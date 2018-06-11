13:32 11 июня

Дмитрий Захаров: фальсификатор или профан?

Эта статья основана на материалах передачи «Час истины. 22 июня — Начало ВОВ» исторического канала «365 дней ТВ», ролик которой был размещен на YouTube 5 ноября 2013 г. по этому адресу.

Передача попалась мне на глаза пару дней назад. В ней принял участие М. Солонин — известный фальсификатор, поэтому обсуждение его мнения — не тема данной статьи. Однако в этом же качестве выступил ведущий исторического канала «365 дней ТВ» Д. Захаров.


Д. Захаров



Мое утверждение, что Д. Захаров — фальсификатор, основано на его высказываниях, прозвучавших в этой передаче (для удобства читателей выделены жирным шрифтом), а именно:

1) на 3-й минуте: «Самая мощная армия на тот момент, Красная Армия, была уничтожена практически в считанные недели». Это соответствует плану «Барбаросса». Однако Д. Захаров почему-то не объяснил, кем в таком случае был сорван план «Барбаросса» и почему Вермахт вышел только к одной точке на линии Архангельск — Астрахань, предусмотренной этим планом, а именно к Сталинграду, и не через «считанные недели», а через 14 месяцев. Чем это для нацистов и их сателлитов закончилось, хорошо известно. А в 1945 г. «уничтоженная» РККА вышла на линию Висмар — Вена, что никакими советскими планами не предусматривалось;

2) на 8-й минуте: «У нас не было людей, способных разработать военную теорию, моторы для самолетов и всего прочего мы покупали за границей, орудия покупали за границей». Это смесь правды и лжи. Авиамоторы иностранного производства в больших количествах приобретались Советским Союзом в 20-х – начале 30-х годов, то есть до завершения первой пятилетки (индустриализации). Позднее, вплоть до ВОВ, — лишь в качестве образцов для изучения зарубежного опыта. Последнее происходило и с зарубежными артиллерийскими системами: об их массовом приобретении в довоенные годы вообще говорить не приходится. Здесь Д. Захаров привнёс долю правды, чтобы сделать свою ложь правдоподобной. О военных теоретиках будет сказано ниже;

3) на 9-й минуте (речь шла о количественном составе РККА): «И всего, безусловно, больше. Больше, чем у армий Германии, Англии, Франции, Соединенных Штатов, Японии, вместе взятых». Это голословное утверждение;

4) на 20-й минуте: «Проблема, которая, опять же, была зарождена в 17-м году как бы, — смерть военной мысли». Это обман, основанный на мифе, что до 1917 г. в России все было хорошо, а при большевиках, то есть после 1917 г., все стало плохо. В СССР те же бывшие царские офицеры военной теорией и занимались: А.А. Свечин, Б.М. Шапошников, Н.Н. Шварц и др. Из троих названных только Свечин был репрессирован;

5) на 28-29-й минутах: «Сколько там процентов армии воевало — 10-15 процентов, 20 процентов. Остальные 80 драпанули. Мы это понимаем. Ну, факт же, драпанули. Драпанули, сдались в плен». Мой дед по маме, П.П. Синяков, призванный в Белоруссии 22 июня 1941 г., под Харьковом попал в плен, но он не драпал. А вот из лагеря для военнопленных действительно сбежал. А дед по отцу, М.А. Густерин, в ноябре 1941 г. ушел на фронт добровольно, несмотря на то, что имел бронь. Примечательно, как Д. Захаров смакует слово «драпанули». И далее, на 30-й минуте, Д. Захаров делает вывод: «То есть процент разбежавшихся был существенно больше процента сопротивлявшихся». Сопротивлявшиеся могли попасть в плен с несравненно большей вероятностью, чем разбежавшиеся. Значит, подавляющее большинство из 5 млн. советских военнопленных, о которых говорит Д. Захаров на 29-й минуте, сопротивлялись. Д. Захаров делает вид, что не понимает этого;

6) на 34-й минуте: «У нас сколько было в 41-42 году «котлов»? Восемь или семь? Восемь! В одном случае только, в одном единственном случае командование не удрало из «котла». В одном единственном случае!» И далее: «Практически везде классическая картина — удрали генералы, после этого удрал средний комсостав, а после этого, ну, это уже дезорганизованная масса людей». По данным «Независимого военного обозрения» и «Военно-исторического журнала»: в 1941 г. погибли 60 советских командиров в генеральском или равном этому звании, в том числе 10 умерли от ран, 1 застрелился во избежание плена, 1 погиб от рук диверсантов. Без вести пропали 8 генерал-майоров и 2 дивизионных комиссара. В плен попали также около 60 советских командиров в генеральском или равном этому звании. Из них 9 генерал-майоров и 1 дивизионный комиссар попали в плен в окружении. Если представители высшего комсостава бросали свои войска, чтобы спастись самим, то откуда столько погибших генералов и как они попадали в плен? А если бы они спаслись бегством, то что бы они потом сказали т. Сталину;

