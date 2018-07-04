Боец Первой мировой в полный рост. Ч. 2. 1915-1916 гг.

В 1915–1916 гг. происходит дальнейшее развитие боевой униформы европейских армий – отражающее специфику военных действий Первой мировой войны.После битвы при Марне, Франция, более чем любая другая страна, столкнулась с настоятельной необходимостью переодеть свою армию - для войны, которая, как стало очевидно, продлится гораздо дольше, чем предполагалось. И на свет появилась униформа небесно-голубого цвета.1. Кепи М 1914 упрощенного типа.2. Противогазовые очки, появившиеся с мая 1915 г.3. Шарф серо-голубой ткани.4. Шинель упрощенного типа нового цвета. Однобортная, на 6 пуговицах. На воротнике – номер полка.5. Прорезиненный чехол для очков.6. Стальная защита головы – подкладка под кепи. Применялась до появления шлема Адриана в феврале 1915 г.7. Модифицированное снаряжение к винтовке Лебель.8. Боевой ранец французского пехотинца в полной укладке.9. Сухарная сумка М 1892 упрощенного военного образца.10. Литровая фляга М 1877 в серо-синем шерстяном чехле.11. Брюки М 1914 в стиле «кюлот – панталоны», появились в боевых частях в конце 1914 – начале 1915 гг.12. Обмотки, первоначально предназначавшиеся для альпийских стрелков, в конце 1914 г. были распространены на всю пехоту.13. Ботинки М 1912.14. 8-мм винтовка Лебель со штыком М 1886/93.Германская полевая униформа также упрощалась. В первые же недели боевых действий с чехлов шлемов убрали красные номера полков, а номера и вензеля на погонах стали зелеными, а вскоре и совсем исчезли. Все кожаные изделия становятся темно-коричневыми или черными. Стали внедряться эрзац-материалы (например, латунь заменялась на окрашенное железо). В 1915 г. синий мундир отменен. Для нижних чинов остаются лишь 2 вида униформы: серый полевой мундир и (появившийся позднее) мундир значительно упрощенного покроя – последний даже именовался не мундиром, а блузой (Bluse). В 1915 г. со шлемов были сняты пики.1. Шлем М 1915 – пикельхаубе без пики.2. Полевой мундир М 1914 – упрощенный вариант мундира М 1907/10.3. Почерневший ремень М 1895 с железной бляхой.4. Патронные подсумки М 1909.5. Разгрузка.6. Сумка с противогазовой маской.7. «Гладкая» ручная граната М 1915.8. Сухарная сумка М 1887.9. Фляга М 1907 в эрзац-чехле.10. Лопатка М 1887 с прикрепленным штыком в ножнах М 1898/1905.11. Брюки М 1914. Серый цвет стал более темным, но красный кант сохранился.12. Походные сапоги М 1866. В 1915 г. было приказано их зачернить.13. Винтовка Маузер М 1898 калибра 7,92 мм.14. Штык М 1898/1905.Как и большинство европейских армий, итальянская прошла в начале 20-го века через реформу полевого обмундирования. В то время Италия была союзником Австро-Венгрии и Германии, находясь под впечатлением от побед последней во Франко-Прусской войне 1870-1871 гг. В 1909 г. Италия, как и Австро-Венгрия, приняла новый цвет полевой униформы, близкий к германскому фельдграу обр. 1907 г., но все же отличающийся от последнего – серо-зеленый «grigio-verde». Легкая пехота или берсальеры, основанная капитаном Алессандро Ла Мармора в 1836 г., была элитой итальянской армии. Легкие пехотные подразделения неоднократно развертывались во время различных итальянских кампаний 19-го века, и их бойцы приобрели репутацию мужественных и инициативных воинов.1. Шляпа искусственной кожи с черно-зеленым петушиным хвостом. Латунная эмблема помещена на изображение пылающей гранаты.2. Мундир М 1909. Берсальерский плащ закрывает воротник с петлицами, несущими звезды Савойской династии.3. Брюки М 1909 с 2 диагональными карманами.4. Обмотки М 1909.5. Горные ботинки М 1912.6. Плащ М 1912.7. Снаряжение М 1907. Мы видим пару сдвоенных подсумков для патронов 6,5-мм калибра к карабину Каркано.8. Сухарная сумка М 1907.9. Штык M 1891.10. 