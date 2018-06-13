Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 3. Быт мирного времени
Расквартирование
Войска в мирное время были расквартированы по крепостям, составляя их гарнизоны, по укрепленным лагерям, по городам и резиденциям царей - о чем имеются указания многих текстов (напр., в городе Ха-Уар, до словам египетского историка Манефона, находилось 240 тыс. человек войска. Пап. Анастасия III (4 - 6) рассказывает о расположении войск в приграничных укреплениях и т. д.).
Везде где было возможно, войска располагались в специально выстроенных для них казармах – причем соблюдалось, чтобы, в целях сохранения дисциплины и внутреннего порядка, отдельные части были расположены вместе - под командой своих начальников (Бругш. Ист. Ег. Пер., Власт., 234-235; Erm. Aeg. u. aeg. Leb II. S. 708; Chabas, Vog. Dun. Eg. P. 63-65, Masp. Hist. Anc. 1895, P. 212).
Египетские воины эпох Ливийской, Кушитской и Саисской династий 946-525 гг. до н. э.
колесница-бига
копейшик
кавалерист
лучник
царская гвардия Шардана
Продовольствие и жалованье. Военные склады и мастерские
Вопрос о продовольственном обеспечении в мирное время был, естественно, вопросом большой важности.
При той строгой организации внутреннего государственного устройства, которая установилась в Египте уже со времен Среднего царства, удалось достигнуть упорядоченной системы довольствия вооруженных сил. Население, включая богатых и знатных людей, несло натуральную повинность - которая и шла на различные государственные нужды и на содержание вооруженных сил.
Надпись сановника Уна (Древнее царство, ок. 3200 г. до Р. X.) фиксирует заботу о продовольствии войск, указывая, что египтяне не освобождались от повинности по содержанию армии («Следовало брать хлеб и коз в каждой деревне» Erm. Aeg. u aeg. Leb. II, S. 689).
Манефон рассказывал, что царь, прибыв в лагерь при г. Хаар-Уар (начало Нового царства), наблюдал, помимо прочего, за раздачей жалованья и продовольствия войскам – и этим подтверждается, какую важную роль придавали власти этому вопросу (Бругш. Ист. Ег. Пер. Власт., 239).
Продовольствие и жалованье выдавались каждому солдату на руки - но как велико было то и другое мы, к сожалению, не знаем. Состав же продовольствия был довольно разнообразен; провиант, выдаваемый войскам, состоял из разных сортов хлеба, мяса и вина (Пап. Anastasi I (XVII,2 - ХVIII,2) рассказывает, что при отправлении в одну экспедицию отряда в 4000 человек не хватило следующего количества провианта: 300 корзин одного coртa хлеба, 1400 штук другого сорта, живого скота разных пород - 120 голов, а также и вина - 30 кувшинов. Chabas. Voy. d'un eg. p. 52; Masp. Hist. anc. 1895, II, p. 220).
Запасы провианта сосредоточивались в особых магазинах и складах - и затем выдавались в войска. Taкие же склады существовали для предметов вооружения и снаряжения (Указания о продовольственных магазинах и военных складах, где хранились различное вооружение к снаряжение, имеются на стенных картинах в Мединет-Абу и в др. местах (Rosselini Monumenti storici, CXXV и Т. V, р. 19 - 23), Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 113; Пап. Anastasi I (XII 2 – XVIII3).
Эти магазины и склады находились в ведении особых чиновников, подчинявшихся губернатору области, и довольствие войск из них производилось как в мирное время, так и при мобилизации, - до выступления армии за границу (Masp. Hist. anc. 1895, II, р. 220).
Для изготовления предметов вооружения и снаряжения существовали особые мастерские - причем как колесницы, так и осадные машины изготавливались в специальных заведениях. Многие памятники сохранили изображения таких мастерских, в то время как другие упоминают о таких производствах. Так, на одной из гробничных стелл Луврского музея, найденной Мариеттом, изображена оружейная мастерская по выделке луков: хозяин по имени Иофер - Сахау сидит на табуретке и окончательно отделывает уже согнутый лук; тут же лежат на полу 2 готовых лука с натянутой тетивой; а из двух изображенных работников один работает над деревом для лука, а другой готовится раскрашивать уже готовое орудие - но еще без тетивы; сзади лежат материалы и инструменты. Стелла относится к эпохе XVIII династии (ок. 1700 г. до Р. X.) (Moret. Une fabr. d'arcs (Rev. arch. 1899. I, p. p. 231—239; Также Pap. Anastasi I (XXVI, 3, 8) и Wilk. Anc. eg. 1, 374, 377, 378).
