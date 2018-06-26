Артиллерия. Крупный калибр. 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 образца 1937 года

"Ворошиловец"



"Коминтерн"

Позволим себе маленькое предисловие.Говоря об артиллерии прошлого века, хочется еще раз выразить некое восхищение. Действительно, бог войны. Да, сегодня рассказы об артсистемах не вызывают такого интереса и ажиотажа, как рассказы/показы тех же танков, но…Согласитесь, есть что-то завораживающее в этих гаубицах и пушках. Да, нет закрытости и загадочности танков (а что там внутри?), все на виду. Но от этого пушки и гаубицы не становятся менее привлекательны.Хотя возможно, мы просто маньяки от артиллерии.Работая с многочисленными материалами о гаубице-пушке МЛ-20, мы ощущали постоянное "давление" авторитета действительно уважаемых и авторитетных предшественников. Практически во всех работах присутствует множество восторженных отзывов, примеров, сравнений. Система, созданная Ф. Ф. Петровым, действительно заслуживает этих слов. Заслуживает уже за то, сколько солдатских жизней спасла в многочисленных войнах 20 века. Либо наоборот, унесла — применительно к жизням солдат противоборствующей стороны.И в благодарность за спасенные жизни фронтовики прозвали этого крушителя артиллерийских батарей, инженерных сооружений и бронетехники противника Емелей. Не хочется аналогий, но тот, сказочный Емеля, тоже мог всё. Разница только в том, что один использовал возможности щуки, а второй обходился тем, чем его наградили создатели.Однако, при всем уважении к мнению артиллерийских авторитетов, невозможно создать "универсал", который бы соответствовал лучшим образцам "специалистов". Специализированное орудие всегда будет лучше универсального. Пушка лучше гаубицы-пушки, гаубица тоже.Но такие преимущества видны только в том случае, когда командир располагает разными видами артиллерийских систем. Что в условиях войны случается не часто.Именно этим и можно объяснить те восторги, которыми абсолютно правильно награждена гаубица-пушка МЛ-20.Прежде чем начать разговор об этой системе, необходимо пояснить сам термин, употребляемый для этого орудия. Гаубица-пушка. Дело в том, что в некоторых работах этот термин меняется на противоположный: пушка-гаубица. В обозначении таких орудий на первое место всегда ставят тот вид орудия, свойство которого сохранены в большей степени. Для МЛ-20 это гаубица. Поэтому и называть эту систему необходимо гаубицей-пушкой, а не пушкой-гаубицей.Правда, авторы не нашли такого термина в описаниях каких-либо других артиллерийских систем. Из этого вытекает интересный вывод. Вернее всего, термин введен специально для МЛ-20. Он как бы подчеркнул уникальные боевые качества этих орудий.Классические полевые гаубицы с коротким стволом были более мощными орудиями. В этом они превосходили МЛ-20. А классические дальнобойные длинноствольные пушки особой мощности превосходили МЛ-20 в дальности стрельбы. Теоретически получается, что новая система уступает обеим системам. Таким образом, необходимости в таком орудии вроде бы и нет.А что на практике? МЛ-20 находится как бы в нише между полевыми гаубицами и дальнобойными пушками особой мощности. И рассматривать этот факт необходимо с совершенно другой позиции.В противостоянии с гаубицами эта система обладает несомненным преимуществом — дальностью стрельбы. А значит, в реальном бою способна наносить удары по гаубичным батареям противника без возможности ответного огня. Прекрасное контрбатарейное орудие!Сложнее с пушками особой мощности. Тут, при такой же тактике ведения боя, как против гаубиц, система явно проиграет. Но! МЛ-20 более легкая и мобильная. А, следовательно, способна менять позиции гораздо быстрее, чем тяжелые орудия особой мощности.Конечно, тяжелые МЛ-20 "подбирающиеся по-пластунски" к батарее немецких дальнобойных пушек выглядели бы смешно. Но, в истории Великой Отечественной есть примеры именно такого противостояния. И гаубицы-пушки эти бои выигрывали! Не за счет более уверенной стрельбы. Просто дальнобойные пушки берегли. Штучные бойцы. И достаточно сложные в изготовлении. Потому, в случае обстрелов серьезными орудиями, батареи меняли позиции!Кстати, вопрос стоимости орудия, также как и вопрос технологических решений производства, немаловажен в условиях подготовки к войне. А в период войны архиактуален. Орудие должно быть дешево в производстве и технологически просто в изготовлении.