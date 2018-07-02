Конкистадоры против ацтеков (часть 3)

Для боев в проходах узких

В этот день годилась мало

Европейская наука,

Пушки, лошади и латы.

Генрих Гейне. «Вицлипуцли». Перевод Н.Гумилева

Основным вооружением конкистадоров были традиционные мечи, копья, арбалеты, аркебузы и мушкеты с фитильными замками, а также малокалиберные легкие пушки. На средневековые уже не походили. Клинок имел длину около 90 см, рукоять с простым перекрестием и фигурным навершием. Большинство мечей имели обоюдоострые лезвия, но затупленное острие — чтобы оно при ударе не застревало в кольчуге противника. Тогда же, в XVI в., новые технологии закаливания стали, в том числе и позаимствованные испанцами у мавров, позволили толедским оружейникам начать изготовление рапиры – оружия с более узким клинком, которая была более легче и острее, но которая проигрывала старым образцам по прочности и упругости. Острие рапиры, напротив, было острозаточенным, что позволяло с ее помощью поражать противника в щели между сочленениями доспеха и даже пробивать кольчуги. Рукоять получила витую гарду причудливых очертаний. Впрочем, служили они как раз не столько для украшения, сколько для того, чтобы дать возможность искусному фехтовальщику «ловить» клинок противника и тем самым либо его обезоружить, либо… обезоруженного убить. Рапира была длиннее меча, поэтому ее носили на плечевой перевязи, перекинутой через правое плечо, концы которой у левого бедра крепились к ножнам так, чтобы она висела бы наискось. Левой рукой при этом можно было легко взяться за ее ножны, а правой за рукоять и таким образом в мгновение ока обнажить оружие.Кристобаль де Олид во главе испанских солдат и тлашкаланцев атакует Джалиско, 1522 г. («История Тлашкалы», библиотека университета Глазго)Техника владения такой рапирой была такова: человек стоял к противнику фронтально и в правой руке держал рапиру, а в левой – парирующий кинжал – дагу. Удары наносились как колющие, так и рубящие. Фехтовальщики стремились поймать клинок противника специальными выступами на даге (иногда она имела специально раздвигающийся клинок!) и ударом по нему гардой собственной рапиры сломать ему клинок.Испанская или итальянская рапира и кинжал дага для левой руки, ок. 1650 г. Длина клинка шпаги 108.5 см. (Чикагский институт искусств)Рапира для мальчика, ок. 1590 – 1600 гг. Длина 75.5 см. Длина клинка 64 см. Вес 368 г.Меч, вероятно, итальянский, 1520 -1530 гг. Общая длина 100.5 см. Длина 85 см. Вес 1248 г. (Чикагский институт искусств)Впрочем, широкие мечи продолжали использоваться, и у конкистадоров они должны были быть. Двуручная версия такого меча имела длину клинка около 168 см. И сначала эти мечи использовали для того, чтобы перерубать пики швейцарских пехотинцев. Но нетрудно предположить, что именной такие мечи должны были производить настоящее опустошение в плотных массах легковооруженных индейских воинов, латных доспехов не имевших. Имели конкистадоры и алебарды, и 3,5 м кавалерийские копья, с помощью которых всадники могли поражать пехотинцев на расстоянии. Ну и, конечно, и копья, и пики испанская пехота использовала для создания «ежа» - защитного строя, прикрывающего арбалетчиков и аркебузиров в течение того времени, пока они перезаряжали свое оружие.Германский меч из Мюнхена, работы Мельхиора Дифстеттера, 1520 -1556 гг. Вес 1219 г. (Чикагский институт искусств)В принципе, всем этим конкистадоры могли быть вооружены. Ну если и не они, то уж люди их эпохи. (Оружейная палата Дрездена)Хотя арбалеты были известны еще в III в. н.