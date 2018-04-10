18:02 10 апреля
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Кудрин: Вводить ответные санкции против США нельзя

Председатель Центра стратегических инициатив Алексей Кудрин высказался по поводу заявлений российского правительства о готовности ввести ответные санкции в отношении США. В частности, речь может идти о закрытии российского рынка для целого ряда американских товаров и услуг, повышении пошлин, о запрете на участие в российских проектах для всех компаний, которые имеют американскую "прописку", а также о пересмотре соглашения с США по торговле, включая торговлю важнейшим для США сырьём (например, редкоземельными металлами).

Кудрин, комментируя подготовку российским кабинетом министром ответных, антиамериканских, мер, заявил, что «от такого шага лучше отказаться».

Г-на Кудрина цитирует информационное агентство «Интерфакс»:
Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны, потому что бизнес сюда приносит технологии и инвестиции. Я думаю, что политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес – это другая.





Такое заявление Кудрин сделал, находясь на конференции в Высшей школе экономики (ВШЭ). По словам экс-министра финансов РФ (которого в США в своё время называли чуть ли не «лучшим министром финансов в мире»), ответные санкции перечеркнут обещания президента об улучшении инвестиционного климата в РФ.

Кудрин:
Вот сейчас такого рода санкции были бы обманом тех обещаний, которые дал президент.


В общем, судя по логике Кудрина, Россия вообще не должна предпринимать никаких ответных мер, если речь идёт о мерах против США, несмотря на глубокое и явное ужесточение американской политики в отношении РФ.

Использованы фотографии: https://akudrin.ru
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Комментарии 115

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:13
    belay fool am А слов у меня - нет!
    Охотовед 2
    1. Глядя Петрович Сегодня, 16:16
      Цитата: Охотовед 2
      belay fool am А слов у меня - нет!

      Вот и хорошо.
      Кудрин все правильно говорит, молодец.
      Глядя Петрович
      1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:20
        Цитата: Глядя Петрович
        Я думаю, что политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес – это другая.

        Вот же дубина, политика и бизнес всегда идут рука за руку. Слов нет.Слово Милославскому Жоре.
        vovanpain
        1. Logall (Александр) Сегодня, 16:24
          Володя, приветствую!
          Цитата: vovanpain
          политика и бизнес всегда идут рука за руку

          А американская политика - есть бизнес! Все их внешнеполитические действия направлены на зарабатывание денег... Условная аннексия банановых республик с их дешёвой раб.силой, диктат над Европой и т.д. и т.п...
          Logall
          1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:45
            Цитата: Logall
            американская политика - есть бизнес!

            Здрав Будь Саня drinks Да не только американская, а в любой стране бизнес и политика рядом стоят и мы не исключение, только вот такие кудрины этого не хотят знать. hi
            vovanpain
        2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 16:33
          Ну а что, рвануть санкциями по Майкрософту... за то, что он поддержал санкции против России, а сам работает здесь!!!
          Ну что комрады - все готовы расстаться с этим Кудринским ПРОТЕЖЕ?
          Майкрософт - в утиль!
          Бегите в магазины - просите нового программного обеспечения!!!

          НасРать
          1. Logall (Александр) Сегодня, 16:46
            Что за ерунду несёте? Мы смелые, но не укронутые! Зачем себе ноги кусать?
            Мы Асада поддерживаем, а он - ваш враг! Что-то вы не отказываетесь от огранки якутских алмазов! Многие и от российского паспорта, совершив Алию...
            Сегодня Вы ерничаете, подчёркивая свё мнимое превосходство, а завтра за чёрные погоны дуться будете!
            Logall
            1. Kars (Запорожье) Сегодня, 17:09
              Алмазы в Индии обрабатывают.нет что бы самим в РФ.
              Kars
          2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 17:03
            Цитата: НасРать
            Майкрософт - в утиль!

            айфоны отключить!!! все огрызки в утиль!!!!
            Тикси-3
            1. Монос (Виктор) Сегодня, 17:16
              Мне вот интересно: какие технологии американцы нам принесли? Технологию отвёрточной сборки корейских авто? А инвестиции в какие производства сделали? Я отвечу - ни в какие!Все их "инвестиции" ушли в инвестфонды, то есть спекулянтам. А если он считает инвестициями покупку гособлигаций, так, пока их будет выгодно держать, никуда такие "инвесторы" не денутся. smile
              Монос
              1. bulvas (Василий) Сегодня, 17:43
                Цитата: Монос
                Мне вот интересно: какие технологии американцы нам принесли?