История гаубицы-пушки МЛ-20 начинается ещё в царской России. Именно тогда в русской армии появилось, наверное, самое удачное орудие того времени: 152-мм осадная пушка образца 1910 года системы Шнейдера. По крайней мере, по баллистике, на тот момент, лучшего орудия в мире не было.Уже к окончанию Гражданской войны стало ясно, что пушку необходимо модернизировать. Разговоры об этом, в конечном итоге, превратились в задание для Пермского завода №172 (Мотовилихинский завод). Модернизация проводилась два раза. В 1930 и в 1934 годах. Однако, недостатки старого орудия исправить не удалось. Хотя, кое-какие новшества и позволили говорить о более или менее успешной модернизации. Но требования к таким орудиям постоянно возрастали.По заданию ГАУ Мотовилихинский завод начал работу над новым орудием МЛ-15. Причем, эта система должна была быть действительно по многим параметрам новой. Однако, завод №172 был производством! И конструкторы прекрасно понимали, что любая "революция в технологиях" для завода выльется во множество проблем.Именно поэтому, параллельно, в инициативном порядке, проводилась работа по конструированию и другой системы — МЛ-20. Системы, которая бы использовала уже созданные на заводе технологии, была бы проще в производстве и, в конечном итоге, могла бы быть внедрена в производство в кратчайшие сроки.Ствол с затвором обе системы заимствовали у предшественника. Более того, МЛ-20 использовала колесный ход, подрессоривание и станины орудия обр. 1910/34 гг.Задание ГАУ было выполнено к апрелю 1936 года. Орудие поступило на полигонные испытания.Увы, но изделие оказалось недоработанным. Испытания показали, что система не соответствует требованиям. Образец был отправлен на доработку на завод. Сказалась именно "революционность" орудия.В марте 1937 года начались вторые испытания МЛ-15. На этот раз орудие показало именно те результаты, которые требовали военные. Более того, в некоторых источниках даже говорится о положительных рекомендациях по серийному производству этой системы.В декабре 1936 года на полигон доставили второй образец. 25 декабря 1936 года начались испытания МЛ-20. По большинству требований эта система соответствовала поставленным задачам. Некоторые замечания касались лафета. Доработка заняла не много времени и орудие стало именно таким, каким его видели военные.До настоящего времени идут споры о том, почему же для на вооружение принята именно МЛ-20.Авторы множества работ ссылаются на мнение такого "монстра" как А. Б. Широкорада. Действительно, МЛ-15 была мобильнее за счет меньшего (на 500 кг в боевом и 600 кг в походном положении), имела большую скорость возки (до 45 км/час), более современный, но сложный лафет.По нашему мнению, Широкораду помешали "шоры" видного специалиста. С точки зрения именно ученого, МЛ-15 лучше. Но жизнь вносит свои коррективы. На то, что ГАУ приняла именно МЛ-20, существенно повлияли именно конструктора завода. Производственники.Так как технологическая оснастка производства МЛ-15 должна была ещё только разрабатываться, а это требовало времени и денег, решающую роль сыграла именно позиция производственников. При минимуме затрат мы дадим орудия в кратчайший срок! У нас готовы линии по производству всех компонентов орудия.Правда, да, можно серьезно возразить по поводу веса орудий. Но этот недостаток совершенно не существенный в виду того, что система проектировалась не для полкового или дивизионного звена. Это было корпусное орудие. Более того, МЛ-20 стало дуплексом со 122-мм пушкой А-19.Как бы там ни было, но 22 сентября 1937 года МЛ-20 была принята на вооружение РККА под официальным названием "152-мм гаубица-пушка обр. 1937 г.".Орудие имело достаточно современную для своего времени конструкцию с лафетом с раздвижными станинами и подрессоренным колёсным ходом. Ствол выпускался в двух разновидностях — скреплённый и моноблок (в некоторых источниках упоминается и третий вариант — со свободной трубой).МЛ-20 оснащалась поршневым затвором, гидравлическим тормозом отката веретённого типа, гидропневматическим накатником и имела раздельно-гильзовое заряжание.Затвор имеет механизм принудительной экстракции стреляной гильзы при его открывании после выстрела и предохранитель, который запирает затвор после заряжания до производства выстрела. Если в силу каких-нибудь причин потребовалось разрядить орудие, то необходимо сначала переключить выключатель предохранителя для разрешения открывания затвора.Для облегчения заряжания при больших углах возвышения казённик МЛ-20 оснащён механизмом удержания гильзы. Спуск производится нажатием курка с помощью спускового шнура.