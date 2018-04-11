Как Раву Русскую штурмовали. Часть 2
К концу дня 24-го августа для русского командования стало очевидным, что на фронте главных сил 3-й армии противник перешел в решительное наступление (начало статьи см. Как Раву Русскую штурмовали. Часть 1).
Сводка Ставки Верховного главнокомандующего за 24-е августа гласила: «В районе Равы Русской - упорные бои с большими австрийскими силами». Выполнение двойной задачи, поставленной командованием фронта, привело к распылению сил корпусов 3-й армии, затруднив их взаимодействие. 9-му и 10-му армейским корпусам приходилось действовать при наличии постоянной угрозы прорыва левого фланга 3-й армии - от Городокской позиции.
25-го августа командование русской 3-й армии, продолжая наступление на Раву Русскую, решило охватить ее с севера 11-м и 21-м армейскими корпусами. Армейская конница получила следующие задачи: 9-я кавалерийская дивизия - прикрыть правый фланг 21-го корпуса и проводить разведку на Тарнаватку-Томашев; 11-я кавалерийская дивизия - содействовать 9-му корпусу, 3-я Кавказская казачья дивизия - содействовать 10-му корпусу.
Удар, наносимый 11-м армейским корпусом, выводил его во фланг и тыл австрийских войск, оборонявших позиции у Равы Русской от наступающих с юга частей 9-го корпуса. Еще более глубокий охват со стороны 21-го корпуса (фактически создающего внешнее кольцо окружения) должен был привести к полному и гарантированному окружению австрийской группировки. Главные силы русской 3-й армии вели бои на фронте Вышенька-Магирув-Рава.
Австрийские 4-я и 3-я армии в свою очередь получили задачу продолжить наступление на Львов.
25-го августа 11-я и 78-я пехотные дивизии 11-го корпуса продолжали наступать на Раву Русскую (Заборже-Сенковице), а 32-я пехотная дивизия оперировала в районе Унув-Михайловка для обеспечения наступления корпуса с севера.
У Карува части 32-й пехотной дивизии вели упорные бои с австрийской 3-й пехотной дивизией, занимавшей этот район. Русские части вновь применили обходной маневр, заставив противника отойти. Несмотря на сильную поддержку 5-ти батарей, бой развивался трудно. К концу дня части 32-й дивизии потеряли свыше 500 человек. Австрийская 3-я дивизия, несмотря на то, что была ослаблена гибелью в ночь с 24-го на 25-е августа 2-го Тирольского стрелкового полка, оборонялась упорно и успешно.
На фронте 78-й пехотной дивизии противник к 17-ти часам стал отступать на Раву Русскую - русские подразделения преследовали его до мест. Сенковицы. У последнего, получив подкрепления, австрийцы перешли в контрнаступление, отбросив на 5 км части 78-й дивизии.
На фронте 9-го корпуса с юга на Раву Русскую наступала 5-я пехотная дивизия в направлении на Липник, а также части 58-й и 42-й пехотных дивизий от Магирува на Монастырек. Австрийцы упредили наступление частей корпуса, атаковав 5-ю пехотную дивизию. Последняя, при поддержке частей 42-й пехотной дивизии, медленно теснила противника. На участке 58-й дивизии наступление на высоты близ Каменной Горы (противник - подразделения 39-й гонведной пехотной дивизии) несмотря на поддержку 9-ти батарей и частей 42-й пехотной дивизии также развивалось малоуспешно. Австрийские стрелковые цепи, напротив, действуя с высот, постепенно продвигались на Магирув.
10-й армейский корпус действовал западнее дороги Магирув - Рава Русская, начав наступать на правом фланге (в центре и на левом фланге он оборонялся). Дивизии корпуса вели серьезный бой с наступающими австрийскими 6-м и 9-м армейскими корпусами.