                Ну как же?
                А Макдональдс??

                Картошку научили жарить

                И еще, этот, КФС
                bulvas
                1. Монос (Виктор) Сегодня, 17:53
                  Цитата: bulvas
                  Ну как же?
                  А Макдональдс??
                  Картошку научили жарить
                  И еще, этот, КФС

                  О! Точно! Картошку и котлеты мы до этого не умели делать.
                  Монос
        3. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:39
          он не - он предатель
          Hammerlock
          1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 17:07
            Цитата: Hammerlock
            он не - он предатель

            Он по маме латыш его двоюродная сестра:"".. в семье Алексея Кудрина есть и трагические страницы — его латышские предки были репрессированы. Перед самой войной бабушку Ольгу Миллере (урождённую Зандерсоне) с дедушкой и двумя детьми, трёхлетней Зинтой (будущей мамой Алексея) и полуторалетним Андрисом (его дядей), посадили в Добеле в теплушку и выслали в Сибирь, в Красноярский край. Дедушка был айзсаргом, то есть военным ещё при старой власти, и повода для ареста долго искать не пришлось. Но за что сослали Ольгу и её малолетних детей, тётя Анита никак понять не может"
            А́ЙЗСАРГИ (ла­тыш. aizsargi – за­щит­ни­ки), вое­ни­зир. доб­ро­воль­ная ор­га­ни­за­ция в Лат­вии. Соз­да­на на ос­но­ва­нии рас­по­ря­же­ния мин. внутр. дел пра­ви­тель­ст­ва К. Уль­ма­ни­са 20.3.1919 (фак­тиче­ски осе­нью 1919). В 1923 при­нят ус­тав орг-ции, вве­де­но еди­ное ко­ман­дова­ние. Строи­лась по тер­ри­то­ри­аль­но­му прин­ци­пу, под­чи­ня­лась ми­ни­стер­ст­вам обо­ро­ны и внут­рен­них дел Латв. рес­пуб­ли­ки, рас­смат­ри­ва­лась в ка­че­ст­ве ре­зер­ва ар­мии, при­вле­ка­лась к по­ли­цей­ским ак­ци­ям. Ру­ко­во­ди­те­ли орг-ции уча­ст­во­ва­ли в гос. пе­ре­во­ро­те 15.5.1934. По­сле об­ра­зо­ва­ния Латв. ССР рас­пу­щена (8.7.1940). Вос­ста­нов­ле­на герм. ок­ку­па­ци­он­ны­ми вла­стя­ми в мае 1943 (офи­ци­аль­но 22.7.1944). При­вле­ка­лась к про­ве­де­нию ка­ра­тель­ных ак­ций. Ли­к­ви­ди­ро­ва­на в 1945. В 1991 во­зоб­но­ви­ла свою дея­тель­ность. Из БСЭ.
            И с какой стати Кудрин должен любить русских? Русская фамилия не говорит о том, что он русский.
            ротмистр
        4. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 17:06
          Да нет, Кудрин не идиёт, как его тут некоторые представить пытаются.
          Его действия, - осознанные и продуманные, и направленны против собственной страны. Для таких организмов другое определение существует.
          Rostislav
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:00
            Цитата: Rostislav
            Да нет, Кудрин не идиёт, как его тут некоторые представить пытаются.

            Совершенно верно - далеко не идиёт... Поэтому самым лучшим ответом на санкции США будет удаление Кудрина, Силуанова,... ну, список большой, всех перечислять не буду, вы их и сами знаете... smile
            helmi8
        5. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 17:19
          Владимир, салют! Риторика Кудрина вызывает подозрения, что он не об инвестициях беспокоится, а о собственных шкурных интересах
          pvv113
        6. ВОЛЧОНОКСУРАЛА (Дмитрий) Сегодня, 17:20
          Цитата: vovanpain
          Цитата: Глядя Петрович
          Я думаю, что политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес – это другая.

