Ядерное "обрезание" (часть 2)
Но вот ведь какое еще дело с этими идеями о превращении самого распространенного в ВС США типа ядерного боеприпаса в "ядерного евнуха". Учитывая невосполнимость (пока что, а не навсегда, конечно) для США ядерных боеприпасов и приличные темпы убыли (за первый год правления Трампа — 354 заряда, или 9%), совершенно ясно, что в будущем десятилетии убыль не остановится. И где-то к концу десятилетия "яма" будет совсем уже глубокой. В 2030-х годах (предполагается) производство в той или иной степени восстановят. Если, конечно, сроки не "поплывут" в очередной раз.
Также есть такой вот интересный момент. У американцев основная масса боезарядов размещена традиционно на ПЛАРБ. А ПЛАРБ типа "Огайо", и их начнут постепенно списывать с 2026 г. Это несмотря на проводимые программы продления ресурса и модернизацию этих очень неплохих ракетоносцев с прекрасными ракетами ("Трайдент-2" можно считать одним из шедевров подводного баллистического ракетостроения наряду с Р-29РМУ-2.1 "Синева-2"/"Лайнер" или, скажем, Р-30 "Булава").
Как мы видим из графика, после проведенных ремонтов и перезарядок активных зон к 2020 г. число ракетоносцев в строю будет максимальным, 14, но после 2026 г. начнет падать на 1 корабль в год, и так до 2031 г., когда планируется вступление в строй первой ПЛАРБ типа "Колумбия" в серии из 12 штук. График составлен так, чтобы число ракетоносцев не падало ниже 10, но уже сейчас есть очень серьезные опасения в США, что он будет выдержан. Программа уже традиционно для ОПК США растет в цене, а сроки грозят сдвинуться.
План-график замены американских ПЛАРБ. Квадратики с номерами — это ПЛАРБ типа "Огайо" и номера кораблей, квадратики с "иксами" — это ПЛАРБ типа "Колумбия"
При этом совершенно не факт, что заканчивающий свое действие в 2021 г. Договор СНВ-3, на предусмотренные которым уровни носителей и зарядов обе сверхдержавы вышли только в этом году, будет продлен. Несмотря на очевидную выгодность его России, он, в общем, выгоден обеим сторонам, потому ни РФ, которая имеет формальный повод сделать СНВ-3 ручкой хоть завтра (американская политика по ПРО), его не покинет до срока, ни США, любящие поворчать о чуть ли не "кабальности" договора. Видно, раз Россия в нем никаких неудобных для себя моментов не допустила, то договор сразу кабальным стал. Но в то, что в 2021 году он будет продлен или будет новый СНВ-4 или как-нибудь иначе называющийся замещающий договор, верится очень слабо, при нынешних-то отношениях и тенденциях их развития. Отношения развиваются настолько же позитивно, как американский ядерный арсенал. Хотя, конечно, внезапного потепления исключать не стоит.
То есть Россия может оказаться ни разу не связанной численными лимитами договора. И если лет 15 назад у нас бы по этому поводу из каждого угла вещали бы о том, что мы себе не можем позволить наращивать арсеналы, а вот США — да хоть сколько угодно, и очень быстро (помните такие выступления, наверное), то сейчас ситуация «несколько» противоположна. Причины этого читающим этот и предыдущие материалы по теме объяснять не нужно. Конечно, деньги мы не рисуем, но нарастить арсеналы у России есть и производственные, и финансовые возможности, конечно, при необходимости. А у США второе найдется, а вот проблемы с первым-вторым никак быстро не решить.
И уже есть первые звоночки к тому, что Россия уже планирует развитие своих СЯС исходя из непродления режима СНВ, но и оставляя возможности и для сохранения договорного режима. Недавняя новость об "отмене" строительства РПКСН пр.955Б (числом 4), и замене их 6 РПКСН дополнительной серии пр.955А (эффективность 955Б оказалась не настолько выше модернизированных 955А, нежели цена) — из этой же серии. В итоге мы получим к исходу 2020-х годов группировку "Бореев" в 3 штуки и "Бореев" в 11 штук, с 224 БРПЛ "Булава" с 1344 ББ (по 6 на ракету), то есть почти весь лимит СНВ-3 может быть выбран только этими подводными крейсерами-ракетоносцами. Понятно, что можно разместить и меньшее число зарядов на ракету, чтобы влезть в лимит, но уж больно кораблей хотят иметь много, явно на Договор не надеются. Хватило бы и 11-12. Или надеются на другой новый договор, с более высокими лимитами, на которые США с их ситуацией пойти будет крайне сложно.