7) на 35-й минуте: «Если говорить о немцах, то немцы попадали в «котел» ДВА РАЗА. Один раз им из «котла» удалось вырваться — это «Демянский котел», в котором они пробыли практически год, их снабжали по воздуху, они несли очень тяжелые потери, но, тем не менее, из этого котла они смогли вырваться, поэтому в нашей истории этот «котел» практически никогда не упоминается. Второй «котел», в который попали немцы, хорошо известен: это Сталинград. Там была 6-я армия Паулюса, которая оборонялась до последнего, пока Паулюс не принял решение сдаться в плен». Ниже я привожу неполный список операций РККА, в результате которых части Вермахта попали в «котлы» с названиями последних:

Демянская — Демянский;
«Уран» — Сталинградский;
Великолукская — Великолукский, Ширипинский, то есть 2 «котла»;
Острогожско-Россошанская — Россошанский;
Воронежско-Касторненская — Касторненский;
Донбасская — Таганрогский;
Корсунь-Шевченковская — Корсунь-Шевченковский;
«Багратион» — Бобруйский, Витебский, Минский (к востоку от города), Могилевский, то есть 4 «котла»;
Полесская — Ковельский;
Березнеговато-Снигиревская — Снигиревский;
Проскуровско-Черновицкая — Каменец-Подольский;
Одесская — Раздельновский;
Львовско-Сандомирская — Бродовский;
Ясско-Кишиневская — Кишиневский (к западу от города), Хушийский, то есть 2 «котла»;
Висло-Одерская — Глогавский (к востоку от города);
Варшавско-Познанская — Скражиско-Каменнский;
Восточно-Прусская — Браунсбергский;
Восточно-Померанская — Бельгардский;
Верхне-Силезская — Нойштадский;
Белградская — Смедеревский;
Венская — Товарошский;
Пражская — Пражский (восточнее города);
Франкфуртско-Губенская — Хальбский.

При этом, как видно, я не отношу к «котлам» окружения группировок немецко-фашистских войск и их сателлитов в Тернополе, Пиллау, Кенигсберге, Варшаве, Лодзе, Кракове, Бреслау, Глогау, Торуне, Кульме, Мариенбурге, Эльбинге, Млаве, Летцене, Модлине, Бромберге, Познани, Кюстрине, Шнейдемюле, Арнсвальде, Дойч-Кроне, Данциге, Грауденце, Кольберге, Будапеште и Берлине, поскольку там вражеские силы были окружены не в результате неумелого командования ими на поле боя, а как гарнизоны, предназначенные для защиты названных пунктов до конца. Также я не называю их Курляндский «котел», который собственно «котлом» не являлся, несмотря на это название, принятое в отечественной историографии;

8) на 36-й минуте: «Паулюс и его генералы и офицеры оставались со своими солдатами вплоть до капитуляции». Д. Захаров почему-то забывает, что А. Гитлер лично запретил Ф. Паулюсу и его штабу сдаваться, а это значит, что эвакуация для них исключалась. Более того, 30 января 1943 г. А. Гитлер присвоил Ф. Паулюсу звание фельдмаршала, дав понять, что он и его 6-я армия должны сопротивляться до конца, после чего новоиспеченный фельдмаршал должен был покончить жизнь самоубийством. Но уже 31 января Ф. Паулюс предпочел сдаться в плен. После войны, до своей смерти в 1957 г. он жил в ГДР, на охраняемой даче в Дрездене, поскольку были основания опасаться мести ему со стороны нацистских недобитков.

Профан или фальсификатор Д. Захаров? Пусть каждый решит для себя сам.
Автор: Павел Густерин


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Комментарии 19

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  1. Vard Сегодня, 05:51
    Ну что Захаров то еще овощь это понятно... Так зачем же это обсуждать... Есть выражение кормить троллей... Вот это автор и проделывает..
    Vard
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:50
      Уж слишком мелок этот никто - захаров для фальсификации ВОВ. Какой смысл бить из пушки по воробьям? Он своё отпел еще в конце 80-х вместе с листьевыми, политковскими и прочими выскочившими почирикать из либеральной табакерки. winked
      сибиралт
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:10
        Цитата: сибиралт
        Уж слишком мелок этот никто - захаров для фальсификации ВОВ. Какой смысл бить из пушки по воробьям? Он своё отпел еще в конце 80-х вместе с листьевыми, политковскими и прочими выскочившими почирикать из либеральной табакерки. winked

        Ну мелок,не мелок,а из ящика на неокрепшие мозги чирикает!В том числе и про войну! am
        Фил77
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:53
    Данный "исторический"телеканал по большому счету историческая помойка..ти захаровы,правдины итд одним миром мазаны-русофобией.
    210окв
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:16
      Цитата: 210окв
      Данный "исторический"телеканал по большому счету историческая помойка..ти захаровы,правдины итд одним миром мазаны-русофобией.

