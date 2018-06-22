Самые известные крупнокалиберные снайперские винтовки. Часть 2. ОСВ-96

В-94 «Волга»

Источники информации:

http://sniper-weapon.ru/rossiya/320-krupnokalibernaya-snajperskaya-vintovka-osv-96

http://www.armoury-online.ru/articles/sr/ru/osv-96

http://oruzhie.info/vintovki/869-osv-96-krupnokalibernaya-snajperskaya-vintovka

http://www.kbptula.ru

Материалы из открытых источников

Российская крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 «Взломщик» является достаточно известным образцом стрелкового оружия. ОСВ-96 стала первым российским образцом оружия данного класса и является своеобразным ответом на американскую винтовку Barret M82. В отличие от американской снайперской винтовки ее созданием занимались настоящие профессионалы своего дела – конструкторы одного из крупнейших российских оборонных предприятий АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП) из Тулы.12,7-мм крупнокалиберная снайперская самозарядная винтовка ОСВ-96 «Взломщик» стала первым отечественным образцом оружия такого класса. Винтовка позволяет поражать не только живую силу, но и различную технику противника на больших дистанциях боя. Специально для данной винтовки в Туле был разработан и освоен в серийном производстве 12,7-мм снайперский патрон с бронебойной пулей, стрельба с его использованием обеспечивает стрелку более высокую кучность поражения малоразмерных и легкобронированных целей. В настоящее время винтовка находится на вооружении МВД, ФСБ и Минобороны России. Помимо России данная винтовка состоит на вооружении армий и специальных подразделений ряда стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия и Сирия.Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 была разработана специалистами ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» на базе более ранней опытной самозарядной модели крупнокалиберной снайперской винтовки В-94 «Волга» в рамках опытно-конструкторских работ «Взломщик». На базе прототипа В-94 и был разработан серийный вариант винтовки, получивший маркировку ОСВ-96.Достаточно активные и масштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию в нашей стране эффективной и конкурентоспособной крупнокалиберной снайперской винтовки начались в 1990-х годах, вслед за распространением и появлением данного оружия в других странах мира. В последующие годы в России было создано достаточное количество образцов подобного оружия калибра 12,7 и 14,5 мм. Но один из первых образцов крупнокалиберного снайперского оружия был создан именно в Туле. Одним из первых открыто представленных образцов подобного оружия в 1994 году стала опытная самозарядная снайперская винтовка В-94.Использование патронов калибра 12,7х108 мм обеспечивало оружию большую эффективную дальность стрельбы. Данные калибр позволял стрелку оставаться вне досягаемости прицельного огня стрелкового оружия обычных калибров, что очень важно в реальных боевых условиях. При этом 12,7-мм пуля имеет втрое меньший снос, чем боеприпасы калибра 7,62-мм отмечается на официальном сайте Конструкторского бюро приборостроения. Также для новой крупнокалиберной снайперской винтовки был выбран самозарядные принцип работы и применено эффективное дульное устройство. В совокупности это позволяло снизить утомляемость стрелка при стрельбе и обеспечить ему возможность ведения огня с высокой скорострельностью.После ряда доработок и некоторой модернизации на основании постановления Правительства России от 28 декабря 1996 года крупнокалиберная снайперская винтовка В-94 «Волга» была принята на вооружение подразделений МВД России. Несмотря на принятие на вооружение новой винтовки, работы по ее дальнейшей модернизации были продолжены, оружие постепенно совершенствовалось. Из внешних изменений к наиболее заметным можно отнести крепление сошек на специальном кронштейне, при этом сами сошки стали регулируемыми. Также оружейники из Тулы изменили конструкцию дульного тормоза и форму деревянного приклада, который впоследствии стал пластиковым. Помимо этого крупнокалиберная снайперская винтовка получила рукоятку для переноски и иные прицельные приспособления. Результатом планомерных работ по улучшения снайперской винтовки стало появление модели ОСВ-96, которая после успешного проведения государственных испытаний на основании постановления Правительства Российской Федерации была принята на вооружение МВД России в марте 2000 года.ОСВ-96 является самозарядной крупнокалиберной снайперской винтовкой, работа автоматики которой построена на использовании энергии пороховых газов. В момент выстрела пороховые газы через специальное газоотводное отверстие в стволе попадают в газовую трубку, которая воздействует на поршень затворной рамы, заставляя ее двигаться назад. При откате назад затворной рамы происходит отпирание канала ствола снайперской винтовки, извлечение и выброс стрелянной гильзы, сжатие возвратной пружины, взведение ударника и процесс подачи нового патрона на линию досылания. При помощи возвратной пружины затворная рама снова возвращается в переднее положение. Запирание канала ствола винтовки происходит путем поворота затвора при взаимодействии ведущего выступа затвора с фигурным пазом, расположенным на затворной раме. Запирание и отпирание канала ствола винтовки, извлечение из патронника стрелянной гильзы, подача нового боеприпаса из коробчатого магазина на 5 патронов и досылание патрона в патронник после совершения выстрела происходят автоматически.