Рано утром русские 60-я и 9-я пехотные дивизии были атакованы на всем фронте от Магирува до Майдана. Войска 27-й и 15-й пехотных дивизий австрийского 6-го армейского корпуса атаковали 60-ю дивизию в укрепленном районе, носящем название «Козий хребет», а 10-я пехотная и 26-я ландверная пехотная дивизии австрийского 9-го армейского корпуса атаковали 9-ю дивизию в районе Майдан - Вишенька Мл.
После ожесточенных лесных боев, в ходе которых «Козий хребет» многократно переходил из рук в руки, части 60-й пехотной дивизии к 16-ти часам удержались вдоль хребта, но вперед продвинуться не смогли. К 17-ти часам противник, потеснив внутренние фланги 60-й и 58-й дивизий, оттеснил их к западной окраине Магирува – Бяле. И между дивизиями образовался 3-км разрыв.
21-й корпус 25-го августа наступал на Лащув-Унув. Он вел упорные бои за г. Радостав – пытался наступать и отбивал атаки противника. Город был захвачен – при этом части 44-й пехотной дивизии, потеряв 1034 человека, захватили 1,6 тыс. пленных (в т. ч. 51 офицера), 24 орудия и 3 пулемета. Были созданы предпосылки для действий против левого фланга и тыла противника, атаковавшего 3-ю армию.
25-го августа 3-я армия оказалась в тяжелой ситуации – ее корпуса разобщены на боевые группы: 21-й армейский корпус выдвинулся далеко на север и не мог помочь 11-му и 9-му армейским корпусам, изнемогавшим в тяжелых боях у Равы Русской. 10-й армейский корпус был сбит с р. Верещица, а его фронт прорван у Вальдорфа.
Без помощи соседних 8-й и 5-й армий 3-ю армию могла постигнуть тяжелая неудача. 12-й корпус был возвращен 8-й армии – и последняя должна была овладеть Городокской позицией, обеспечив Львов и действия 3-й армии. А 5-я армия должна была содействовать 3-й 5-м и 17-м армейскими корпусами (должны были выйти севернее Томашева), а кавалерийский корпус (дивизии - 7-я и Сводная кавалерийские, бригада 1-й Донской казачьей дивизии) должен был действовать во фланг противнику, который оборонялся у Равы Русской.
Русская 3-я армия сосредоточила для того, чтобы овладеть Равой Русской, мощь 3-х правофланговых корпусов (10-й армейский корпус должен был обеспечить операцию с направления Городокской позиции). Кроме того, армии предстояло ликвидировать прорыв на стыке с 8-й армией.
К 26-му августа обстановка еще более усложнилась – противник развивал прорыв у Вальдорфа, а между 10-м корпусом 3-й и 12-м корпусом 8-й армии образовался разрыв.
Австрийская 3-я армия атаковала стык между русскими армиями, нанося удар по корпусам внутренних флангов. Противнику удалось сосредоточить на этом направлении превосходящие силы.
Бои 26-27-го августа за Раву Русскую стали одними из тяжелейших в ходе Галицийской битвы. Русская 3-я армия вела упорное сражение на всем фронте: на правом фланге ее войска продвигались вперед, хотя и с большим трудом, и стремились достичь линии Ярчев-Новоселки-Заборже; 21-й армейский корпус из района Радостав наступал на Телятин-Любыч. Особенно сильный натиск противник произвел на фронте Вышенька-Мала Лелеховка (стык 3-й и 8-й армий). Австрийцы ввели в бой значительные силы, пытаясь охватить внутренние фланги обеих армий. Для ликвидации разрыва между армиями 11-ю кавалерийская дивизия выдвинулась на Крехов-Вальдорф – ей ставилась задача, действуя в комбинированном строю, сдерживать противника, прорывающегося между армиями.