          Вот же дубина, политика и бизнес всегда идут рука за руку. Слов нет.Слово Милославскому Жоре.

          ВОЛЧОНОКСУРАЛА
      2. Borik (Борис) Сегодня, 16:24
        В общем, судя по логике Кудрина, Россия вообще не должна предпринимать никаких ответных мер, если речь идёт о мерах против США, несмотря на глубокое и явное ужесточение американской политики в отношении РФ.


        Так может нам ещё встать в позу пьющего оленя и портки снять . Чтоб эта сволота не утруждалась Не охренели ли эти либирасты.
        Borik
      3. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 16:24
        Цитата: Глядя Петрович
        Кудрин все правильно говорит, молодец.

        Сахибззадовна тоже говорит и показывает. belay
        Анти-Корр.
      4. JD1979 (Дмитрий) Сегодня, 16:39
        Молодец, ага, зачем им портить бизнес таким хорошим? Ничего что они во всю портят бизнес в России, но ведь они хорошие правда? Слепош*рая лош*ра, "лучший министр финансов по сдаче собственных интересов" просто обычный трудяга у станка и конечно же не в курсе, что в Америке бизнес руководит всем и политикой в том числе, там нет мух и котлет, которые надо отделять. Но почему-то всем пытается доказать обратное? Так на кого он, молодец такой, работает?
        JD1979
        1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 17:12
          JD1979 (Дмитрий) Сегодня, 16:39 ↑
          Так на кого он, молодец такой, работает?
          Вам не кажется, что этот вопрос звучит глуповато? По-моему всем давно известно на кого работает Кудрин и почему в США его называют "лучшим министром финансов всех времен и народов". Наверно потому, что эта мерзота сделала так, что мы до сих пор платим дань дяде Сэму в виде вливания реальных денег и ресурсов в экономику США, получая за это ничем не обеспеченные бумажки в виде долговых обязательств США, которые никто не собирается нам возвращать.
          Варяг_0711
      5. Scoun (Roman) Сегодня, 16:41
        Цитата: Глядя Петрович
        Цитата: Охотовед 2
        belay fool am А слов у меня - нет!

        Вот и хорошо.
        Кудрин все правильно говорит, молодец.

        Мне другое интересно)))
        Как так, рубль дешевеет а нефть растёт?
        what
        Scoun
      6. meandr51 (Андрей) Сегодня, 17:40
        Ну, да. Надо привлечь инвестиции, чтобы вложить деньги в американские облигации. Их логика.
        meandr51
    2. volodya (владимир) Сегодня, 16:21
      Цитата: Охотовед 2
      belay fool am А слов у меня - нет!

      volodya
      1. Монос (Виктор) Сегодня, 16:28
        Вот оно!!! Точно! Надо в ответ на санкции выслать из страны в Штаты Чубайса, Грефа и Кудрина. Или пока приберечь, как последний аргумент?
        Монос
        1. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 16:43
          Нарисовался ,хрен со трешь.
          mig29mks
        2. фрезер (александр) Сегодня, 17:02
          Цитата: Монос
          Вот оно!!! Точно! Надо в ответ на санкции выслать из страны в Штаты Чубайса, Грефа и Кудрина. Или пока приберечь, как последний аргумент?