Дисциплина
Важность и необходимость строгой дисциплины в хорошо организованном войске, несомненно, признавались в Египте во все времена. Естественно, что лишь строго дисциплинированной массой можно было производить такие постройки, как пирамиды или гробницы царей в Фивском некрополе. А главной рабочей силой был народ, который должен был поставлять определенное количество рабочих с каждого селения за определенный промежуток времени - после чего им на смену прибывали другие. Инженеры же, архитекторы и мастера были лишь руководителями и инструкторами, но, вместе с тем, и начальниками над рабочими. Таким образом, египетский народ с молодых лет приучался дисциплине, - и уже поэтому представлял из себя в этом отношении, прекрасный контингент для пополнения войск.
Надписи подтверждают то, насколько серьезно смотрели египтяне на вопрос дисциплины. Так, один из номархов эпохи времен царя Усуртусена I (XII д., ок. 2433 г. до Р. X.), описывая свой поход, специально отметил дисциплину и порядок в войсках, дважды упомянув об отсутствии хотя бы одного случая дезертирства (Masp. Hist. anc. 1876, p. 121. L. D. II, 122.).
И нарушения дисциплины были так редки и считались настолько тяжкими проступками, что вызывали не только соответствующее взыскание, но и царский гнев и. В описании боя под Мегиддо во время сирийского похода Тутмоса III (XVIII дин. ок. 1481 г. до Р. X.), рассказывается о таком царском гневе, вызванным тем, что египетские войска, увлеченные легкой победой, недостаточно настойчиво преследовали противника с поля сражения, набросившись на обозы - вследствие чего значительная масса войск противника избегла плена (Надпись Карнакского храма, Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 302 сл., Bissing, Taf. v., Karn, Masp. La camp de Mageddo).
А. Ежов.
Египетская пехота полевой армии эпохи XVIII династии:
1. Нубийский лучник
2. Щитоносный копейщик XVIII династии
3. Воин, вооруженный двуручной секирой
4. Гвардеец фараона
5. Легковооруженный воин
Продолжение следует...
Войска в мирное время были расквартированы по крепостям, составляя их гарнизоны, по укрепленным лагерям, по городам и резиденциям царей - о чем имеются указания многих текстов (напр., в городе Ха-Уар, до словам египетского историка Манефона, находилось 240 тыс. человек войска. Пап. Анастасия III (4 - 6) рассказывает о расположении войск в приграничных укреплениях и т. д.).
Везде где было возможно, войска располагались в специально выстроенных для них казармах – причем соблюдалось, чтобы, в целях сохранения дисциплины и внутреннего порядка, отдельные части были расположены вместе - под командой своих начальников (Бругш. Ист. Ег. Пер., Власт., 234-235; Erm. Aeg. u. aeg. Leb II. S. 708; Chabas, Vog. Dun. Eg. P. 63-65, Masp. Hist. Anc. 1895, P. 212).
Египетские воины эпох Ливийской, Кушитской и Саисской династий 946-525 гг. до н. э.
колесница-бига
копейшик
кавалерист
лучник
царская гвардия Шардана
Продовольствие и жалованье. Военные склады и мастерские
Вопрос о продовольственном обеспечении в мирное время был, естественно, вопросом большой важности.
При той строгой организации внутреннего государственного устройства, которая установилась в Египте уже со времен Среднего царства, удалось достигнуть упорядоченной системы довольствия вооруженных сил. Население, включая богатых и знатных людей, несло натуральную повинность - которая и шла на различные государственные нужды и на содержание вооруженных сил.
Надпись сановника Уна (Древнее царство, ок. 3200 г. до Р. X.) фиксирует заботу о продовольствии войск, указывая, что египтяне не освобождались от повинности по содержанию армии («Следовало брать хлеб и коз в каждой деревне» Erm. Aeg. u aeg. Leb. II, S. 689).
Манефон рассказывал, что царь, прибыв в лагерь при г. Хаар-Уар (начало Нового царства), наблюдал, помимо прочего, за раздачей жалованья и продовольствия войскам – и этим подтверждается, какую важную роль придавали власти этому вопросу (Бругш. Ист. Ег. Пер. Власт., 239).