32-я пехотная дивизия вела наступление вдоль ж/д на фронте Гребенне-Ржички, заходя противнику во фланг - с целью содействовать 11-й и 78-й пехотным дивизиям. Ночной штыковой атакой русские выбили австрийцев из окопов передовых позиций, но дальнейшее продвижение было отбито мощным винтовочно-пулеметным огнем. 11-я и 78-я пехотные дивизии также пошли в наступление - 11-я дивизия на Чарна, а 78-я дивизия - на Сенковице.
Противник на участке 32-й пехотной дивизии также пытался наступать.
В итоге, попытки 11-го армейского корпуса ударом с востока овладеть позициями у Равы Русской привели к неудаче. Атаки с фронта сильно укрепленных позиций успеха не принесли. Корпус закрепился, выжидая подхода 21-го армейского корпуса, совершающего глубокий обход района Рава Русская.
В 9-м армейском корпусе наступление против частей австрийских 19-й пехотной и 41-й гонведной пехотной дивизий также шло вяло. Противник, укрепив рощи, селения и высоты, каменные железнодорожные сооружения на ст. Липник, держал под мощным пулеметным огнем подступы к своей позиции - по холмам Равске-Голе-Липник. Части русских 5-й и 42-й пехотных дивизий медленно продвигались, овладев рощей и некоторыми зданиями ж.-д. станции Липник.
На участке русской 58-й пехотной дивизии части австрийской 41-й гонведной пехотной дивизии перешли в наступление, но русская дивизия удержала свои позиции, хотя вперед и не продвинулась. За день 26-го августа 9-й армейский корпус продвинулся лишь на 3-4 км.
В ходе боев 26-го августа войска русской 3-й армии наступали, хоть и с большим трудом, но не безуспешно: в бою у Заборже с австрийской 3-й пехотной дивизией русская 11-я пехотная дивизия 11-го корпуса захватила 11 орудий. Армия к этому времени, захватила много пленных, которые «сильно обременяли войска».
Действия 9-го корпуса ограничились артиллерийской борьбой и в ликвидации прорыва на стыке с 10-м корпусом в районе Бялы.
Положение 10-го армейского корпуса значительно ухудшилось - атакованный четырьмя дивизиями, на своем левом фланге он был вынужден отойти от линии Верещицы и занимал участок Бяла - Майдан. 26-го августа 60-я пехотная дивизия вновь начала наступление на «Козий хребет», а бригада 9-й пехотной дивизии повела наступление от Вышенька Вельке. Австрийцы активно противодействовали - владея «Козьим хребтом» (и сковав 60-ю пехотную дивизию), они потеснили левый фланг и центр 9-й пехотной дивизии у Вышенька Мале. Противник начал обходить левый фланг корпуса – ему противостояли разбросанные в 10-км промежутке между 10-м и 12-м армейскими корпусами спешенные части 3-й Кавказской казачьей дивизии.
Вследствие угрозы прорыва между корпусами, командир 10-го корпуса перевел 31-ю пехотную дивизию с правого фланга соединения на левый – выдвижение этой дивизии и бригады 19-й пехотной дивизии прекратило отход 9-й пехотной дивизии.
Напряженная обстановка на левом фланге заставила командарма-3 принять меры для ликвидации прорыва. С ночи на 27-е августа 11-я (ночным маршем выдвинувшись на Вальдорф), 10-я кавалерийские и 3-я Кавказская казачья дивизии действовали на левом фланге 10-го корпуса - в целях локализации прорыва между 3-й и 8-й армиями. Кроме того, была выдвинута просьба командованию 8-й армии - оказать активную помощь посредством наступления 12-го корпуса.
27-го августа австрийцы продолжали атаки 10-го корпуса. На правом фланге соединения 60-я пехотная дивизия вела упорные бои с 15-й и 27-й пехотными дивизиями австрийского 6-го армейского корпуса за «Козий хребет» - последний неоднократно переходил из рук в руки.
