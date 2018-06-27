Пенсионный возраст в предвоенный период. Часть 2

В принятом в феврале 1930 года положении о пенсиях и пособиях по соцстрахованию был предусмотрен специальный раздел, определявший основания и порядок лишения пенсий. Не имели прав на пенсии лица, лишенные избирательных прав. Основанием для отказа в пенсии служили: 1) классовая принадлежность; 2) служба на определенных должностях при царе или при белых правительствах; 3) участие в белых армиях и контрреволюционных бандах. К «лишенцам» были также отнесены священники и другие служители религиозных культов.Прав на пенсии лишались и те, кому в порядке проводимой чистки аппарата совслужащих была запрещена «навсегда или на время» служба во всех советских и кооперативных органах, а также в общественных организациях. Эти меры касались тех, кто был «вычищен» по 1-й категории. К тому же не пользовались правом на пенсию осужденные, если такие меры предусмотрены были приговором, бессрочно или на установленный судом срок.С классовых позиций была проведена проверка всех ранее назначенных пенсий, и большинство пенсионеров «из бывших» лишилось не только пенсионных выплат. Гораздо важнее было то, что одновременно они откреплялись от продуктовой карточной системы. В те годы это был верный путь к голодной смерти. Например, такая судьба постигла Н. Кишкина — последнего министра госпризрения, исполнявшего обязанности главы Временного правительства (перед бегством Керенский наделил его этими правами) в ночь 25 октября 1917 года. Кишкин был арестован в Зимнем дворце вместе с другими министрами. До весны 1918 года находился под арестом в Петропавловской крепости. Выйдя на свободу, стал одним из руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим. Неоднократно арестовывался чекистами по подозрению в контрреволюционной деятельности. Был выслан из Москвы, куда вернулся лишь в 1923 году. После этого отошел от общественно-политической работы и трудился врачом по своей специальности в столичном санаторном отделе наркомздрава РСФСР. Каким-то образом ему даже удалось оформить себе пенсию. Однако в 1929 году он был лишен пенсионных выплат и прав на продуктовые карточки. 16 марта 1930 года в возрасте 65 лет он умер в Москве.Только спустя семь лет все пенсионные ограничения для «лишенцев» в связи с их социальным происхождением и прошлой деятельностью были отменены, за исключением тех, что были наложены судебными решениями.В последнее время во многих СМИ в обоснование значительного роста современной продолжительности жизни россиян приводят низкие показатели конца 1920-х годов, когда начался процесс назначения пенсий по старости при достижении возраста 60 и 55 лет соответственно у мужчин и женщин. Однако такое сравнение возраста выхода на пенсию по старости с текущим периодом вряд ли корректно. Продолжительность жизни к 1928 году действительно значительно снизилась в результате последствий Первой мировой и гражданской войн, вынужденной эмиграции, голода 1922-1923 годов, раскулачивания (спецпоселенцы) и ряда других масштабных событий, искусственно вызвавших раннюю смертность трудоспособного населения. Такая демографическая катастрофа главным образом повлияла на статистические данные по возрасту дожития до преклонных лет.Существенное влияние на продолжительность жизни оказывала высокая детская смертность, которая в разные годы этого периода составляла от 1/5 до 1/3 от числа родившихся младенцев. Поэтому к статистическому показателю продолжительности жизни тех лет (44—47 лет) надо относиться с учетом влияния перечисленных выше факторов. При этом нельзя забывать о том, что максимальное влияние негативных факторов сказалось на мужском населении страны.Интересные данные приводятся в расчетах экономико-статистического сектора Госплана СССР, опубликовавшего в 1930 году брошюру «Смертность и продолжительность жизни населения СССР. 1926-1927. Таблицы смертности». Кстати, брошюра вышла по моде тех лет на русском и французском языках. В ней на основе приведенных математических расчетов составлены таблицы, дающие представление о продолжительности жизни в СССР во 2-й половине 1920-х годов. Так вот, если опираться за эти данные, то возраст дожития у мужчин в 60 лет составлял от 12 до 15 лет в зависимости от региона, а у женщин, достигших 55-летнего возраста, появлялась возможность прожить еще более 20 лет. Правда, надо иметь в виду, что до этих возрастов доживало примерно 40% мужчин и 53% женщин. Конечно, следует учитывать и неполные данные для расчетов, и использование при анализе прежних подходов деления страны на европейскую и азиатскую части. Нельзя сбрасывать со счета и отсутствие должного медицинского обслуживания, особенно в сельской местности.