Одной из особенностей российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 является складная конструкция. Перевод оружия из сложенного положения в боевое и обратно занимает буквально несколько секунд. В районе казенной части 12,7-мм снайперской винтовки расположен специальный шарнир и замковое устройство. Винтовка легко складывается практически пополам. Ствол винтовки вместе с газоотводной трубкой складывается вправо-назад и фиксируется, прижимаясь к ствольной коробке при помощи специальной защелки. Открывающееся при этом отверстие патронника ОСВ-96 герметизируется при помощи специального рычажного механизма, что, в свою очередь, предотвращает засорение ствола и механизмов автоматики оружия. В сложенном положении длина данной винтовки равна длине ствола с дульным тормозом и не превышает габаритов массовой российской армейской винтовки СВД, что позволяет легко и удобно транспортировать оружие в бронетехнике и других транспортных средствах на значительные расстояния.На дульный срез ствола крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 установлен дульный тормоз-компенсатор реактивного действия, отводимые с его помощью газы не создают дополнительной нагрузки на снайпера. Особенностью данной тульской винтовки является достаточно простое открытое (механическое) прицельное приспособление в виде складывающейся вдоль ствола мушки с целиком. Затвор винтовки запирает канал ствола на четыре боевых упора, которые входят в зацепление с упорами казенника при запирании канала ствола. Рукоять взведения находится с правой стороны. На специальной консоли, которая размещена в передней части ствольной коробки ОСВ-96, расположены регулируемые по высоте сошки, которые позволяют снайперу занять максимально удобную позицию для ведения огня. При этом сошки позволяют стрелку поворачивать консоль относительно ствола винтовки в продольной плоскости, по этой причине винтовку можно достаточно эффективно использовать на любой, даже достаточно неровной поверхности. Однако у такого решения есть и недостатки. Минус заключается в том, что сошки, как и рукоять для переноски винтовки, крепятся непосредственно к стволу оружия, что не самым положительным образом сказывается на точности ведения огня.На ствольной коробке крупнокалиберной винтовки смонтирована планка типа Пикатинни, которая может использоваться для установки различных типов дневных и ночных прицелов. При этом ОСВ-96 не предназначена для ведения огня с рук, поэтому у нее нет цевья. Приклад винтовки выполнен из пластика, пистолетная рукоять из современной ударопрочной пластмассы. Амортизирующий затыльник приклада винтовки (нерегулируемый) вместе с дульным тормозом-компенсатором гасит отдачу от выстрела, затыльник выполнен из резины.Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 предназначена для поражения небронированных и легкобронированных целей на дистанции до 1800 метров, а также личного состава противника в средствах индивидуальной защиты и за различными укрытиями на дальности до 1000 метров. При стрельбе из винтовки с использованием снайперских патронов на дальности 100 метров сериями по 4-5 выстрелов поперечник рассеивания не превышает 50 мм. При этом одним из недостатков данной модели специалисты называют очень громкий звук при выстреле, поэтому стрелкам рекомендуется вести огонь в наушниках.В настоящее время данную снайперскую винтовку ждет модернизация. ОСВ-96 будет модернизирована и получит новый снайперский патрон, в результате она должна стать высокоточной. Об этом 30 мая 2018 года журналистам ТАСС рассказал представитель тульского Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова. По его словам, на сегодняшний день крупнокалиберная винтовка ОСВ-96 по точности уступает показателям других образцов снайперского оружия, разработанных специалистами КБП, к примеру, винтовке МЦ-116М. Поэтому сегодня ведется работа по модернизации крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 в плане повышения точности и кучности ее стрельбы. В настоящее время работы находятся на стадии научно-исследовательских изысканий, позднее начнутся опытно-конструкторские работы и испытания модернизированного образца. Ожидается, что модернизированная снайперская винтовка с новым патроном будет готова в 2020 году.Тактико-технические характеристики ОСВ-96:Калибр – 12,7 мм.Патрон – 12,7 х108 мм.Длина ствола – 1000 мм.Общая длина – 1746/1154 мм (разложенное и сложенное положение).Масса без патронов и оптического прицела – 12,9 кг.Эффективная дальность стрельбы – до 1800 м.Емкость магазина – 5 патронов.