А недавняя новость о том, что вскоре группировка моноблочных старых ПГРК типа "Тополь" будет окончательно заменена МБР серии "Ярс", а это, между прочим, если вычесть сейчас переводимые уже на "Ярс" два полка, будет порядка 7-8 полков, то есть до 72 МБР. А "Ярс" несет, как известно, до 6 ББ, пусть и дежурит, как предполагается, с 4 ББ. А там может наступить очередь и моноблочных "Тополей-М" в шахтном и подвижном вариантах, а это еще 78 ракет. В общем, наряду с грядущим развертыванием "Сарматов" вместо "Воевод" (если все сложится — с 2020г.) и прочими неприятными для американцев новостями вроде МБР 15А35-71 с АГБО "Авангард" (в 2019г. будут официально объявлены развернутыми), похоже, что американцам будет не до экспериментов с оскоплением термоядерных боевых блоков по политическим мотивам.
Когда я прочитал на одном из наших новостных ресурсов впервые новость про боезаряды малой мощности, мне в глаза тоже бросилась эта фраза, изрядно удивившая. Причем со ссылкой на Кристенсена.
После прочтения этой фразы почему-то сразу подумалось, что г-н Кристенсен совсем растерял хватку и забыл или не знал, что ядерная БЧ W80-1 для КР воздушного базирования типа AGM-86 никак не может быть использована на БРПЛ типа "Трайдент-2", и даже если взять собственно "физический пакет", то боевой блок придется создавать заново. Да и КВО зависит не от заряда, а от носителя, все же, и если на крылатой ракете он был такой, то в баллистической ракете он будет совершенно другой. Но чтение первоисточника убедило в том, что г-н Кристенсен все же еще не совсем плох, а это у наших переводчиков проблемы с пониманием текста. Кристенсен пишет совершенно о другом. Дело в том, что в несбыточных планах, объявленных военно-политическим руководством, есть и разработка морской крылатой ракеты с ядерным зарядом. Теоретически возможно выпустить серию ядерных "Томагавков", не так давно окончательно превращенных в неядерные, хотя зачем, если даже закупки обычных "Томагавков" временно приостановлены (видимо, ввиду их "успехов" в ударах по Сирии — взяли паузу на модернизацию)? Тем более что для них нет зарядов — они давно уничтожены. А для перспективной КР морского базирования заряды тоже пока взять негде — их нет. Ракету-то американцы разработают.
Так вот, Кристенсен считает, и это явно его личное мнение, что заряд W80-1 от авиационной КР можно приспособить и к морской КР. В этом есть сомнения — ракеты сильно отличаются, да и недаром в свое время авиационные КР имели разработанные только для них ядерные БЧ, а флотские и наземного базирования КР обходились, по сути, близкородственными зарядами. Но если даже такая переделка была бы возможна, то это было бы очередным "Тришкиным кафтаном" на ядерный лад. Зарядов этого типа относительно немного, и ядерных КР воздушного базирования сейчас в арсеналах несколько меньше, чем нужно даже для полного залпа бомбардировщиков В-52Н, причем не всех, а именно используемых как носители (есть еще испытательные и учебные машины). И все эти заряды предназначены, согласно официальным документам NNSA и Министерства энергетики США, на переделку в модификацию W80-4 для перспективной КР воздушного базирования LRSO. И ВВС США попросту не позволят ВМС США "отжимать" такой ценный ресурс, и их политическое влияние "при дворе" им это вполне позволит. Если даже у ВМС влияния окажется больше, и удалось бы отобрать немного зарядов (много просто не дадут, их нет), то такая рокировка зарядов лишь уменьшила бы число зарядов у СЯС США, потому что морские КР к стратегическим силам не относятся.
Но вряд ли подобное случится, хотя в нынешних реалиях, когда "раскручиваемость" какого-то властного военно-политического действия в масс-медиа важнее его реального геополитического эффекта, возможно всякое.
