Рассказы об оружии. ЗРПК «Тунгуска-М» снаружи и внутри

«Тунгуска». Когда переходишь к этой боевой машине сразу после осмотра «Шилки», то поневоле проникаешься уважением и пониманием того, что работа была проведена. Хотя бы по кормлению «Шилки» стероидами. Изрядно массивнее, на первый взгляд. Да и на второй тоже.История появления этого чуда проста: виной все возрастающие скорости самолетов и вертолетов.Да, в материале по «Шилке» было некоторое количество абсолютно необоснованной критики на этот счет, но увы, скорости вертолетов в 60-70-е годы прошлого века реально приближались к скоростям самолетов времен Второй мировой войны, и это факт. Приближались, а не сравнялись, если что.Так вот, идем дальше. Боевое применение ЗСУ-23-4 «Шилка» в массе войн и конфликтов показало, что комплекс может вести эффективную борьбу не только с низколетящим воздушным целями, но и с наземным противником.В то же время выявились недостатки «Шилки»: малая эффективная зона поражения целей и низкое поражающее действие боеприпасов.В результате потребовалось нечто в стиле «выше, дальше, мощнее». Так и получилась, собственно, «Тунгуска».Артиллерийскую составляющую решили усилить путем увеличения калибра автоматических пушек до 30-мм. Здесь сказался уже опыт применения ЗСУ-57-2, эксплуатация которой показала, что при увеличении калибра снарядов в первую очередь страдать будет скорострельность.Комплекс «Тунгуска» предназначался для обороны подразделений танковых и мотострелковых войск от ударов армейской и тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, БПЛА. Вполне также комплекс мог применяться для уничтожения наземных легкобронированных целей и живой силы противника.В состав комплекса ПВО «Тунгуска-М» включается боевая машина – 2С6, заряжающая машина, автоматизированная контрольно-испытательная станция, а также средства технического обслуживания и ремонта.В качестве самоходной базы для нового комплекса было выбрано гусеничное шасси ГМ-352 от ЗРК «Тор». Данное шасси имеет регулируемый клиренс и обеспечивает максимальную скорость движения по шоссе до 65 км/ч. Благодаря гидропневматической подвеске и гидромеханической трансмиссии «Тунгуска» обладает отличной маневренностью, проходимостью и плавностью хода.Нельзя не похвастаться тем, что ЗПРК «Тунгуска» стал первым в мире многоцелевым зенитным комплексом двойного назначения. И долгое время (более 8 лет) существовал в ранге единственного и неповторимого.Основным оружием комплекса является ракета 9М311. Ракета оснащается осколочно-стержневой боевой частью и контактным и неконтактным (радио) взрывателями.9М311 обладает очень высокой маневренностью, что позволяет уничтожать небольшие скоростные цели (ракеты и БПЛА). Наведение зенитных ракет на цель – радиокомандное.Ракета поставляется в войска в специальном транспортно-пусковом контейнере в снаряженном состоянии и не требует проведения какого-либо технического обслуживания в течение 10 лет. Боезапас ракет пополняется при помощи транспортно-заряжающей машины, но так как контейнер ТПК весит всего 55 кг, при необходимости экипаж легко может осуществить перезарядку в полевых условиях вручную.Артиллерийское вооружение комплекса состоит из двух 30-мм зенитных автоматических пушек 2А38М, работающими в связке с СУО. Общая скорострельность системы достигает 5000 выстрелов в минуту.К середине 1990-х годов ЗПРК «Тунгуска» был модернизирован, новый комплекс получил обозначение «Тунгуска-М». Основным изменением стало введение в состав комплекса новых радиостанций и приемника для связи с батарейным командирским пунктом «Ранжир» и командирским пунктом ППРУ-1М. Помимо этого, на машине был заменен газотурбинный двигатель, новый двигатель получил увеличенный в 2 раза ресурс работы: с 300 до 600 часов.Тактико-технические характеристики ЗПРК «Тунгуска-М1»:Зона поражения целей ЗУР/пушками:— по дальности 2,5-10/0,2-4 км— по высоте 0,015-3,5/0-3 кмМаксимальная скорость поражаемых целей – до 500 м/с.Время реакции комплекса – до 10 с.Боекомплект, ЗУР/снарядов – 8/1904Скорострельность пушек 2А38М – до 5000 выстр./мин.Начальная скорость снаряда – 960 м/с.Масса ЗУР/с контейнером – 42/55 кг.Масса боевой части – 9 кг.Вертикальный угол обстрела из пушек: -10 — +87 градусовМасса ЗПРК в боевом положении – 34 т.Время развертывания комплекса – до 5 мин.Максимальная скорость движения по шоссе – до 65 км/ч.Боевое крещение комплексы «Тунгуска» получили в чеченских войнах, где применялись не как средство ПВО, а как средство огневой поддержки по афганскому сценарию. Благо, условия были похожи.Внутри "Тунгуска" сильно отличается от предшественницы "Шилки". Аппаратура стала менее габаритной, поэтому для экипажа больше места.На вооружении нашей (и не только) армии "Тунгуска" стоит с 1982 года, что нисколько не переводит ее в разряд устаревшей боевой техники. Модернизации происходят систематически, и сегодня "Тунгуска" далеко не та машина, что в 1982 году. Да, на ее жизнь не выпало столько боевых действий, как "Шилке". Но это и не так уж плохо, наверное.