      Все перечисленные Вами персонажи являются всего лишь"пятой"колонной обрабатывающие денюжку госдепартамента!псевдоякобыисторики. hi
      Фил77
  3. Хороший (Славянин) Сегодня, 07:42
    Сомнительный историк...
    Хороший
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:46
      Цитата: Хороший
      Сомнительный историк...

      Как говорил Владимир Ильич:"Архисомнительный!" am
      Фил77
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:22
    Д.Захаров манипулятор правдой..Да он не один такой...Часто пишут в стране нет идеологии, а она есть, манипуляция правдой..Захаров один из таких идеологов...
    parusnik
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:30
      Верно подметили. Если в государстве нет своей идеологии, будем жить по чуждой. winked
      сибиралт
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:37
        Да бог с ним , с Захаровым..Делается манипуляция на государственном уровне.Такой момент.Уже не первый год драпируется мавзолей Ленина, на период празднования 9 мая и проведения парада Победы. А именно к нему летели знамена поверженной нацисткой Германии во время парада Победы в 1945..Чем не манипуляция..И так во многом...
        parusnik
        1. Prosha (Сергей) Сегодня, 10:17
          Абсолютно согласен, без верхней команды ни один Захаров не чихнет, нас исподволь готовят , а некоторых уже обработали - хуже CCCP нет ничего, все беды от коммунистов и Сталин самый главный жупел истории, 70 лет пропасть в жизни страны и вспоминать их не за чем и забыть их надо навсегда, как неудачный эксперимент. Эдакий второй вариант- тихой сапой, первый украинский - одним росчерком пера, по живому.
          Prosha
  5. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:59
    Мелкая вошь, но сколько их развелось с 80-х! И как мы были легковерны тогда!
    Что и вылилось в убийство Союза.
    NordUral
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:25
      Цитата: NordUral
      Мелкая вошь, но сколько их развелось с 80-х! И как мы были легковерны тогда!
      Что и вылилось в убийство Союза.

      Да уж.Просто как в песне ждали перемен.А вышло так,что от этих перемен стало просто невозможно!Ну наивные тогда были!
      Фил77
  6. solzh (Сергей) Сегодня, 10:41
    Этих лжеисториков развелись больше чем чертей в аду. Этих "историков" на лечение в психоневрологический диспансер либо на лесоповал отправлять.
    solzh
  7. Антарес (Антарес) Сегодня, 12:31
    среда хорошая(1941/42) когда кадровая армия СССР не смогла удержать Вермахт и союзников.
    Побеждали то мы уже с фактически новой армией, рожденной в боях. Старая почила в котлах, плену и лишь частично влилась в новую или партизанила.
    ВОт этот период рождает много версий(как так получилось почему так много, цифры поражают и пр)
    И цифры на стороне СССР и готовность и боевой опыт..
    Хорошо что тогда было куда отступать. Да и союзники были. Такой тотальной войны наша земля еще не знала в своей истории....
    спекулирование на тему 2 мировой до сих пор популярно в РФ.
    Антарес
    1. badens1111 (влад) Сегодня, 12:32
      Цитата: Антарес
      И цифры на стороне СССР и готовность и боевой опыт..

      А вы не пробовали почитать к примеру Исаева или Мартиросяна?
      badens1111
    2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:49
      Что касается боевого опыта,то у германской армии он был на порядок выше,что касается союзников,то активные,по настоящему активные боевые действия велись лишь в Северной Африке и частично в Югославии.Да и техника была у вермахта и люфтваффе получше.Так что основной удар принял на себя именно СССР.Принял и победил!А,что касается отступления то любая армия мира иногда отступает.Но главное,что потом наступали мы до самого Берлина!
      Фил77
      1. лесовозник (игорь) Сегодня, 13:19
        Совершенно согласен - Россия и под натиском наполеона отступала..... а потом в Париже появились бистро hi
        лесовозник
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 13:26
          Цитата: лесовозник
          Совершенно согласен - Россия и под натиском наполеона отступала..... а потом в Париже появились бистро hi

          А уж сколько в гувернерах лиц французской национальности появилось!Море! smile
          Фил77
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