А пока же стало известно, что Конгресс США отверг большинством голосов поправку, резко урезающую финансирование разработки W76-2. Очевидно, с этой "сложнейшей" разработки кормится немало нужных людей.
Также есть такой вот интересный момент. У американцев основная масса боезарядов размещена традиционно на ПЛАРБ. А ПЛАРБ типа "Огайо", и их начнут постепенно списывать с 2026 г. Это несмотря на проводимые программы продления ресурса и модернизацию этих очень неплохих ракетоносцев с прекрасными ракетами ("Трайдент-2" можно считать одним из шедевров подводного баллистического ракетостроения наряду с Р-29РМУ-2.1 "Синева-2"/"Лайнер" или, скажем, Р-30 "Булава").
Как мы видим из графика, после проведенных ремонтов и перезарядок активных зон к 2020 г. число ракетоносцев в строю будет максимальным, 14, но после 2026 г. начнет падать на 1 корабль в год, и так до 2031 г., когда планируется вступление в строй первой ПЛАРБ типа "Колумбия" в серии из 12 штук. График составлен так, чтобы число ракетоносцев не падало ниже 10, но уже сейчас есть очень серьезные опасения в США, что он будет выдержан. Программа уже традиционно для ОПК США растет в цене, а сроки грозят сдвинуться.
План-график замены американских ПЛАРБ. Квадратики с номерами — это ПЛАРБ типа "Огайо" и номера кораблей, квадратики с "иксами" — это ПЛАРБ типа "Колумбия"
При этом совершенно не факт, что заканчивающий свое действие в 2021 г. Договор СНВ-3, на предусмотренные которым уровни носителей и зарядов обе сверхдержавы вышли только в этом году, будет продлен. Несмотря на очевидную выгодность его России, он, в общем, выгоден обеим сторонам, потому ни РФ, которая имеет формальный повод сделать СНВ-3 ручкой хоть завтра (американская политика по ПРО), его не покинет до срока, ни США, любящие поворчать о чуть ли не "кабальности" договора. Видно, раз Россия в нем никаких неудобных для себя моментов не допустила, то договор сразу кабальным стал. Но в то, что в 2021 году он будет продлен или будет новый СНВ-4 или как-нибудь иначе называющийся замещающий договор, верится очень слабо, при нынешних-то отношениях и тенденциях их развития. Отношения развиваются настолько же позитивно, как американский ядерный арсенал. Хотя, конечно, внезапного потепления исключать не стоит.
То есть Россия может оказаться ни разу не связанной численными лимитами договора. И если лет 15 назад у нас бы по этому поводу из каждого угла вещали бы о том, что мы себе не можем позволить наращивать арсеналы, а вот США — да хоть сколько угодно, и очень быстро (помните такие выступления, наверное), то сейчас ситуация «несколько» противоположна. Причины этого читающим этот и предыдущие материалы по теме объяснять не нужно. Конечно, деньги мы не рисуем, но нарастить арсеналы у России есть и производственные, и финансовые возможности, конечно, при необходимости. А у США второе найдется, а вот проблемы с первым-вторым никак быстро не решить.
И уже есть первые звоночки к тому, что Россия уже планирует развитие своих СЯС исходя из непродления режима СНВ, но и оставляя возможности и для сохранения договорного режима. Недавняя новость об "отмене" строительства РПКСН пр.955Б (числом 4), и замене их 6 РПКСН дополнительной серии пр.955А (эффективность 955Б оказалась не настолько выше модернизированных 955А, нежели цена) — из этой же серии. В итоге мы получим к исходу 2020-х годов группировку "Бореев" в 3 штуки и "Бореев" в 11 штук, с 224 БРПЛ "Булава" с 1344 ББ (по 6 на ракету), то есть почти весь лимит СНВ-3 может быть выбран только этими подводными крейсерами-ракетоносцами. Понятно, что можно разместить и меньшее число зарядов на ракету, чтобы влезть в лимит, но уж больно кораблей хотят иметь много, явно на Договор не надеются. Хватило бы и 11-12. Или надеются на другой новый договор, с более высокими лимитами, на которые США с их ситуацией пойти будет крайне сложно.
