я армия вела упорное сражение на всем фронте: на правом фланге ее войска продвигались вперед, хотя и с большим трудом, и стремились достичь линии Ярчев-Новоселки-Заборже; 21-й армейский корпус из района Радостав наступал на Телятин-Любыч. Особенно сильный натиск противник произвел на фронте Вышенька-Мала Лелеховка (стык 3-й и 8-й армий). Австрийцы ввели в бой значительные силы, пытаясь охватить внутренние фланги обеих армий. Для ликвидации разрыва между армиями 11-ю кавалерийская дивизия выдвинулась на Крехов-Вальдорф – ей ставилась задача, действуя в комбинированном строю, сдерживать противника, прорывающегося между армиями.

32-я пехотная дивизия вела наступление вдоль ж/д на фронте Гребенне-Ржички, заходя противнику во фланг - с целью содействовать 11-й и 78-й пехотным дивизиям. Ночной штыковой атакой русские выбили австрийцев из окопов передовых позиций, но дальнейшее продвижение было отбито мощным винтовочно-пулеметным огнем. 11-я и 78-я пехотные дивизии также пошли в наступление - 11-я дивизия на Чарна, а 78-я дивизия - на Сенковице.

Противник на участке 32-й пехотной дивизии также пытался наступать.



В итоге, попытки 11-го армейского корпуса ударом с востока овладеть позициями у Равы Русской привели к неудаче. Атаки с фронта сильно укрепленных позиций успеха не принесли. Корпус закрепился, выжидая подхода 21-го армейского корпуса, совершающего глубокий обход района Рава Русская.

В 9-м армейском корпусе наступление против частей австрийских 19-й пехотной и 41-й гонведной пехотной дивизий также шло вяло. Противник, укрепив рощи, селения и высоты, каменные железнодорожные сооружения на ст. Липник, держал под мощным пулеметным огнем подступы к своей позиции - по холмам Равске-Голе-Липник. Части русских 5-й и 42-й пехотных дивизий медленно продвигались, овладев рощей и некоторыми зданиями ж.-д. станции Липник.

На участке русской 58-й пехотной дивизии части австрийской 41-й гонведной пехотной дивизии перешли в наступление, но русская дивизия удержала свои позиции, хотя вперед и не продвинулась. За день 26-го августа 9-й армейский корпус продвинулся лишь на 3-4 км.

В ходе боев 26-го августа войска русской 3-й армии наступали, хоть и с большим трудом, но не безуспешно: в бою у Заборже с австрийской 3-й пехотной дивизией русская 11-я пехотная дивизия 11-го корпуса захватила 11 орудий. Армия к этому времени, захватила много пленных, которые «сильно обременяли войска».

Действия 9-го корпуса ограничились артиллерийской борьбой и в ликвидации прорыва на стыке с 10-м корпусом в районе Бялы.

Положение 10-го армейского корпуса значительно ухудшилось - атакованный четырьмя дивизиями, на своем левом фланге он был вынужден отойти от линии Верещицы и занимал участок Бяла - Майдан. 26-го августа 60-я пехотная дивизия вновь начала наступление на «Козий хребет», а бригада 9-й пехотной дивизии повела наступление от Вышенька Вельке. Австрийцы активно противодействовали - владея «Козьим хребтом» (и сковав 60-ю пехотную дивизию), они потеснили левый фланг и центр 9-й пехотной дивизии у Вышенька Мале. Противник начал обходить левый фланг корпуса – ему противостояли разбросанные в 10-км промежутке между 10-м и 12-м армейскими корпусами спешенные части 3-й Кавказской казачьей дивизии.

Вследствие угрозы прорыва между корпусами, командир 10-го корпуса перевел 31-ю пехотную дивизию с правого фланга соединения на левый – выдвижение этой дивизии и бригады 19-й пехотной дивизии прекратило отход 9-й пехотной дивизии.

Напряженная обстановка на левом фланге заставила командарма-3 принять меры для ликвидации прорыва. С ночи на 27-е августа 11-я (ночным маршем выдвинувшись на Вальдорф), 10-я кавалерийские и 3-я Кавказская казачья дивизии действовали на левом фланге 10-го корпуса - в целях локализации прорыва между 3-й и 8-й армиями. Кроме того, была выдвинута просьба командованию 8-й армии - оказать активную помощь посредством наступления 12-го корпуса.

27-го августа австрийцы продолжали атаки 10-го корпуса. На правом фланге соединения 60-я пехотная дивизия вела упорные бои с 15-й и 27-й пехотными дивизиями австрийского 6-го армейского корпуса за «Козий хребет» - последний неоднократно переходил из рук в руки.