          Можно выслать и всех либералов переслать, но что то не подсказывает, что ничего не изменится.
          Вон, в сев. Корее всех пересажали-расстреляли а толку чуть больше чем ни фига.
          Либо мы интегрируемся в мировую экономику (даже Китай это сделал) наращиваем мощь внутренгей, и только после этого можем что то требовать. Либо путь сев. Кореи - любите нас а то жахнем.
          фрезер
          1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 17:23
            фрезер (александр) Сегодня, 17:02 ↑ Новый
            Либо мы интегрируемся в мировую экономику (даже Китай это сделал) наращиваем мощь внутренгей, и только после этого можем что то требовать. Либо путь сев. Кореи - любите нас а то жахнем.
            Вот он первый последователь Кудрина нарисовался не сотрешь. Куда уж дальше интегрироваться и самое главное во что? fool В то дерьмо которое уже тонуть начинает и за собой всех тянет. Нам не интегрироваться надо, а наоборот зацикливать весь цикл производства у себя внутри, как было при СССР. Экономика России оттого и топчется на месте, что мы интегрированы по самое мама не горюй. Нас тупо грабят в связи с тем, что мы в свое время туда интегрировались благодаря Чубайсам, Гайдарам, Кудриным и их подпевалам таким как вы. negative
            А за КНДР вы не переживайте, Ким в отличие от всего мира утер Трампу нос и посадил этого напыщенного американского петуха прилюдно в лужу. Такое себе не могут позволить даже Россия с Китаем, не говоря уже за всех остальных. Так что не бздите, не портите воздух... laughing
            Варяг_0711
            1. фрезер (александр) Сегодня, 17:41
              Цитата: Варяг_0711
              фрезер (александр) Сегодня, 17:02 ↑ Новый
              Либо мы интегрируемся в мировую экономику (даже Китай это сделал) наращиваем мощь внутренгей, и только после этого можем что то требовать. Либо путь сев. Кореи - любите нас а то жахнем.
              Вот он первый последователь Кудрина нарисовался не сотрешь. Куда уж дальше интегрироваться и самое главное во что? fool В то дерьмо которое уже тонуть начинает и за собой всех тянет. Нам не интегрироваться надо, а наоборот зацикливать весь цикл производства у себя внутри, как было при СССР. Экономика России оттого и топчется на месте, что мы интегрированы по самое мама не горюй. Нас тупо грабят в связи с тем, что мы в свое время туда интегрировались благодаря Чубайсам, Гайдарам, Кудриным и их подпевалам таким как вы. negative
              А за КНДР вы не переживайте, Ким в отличие от всего мира утер Трампу нос и посадил этого напыщенного американского петуха прилюдно в лужу. Такое себе не могут позволить даже Россия с Китаем, не говоря уже за всех остальных. Так что не бздите, не портите воздух... laughing

              Наша экономика времен СССР была не самодостаточная:внутренний спрос душился (очереди на машины, тв и прочее) поступление валюты от нефть-газа крмпенсировала это. Нефть обвалился и мы все знаем что из этого вышло.
              Можете на меня всех собак повесить и объявить "нац-предателем", но это никак не изменит ситуацию.
              Вот лично для меня пример устройства гос-ва - Финляндия, Норвегия, Швеция и Япония. Вот они как то смогли интегрироваться и живут себе счастливо. Но нет, нам же нужно "уважение" и. т. п. имперские замки, нам надо быть как америка. Зачем? Вот что бы что?
              фрезер
          2. meandr51 (Андрей) Сегодня, 17:51
            Как раз в КНДР весьма стабильная и нормальная обстановка. Именно потому, что чубайсов там нет. Живут они не хуже российской провинции. Россия - не Германия и даже не Китай. Никто ее "интегрировать" для ее же пользы не собирается. Только расчленить, ограбить и уничтожить. Украина показывает наглядный пример, что бывает с теми, кто "интегрируется" изо всех сил. Где там инвестиции? Где технологии? Только развал промышленности и с/хозяйства, тупой и агрессивный искусственно раздуваемый псевдонационализм. Нас "интегрируют" точно так же. Натравят нас на соседей и соседей на нас. В 90-е это и происходило. Спасибо, лучше мы с Кореи пример брать будем. И вместе с ней. Перестанем быть всемирной бензоколонкой, и сами начнем свою нефть и газ для себя использовать и потомкам оставлять. Закроем границы от вывоза капитала, пересажаем воров и предателей, восстановим социализм - постепенно жизнь наладится!
            meandr51
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 16:22
      К сожалению, Кудрин прав. Пока наш ЦБ является филиалом ФРС, а не национальным банком, наши санкции против США бессмысленны. winked
      сибиралт
      1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 17:52
        Пора переходить с чубайсизма и кудринизма на социализм.
        meandr51
    4. tech3030 (Евгений) Сегодня, 16:44
      У меня есть но врядли они помогут нам и они матерные !
      tech3030
    5. Бар1 (Тимур) Сегодня, 16:55
      нам не нужны ни технологии западные ,ни инвестиции. В России есть всё своё,есть ресурсы материальные,есть самое главное ресурсы интелектуальные,ну а деньги мы себе сами нарисуем.Поэтому Ав_таркия-это наш путь.Надо отрезать запад от наших технологий ,нашей нефти и нашего газа и не закупать их оборудования,тогда посмотрим кому хуже будет ,а этого выродка надо к ногтю.
      Бар1
      1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 17:54
        Да, наше чучхе у же проверено временем. В отличие от незаслуженно третируемой КНДР, мы обладаем массой ресурсов и резервов. США сдохнут, а мы останемся.
        meandr51
    6. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 16:57
      Цитата: Охотовед 2
      belay fool am А слов у меня - нет!