э., о чем нам сообщает, например, поэма Фирдоуси «Шахнаме», они были не очень мощными и использовались в основном на охоте. Лишь со временем средневековые оружейники научились делать арбалетные луки из разных твердых пород дерева, пластин рога и кости, но в этом случае слишком уж мощный лук стало трудно натягивать. Облегчить заряжание сначала помогало стремя — в него вставляли ногу и прижимали арбалет к земле, натягивая при этом тетиву крюком и взводя одновременно спусковой механизм. Затем появился рычаг «козья нога», а в годы Столетней войны мощный ворот с полиспастом. К XIV в. арбалет стал обязательным видом оружия всех европейских армий, как бы его не проклинал сам Папа. Его двенадцатидюймовый болт (ок. 31 см) вполне мог на близком расстоянии пробить стальные доспехи. К началу экспедиции Кортеса лук на многих арбалетах и вовсе стали делать металлическим, что сделало арбалет еще мощнее. А уже когда появился так называемый «нюрнбергский вороток» - съемный ворот для натяжения арбалета, стало совсем хорошо. Теперь арбалет мог зарядить всадник в седле, да и сам арбалет, пусть даже с этим довольно-таки сложным механизмом, был все-таки много проще, чем аркебуза, конкурировавшая с ним на протяжении всего XV в. В тропиках Карибских островов, Мексики и Центральной Америки арбалет был удобен т ем, что ему не требовался порох, который в то время имел вид порошка (зернить его не умели!) и легко отсыревал. Кроме того, убойная сила арбалета на близком расстоянии позволяла пронзать одной стрелой сразу двух, а возможно и трех человек, так что по воздействию на плотные построения индейцев арбалет мало чем отличался от аркебузы.«Кранекин» («Нюрнбергский вороток»), Дрезден, 1570 - 1580 гг. (Чикагский институт искусств)К 1450 г. перспектива встретиться с крестьянином, вооруженным чем-то, что стреляло дымом, огнем, грохотом и свинцовым шаром, могла устрашить любого дворянина, одетого в самые дорогие доспехи. Недаром рыцарь Байард приказывал отрубать стрелкам из огнестрельного оружия руки. Все уже знали, что свинец ядовит и потому случавшиеся заражения и гангрену от ранений такими пулями списывали именно на его гадкие свойства, а отнюдь не на банальную грязь и царившую повсеместно антисанитарию. Но чтобы такого не случилось, лекари прижигали раны, нанесенные свинцом, раскаленным железом или обеззараживали их кипящим оливковым маслом – совершенно варварский метод лечения, лишь только умножавший ненависть рыцарей к стрелкам из огнестрельного оружия. По счастью, целиться и стрелять из него сначала было довольно трудно, но после появления в 1490 г. фитильного замка положение быстро изменилось.Было бы очень интересно считать доказанным, что Кортес носил доспехи, подобные вот этим. И ведь он же и вправду их носил. Но вот вопрос: какие именно? Может быть это были миланские доспехи, подобные вот этому полевому гарнитуру и одновременно турнирному доспеху для боя с барьером? Ок. 1575 г. Высота 96.5 cм. Вес 18,580 г. (Чикагский институт искусств)Первые фитильные ружья имели посаженный на стержень S-образный рычаг, называвшийся «серпентином» (змеевиком), в котором крепился тлеющий пеньковый фитиль. Чтобы выстрелить нужно было толкнуть нижнюю часть рычага вперед, тогда верхняя часть, напротив, двигалась назад и подносила тлеющий фитиль к запальному отверстию. И сразу же появилось множество различных вариантов спускового механизма, включая и совсем уж оригинальный кнопочный спуск.В течение XVI в. спусковой рычаг приобрел вид, весьма близкий к тому, что используется и в современном огнестрельном оружии, — то есть он поворачивал серпентин при помощи подпружиненного спускового крючка. Потом спусковые крючки стали меньше по размерам и к ним приделали предохранительную скобу, защищавшую их от случайного нажатия. Стрельбу вели круглыми пулями, отливавшимися из свинца, но и не только. Известно, например, что в России того времени пищали и мушкеты могли заряжаться «семью резами на три гривенки» и… как это можно было понимать? А очень просто – пули не лили, а рубили из заранее отлитого калиброванного прутка и закладывали целых семь «резов», то есть пуль, общим весом в три гривенки. Применяли подобный способ заряжания конкистадоры или нет неизвестно. Но почему бы и нет, техника-то ведь очень рациональная. Ведь испанцам в отличие от воинов в Европе требовалось стрелять не по отдельным всадникам в доспехах, а по плотной массе наступавших индейцев, стремившихся задавить их своей численностью и не столько убить, сколько непременно взять в плен и принести в жертву своим кровожаждущим богам. Поэтому логично предположить, что в ствол они закладывали если и не рубленые цилиндрически пули, то уж во всяком случае сразу по несколько пуль. Разлетаясь при выстреле в стороны, они на относительно близком расстоянии убивали сразу по несколько индейцев или наносили им ранения, несовместимые с жизнью. Только так они могли остановить их отчаянные атаки. Ведь известно, что недостатком мужества те же ацтеки отнюдь не страдали!