На высоты южнее Вышенька Мале и севернее Вышенька Вельке наступали 26-я, 10-я и 25-я пехотные дивизии противника, имея в резерве 39-ю гонведную пехотную дивизию. Причем, части 25-й пехотной дивизии обошли левый фланг русского 10-го корпуса, угрожая ему прорывом и выходом в корпусной тыл.
Но упорство австрийских дивизий было тщетно – русские части на левом фланге 10-го армейского корпуса не только отбили все атаки противника, но и собирались перейти в наступление. Сосредоточение конницы, которая была сведена в Сводный кавалерийский корпус, позволило обеспечить стык между 10-м и 12-м армейскими корпусами.
27-го августа 21-й армейский корпус, на маневр которого армейское командование возлагало такие надежды, развивал наступление в тыл противнику - в направлении на Лубче.
В этот день общая схема действий корпусов 3-й русской армии была следующая: 21-й армейский обходил Раву Русскую с севера, 11-й армейский атаковал Раву Русскую, 9-й армейский вел наступление на Магирув, а 10-й армейский - на Вышенька и южнее (до стыка с 8-й армией).
В итоге, к исходу 27-го августа русская 3-я армия занимала следующие позиции: 11-й армейский корпус держался на линии ст. Зелена-Заборже-Гуйче, ожидая выхода 21-го армейского корпуса в тыл оборонительной линии у Равы Русской с севера; 9-й армейский корпус продвинулся до линии Мале-ст. Липник-Погоржелиска-Подлесье-высоты севернее Магирува-Бяла; 10-й армейский корпус - по высотам Бяла - Вышенька Мале -Вышенька Вельке-Майдан. Сводный кавалерийский корпус занимал фронт между Млынки и Вальдорф, в армейском резерве у Добросина находилась 11-я пехотная дивизия.
Войска австрийской 4-й армии в боях 26-27-го августа добились успеха почти на всем фронте. К концу 27-го августа Рава Русская продолжала оставаться в австрийских руках. «Козий хребет» переходил из рук в руки. Местность была благоприятна для противника – и австрийцы создали в лесных и болотистых дефиле сильную оборонительную полосу в 2 линии.
Продолжение следует...
Сводка Ставки Верховного главнокомандующего за 24-е августа гласила: «В районе Равы Русской - упорные бои с большими австрийскими силами». Выполнение двойной задачи, поставленной командованием фронта, привело к распылению сил корпусов 3-й армии, затруднив их взаимодействие. 9-му и 10-му армейским корпусам приходилось действовать при наличии постоянной угрозы прорыва левого фланга 3-й армии - от Городокской позиции.
25-го августа командование русской 3-й армии, продолжая наступление на Раву Русскую, решило охватить ее с севера 11-м и 21-м армейскими корпусами. Армейская конница получила следующие задачи: 9-я кавалерийская дивизия - прикрыть правый фланг 21-го корпуса и проводить разведку на Тарнаватку-Томашев; 11-я кавалерийская дивизия - содействовать 9-му корпусу, 3-я Кавказская казачья дивизия - содействовать 10-му корпусу.
Удар, наносимый 11-м армейским корпусом, выводил его во фланг и тыл австрийских войск, оборонявших позиции у Равы Русской от наступающих с юга частей 9-го корпуса. Еще более глубокий охват со стороны 21-го корпуса (фактически создающего внешнее кольцо окружения) должен был привести к полному и гарантированному окружению австрийской группировки. Главные силы русской 3-й армии вели бои на фронте Вышенька-Магирув-Рава.
Австрийские 4-я и 3-я армии в свою очередь получили задачу продолжить наступление на Львов.
25-го августа 11-я и 78-я пехотные дивизии 11-го корпуса продолжали наступать на Раву Русскую (Заборже-Сенковице), а 32-я пехотная дивизия оперировала в районе Унув-Михайловка для обеспечения наступления корпуса с севера.