      А что можно сказать про продажного бухгалтера, который возомнил себя экономистом.Частный бизнес не причем? А кто управляет марионеткой-Трампом , разве на воротилы американского бизнеса. Ответ России должен быть жестким, закрыть весь полосатый бизнес на территории РФ, прекратить торговлю с полосатыми, вернуть все деньги из стран Запада, если по каким либо причинам будут арестованы, хоть какие наши счета, то пригрозить реальным нанесением ядерного удара. Великий Сталин построил мощнейшую мировую экономику без всяких инвестиций и кредитов Запада, при Сталине доллар стоил 50-60 копеек.
      лаврентий павлович
      1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 17:56
        Вообще, неплохая идея вернуть деньги из Швейцарии под угрозой ядерного удара. Они этого точно не ждут.
        meandr51
    7. Маз Сегодня, 17:32
      К сожалению, он прав. зараза. У нас нет рынка и объёмов таких чтоб затронуть США до печенок. ВЫВОД с телеги - мы можем ответить только военными средствами... РЭБ - уже работает. Подняты все триады и выведены на точки пусков. Так предупреждают о войне. ИЛи о мгновенной готовности сжечь противника в случае нападения.
      Маз
      1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 17:57
        Ничего. Китайцы нам помогут доллар опустить. Главное - восстановить такой примерно строй, как в Китае.
        meandr51
    8. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 18:01
      Цитата: Охотовед 2
      А слов у меня - нет!


      На эту либеральную трубу пора заглушку поставить . Давно пора . Стратег , что б ему .
      iliitchitch
  2. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 16:13
    И ещё отдать этого прихлебалу в госдеп, в качестве санкций..эта гадина им быстренько всю экономику развалит..
    Злой 55
  3. assa67 (андрей) Сегодня, 16:14
    кудрявый либерал заголосил.......
    езжай в штаты,где тебя так хвалят...их разваливай
    assa67
    1. ioan-e (Борис) Сегодня, 16:20
      Этого с.р.а.н.о.г.о космополита с погонялом Леша-подушка надо на кол сажать! Это ж надо быть такой тварью? По его мнению страна должна жить по принципу в "рот возьму, в жопу дам" только люби меня америка?
      ioan-e
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 16:27
        Цитата: ioan-e
        Этого с.р.а.н.о.г.о космополита с погонялом Леша-подушка надо на кол сажать!

