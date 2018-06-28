«Русская весна» на Украине в 2014 г. Часть 3. ДНР, ЛНР и ХНР

В марте протестное движение на Юго-востоке расширялось. Люди верили в возможность вмешательства России и их защиты от путчистов. Требования протестующих в основном сводились к проведению референдума о федерализации и статусе регионов.Протестное движение было разрозненным, единого центра не существовало, контактов между регионами практически не было.В каждом городе сложилось несколько групп сопротивления, действовавших самостоятельно. В Харькове на базе «Гражданского форума», объединившего более десятка пророссийских организаций, было создано движение «Юго-восток», вместе с коммунистами проводившее массовые протесты в городе.Из палаточного городка вырос «Юго-восточный блок», объединивший активистов, ранее не участвоваших в подобных действиях и склонных к силовым акциям. В середине марта в Харькове и Одессе объявилась экзотическая организация «Боротьба» без каких-либо политических предпочтений, но стремящаяся быть в лидерах протестного движения.Между этими группами сопротивления нередко возникало непонимание о целях проводимых акций и методах достижения целей. Возникла нездоровая конкуренция, вылившаяся в противостояние групп перед захватом администрации. В результате переговоров конфликт был улажен. Далее были уже согласованные совместные действия.Движению «Юго-восток» удалось установить контакты с целью координации действий с сопротивлением Донецка, сначала с пророссийскими группами и, когда их оттеснили, с группой Пушилина – Пургина.В Одессе в протестное движение входили разные группы, не объединенные в единое целое. Наиболее организованными были «Народная дружина Одессы» и «Одесская дружина», поддерживаемые партией «Родина», «Единой Одессой», «Народной альтернативой» и рядом других организаций. Единого координационного центра в Одессе также не было, каждая организация имела своих лидеров и свой актив. Часть акций согласовывалась, часть проводилась по решению своих лидеров. Одесские власти пытались контролировать протестное движение и проводимые им акции.В Донецке на начальном этапе протесты пытались организовывать партия «Русский блок» и другие пророссийские организации, но постепенно они были выдавлены из протестного движения. Руководство протестным движением перехватила хорошо организованная группа Пушилина, в дальнейшем она руководила всеми действиями протестующих.В Луганске сопротивление на первом этапе возглавили пророссийские организации «Молодая гвардия» и «Луганская гвардия». Правоохранительные органы, обвинив их в нарушении законов, арестовали. С течением времени у руководства движения встали люди с более радикальными взглядами на действия сопротивления.Примерно с таким раскладом сил и без общего руководства движение сопротивления подошло к знаковым событиям начала апреля. К этому времени «крымская инициатива» продолжала действовать и нашла поддержку у нескольких групп сопротивления в Харькове, Донецке и Луганске, готовых пойти на радикальные меры. Призыв Аксенова перейти к решительным действиям в Одессе отклика не нашел.Именно в эти дни определялось дальнейшее направление протестов на Юго-востоке и трагическая судьба Донбасса. Захваты обладминистраций в Харькове и Донецке и здания СБУ в Луганске произошли синхронно 6 апреля, при этом действовали они независимо друг от друга. Инициаторы акций, спланировав и рекомендовав провести их в один день, почему-то не обеспечили взаимодействие регионов. В Луганске захватывали здание СБУ только потому, что там находились арестованные активисты сопротивления.В регионах люди искренне верили, что все пойдет по крымскому сценарию, и им будет оказана реальная помощь. Никакой помощи они не получили, и похоже, что никакого плана совместных действий после захвата обладминистраций просто не существовало.Перед этими акциями были проведены митинги с требованиями к местным властям назначить референдумы о статусе регионов. Захваты зданий были произведены без серьезных столкновений и без применения оружия, милиция особо не сопротивлялась. Дальнейшие действия в регионах пошли по разным сценариям.В Харькове захватом обладминистрации руководил «Юго-восточный блок», до этого плотно работавший с крымскими эмиссарами. Обещанная помощь из Крыма и Донбасса не поступила, защищать здание было нечем. Активисты ночь провели в обладминистрации, и на следующий день руководство областного совета, мэр и руководители групп сопротивления рассматривали требования протестующих. По итогам было принято обращение к областному совету провести местный референдум о повышении статуса региона. Потом мне дважды дали возможность выступать по этому поводу на сессии областного совета, но решение так и не приняли.В Луганске были требования об освобождении и амнистии арестованных и проведении референдума о статусе региона. После захвата СБУ требования стали более радикальными, и через несколько дней уже выдвигали требование о самостоятельности региона. Это объяснялось еще и тем, что в здании захваченного СБУ неожиданно оказался большой арсенал оружия, до сих пор ходит несколько версий его происхождения.Так в руках луганского сопротивления оказалось много оружия, но до Харькова и других регионов оно не дошло. В конце апреля я был в Славянске. Бойцы ополчения были уже с автоматами, только потертыми и бывшими в употреблении, явно не со складов. По всей видимости, это были те 62 автомата, с которыми Стрелков вошел в Славянск.Самые интересные события происходили в Донецке. После захвата обладминистрации неожиданно было выставлено требование к областному совету принять постановление о вхождении в состав России. Естественно, тот ничего не принял, и на следующий день 7 апреля неизвестно кем созданный «народный совет» провозгласил Донецкую народную республику, назначил на 11 мая референдум о выходе из состава Украины и обратился к России с просьбой оказать помощь. Также было заявлено, что все эти действия согласованы с Харьковом и Луганском, что не соответствовало действительности.