А недавняя новость о том, что вскоре группировка моноблочных старых ПГРК типа "Тополь" будет окончательно заменена МБР серии "Ярс", а это, между прочим, если вычесть сейчас переводимые уже на "Ярс" два полка, будет порядка 7-8 полков, то есть до 72 МБР. А "Ярс" несет, как известно, до 6 ББ, пусть и дежурит, как предполагается, с 4 ББ. А там может наступить очередь и моноблочных "Тополей-М" в шахтном и подвижном вариантах, а это еще 78 ракет. В общем, наряду с грядущим развертыванием "Сарматов" вместо "Воевод" (если все сложится — с 2020г.) и прочими неприятными для американцев новостями вроде МБР 15А35-71 с АГБО "Авангард" (в 2019г. будут официально объявлены развернутыми), похоже, что американцам будет не до экспериментов с оскоплением термоядерных боевых блоков по политическим мотивам.
Когда я прочитал на одном из наших новостных ресурсов впервые новость про боезаряды малой мощности, мне в глаза тоже бросилась эта фраза, изрядно удивившая. Причем со ссылкой на Кристенсена.
"С другой стороны, вместо W76-2 можно было бы использовать W80-1, круговое вероятное отклонение которой равняется 30 метрам..."
После прочтения этой фразы почему-то сразу подумалось, что г-н Кристенсен совсем растерял хватку и забыл или не знал, что ядерная БЧ W80-1 для КР воздушного базирования типа AGM-86 никак не может быть использована на БРПЛ типа "Трайдент-2", и даже если взять собственно "физический пакет", то боевой блок придется создавать заново. Да и КВО зависит не от заряда, а от носителя, все же, и если на крылатой ракете он был такой, то в баллистической ракете он будет совершенно другой. Но чтение первоисточника убедило в том, что г-н Кристенсен все же еще не совсем плох, а это у наших переводчиков проблемы с пониманием текста. Кристенсен пишет совершенно о другом. Дело в том, что в несбыточных планах, объявленных военно-политическим руководством, есть и разработка морской крылатой ракеты с ядерным зарядом. Теоретически возможно выпустить серию ядерных "Томагавков", не так давно окончательно превращенных в неядерные, хотя зачем, если даже закупки обычных "Томагавков" временно приостановлены (видимо, ввиду их "успехов" в ударах по Сирии — взяли паузу на модернизацию)? Тем более что для них нет зарядов — они давно уничтожены. А для перспективной КР морского базирования заряды тоже пока взять негде — их нет. Ракету-то американцы разработают.
Так вот, Кристенсен считает, и это явно его личное мнение, что заряд W80-1 от авиационной КР можно приспособить и к морской КР. В этом есть сомнения — ракеты сильно отличаются, да и недаром в свое время авиационные КР имели разработанные только для них ядерные БЧ, а флотские и наземного базирования КР обходились, по сути, близкородственными зарядами. Но если даже такая переделка была бы возможна, то это было бы очередным "Тришкиным кафтаном" на ядерный лад. Зарядов этого типа относительно немного, и ядерных КР воздушного базирования сейчас в арсеналах несколько меньше, чем нужно даже для полного залпа бомбардировщиков В-52Н, причем не всех, а именно используемых как носители (есть еще испытательные и учебные машины). И все эти заряды предназначены, согласно официальным документам NNSA и Министерства энергетики США, на переделку в модификацию W80-4 для перспективной КР воздушного базирования LRSO. И ВВС США попросту не позволят ВМС США "отжимать" такой ценный ресурс, и их политическое влияние "при дворе" им это вполне позволит. Если даже у ВМС влияния окажется больше, и удалось бы отобрать немного зарядов (много просто не дадут, их нет), то такая рокировка зарядов лишь уменьшила бы число зарядов у СЯС США, потому что морские КР к стратегическим силам не относятся.
Но вряд ли подобное случится, хотя в нынешних реалиях, когда "раскручиваемость" какого-то властного военно-политического действия в масс-медиа важнее его реального геополитического эффекта, возможно всякое.
А пока же стало известно, что Конгресс США отверг большинством голосов поправку, резко урезающую финансирование разработки W76-2. Очевидно, с этой "сложнейшей" разработки кормится немало нужных людей.
Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
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