На высоты южнее Вышенька Мале и севернее Вышенька Вельке наступали 26-я, 10-я и 25-я пехотные дивизии противника, имея в резерве 39-ю гонведную пехотную дивизию. Причем, части 25-й пехотной дивизии обошли левый фланг русского 10-го корпуса, угрожая ему прорывом и выходом в корпусной тыл.

Но упорство австрийских дивизий было тщетно – русские части на левом фланге 10-го армейского корпуса не только отбили все атаки противника, но и собирались перейти в наступление. Сосредоточение конницы, которая была сведена в Сводный кавалерийский корпус, позволило обеспечить стык между 10-м и 12-м армейскими корпусами.

27-го августа 21-й армейский корпус, на маневр которого армейское командование возлагало такие надежды, развивал наступление в тыл противнику - в направлении на Лубче.

В этот день общая схема действий корпусов 3-й русской армии была следующая: 21-й армейский обходил Раву Русскую с севера, 11-й армейский атаковал Раву Русскую, 9-й армейский вел наступление на Магирув, а 10-й армейский - на Вышенька и южнее (до стыка с 8-й армией).

В итоге, к исходу 27-го августа русская 3-я армия занимала следующие позиции: 11-й армейский корпус держался на линии ст. Зелена-Заборже-Гуйче, ожидая выхода 21-го армейского корпуса в тыл оборонительной линии у Равы Русской с севера; 9-й армейский корпус продвинулся до линии Мале-ст. Липник-Погоржелиска-Подлесье-высоты севернее Магирува-Бяла; 10-й армейский корпус - по высотам Бяла - Вышенька Мале -Вышенька Вельке-Майдан. Сводный кавалерийский корпус занимал фронт между Млынки и Вальдорф, в армейском резерве у Добросина находилась 11-я пехотная дивизия.

Войска австрийской 4-й армии в боях 26-27-го августа добились успеха почти на всем фронте. К концу 27-го августа Рава Русская продолжала оставаться в австрийских руках. «Козий хребет» переходил из рук в руки. Местность была благоприятна для противника – и австрийцы создали в лесных и болотистых дефиле сильную оборонительную полосу в 2 линии.

Продолжение следует...
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 5

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  1. Серж72 (Сергей) Сегодня, 07:20
    Видно как не безоблачно развивались события и на южном фланге Галицийской битвы
    Действительно на волоске
    Серж72
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:24
    Спасибо,ждём продолжения...
    parusnik
  3. армеец (Солтан Алексей) Сегодня, 07:57
    Фактически Галицийская битва представляла из себя целую серию "маятников".
    Ряд своеобразных "канатов", которые пытались перетягивать на себя равноценные противники.
    Почти как на этом забавном фото))

    Ключевое значение на изменение баланса сил противников имел подход резервов.
    Подход мощных резервов (уже в ходе операции русские получили до 198 тыс., а австрийцы до 264 тыс. человек) и умение ими оперировать, а также ориентироваться в сложной обстановке встречных операций и определили исход Битвы.
    армеец
  4. солдатъ (Федор Иванович) Сегодня, 08:32
    Армия к этому времени, захватила много пленных, которые «сильно обременяли войска».

    Генерал Щербачев пишет: "...австрийцы неожиданно в 10 ч. вечера сами атаковали 58-ю пех. дивизию, причем атака велась необычайно энергично. Выехав вечером на ближайшую высоту, чтобы следить за ночным боем, я видел как днем всю картину боя; безостановочная стрельба артиллерии освещала весь фронт наступления, над которым рвались сотни снарядов, а австрийцы еще пускали и ракеты. 58-я дивизия не только отбила австрийцев, но перешла сама в наступление и местами бой дошел до штыкового удара. В роще около Магерова не осталось ни одного дерева, и она была завалена грудами тел убитых австрийцев. Полным успехом увенчались и наши обе ночные атаки и к утру обнаружилось полное отступление австрийцев. Пленных было больше состава корпуса".
    Видны ожесточение и активность обоих противников. Не удивительно что бои шли с переменным успехом. Например, ключевая позиция 10-го корпуса - «Козий хребет» - неоднократно переходила из рук в руки.
    "Козий хребет" - символ битвы за Раву Русскую. И успех на этом участке очень серьезно повлиял на общий результат.
    солдатъ
  5. тяжелый дивизион (Гоша) Сегодня, 09:46
    Гб - раздолье для полевой артиллерии - что нашей 3-дюймовки, что австрийской однокласснице. обе есть на фотке.
    да и тяжелые стволы к месту.
    полевые укрепления играли роль даже в маневренной войне, напр. укреплайоны львова и равы русской.
    фотка 150-мм австриячки понравилась. редко где увидишь
    тяжелый дивизион
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