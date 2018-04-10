Кудрин: Вводить ответные санкции против США нельзя

Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны, потому что бизнес сюда приносит технологии и инвестиции. Я думаю, что политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес – это другая.

Вот сейчас такого рода санкции были бы обманом тех обещаний, которые дал президент.