В этот же лень нам позвонил Пушилин и предложил по аналогии с ДНР создать Харьковскую народную республику и сбросил документы о провозглашении ДНР. Это был пакет документов, который мог быть подготовлен только заранее. По этим документам было видно, что провозглашение республики хорошо готовилось.Рассмотрев документы, мы отказались от этого, так как за таким провозглашением ничего не стояло. Это был просто лозунг, не подкрепленный никакими планами и действиями после провозглашения республики. Более того, лидеры «Юго-восточного блока», осуществившие захват обладминистрации и поддерживающие связь с Крымом, никаких рекомендаций о создании республики не получали.После этого такое же предложение поступило лидеру одной из наших групп сопротивления, и тот согласился объявить ХНР. К концу дня он сделал список «народного совета» в несколько десятков человек и в фойе обладминистрации провозгласил ХНР. За этим громким заявлением потом не последовало никаких дальнейших действий. Кроме как в этой декларации, такой республики нигде и никогда не существовало.С луганским сопротивлением вопрос провозглашения Луганской народной республики на том этапе также не был согласован. О создании этой республики после долгих и не простых переговоров с Донецком объявили только 27 апреля.Потом стало понятно, что провозглашение трех республик — это чисто донецкая инициатива. Сделано это было не просто так. Российское руководство официально не предпринимало шагов по поддержке акций протеста на Юго-востоке. Путчисты постепенно укрепляли свою власть, местные бизнес-элиты искали способы сохранить свои активы. Для этого им нужен был бонус в торге с путчистами, у которых была проблема с погашением протестов на Юго-востоке. Они могли в этом серьезно помочь, взяв под контроль и погасив протесты.Такую же операцию бизнес-элиты провели в 2004 году в момент «оранжевого» переворота. Для торга в командой Ющенко они создали и возглавили «Украинскую юго-восточную республику», которую потом успешно сдали и решили свои бизнес интересы.Так что у бизнес-элит опыт уже был, действовали они по тому же шаблону. В Донецке этот вопрос был решен изначально, а в Луганске, по всей видимости, убедили лидеров сопротивления в целесообразности таких действий, пообещав поддержку Москвы. Харьков и Одесса из этой схемы выпадали, и с ними надо было что-то решать.Такой подход, по всей видимости, устраивал и Кремль. Проблема Крыма была решена, на границах России нужна была тишина, а протесты на Юго-востоке только усложняли ситуацию. Если бы республики «по договоренности» были сданы путчистам, это многое бы упростило. Россия, в отличие от Крыма, никак не отреагировала на провозглашение ДНР и ЛНР, тем более не оказала военной поддержки. Людей просто обманывали, обещая то, что в принципе не могло состояться.Существует версия, что одна из околокремлевских группировок готовила для Юго-востока крымский сценарий, но это только версия, такая же, как и моя. Как бы там ни было, создание ДНР и ЛНР и попытка создания ХНР шли все-таки вопреки официальной на то время позиции российского руководства. Доказательством этому служит то, что Россия с момента провозглашения республик и до сегодняшнего дня не признала их, до июля не оказывала серьезной поддержки и просила не проводить референдум о выходе из состава Украины.После провозглашения республик отношение путчистов к сопротивлению в Харькове, Донецке, Луганске и Одессе было принципиально разным. По Харькову было принято решение провести силовую операцию и зачистить активистов. Харьковский «Беркут» отказался проводить эту операцию. По команде Авакова в Харьков был направлен винницкий спецназ «Ягуар», бесцеремонно зачистивший обладминистрацию. В ходе этой операции было арестовано 66 активистов и руководителей харьковского сопротивления, на годы попавших в тюрьму.Это было предсказуемо, путчисты не собирались сдавать город. До этого меня не раз приглашали на «беседы» руководители харьковского СБУ и прямо говорили, что Харьков они не отдадут. В Одессе через месяц с целью устрашения всего Юго-востока устроили провокацию и кровавую расправу над активистами одесского сопротивления.На Донбассе, несмотря на провозглашение двух «незаконных» республик, грозные заявления о выходе из состава Украины и захват арсенала оружия, путчисты никаких силовых акций против ДНР и ЛНР не проводили, и те жили какой-то своей жизнью. Управляли республиками на тот период люди, подконтрольные местному олигархату, и, по всей видимости, шел торг, на каких условиях их сдать. В середине апреля в Славянск неожиданно для республиканцев вошел отряд Стрелкова, а в мае начали подниматься малые города Донбасса.В апреле я несколько раз бывал в Донецке и видел, что, несмотря на громкие заявления, республики никто не трогает. Вся республиканская власть была ограничена территорией баррикад вокруг обладминистрации, город никто не готовил к обороне и не собирался его защищать. Спокойно готовили референдум о суверенитете. То, что я видел в Славянске, принципиально отличалось от Донецка. Город серьезно готовился к обороне, ощетинившись бетонными баррикадами.На этом этапе не было предпринято серьезных шагов по созданию руководящего центра протестного движения. Не проявили к нему интереса ни украинские элиты, ни государственные структуры России. Самодеятельная активность из Крыма, не подкрепленная реальной поддержкой российских структур, только дезориентировала руководителей сопротивления в регионах и приводила к потере доверия населения к протестному движению. Провозглашенные республики были созданы в интересах бизнес-структур Донбасса и не выполнили функции объединительного центра сопротивления Юго-востока.Продолжение следует…