У Карува части 32-й пехотной дивизии вели упорные бои с австрийской 3-й пехотной дивизией, занимавшей этот район. Русские части вновь применили обходной маневр, заставив противника отойти. Несмотря на сильную поддержку 5-ти батарей, бой развивался трудно. К концу дня части 32-й дивизии потеряли свыше 500 человек. Австрийская 3-я дивизия, несмотря на то, что была ослаблена гибелью в ночь с 24-го на 25-е августа 2-го Тирольского стрелкового полка, оборонялась упорно и успешно.
На фронте 78-й пехотной дивизии противник к 17-ти часам стал отступать на Раву Русскую - русские подразделения преследовали его до мест. Сенковицы. У последнего, получив подкрепления, австрийцы перешли в контрнаступление, отбросив на 5 км части 78-й дивизии.
На фронте 9-го корпуса с юга на Раву Русскую наступала 5-я пехотная дивизия в направлении на Липник, а также части 58-й и 42-й пехотных дивизий от Магирува на Монастырек. Австрийцы упредили наступление частей корпуса, атаковав 5-ю пехотную дивизию. Последняя, при поддержке частей 42-й пехотной дивизии, медленно теснила противника. На участке 58-й дивизии наступление на высоты близ Каменной Горы (противник - подразделения 39-й гонведной пехотной дивизии) несмотря на поддержку 9-ти батарей и частей 42-й пехотной дивизии также развивалось малоуспешно. Австрийские стрелковые цепи, напротив, действуя с высот, постепенно продвигались на Магирув.
10-й армейский корпус действовал западнее дороги Магирув - Рава Русская, начав наступать на правом фланге (в центре и на левом фланге он оборонялся). Дивизии корпуса вели серьезный бой с наступающими австрийскими 6-м и 9-м армейскими корпусами.
Рано утром русские 60-я и 9-я пехотные дивизии были атакованы на всем фронте от Магирува до Майдана. Войска 27-й и 15-й пехотных дивизий австрийского 6-го армейского корпуса атаковали 60-ю дивизию в укрепленном районе, носящем название «Козий хребет», а 10-я пехотная и 26-я ландверная пехотная дивизии австрийского 9-го армейского корпуса атаковали 9-ю дивизию в районе Майдан - Вишенька Мл.
После ожесточенных лесных боев, в ходе которых «Козий хребет» многократно переходил из рук в руки, части 60-й пехотной дивизии к 16-ти часам удержались вдоль хребта, но вперед продвинуться не смогли. К 17-ти часам противник, потеснив внутренние фланги 60-й и 58-й дивизий, оттеснил их к западной окраине Магирува – Бяле. И между дивизиями образовался 3-км разрыв.
21-й корпус 25-го августа наступал на Лащув-Унув. Он вел упорные бои за г. Радостав – пытался наступать и отбивал атаки противника. Город был захвачен – при этом части 44-й пехотной дивизии, потеряв 1034 человека, захватили 1,6 тыс. пленных (в т. ч. 51 офицера), 24 орудия и 3 пулемета. Были созданы предпосылки для действий против левого фланга и тыла противника, атаковавшего 3-ю армию.
25-го августа 3-я армия оказалась в тяжелой ситуации – ее корпуса разобщены на боевые группы: 21-й армейский корпус выдвинулся далеко на север и не мог помочь 11-му и 9-му армейским корпусам, изнемогавшим в тяжелых боях у Равы Русской. 10-й армейский корпус был сбит с р. Верещица, а его фронт прорван у Вальдорфа.
Без помощи соседних 8-й и 5-й армий 3-ю армию могла постигнуть тяжелая неудача. 12-й корпус был возвращен 8-й армии – и последняя должна была овладеть Городокской позицией, обеспечив Львов и действия 3-й армии. А 5-я армия должна была содействовать 3-й 5-м и 17-м армейскими корпусами (должны были выйти севернее Томашева), а кавалерийский корпус (дивизии - 7-я и Сводная кавалерийские, бригада 1-й Донской казачьей дивизии) должен был действовать во фланг противнику, который оборонялся у Равы Русской.