6,5-мм карабин Каркано М 1891. Карабин первоначально являлся кавалерийским оружием, но позже был выдан легкой пехоте и спецчастям.Британцы продолжили приспосабливать свою униформу к реалиям современной войны – теперь к условиям позиционного противостояния. Тем более что на европейском континенте разворачивалась массовая (т. н. «китченеровская») армия, первоначально формируемая из добровольцев. Силуэт британского солдата менялся – под влиянием условий траншейной войны. Например, стандартная фуражка уступала место мягкой модели - с откидными ушами и назатыльником, что обеспечивало лучшую защиту головы от холода.1. Фуражка М 1915.2. Полевой мундир М 1902 (стрелковые полки имели черные пуговицы).3. Сумка для противогазовой маски.4. Полевое снаряжение М 1914. Всего в подсумки помещалось 50 патронов.5. Сухарная сумка.6. Брюки полевого мундира.7. Ложка с вилкой – пример неуставного ношения предметов столового прибора.8. Обмотки цвета хаки.9. Ботинки.10. Винтовка Мк 3.11. Защита казенной части винтовки.В битву под Верденом французская пехота вступила, будучи переодета и переоснащена. Униформа небесно-голубого цвета и шлем Адриана – стали «визитной карточкой» французского «Пуалю» Первой мировой.1. Стальной шлем Адриана в чехле. Чехлы существовали двух расцветок: небесно-голубого и хаки.2. Синий шейный галстук.3. Шинель М 1914/15. Знаки различия – полевые.4. Воротник шинели капрала с номером полка (7-й пехотный).5. Металлический чехол противогазовой маски TN. Появилась в конце 1915 г.6. Снаряжение к винтовке Лебель М 1915.7. Походный рюкзак М 1893/1914 зеленоватого цвета. Уложены запасные сапоги, котелок и др. принадлежности.8. Сухарная сумка М 1892 цвета хаки.9. 2-литровая фляга М 1877 в чехле голубого цвета.10. «Кюлот-панталоны» М 1914.11. Обмотки.12. Ботинки М 1912.13. Карабин Бертье М 1892/1907.Полевая блуза, вытеснившая к этому времени полевой мундир, имела также серый цвет, отсутствовали цветные канты и обшлага мирного времени. Рукава отворачивались, образуя простейший обшлаг. Планка прикрывала пуговицы. Погоны - из той же серой ткани (для пехоты - с белыми кантами по верхней и боковым сторонам). К середине 1916 г. кожаный шлем заменяется стальным. Сохранилась до конца войны серая полевая шапка с красным околышем – носилась в случаях, когда не надевали шлем. Часто ботинки с обмотками заменяли сапоги. Солдат 184-го пехотного полка на иллюстрации уже имеет силуэт, характерный для германского пехотинца 2-й половины войны – новейший (на начало 1916 г.) стальной шлем Stahlhelm, полевую блузу, штурмовой ранец, предметы снаряжения зачернены.1. Stahlhelm М 1916.2. Полевая блуза М 1915.3. Противогазовая маска М 1915. и ее металлический чехол.4. Штурмовой ранец М 1915. Концы скреплены, придавая ранцу круглую форму. Прикреплен котелок.5. Сухарная сумка М 1887 из эрзац-материала.6. Фляга М 1907.7. Индивидуальный инструмент М 1887 – кирка и топор в чехлах.8. Штык.9. Пояс М 1895. Такие подсумки для патронов появились в сентябре 1915 г.10. Брюки М 1914.11. Сапоги черной кожи М 1866.12. 7,92-мм Маузер М 1898.Альпийские стрелки уже в августе 1914 г. имели более практичную, чем остальная пехота униформу – по крайней мере, не включавшую в себя алые штаны. И форма «синих дьяволов» (как окрестили немцы альпийских стрелков после боев в Вогезах в конце 1914 г.) не претерпела существенных изменений – сохранив кепи, шинели и брюки синего цвета с желтой отделкой. Отличительными элементами формы были знаменитый альпийский берет и мундир специфического покроя.1. Альпийский берет М 1889 темно-синей шерсти.2. Синий шейный галстук.3. Мундир М 1916. «vareuse-dolman» серо-синего цвета.4. Шлем Адриана М 1915.5. Протигазовая маска М2 в металлическом чехле серо-синего цвета.6. Снаряжение к винтовке Лебель М 1888/1914 коричневой кожи. Включало и специфическую разгрузку.7. Альпийский походный рюкзак М 1893/1914. К нему крепится масса необходимых вещей, включая альпеншток.8. Сухарная сумка М 1892.9. 