Однако смертность по естественным причинам даже в те далекие годы обычно наступала в возрасте гораздо старше, чем статистические 47 лет. На бытовом уровне это легко проверить, вспомнив своих старших родственников, родившихся в начале прошлого века и переживших все печальные события тех лет. Хотя семейные истории тоже у всех разные… Тем, кто хочет детально разобраться в этом вопросе, придется обратиться к специальной литературе. Например, о демографических катастрофах в нашей стране в ХХ веке рассказывается в объемном труде, вышедшем в 2006 году под редакцией крупнейшего отечественного демографа А. Вишневского. Приведенные в нем данные и расчеты позволяют лучше понять демографические «перекосы», которые в конечном счете привели к современным серьезным проблемам с трудовыми ресурсами в стране. А некоторые пользователи соцсетей в своих мрачных комментариях рекомендуют отправиться на погост и посмотреть на реальные показатели, характерные для местных условий.Продолжительность жизни в СССР претерпела пагубное воздействие и другие негативных факторов. Здесь можно вспомнить о том, что в 1930-е годы резко возросла смертность в результате голода 1932-33 годов, массовых репрессий с 1936 по 1939 годы и потерь на финской войне. Затем колоссальный урон в численности населения наша страна понесла в годы Великой Отечественной войны.Несмотря на все трудности, экономика СССР год от года крепла. Постепенно повышался жизненный уровень населения. Как достижение после пережитого голода была воспринята отмена с 1 января 1935 года хлебных карточек. Через год была ликвидирована карточная система на все остальные товары. Именно тогда, в ноябре 1935 года, на Первом всесоюзном совещании стахановцев Сталин сказал: «Жить стало лучше, жить стало веселей».Так ли все обстояло на самом деле? Одним из показателей обеспеченной жизни принято считать наличие сбережений. В 1940 году в СССР было 41 тыс. отделений сберкасс. При этом сумма среднего вклада по всей стране составляла 42 рубля. А если взять среднедушевой показатель, то на каждого жителя приходилось лишь по 4 рубля сбережений. У большинства пенсионеров сбережений не было вовсе. Пенсии хватало лишь на самое необходимое, да и то не всегда.Экономика СССР все острее нуждалась в грамотных специалистах. Стремительно росла потребность в инженерах и техниках. В довоенные годы в почете были не только военные и врачи, но также и педагоги. С 1930 года в стране было введено всеобщее и для всех обязательное начальное образование. В городах внедрялось 7-летнее образование. Развивалось фабрично-заводское ученичество. Для реализации масштабных образовательных проектов требовалось большое количество учителей и преподавателей. В целях привлечения в ряды педагогического состава был использован проверенный финансовый инструмент — пенсионное обеспечение по выслуге лет. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 3 июля 1929 г. «О пенсионном обеспечении работников просвещения за выслугу лет» были определены 14 категорий педагогических работников, на которых распространялись новые пенсионные права. В этот перечень (от школьного учителя до преподавателя техникума) были также включены библиотекари и руководители изб-читален. Позже этот перечень дополнялся и изменялся, но общие пенсионные параметры сохранились до последнего времени.Пенсионные права приобретались после 25 лет работы на указанных должностях и не обязательно на одном месте. В педстаж включался и дореволюционный период работы в образовательных учреждениях, но последние не менее 5 лет надо было трудиться в советских школах, техникумах и других учреждениях наркомата просвещения. Предусмотрены были и льготы за работу в отдаленных районах и в местностях с тяжелыми климатическими условиями.В 1931 году категории получателей пенсий за выслугу лет расширили за счет включения дополнительного перечня педагогических, медицинских и ветеринарных работников, а также агрономов. Однако одновременно, при всех прочих условиях, был в 2 раза увеличен с 5 до 10 лет стаж обязательной работы в соответствующих советских учреждениях. Такой «фильтр» существенно снижал число претендентов на досрочную пенсию по выслуге лет. С 1 января 1932 года для этих категорий устанавливалась пенсия в размере не менее половины зарплаты из расчета последних 12 месяцев работы.В июне 1931 года постановление ЦИК и Совнаркома СССР «О социальном страховании» определило необходимость изменения пенсионных правил. Цель – улучшение в первую очередь пенсионного обеспечения рабочих ведущих отраслей народного хозяйства и их семей.К середине 1930-х годов пенсии были повышены дважды. Это было вызвано ростом розничных цен на хлеб и отменой карточек на хлеб, муку и крупу. Однако социально-экономическая ситуация в стране оставалась довольно сложной. Многих необходимых товаров не хватало. О том, в каких условиях приходилось жить населению, включая пенсионеров, можно судить по тому, что союзный СНК вынужден был практически ежегодно регулировать производство и цены даже на хозяйственное и туалетное мыло! Например, согласно постановлению СНК СССР от 19 октября 1934 г. «О ценах на туалетное мыло» розничные цены за 100-граммовый кусок такого мыла устанавливались единые для города и деревни вместо существовавших до того «нормальных и коммерческих» цен на этот вид товара высшего и первого сорта. Теперь кусок мыла в зависимости от сортности, отдушки и упаковки продавался по разным ценам: от 80 коп. до 2 руб. 75 коп. Подписал столь «важный» документ В. Молотов, с декабря 1930 ставший председателем Совнаркома Союза вместо А. Рыкова.