Викинги и их корабли (часть 2)

Здание музея кораблей викингов в Роскилле.А было так, что местные рыбаки знали о корабле, лежащим в этом районе, уже давно. Более того, существовала легенда, что этот корабль приказала затопить великая королева Маргрете, правившая Данией в XIV веке, чтобы таким образом преградить вражескому флоту путь в порт Роскилле. Однако, когда в 1956 году два спортсмена-аквалангиста подняли с морского дна дубовую доску с этого корабля и передали ее специалистам из Датского национального музея, выяснилось, что оно старше этой королевы на целых четыреста лет! То есть этот корабль мог принадлежать только викингам!Поскольку все пять судов были обнаружены неподалеку от порта Скульделев, их для простоты так и называли «Скульделев I», II, III, IV, V. Вот это самый большой из найденных кораблей - «Скульделев I».Опыты проведения подводных археологических исследований у датских историков не было никакого, да и сам акваланг, позволивший проводить такие исследования, появился не так и давно, и его только начали по-настоящему осваивать. Поэтому особых надежд на результаты подводных работ они не возлагали. Кроме того, они опасались, что за долгие годы лед и приливы должны были бы разрушить большую часть корабля. Тем не менее в 1957 году поисковая группа, состоявшая из пяти человек, взяв напрокат акваланги, пожарный насос для удаления ила, понтон для размещения оборудования, приступила к подводным изысканиям.«Скульделев II».Работа была очень трудной. Пожарный нанос поднимал тучи ила, так что нужно было ждать, пока его не унесет течением и только тогда продолжать работу. Кроме того, остов корабля был завален тяжелыми камнями. И вот тут, разбирая их, подводные археологи сделали свое первое открытие – рядом с килем первого корабля они увидели второй! Значит корабль здесь лежал не один?«Скульделев III».Однако тут как раз сезон закончился, и только спустя год они смогли возобновить свою работу. И тут оказалось, что на дне фарватера Пеберренден - одного из важнейших фарватеров, лежит не один, и не два корабля, а целых пять! Сначала исследователям удалось откопать два первых корабля, а затем расчистить часть корпуса третьего судна. Причем дуб, из которого оно было сделано, сохранился настолько хорошо, что на нем были различимы даже зарубки от топоров корабелов, то есть о такой сохранности можно было только мечтать. Археологи находили и поднимали на поверхность части обшивки, поперечные балки и детали крепления. Кроме того, поскольку этот корабль лежал глубоко, все не расчищенные его части также должны были хорошо сохраниться.За первые три года работы под водой археологи подняли на поверхность наиболее крупные и хорошо сохранившиеся деревянные детали, а то, что еще оставалось на дне, они вновь осторожно прикрыли сверху камнями. В таком виде корабли оставались на дне до тех пор, пока место раскопок не обнесли специальной дамбой.Затем уже в 1962 году внутри этой дамбы установили понтон с насосами и начали осторожно откачивать из него воду. Существовала опасность, что камни при этом могут сдвинуться и раздавить хрупкое дерево. Поэтому воду откачивали очень осторожно, снижая ее уровень всего на несколько дюймов в день.«Скульделев V».Когда корабли оказались уже поверхности воды, к работе были привлечены студенты, которые начали высвобождать их из каменного плена. Приходилось лежать ничком на узких деревянных мостках, устроенных над местом раскопок, и сначала расшатывать камни струями воды из шлангов, а затем собирать их в ведра и вывозить на тачках.Любые металлические инструменты использовать запрещалось, чтобы случайно их не уронить и не повредить хрупкую древесину. Приходилось использовать ведра из пластмассы, а также детские совки для песка и кухонные скребки из пластика – единственные инструменты, облегчавшие рабочим их ручной труд.Вот так под водой трудились аквалангисты, расчищавшие детали найденных кораблей и поднимавшие их на поверхность.Кроме того, приходилось опасаться и того, что дерево, оказавшись на воздухе, станет высыхать и при этом коробиться, то есть детали уменьшатся в объеме и потеряют свою форму! Поэтому над местом работы установили специальные разбрызгиватели и непрерывно поливали место работ водой, из-за чего работать приходилось в дождевиках и в сапогах.Объем работы был проведен поистине колоссальный. Так, каждую находку фотографировали и прикрепляли к ней бирки с описанием к какому кораблю она принадлежит и на каком месте ей следует находиться. Всего таким образом удалось поднять с морского дна 50000 обломков и все их тщательно каталогизировать!Устройство корпуса, как вы видите, было продуманным и рациональным. Обшивка внакрой, что увеличивало его прочность, а также поперечные и продольные крепления - все это выглядит даже сегодня вполне технически грамотным.Интересно, что в процессе раскопок оказалось, что два корабля из пяти не боевые, а торговые. То есть викинги умели не только воевать, но и торговать и даже строили для этой цели специальные суда.Причем один из этих кораблей, так называемый «кнорр», оказался достаточно крепким и вместительным, чтобы выдерживать бури Атлантического океана. Так, что возможно, именно на таких судах викинги-переселенцы и отправлялись осваивать Исландию и Гренландию, а вовсе не плавали туда на боевых судах – драккарах. Другой, относительно небольшой и легкий корабль, был типичным каботажным судна, каких викинги использовали для плаваний по Балтийскому и Северному морям. Борта у этих кораблей были выше, а сами они шире, чем боевые корабли, узкие и обтекаемые. В средней части находился вместительный трюм, который можно было при необходимости закрыть кожаным тентом для защиты от влаги. Интересно, что оба торговых судна несли на себе очевидные следы эксплуатации, причем многолетней, настолько они были потерты и побиты во многих местах.