2-литровая фляга М 1877.10. Штаны серо-синего цвета М 1915 с желтым кантом.11. Обмотки М 1910.12. Ботинки М 1912/16.13. Винтовка Лебель М 1886/93.Битва на Сомме, начавшаяся 1 июля 1916 г., стала широкомасштабным боевым крещением «новой» британской армии. В плане униформы отличительными деталями стали стальной шлем «Броди» или «тазик для бритья» и система цветных эмблем частей, наносившихся даже на спину военнослужащего. На иллюстрации – боец роты «А» 1-го батальона Ланкаширского фузилерного полка.1. Стальной шлем Mark 1 «Броди», появившийся в ноябре 1915 г.2. Полевой мундир М 1902. Красная эмблема идентифицирует 29-ю дивизию – ветерана боев на Галлиполийском полуострове в ходе Дарданелльской операции (прибыла во Францию в марте 1916 г.).3. Снаряжение М 1908.4. Патронташ для дополнительных боеприпасов.5. Противогазовая маска PH.6. Лопата. Незаменимая вещь как при производстве шанцевых работ, так и в ходе траншейных боев.7. Брюки М 1902.8. Обмотки цвета хаки.9. Ботинки.10. Винтовка Мк 3.11. Штык М 1908/13.12. Ремень винтовки13. Винтовочные кусачки для перекусывания колючей проволоки.15 экспериментальных альпийских рот появились в составе итальянской армии в 1872 г. Альпийцы экспериментировали с образцами новой униформы в 1906 г. - в горных условиях. Они были одними из лучших частей итальянской армии.1. Фетровая шляпа «Альпини» М 1910. В центре эмблема полка. По цвету помпона можно было установить батальон.2. Мундир М 1909.3. Брюки М. 1909.4. Шерстяные носки. Выдавались войскам, действующим в горах.5. Обмотки М 1909.6. Горные ботинки М 1912.7. Снаряжение М 1907. Видны сдвоенные патронные подсумки.8. Штык М 1891.9. Сухарная сумка М 1907.10. Фляга М 1907.11. Противогазовая маска М 1916.12. Винтовка Манлихер Каркано, 6,5-мм.Русский солдат имел зимнюю форму – в своей основе (гимнастерка, шаровары, фуражка) аналогичную летней, но из шерстяной ткани. Многие предметы собственно зимней униформы (папаха, башлык, валенки и т. п.) не имели аналогов в западных армиях, выгодно выделяя русского пехотинца среди братьев по оружию и бойцов противника.1. Папаха М 1910 натурального или искусственного меха.2. Башлык. Применялся при температуре ниже 5 градусов. Защищал шею и уши.3. Шинель М 1881.4. Походное снаряжение пехотинца, включавшее поясной ремень и патронные подсумки.5. Ручная граната.6. Лопатка в чехле.7. Противогаз Зелинского-Кумманта.8. Патронный подсумок М 1893.9. Сапоги.10. 3-линейная 7,62-мм винтовка Мосина со штыком.Уже в начале войны приток добровольцев позволил сформировать 4 маршевых полка Иностранного Легиона – одетых в стандартную форму французской пехоты. Весной 1915 г. легионеры получили новую голубую форму. В октябре того же года в результате тяжелых потерь на Западном фронте остается один полк Легиона. В конце 1915 г. он получил форму цвета горчичного хаки. Наряду с марокканцами, легионеры стали одной из наиболее заслуженных частей французской армии эпохи Первой мировой войны.1. Шлем Адриана М 1915. цвета горчичного хаки.2. Шейный галстук цвета хаки.3. Шинель М 1915.4. Легионер награжден Военной и Колониальной медалями, а также Военным крестом.5. Синий шерстяной пояс. Типичный аксессуар бойца – ветерана войн в африканских пустынях (ночью в пустыне очень холодно). Аналогичные шарфы кроме легионеров носили и зуавы.6. Противогаз М2.7. Снаряжение к винтовке Лебель: поясной ремень М 1903/14, наплечные ремни М 1892/1914 и 3 подсумка М 1916.8. Походный ранец в полной комплектации.9. Сухарная сумка М 1892.10. 2-литровая водяная фляга М 1877.11. Кюлот-панталоны М 1914.12. Обмотки.13. Ботинки М 1912.14. 8-мм винтовка Бертье М 1907/15 со штыком.