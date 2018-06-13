Гвардии поручик об армии Древнего Египта. Часть 3. Быт мирного времени

Войска в мирное время были расквартированы по крепостям, составляя их гарнизоны, по укрепленным лагерям, по городам и резиденциям царей - о чем имеются указания многих текстов (напр., в городе Ха-Уар, до словам египетского историка Манефона, находилось 240 тыс. человек войска. Пап. Анастасия III (4 - 6) рассказывает о расположении войск в приграничных укреплениях и т. д.).Везде где было возможно, войска располагались в специально выстроенных для них казармах – причем соблюдалось, чтобы, в целях сохранения дисциплины и внутреннего порядка, отдельные части были расположены вместе - под командой своих начальников (Бругш. Ист. Ег. Пер., Власт., 234-235; Erm. Aeg. u. aeg. Leb II. S. 708; Chabas, Vog. Dun. Eg. P. 63-65, Masp. Hist. Anc. 1895, P. 212).Вопрос о продовольственном обеспечении в мирное время был, естественно, вопросом большой важности.При той строгой организации внутреннего государственного устройства, которая установилась в Египте уже со времен Среднего царства, удалось достигнуть упорядоченной системы довольствия вооруженных сил. Население, включая богатых и знатных людей, несло натуральную повинность - которая и шла на различные государственные нужды и на содержание вооруженных сил.Надпись сановника Уна (Древнее царство, ок. 3200 г. до Р. X.) фиксирует заботу о продовольствии войск, указывая, что египтяне не освобождались от повинности по содержанию армии («Следовало брать хлеб и коз в каждой деревне» Erm. Aeg. u aeg. Leb. II, S. 689).Манефон рассказывал, что царь, прибыв в лагерь при г. Хаар-Уар (начало Нового царства), наблюдал, помимо прочего, за раздачей жалованья и продовольствия войскам – и этим подтверждается, какую важную роль придавали власти этому вопросу (Бругш. Ист. Ег. Пер. Власт., 239).Продовольствие и жалованье выдавались каждому солдату на руки - но как велико было то и другое мы, к сожалению, не знаем. Состав же продовольствия был довольно разнообразен; провиант, выдаваемый войскам, состоял из разных сортов хлеба, мяса и вина (Пап. Anastasi I (XVII,2 - ХVIII,2) рассказывает, что при отправлении в одну экспедицию отряда в 4000 человек не хватило следующего количества провианта: 300 корзин одного coртa хлеба, 1400 штук другого сорта, живого скота разных пород - 120 голов, а также и вина - 30 кувшинов. Chabas. Voy. d'un eg. p. 52; Masp. Hist. anc. 1895, II, p. 220).Запасы провианта сосредоточивались в особых магазинах и складах - и затем выдавались в войска. Taкие же склады существовали для предметов вооружения и снаряжения (Указания о продовольственных магазинах и военных складах, где хранились различное вооружение к снаряжение, имеются на стенных картинах в Мединет-Абу и в др. местах (Rosselini Monumenti storici, CXXV и Т. V, р. 19 - 23), Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 113; Пап. Anastasi I (XII 2 – XVIII3).Эти магазины и склады находились в ведении особых чиновников, подчинявшихся губернатору области, и довольствие войск из них производилось как в мирное время, так и при мобилизации, - до выступления армии за границу (Masp. Hist. anc. 1895, II, р. 220).Для изготовления предметов вооружения и снаряжения существовали особые мастерские - причем как колесницы, так и осадные машины изготавливались в специальных заведениях. Многие памятники сохранили изображения таких мастерских, в то время как другие упоминают о таких производствах. Так, на одной из гробничных стелл Луврского музея, найденной Мариеттом, изображена оружейная мастерская по выделке луков: хозяин по имени Иофер - Сахау сидит на табуретке и окончательно отделывает уже согнутый лук; тут же лежат на полу 2 готовых лука с натянутой тетивой; а из двух изображенных работников один работает над деревом для лука, а другой готовится раскрашивать уже готовое орудие - но еще без тетивы; сзади лежат материалы и инструменты. Стелла относится к эпохе XVIII династии (ок. 1700 г. до Р. X.) (Moret. Une fabr. d'arcs (Rev. arch. 1899. I, p. p. 231—239; Также Pap. Anastasi I (XXVI, 3, 8) и Wilk. Anc. eg. 1, 374, 377, 378).Важность и необходимость строгой дисциплины в хорошо организованном войске, несомненно, признавались в Египте во все времена. Естественно, что лишь строго дисциплинированной массой можно было производить такие постройки, как пирамиды или гробницы царей в Фивском некрополе. А главной рабочей силой был народ, который должен был поставлять определенное количество рабочих с каждого селения за определенный промежуток времени - после чего им на смену прибывали другие. Инженеры же, архитекторы и мастера были лишь руководителями и инструкторами, но, вместе с тем, и начальниками над рабочими. Таким образом, египетский народ с молодых лет приучался дисциплине, - и уже поэтому представлял из себя в этом отношении, прекрасный контингент для пополнения войск.Надписи подтверждают то, насколько серьезно смотрели египтяне на вопрос дисциплины. Так, один из номархов эпохи времен царя Усуртусена I (XII д., ок. 2433 г. до Р. X.), описывая свой поход, специально отметил дисциплину и порядок в войсках, дважды упомянув об отсутствии хотя бы одного случая дезертирства (Masp. Hist. anc. 1876, p. 121. L. D. II, 122.).И нарушения дисциплины были так редки и считались настолько тяжкими проступками, что вызывали не только соответствующее взыскание, но и царский гнев и. В описании боя под Мегиддо во время сирийского похода Тутмоса III (XVIII дин. ок. 1481 г. до Р. X.), рассказывается о таком царском гневе, вызванным тем, что египетские войска, увлеченные легкой победой, недостаточно настойчиво преследовали противника с поля сражения, набросившись на обозы - вследствие чего значительная масса войск противника избегла плена (Надпись Карнакского храма, Бругш, Ист. Ег. пер. Власт. 302 сл., Bissing, Taf. v., Karn, Masp. La camp de Mageddo).