Трудно себе представить, но вот этому дереву около 1118 лет!Между прочим, более легкое суденышко, уступая в размерах тому, второму, оказалось самой ценной находкой. Дело в том, что в отличие от других кораблей, найденных на дне фьорда, оно сохранило свои первоначальные очертания. Причем, 75 процентов длины его тринадцати с половиной метрового корпуса вообще не пострадали. От кормы, правда, практически ничего не осталось, зато его выгнутый нос из цельного куска дубовой древесины прекрасно сохранился, несмотря на тысячелетнее пребывание под водой. Он не имел украшений, поскольку это было торговое судно, но несмотря на это очертания его были очень красивы и эстетичны. На судне были отверстия для весел, однако следы износа были не во всех. Это дало возможность установить численность его экипажа – всего 4-6 человек, и также то, что оно чаще ходило под парусом нежели на веслах.Корабли викингов: драккар - слева, кнорр – справа. Рис. В. Королькова.Как только стало известно о находках на дне фьорда Роскилле, сразу несколько датских городов заявили о своей готовности обустроить для их хранения соответствующее музейное помещение. Выбрали Роскилле, так как там уже было запланировано строительство музейного комплекса из стекла и стали. Правда, тут начались чисто технические неприятности уже с самими находками. Дело в том, что для того, чтобы дерево не высыхало и не теряло своей формы, его обрабатывают в ваннах с водой и специальным веществом – гликолем, причем операция эта занимает от шести месяцев до двух лет. По идее это должно было защитить древесину. Однако, когда все было готово и ученые начали сборку деталей в одно целое, было замечено, что древесина некоторых деталей все же подвергалась усушке. Оказалось, что гликоль проник в них только в верхние слои древесины, но не вглубь. Понимая, к чему со временем это приведет, ученые решили удалить гликоль, для чего принялись купать деревянные детали в ваннах сначала с горячей водой, а затем промывать холодной, после чего дерево вновь набухло и приобрело прежний объем.Теперь процесс решили усовершенствовать. Воду заменили бутанолом – разновидностью спирта, который способствовал равномерному внедрению гликоля в поры древесины, что позволило ее укрепить, но усушкой уже не грозило. В итоге реставраторы смогли продолжить свою работу по сборке кораблей и довести ее до конца.Рядом с музеем находится судоверфь, где современные мастера по технологиям прошлого создают точно такие же корабли, как и те, что экспонируются в музее.Детали кораблей помещали на специальные металлические остовы, имитирующие обводы корпуса, причем недостающие части так ничем и не заменялись, хотя общие очертания корпусов сохранились при этом полностью. Один из залов пришлось удлинить, поскольку корабль, который в нем должен был находиться, оказался для него слишком уж большим. Двум торговым кораблям отвели почетное место на фоне огромного окна с видом на фьорд, ставшего превосходной декорацией для их силуэтов.А потом на них за деньги (всего-то 80 крон!) катают всех желающих. Ощущения от этого плавания, как говорят, остаются незабываемые!Самое главное, что даже частичная реконструкция всех этих судов показала, что те люди, которые их строили, обладали большим опытом и являлись настоящими мастерами своего дела. То есть умели создавать одновременно и функциональные, и красивые суда. При этом работали они, используя самые примитивные орудия труда, не знали математики и сопромата, и тем не менее смогли построить корабли с прекрасными мореходными качествами. С другой стороны, все эти пять кораблей викингов являются также и памятником современным ученым, которые сумели добыть их обломки со дна моря, предохранить от неминуемого разрушения при высыхании на воздухе и спасти их для нас и наших потомков.Ну, а вот этот корабль нашли лишь в 1996 году здесь же в Роскилле, причем совершенно случайно. Это оказался самый большой среди всех найденных на сегодня кораблей викингов. Уже подсчитали, что на его постройку в то время, а построен он было около 1025 года, ушло примерно 30 тысяч человекочасов труда судостроителей, да еще к этому следует добавить работу лесорубов и перевозку материалов к месту строительства. Длина корабля превышает 36 метров, что на целых четыре метра больше длины флагманского корабля Генриха VIII «Мэри Роуз», который построили пять столетий спустя. На борт корабль мог взять 100 воинов, которые по очереди гребли 39 парами весел, если вдруг ветра для его шерстяного квадратного паруса было недостаточно. На борту было тесно, спать приходилось, устроившись между своими сундуками, да и места для припасов было тоже очень мало. Поэтому брали их по минимуму и лишь в один конец, поскольку плавание было недолгим. Опытными плаваниями судов-копий кораблей викингов удалось доказать, что они легко выдерживают среднюю скорость хода в 5,5 узла, а при свежем ветре они могут мчаться со скоростью 20 узлов. Осталось от этого корабля не так уж и много, но, тем не менее, вполне себе можно представить, как именно выглядел этот самый настоящий супер-драккар…Продолжение следует…