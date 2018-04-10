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Кудрин: Вводить ответные санкции против США нельзя
Председатель Центра стратегических инициатив Алексей Кудрин высказался по поводу заявлений российского правительства о готовности ввести ответные санкции в отношении США. В частности, речь может идти о закрытии российского рынка для целого ряда американских товаров и услуг, повышении пошлин, о запрете на участие в российских проектах для всех компаний, которые имеют американскую "прописку", а также о пересмотре соглашения с США по торговле, включая торговлю важнейшим для США сырьём (например, редкоземельными металлами).
Кудрин, комментируя подготовку российским кабинетом министром ответных, антиамериканских, мер, заявил, что «от такого шага лучше отказаться».
Г-на Кудрина цитирует информационное агентство «Интерфакс»:
Такое заявление Кудрин сделал, находясь на конференции в Высшей школе экономики (ВШЭ). По словам экс-министра финансов РФ (которого в США в своё время называли чуть ли не «лучшим министром финансов в мире»), ответные санкции перечеркнут обещания президента об улучшении инвестиционного климата в РФ.
Кудрин:
В общем, судя по логике Кудрина, Россия вообще не должна предпринимать никаких ответных мер, если речь идёт о мерах против США, несмотря на глубокое и явное ужесточение американской политики в отношении РФ.
Кудрин, комментируя подготовку российским кабинетом министром ответных, антиамериканских, мер, заявил, что «от такого шага лучше отказаться».
Г-на Кудрина цитирует информационное агентство «Интерфакс»:
Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны, потому что бизнес сюда приносит технологии и инвестиции. Я думаю, что политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес – это другая.
Такое заявление Кудрин сделал, находясь на конференции в Высшей школе экономики (ВШЭ). По словам экс-министра финансов РФ (которого в США в своё время называли чуть ли не «лучшим министром финансов в мире»), ответные санкции перечеркнут обещания президента об улучшении инвестиционного климата в РФ.
Кудрин:
Вот сейчас такого рода санкции были бы обманом тех обещаний, которые дал президент.
В общем, судя по логике Кудрина, Россия вообще не должна предпринимать никаких ответных мер, если речь идёт о мерах против США, несмотря на глубокое и явное ужесточение американской политики в отношении РФ.
Использованы фотографии: https://akudrin.ru
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