Русская 3-я армия сосредоточила для того, чтобы овладеть Равой Русской, мощь 3-х правофланговых корпусов (10-й армейский корпус должен был обеспечить операцию с направления Городокской позиции). Кроме того, армии предстояло ликвидировать прорыв на стыке с 8-й армией.
К 26-му августа обстановка еще более усложнилась – противник развивал прорыв у Вальдорфа, а между 10-м корпусом 3-й и 12-м корпусом 8-й армии образовался разрыв.
Австрийская 3-я армия атаковала стык между русскими армиями, нанося удар по корпусам внутренних флангов. Противнику удалось сосредоточить на этом направлении превосходящие силы.
Бои 26-27-го августа за Раву Русскую стали одними из тяжелейших в ходе Галицийской битвы. Русская 3-я армия вела упорное сражение на всем фронте: на правом фланге ее войска продвигались вперед, хотя и с большим трудом, и стремились достичь линии Ярчев-Новоселки-Заборже; 21-й армейский корпус из района Радостав наступал на Телятин-Любыч. Особенно сильный натиск противник произвел на фронте Вышенька-Мала Лелеховка (стык 3-й и 8-й армий). Австрийцы ввели в бой значительные силы, пытаясь охватить внутренние фланги обеих армий. Для ликвидации разрыва между армиями 11-ю кавалерийская дивизия выдвинулась на Крехов-Вальдорф – ей ставилась задача, действуя в комбинированном строю, сдерживать противника, прорывающегося между армиями.
32-я пехотная дивизия вела наступление вдоль ж/д на фронте Гребенне-Ржички, заходя противнику во фланг - с целью содействовать 11-й и 78-й пехотным дивизиям. Ночной штыковой атакой русские выбили австрийцев из окопов передовых позиций, но дальнейшее продвижение было отбито мощным винтовочно-пулеметным огнем. 11-я и 78-я пехотные дивизии также пошли в наступление - 11-я дивизия на Чарна, а 78-я дивизия - на Сенковице.
Противник на участке 32-й пехотной дивизии также пытался наступать.
В итоге, попытки 11-го армейского корпуса ударом с востока овладеть позициями у Равы Русской привели к неудаче. Атаки с фронта сильно укрепленных позиций успеха не принесли. Корпус закрепился, выжидая подхода 21-го армейского корпуса, совершающего глубокий обход района Рава Русская.
В 9-м армейском корпусе наступление против частей австрийских 19-й пехотной и 41-й гонведной пехотной дивизий также шло вяло. Противник, укрепив рощи, селения и высоты, каменные железнодорожные сооружения на ст. Липник, держал под мощным пулеметным огнем подступы к своей позиции - по холмам Равске-Голе-Липник. Части русских 5-й и 42-й пехотных дивизий медленно продвигались, овладев рощей и некоторыми зданиями ж.-д. станции Липник.
На участке русской 58-й пехотной дивизии части австрийской 41-й гонведной пехотной дивизии перешли в наступление, но русская дивизия удержала свои позиции, хотя вперед и не продвинулась. За день 26-го августа 9-й армейский корпус продвинулся лишь на 3-4 км.
В ходе боев 26-го августа войска русской 3-й армии наступали, хоть и с большим трудом, но не безуспешно: в бою у Заборже с австрийской 3-й пехотной дивизией русская 11-я пехотная дивизия 11-го корпуса захватила 11 орудий. Армия к этому времени, захватила много пленных, которые «сильно обременяли войска».
Действия 9-го корпуса ограничились артиллерийской борьбой и в ликвидации прорыва на стыке с 10-м корпусом в районе Бялы.