Продовольствие и жалованье выдавались каждому солдату на руки - но как велико было то и другое мы, к сожалению, не знаем. Состав же продовольствия был довольно разнообразен; провиант, выдаваемый войскам, состоял из разных сортов хлеба, мяса и вина (Пап. Anastasi I (XVII,2 - ХVIII,2) рассказывает, что при отправлении в одну экспедицию отряда в 4000 человек не хватило следующего количества провианта: 300 корзин одного coртa хлеба, 1400 штук другого сорта, живого скота разных пород - 120 голов, а также и вина - 30 кувшинов. Chabas. Voy. d'un eg. p. 52; Masp. Hist. anc. 1895, II, p. 220).
Запасы провианта сосредоточивались в особых магазинах и складах - и затем выдавались в войска. Taкие же склады существовали для предметов вооружения и снаряжения (Указания о продовольственных магазинах и военных складах, где хранились различное вооружение к снаряжение, имеются на стенных картинах в Мединет-Абу и в др. местах (Rosselini Monumenti storici, CXXV и Т. V, р. 19 - 23), Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 113; Пап. Anastasi I (XII 2 – XVIII3).
Эти магазины и склады находились в ведении особых чиновников, подчинявшихся губернатору области, и довольствие войск из них производилось как в мирное время, так и при мобилизации, - до выступления армии за границу (Masp. Hist. anc. 1895, II, р. 220).
Для изготовления предметов вооружения и снаряжения существовали особые мастерские - причем как колесницы, так и осадные машины изготавливались в специальных заведениях. Многие памятники сохранили изображения таких мастерских, в то время как другие упоминают о таких производствах. Так, на одной из гробничных стелл Луврского музея, найденной Мариеттом, изображена оружейная мастерская по выделке луков: хозяин по имени Иофер - Сахау сидит на табуретке и окончательно отделывает уже согнутый лук; тут же лежат на полу 2 готовых лука с натянутой тетивой; а из двух изображенных работников один работает над деревом для лука, а другой готовится раскрашивать уже готовое орудие - но еще без тетивы; сзади лежат материалы и инструменты. Стелла относится к эпохе XVIII династии (ок. 1700 г. до Р. X.) (Moret. Une fabr. d'arcs (Rev. arch. 1899. I, p. p. 231—239; Также Pap. Anastasi I (XXVI, 3, 8) и Wilk. Anc. eg. 1, 374, 377, 378).
Дисциплина
Важность и необходимость строгой дисциплины в хорошо организованном войске, несомненно, признавались в Египте во все времена. Естественно, что лишь строго дисциплинированной массой можно было производить такие постройки, как пирамиды или гробницы царей в Фивском некрополе. А главной рабочей силой был народ, который должен был поставлять определенное количество рабочих с каждого селения за определенный промежуток времени - после чего им на смену прибывали другие. Инженеры же, архитекторы и мастера были лишь руководителями и инструкторами, но, вместе с тем, и начальниками над рабочими. Таким образом, египетский народ с молодых лет приучался дисциплине, - и уже поэтому представлял из себя в этом отношении, прекрасный контингент для пополнения войск.
Надписи подтверждают то, насколько серьезно смотрели египтяне на вопрос дисциплины. Так, один из номархов эпохи времен царя Усуртусена I (XII д., ок. 2433 г. до Р. X.), описывая свой поход, специально отметил дисциплину и порядок в войсках, дважды упомянув об отсутствии хотя бы одного случая дезертирства (Masp. Hist. anc. 1876, p. 121. L. D. II, 122.).
И нарушения дисциплины были так редки и считались настолько тяжкими проступками, что вызывали не только соответствующее взыскание, но и царский гнев и. В описании боя под Мегиддо во время сирийского похода Тутмоса III (XVIII дин. ок. 1481 г. до Р. X.), рассказывается о таком царском гневе, вызванным тем, что египетские войска, увлеченные легкой победой, недостаточно настойчиво преследовали противника с поля сражения, набросившись на обозы - вследствие чего значительная масса войск противника избегла плена (Надпись Карнакского храма, Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 302 сл., Bissing, Taf. v., Karn, Masp. La camp de Mageddo).
А. Ежов.
Египетская пехота полевой армии эпохи XVIII династии:
1. Нубийский лучник
2. Щитоносный копейщик XVIII династии
3. Воин, вооруженный двуручной секирой
4. Гвардеец фараона
5. Легковооруженный воин
Продолжение следует...
Автор: Олейников Алексей
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