Орудие имело механизм взаимной замкнутости, который препятствует открыванию затвора, если ствол не соединён должным образом с противооткатными устройствами. Для смягчения отдачи на противооткатные устройства и лафет МЛ-20 оснащалась мощным массивным дульным тормозом щелевидного типа. Накатник и откатник содержат по 22 литра жидкости каждый, давление в накатнике составляет 45 атмосфер.Отличительной особенностью МЛ-20 является уникальное сочетание различных углов возвышения и начальных скоростей снаряда, которые задаются выбором одного из тринадцати метательных зарядов. В результате орудие могло использоваться и как гаубица, стреляющая по навесной траектории с относительно небольшой скоростью снаряда, и как пушка — по настильной траектории с высокой скоростью снаряда. Орудие оснащалось как телескопическим прицелом для стрельбы прямой наводкой, так и артиллерийской панорамой для стрельбы с закрытых позиций.Лафет с раздвижными станинами снабжён уравновешивающим механизмом и щитовым прикрытием. Колёса металлические с резиновыми шинами (некоторые ранние орудия имели колеса со спицами и резиновыми грузошинами от пушки обр. 1910/34 гг.), рессоры пластинчатые.Возка орудия обычно производилась на лафете со стволом в оттянутом положении.Время перехода из походного положения в боевое составляло 8—10 минут. На небольшие расстояния система могла перевозиться с не оттянутым стволом со скоростью 4—5 км/ч.Лафет пушки МЛ-20 был признан нормализованным, получил обозначение 52-Л-504А и был использован при модернизации 122-мм пушки А-19.Для транспортировки МЛ-20 использовались тяжёлые гусеничные артиллерийские тягачи «Ворошиловец» и «Коминтерн», которые выпускались Харьковским паровозостроительным заводом."Сталинец" тоже тащил вполне себе успешно.Впервые МЛ-20 была применена в ходе боев на реке Халхин-Гол. Орудие активно использовалось в советско-финской войне, где оно успешно применялось для разрушения ДОТов и ДЗОТов на линии Маннергейма.МЛ-20 участвовала во всех крупных операциях Великой Отечественной войны, сыграла важную роль в Курской битве, оказавшись одним из немногих орудий, способных эффективно бороться с новыми хорошо бронированными немецкими танками и САУ. Опыт фронтового применения МЛ-20 показал, что это было лучшее советское орудие для контрбатарейной стрельбы.Интересно, что первый выстрел по Германии, произведенный 2 августа 1944 года, был сделан именно из МЛ-20.Тактико-технические характеристики:Годы выпуска: 1937-1946Произведено, шт: 6 884Расчет, чел: 9Масса в боевом положении, кг: 7 270Масса в походном положении, кг: 7 930Углы обстрела:— возвышения, град: от -2 до +60— горизонтальный, град: 58Начальная скорость снаряда, м/с: 655Скорострельность, выстр/мин: 3-4Дальность стрельбы, м: 17 230Скорость буксировки по шоссе, км/ч: до 20Как и любое значимое орудие РККА, МЛ-20 "посадили" на танковое шасси. Первыми образцами такого симбиоза стали СУ-152. Выпускались эти машины только в 1943 году. С февраля по декабрь 1943 года, если точнее. И представляли собой систему на базе танка КВ-1с. Таких СУ было выпущено 670 штук.В ноябре 1943 года было решено "пересадить" МЛ-20 на другое шасси, на базе танка ИС-1. Эта система известна как ИСУ-152. Выпускалась не только в период войны, но и после. Выпуск закончен в конце 1946 года, хотя поставки в войска производились даже в 1947 году. Всего выпущено 2790 машин.Была и ещё одна машина. ИСУ-152 обр. 1945 года. Машина экспериментальная. В металле была произведена в единственном экземпляре. Отличалась от стандартной ИСУ-152 шасси. Было использовано шасси ИС-3. Вернее всего, этот образец должен был бы "поразить" американцев вместе с ИС-3 на параде в Берлине.Описывать эту машину не будем. Но, для тех, кто интересуется именно самоходными орудиями, сообщим, что ИСУ-152, даже в вариантах ИСУ-152-1 или ИСУ 152-2, совершенно новая машина. С мощным бронированием, новой гаубицей-пушкой МЛ-20СМ и прочими новшествами.В заключении статьи хочется сказать о собственных ощущениях от данного орудия. Разбирая особенности конструкции или боевого применения МЛ-20 испытываешь постоянное чувство величия этого орудия. Оно подавляет. Мощь и гений в металле. Да, в некоторых музеях авторы экспозиции пытаются "разбавить" это ощущение травкой, мирными пейзажами, но оно не проходит.В целом же, орудие получилось действительно великим. Великим на своем, собственном, месте. А эксплуатация во многих армиях мира только подтверждает это утверждение.Орудие, которое первым ударило по рейху! Первое орудия возмездия за те разрушения и смерти, которые понесла наша страна в Великой Отечественной войне.