Положение 10-го армейского корпуса значительно ухудшилось - атакованный четырьмя дивизиями, на своем левом фланге он был вынужден отойти от линии Верещицы и занимал участок Бяла - Майдан. 26-го августа 60-я пехотная дивизия вновь начала наступление на «Козий хребет», а бригада 9-й пехотной дивизии повела наступление от Вышенька Вельке. Австрийцы активно противодействовали - владея «Козьим хребтом» (и сковав 60-ю пехотную дивизию), они потеснили левый фланг и центр 9-й пехотной дивизии у Вышенька Мале. Противник начал обходить левый фланг корпуса – ему противостояли разбросанные в 10-км промежутке между 10-м и 12-м армейскими корпусами спешенные части 3-й Кавказской казачьей дивизии.
Вследствие угрозы прорыва между корпусами, командир 10-го корпуса перевел 31-ю пехотную дивизию с правого фланга соединения на левый – выдвижение этой дивизии и бригады 19-й пехотной дивизии прекратило отход 9-й пехотной дивизии.
Напряженная обстановка на левом фланге заставила командарма-3 принять меры для ликвидации прорыва. С ночи на 27-е августа 11-я (ночным маршем выдвинувшись на Вальдорф), 10-я кавалерийские и 3-я Кавказская казачья дивизии действовали на левом фланге 10-го корпуса - в целях локализации прорыва между 3-й и 8-й армиями. Кроме того, была выдвинута просьба командованию 8-й армии - оказать активную помощь посредством наступления 12-го корпуса.
27-го августа австрийцы продолжали атаки 10-го корпуса. На правом фланге соединения 60-я пехотная дивизия вела упорные бои с 15-й и 27-й пехотными дивизиями австрийского 6-го армейского корпуса за «Козий хребет» - последний неоднократно переходил из рук в руки.
На высоты южнее Вышенька Мале и севернее Вышенька Вельке наступали 26-я, 10-я и 25-я пехотные дивизии противника, имея в резерве 39-ю гонведную пехотную дивизию. Причем, части 25-й пехотной дивизии обошли левый фланг русского 10-го корпуса, угрожая ему прорывом и выходом в корпусной тыл.
Но упорство австрийских дивизий было тщетно – русские части на левом фланге 10-го армейского корпуса не только отбили все атаки противника, но и собирались перейти в наступление. Сосредоточение конницы, которая была сведена в Сводный кавалерийский корпус, позволило обеспечить стык между 10-м и 12-м армейскими корпусами.
27-го августа 21-й армейский корпус, на маневр которого армейское командование возлагало такие надежды, развивал наступление в тыл противнику - в направлении на Лубче.
В этот день общая схема действий корпусов 3-й русской армии была следующая: 21-й армейский обходил Раву Русскую с севера, 11-й армейский атаковал Раву Русскую, 9-й армейский вел наступление на Магирув, а 10-й армейский - на Вышенька и южнее (до стыка с 8-й армией).
В итоге, к исходу 27-го августа русская 3-я армия занимала следующие позиции: 11-й армейский корпус держался на линии ст. Зелена-Заборже-Гуйче, ожидая выхода 21-го армейского корпуса в тыл оборонительной линии у Равы Русской с севера; 9-й армейский корпус продвинулся до линии Мале-ст. Липник-Погоржелиска-Подлесье-высоты севернее Магирува-Бяла; 10-й армейский корпус - по высотам Бяла - Вышенька Мале -Вышенька Вельке-Майдан. Сводный кавалерийский корпус занимал фронт между Млынки и Вальдорф, в армейском резерве у Добросина находилась 11-я пехотная дивизия.
Войска австрийской 4-й армии в боях 26-27-го августа добились успеха почти на всем фронте. К концу 27-го августа Рава Русская продолжала оставаться в австрийских руках. «Козий хребет» переходил из рук в руки. Местность была благоприятна для противника – и австрийцы создали в лесных и болотистых дефиле сильную оборонительную полосу в 2 линии.
Продолжение следует...
Автор: Олейников Алексей
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