В июне 1933 года постановлением ЦИК, СНК СССР было предписано объединить Наркомат труда Союза ССР со всеми его местными органами, включая и органы соцстрахования, с аппаратом ВЦСПС в центре и на местах, возложив на ВЦСПС выполнение обязанностей Народного комиссариата труда и его органов. Не совсем понятно, как функции госоргана – наркомата, в том числе и функции государственного соцстрахования могла исполнять общественная организация, но так было в нашей истории. При том, как это часто бывало, сделано это было, «идя навстречу предложениям профсоюзных рабочих организаций». Спустя 2 месяца другим постановлением было конкретизировано, что требуется передать профсоюзам: средства соцстраха в размере 4,5 млрд. рублей, все имущество (санатории, дома отдыха, здания, помещения и т.д.), все местные структуры вместе с работниками и многое другое. Одновременно были ликвидированы страховые кассы. Вопросами назначения пенсий стали заниматься областные, районные и городские органы профсоюзов. В 1934 году в стране насчитывалось более 150 отраслевых профсоюзов. Пенсии неработающим пенсионерам стали разносить специальные кассовые работники.Но уже с мая 1937 года все функции назначения пенсий и их выплаты неработающим пенсионерам перешли к органам соцобеспечения. А с 1 августа 1937 года постановлением ВЦСПС были введены пенсии по старости для всех служащих на тех же условиях, что и для рабочих. Требования к возрасту и стажу были сохранены как для обычного выхода на пенсию по старости (возрасту), так и в льготных случаях.Конституция СССР (1936) не только закрепила победу социализма в основном. Она стала базой для обновления пенсионного законодательства. Право на материальное обеспечение по старости и при потере трудоспособности было распространено на всех граждан, независимо от их социального положения. Были отменены социально-классовые ограничения пенсионных прав по социальному страхованию. Это касалось в первую очередь лиц, ранее лишенных избирательных прав. В качестве оснований для назначения пенсий стали: инвалидность, старость, болезнь и потеря кормильца. Эти критерии сохранились в пенсионном законодательстве до наших дней.Был установлен максимум заработка в 300 рублей, с которого начислялась пенсия. Повысили до уровня 25-75 рублей минимальные размеры пенсий для разных категорий пенсионеров. Работающие пенсионеры по старости стали получать полную пенсию независимо от размера заработка. Была введена пенсионная надбавка за непрерывный стаж работы и сложные (вредные) условия труда. Пенсия работающих пенсионеров стала повышаться каждые 2 года.Право на пенсию по старости теперь зависело лишь от возраста и стажа работы, которые остались прежними. Переход на пенсию по возрасту (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет) продолжался 7 лет. Столь долгий срок связан с маленькими пенсиями. Работники пенсионного возраста не спешили на заслуженный отдых. Да и потеря заводских льгот сдерживала выход пожилых рабочих на пенсию. Однако уход старых работников ускорил продвижение молодых кадров («социальный лифт») и снизил безработицу.В 1940 году в СССР было почти 4 млн. пенсионеров, получавших пенсии по разным основаниям. За предыдущие 20 лет их число выросло в 4 раза. Однако, если бы не случилась в этот период так называемая «демографическая катастрофа», то пенсионеров в предвоенный год, по разным расчетам, могло быть примерно 10-12 млн. человек.В предвоенные годы в основном завершилось формирование основных составляющих советской пенсионной системы. Она включала в себя четыре основных модуля, которые порой функционировали и развивались самостоятельно, вне общей связи с другими составляющими пенсионного дела.Основной модуль включал в себя государственное социальное страхование, регулировавшее вопросы назначения и выплаты пенсий по общим основаниям (старость, инвалидность, потеря кормильца). Другой крупный модуль обеспечивал назначение пенсий по льготным основаниям за работу на опасных и вредных для здоровья производствах. Третий модуль включал вопросы пенсионного обеспечения отдельных категорий работников по выслуге лет, трудившихся на определенных должностях (не считая службы в армии и в других военных ведомствах). Существовал и сравнительно небольшой, но самостоятельный пенсионный модуль, включавший в себя назначение пенсий за особые заслуги перед государством (персональные пенсии).По-прежнему на условиях, отличных от условий для рабочих и служащих, осуществлялось пенсионное обеспечение на селе.Правовое регулирование пенсионных вопросов, разделенное по этим направлениям, не позволяло эффективно управлять социальным страхованием и социальным обеспечением, что приводило к дублированию функций, дополнительным расходам на аппарат управления и местные структуры. Выправить ситуацию удалось лишь в середине 1950-х годов.Однако при всех недостатках значительная часть населения СССР получила право на пенсии по старости и другим основаниям.Продолжение следует…