        и вот эту компашку заодно
        assa67
        1. ioan-e (Борис) Сегодня, 16:43
          Бедный Леша-подушка, значит его два раза придется laughing
          ioan-e
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 16:53
            и то маловато будет! laughing ..посмотрите картинки казней у разных народов-презабавные вещи можно увидеть...ну а потом выбрать,что подойдет этой гоп-компании hi
            assa67
    2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 18:01
      Лучшим ответом на санкции, будет снятие со всех постов кудриных, медведевых, грефов, чубайсов, набиулиных и т.д. (всех и не упомнишь, вражин...), и высылка их на столь любимый ими запад.
      С лишением гражданства и объявлениями персонами нон-грата
      ROSS_Ulair
  4. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 16:15
    Выкинуть к чертям этого м**ка вместе с чубайсом? Ума не приложу почему эти 2 не в тюрьме
    Vol4ara
  5. AleksPol (Александр) Сегодня, 16:15
    Вот ведь Ч.М.О . Видать бывшие лавры покоя не дают . Как "грамотно" подставляет президента .
    AleksPol
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 16:28
      Он вполне еще может вернуться в правительство. Напомню, при нем наша страна развивалась небывалыми темпами, которые не смогли повторить ни до, ни после Кудрина. К тому же он один из ближайших соратников президента, которому тот доверяет планировать стратегический вектор развития России.
      сорок восьмой
  6. Дед Мозай Сегодня, 16:16
    с такими "своими" министрами и внешних врагов не надо
    Дед Мозай
  7. dimy44 (Димон) Сегодня, 16:16
    Двоякая ситуация. С одной стороны не ответь - будешь выглядеть лохом. А с другой - они ведь этого и ждут, зная, что равноценного ответа не получится
    dimy44
    1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 17:59
      Есть еще достойная позиция - не пререкаться с хулиганом, а сосредоточиться на своих интересах и не обращать на него внимание, ничего ему не доказывать. Дернется не туда - дать в морду.
      meandr51
  8. evp (евгений) Сегодня, 16:17
    Давно пора Кудрина в Сибирь направить, чтоб не отсвечивал...
    evp
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 16:24
      Ну и нахрена Он - Нам тут нужен??? request stop Оставьте - себе! yes
      Охотовед 2
    2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 16:26
      И что он там полезного стране даст? Леса или угля? Под афедрон пенделем его из страны!
      Ушлый_башкорт
    3. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:41
      а мы то что вам плохого сделали
      Hammerlock
  9. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 16:18
    Ну кто бы сомневался что он скажет что то обратное. Что не идея все супротив своего народа. То пенсионный возраст поднять, то расходы на армию сократить, а то и вовсе под Америку лечь. Очевидно господин Кудрин ну очень переживает как бы его счета в матрассии не заблокировали. И вот скажите а сей господин в санационных списках есть? И если его там нет, то не плохо бы поинтересоваться, а за что такого выдающегося деятеля госдеп стороной обходит? .
    Hariton Laptev
  10. Копчёный (Денис) Сегодня, 16:19
    А у нас выбор не богат. Или ответка жёсткая, в итоге придётся как во время первых пятилеток в СССР пахать, ну или согласится стать той частью западного мира, которую нам заготовили. В первый вариант я уже не верю.
    Копчёный
    1. Iglu40 (Iglu) Сегодня, 16:28
      Зря не верите! Есть у нас еще рукастые рабочие и головастые инженеры (про научников молчу - их и так вниманием не обходят)! Правда родное правительство очень скромно нас оценивает.... Но в технике достижения отрицать трудно: либо ты - сделал и железяка работает, либо - нет. Вот только нас все меньше и меньше. Прям как ветеранов ВОВ.
      Iglu40
      1. Копчёный (Денис) Сегодня, 16:31
        Я реалист, увы.
        Копчёный
  11. jassi05 (Cергей) Сегодня, 16:19
    Вот! А вы все внешние угрозы обсуждаете. А враг-то уже давно внутри!
    jassi05
  12. kit88 (Александр) Сегодня, 16:19
    Ну, это ожидаемо.
    Кац всегда предлагал сдаться
    kit88
  13. romandostalo (Роман) Сегодня, 16:20
    Вот же подобралась когорта: Кудрявый, Рыжий, Меченный...... А ещё стервятник, Гриф.....
    romandostalo
  14. komrad buh (Игорь) Сегодня, 16:20
    Прихвостень, чего с него взять
    komrad buh
  15. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:20
    Exxon Mobile, надо брать, за причинное место
    Это полосатым не понравится точно))
    А Кудрин... Складировать деньги, умеют многие.. Были бы оные))
    Сибирский цирюльник
  16. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 16:20
    Вводить можно и нужно.
    С умом.
    А не -
    "Хотели как лучше, а получилось как всегда".
    Livonetc
  17. prior (Влад) Сегодня, 16:21
    В качестве асимметричного ответа на вновь введённые санкции - выслать в США товарищей Кудрина, Грефа и Наибулину.
    prior
  18. Грац (Грац) Сегодня, 16:22
    кудрина давно ждет Колыма это 5 колонна, в качестве санкций против США , надо полностью вывести все госсредства из их гособлигаций, надо запретить компаниям продавать свою продукцию в мире за доллары
    Грац
  19. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:23
    Председатель Центра стратегических инициатив Алексей Кудрин

    А кто этот центр финансирует? Там звездно-полосатые уши торчат.
    Центр пишет свою стратегию без денег из бюджета, а 90% его финансирования обеспечивается взносами физлиц и организаций