Возможно, что в битве при Отумбе именно так вооруженные всадники и решили исход сражения. Но это не более, чем предположение. Австрийский доспех из Инсбрука, ок. 1540 г. Высота 191,8 см. Вес. 14,528 кг. (Чикагский институт искусств)Кстати, до стандартизации испанского оружейного производства, проведенного при Карле V, ручное огнестрельное оружие имело множество самых различных названий. Самым распространенным было название эспингарда (пищаль), аркебуза (по-испански arcabuz) и еще эскопета. Полководцем, сумевшим понять преимущество многочисленных стрелков с аркебузами и найти им место на поле боя, стал знаменитый Кордова. Ведь только при помощи огнестрельного оружия можно было прорвать квадратные построения швейцарских пикинеров, одетых к тому же в металлические доспехи. Зато теперь крупный отряд испанских аркебузиров мог с безопасного расстояния в 150 ярдов (ок. 130 м) одним залпом разметать их первые ряды, после чего солдаты с щитами и мечами врубались в их расстроенную массу и довершали дело в рукопашной схватке.Железное орудие, заряжающееся с казенной части, ок. 1410 г. (Парижский музей Армии)Что же касается документальных упоминаний об оружии, поставлявшихся именно в Америку, то первое из них есть в запросе Колумба на 200 нагрудных кирас, 100 аркебуз и 100 арбалетов, сделанном им в 1495 г. Это было вооружение для отряда численностью в 200 солдат, и по нему видно, что и аркебузы, и арбалеты в Новом Свете использовались в равной степени, а кроме того, все эти воины имели кирасы. А вот длинные пики им были совершенно не нужны, так как конницы индейцы не имели. Они сражались большими плотными массами, состоявшими из легковооруженной пехоты, и конкистадорам приходилось больше всего опасаться, что они попросту сомнут их ряды прежде, чем они смогут использовать свое преимущество в вооружении. Описания боев с индейцами, сделанные Кортесом, Диасом, Альварадо и другими конкистадорами, наглядно демонстрируют нам каких усилий стоило испанцам удерживать вражеские полчища от себя на расстоянии. При этом аркебузиры своими выстрелами наносили им огромный урон, но вот заряжать это оружие было долгим делом. Прикрытие аркебузирам на это время как раз и обеспечивали арбалетчики, которые заряжали свои арбалеты много быстрее. Мечники же вступали в бой с теми, кто прорывался через огонь и тех, и других, и оказывался непосредственно перед испанцами. Когда же первый натиск противника ослабевал, испанцы тут же пускали в ход свою артиллерию, залпы которой могли удерживать индейцев на большом расстоянии практически бесконечно.Испанцы и их союзники сражаются с ацтеками. («История Тлашкалы», библиотека университета Глазго)Что же касается именно артиллерии, то в распоряжении конкистадоров находились двух или трех дюймовые пушки, которые назывались фальконеты. В общем-то это были корабельные пушки, разряжавшиеся с казенной части и размещавшиеся по бортам для стрельбы по противнику, идущему на абордаж, но конкистадоры быстро додумались снимать их с кораблей и ставить на колесные лафеты. На расстоянии в 2000 ярдов (ок. 1800 м) они одним только метко пущенным ядром убивали сразу по пять и более человек. Звук выстрела практически всегда вызывал у туземцев суеверный ужас, так как в их представлении он связывался с такими сверхъестественными явлениями, как гром, молния и извержение вулкана.При захвате Мехико испанцами использовались и более тяжелые орудия. Ученые до сих пор ведут споры, какие размеры и какие калибры были у этих кулеврин и ломбардов. Например, у Кортеса в Веракрусе в 1519 г. было четыре фальконета и десять бронзовых ломбард. Фальконеты испанцы позднее потеряли в «Ночь Печали». Ломбарды же оказались слишком уж тяжелы для маневров на поле боя и использовались лишь для обороны прибрежной крепости Кортеса Вилья-Рика. Но потом для них сумели изготовить подходящие транспортные средства и доставить к Теночтитлану, где они были использованы в 1521 г.Продолжение следует…