Ядерное "обрезание" (часть 2)



План-график замены американских ПЛАРБ. Квадратики с номерами — это ПЛАРБ типа "Огайо" и номера кораблей, квадратики с "иксами" — это ПЛАРБ типа "Колумбия" План-график замены американских ПЛАРБ. Квадратики с номерами — это ПЛАРБ типа "Огайо" и номера кораблей, квадратики с "иксами" — это ПЛАРБ типа "Колумбия"

"С другой стороны, вместо W76-2 можно было бы использовать W80-1, круговое вероятное отклонение которой равняется 30 метрам..."