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/economics/11/10/2017/59dcd97f9
    a7947da7e8ca48f
    Piramidon
  20. keeper03 (Александр) Сегодня, 16:23
    Тогда вышлите кудрявого в США, пусть там его кормят !!! yes
    keeper03
  21. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:24
    Кудрин: Вводить ответные санкции против США нельзя

    изя топ
  22. LeftPers (Антон) Сегодня, 16:26
    Вод ведь проститут, как его земля носит.
    LeftPers
  23. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:26
    Как сказал Ф.М. Достоевский — "…В факте этом выражается вся сущность русского либерализма того рода, о котором я говорю. Во-первых, что же, и есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение (разумное или ошибочное, это другой вопрос) на существующие порядки вещей? Ведь так? Ну, так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошёл до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьёт свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм…"
    Дормидонт
  24. Slavik74 (Вячеслав) Сегодня, 16:26
    От этого господина ни чего лучшего не услышать.Пора ему в СПШ валить, советы давать, старому,доброму дядюшке Дональду.
    Slavik74
  25. Imobile (Игорь) Сегодня, 16:27
    А что мы можем? Выстрелить себе в ногу?
    С другой стороны, что они за санкции ввели? 20 человекам запретили въезд в США, так у нас 99% населения даже и не собираются туда ехать, да и не на что. Да и приравняли этих 20 человек к ветеранам труда, а это и пенсия и бесплатный проезд в пригородном транспорте..
    Imobile
    1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 18:01
      Это не санкции, а ноль без палочки. По-моему, пора прекращать разговоры об этом разводилове. Делом надо заниматься, а не ждать, пока нас облагодетельствуют.
      meandr51
  26. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 16:28
    Это говорит заместитель председателя экономического совета при президенте России.
    Bakht
  27. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:30
    Если нельзя, но очень хочется- то можно!
    Topotun
  28. t-4 Сегодня, 16:31
    А что, может правда сделать так:

    Президент делает заявление о том что:
    1. Россия уходит из Сирии
    2. Россия возвращает Крым Украине
    3. Россия разбирает крымский мост
    4. Россия берет на себя ответственность за вмешательство в выборы в США, отравление Скрипалей, малайзийский Boeing MH17, польский Ту-154 под Смоленском.
    5. Россия отказывается от поддержки ЛДНР.
    6. Президент подает в отставку.
    7. Назначаются новые выборы под контролем международных организаций

    Тогда санкции снимаются автоматически и начинается бурный экономический подъем.
    t-4
    1. shark (Владимир) Сегодня, 16:40
      еще предложите 100 процентам мужского населения поменять сексуальную ориентацию.Вот тогда ,да, заживем!
      shark
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:57
      Цитата: t-4
      Тогда санкции снимаются автоматически и начинается бурный экономический подъем.

      Угу такими семимильными шагами laughing
      vovanpain
  29. alekc75 Сегодня, 16:31
    у меня все слова русские но почему-то матом
    alekc75
  30. Елизар Задунайский (Елизар Задунайский) Сегодня, 16:32
    а казачек то засланный....
    Елизар Задунайский
  31. Комментарий был удален.
  32. farelouz (farelouz) Сегодня, 16:37
    когда детишки (и не только) первых лиц государства живут и учатся в США - даже в случае военных действий РФ врядли применит против штатов ядерный арсенал и это удручает...да и санкции тоже - все по наклонной к опасной ситуации приближаемся, а действовать надо жёстко чтоб другие даже не думали в конфликт вступать
    farelouz
  33. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 16:38
    Вот она слава и "любовь всенародная" за 20 минут новость то сколько комментариев собрала. Вот истинная популярность.
    Hariton Laptev
  34. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 16:40
    Правительство, сделает, очередной раз, как этого требует Кудрин и его покровители. Немного заретушируют риторикой - но сделают. Я думал, что начнется в конце февраля, а Трамп атакует в апреле. Наверное большие погоны и портфели США и РФ долго согласовывали "ответные санкции...В "РФ" просто некому даже заикаться о реальных "ответных санкциях".
    samarin1969
  35. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 16:41
    удрин проплачен с потрохами
    Вова Кабаев
  36. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:43
    Послушай что скажет кудрин и сделай наоборот. yes
    Архивариус Вася
  37. mamont5 (Александр) Сегодня, 16:44
    Если Кудрин и иже с ним, говорят нельзя - значит просто необходимо.
    mamont5
  38. лысова (владимир) Сегодня, 16:44
    По его словам России место у ( джентльмен удачи ) - а он не офигел ?! Нужно не правую щёку подставлять и не руками уже бить, а просто затаптывать ногами. А рынки сбыта всегда найдутся.
    лысова
    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 16:49
      Цитата: лысова
      Нужно не правую щёку подставлять и не руками уже бить, а просто затаптывать ногами. А рынки сбыта всегда найдутся.

      Какие будут ваши предложения?
      Анти-Корр.
      1. лысова (владимир) Сегодня, 16:59
        Конкретно о чём - тема обширна. А не паниковать, быть готовым к всему, можно в меру выпить.
        лысова
        1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 17:07
          Цитата: лысова
          Конкретно о чём - тема обширна.

          Ну хотя бы 3-5 первых пункта вашего личного плана отмщенья.
          Анти-Корр.
          1. лысова (владимир) Сегодня, 17:29
            Да зачем мстить, не наши методы. Всё идёт своим чередом, отвечать надо, но не зеркально, а жёстче. По началу конечно убыток будет, спад - все предприятия вначале в убытке. У нас всё есть - мозги и ресурсы.
            лысова
  39. loginovich Сегодня, 16:44
    Если санкции Запада будут продолжаться, то Россия также будет принимать ответные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Мы же не являемся инициатором санкций. Санкции эти вынужденные. Они не желанны нами, и они являются ответной мерой", — сказал Песков, сообщает РИА "Новости".

    Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия вводить новые санкции в случае, если западные санкции продолжатся, он ответил: "Конечно, будут ответные меры

    А я голову ломаю наконец то ответка последует видно еще не скоро.
    loginovich
  40. Волька Сегодня, 16:46
    свое мнение теперь пусть держит при себе... а свои рынки все таки закрыть и защитить придется...
    Волька
  41. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 16:50
    источник: Daily Storm: "В США предложили радикально усилить экономические санкции против России".
    vladimirvn
  42. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:50
    Это говорит один из "кандидатов", в премьеры..
    Господи, дай сил и терпения, народу, живущему в этой стране!!
    Сибирский цирюльник
  43. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:51
    Он знает, что говорит. Потому и США знают, что делают.
    1536
  44. Million (Влад) Сегодня, 16:56
    Что важнее для кудрина: бизнес или политика?
    Million
  45. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:56
    При Сталине "кудриных" и других "насибуллиных" давно бы расстреляли, как агентов империализма и правильно бы сделали.
    Как тебя не хватает Иосиф Виссарионович!!! Жёсткости твоей и твёрдой политики. sad
    К-50
  46. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 17:02
    А каких технологиях этот деятель говорит? Встречался один раз с этим деятелем вместе с А. Вольским. Вышли мы от негоЮ ругаясь матом и поехали Зам Премьера решать вопрос. Помог тогда только Лужков Ю.
    мичман
  47. viktor. (Чита) Сегодня, 17:04
    Им все гайки в России затянуть разом нужно !!! Кудрина в лагерь как врага России, Лес только не пилить а рассаживать !!!
    viktor.
  48. Dzafdet (Сергей) Сегодня, 17:07
    Фамилия его сама за себя всё говорит! В топку его! wassat
    Dzafdet
  49. хмурый лис (павел) Сегодня, 17:08
    кудрин ты чей друг ? мне кажется он предатель Родины .хотя для него родина уж точно не РФ .шкуры продажные .у вас там деньги за рубежом дети и жены вот вы и бздите перед янки и ее преспешниками .
    хмурый лис
  50. astepanov (Алексей) Сегодня, 17:11
    Этот много чего наговорил, демонстрируя неимоверный апломб в сочетании с безграмотностью. Пару лет назад заявлял, что нефть-де не нужна, потому что все завтра же пересядут а маскомобили, и газ не нужен, потому что электричество будут вырабатывать то ли солнечные ветромельницы, то ли геотермальные приливные станции - в общем, нес пургу. Не то беда, что такие кудрявые есть, а то, что они непотопляемо при власти...
    astepanov
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